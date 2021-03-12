Прочие классы в библиотеке DoEasy (Часть 66): Класс-коллекция Сигналов MQL5.com

Содержание

Концепция

В прошлой статье мы создали класс объекта-сигнала, представляющего собой один сигнал из множества, транслируемых в сервисе Сигналы MQL5.com.

Сегодня создадим класс-коллекцию сигналов, доступных в базе сигналов, и которые можно получить при помощи функции SignalBaseSelect(), указав индекс нужного нам сигнала.

Коллекция будет позволять хранить все имеющиеся в базе сигналы в удобном для поиска и сортировки списке. Мы сможем находить и возвращать списки сигналов по их различным свойствам, например, сможем получить списки только бесплатных, или наоборот — только платных сигналов, отсортировать их по одному из параметров, например, по прибыльности сигнала, либо сразу получить индекс сигнала в списке с параметром равным, больше, или меньше заданного значения. Зная заранее имя нужного нам сигнала, мы сможем быстро найти его в коллекции для дальнейшей с ним работы.

В классе-коллекции организуем возможность подписаться на выбранный в коллекции сигнал, либо отписаться от сигнала, на который уже осуществлена подписка на текущем аккаунте.

Помимо работы с объектами сервиса Сигналов MQL5.com доработаем класс объекта-снимка стакана цен — добавим в него дополнительные свойства, позволяющие сразу же при создании объекта-снимка стакана цен рассчитать по отдельности объёмы заявок на покупку и на продажу. Это избавит конечного пользователя от проведения дополнительных расчётов при работе со стаканом цен — мы сразу же будем знать совокупные объёмы каждого снимка стакана цен — как на покупку, так и на продажу, что позволит не прибегать к дополнительному поиску заявок Buy и Sell в стакане цен с последующим суммированием их объёмов при создании стратегий с использованием стакана цен и его объёмов.



Доработка классов библиотеки

Как уже сложилось, сразу же добавим все новые сообщения библиотеки в файл \MQL5\Include\DoEasy\Data.mqh.

Сначала впишем индексы новых сообщений:

MSG_MBOOK_SNAP_TEXT_SNAPSHOT, MSG_MBOOK_SNAP_VOLUME_BUY, MSG_MBOOK_SNAP_VOLUME_SELL, MSG_MBOOK_SERIES_TEXT_MBOOKSERIES, MSG_MBOOK_SERIES_ERR_ADD_TO_LIST,

...

MSG_SIGNAL_MQL5_TEXT_SIGNAL, MSG_SIGNAL_MQL5_TEXT_SIGNAL_MQL5, MSG_SIGNAL_MQL5_TRADE_MODE, MSG_SIGNAL_MQL5_DATE_PUBLISHED, MSG_SIGNAL_MQL5_DATE_STARTED, MSG_SIGNAL_MQL5_DATE_UPDATED, MSG_SIGNAL_MQL5_ID, MSG_SIGNAL_MQL5_LEVERAGE, MSG_SIGNAL_MQL5_PIPS, MSG_SIGNAL_MQL5_RATING, MSG_SIGNAL_MQL5_SUBSCRIBERS, MSG_SIGNAL_MQL5_TRADES, MSG_SIGNAL_MQL5_SUBSCRIPTION_STATUS, MSG_SIGNAL_MQL5_EQUITY, MSG_SIGNAL_MQL5_GAIN, MSG_SIGNAL_MQL5_MAX_DRAWDOWN, MSG_SIGNAL_MQL5_PRICE, MSG_SIGNAL_MQL5_ROI, MSG_SIGNAL_MQL5_AUTHOR_LOGIN, MSG_SIGNAL_MQL5_BROKER, MSG_SIGNAL_MQL5_BROKER_SERVER, MSG_SIGNAL_MQL5_NAME, MSG_SIGNAL_MQL5_CURRENCY, MSG_SIGNAL_MQL5_TEXT_GAIN, MSG_SIGNAL_MQL5_TEXT_DRAWDOWN, MSG_SIGNAL_MQL5_TEXT_SUBSCRIBERS, MSG_MQLSIG_COLLECTION_TEXT_MQL5_SIGNAL_COLLECTION, MSG_MQLSIG_COLLECTION_TEXT_SIGNALS_PAID, MSG_MQLSIG_COLLECTION_TEXT_SIGNALS_FREE, MSG_MQLSIG_COLLECTION_TEXT_SIGNALS_NEW, MSG_MQLSIG_COLLECTION_ERR_FAILED_GET_SIGNAL, MSG_SIGNAL_INFO_PARAMETERS, MSG_SIGNAL_INFO_EQUITY_LIMIT, MSG_SIGNAL_INFO_SLIPPAGE, MSG_SIGNAL_INFO_VOLUME_PERCENT, MSG_SIGNAL_INFO_CONFIRMATIONS_DISABLED, MSG_SIGNAL_INFO_COPY_SLTP, MSG_SIGNAL_INFO_DEPOSIT_PERCENT, MSG_SIGNAL_INFO_ID, MSG_SIGNAL_INFO_SUBSCRIPTION_ENABLED, MSG_SIGNAL_INFO_TERMS_AGREE, MSG_SIGNAL_INFO_NAME, MSG_SIGNAL_INFO_SIGNALS_PERMISSION, MSG_SIGNAL_INFO_TEXT_SIGNAL_SUBSCRIBED, MSG_SIGNAL_INFO_TEXT_SIGNAL_UNSUBSCRIBED, MSG_SIGNAL_INFO_ERR_SIGNAL_NOT_ALLOWED, MSG_SIGNAL_INFO_TEXT_CHECK_SETTINGS, };

Затем впишем тексты сообщений, соответствующие вновь добавленным индексам:

{ "Снимок стакана цен" , "Depth of Market Snapshot" }, { "Объём на покупку" , "Buy Volume" }, { "Объём на продажу" , "Sell Volume" }, { "Серия снимков стакана цен" , "Series of shots of the Depth of Market" }, { "Ошибка. Не удалось добавить серию снимков стакана цен в список" , "Error. Failed to add a shots series of the Depth of Market to the list" }, { "Коллекция серий снимков стакана цен" , "Collection of series of the Depth of Market shot" }, { "Сигнал" , "Signal" }, { "Сигнал сервиса сигналов mql5.com" , "Signal from mql5.com signal service" }, { "Тип счета" , "Account type" }, { "Дата публикации" , "Publication date" }, { "Дата начала мониторинга" , "Monitoring starting date" }, { "Дата последнего обновления торговой статистики" , "The date of the last update of the signal's trading statistics" }, { "ID" , "ID" }, { "Плечо торгового счета" , "Account leverage" }, { "Результат торговли в пипсах" , "Profit in pips" }, { "Позиция в рейтинге сигналов" , "Position in rating" }, { "Количество подписчиков" , "Number of subscribers" }, { "Количество трейдов" , "Number of trades" }, { "Состояние подписки счёта на этот сигнал" , "Account subscription status for this signal" }, { "Средства на счете" , "Account equity" }, { "Прирост счета в процентах" , "Account gain" }, { "Максимальная просадка" , "Account maximum drawdown" }, { "Цена подписки на сигнал" , "Signal subscription price" }, { "Значение ROI (Return on Investment) сигнала в %" , "Return on Investment (%)" }, { "Логин автора" , "Author login" }, { "Наименование брокера (компании)" , "Broker name (company)" }, { "Сервер брокера" , "Broker server" }, { "Имя" , "Name" }, { "Валюта счета" , "Base currency" }, { "Прирост" , "Gain" }, { "Просадка" , "Drawdown" }, { "Подписчиков" , "Subscribers" }, { "Коллекция сигналов сервиса сигналов mql5.com" , "Collection of signals from the mql5.com signal service" }, { "Платных сигналов" , "Paid signals" }, { "Бесплатных сигналов" , "Free signals" }, { "Новый сигнал добавлен в коллекцию" , "New signal added to collection" }, { "Не удалось получить сигнал из коллекции" , "Failed to get signal from collection" }, { "Параметры копирования сигнала" , "Signal copying parameters" }, { "Процент для конвертации объема сделки" , "Equity limit" }, { "Проскальзывание, с которым выставляются рыночные ордера при синхронизации позиций и копировании сделок" , "Slippage (used when placing market orders in synchronization of positions and copying of trades)" }, { "Ограничение по средствам для сигнала" , "Maximum percent of deposit used" }, { "Разрешение синхронизации без показа диалога подтверждения" , "Allow synchronization without confirmation dialog" }, { "Копирование Stop Loss и Take Profit" , "Copy Stop Loss and Take Profit" }, { "Ограничение по депозиту" , "Deposit percent" }, { "Идентификатор сигнала" , "Signal ID" }, { "Разрешение на копирование сделок по подписке" , "Permission to copy trades by subscription" }, { "Согласие с условиями использования сервиса \"Сигналы\"" , "Agree to the terms of use of the \"Signals\" service" }, { "Имя сигнала" , "Signal name" }, { "Разрешение на работу с сигналами для программы" , "Permission to work with signals for the program" }, { "Осуществлена подписка на сигнал" , "Signal subscribed" }, { "Осуществлена отписка от сигнала" , "Signal unsubscribed" }, { "Работа с сервисом сигналов для программы не разрешена" , "Work with the \"Signals\" service is not allowed for the program" }, { "Пожалуйста, проверьте настройки программы (Общие --> Разрешить изменение настроек Сигналов)" , "Please check the program settings (Common --> Allow modification of Signals settings)" }, };

