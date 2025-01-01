Причины деинициализации

Коды причины деинициализации эксперта, возвращаемые функцией UninitializeReason(). Могут иметь любые из следующих значений:

Константа Значение Описание REASON_PROGRAM 0 Эксперт прекратил свою работу, вызвав функцию ExpertRemove() REASON_REMOVE 1 Программа удалена с графика REASON_RECOMPILE 2 Программа перекомпилирована REASON_CHARTCHANGE 3 Символ или период графика был изменен REASON_CHARTCLOSE 4 График закрыт REASON_PARAMETERS 5 Входные параметры были изменены пользователем REASON_ACCOUNT 6 Активирован другой счет либо произошло переподключение к торговому серверу вследствие изменения настроек счета REASON_TEMPLATE 7 Применен другой шаблон графика REASON_INITFAILED 8 Признак того, что обработчик OnInit() вернул ненулевое значение REASON_CLOSE 9 Терминал был закрыт

Код причины деинициализации передается также в качестве параметра предопределенной функции OnDeinit(const int reason).

Пример: