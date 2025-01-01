- Предопределенные макроподстановки
Коды причины деинициализации эксперта, возвращаемые функцией UninitializeReason(). Могут иметь любые из следующих значений:
|
Константа
|
Значение
|
Описание
|
REASON_PROGRAM
|
0
|
Эксперт прекратил свою работу, вызвав функцию ExpertRemove()
|
REASON_REMOVE
|
1
|
Программа удалена с графика
|
REASON_RECOMPILE
|
2
|
Программа перекомпилирована
|
REASON_CHARTCHANGE
|
3
|
Символ или период графика был изменен
|
REASON_CHARTCLOSE
|
4
|
График закрыт
|
REASON_PARAMETERS
|
5
|
Входные параметры были изменены пользователем
|
REASON_ACCOUNT
|
6
|
Активирован другой счет либо произошло переподключение к торговому серверу вследствие изменения настроек счета
|
REASON_TEMPLATE
|
7
|
Применен другой шаблон графика
|
8
|
Признак того, что обработчик OnInit() вернул ненулевое значение
|
REASON_CLOSE
|
9
|
Терминал был закрыт
Код причины деинициализации передается также в качестве параметра предопределенной функции OnDeinit(const int reason).
Пример:
|
//+------------------------------------------------------------------+