Часто при выводе сообщений в журнал, особенно отладочных, в начале сообщения мы указываем название метода, из которого было послано это сообщение. В статье 19 нами был создан класс сообщений библиотеки. Но пока мы не очень активно его используем — только указываем индексы сообщений, которые необходимо вывести в журнал при помощи стандартной функции Print(). Так как в скором времени мы начнём новый раздел библиотеки по работе с графикой, то постепенно будем переходить на работу с этим классом для вывода сообщений из библиотеки. Сегодня добавим в него перегрузку метода ToLog(), чтобы можно было дополнительно передать в метод "источник" сообщения — тот метод класса или функцию программы, из которой был вызван этот метод. Таким образом, у нас будут два варианта метода ToLog(), позволяющие выводить сообщения с указанием его исходной функции или метода и без такого указания.

Откроем файл \MQL5\Include\DoEasy\Services\Message.mqh и допишем в него объявление перегруженного метода:

static void ToLog( const int msg_id, const bool code= false ); static void ToLog( const string source, const int msg_id, const bool code= false ); static bool ToMail( const string message, const string subject= NULL ); static bool Push( const string message); static bool ToFTP( const string filename, const string ftp_path= NULL ); static int GetError( void ) { return CMessage::m_global_error; }

За пределами тела класса напишем его реализацию:

void CMessage::ToLog ( const int msg_id, const bool code= false ) { CMessage::GetTextByID(msg_id); :: Print (m_text,(!code || msg_id> ERR_USER_ERROR_FIRST - 1 ? "" : " " +CMessage::Retcode(msg_id))); } void CMessage::ToLog( const string source , const int msg_id, const bool code= false ) { CMessage::GetTextByID(msg_id); :: Print ( source ,m_text,(!code || msg_id> ERR_USER_ERROR_FIRST - 1 ? "" : " " +CMessage::Retcode(msg_id))); }

Как видим, в отличии от первой формы вызова метода во второй его форме добавлен ещё один входной параметр, в котором и будет передаваться наименование метода или функции, из которых был вызван метод ToLog(), и которое будет выводиться в журнал перед сообщением.



К данному классу мы ещё вернёмся в последующих статьях для внесения в него доработок при переводе всех классов библиотеки на вывод сообщений посредством этого класса.

Доработаем класс CMBookSnapshot в файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Book\MarketBookSnapshot.mqh.

В приватной секции класса впишем переменные-члены класса для хранения совокупных объёмов снимка стакана цен на покупку и продажу:

class CMBookSnapshot : public CBaseObj { private : string m_symbol; long m_time; int m_digits; long m_volume_buy; long m_volume_sell; double m_volume_buy_real; double m_volume_sell_real; CArrayObj m_list; public :

В разделе методов упрощённого доступа к свойствам объекта-снимка стакана цен публичной секции класса впишем методы, возвращающие эти вновь добавленные свойства класса, и методы для вывода их описания:

void SetSymbol( const string symbol) { this .m_symbol=(symbol== NULL || symbol== "" ? :: Symbol () : symbol); } void SetTime( const long time_msc) { this .m_time=time_msc; } void SetTimeToOrders( const long time_msc); string Symbol ( void ) const { return this .m_symbol; } int Digits ( void ) const { return this .m_digits; } long Time( void ) const { return this .m_time; } long VolumeBuy( void ) const { return this .m_volume_buy; } long VolumeSell( void ) const { return this .m_volume_sell; } double VolumeBuyReal( void ) const { return this .m_volume_buy_real; } double VolumeSellReal( void ) const { return this .m_volume_sell_real; } string VolumeBuyDescription( void ); string VolumeSellDescription( void ); };

При создании нового объекта-снимка стакана цен мы просматриваем в цикле все его заявки, создаём объекты этих заявок и складываем их в список. Сейчас нам нужно в конструкторе класса учитывать типы заявок и сразу же прибавлять к значению переменных, хранящих совокупный объём заявок на покупку и продажу, объём текущей заявки в зависимости от её типа. Таким образом, каждая переменная в итоге будет хранить общий объём заявок либо на покупку, либо на продажу сразу же при создании объекта-снимка стакана цен.

Впишем эти доработки в параметрический конструктор класса:

CMBookSnapshot::CMBookSnapshot( const string symbol, const long time, MqlBookInfo &book_array[]) : m_time(time) { this .SetSymbol(symbol); this .m_list.Clear(); int total=:: ArraySize (book_array); this .m_volume_buy= this .m_volume_sell= 0 ; this .m_volume_buy_real= this .m_volume_sell_real= 0 ; for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CMarketBookOrd *mbook_ord= NULL ; switch (book_array[i].type) { case BOOK_TYPE_BUY : mbook_ord= new CMarketBookBuy( this .m_symbol,book_array[i]); break ; case BOOK_TYPE_SELL : mbook_ord= new CMarketBookSell( this .m_symbol,book_array[i]); break ; case BOOK_TYPE_BUY_MARKET : mbook_ord= new CMarketBookBuyMarket( this .m_symbol,book_array[i]); break ; case BOOK_TYPE_SELL_MARKET : mbook_ord= new CMarketBookSellMarket( this .m_symbol,book_array[i]); break ; default : break ; } if (mbook_ord== NULL ) continue ; mbook_ord.SetTime( this .m_time); this .m_list.Sort(SORT_BY_MBOOK_ORD_PRICE); if (! this .m_list.InsertSort(mbook_ord)) delete mbook_ord; else { switch (mbook_ord.TypeOrd()) { case BOOK_TYPE_BUY : this .m_volume_buy+=mbook_ord.Volume(); this .m_volume_buy_real+=mbook_ord.VolumeReal(); break ; case BOOK_TYPE_SELL : this .m_volume_sell+=mbook_ord.Volume(); this .m_volume_sell_real+=mbook_ord.VolumeReal(); break ; case BOOK_TYPE_BUY_MARKET : this .m_volume_buy+=mbook_ord.Volume(); this .m_volume_buy_real+=mbook_ord.VolumeReal(); break ; case BOOK_TYPE_SELL_MARKET : this .m_volume_buy+=mbook_ord.Volume(); this .m_volume_buy_real+=mbook_ord.VolumeReal(); break ; default : break ; } } } }

Здесь: в первую очередь инициализируем переменные, хранящие общие объёмы всех заявок снимка стакана цен на покупку и продажу. Затем — уже в теле цикла по всем заявкам стакана, в зависимости от типа заявки, добавляем к переменным, хранящим общие объёмы, и соответствующие типу заявки, объём текущей заявки. Таким образом, у нас по окончании цикла по всем заявкам снимка стакана цен во всех переменных будут храниться совокупные объёмы на покупку и на продажу.



В методы, выводящие в журнал краткое описание объекта и все свойства объекта, добавим вывод общих объёмов на покупку и продажу:

void CMBookSnapshot::PrintShort( void ) { string vol_buy= "Buy vol: " +( this .VolumeBuyReal()> 0 ? :: DoubleToString ( this .VolumeBuyReal(), 2 ) : ( string ) this .VolumeBuy()); string vol_sell= "Sell vol: " +( this .VolumeSellReal()> 0 ? :: DoubleToString ( this .VolumeSellReal(), 2 ) : ( string ) this .VolumeSell()); :: Print ( this .Header() , " " ,vol_buy, ", " ,vol_sell , " (" +TimeMSCtoString( this .m_time), ")" ); } void CMBookSnapshot:: Print ( void ) { string vol_buy=CMessage::Text(MSG_MBOOK_SNAP_VOLUME_BUY)+ ": " +( this .VolumeBuyReal()> 0 ? :: DoubleToString ( this .VolumeBuyReal(), 2 ) : ( string ) this .VolumeBuy()); string vol_sell=CMessage::Text(MSG_MBOOK_SNAP_VOLUME_SELL)+ ": " +( this .VolumeSellReal()> 0 ? :: DoubleToString ( this .VolumeSellReal(), 2 ) : ( string ) this .VolumeSell()); :: Print ( this .Header(), ": " ,vol_buy, ", " ,vol_sell, " (" +TimeMSCtoString( this .m_time), "):" ); this .m_list.Sort(SORT_BY_MBOOK_ORD_PRICE); for ( int i= this .m_list.Total()- 1 ;i> WRONG_VALUE ;i--) { CMarketBookOrd *ord= this .m_list.At(i); if (ord== NULL ) continue ; :: Print ( "- " ,ord.Header()); } }

За пределами тела класса напишем реализацию двух новых методов, возвращающих описания объёмов стакана на покупку и на продажу:



string CMBookSnapshot::VolumeBuyDescription( void ) { return (CMessage::Text(MSG_MBOOK_SNAP_VOLUME_BUY)+ ": " +( this .VolumeBuyReal()> 0 ? :: DoubleToString ( this .VolumeBuyReal(), 2 ) : ( string ) this .VolumeBuy())); } string CMBookSnapshot::VolumeSellDescription( void ) { return (CMessage::Text(MSG_MBOOK_SNAP_VOLUME_SELL)+ ": " +( this .VolumeSellReal()> 0 ? :: DoubleToString ( this .VolumeSellReal(), 2 ) : ( string ) this .VolumeSell())); }

В обоих методах проверяется значение объёма с повышенной точностью и, если значение больше нуля, то возвращается заголовок + это значение объёма (вещественное), иначе — целочисленное значение.



В класс-коллекцию серий снимков стаканов цен CMBookSeriesCollection в файле \MQL5\Include\DoEasy\Collections\BookSeriesCollection.mqh,

в его публичную секцию добавим методы, возвращающие списки по указанным критериям свойств объектов списка:

public : CMBookSeriesCollection *GetObject( void ) { return & this ; } CArrayObj *GetList( void ) { return & this .m_list; } CArrayObj *GetList(ENUM_MBOOK_ORD_PROP_INTEGER property, long value ,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByMBookProperty( this .GetList(),property, value ,mode); } CArrayObj *GetList(ENUM_MBOOK_ORD_PROP_DOUBLE property, double value ,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByMBookProperty( this .GetList(),property, value ,mode); } CArrayObj *GetList(ENUM_MBOOK_ORD_PROP_STRING property, string value ,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByMBookProperty( this .GetList(),property, value ,mode); } int DataTotal( void ) const { return this .m_list.Total(); }

В классе объекта-заявки стакана цен CMQLSignal в файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\MQLSignalBase\MQLSignal.mqh дополним метод PrintShort() входным значением-флагом, указывающим на необходимость вывода дефиса перед описанием объекта:

void Print ( const bool full_prop= false ); virtual void PrintShort( const bool dash= false ); virtual string Header( const bool shrt= false );

И внесём правки в тело метода:

void CMQLSignal::PrintShort( const bool dash= false ) { :: Print ( (dash ? "- " : "" ) , this .Header( true ), " \"" , this .Name(), "\". " , CMessage::Text(MSG_SIGNAL_MQL5_AUTHOR_LOGIN), ": " , this .AuthorLogin(), ", ID " , this .ID(), ", " ,CMessage::Text(MSG_SIGNAL_MQL5_TEXT_GAIN), ": " ,:: DoubleToString ( this .Gain(), 2 ), ", " ,CMessage::Text(MSG_SIGNAL_MQL5_TEXT_DRAWDOWN), ": " ,:: DoubleToString ( this .MaxDrawdown(), 2 ), ", " ,CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_REQUEST_PRICE), ": " ,:: DoubleToString ( this .Price(), 2 ), ", " ,CMessage::Text(MSG_SIGNAL_MQL5_TEXT_SUBSCRIBERS), ": " , this .Subscribers() ); }

Здесь: в зависимости от переданного значения перед описанием объекта выводится дефис либо не выводится, и в самом конце описания добавлено значение о количестве подписчиков на сигнал.



В самом конце тела класса впишем новый метод, осуществляющий подписку на сигнал, описываемый данным объектом:

string TradeModeDescription( void ); bool Subscribe( void ) { return :: SignalSubscribe ( this .ID()); } };

В конструкторе класса поправим инициализацию переменной, хранящей статус подписки на сигнал:

CMQLSignal::CMQLSignal( const long signal_id) { this .m_long_prop[SIGNAL_MQL5_PROP_ID] = signal_id; this .m_long_prop[SIGNAL_MQL5_PROP_SUBSCRIPTION_STATUS] = (:: SignalInfoGetInteger ( SIGNAL_INFO_ID ) ==signal_id ); this .m_long_prop[SIGNAL_MQL5_PROP_TRADE_MODE] = :: SignalBaseGetInteger ( SIGNAL_BASE_TRADE_MODE ); this .m_long_prop[SIGNAL_MQL5_PROP_DATE_PUBLISHED] = :: SignalBaseGetInteger ( SIGNAL_BASE_DATE_PUBLISHED ); this .m_long_prop[SIGNAL_MQL5_PROP_DATE_STARTED] = :: SignalBaseGetInteger ( SIGNAL_BASE_DATE_STARTED ); this .m_long_prop[SIGNAL_MQL5_PROP_DATE_UPDATED] = :: SignalBaseGetInteger ( SIGNAL_BASE_DATE_UPDATED ); this .m_long_prop[SIGNAL_MQL5_PROP_LEVERAGE] = :: SignalBaseGetInteger ( SIGNAL_BASE_LEVERAGE ); this .m_long_prop[SIGNAL_MQL5_PROP_PIPS] = :: SignalBaseGetInteger ( SIGNAL_BASE_PIPS ); this .m_long_prop[SIGNAL_MQL5_PROP_RATING] = :: SignalBaseGetInteger ( SIGNAL_BASE_RATING ); this .m_long_prop[SIGNAL_MQL5_PROP_SUBSCRIBERS] = :: SignalBaseGetInteger ( SIGNAL_BASE_SUBSCRIBERS ); this .m_long_prop[SIGNAL_MQL5_PROP_TRADES] = :: SignalBaseGetInteger ( SIGNAL_BASE_TRADES ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SIGNAL_MQL5_PROP_BALANCE)] = :: SignalBaseGetDouble ( SIGNAL_BASE_BALANCE ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SIGNAL_MQL5_PROP_EQUITY)] = :: SignalBaseGetDouble ( SIGNAL_BASE_EQUITY ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SIGNAL_MQL5_PROP_GAIN)] = :: SignalBaseGetDouble ( SIGNAL_BASE_GAIN ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SIGNAL_MQL5_PROP_MAX_DRAWDOWN)] = :: SignalBaseGetDouble ( SIGNAL_BASE_MAX_DRAWDOWN ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SIGNAL_MQL5_PROP_PRICE)] = :: SignalBaseGetDouble ( SIGNAL_BASE_PRICE ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SIGNAL_MQL5_PROP_ROI)] = :: SignalBaseGetDouble ( SIGNAL_BASE_ROI ); this .m_string_prop[ this .IndexProp(SIGNAL_MQL5_PROP_AUTHOR_LOGIN)] = :: SignalBaseGetString ( SIGNAL_BASE_AUTHOR_LOGIN ); this .m_string_prop[ this .IndexProp(SIGNAL_MQL5_PROP_BROKER)] = :: SignalBaseGetString ( SIGNAL_BASE_BROKER ); this .m_string_prop[ this .IndexProp(SIGNAL_MQL5_PROP_BROKER_SERVER)]= :: SignalBaseGetString ( SIGNAL_BASE_BROKER_SERVER ); this .m_string_prop[ this .IndexProp(SIGNAL_MQL5_PROP_NAME)] = :: SignalBaseGetString ( SIGNAL_BASE_NAME ); this .m_string_prop[ this .IndexProp(SIGNAL_MQL5_PROP_CURRENCY)] = :: SignalBaseGetString ( SIGNAL_BASE_CURRENCY ); }

