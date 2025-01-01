ДокументацияРазделы
Причины деинициализации

Коды причины деинициализации эксперта, возвращаемые функцией UninitializeReason(). Могут иметь любые из следующих значений:

Константа

Значение

Описание

REASON_PROGRAM

0

Эксперт прекратил свою работу, вызвав функцию ExpertRemove()

REASON_REMOVE

1

Программа удалена с графика

REASON_RECOMPILE

2

Программа перекомпилирована

REASON_CHARTCHANGE

3

Символ или период графика был изменен

REASON_CHARTCLOSE

4

График закрыт

REASON_PARAMETERS

5

Входные параметры были изменены пользователем

REASON_ACCOUNT

6

Активирован другой счет либо произошло переподключение к торговому серверу вследствие изменения настроек счета

REASON_TEMPLATE

7

Применен другой шаблон графика

REASON_INITFAILED

8

Признак того, что обработчик OnInit() вернул ненулевое значение

REASON_CLOSE

9

Терминал был закрыт

Код причины деинициализации передается также в качестве параметра предопределенной функции OnDeinit(const int reason).

Пример:

//+------------------------------------------------------------------+
//| get text description                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
string getUninitReasonText(int reasonCode)
  {
   string text="";
//---
   switch(reasonCode)
     {
      case REASON_ACCOUNT:
         text="Account was changed";break;
      case REASON_CHARTCHANGE:
         text="Symbol or timeframe was changed";break;
      case REASON_CHARTCLOSE:
         text="Chart was closed";break;
      case REASON_PARAMETERS:
         text="Input-parameter was changed";break;
      case REASON_RECOMPILE:
         text="Program "+__FILE__+" was recompiled";break;
      case REASON_REMOVE:
         text="Program "+__FILE__+" was removed from chart";break;
      case REASON_TEMPLATE:
         text="New template was applied to chart";break;
      default:text="Another reason";
     }
//---
   return text;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
//--- Первый способ получить код причины деинициализации
   Print(__FUNCTION__,"_Код причины деинициализации = ",reason);
//--- Второй способ получить код причины деинициализации
   Print(__FUNCTION__,"_UninitReason = ",getUninitReasonText(_UninitReason));
  }