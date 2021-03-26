Прочие классы в библиотеке DoEasy (Часть 68): Класс объекта-окна графика и классы объектов-индикаторов в окне графика

Содержание

Концепция

В прошлой статье мы начали разрабатывать класс объекта-чарта и сделали его первую версию. Объект описывает один чарт терминала со всеми его параметрами. Позволяет управлять его свойствами — получать и устанавливать параметры размеров окна и отображения элементов графика.



Но у нас на одном графике может быть несколько окон, в которых к тому же размещены индикаторы. У этих окон есть свои размеры, и наш объект-чарт пока может просто вернуть параметры указанного подокна, расположенного на нём, и управлять его высотой. В одном подокне (как и в главном окне графика) может быть размещено разное количество индикаторов, и нам нужно это учитывать, чтобы при обращении к объекту-чарту мы могли запросить требуемое окно, расположенное на чарте, а от полученного объекта-окна запросить список его индикаторов и получить хэндл нужного — чтобы далее уже работать с ним.

Сегодня мы создадим два объекта — объект индикатора в окне графика, который будет описывать некоторые параметры индикатора для его идентификации, и объект окна графика, в котором будут храниться его размеры и список индикаторов (объектов индикаторов в окне графика), прикреплённых к нему. Объект-чарт, который мы начали делать в прошлой статье, будет иметь список объектов-окон, прикреплённых к нему (включая главное окно графика).

В последующем такая иерархия нам сильно облегчит работу с множеством чартов и их подокнами со списками индикаторов в них. К сожалению, класс-коллекцию объектов-чартов, который был анонсирован в прошлой статье, пока создавать ещё рано — нам необходимо завершить все основные доработки объекта-чарта, что сегодня и сделаем.



Класс окна чарта с объектами-индикаторами в окне

В первую очередь дополним библиотеку всеми необходимыми текстами сообщений.

В файле \MQL5\Include\DoEasy\Data.mqh впишем индексы новых сообщений:

MSG_CHART_OBJ_CHART_WINDOW, MSG_CHART_OBJ_CHART_SUBWINDOW, MSG_CHART_OBJ_CHART_SUBWINDOWS_NUM, MSG_CHART_OBJ_INDICATORS_MW_NAME_LIST, MSG_CHART_OBJ_INDICATORS_SW_NAME_LIST, MSG_CHART_OBJ_INDICATOR, MSG_CHART_OBJ_INDICATORS_TOTAL, MSG_CHART_OBJ_WINDOW_N, MSG_CHART_OBJ_INDICATORS_NONE, };

и тексты сообщений, соответствующие вновь добавленным индексам:

{ "Главное окно графика" , "Main chart window" }, { "Подокно графика" , "Chart subwindow" }, { "Подокон" , "Subwindows" }, { "Индикаторы в главном окне графика" , "Indicators in the main chart window" }, { "Индикаторы в окне графика" , "Indicators in the chart window" }, { "Индикатор" , "Indicator" }, { "Индикаторов" , "Indicators total" }, { "Окно" , "Window" }, { "Отсутствуют" , "No indicators" }, };

При создании перечисления целочисленных свойств объекта-чарта мы намеренно пропустили три свойства, которые присущи не только объекту главного окна, но и всем подокнам чарта:

Видимость подокна,



Дистанция в пикселях по вертикальной оси Y между верхней рамкой подокна индикатора и верхней рамкой главного окна графика,



Высота графика в пикселях.

Именно эти свойства и будут основными свойствами объекта-окна графика (кроме видимости подокон, которую будем узнавать из объекта-чарта). Список окон графика будет присутствовать в каждом объекте-чарте, и у каждого объекта будут свои значения этих свойств. При этом, в каждом объекте-окне будет присутствовать список индикаторов, прикреплённых к этому окну, и нам потребуются указать дополнительные константы в перечисления целочисленных и строковых свойств объекта-чарта.

В файле \MQL5\Include\DoEasy\Defines.mqh раскомментируем ранее определённые, но закомментированные свойства — это свойства объекта-окна графика и впишем новые — для объекта-индикатора в окне графика:

enum ENUM_CHART_PROP_INTEGER { CHART_PROP_ID = 0 , CHART_PROP_TIMEFRAME, CHART_PROP_SHOW, CHART_PROP_IS_OBJECT, CHART_PROP_BRING_TO_TOP, CHART_PROP_CONTEXT_MENU, CHART_PROP_CROSSHAIR_TOOL, CHART_PROP_MOUSE_SCROLL, CHART_PROP_EVENT_MOUSE_WHEEL, CHART_PROP_EVENT_MOUSE_MOVE, CHART_PROP_EVENT_OBJECT_CREATE, CHART_PROP_EVENT_OBJECT_DELETE, CHART_PROP_MODE, CHART_PROP_FOREGROUND, CHART_PROP_SHIFT, CHART_PROP_AUTOSCROLL, CHART_PROP_KEYBOARD_CONTROL, CHART_PROP_QUICK_NAVIGATION, CHART_PROP_SCALE, CHART_PROP_SCALEFIX, CHART_PROP_SCALEFIX_11, CHART_PROP_SCALE_PT_PER_BAR, CHART_PROP_SHOW_TICKER, CHART_PROP_SHOW_OHLC, CHART_PROP_SHOW_BID_LINE, CHART_PROP_SHOW_ASK_LINE, CHART_PROP_SHOW_LAST_LINE, CHART_PROP_SHOW_PERIOD_SEP, CHART_PROP_SHOW_GRID, CHART_PROP_SHOW_VOLUMES, CHART_PROP_SHOW_OBJECT_DESCR, CHART_PROP_VISIBLE_BARS, CHART_PROP_WINDOWS_TOTAL, CHART_PROP_WINDOW_IS_VISIBLE, CHART_PROP_WINDOW_HANDLE, CHART_PROP_WINDOW_YDISTANCE, CHART_PROP_FIRST_VISIBLE_BAR, CHART_PROP_WIDTH_IN_BARS, CHART_PROP_WIDTH_IN_PIXELS, CHART_PROP_HEIGHT_IN_PIXELS, CHART_PROP_COLOR_BACKGROUND, CHART_PROP_COLOR_FOREGROUND, CHART_PROP_COLOR_GRID, CHART_PROP_COLOR_VOLUME, CHART_PROP_COLOR_CHART_UP, CHART_PROP_COLOR_CHART_DOWN, CHART_PROP_COLOR_CHART_LINE, CHART_PROP_COLOR_CANDLE_BULL, CHART_PROP_COLOR_CANDLE_BEAR, CHART_PROP_COLOR_BID, CHART_PROP_COLOR_ASK, CHART_PROP_COLOR_LAST, CHART_PROP_COLOR_STOP_LEVEL, CHART_PROP_SHOW_TRADE_LEVELS, CHART_PROP_DRAG_TRADE_LEVELS, CHART_PROP_SHOW_DATE_SCALE, CHART_PROP_SHOW_PRICE_SCALE, CHART_PROP_SHOW_ONE_CLICK, CHART_PROP_IS_MAXIMIZED, CHART_PROP_IS_MINIMIZED, CHART_PROP_IS_DOCKED, CHART_PROP_FLOAT_LEFT, CHART_PROP_FLOAT_TOP, CHART_PROP_FLOAT_RIGHT, CHART_PROP_FLOAT_BOTTOM, CHART_PROP_WINDOW_IND_HANDLE, CHART_PROP_WINDOW_IND_INDEX, }; #define CHART_PROP_INTEGER_TOTAL ( 67 ) #define CHART_PROP_INTEGER_SKIP ( 0 ) enum ENUM_CHART_PROP_DOUBLE { CHART_PROP_SHIFT_SIZE = CHART_PROP_INTEGER_TOTAL, CHART_PROP_FIXED_POSITION, CHART_PROP_FIXED_MAX, CHART_PROP_FIXED_MIN, CHART_PROP_POINTS_PER_BAR, CHART_PROP_PRICE_MIN, CHART_PROP_PRICE_MAX, }; #define CHART_PROP_DOUBLE_TOTAL ( 7 ) #define CHART_PROP_DOUBLE_SKIP ( 0 ) enum ENUM_CHART_PROP_STRING { CHART_PROP_COMMENT = (CHART_PROP_INTEGER_TOTAL+CHART_PROP_DOUBLE_TOTAL), CHART_PROP_EXPERT_NAME, CHART_PROP_SCRIPT_NAME, CHART_PROP_INDICATOR_NAME, CHART_PROP_SYMBOL, }; #define CHART_PROP_STRING_TOTAL ( 5 )

Соответственно, изменим значения количества свойств, в перечислении которых добавили новые константы — количество целочисленных свойств увеличено с 62 до 67, а количество строковых — с 4 до 5.