Ранее она инициализировалась значением false. Теперь же мы будем её инициализировать результатом сравнения идентификатора объекта-сигнала с идентификатором текущего подписанного сигнала. Если на какой-либо сигнал есть подписка, то этот сигнал будет "текущим подписанным", и он будет иметь идентификатор сигнала из базы Сигналов MQL5.com, которые мы и сравниваем. Если они равны, то значит на этот сигнал оформлена подписка — результат сравнения будет равен true, иначе — false.



Так как сегодня создаём новую коллекцию, то нам необходимо определить для неё свой идентификатор. В файле \MQL5\Include\DoEasy\Defines.mqh впишем идентификатор коллекции сигналов сервиса Сигналы MQL5.com:

#define COLLECTION_HISTORY_ID ( 0x777A ) #define COLLECTION_MARKET_ID ( 0x777B ) #define COLLECTION_EVENTS_ID ( 0x777C ) #define COLLECTION_ACCOUNT_ID ( 0x777D ) #define COLLECTION_SYMBOLS_ID ( 0x777E ) #define COLLECTION_SERIES_ID ( 0x777F ) #define COLLECTION_BUFFERS_ID ( 0x7780 ) #define COLLECTION_INDICATORS_ID ( 0x7781 ) #define COLLECTION_INDICATORS_DATA_ID ( 0x7782 ) #define COLLECTION_TICKSERIES_ID ( 0x7783 ) #define COLLECTION_MBOOKSERIES_ID ( 0x7784 ) #define COLLECTION_MQL5_SIGNALS_ID ( 0x7785 )

Для полноценной работы с коллекцией сигналов сервиса Сигналы MQL5.com нам нужно создать методы для поиска и сортировки по свойствам объектов-сигналов. Для каждой коллекции мы создаём свои методы поиска и сортировки. Все они идентичны друг другу и описывались нами подробно в третьей статье описания библиотеки.

В файле класса CSelect для поиска и сортировки, находящегося в расположении \MQL5\Include\DoEasy\Services\Select.mqh,

подключим файл класса объекта-mql5-сигнала и объявим новые методы для работы с коллекцией объектов-сигналов:



#include <Arrays\ArrayObj.mqh> #include "..\Objects\Orders\Order.mqh" #include "..\Objects\Events\Event.mqh" #include "..\Objects\Accounts\Account.mqh" #include "..\Objects\Symbols\Symbol.mqh" #include "..\Objects\PendRequest\PendRequest.mqh" #include "..\Objects\Series\SeriesDE.mqh" #include "..\Objects\Indicators\Buffer.mqh" #include "..\Objects\Indicators\IndicatorDE.mqh" #include "..\Objects\Indicators\DataInd.mqh" #include "..\Objects\Ticks\DataTick.mqh" #include "..\Objects\Book\MarketBookOrd.mqh" #include "..\Objects\MQLSignalBase\MQLSignal.mqh"

static CArrayObj *ByMQLSignalProperty(CArrayObj *list_source,ENUM_SIGNAL_MQL5_PROP_INTEGER property, long value ,ENUM_COMPARER_TYPE mode); static CArrayObj *ByMQLSignalProperty(CArrayObj *list_source,ENUM_SIGNAL_MQL5_PROP_DOUBLE property, double value ,ENUM_COMPARER_TYPE mode); static CArrayObj *ByMQLSignalProperty(CArrayObj *list_source,ENUM_SIGNAL_MQL5_PROP_STRING property, string value ,ENUM_COMPARER_TYPE mode); static int FindMQLSignalMax(CArrayObj *list_source,ENUM_SIGNAL_MQL5_PROP_INTEGER property); static int FindMQLSignalMax(CArrayObj *list_source,ENUM_SIGNAL_MQL5_PROP_DOUBLE property); static int FindMQLSignalMax(CArrayObj *list_source,ENUM_SIGNAL_MQL5_PROP_STRING property); static int FindMQLSignalMin(CArrayObj *list_source,ENUM_SIGNAL_MQL5_PROP_INTEGER property); static int FindMQLSignalMin(CArrayObj *list_source,ENUM_SIGNAL_MQL5_PROP_DOUBLE property); static int FindMQLSignalMin(CArrayObj *list_source,ENUM_SIGNAL_MQL5_PROP_STRING property); };

За пределами тела класса напишем их реализацию:

CArrayObj *CSelect::ByMQLSignalProperty(CArrayObj *list_source,ENUM_SIGNAL_MQL5_PROP_INTEGER property, long value,ENUM_COMPARER_TYPE mode) { if (list_source== NULL ) return NULL ; CArrayObj *list= new CArrayObj(); if (list== NULL ) return NULL ; list.FreeMode( false ); ListStorage.Add(list); int total=list_source.Total(); for ( int i= 0 ; i<total; i++) { CMQLSignal *obj=list_source.At(i); if (!obj.SupportProperty(property)) continue ; long obj_prop=obj.GetProperty(property); if (CompareValues(obj_prop,value,mode)) list.Add(obj); } return list; } CArrayObj *CSelect::ByMQLSignalProperty(CArrayObj *list_source,ENUM_SIGNAL_MQL5_PROP_DOUBLE property, double value,ENUM_COMPARER_TYPE mode) { if (list_source== NULL ) return NULL ; CArrayObj *list= new CArrayObj(); if (list== NULL ) return NULL ; list.FreeMode( false ); ListStorage.Add(list); for ( int i= 0 ; i<list_source.Total(); i++) { CMQLSignal *obj=list_source.At(i); if (!obj.SupportProperty(property)) continue ; double obj_prop=obj.GetProperty(property); if (CompareValues(obj_prop,value,mode)) list.Add(obj); } return list; } CArrayObj *CSelect::ByMQLSignalProperty(CArrayObj *list_source,ENUM_SIGNAL_MQL5_PROP_STRING property, string value,ENUM_COMPARER_TYPE mode) { if (list_source== NULL ) return NULL ; CArrayObj *list= new CArrayObj(); if (list== NULL ) return NULL ; list.FreeMode( false ); ListStorage.Add(list); for ( int i= 0 ; i<list_source.Total(); i++) { CMQLSignal *obj=list_source.At(i); if (!obj.SupportProperty(property)) continue ; string obj_prop=obj.GetProperty(property); if (CompareValues(obj_prop,value,mode)) list.Add(obj); } return list; } int CSelect::FindMQLSignalMax(CArrayObj *list_source,ENUM_SIGNAL_MQL5_PROP_INTEGER property) { if (list_source== NULL ) return WRONG_VALUE ; int index= 0 ; CMQLSignal *max_obj= NULL ; int total=list_source.Total(); if (total== 0 ) return WRONG_VALUE ; for ( int i= 1 ; i<total; i++) { CMQLSignal *obj=list_source.At(i); long obj1_prop=obj.GetProperty(property); max_obj=list_source.At(index); long obj2_prop=max_obj.GetProperty(property); if (CompareValues(obj1_prop,obj2_prop,MORE)) index=i; } return index; } int CSelect::FindMQLSignalMax(CArrayObj *list_source,ENUM_SIGNAL_MQL5_PROP_DOUBLE property) { if (list_source== NULL ) return WRONG_VALUE ; int index= 0 ; CMQLSignal *max_obj= NULL ; int total=list_source.Total(); if (total== 0 ) return WRONG_VALUE ; for ( int i= 1 ; i<total; i++) { CMQLSignal *obj=list_source.At(i); double obj1_prop=obj.GetProperty(property); max_obj=list_source.At(index); double obj2_prop=max_obj.GetProperty(property); if (CompareValues(obj1_prop,obj2_prop,MORE)) index=i; } return index; } int CSelect::FindMQLSignalMax(CArrayObj *list_source,ENUM_SIGNAL_MQL5_PROP_STRING property) { if (list_source== NULL ) return WRONG_VALUE ; int index= 0 ; CMQLSignal *max_obj= NULL ; int total=list_source.Total(); if (total== 0 ) return WRONG_VALUE ; for ( int i= 1 ; i<total; i++) { CMQLSignal *obj=list_source.At(i); string obj1_prop=obj.GetProperty(property); max_obj=list_source.At(index); string obj2_prop=max_obj.GetProperty(property); if (CompareValues(obj1_prop,obj2_prop,MORE)) index=i; } return index; } int CSelect::FindMQLSignalMin(CArrayObj* list_source,ENUM_SIGNAL_MQL5_PROP_INTEGER property) { int index= 0 ; CMQLSignal *min_obj= NULL ; int total=list_source.Total(); if (total== 0 ) return WRONG_VALUE ; for ( int i= 1 ; i<total; i++) { CMQLSignal *obj=list_source.At(i); long obj1_prop=obj.GetProperty(property); min_obj=list_source.At(index); long obj2_prop=min_obj.GetProperty(property); if (CompareValues(obj1_prop,obj2_prop,LESS)) index=i; } return index; } int CSelect::FindMQLSignalMin(CArrayObj* list_source,ENUM_SIGNAL_MQL5_PROP_DOUBLE property) { int index= 0 ; CMQLSignal *min_obj= NULL ; int total=list_source.Total(); if (total== 0 ) return WRONG_VALUE ; for ( int i= 1 ; i<total; i++) { CMQLSignal *obj=list_source.At(i); double obj1_prop=obj.GetProperty(property); min_obj=list_source.At(index); double obj2_prop=min_obj.GetProperty(property); if (CompareValues(obj1_prop,obj2_prop,LESS)) index=i; } return index; } int CSelect::FindMQLSignalMin(CArrayObj* list_source,ENUM_SIGNAL_MQL5_PROP_STRING property) { int index= 0 ; CMQLSignal *min_obj= NULL ; int total=list_source.Total(); if (total== 0 ) return WRONG_VALUE ; for ( int i= 1 ; i<total; i++) { CMQLSignal *obj=list_source.At(i); string obj1_prop=obj.GetProperty(property); min_obj=list_source.At(index); string obj2_prop=min_obj.GetProperty(property); if (CompareValues(obj1_prop,obj2_prop,LESS)) index=i; } return index; }

