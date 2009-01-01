- Выполнение программ
Каждый скрипт, сервис и эксперт работает в собственном отдельном потоке. Все индикаторы, рассчитываемые на одном символе, даже если они запущены на разных графиках, работают в одном потоке. Таким образом, все индикаторы на одном символе делят между собой ресурсы одного потока.
В одном потоке с индикаторами также последовательно выполняются остальные действия по данному символу - обработка тиков и синхронизация истории. Это означает, что если в индикаторе выполняется бесконечное действие, все остальные события по его символу никогда не выполнятся.
При запуске эксперта ему необходимо обеспечить актуальное торговое окружение, доступность истории по данному символу и периоду, а также произвести синхронизацию между терминалом и сервером. На эти процедуры терминал предоставляет эксперту отсрочку запуска не более чем в 5 секунд, по истечении которых эксперт будет запущен с теми данными, что удалось подготовить. Поэтому при отсутствии связи с сервером это может привести к задержке запуска эксперта.
Краткая сводка по программам на MQL5 приведена в таблице:
|
Программа
|
Выполнение
|
Примечание
|
Сервис
|
В собственном потоке, сколько сервисов - столько потоков выполнения для них
|
Зацикленный сервис не может нарушить работу других программ
|
Скрипт
|
В собственном потоке, сколько скриптов - столько потоков выполнения для них
|
Зацикленный скрипт не может нарушить работу других программ
|
Эксперт
|
В собственном потоке, сколько экспертов - столько потоков выполнения для них
|
Зацикленный эксперт не может нарушить работу других программ
|
Индикатор
|
Один поток выполнения для всех индикаторов на одном символе. Сколько символов с индикаторами - столько потоков выполнения для них
|
Бесконечный цикл в одном индикаторе остановит работу всех остальных индикаторов на этом символе
Сразу после присоединения программы к графику производится ее загрузка в память клиентского терминала и инициализация глобальных переменных. Если какая-либо глобальная переменная типа класса имеет конструктор, то этот конструктор будет вызван в процессе инициализации глобальных переменных.
После этого программа находится в состоянии ожидания события от клиентского терминала. У каждой mql5-программы должна быть хотя бы одна функция-обработчик события, в противном случае загруженная программа выполняться не будет. Функции-обработчики событий имеют предопределенные имена, предопределенные наборы параметров и предопределенные типы возврата.
|
Тип
|
Имя функции
|
Параметры
|
Применение
|
Примечание
|
int
|
нет
|
эксперты и индикаторы
|
Обработчик события Init. Допускается тип возвращаемого значения void.
|
void
|
const int reason
|
эксперты и индикаторы
|
Обработчик события Deinit.
|
void
|
нет
|
скрипты и сервисы
|
Обработчик события Start.
|
int
|
const int rates_total,
const int prev_calculated,
const datetime &Time[],
const double &Open[],
const double &High[],
const double &Low[],
const double &Close[],
const long &TickVolume[],
const long &Volume[],
const int &Spread[]
|
индикаторы
|
Обработчик события Calculate на всех ценовых данных.
|
int
|
const int rates_total,
const int prev_calculated,
const int begin,
const double &price[]
|
индикаторы
|
Обработчик события Calculate на одном массиве данных.
В индикаторе не может одновременно присутствовать 2 обработчика Calculate. В этом случае будет работать только обработчик события Calculate на одном массиве данных.
|
void
|
нет
|
эксперты
|
Обработчик события NewTick. Пока идет обработка события прихода нового тика другие события этого типа не приходят.
|
void
|
нет
|
эксперты и индикаторы
|
Обработчик события Timer.
|
void
|
нет
|
эксперты
|
Обработчик события Trade.
|
double
|
нет
|
эксперты
|
Обработчики события Tester
|
void
|
const int id,
const long &lparam,
const double &dparam,
const string &sparam
|
эксперты и индикаторы
|
Обработчик события ChartEvent.
|
void
|
const string &symbol_name
|
эксперты и индикаторы
|
Обработчик события BookEvent.
Клиентский терминал отсылает возникающие события в соответствующие открытые графики. Также события могут генерироваться графиками (события графика) либо mql5-программами (пользовательские события). Генерацию событий создания и удаления графических объектов на графике можно включать и отключать заданием свойств графика CHART_EVENT_OBJECT_CREATE и CHART_EVENT_OBJECT_DELETE. Каждая mql5-программа и каждый график имеют свою собственную очередь событий, куда складываются все вновь поступающие события.
Программа получает события только от графика, на котором она запущена. Все события обрабатываются одно за другим в порядке поступления. Если в очереди уже есть событие NewTick либо это событие находится в состоянии обработки, то новое событие NewTick в очередь mql5-программы не ставится. Аналогично, если в очереди mql5-программы уже находится событие ChartEvent или такое событие обрабатывается, то новое событие такого типа не ставится в очередь. Обработка событий таймера производится по такой же схеме – если в очереди находится или уже обрабатывается событие Timer, то новое событие таймера не ставится в очередь.
Очереди событий имеют ограниченный, но достаточный размер, поэтому переполнение очереди для корректно написанной программы маловероятно. При переполнении очереди новые события отбрасываются без постановки в очередь.
Крайне не рекомендуется использовать бесконечные циклы для обработки событий. Исключением из этого правила могут быть только скрипты и сервисы, которые обрабатывают одно единственное событие Start.
Библиотеки не обрабатывают никаких событий.