В перечисление возможных критериев сортировки объектов-чартов впишем новые критерии, соответствующие вновь добавленным свойствам:

#define FIRST_CHART_DBL_PROP (CHART_PROP_INTEGER_TOTAL-CHART_PROP_INTEGER_SKIP) #define FIRST_CHART_STR_PROP (CHART_PROP_INTEGER_TOTAL-CHART_PROP_INTEGER_SKIP+CHART_PROP_DOUBLE_TOTAL-CHART_PROP_DOUBLE_SKIP) enum ENUM_SORT_CHART_MODE { SORT_BY_CHART_SHOW = 0 , SORT_BY_CHART_IS_OBJECT, SORT_BY_CHART_BRING_TO_TOP, SORT_BY_CHART_CONTEXT_MENU, SORT_BY_CHART_CROSSHAIR_TOO, SORT_BY_CHART_MOUSE_SCROLL, SORT_BY_CHART_EVENT_MOUSE_WHEEL, SORT_BY_CHART_EVENT_MOUSE_MOVE, SORT_BY_CHART_EVENT_OBJECT_CREATE, SORT_BY_CHART_EVENT_OBJECT_DELETE, SORT_BY_CHART_MODE, SORT_BY_CHART_FOREGROUND, SORT_BY_CHART_SHIFT, SORT_BY_CHART_AUTOSCROLL, SORT_BY_CHART_KEYBOARD_CONTROL, SORT_BY_CHART_QUICK_NAVIGATION, SORT_BY_CHART_SCALE, SORT_BY_CHART_SCALEFIX, SORT_BY_CHART_SCALEFIX_11, SORT_BY_CHART_SCALE_PT_PER_BAR, SORT_BY_CHART_SHOW_TICKER, SORT_BY_CHART_SHOW_OHLC, SORT_BY_CHART_SHOW_BID_LINE, SORT_BY_CHART_SHOW_ASK_LINE, SORT_BY_CHART_SHOW_LAST_LINE, SORT_BY_CHART_SHOW_PERIOD_SEP, SORT_BY_CHART_SHOW_GRID, SORT_BY_CHART_SHOW_VOLUMES, SORT_BY_CHART_SHOW_OBJECT_DESCR, SORT_BY_CHART_VISIBLE_BARS, SORT_BY_CHART_WINDOWS_TOTAL, SORT_BY_CHART_WINDOW_IS_VISIBLE, SORT_BY_CHART_WINDOW_HANDLE, SORT_BY_CHART_WINDOW_YDISTANCE, SORT_BY_CHART_FIRST_VISIBLE_BAR, SORT_BY_CHART_WIDTH_IN_BARS, SORT_BY_CHART_WIDTH_IN_PIXELS, SORT_BY_CHART_HEIGHT_IN_PIXELS, SORT_BY_CHART_COLOR_BACKGROUND, SORT_BY_CHART_COLOR_FOREGROUND, SORT_BY_CHART_COLOR_GRID, SORT_BY_CHART_COLOR_VOLUME, SORT_BY_CHART_COLOR_CHART_UP, SORT_BY_CHART_COLOR_CHART_DOWN, SORT_BY_CHART_COLOR_CHART_LINE, SORT_BY_CHART_COLOR_CANDLE_BULL, SORT_BY_CHART_COLOR_CANDLE_BEAR, SORT_BY_CHART_COLOR_BID, SORT_BY_CHART_COLOR_ASK, SORT_BY_CHART_COLOR_LAST, SORT_BY_CHART_COLOR_STOP_LEVEL, SORT_BY_CHART_SHOW_TRADE_LEVELS, SORT_BY_CHART_DRAG_TRADE_LEVELS, SORT_BY_CHART_SHOW_DATE_SCALE, SORT_BY_CHART_SHOW_PRICE_SCALE, SORT_BY_CHART_SHOW_ONE_CLICK, SORT_BY_CHART_IS_MAXIMIZED, SORT_BY_CHART_IS_MINIMIZED, SORT_BY_CHART_IS_DOCKED, SORT_BY_CHART_FLOAT_LEFT, SORT_BY_CHART_FLOAT_TOP, SORT_BY_CHART_FLOAT_RIGHT, SORT_BY_CHART_FLOAT_BOTTOM, SORT_BY_CHART_WINDOW_IND_HANDLE, SORT_BY_CHART_WINDOW_IND_INDEX, SORT_BY_CHART_SHIFT_SIZE = FIRST_CHART_DBL_PROP, SORT_BY_CHART_FIXED_POSITION, SORT_BY_CHART_FIXED_MAX, SORT_BY_CHART_FIXED_MIN, SORT_BY_CHART_POINTS_PER_BAR, SORT_BY_CHART_PRICE_MIN, SORT_BY_CHART_PRICE_MAX, SORT_BY_CHART_COMMENT = FIRST_CHART_STR_PROP, SORT_BY_CHART_EXPERT_NAME, SORT_BY_CHART_SCRIPT_NAME, SORT_BY_CHART_INDICATOR_NAME, SORT_BY_CHART_SYMBOL, };

В первой версии объекта-чарта этот список критериев был некорректен — были вписаны в критерии сортировки закомментированные целочисленные свойства чарта и отсутствовала сортировка по наименованию символа. Сегодня мы это исправили.

Сейчас нам нужно создать два класса — класс объекта-индикатора в окне графика и класс объекта-окна графика. Впишем их сразу в один файл.

В папке библиотеки \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Chart\ создадим новый файл ChartWnd.mqh классов CWndInd (индикатор в окне графика) и CChartWnd (окно графика).

Класс CWndInd должен быть унаследован от базового класса стандартной библиотеки CObject, а класс CChartWnd — от базового объекта всех объектов библиотеки CBaseObj.



К окну графика может быть прикреплено множество различных индикаторов. Соответственно, объект окна графика должен знать об их существовании — чтобы мы всегда могли получить хэндл нужного индикатора из окна графика и далее работать с ним. Для идентификации индикаторов нам не нужно множество различных параметров — достаточно знать хэндл индикатора, его короткое наименование и индекс окна графика, к которому прикреплён индикатор. Поэтому класс объекта-индикатора в окне графика будет простейшим, и унаследован он будет от базового объекта стандартной библиотеки — просто для того, чтобы мы могли все эти объекты добавить в список указателей на объекты CArrayObj, находящийся в составе объекта-окна графика.

Напишем во вновь созданном файле ChartWnd.mqh код нового класса:

#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Ltd." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #property strict #include "..\..\Objects\BaseObj.mqh" class CWndInd : public CObject { private : long m_chart_id; string m_name; int m_index; int m_handle; public : CWndInd *GetObject( void ) { return & this ; } string Name( void ) const { return this .m_name; } int Index( void ) const { return this .m_index; } int Handle( void ) const { return this .m_handle; } void Print ( const bool dash= false ) { :: Print ((dash ? "- " : "" )+ this .Header()); } string Header( void ) const { return CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_INDICATOR)+ " " + this .Name(); } virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const ; CWndInd( void ); CWndInd( const int handle, const string name, const int index) : m_handle(handle),m_name(name),m_index(index) {} }; int CWndInd::Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const { const CWndInd *obj_compared=node; if (mode==CHART_PROP_WINDOW_IND_HANDLE) return ( this .Handle()>obj_compared.Handle() ? 1 : this .Handle()<obj_compared.Handle() ? - 1 : 0 ); else if (mode==CHART_PROP_WINDOW_IND_INDEX) return ( this .Index()>obj_compared.Index() ? 1 : this .Index()<obj_compared.Index() ? - 1 : 0 ); return ( this .Name()==obj_compared.Name() ? 0 : this .Name()<obj_compared.Name() ? - 1 : 1 ); }

Это весь класс объекта-индикатора в окне графика.

В приватной секции расположены переменные-члены класса для хранения:

идентификатор графика, на котором расположено окно с этим индикатором,



короткое имя индикатора (в окнах графиков индикаторы идентифицируются терминалом по их коротким наименованиям),



индекс окна графика, в котором расположен индикатор (0 индекс — главное окно чарта, индекс 1 и далее — подокна графика),

хэндл этого индикатора.



Этих данных нам будет достаточно для того, чтобы хранить в объекте-окна чарта список всех индикаторов, прикреплённых к окну. А сам список будет содержать в себе вот именно эти объекты, по которым мы сможем найти нужный индикатор и вернуть его хэндл для дальнейшей с ним работы.

Публичные методы, возвращающие значения вышеперечисленных переменных, в пояснениях не нуждаются. Рассмотрим остальные некоторые методы класса.

Метод, возвращающий краткое наименование объекта-индикатора:

string Header( void ) const { return CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_INDICATOR)+ " " + this .Name(); }

Просто возвращается заголовок "Индикатор " + короткое имя индикатора.

Метод, выводящий в журнал описание свойств объекта-индикатора:

void Print ( const bool dash= false ) { :: Print ((dash ? "- " : "" )+ this .Header()); }

Так как индикаторов в окне графика может быть несколько, то выводиться они будут списком под заголовком. Поэтому для более красивого вывода списка в журнал мы будем использовать дефис перед именем индикатора, необходимость вывода которого будем указывать входным параметром метода.



У нас есть два конструктора: один — по умолчанию, а второй параметрический. Конструктор по умолчанию может пригодиться для создания "пустого" объекта-индикатора в окне, а параметрический конструктор будем использовать как основной конструктор класса при создании списка индикаторов в классе объекта-окна графика.

В параметрический конструктор передаются хэндл индикатора, его короткое наименование и индекс подокна, в котором находится этот индикатор.



CWndInd( void ); CWndInd( const int handle , const string name , const int index ) : m_handle(handle),m_name(name),m_index(index) {}

Все переданные в метод значения параметров сразу же присваиваются переменным класса в его списке инициализации.



Метод, для сравнения объектов-индикаторов окна графика между собой по указанному свойству:

int CWndInd::Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const { const CWndInd *obj_compared=node; if (mode==CHART_PROP_WINDOW_IND_HANDLE) return ( this .Handle()>obj_compared.Handle() ? 1 : this .Handle()<obj_compared.Handle() ? - 1 : 0 ); else if (mode==CHART_PROP_WINDOW_IND_INDEX) return ( this .Index()>obj_compared.Index() ? 1 : this .Index()<obj_compared.Index() ? - 1 : 0 ); return ( this .Name()==obj_compared.Name() ? 0 : this .Name()<obj_compared.Name() ? - 1 : 1 ); }

Для данного объекта у нас нет своих собственных перечислений его свойств — все его свойства присутствуют в перечислениях свойств объекта-чарта. Поэтому в метод могут передаваться любые из свойств объекта-чарта, но сравнение по переданным свойствам будет произведено только если в параметре mode передано свойство "хэндл индикатора" или "индекс окна графика". В любых других случаях сравнение будет проводиться по короткому имени индикатора.