Как уже не раз упоминалось, все эти методы, идентичные для каждого из классов объектов библиотеки, рассматривались нами не раз, и можно ещё раз ознакомиться с подробными пояснениями их работы в статье №3.



У нас всё готово для создания класса-коллекции объектов-сигналов сервиса Сигналы MQL5.com.



Класс-коллекция объектов-mql5-сигналов

В каталоге библиотеки\MQL5\Include\DoEasy\Collections\ создадим новый класс CMQLSignalsCollection в файле MQLSignalsCollection.mqh.

К файлу класса подключим все файлы классов, необходимых для его работы:

#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #include "ListObj.mqh" #include "..\Services\Select.mqh" #include "..\Objects\MQLSignalBase\MQLSignal.mqh"

Класс должен быть унаследован от базового объекта всех объектов библиотеки:

class CMQLSignalsCollection : public CBaseObj { }

Рассмотрим тело класса целиком, а затем разберём составляющие его методы:

#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #include "ListObj.mqh" #include "..\Services\Select.mqh" #include "..\Objects\MQLSignalBase\MQLSignal.mqh" class CMQLSignalsCollection : public CBaseObj { private : CListObj m_list; int m_signals_base_total; bool Subscribe( const long signal_id); bool CurrentSetConfirmationsDisableFlag( const bool flag); bool CurrentSetSLTPCopyFlag( const bool flag); bool CurrentSetSubscriptionEnabledFlag( const bool flag); public : CMQLSignalsCollection *GetObject( void ) { return & this ; } CArrayObj *GetList( void ) { return & this .m_list; } CArrayObj *GetList(ENUM_SIGNAL_MQL5_PROP_INTEGER property, long value,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByMQLSignalProperty( this .GetList(),property,value,mode); } CArrayObj *GetList(ENUM_SIGNAL_MQL5_PROP_DOUBLE property, double value,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByMQLSignalProperty( this .GetList(),property,value,mode); } CArrayObj *GetList(ENUM_SIGNAL_MQL5_PROP_STRING property, string value,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByMQLSignalProperty( this .GetList(),property,value,mode); } int DataTotal( void ) const { return this .m_list.Total(); } CMQLSignal *GetMQLSignal( const long id); CMQLSignal *GetMQLSignal( const string name); CMQLSignal *GetMQLSignal( const int index) { return this .m_list.At(index); } bool CreateCollection( void ); void Refresh( const bool messages= true ); void Print ( void ); void PrintShort( const bool list= false , const bool paid= true , const bool free= true ); CMQLSignalsCollection(); bool SubscribeByID( const long signal_id); bool SubscribeByName( const string signal_name); bool ProgramIsAllowed( void ) { return ( bool ):: MQLInfoInteger ( MQL_SIGNALS_ALLOWED ); } bool CurrentUnsubscribe( void ); bool CurrentSetEquityLimit( const double value); bool CurrentSetSlippage( const double value); bool CurrentSetDepositPercent( const int value); double CurrentEquityLimit( void ) { return :: SignalInfoGetDouble ( SIGNAL_INFO_EQUITY_LIMIT ); } double CurrentSlippage( void ) { return :: SignalInfoGetDouble ( SIGNAL_INFO_SLIPPAGE ); } bool CurrentConfirmationsDisableFlag( void ) { return ( bool ):: SignalInfoGetInteger ( SIGNAL_INFO_CONFIRMATIONS_DISABLED ); } bool CurrentSLTPCopyFlag( void ) { return ( bool ):: SignalInfoGetInteger ( SIGNAL_INFO_COPY_SLTP ); } int CurrentDepositPercent( void ) { return ( int ):: SignalInfoGetInteger ( SIGNAL_INFO_DEPOSIT_PERCENT ); } bool CurrentSubscriptionEnabledFlag( void ) { return ( bool ):: SignalInfoGetInteger ( SIGNAL_INFO_SUBSCRIPTION_ENABLED ); } double CurrentVolumePercent( void ) { return :: SignalInfoGetDouble ( SIGNAL_INFO_VOLUME_PERCENT ); } long CurrentID( void ) { return :: SignalInfoGetInteger ( SIGNAL_INFO_ID ); } bool CurrentTermsAgreeFlag( void ) { return ( bool ):: SignalInfoGetInteger ( SIGNAL_INFO_TERMS_AGREE ); } string CurrentName( void ) { return :: SignalInfoGetString ( SIGNAL_INFO_NAME ); } bool CurrentSetConfirmationsDisableON( void ) { return this .CurrentSetConfirmationsDisableFlag( true ); } bool CurrentSetConfirmationsDisableOFF( void ){ return this .CurrentSetConfirmationsDisableFlag( false ); } bool CurrentSetSLTPCopyON( void ) { return this .CurrentSetSLTPCopyFlag( true ); } bool CurrentSetSLTPCopyOFF( void ) { return this .CurrentSetSLTPCopyFlag( false ); } bool CurrentSetSubscriptionEnableON( void ) { return this .CurrentSetSubscriptionEnabledFlag( true ); } bool CurrentSetSubscriptionEnableOFF( void ) { return this .CurrentSetSubscriptionEnabledFlag( false ); } string ProgramIsAllowedDescription( void ); string CurrentEquityLimitDescription( void ); string CurrentSlippageDescription( void ); string CurrentVolumePercentDescription( void ); string CurrentConfirmationsDisableFlagDescription( void ); string CurrentSLTPCopyFlagDescription( void ); string CurrentDepositPercentDescription( void ); string CurrentSubscriptionEnabledFlagDescription( void ); string CurrentIDDescription( void ); string CurrentTermsAgreeFlagDescription( void ); string CurrentNameDescription( void ); void CurrentSubscriptionParameters( void ); };

В приватной секции класса расположен объект списка, в котором будем хранить объекты-mql5-сигналы, и вспомогательные переменные и методы.