Запрет на использование функций в индикаторах и экспертах
Индикаторы, скрипты и эксперты являются исполняемыми программами на MQL5 и предназначены для различных типов задач. Поэтому существует ограничение на использование определенных функций в зависимости от типа программы. В индикаторах запрещены следующие функции:
- OrderCalcMargin();
- OrderCalcProfit();
- OrderCheck();
- OrderSend();
- SendFTP();
- Sleep();
- ExpertRemove();
- MessageBox().
В свою очередь, в экспертах и скриптах запрещены все функции, предназначенные для индикаторов:
- SetIndexBuffer();
- IndicatorSetDouble();
- IndicatorSetInteger();
- IndicatorSetString();
- PlotIndexSetDouble();
- PlotIndexSetInteger();
- PlotIndexSetString();
- PlotIndexGetInteger.
Библиотека не является самостоятельной программой и выполняется в контексте вызвавшей её MQL5-программы: скрипт, индикатор или эксперт. Соответственно, на вызванную библиотеку распространяются указанные выше ограничения.
Запрет на использование функций в сервисах
Сервисы не принимают никаких событий, так как не имеют привязки к графику. В сервисах запрещены следующие функции:
Загрузка и выгрузка индикаторов
Индикаторы загружаются в следующих случаях:
- прикрепление индикатора к графику;
- запуск терминала (если индикатор был прикреплен к графику перед предыдущим закрытием терминала);
- загрузка шаблона (если в шаблоне указан прикрепленный к графику индикатор);
- смена профиля (если индикатор прикреплен к одному из графиков профиля);
- смена символа и/или периода графика, к которому прикреплен индикатор;
- смена счета, к которому подключен терминал;
- после удачной перекомпиляции индикатора, если данный индикатор был прикреплен к графику.
- изменение входных параметров индикатора.
Индикаторы выгружаются в следующих случаях:
- при откреплении индикатора от графика;
- закрытие терминала (если индикатор был прикреплен к графику);
- загрузка шаблона, если к графику прикреплен индикатор;
- закрытие графика, к которому был прикреплен индикатор;
- смена профиля, если индикатор прикреплен к одному из графиков сменяемого профиля;
- смена символа и/или периода графика, к которому прикреплен индикатор;
- смена счета, к которому подключен терминал;
- изменение входных параметров индикатора.
Загрузка и выгрузка экспертов
Загрузка эксперта производится в следующих случаях:
- прикрепление эксперта к графику;
- запуск терминала (если эксперт был прикреплен к графику перед предыдущим закрытием терминала);
- загрузка шаблона (если в шаблоне указан прикрепленный к графику эксперт);
- после удачной перекомпиляции эксперта, если данный эксперт был прикреплен к графику.
- смена профиля (если эксперт прикреплен к одному из графиков профиля);
- подключение к счету, даже если номер счета не менялся (если эксперт был прикреплен к графику перед авторизацией терминала на сервере).
Выгрузка эксперта, прикрепленного к графику, производится в следующих случаях:
- при откреплении эксперта от графика;
- при прикреплении эксперта к графику – если на данном графике был уже другой эксперт, то этот эксперт выгружается;
- закрытие терминала (если эксперт был прикреплен к графику);
- загрузка шаблона, если к графику прикреплен эксперт;
- закрытие графика, к которому был прикреплен эксперт;
- смена профиля, если эксперт прикреплен к одному из графиков сменяемого профиля;
- смена счета, к которому подключен терминал (если эксперт был прикреплен к графику перед авторизацией терминала на сервере);
- вызов функции ExpertRemove().
При смене символа или таймфрейма графика, к которому эксперт прикреплен, выгрузка и загрузка эксперта не производится. При этом последовательно вызываются обработчики OnDeinit() на старом символе/таймфрейме и OnInit() на новом символе/таймфрейме (если они есть), значения глобальных переменных и статических переменных не сбрасываются. Все события, поступившие для эксперта до завершения инициализации (функции OnInit()), пропускаются.
Загрузка и выгрузка скриптов
Скрипты загружаются сразу после прикрепления к графику и выгружаются сразу после окончания своей работы. При этом функции OnInit() и OnDeinit() для скриптов не вызываются.
При выгрузке программы (удалении программы с графика) происходит деинициализация глобальных переменных и уничтожение очереди сообщений. В этом случае деинициализация означает освобождение переменных типа string, освобождение объектов динамических массивов и вызов деструкторов при их наличии.
Загрузка и выгрузка сервисов
Сервисы загружаются сразу после запуска терминала, если в момент остановки терминала они были запущены. Сервисы выгружаются сразу после окончания своей работы.
Сервисы имеют единственный обработчик OnStart(), в котором вы можете организовать бесконечный цикл получения и обработки данных, например - создание и обновление пользовательских символов при помощи сетевых функций.
В отличие от советников, индикаторов и скриптов, сервисы не привязаны к конкретному графику - поэтому для запуска сервиса предусмотрен отдельный механизм. Создание нового экземпляра сервиса производится из Навигатора с помощью команды "Добавить сервис". Для запуска, остановки и удаления экземпляра сервиса используйте его меню. Для управления всеми экземплярами, используйте меню самого сервиса.
Для лучшего понимания работы эксперта рекомендуется скомпилировать код приведенного в примере эксперта и произвести действия по загрузке/выгрузке экспертов, смене шаблона, символа, таймфрейма и так далее:
Пример:
|
//+------------------------------------------------------------------+
Скрипты загружаются сразу после прикрепления к графику и выгружаются сразу после окончания своей работы.