Метод сравнения стандартен для всех объектов библиотеки: если значение параметра текущего объекта больше значения сравниваемого, то возвращается 1, если значение параметра текущего объекта меньше значения сравниваемого — возвращается -1, иначе возвращается 0.



Приступим к созданию класса объекта-окна графика.



В этом же файле, в котором написали класс объекта-индикатора в окне графика (ChartWnd.mqh), продолжим писать код и впишем класс объекта-окна графика. Класс должен быть унаследован от базового объекта всех объектов библиотеки CBaseObj:

class CChartWnd : public CBaseObj { }

В приватной секции класса будут находиться список указателей на объекты-индикаторы в этом окне, номер этого подокна, описываемого объектом, и вспомогательные методы для оранизации работы класса:

class CChartWnd : public CBaseObj { private : CArrayObj m_list_ind; int m_window_num; bool IsPresentInWindow( const CWndInd *ind); void IndicatorsDelete( void ); void IndicatorsAdd( void ); void SetWindowNum( const int num) { this .m_window_num=num; } public :

В публичной секции класса расположены стандартные для объектов библиотеки методы (за исключением методов для установки значений свойств — по причине, что для этого объекта нет своих списков-перечислений свойств, и мы будем только возвращать требуемые значения, описываемые некоторыми свойствами объекта-чарта, которые принадлежат окну графика), и эти методы мы уже не раз рассматривали в предыдущих статьях.

Также в классе присутствуют методы для установки и возврата значений свойств окна и для работы с классом. Их устройство мы рассмотрим ниже.



class CChartWnd : public CBaseObj { private : CArrayObj m_list_ind; int m_window_num; bool IsPresentInWindow( const CWndInd *ind); void IndicatorsDelete( void ); void IndicatorsAdd( void ); void SetWindowNum( const int num) { this .m_window_num=num; } public : CChartWnd *GetObject( void ) { return & this ; } virtual bool SupportProperty(ENUM_CHART_PROP_INTEGER property) { return (property==CHART_PROP_WINDOW_YDISTANCE || property==CHART_PROP_HEIGHT_IN_PIXELS ? true : false ); } virtual bool SupportProperty(ENUM_CHART_PROP_DOUBLE property) { return false ; } virtual bool SupportProperty(ENUM_CHART_PROP_STRING property) { return (property==CHART_PROP_INDICATOR_NAME ? true : false ); } string GetPropertyDescription(ENUM_CHART_PROP_INTEGER property); string GetPropertyDescription(ENUM_CHART_PROP_DOUBLE property) { return CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED); } string GetPropertyDescription(ENUM_CHART_PROP_STRING property) { return CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED); } void Print ( const bool full_prop= false ); virtual void PrintShort( const bool dash= false ); virtual string Header( void ); virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const ; bool IsEqual(CChartWnd* compared_obj) const ; CChartWnd( void ); CChartWnd( const long chart_id, const int wnd_num); int YDistance( void ) const { return ( int ):: ChartGetInteger ( this .m_chart_id, CHART_WINDOW_YDISTANCE , this .m_window_num);} int HeightInPixels( void ) const { return ( int ):: ChartGetInteger ( this .m_chart_id, CHART_HEIGHT_IN_PIXELS , this .m_window_num);} bool SetHeightInPixels( const int value, const bool redraw= false ); int WindowNum( void ) const { return this .m_window_num;} int IndicatorsTotal( void ) const { return this .m_list_ind.Total(); } CArrayObj *GetIndicatorsList( void ) { return & this .m_list_ind; } CWndInd *GetIndicator( const int index) { return this .m_list_ind.At(index); } void PrintIndicators( const bool dash= false ); void PrintParameters( const bool dash= false ); void IndicatorsListCreate( void ); void Refresh( void ); };

Метод, возвращающий дистанцию в пикселях между границами окон:

int YDistance( void ) const { return ( int ):: ChartGetInteger ( this .m_chart_id, CHART_WINDOW_YDISTANCE , this .m_window_num );}

Так как свойство графика CHART_WINDOW_YDISTANCE предназначено только для чтения, то метода, устанавливающего это значение, здесь нет. Метод просто возвращает значение этого свойства для именно этого подокна графика.



Метод, возвращающий высоту окна в пикселях:



int HeightInPixels( void ) const { return ( int ):: ChartGetInteger ( this .m_chart_id, CHART_HEIGHT_IN_PIXELS , this .m_window_num);}

Работает идентично вышерассмотренному, и возвращает значение этого свойства для номера окна, указанного в переменной m_window_num.



Метод, устанавливающий высоту окна в пикселях (в теле класса объявлен, а реализован за пределами тела класса):



bool CChartWnd::SetHeightInPixels( const int value, const bool redraw= false ) { :: ResetLastError (); if (!:: ChartSetInteger ( this .m_chart_id, CHART_HEIGHT_IN_PIXELS , this .m_window_num,value)) { CMessage::ToLog(DFUN,:: GetLastError (), true ); return false ; } if (redraw) :: ChartRedraw ( this .m_chart_id); return true ; }

Метод устроен аналогично методам, устанавливающим значения свойств объекта-чарта, рассмотренных нами в прошлой статье. В метод передаётся требуемое для установки значение, затем пытаемся его установить окну при помощи функции ChartSetInteger(), и если событие изменения графика не было поставлено в очередь, то сообщаем об этом и возвращаем false. Если событие успешно поставлено в очередь, то возвращаем true, предварительно перерисовав чарт при установленном флаге redraw. Принудительная перерисовка чарта необходима для того, чтобы не ждать любого события чарта (приход котировки, изменение размеров, клик мышкой и т.д.) для отображения изменений, а сразу же перерисовать график и увидеть результат.



Метод, сравнивающий объекты окна графика между собой по указанному свойству:

int CChartWnd::Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const { const CChartWnd *obj_compared=node; if (mode==CHART_PROP_WINDOW_YDISTANCE) return ( this .YDistance()>obj_compared.YDistance() ? 1 : this .YDistance()<obj_compared.YDistance() ? - 1 : 0 ); else if (mode==CHART_PROP_HEIGHT_IN_PIXELS) return ( this .HeightInPixels()>obj_compared.HeightInPixels() ? 1 : this .HeightInPixels()<obj_compared.HeightInPixels() ? - 1 : 0 ); return - 1 ; }

Здесь точно так же, как и в методе сравнения в классе индикатора окна графика, рассмотренного нами выше, мы сравниваем только некоторые свойства, прописанные в перечислениях свойств объекта-чарта:

Дистанция в пикселях по вертикальной оси Y между верхней рамкой подокна индикатора и верхней рамкой главного окна графика,

Высота графика в пикселях,

В любых других случаях возвращаем -1



Метод, сравнивающий объекты окна графика между собой по всем свойствам:

bool CChartWnd::IsEqual(CChartWnd *compared_obj) const { return ( this .YDistance()!=compared_obj.YDistance() || this .HeightInPixels()!=compared_obj.HeightInPixels() ? false : true ); }

Здесь: если хоть одно из двух свойств сравниваемых объектов возвращает неравенство, то возвращаем false — объекты не равны между собой. Иначе возвращаем true — объекты идентичны.



Метод, возвращающий описание целочисленного свойства:

string CChartWnd::GetPropertyDescription(ENUM_CHART_PROP_INTEGER property) { return ( property==CHART_PROP_WINDOW_YDISTANCE ? CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_WINDOW_YDISTANCE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .YDistance() ) : property==CHART_PROP_HEIGHT_IN_PIXELS ? CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_HEIGHT_IN_PIXELS)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .HeightInPixels() ) : "" ); }

В зависимости от того, какое из двух целочисленных свойств объекта-окна графика передано в метод, создаётся и возвращается строка с его описанием.



Метод, выводящий в журнал свойства объекта:

void CChartWnd:: Print ( const bool full_prop= false ) { :: Print ( "============= " ,CMessage::Text(MSG_LIB_PARAMS_LIST_BEG), " (" , this .Header(), ") =============" ); int beg= 0 , end=CHART_PROP_INTEGER_TOTAL; for ( int i=beg; i<end; i++) { ENUM_CHART_PROP_INTEGER prop=(ENUM_CHART_PROP_INTEGER)i; if (prop!=CHART_PROP_WINDOW_YDISTANCE && prop!=CHART_PROP_HEIGHT_IN_PIXELS) continue ; if (!full_prop && ! this .SupportProperty(prop)) continue ; :: Print ( this .GetPropertyDescription(prop)); } :: Print ( "------" ); beg=end; end+=CHART_PROP_DOUBLE_TOTAL; for ( int i=beg; i<end; i++) { } beg=end; end+=CHART_PROP_STRING_TOTAL; for ( int i=beg; i<end; i++) { ENUM_CHART_PROP_STRING prop=(ENUM_CHART_PROP_STRING)i; if (prop==CHART_PROP_INDICATOR_NAME) { this .PrintIndicators(); continue ; } if (!full_prop && ! this .SupportProperty(prop)) continue ; :: Print ( this .GetPropertyDescription(prop)); } :: Print ( "============= " ,CMessage::Text(MSG_LIB_PARAMS_LIST_END), " (" , this .Header(), ") =============

" ); }

В трёх циклах по всем свойствам объекта-чарта получаем очередное свойство и выводим в журнал его описание. Так как у объекта-окна графика нет собственных списков-перечислений его свойств, то нам необходимо вывести на печать только те свойства объекта-чарта, которые присущи объекту-окну графика — целочисленные и строковые. Вещественные же свойства у этого объекта отсутствуют и их выводить не нужно. Мы могли бы сделать иначе — просто задать жёсткие рамки начала и конца каждого цикла... Но это не очень верное решение с точки зрения последующих доработок свойств объекта-чарта — нам придётся возвращаться к этому объекту и править значения начала и конца каждого цикла. Поэтому мы просто цикл по вещественным свойствам сделаем пустым (может быть временно — пока не понядобятся вещественные свойства объекту-окну графика при возможных последующих доработках). Таким образом, при любых изменениях количества свойств начало и конец каждого цикла всегда будут верными.