В публичной секции класса расположены стандартные для всех объектов библиотеки методы работы со списком-коллекцией объектов и два метода для подписки на выбранный сигнал по его идентификатору и имени. Также в публичной секции класса расположены методы для работы с текущим сигналом, на который оформлена подписка.



Разберём реализацию некоторых методов.

В конструкторе класса очищаем список-коллекцию, устанавливаем для него флаг сортированного списка, устанавливаем списку идентификатор коллекции объектов-mql5-сигналов, записываем общее количество сигналов в базе Сигналов MQL5.com и вызываем метод создания коллекции.



CMQLSignalsCollection::CMQLSignalsCollection() { this .m_list.Clear(); this .m_list.Sort(); this .m_list.Type(COLLECTION_MQL5_SIGNALS_ID); this .m_signals_base_total=:: SignalBaseTotal (); this .CreateCollection(); }

Так как список сигналов мы не будем автоматически обновлять и контролировать средствами библиотеки, то нам в принципе достаточно создать только метод обновления списка, в котором будут считываться все имеющиеся в базе сигналы и записываться в список-коллекцию. Пользователю самому необходимо будет вызывать метод обновления Refresh() перед получением каких-либо данных из коллекции и при желании иметь свежий список сигналов из базы Сигналов MQL5.com. Но метод создания коллекции у нас тоже будет — лишь в качестве совместимости с набором типичных методов коллекций библиотеки. В самом же методе просто будет очищаться список и вызываться метод обновления коллекции. После первого вызова метода Refresh() из метода создания коллекции список-коллекция будет заполнен, и далее можно уже работать с этим списком. При необходимости обновить список-коллекцию в поисках возможных новых сигналов нужно просто вызвать метод Refresh() перед обращением к списку-коллекции.

Метод создания коллекции:

bool CMQLSignalsCollection::CreateCollection( void ) { this .m_list.Clear(); this .Refresh( false ); if (m_list.Total()> 0 ) { :: Print (CMessage::Text(MSG_MQLSIG_COLLECTION_TEXT_MQL5_SIGNAL_COLLECTION), " " ,CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_TS_TEXT_CREATED_OK)); return true ; } return false ; }

Здесь: очищаем список-коллекцию сигналов, заполняем список сигналами из базы Сигналов MQL5.com и, если количество сигналов в списке-коллекции больше нуля — т.е., список заполнен, то выводим сообщение об успешном создании списка-коллекции и возвращаем true.

В противном случае возвращаем false.



Метод обновления списка-коллекции:

void CMQLSignalsCollection::Refresh( const bool messages= true ) { this .m_signals_base_total=:: SignalBaseTotal (); for ( int i= 0 ;i< this .m_signals_base_total;i++) { if (!:: SignalBaseSelect (i)) continue ; long id=:: SignalBaseGetInteger ( SIGNAL_BASE_ID ); CMQLSignal *signal= new CMQLSignal(id); if (signal== NULL ) continue ; m_list.Sort(SORT_BY_SIGNAL_MQL5_ID); if ( this .m_list.Search(signal)!= WRONG_VALUE ) { delete signal; continue ; } if (! this .m_list.InsertSort(signal)) { delete signal; continue ; } else if (messages) { :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_MQLSIG_COLLECTION_TEXT_SIGNALS_NEW), ":" ); signal.PrintShort( true ); } } }

Логика метода подробно описана в комментариях к коду. Вкратце: в метод передаётся флаг необходимости сообщить о новом найденном сигнале. Так как метод не очищает список-коллекцию, то только новый найденный сигнал может быть добавлен в него. Если флаг сообщения установлен, то при успешном добавлении нового объекта-сигнала в список, в журнал будет выведено сообщение о новом найденном сигнале.

На данный момент это простейший метод, в котором не реализовано обновление параметров существующих сигналов — их можно будет обновить самостоятельно в своих программах с помощью доступа к объекту-сигналу по его идентификатору и установке новых значений в его свойства. Позже мы добавим автоматическое обновление параметров существующих сигналов по времени и, если класс-коллекция Сигналов MQL5.com будет востребован, то мы создадим для него отправку событий о новых сигналах и об изменении параметров отслеживаемых сигналов.

Метод, возвращающий указатель на объект-mql5-сигнал по идентификатору сигнала:

CMQLSignal *CMQLSignalsCollection::GetMQLSignal( const long id) { CArrayObj *list=GetList(SIGNAL_MQL5_PROP_ID,id,EQUAL); return (list!= NULL ? list.At( 0 ) : NULL ); }

Получаем список объектов-mql5-сигналов по идентификатору сигнала и возвращаем либо единственный объект из полученного списка, либо NULL.



Метод, возвращающий указатель на объект-mql5-сигнал по имени сигнала:



CMQLSignal *CMQLSignalsCollection::GetMQLSignal( const string name) { CArrayObj *list=GetList(SIGNAL_MQL5_PROP_NAME,name,EQUAL); return (list!= NULL ? list.At( 0 ) : NULL ); }

Получаем список объектов-mql5-сигналов по имени сигнала и возвращаем либо единственный объект из полученного списка, либо NULL.

Метод, выводящий в журнал полное описание коллекции:

void CMQLSignalsCollection:: Print ( void ) { :: Print (CMessage::Text(MSG_MQLSIG_COLLECTION_TEXT_MQL5_SIGNAL_COLLECTION), ":" ); for ( int i= 0 ;i< this .m_list.Total();i++) { CMQLSignal *signal= this .m_list.At(i); if (signal== NULL ) continue ; signal. Print (); } }

Сначала выводится заголовок, а затем, в цикле по списку-коллекции получаем очередной объект-mql5-сигнал и выводим его полное описание.



Метод, выводящий в журнал краткое описание коллекции:



void CMQLSignalsCollection::PrintShort( const bool list= false , const bool paid= true , const bool free= true ) { :: Print (CMessage::Text(MSG_MQLSIG_COLLECTION_TEXT_MQL5_SIGNAL_COLLECTION), ":" ); if (list) for ( int i= 0 ;i< this .m_list.Total();i++) { CMQLSignal *signal= this .m_list.At(i); if (signal== NULL || (signal.Price()> 0 && !paid) || (signal.Price()== 0 && !free) ) continue ; signal.PrintShort( true ); } else { this .m_list.Sort(SORT_BY_SIGNAL_MQL5_PRICE); CArrayObj *list_free= this .GetList(SIGNAL_MQL5_PROP_PRICE, 0 ,EQUAL); int num_free=(list_free== NULL ? 0 : list_free.Total()); this .m_list.Sort(SORT_BY_SIGNAL_MQL5_PRICE); CArrayObj *list_paid= this .GetList(SIGNAL_MQL5_PROP_PRICE, 0 ,MORE); int num_paid=(list_paid== NULL ? 0 : list_paid.Total()); :: Print ( "- " ,CMessage::Text(MSG_MQLSIG_COLLECTION_TEXT_SIGNALS_FREE), ": " ,( string )num_free, ", " ,CMessage::Text(MSG_MQLSIG_COLLECTION_TEXT_SIGNALS_PAID), ": " ,( string )num_paid ); } }

В этом методе, в зависимости от переданных флагов, распечатываются в журнал разные сообщения и списки.

Сначала выводится заголовок, затем, если установлен флаг списка, то в журнал распечатываются краткие описания сигналов в коллекции. При этом учитываются флаги платных и бесплатных сигналов. В зависимости от их состояния в журнал выводятся либо все сигналы, либо только платные, либо только бесплатные.

Если выводить нужно описание не списком, то после заголовка выводится общее количество бесплатных и платных сигналов в списке-коллекции.

Методы, осуществляющие подписку на сигнал (приватный метод) и отписку от существующего сигнала (публичный метод):



bool CMQLSignalsCollection::Subscribe( const long signal_id) { if (! this .ProgramIsAllowed()) { :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_SIGNAL_INFO_ERR_SIGNAL_NOT_ALLOWED)); :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_SIGNAL_INFO_TEXT_CHECK_SETTINGS)); return false ; } :: ResetLastError (); if (!:: SignalSubscribe (signal_id)) { CMessage::ToLog(DFUN,:: GetLastError (), true ); return false ; } :: Print (CMessage::Text(MSG_SIGNAL_INFO_TEXT_SIGNAL_SUBSCRIBED), " ID " ,( string ) this .CurrentID(), " \"" ,CurrentName(), "\"" ); return true ; } bool CMQLSignalsCollection::CurrentUnsubscribe( void ) { if (! this .ProgramIsAllowed()) { :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_SIGNAL_INFO_ERR_SIGNAL_NOT_ALLOWED)); :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_SIGNAL_INFO_TEXT_CHECK_SETTINGS)); return false ; } :: ResetLastError (); long id= this .CurrentID(); string name= this .CurrentName(); if (id== 0 ) return true ; if (!:: SignalUnsubscribe ()) { CMessage::ToLog(DFUN,:: GetLastError (), true ); return false ; } :: Print (CMessage::Text(MSG_SIGNAL_INFO_TEXT_SIGNAL_UNSUBSCRIBED), " ID " ,( string )id, " \"" ,name, "\"" ); return true ; }

Логика работы методов подробно прокомментирована в листинге методов.



Публичный метод, осуществляющий подписку на сигнал по идентификатору сигнала:

bool CMQLSignalsCollection::SubscribeByID( const long signal_id) { CMQLSignal *signal=GetMQLSignal(signal_id); if (signal== NULL ) { :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_MQLSIG_COLLECTION_ERR_FAILED_GET_SIGNAL), ": " ,signal_id); return false ; } return this .Subscribe(signal.ID()); }

Здесь: получаем указатель на объект-mql5-сигнал в списке-коллекции по переданному в метод идентификатору и возвращаем результат работы приватного метода подписки на сигнал, рассмотренному нами выше.



Публичный метод, осуществляющий подписку на сигнал по имени сигнала:

bool CMQLSignalsCollection::SubscribeByName( const string signal_name) { CMQLSignal *signal=GetMQLSignal(signal_name); if (signal== NULL ) { :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_MQLSIG_COLLECTION_ERR_FAILED_GET_SIGNAL), ": \"" ,signal_name, "\"" ); return false ; } return this .Subscribe(signal.ID()); }

Здесь: получаем указатель на объект-mql5-сигнал в списке-коллекции по переданному в метод имени сигнала (имя должно быть заранее известно) и возвращаем результат работы приватного метода подписки на сигнал, рассмотренному нами выше.



Методы установки значений копирования торговых сигналов:

bool CMQLSignalsCollection::CurrentSetEquityLimit( const double value) { :: ResetLastError (); if (!:: SignalInfoSetDouble ( SIGNAL_INFO_EQUITY_LIMIT ,value)) { CMessage::ToLog(DFUN,:: GetLastError (), true ); return false ; } return true ; } bool CMQLSignalsCollection::CurrentSetSlippage( const double value) { :: ResetLastError (); if (!:: SignalInfoSetDouble ( SIGNAL_INFO_SLIPPAGE ,value)) { CMessage::ToLog(DFUN,:: GetLastError (), true ); return false ; } return true ; } bool CMQLSignalsCollection::CurrentSetConfirmationsDisableFlag( const bool flag) { :: ResetLastError (); if (!:: SignalInfoSetInteger ( SIGNAL_INFO_CONFIRMATIONS_DISABLED ,flag)) { CMessage::ToLog(DFUN,:: GetLastError (), true ); return false ; } return true ; } bool CMQLSignalsCollection::CurrentSetSLTPCopyFlag( const bool flag) { :: ResetLastError (); if (!:: SignalInfoSetInteger ( SIGNAL_INFO_COPY_SLTP ,flag)) { CMessage::ToLog(DFUN,:: GetLastError (), true ); return false ; } return true ; } bool CMQLSignalsCollection::CurrentSetDepositPercent( const int value) { :: ResetLastError (); if (!:: SignalInfoSetInteger ( SIGNAL_INFO_DEPOSIT_PERCENT ,value)) { CMessage::ToLog(DFUN,:: GetLastError (), true ); return false ; } return true ; } bool CMQLSignalsCollection::CurrentSetSubscriptionEnabledFlag( const bool flag) { :: ResetLastError (); if (!:: SignalInfoSetInteger ( SIGNAL_INFO_SUBSCRIPTION_ENABLED ,flag)) { CMessage::ToLog(DFUN,:: GetLastError (), true ); return false ; } return true ; }

Здесь во всех методах используются функции установки значений SignalInfoSetDouble() и SignalInfoSetInteger(). При неудачной установке значения методы выводят описание ошибки и возвращают false. При успешной установке значения методы возвращают true.



Методы, возвращающие описания параметров настройки копирования торговых сигналов:

string CMQLSignalsCollection::ProgramIsAllowedDescription( void ) { return ( CMessage::Text(MSG_SIGNAL_INFO_SIGNALS_PERMISSION)+ ": " + ( this .ProgramIsAllowed() ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_YES) : CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_NO)) ); } string CMQLSignalsCollection::CurrentEquityLimitDescription( void ) { return CMessage::Text(MSG_SIGNAL_INFO_EQUITY_LIMIT)+ ": " +:: DoubleToString ( this .CurrentEquityLimit(), 2 )+ "%" ; } string CMQLSignalsCollection::CurrentSlippageDescription( void ) { return CMessage::Text(MSG_SIGNAL_INFO_SLIPPAGE)+ ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BAR_SPREAD)+ " * " +:: DoubleToString ( this .CurrentSlippage(), 2 ); } string CMQLSignalsCollection::CurrentVolumePercentDescription( void ) { return CMessage::Text(MSG_SIGNAL_INFO_VOLUME_PERCENT)+ ": " +:: DoubleToString ( this .CurrentVolumePercent(), 2 )+ "%" ; } string CMQLSignalsCollection::CurrentConfirmationsDisableFlagDescription( void ) { return ( CMessage::Text(MSG_SIGNAL_INFO_CONFIRMATIONS_DISABLED)+ ": " + ( this .CurrentConfirmationsDisableFlag() ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_YES) : CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_NO)) ); } string CMQLSignalsCollection::CurrentSLTPCopyFlagDescription( void ) { return ( CMessage::Text(MSG_SIGNAL_INFO_COPY_SLTP)+ ": " + ( this .CurrentSLTPCopyFlag() ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_YES) : CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_NO)) ); } string CMQLSignalsCollection::CurrentDepositPercentDescription( void ) { return CMessage::Text(MSG_SIGNAL_INFO_DEPOSIT_PERCENT)+ ": " +( string ) this .CurrentDepositPercent()+ "%" ; } string CMQLSignalsCollection::CurrentSubscriptionEnabledFlagDescription( void ) { return ( CMessage::Text(MSG_SIGNAL_INFO_SUBSCRIPTION_ENABLED)+ ": " + ( this .CurrentSubscriptionEnabledFlag() ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_YES) : CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_NO)) ); } string CMQLSignalsCollection::CurrentIDDescription( void ) { return CMessage::Text(MSG_SIGNAL_INFO_ID)+ ": " +( this .CurrentID()> 0 ? ( string ) this .CurrentID() : CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_EMPTY)); } string CMQLSignalsCollection::CurrentTermsAgreeFlagDescription( void ) { return ( CMessage::Text(MSG_SIGNAL_INFO_TERMS_AGREE)+ ": " + ( this .CurrentTermsAgreeFlag() ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_YES) : CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_NO)) ); } string CMQLSignalsCollection::CurrentNameDescription( void ) { return CMessage::Text(MSG_SIGNAL_INFO_NAME)+ ": " +( this .CurrentName()!= "" ? this .CurrentName() : CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_EMPTY)); }

В каждом методе создаётся и возвращается строка с заголовком описания параметра и его текущим значением.