Метод, возвращающий краткое наименование объекта-окна графика:

string CChartWnd::Header( void ) { return ( this .m_window_num== 0 ? CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_CHART_WINDOW) : ( string ) this .WindowNum()+ " " +CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_CHART_SUBWINDOW)); }

В методе проверяется номер этого подокна, и если это главное окно графика (его номер 0), то возвращается строка "Главное окно графика", если же это подокно главного графика, то возвращается Номер подокна + строка "Подокно графика"



Метод, выводящий в журнал краткое описание объекта-окна графика:



void CChartWnd::PrintShort( const bool dash= false ) { :: Print ((dash ? "- " : "" ), this .Header(), " ID: " ,( string ) this .GetChartID(), ", " ,CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_INDICATORS_TOTAL), ": " , this .IndicatorsTotal()); }

Здесь мы создаём строку из краткого наименования объекта, идентификатора графика и количества индикаторов, прикреплённых к этому окну. Если в метод передан флаг необходимости вывода дефиса перед описанием объекта (dash), то перед созданной строкой выводится дефис.

Метод, выводящий в журнал описание всех индикаторов, прикреплённых к данному окну:

void CChartWnd::PrintIndicators( const bool dash= false ) { string header= ( this .WindowNum()== 0 ? CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_INDICATORS_MW_NAME_LIST) : CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_INDICATORS_SW_NAME_LIST)+ " " +( string ) this .WindowNum() ); :: Print (header, ":" ); int total= this .IndicatorsTotal(); if (total== 0 ) :: Print ( "- " ,CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_INDICATORS_NONE)); else for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CWndInd *ind= this .m_list_ind.At(i); if (ind== NULL ) continue ; ind. Print (dash); } }

Сначала создаём и выводим в журнал заголовок в зависимости от того, какое это окно.

Если это главное окно графика, то текст заголовка будет "Индикаторы в главном окне графика",

иначе — текст заголовка будет "Индикаторы в окне графика" + Номер данного окна.

Затем смотрим на количество индикаторов, прикреплённых к этому окну, и если их нет, то выводим строку "Отсутствуют",

иначе — в цикле по списку всех индикаторов получаем очередной объект-индикатор в окне графика и распечатываем его данные.



Метод, выводящий в журнал описание параметров окна:



void CChartWnd::PrintParameters( const bool dash= false ) { string header= ( this .WindowNum()== 0 ? CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_CHART_WINDOW) : CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_CHART_SUBWINDOW)+ " " +( string ) this .WindowNum() ); :: Print ((dash ? " " : "" ),header, ":" ); if ( this .WindowNum()> 0 ) :: Print ((dash ? " - " : "" ),GetPropertyDescription(CHART_PROP_WINDOW_YDISTANCE)); :: Print ((dash ? " - " : "" ),GetPropertyDescription(CHART_PROP_HEIGHT_IN_PIXELS)); }

Сначала создаём и выводим в журнал заголовок в зависимости от того, какое это окно.

Если это главное окно графика, то текст заголовка будет "Главное окно графика",

иначе — текст заголовка будет "Подокно графика" + Номер данного окна.

Затем, если это подокно графика (его номер больше нуля), то выводим в журнал значение дистанции в пикселях по вертикальной оси Y между верхней рамкой подокна индикатора и верхней рамкой главного окна графика (для главного окна это значение всегда 0, и мы его не вывоим), а следом выводим в журнал второе свойство объекта — высоту графика в пикселях.

Метод, создающий список прикреплённых к окну индикаторов:

void CChartWnd::IndicatorsListCreate( void ) { this .m_list_ind.Clear(); int total=:: ChartIndicatorsTotal ( this .m_chart_id, this .m_window_num); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { string name=:: ChartIndicatorName ( this .m_chart_id, this .m_window_num,i); int handle=:: ChartIndicatorGet ( this .m_chart_id, this .m_window_num,name); :: IndicatorRelease (handle); CWndInd *ind= new CWndInd(handle,name,i); if (ind== NULL ) continue ; this .m_list_ind.Sort(); if (! this .m_list_ind.Add(ind)) delete ind; } }

Метод подробно прокомментирован в коде. Отмечу, что при получении списка индикаторов в окне мы получаем хэндл индикатора по его короткому имени при помощи ChartIndicatorGet(), что накладывает на нас некоторые "обязанности". Терминал ведёт подсчёт использования каждого индикатора, и с каждым новым получением его хэндла увеличивает внутренний счётчик использования данного индикатора. Если мы в своей программе не позаботимся сами об освобождении уже ненужного нам хэндла индикатора, то потом отловить "потерявшийся" хэндл будет невозможно. Поэтому здесь мы сразу же после получения всех нужных данных об индикаторе, освобождаем хэндл, тем самым уменьшая внутренний счётчик использования этого индикатора.



Метод, добавляющий в список новые индикаторы:

void CChartWnd::IndicatorsAdd( void ) { int total=:: ChartIndicatorsTotal ( this .m_chart_id, this .m_window_num); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { string name=:: ChartIndicatorName ( this .m_chart_id, this .m_window_num,i); int handle=:: ChartIndicatorGet ( this .m_chart_id, this .m_window_num,name); :: IndicatorRelease (handle); CWndInd *ind= new CWndInd(handle,name,i); if (ind== NULL ) continue ; this .m_list_ind.Sort(); if ( this .m_list_ind.Search(ind)> WRONG_VALUE || ! this .m_list_ind.Add(ind)) delete ind; } }

Логика метода идентична вышерассмотренному, так же прокомментирована в коде. Разницей является лишь то, что в данном методе список изначально не очищается, а при добавлении индикатора в список сначала проверяется наличие такого индикатора в списке и, если он уже есть, то объект этого индикатора удаляется.



Чтобы мы могли в последующем синхронизировать наш список индикаторов в окне с их реальным количеством (ведь индикаторы могут добавляться в окно и сниматься с окна графика), нам необходимо сравнивать их количество в окне с количеством в списке. Это будем делать в последующих статьях, но

метод, возвращающий наличие индикатора из списка в окне терминала мы сделаем:

bool CChartWnd::IsPresentInWindow( const CWndInd *ind) { int total=:: ChartIndicatorsTotal ( this .m_chart_id, this .m_window_num); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { string name=:: ChartIndicatorName ( this .m_chart_id, this .m_window_num,i); int handle=:: ChartIndicatorGet ( this .m_chart_id, this .m_window_num,name); :: IndicatorRelease (handle); if (ind.Name()==name && ind.Handle()==handle) return true ; } return false ; }

В метод передаётся указатель на объект-индикатор в окне графика, реальное наличие которого необходимо проверить. Затем в цикле по общему количеству индикаторов в окне графика получаем имя очередного индикатора, получаем его хэндл и сразу же его освобождаем. Если короткое имя и хэндл текущего индикатора совпадают с именем и хэндлом проверяемого объекта, то возвращаем true — этот индикатор ещё есть в окне графика. По окончании цикла возвращаем false — не было найдено совпадений, а значит, и нет такого индикатора в окне графика.



Если же у нас были найдены в списке индикаторы, отсутствующие на графике, то их необходимо удалить из списка.

Метод, удаляющий из списка уже отсутствующие в окне индикаторы:

void CChartWnd::IndicatorsDelete( void ) { int total= this .m_list_ind.Total(); for ( int i=total- 1 ;i> WRONG_VALUE ;i--) { CWndInd *ind= this .m_list_ind.At(i); if (! this .IsPresentInWindow(ind)) this .m_list_ind.Delete(i); } }

Здесь: в цикле по списку объектов-индикаторов получаем очередной объект-индикатор по индексу цикла и проверяем его наличие в реальном окне графика. Если он там отсутствует, то указатель на него удаляем из нашего списка при помощи метода Delete().



В последующем, когда будем делать класс-коллекцию чартов, нам необходимо будет отслеживать состояние индикаторов в подокнах всех объектов-чартов, и в случае найденных расхождений реального количества индикаторов в подокнах чартов с их описаниями в списках объектов-окон графика, нам нужно будет удалить лишние индикаторы из списка и добавить новые при их наличии.

Для этого создадим метод, обновляющий данные по прикреплённым к окнам графиков индикаторам:

void CChartWnd::Refresh( void ) { this .IndicatorsDelete(); this .IndicatorsAdd(); }

Здесь мы сначала ищем и удаляем из списка отсутствующие на реальном графике в его окне индикаторы, которые ещё есть в списке, а затем ищем и добавляем новые индикаторы, которые есть в окне, но ещё отсутствуют в списке при помощи вышерассмотренных методов.



Напоследок рассмотрим параметрический конструктор класса:

CChartWnd::CChartWnd( const long chart_id, const int wnd_num) : m_window_num(wnd_num) { CBaseObj::SetChartID(chart_id); this .IndicatorsListCreate(); }

Здесь мы первым делом устанавливаем значение идентификатора графика в родительском объекте CBaseObj, а затем создаём список индикаторов, прикреплённых к этому окну графика. Номер подокна графика устанавливаем в списке инициализации конструктора.

На этом создание классов объекта-индикатора в окне графика и объекта-окна графика завершено.

Полный листинг обоих классов, расположенных в одном файле, можно посмотреть в прикреплённых к статье файлах.



Так как теперь у нас появился объект, описывающий окно графика и его подокна, соответственно, то нам необходимо доработать класс объекта-чарта CChartObj, находящийся в файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Chart\ChartObj.mqh. Теперь он будет иметь список всех подокон, расположенных на его главном окне, и для получения данных о свойствах окна нам нужно будет обратиться по указателю на нужный объект-окна графика, созданный нами выше. А из полученного объекта-окна мы в свою очередь сможем получить список всех индикаторов прикреплённых к нему, а от них получить хэндл нужного индикатора для работы с ним.



В первую очередь подключим к файлу объекта-чарта файл объектов окна и индикаторов в окне и объявим объект-список, в котором будем хранить указатели на все окна объекта-чарта:

#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Ltd." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #property strict #include "..\..\Objects\BaseObj.mqh" #include "ChartWnd.mqh" class CChartObj : public CBaseObj { private : CArrayObj m_list_wnd; long m_long_prop[CHART_PROP_INTEGER_TOTAL]; double m_double_prop[CHART_PROP_DOUBLE_TOTAL]; string m_string_prop[CHART_PROP_STRING_TOTAL]; int m_digits;

В приватной секции класса в списке методов установки значений свойств добавим метод, устанавливающий значение видимости окна графика:

bool SetMode( const string source, const ENUM_CHART_MODE mode, const bool redraw= false ); bool SetScale( const string source, const int scale, const bool redraw= false ); bool SetModeVolume( const string source, const ENUM_CHART_VOLUME_MODE mode, const bool redraw= false ); void SetVisibleBars( void ); void SetWindowsTotal( void ); void SetVisible( void ); void SetFirstVisibleBars( void ); void SetWidthInBars( void ); void SetWidthInPixels( void ); void SetMaximizedFlag( void ); void SetMinimizedFlag( void ); void SetExpertName( void ); void SetScriptName( void ); public :

Так как свойство "Дистанция в пикселях по вертикальной оси Y между верхней рамкой подокна индикатора и верхней рамкой главного окна графика" для главного окна не имеет смысла (там всегда 0), то изменим в методе, возвращающем флаг поддержания объектом целочисленного свойства, возврат значения в случае, если это свойство CHART_PROP_WINDOW_YDISTANCE:

virtual bool SupportProperty(ENUM_CHART_PROP_INTEGER property) { return ( property!=CHART_PROP_WINDOW_YDISTANCE ? true : false ); } virtual bool SupportProperty(ENUM_CHART_PROP_DOUBLE property) { return true ; } virtual bool SupportProperty(ENUM_CHART_PROP_STRING property) { return true ; }

Если переданное в метод свойство не равно CHART_PROP_WINDOW_YDISTANCE, то возвращаем true, иначе возвращаем false.



В список методов для упрощённого доступа к свойствам объекта добавим метод, возвращающий видимость окна:

int WindowsTotal( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(CHART_PROP_WINDOWS_TOTAL); } bool Visible( void ) const { return ( bool ) this .GetProperty(CHART_PROP_WINDOW_IS_VISIBLE); } int Handle( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(CHART_PROP_WINDOW_HANDLE); }

Здесь метод будет возвращать это свойство только главного окна чарта.

Методы, возвращающие дистанцию в пикселях по вертикальной оси Y между верхней рамкой подокна индикатора и верхней рамкой главного окна графика, возвращающий и устанавливающий высоту указанного графика в пикселях, претерпели изменения. Теперь для установки и возврата этих свойств нам нужно будет найти объект нужного окна, и уже в его свойства вписать или получить эти значения. Реализацию методов рассмотрим чуть позже.



string ScriptName( void ) const { return this .GetProperty(CHART_PROP_SCRIPT_NAME); } int WindowYDistance( const int sub_window) const ; int WindowHeightInPixels( const int sub_window) const ; bool SetWindowHeightInPixels( const int height, const int sub_window, const bool redraw= false );

В самом низу тела класса объявим дополнительные методы для получения нужного объекта-окна и для вывода в журнал свойств всех подокон графика и данных всех индикаторов, прикреплённых к указанному окну графика:



void EmulateTick( void ) { :: ChartSetSymbolPeriod ( this .ID(), this . Symbol (), this .Timeframe());} CChartWnd *GetWindowByIndex( const int index) const { return this .m_list_wnd.At(index); } CChartWnd *GetWindowByNum( const int win_num) const ; void PrintWndIndicators( void ); void PrintWndParameters( void ); };

В параметрическом конструкторе класса установим значение идентификатора графика в родительском объекте класса, укажем три свойства главного окна объекту-чарту (это можно было и не делать, так как объект главного окна теперь нахоится в списке всех окон чарта, но раз есть такие свойства у объекта, то мы их заполним корректными данными), и в самом конце метода добавим в список всех окон чарта все объекты-окна, принадлежащие данному чарту:



CChartObj::CChartObj( const long chart_id) { CBaseObj::SetChartID(chart_id); this .SetProperty(CHART_PROP_ID,chart_id); this .SetProperty(CHART_PROP_TIMEFRAME,:: ChartPeriod ( this .ID())); this .SetProperty(CHART_PROP_SHOW,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_SHOW )); this .SetProperty(CHART_PROP_IS_OBJECT,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_IS_OBJECT )); this .SetProperty(CHART_PROP_BRING_TO_TOP, false ); this .SetProperty(CHART_PROP_CONTEXT_MENU,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_CONTEXT_MENU )); this .SetProperty(CHART_PROP_CROSSHAIR_TOOL,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_CROSSHAIR_TOOL )); this .SetProperty(CHART_PROP_MOUSE_SCROLL,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_MOUSE_SCROLL )); this .SetProperty(CHART_PROP_EVENT_MOUSE_WHEEL,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_EVENT_MOUSE_WHEEL )); this .SetProperty(CHART_PROP_EVENT_MOUSE_MOVE,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_EVENT_MOUSE_MOVE )); this .SetProperty(CHART_PROP_EVENT_OBJECT_CREATE,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_EVENT_OBJECT_CREATE )); this .SetProperty(CHART_PROP_EVENT_OBJECT_DELETE,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_EVENT_OBJECT_DELETE )); this .SetProperty(CHART_PROP_MODE,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_MODE )); this .SetProperty(CHART_PROP_FOREGROUND,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_FOREGROUND )); this .SetProperty(CHART_PROP_SHIFT,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_SHIFT )); this .SetProperty(CHART_PROP_AUTOSCROLL,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_AUTOSCROLL )); this .SetProperty(CHART_PROP_KEYBOARD_CONTROL,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_KEYBOARD_CONTROL )); this .SetProperty(CHART_PROP_QUICK_NAVIGATION,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_QUICK_NAVIGATION )); this .SetProperty(CHART_PROP_SCALE,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_SCALE )); this .SetProperty(CHART_PROP_SCALEFIX,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_SCALEFIX )); this .SetProperty(CHART_PROP_SCALEFIX_11,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_SCALEFIX_11 )); this .SetProperty(CHART_PROP_SCALE_PT_PER_BAR,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_SCALE_PT_PER_BAR )); this .SetProperty(CHART_PROP_SHOW_TICKER,:: ChartGetInteger ( this .ID(),CHART_SHOW_TICKER)); this .SetProperty(CHART_PROP_SHOW_OHLC,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_SHOW_OHLC )); this .SetProperty(CHART_PROP_SHOW_BID_LINE,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_SHOW_BID_LINE )); this .SetProperty(CHART_PROP_SHOW_ASK_LINE,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_SHOW_ASK_LINE )); this .SetProperty(CHART_PROP_SHOW_LAST_LINE,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_SHOW_LAST_LINE )); this .SetProperty(CHART_PROP_SHOW_PERIOD_SEP,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_SHOW_PERIOD_SEP )); this .SetProperty(CHART_PROP_SHOW_GRID,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_SHOW_GRID )); this .SetProperty(CHART_PROP_SHOW_VOLUMES,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_SHOW_VOLUMES )); this .SetProperty(CHART_PROP_SHOW_OBJECT_DESCR,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_SHOW_OBJECT_DESCR )); this .SetProperty(CHART_PROP_VISIBLE_BARS,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_VISIBLE_BARS )); this .SetProperty(CHART_PROP_WINDOWS_TOTAL,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_WINDOWS_TOTAL )); this .SetProperty(CHART_PROP_WINDOW_IS_VISIBLE,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_WINDOW_IS_VISIBLE , 0 )); this .SetProperty(CHART_PROP_WINDOW_HANDLE,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_WINDOW_HANDLE )); this .SetProperty(CHART_PROP_WINDOW_YDISTANCE,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_WINDOW_YDISTANCE , 0 )); this .SetProperty(CHART_PROP_FIRST_VISIBLE_BAR,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_FIRST_VISIBLE_BAR )); this .SetProperty(CHART_PROP_WIDTH_IN_BARS,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_WIDTH_IN_BARS )); this .SetProperty(CHART_PROP_WIDTH_IN_PIXELS,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_WIDTH_IN_PIXELS )); this .SetProperty(CHART_PROP_HEIGHT_IN_PIXELS,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_HEIGHT_IN_PIXELS , 0 )); this .SetProperty(CHART_PROP_COLOR_BACKGROUND,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_COLOR_BACKGROUND )); this .SetProperty(CHART_PROP_COLOR_FOREGROUND,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_COLOR_FOREGROUND )); this .SetProperty(CHART_PROP_COLOR_GRID,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_COLOR_GRID )); this .SetProperty(CHART_PROP_COLOR_VOLUME,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_COLOR_VOLUME )); this .SetProperty(CHART_PROP_COLOR_CHART_UP,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_COLOR_CHART_UP )); this .SetProperty(CHART_PROP_COLOR_CHART_DOWN,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_COLOR_CHART_DOWN )); this .SetProperty(CHART_PROP_COLOR_CHART_LINE,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_COLOR_CHART_LINE )); this .SetProperty(CHART_PROP_COLOR_CANDLE_BULL,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_COLOR_CANDLE_BULL )); this .SetProperty(CHART_PROP_COLOR_CANDLE_BEAR,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_COLOR_CANDLE_BEAR )); this .SetProperty(CHART_PROP_COLOR_BID,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_COLOR_BID )); this .SetProperty(CHART_PROP_COLOR_ASK,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_COLOR_ASK )); this .SetProperty(CHART_PROP_COLOR_LAST,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_COLOR_LAST )); this .SetProperty(CHART_PROP_COLOR_STOP_LEVEL,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_COLOR_STOP_LEVEL )); this .SetProperty(CHART_PROP_SHOW_TRADE_LEVELS,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_SHOW_TRADE_LEVELS )); this .SetProperty(CHART_PROP_DRAG_TRADE_LEVELS,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_DRAG_TRADE_LEVELS )); this .SetProperty(CHART_PROP_SHOW_DATE_SCALE,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_SHOW_DATE_SCALE )); this .SetProperty(CHART_PROP_SHOW_PRICE_SCALE,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_SHOW_PRICE_SCALE )); this .SetProperty(CHART_PROP_SHOW_ONE_CLICK,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_SHOW_ONE_CLICK )); this .SetProperty(CHART_PROP_IS_MAXIMIZED,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_IS_MAXIMIZED )); this .SetProperty(CHART_PROP_IS_MINIMIZED,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_IS_MINIMIZED )); this .SetProperty(CHART_PROP_IS_DOCKED,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_IS_DOCKED )); this .SetProperty(CHART_PROP_FLOAT_LEFT,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_FLOAT_LEFT )); this .SetProperty(CHART_PROP_FLOAT_TOP,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_FLOAT_TOP )); this .SetProperty(CHART_PROP_FLOAT_RIGHT,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_FLOAT_RIGHT )); this .SetProperty(CHART_PROP_FLOAT_BOTTOM,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_FLOAT_BOTTOM )); this .SetProperty(CHART_PROP_SHIFT_SIZE,:: ChartGetDouble ( this .ID(), CHART_SHIFT_SIZE )); this .SetProperty(CHART_PROP_FIXED_POSITION,:: ChartGetDouble ( this .ID(), CHART_FIXED_POSITION )); this .SetProperty(CHART_PROP_FIXED_MAX,:: ChartGetDouble ( this .ID(), CHART_FIXED_MAX )); this .SetProperty(CHART_PROP_FIXED_MIN,:: ChartGetDouble ( this .ID(), CHART_FIXED_MIN )); this .SetProperty(CHART_PROP_POINTS_PER_BAR,:: ChartGetDouble ( this .ID(), CHART_POINTS_PER_BAR )); this .SetProperty(CHART_PROP_PRICE_MIN,:: ChartGetDouble ( this .ID(), CHART_PRICE_MIN )); this .SetProperty(CHART_PROP_PRICE_MAX,:: ChartGetDouble ( this .ID(), CHART_PRICE_MAX )); this .SetProperty(CHART_PROP_COMMENT,:: ChartGetString ( this .ID(), CHART_COMMENT )); this .SetProperty(CHART_PROP_EXPERT_NAME,:: ChartGetString ( this .ID(), CHART_EXPERT_NAME )); this .SetProperty(CHART_PROP_SCRIPT_NAME,:: ChartGetString ( this .ID(), CHART_SCRIPT_NAME )); this .SetProperty(CHART_PROP_SYMBOL,:: ChartSymbol ( this .ID())); this .m_digits=( int ):: SymbolInfoInteger ( this . Symbol (), SYMBOL_DIGITS ); int total= this .WindowsTotal(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CChartWnd *wnd= new CChartWnd(m_chart_id,i); if (wnd== NULL ) continue ; m_list_wnd.Sort(); if (!m_list_wnd.Add(wnd)) delete wnd; } }

Для создания списков окон чарта, получаем общее количество всех окон графика, и в цикле по всем окнам создаём новый объект-окно чарта и добавляем его в список.



В методе сравнения двух объектов-чартов, созданного в прошлой статье, была допущена логическая ошибка: каждый чарт имеет свой уникальный идентификатор графика и хэндл окна. Поэтому сравнение по этим свойствам двух разных графиков всегда вернёт false. Нам же нужно в этом методе сравнить разные графики на их идентичность, а сравнение их идентификаторов и хэндлов всегда укажет на то, что два графика неидентичны.

Исправим ошибку, пропустив два этих свойства при сравнении:

bool CChartObj::IsEqual(CChartObj *compared_obj) const { int beg= 0 , end=CHART_PROP_INTEGER_TOTAL; for ( int i=beg; i<end; i++) { ENUM_CHART_PROP_INTEGER prop=(ENUM_CHART_PROP_INTEGER)i; if (prop==CHART_PROP_ID || prop==CHART_PROP_WINDOW_HANDLE) continue ; if ( this .GetProperty(prop)!=compared_obj.GetProperty(prop)) return false ; } beg=end; end+=CHART_PROP_DOUBLE_TOTAL; for ( int i=beg; i<end; i++) { ENUM_CHART_PROP_DOUBLE prop=(ENUM_CHART_PROP_DOUBLE)i; if ( this .GetProperty(prop)!=compared_obj.GetProperty(prop)) return false ; } beg=end; end+=CHART_PROP_STRING_TOTAL; for ( int i=beg; i<end; i++) { ENUM_CHART_PROP_STRING prop=(ENUM_CHART_PROP_STRING)i; if ( this .GetProperty(prop)!=compared_obj.GetProperty(prop)) return false ; } return true ; }

В методе, возвращающем описание целочисленного свойства объекта, впишем возврат описания трёх добавленных свойств:

string CChartObj::GetPropertyDescription(ENUM_CHART_PROP_INTEGER property) { return ( property==CHART_PROP_ID ? CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_ID)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==CHART_PROP_TIMEFRAME ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BAR_PERIOD)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +TimeframeDescription(( ENUM_TIMEFRAMES ) this .GetProperty(property)) ) : property==CHART_PROP_SHOW ? CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_SHOW)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( this .GetProperty(property) ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_YES) : CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_NO)) ) : property==CHART_PROP_IS_OBJECT ? CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_IS_OBJECT)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( this .GetProperty(property) ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_YES) : CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_NO)) ) : property==CHART_PROP_BRING_TO_TOP ? CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_BRING_TO_TOP)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( this .GetProperty(property) ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_YES) : CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_NO)) ) : property==CHART_PROP_CONTEXT_MENU ? CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_CONTEXT_MENU)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( this .GetProperty(property) ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_YES) : CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_NO)) ) : property==CHART_PROP_CROSSHAIR_TOOL ? CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_CROSSHAIR_TOOL)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( this .GetProperty(property) ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_YES) : CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_NO)) ) : property==CHART_PROP_MOUSE_SCROLL ? CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_MOUSE_SCROLL)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( this .GetProperty(property) ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_YES) : CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_NO)) ) : property==CHART_PROP_EVENT_MOUSE_WHEEL ? CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_EVENT_MOUSE_WHEEL)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( this .GetProperty(property) ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_YES) : CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_NO)) ) : property==CHART_PROP_EVENT_MOUSE_MOVE ? CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_EVENT_MOUSE_MOVE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( this .GetProperty(property) ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_YES) : CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_NO)) ) : property==CHART_PROP_EVENT_OBJECT_CREATE ? CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_EVENT_OBJECT_CREATE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( this .GetProperty(property) ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_YES) : CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_NO)) ) : property==CHART_PROP_EVENT_OBJECT_DELETE ? CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_EVENT_OBJECT_DELETE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( this .GetProperty(property) ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_YES) : CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_NO)) ) : property==CHART_PROP_MODE ? CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_MODE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +ChartModeDescription(( ENUM_CHART_MODE ) this .GetProperty(property)) ) : property==CHART_PROP_FOREGROUND ? CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_FOREGROUND)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( this .GetProperty(property) ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_YES) : CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_NO)) ) : property==CHART_PROP_SHIFT ? CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_SHIFT)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( this .GetProperty(property) ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_YES) : CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_NO)) ) : property==CHART_PROP_AUTOSCROLL ? CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_AUTOSCROLL)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( this .GetProperty(property) ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_YES) : CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_NO)) ) : property==CHART_PROP_KEYBOARD_CONTROL ? CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_KEYBOARD_CONTROL)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( this .GetProperty(property) ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_YES) : CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_NO)) ) : property==CHART_PROP_QUICK_NAVIGATION ? CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_QUICK_NAVIGATION)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( this .GetProperty(property) ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_YES) : CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_NO)) ) : property==CHART_PROP_SCALE ? CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_SCALE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==CHART_PROP_SCALEFIX ? CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_SCALEFIX)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( this .GetProperty(property) ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_YES) : CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_NO)) ) : property==CHART_PROP_SCALEFIX_11 ? CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_SCALEFIX_11)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( this .GetProperty(property) ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_YES) : CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_NO)) ) : property==CHART_PROP_SCALE_PT_PER_BAR ? CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_SCALE_PT_PER_BAR)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( this .GetProperty(property) ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_YES) : CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_NO)) ) : property==CHART_PROP_SHOW_TICKER ? CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_SHOW_TICKER)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( this .GetProperty(property) ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_YES) : CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_NO)) ) : property==CHART_PROP_SHOW_OHLC ? CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_SHOW_OHLC)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( this .GetProperty(property) ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_YES) : CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_NO)) ) : property==CHART_PROP_SHOW_BID_LINE ? CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_SHOW_BID_LINE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( this .GetProperty(property) ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_YES) : CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_NO)) ) : property==CHART_PROP_SHOW_ASK_LINE ? CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_SHOW_ASK_LINE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( this .GetProperty(property) ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_YES) : CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_NO)) ) : property==CHART_PROP_SHOW_LAST_LINE ? CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_SHOW_LAST_LINE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( this .GetProperty(property) ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_YES) : CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_NO)) ) : property==CHART_PROP_SHOW_PERIOD_SEP ? CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_SHOW_PERIOD_SEP)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( this .GetProperty(property) ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_YES) : CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_NO)) ) : property==CHART_PROP_SHOW_GRID ? CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_SHOW_GRID)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( this .GetProperty(property) ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_YES) : CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_NO)) ) : property==CHART_PROP_SHOW_VOLUMES ? CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_SHOW_VOLUMES)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +ChartModeVolumeDescription(( ENUM_CHART_VOLUME_MODE ) this .GetProperty(property)) ) : property==CHART_PROP_SHOW_OBJECT_DESCR ? CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_SHOW_OBJECT_DESCR)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( this .GetProperty(property) ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_YES) : CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_NO)) ) : property==CHART_PROP_VISIBLE_BARS ? CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_VISIBLE_BARS)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==CHART_PROP_WINDOWS_TOTAL ? CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_WINDOWS_TOTAL)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==CHART_PROP_WINDOW_IS_VISIBLE ? CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_WINDOW_IS_VISIBLE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( this .GetProperty(property) ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_YES) : CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_NO)) ) : property==CHART_PROP_WINDOW_HANDLE ? CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_WINDOW_HANDLE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==CHART_PROP_WINDOW_YDISTANCE ? CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_WINDOW_YDISTANCE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==CHART_PROP_FIRST_VISIBLE_BAR ? CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_FIRST_VISIBLE_BAR)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==CHART_PROP_WIDTH_IN_BARS ? CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_WIDTH_IN_BARS)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==CHART_PROP_WIDTH_IN_PIXELS ? CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_WIDTH_IN_PIXELS)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==CHART_PROP_HEIGHT_IN_PIXELS ? CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_HEIGHT_IN_PIXELS)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==CHART_PROP_COLOR_BACKGROUND ? CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_COLOR_BACKGROUND)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +:: ColorToString (( color ) this .GetProperty(property), true ) ) : property==CHART_PROP_COLOR_FOREGROUND ? CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_COLOR_FOREGROUND)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +:: ColorToString (( color ) this .GetProperty(property), true ) ) : property==CHART_PROP_COLOR_GRID ? CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_COLOR_GRID)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +:: ColorToString (( color ) this .GetProperty(property), true ) ) : property==CHART_PROP_COLOR_VOLUME ? CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_COLOR_VOLUME)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +:: ColorToString (( color ) this .GetProperty(property), true ) ) : property==CHART_PROP_COLOR_CHART_UP ? CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_COLOR_CHART_UP)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +:: ColorToString (( color ) this .GetProperty(property), true ) ) : property==CHART_PROP_COLOR_CHART_DOWN ? CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_COLOR_CHART_DOWN)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +:: ColorToString (( color ) this .GetProperty(property), true ) ) : property==CHART_PROP_COLOR_CHART_LINE ? CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_COLOR_CHART_LINE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +:: ColorToString (( color ) this .GetProperty(property), true ) ) : property==CHART_PROP_COLOR_CANDLE_BULL ? CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_COLOR_CANDLE_BULL)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +:: ColorToString (( color ) this .GetProperty(property), true ) ) : property==CHART_PROP_COLOR_CANDLE_BEAR ? CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_COLOR_CANDLE_BEAR)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +:: ColorToString (( color ) this .GetProperty(property), true ) ) : property==CHART_PROP_COLOR_BID ? CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_COLOR_BID)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +:: ColorToString (( color ) this .GetProperty(property), true ) ) : property==CHART_PROP_COLOR_ASK ? CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_COLOR_ASK)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +:: ColorToString (( color ) this .GetProperty(property), true ) ) : property==CHART_PROP_COLOR_LAST ? CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_COLOR_LAST)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +:: ColorToString (( color ) this .GetProperty(property), true ) ) : property==CHART_PROP_COLOR_STOP_LEVEL ? CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_COLOR_STOP_LEVEL)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +:: ColorToString (( color ) this .GetProperty(property), true ) ) : property==CHART_PROP_SHOW_TRADE_LEVELS ? CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_SHOW_TRADE_LEVELS)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( this .GetProperty(property) ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_YES) : CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_NO)) ) : property==CHART_PROP_DRAG_TRADE_LEVELS ? CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_DRAG_TRADE_LEVELS)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( this .GetProperty(property) ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_YES) : CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_NO)) ) : property==CHART_PROP_SHOW_DATE_SCALE ? CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_SHOW_DATE_SCALE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( this .GetProperty(property) ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_YES) : CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_NO)) ) : property==CHART_PROP_SHOW_PRICE_SCALE ? CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_SHOW_PRICE_SCALE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( this .GetProperty(property) ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_YES) : CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_NO)) ) : property==CHART_PROP_SHOW_ONE_CLICK ? CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_SHOW_ONE_CLICK)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( this .GetProperty(property) ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_YES) : CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_NO)) ) : property==CHART_PROP_IS_MAXIMIZED ? CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_IS_MAXIMIZED)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( this .GetProperty(property) ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_YES) : CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_NO)) ) : property==CHART_PROP_IS_MINIMIZED ? CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_IS_MINIMIZED)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( this .GetProperty(property) ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_YES) : CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_NO)) ) : property==CHART_PROP_IS_DOCKED ? CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_IS_DOCKED)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( this .GetProperty(property) ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_YES) : CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_NO)) ) : property==CHART_PROP_FLOAT_LEFT ? CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_FLOAT_LEFT)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==CHART_PROP_FLOAT_TOP ? CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_FLOAT_TOP)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==CHART_PROP_FLOAT_RIGHT ? CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_FLOAT_RIGHT)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==CHART_PROP_FLOAT_BOTTOM ? CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_FLOAT_BOTTOM)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : "" ); }

Блоки добавленного кода идентичны всем остальным — в зависимости от переданного в метод свойства создаётся и возвращается строка с описанием этого свойства.

Доработаем метод, выводящий в журнал все свойства объекта:

void CChartObj:: Print ( const bool full_prop= false ) { :: Print ( "============= " ,CMessage::Text(MSG_LIB_PARAMS_LIST_BEG), " (" , this .Header(), ") =============" ); int beg= 0 , end=CHART_PROP_INTEGER_TOTAL; for ( int i=beg; i<end; i++) { ENUM_CHART_PROP_INTEGER prop=(ENUM_CHART_PROP_INTEGER)i; if (!full_prop && ! this .SupportProperty(prop)) continue ; if (prop==CHART_PROP_WINDOW_IND_HANDLE || prop==CHART_PROP_WINDOW_IND_INDEX) continue ; if (prop==CHART_PROP_HEIGHT_IN_PIXELS) { this .PrintWndParameters(); continue ; } :: Print ( this .GetPropertyDescription(prop)); } :: Print ( "------" ); beg=end; end+=CHART_PROP_DOUBLE_TOTAL; for ( int i=beg; i<end; i++) { ENUM_CHART_PROP_DOUBLE prop=(ENUM_CHART_PROP_DOUBLE)i; if (!full_prop && ! this .SupportProperty(prop)) continue ; :: Print ( this .GetPropertyDescription(prop)); } :: Print ( "------" ); beg=end; end+=CHART_PROP_STRING_TOTAL; for ( int i=beg; i<end; i++) { ENUM_CHART_PROP_STRING prop=(ENUM_CHART_PROP_STRING)i; if (!full_prop && ! this .SupportProperty(prop)) continue ; if (prop==CHART_PROP_INDICATOR_NAME) { this .PrintWndIndicators(); continue ; } :: Print ( this .GetPropertyDescription(prop)); } :: Print ( "============= " ,CMessage::Text(MSG_LIB_PARAMS_LIST_END), " (" , this .Header(), ") =============

" ); }

Если в цикле встречаются свойства "Хэндл индикатора" и "Идекс индикатора в окне", то эти свойства пропускаются — они не относятся к объекту-чарту.

Если же встречено свойство "Высота графика в пикселях", то вызывается метод, выводящий описание данного свойства для всех окон данного чарта.

Точно так же, если встречено свойство "Имя индикатора в окне", то вызывается метод, выводящий описание всех индикаторов, прикреплённых ко всем окнам чарта. Эти методы мы рассмотрим позже.



Метод, выводящий в журнал краткое описание объекта тоже был дополнен.

Теперь он выводит дополнительно ещё и количество подокон окна графика при их наличии, либо сообщает, что их нет:



void CChartObj::PrintShort( const bool dash= false ) { :: Print ( (dash ? "- " : "" ), this .Header(), " ID: " ,( string ) this .ID(), ", HWND: " ,( string ) this .Handle(), ", " ,CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_CHART_SUBWINDOWS_NUM), ": " ,( this .WindowsTotal()> 1 ? string ( this .WindowsTotal()- 1 ) : CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_NO) ) ); }

Метод, выводящий в журнал данные всех индикаторов всех окон графика:

void CChartObj::PrintWndIndicators( void ) { for ( int i= 0 ;i< this .WindowsTotal();i++) { CChartWnd *wnd=m_list_wnd.At(i); if (wnd== NULL ) continue ; wnd.PrintIndicators( true ); } }

Здесь: в цикле по всем объектам-окнам чарта получаем очередной объект-окно графика и распечатываем в журнал описания всех индикаторов, прикреплённых к этому окну. В метод передаём true для того, чтобы перед описанием индикатора выводился дефис.



Метод, выводящий в журнал свойства всех окон графика:



void CChartObj::PrintWndParameters( void ) { for ( int i= 0 ;i< this .WindowsTotal();i++) { CChartWnd *wnd=m_list_wnd.At(i); if (wnd== NULL ) continue ; wnd.PrintParameters( true ); } }

Здесь: в цикле по всем объектам-окнам чарта получаем очередной объект-окно графика и распечатываем в журнал описание его параметров. В метод передаём true для того, чтобы перед описанием окна выводился дефис.



Метод, возвращающий объект-окно по его номеру подокна:

CChartWnd *CChartObj::GetWindowByNum( const int win_num) const { int total=m_list_wnd.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CChartWnd *wnd=m_list_wnd.At(i); if (wnd== NULL ) continue ; if (wnd.WindowNum()==win_num) return wnd; } return NULL ; }

Здесь: в цикле по общему количеству объектов-окон чарта получаем очередной объект-окно и если его номер совпадает с переданным в метод, возвращаем указатель на найденный в списке объект. По завершении цикла возвращаем NULL — объект не найден.



Метод, устанавливающий свойство объекту-чарту "Видимость подокна":

void CChartObj::SetVisible( void ) { this .SetProperty(CHART_PROP_WINDOW_IS_VISIBLE,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_WINDOW_IS_VISIBLE , 0 )); }

Здесь просто в указанное свойство записываем соответствующее read/only-свойство главного окна чарта.

Метод, возвращающий дистанцию в пикселях по вертикальной оси Y между верхней рамкой подокна индикатора и верхней рамкой главного окна:

int CChartObj::WindowYDistance( const int sub_window) const { CChartWnd *wnd=GetWindowByNum(sub_window); return ( wnd!= NULL ? wnd.YDistance() : WRONG_VALUE ); }

Здесь: получаем объект-окно графика по его номеру подокна и возвращаем значение свойства из полученного объекта.

Если объект не получен — возвращаем -1.



Метод, возвращающий высоту указанного графика в пикселях:



int CChartObj::WindowHeightInPixels( const int sub_window) const { CChartWnd *wnd=GetWindowByNum(sub_window); return ( wnd!= NULL ? wnd.HeightInPixels() : WRONG_VALUE ); }

Здесь: получаем объект-окно графика по его номеру подокна и возвращаем значение свойства из полученного объекта.

Если объект не получен — возвращаем -1.



Метод, устанавливающий высоту указанного графика в пикселях:



bool CChartObj::SetWindowHeightInPixels( const int height, const int sub_window, const bool redraw= false ) { CChartWnd *wnd=GetWindowByNum(sub_window); return ( wnd!= NULL ? wnd.SetHeightInPixels(height,redraw) : false ); }

Здесь: получаем объект-окно графика по его номеру подокна и возвращаем результат установки соответствующего свойства для полученного объекта.

Если объект не получен — возвращаем false.



Старый метод, написанный нами в прошлой статье, удалим:

bool CChartObj::SetWindowHeightInPixels( const int height, const int sub_window, const bool redraw= false ) { :: ResetLastError (); if (!:: ChartSetInteger ( this .ID(), CHART_HEIGHT_IN_PIXELS ,sub_window,height)) { CMessage::ToLog(DFUN,:: GetLastError (), true ); return false ; } if (redraw) :: ChartRedraw ( this .ID()); return true ; }

На этом доработка класса объекта-чарта завершена.







Тестирование

Для проверки работоспособности созданных объектов просто откроем три любых графика. На чарт с советником в его главное окно добавим индикатор фракталов + добавим окно индикатора, например, DeMarker, в который разместим ещё один, например, AMA, рассчитываемый на данных DeMarker.

На втором графике расположим окно стохастика, а третье окно сделаем откреплённым (Alt+D):





В журнал выведем краткие описания всех трёх объектов-чартов и полное описание текущего чарта, на котором расположен советник.



Для тестирования возмём советник из прошлой статьи и

сохраним его в новой папке \MQL5\Experts\TestDoEasy\Part68\ под новым именем TestDoEasyPart68.mq5.



Советник останется практически без изменений. Всё, что нам потребуется — это дополнить код обработчика OnTick() такой логикой:

void OnTick () { engine. OnTick (rates_data); if ( MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )) { engine. OnTimer (rates_data); PressButtonsControl(); engine.EventsHandling(); } if (trailing_on) { TrailingPositions(); TrailingOrders(); } static bool done= false ; if (!done) { CArrayObj *list= new CArrayObj(); if (list== NULL ) return ; long currChart,prevChart= ChartFirst (); int i= 0 ; CChartObj *chart_first= new CChartObj(prevChart); list.Add(chart_first); while (i< CHARTS_MAX ) { currChart= ChartNext (prevChart); if (currChart< 0 ) break ; CChartObj *chart= new CChartObj(currChart); list.Add(chart); prevChart=currChart; i++; } Print ( "" ); int total=list.Total(); for ( int j= 0 ;j<total;j++) { CChartObj *chart_obj=list.At(j); if (chart_obj!= NULL ) chart_obj.PrintShort(); } Print ( "" ); for ( int j= 0 ;j<total;j++) { CChartObj *chart_obj=list.At(j); if (chart_obj!= NULL && chart_obj. Symbol ()== Symbol ()) chart_obj. Print (); } delete list; done= true ; } }

Скомпилируем советник и запустим его на графике, предварительно создав требуемое окружение в терминале, описанное в самом начале этого раздела.

В журнал будут выведены краткие описания всех трёх открытых графиков:

Main chart window EURUSD H4 ID: 131733844391938630 , HWND: 5179646 , Subwindows: 1 Main chart window AUDUSD H4 ID: 131733844391938634 , HWND: 3672036 , Subwindows: 1 Main chart window GBPUSD H4 ID: 131733844391938633 , HWND: 3473910 , Subwindows: No

и полное описание текущего. Результат работы созданных сегодня классов отображается в журнале упорядоченными строками свойств объектов-окон и индикаторов, прикреплённых к ним:

============= The beginning of the parameter list (Main chart window EURUSD H4) ============= Chart ID: 131733844391938630 Timeframe: H4 Drawing attributes of a price chart: Yes Object "Chart" : No Chart on top of other charts: No Accessing the context menu by pressing the right mouse button: Yes Accessing the "Crosshair tool" by pressing the middle mouse button: Yes Scrolling the chart horizontally using the left mouse button: Yes Sending messages about mouse wheel events to all mql5 programs on a chart: No Send notifications of mouse move and mouse click events to all mql5 programs on a chart: No Send a notification of an event of new object creation to all mql5-programs on a chart: No Send a notification of an event of object deletion to all mql5-programs on a chart: No Chart type: Display as Japanese candlesticks Price chart in the foreground: No Price chart indent from the right border: Yes Automatic moving to the right border of the chart: Yes Managing the chart using a keyboard: Yes Allowed to intercept Space and Enter key presses on the chart to activate the quick navigation bar: Yes Scale: 2 Fixed scale mode: No Scale 1 : 1 mode: No Scale to be specified in points per bar: No Display a symbol ticker in the upper left corner: Yes Display OHLC values in the upper left corner: Yes Display Bid values as a horizontal line in a chart: Yes Display Ask values as a horizontal line in a chart: Yes Display Last values as a horizontal line in a chart: No Display vertical separators between adjacent periods: No Display grid in the chart: No Display volume in the chart: Trade volumes Display textual descriptions of objects: Yes The number of bars on the chart that can be displayed: 137 The total number of chart windows, including indicator subwindows: 2 Visibility of subwindow: Yes Chart window handle: 5179646 Number of the first visible bar in the chart: 136 Chart width in bars: 168 Chart width in pixels: 670 Main chart window: - Chart height in pixels: 301 Chart subwindow 1 : - The distance between the upper frame of the indicator subwindow and the upper frame of the main chart window: 303 - Chart height in pixels: 13 Chart background color: clrWhite Color of axes, scales and OHLC line: clrBlack Grid color: clrSilver Color of volumes and position opening levels: clrGreen Color for the up bar, shadows and body borders of bull candlesticks: clrBlack Color for the down bar, shadows and body borders of bear candlesticks: clrBlack Line chart color and color of "Doji" Japanese candlesticks: clrBlack Body color of a bull candlestick: clrWhite Body color of a bear candlestick: clrBlack Bid price level color: clrLightSkyBlue Ask price level color: clrCoral Line color of the last executed deal price (Last): clrSilver Color of stop order levels (Stop Loss and Take Profit): clrOrangeRed Displaying trade levels in the chart (levels of open positions, Stop Loss, Take Profit and pending orders): Yes Permission to drag trading levels on a chart with a mouse: Yes Showing the time scale on a chart: Yes Showing the price scale on a chart: Yes Showing the "One click trading" panel on a chart: No Chart window is maximized: Yes Chart window is minimized: No The chart window is docked: Yes The left coordinate of the undocked chart window relative to the virtual screen: 0 The top coordinate of the undocked chart window relative to the virtual screen: 0 The right coordinate of the undocked chart window relative to the virtual screen: 0 The bottom coordinate of the undocked chart window relative to the virtual screen: 0 ------ The size of the zero bar indent from the right border in percents: 18.93 Chart fixed position from the left border in percent value : 0.00 Fixed chart maximum: 1.22620 Fixed chart minimum : 1.17940 Scale in points per bar: 1.00 Chart minimum: 1.17940 Chart maximum: 1.22620 ------ Text of a comment in a chart: "" The name of the Expert Advisor running on the chart: "TestDoEasyPart68" The name of the script running on the chart: "" Indicators in the main chart window: - Indicator Fractals Indicators in the chart window 1 : - Indicator DeM( 14 ) - Indicator AMA( 14 , 2 , 30 ) Symbol: "EURUSD" ============= End of the parameter list (Main chart window EURUSD H4) =============





Что дальше

В следующей статье начнём разработку класса-коллекции объектов-чартов.



Ниже прикреплены все файлы текущей версии библиотеки и файл тестового советника для MQL5. Их можно скачать и протестировать всё самостоятельно.

Хочу отметить, что использовать объекты-чарты в своих разработках в текущем их состоянии не рекомендуется ввиду дальнейших их изменений.

При возникновении вопросов, замечаний и пожеланий, вы можете озвучить их в комментариях к статье.