Метод, выводящий в журнал параметры настроек копирования торговых сигналов:



void CMQLSignalsCollection::CurrentSubscriptionParameters( void ) { :: Print ( "============= " ,CMessage::Text(MSG_SIGNAL_INFO_PARAMETERS), " =============" ); :: Print ( this .ProgramIsAllowedDescription()); :: Print ( this .CurrentTermsAgreeFlagDescription()); :: Print ( this .CurrentSubscriptionEnabledFlagDescription()); :: Print ( this .CurrentConfirmationsDisableFlagDescription()); :: Print ( this .CurrentSLTPCopyFlagDescription()); :: Print ( this .CurrentSlippageDescription()); :: Print ( this .CurrentEquityLimitDescription()); :: Print ( this .CurrentDepositPercentDescription()); :: Print ( this .CurrentVolumePercentDescription()); :: Print ( this .CurrentIDDescription()); :: Print ( this .CurrentNameDescription()); :: Print ( "" ); }

Сначала выводится заголовок, а затем поочерёдно распечатываются все параметры настройки копирования торговых сигналов, возвращаемые соответствующими вышерассмотренными методами.

На этом создание класса-коллекции объектов-mql5-сигналов завершено.

В последующем мы возможно к нему ещё вернёмся для доработок, но пока нет возможности знать его востребованность, и мы оставим его таким.



Для связи класса-коллекции торговых сигналов с "внешним миром" нам необходимо дописать методы для работы с ним в класс главного объекта библиотеки CEngine в файле \MQL5\Include\DoEasy\Engine.mqh.

Подключим файл класса-коллекции торговых сигналов к файлу класса объекта CEngine и объявим объект класса-коллекции mql5-сигналов:

#property copyright "Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #include "Services\TimerCounter.mqh" #include "Collections\HistoryCollection.mqh" #include "Collections\MarketCollection.mqh" #include "Collections\EventsCollection.mqh" #include "Collections\AccountsCollection.mqh" #include "Collections\SymbolsCollection.mqh" #include "Collections\ResourceCollection.mqh" #include "Collections\TimeSeriesCollection.mqh" #include "Collections\BuffersCollection.mqh" #include "Collections\IndicatorsCollection.mqh" #include "Collections\TickSeriesCollection.mqh" #include "Collections\BookSeriesCollection.mqh" #include "Collections\MQLSignalsCollection.mqh" #include "TradingControl.mqh" class CEngine { private : CHistoryCollection m_history; CMarketCollection m_market; CEventsCollection m_events; CAccountsCollection m_accounts; CSymbolsCollection m_symbols; CTimeSeriesCollection m_time_series; CBuffersCollection m_buffers; CIndicatorsCollection m_indicators; CTickSeriesCollection m_tick_series; CMBookSeriesCollection m_book_series; CMQLSignalsCollection m_signals_mql5; CResourceCollection m_resource; CTradingControl m_trading; CPause m_pause; CArrayObj m_list_counters;

В публичной секции класса объявим и реализуем новые методы для работы с классом-коллекцией снимков стаканов цен и методы для работы с коллекцией торговых сигналов:

void MBookSeriesRefresh( const string symbol, const long time_msc) { this .m_book_series.Refresh(symbol,time_msc); } CMBookSeries *GetMBookSeries( const string symbol) { return this .m_book_series.GetMBookseries(symbol); } CMBookSnapshot *GetMBook( const string symbol, const int index) { return this .m_book_series.GetMBook(symbol,index); } CMBookSnapshot *GetMBook( const string symbol, const long time_msc) { return this .m_book_series.GetMBook(symbol,time_msc);} long MBookVolumeBuy( const string symbol, const int index); long MBookVolumeSell( const string symbol, const int index); double MBookVolumeBuyReal( const string symbol, const int index); double MBookVolumeSellReal( const string symbol, const int index); long MBookVolumeBuy( const string symbol, const long time_msc); long MBookVolumeSell( const string symbol, const long time_msc); double MBookVolumeBuyReal( const string symbol, const long time_msc); double MBookVolumeSellReal( const string symbol, const long time_msc); CMQLSignalsCollection *GetSignalsMQL5Collection( void ) { return & this .m_signals_mql5; } CArrayObj *GetListSignalsMQL5( void ) { return this .m_signals_mql5.GetList(); } CArrayObj *GetListSignalsMQL5Paid( void ) { return this .m_signals_mql5.GetList(SIGNAL_MQL5_PROP_PRICE, 0 ,MORE); } CArrayObj *GetListSignalsMQL5Free( void ) { return this .m_signals_mql5.GetList(SIGNAL_MQL5_PROP_PRICE, 0 ,EQUAL);} bool SignalsMQL5Create( void ) { return this .m_signals_mql5.CreateCollection(); } void SignalsMQL5Refresh( void ) { this .m_signals_mql5.Refresh(); } bool SignalsMQL5Subscribe( const long signal_id) { return this .m_signals_mql5.SubscribeByID(signal_id);} bool SignalsMQL5Subscribe( const string signal_name) { return this .m_signals_mql5.SubscribeByName(signal_name);} bool SignalsMQL5Unsubscribe( void ) { return this .m_signals_mql5.CurrentUnsubscribe(); } long SignalsMQL5CurrentID( void ) { return this .m_signals_mql5.CurrentID(); } string SignalsMQL5CurrentName( void ) { return this .m_signals_mql5.CurrentName(); } bool SignalsMQL5CurrentSetEquityLimit( const double value ) { return this .m_signals_mql5.CurrentSetEquityLimit( value ); } bool SignalsMQL5CurrentSetSlippage( const double value ) { return this .m_signals_mql5.CurrentSetSlippage( value ); } bool SignalsMQL5CurrentSetDepositPercent( const int value ) { return this .m_signals_mql5.CurrentSetDepositPercent( value ); } bool SignalsMQL5CurrentSetConfirmationsDisableON( void ) { return this .m_signals_mql5.CurrentSetConfirmationsDisableON();} bool SignalsMQL5CurrentSetConfirmationsDisableOFF( void ) { return this .m_signals_mql5.CurrentSetConfirmationsDisableOFF();} bool SignalsMQL5CurrentSetSLTPCopyON( void ) { return this .m_signals_mql5.CurrentSetSLTPCopyON(); } bool SignalsMQL5CurrentSetSLTPCopyOFF( void ) { return this .m_signals_mql5.CurrentSetSLTPCopyOFF(); } bool SignalsMQL5CurrentSetSubscriptionEnableON( void ) { return this .m_signals_mql5.CurrentSetSubscriptionEnableON(); } bool SignalsMQL5CurrentSetSubscriptionEnableOFF( void ) { return this .m_signals_mql5.CurrentSetSubscriptionEnableOFF();} void SignalsMQL5Print( void ) { m_signals_mql5.Print(); } void SignalsMQL5PrintShort( const bool list= false , const bool paid= true , const bool free= true ) { m_signals_mql5.PrintShort(list,paid,free); } void SignalsMQL5CurrentSubscriptionParameters( void ) { this .m_signals_mql5.CurrentSubscriptionParameters();}

Реализованные методы возвращают результат вызова одноимённых методов соответствующих коллекций.

Рассмотрим реализацию методов, возвращающих указанные объёмы указанных снимков стаканов цен:

long CEngine::MBookVolumeBuy( const string symbol, const int index) { CMBookSnapshot *mbook= this .GetMBook(symbol,index); return (mbook!= NULL ? mbook.VolumeBuy() : 0 ); } long CEngine::MBookVolumeSell( const string symbol, const int index) { CMBookSnapshot *mbook= this .GetMBook(symbol,index); return (mbook!= NULL ? mbook.VolumeSell() : 0 ); } double CEngine::MBookVolumeBuyReal( const string symbol, const int index) { CMBookSnapshot *mbook= this .GetMBook(symbol,index); return (mbook!= NULL ? mbook.VolumeBuyReal() : 0 ); } double CEngine::MBookVolumeSellReal( const string symbol, const int index) { CMBookSnapshot *mbook= this .GetMBook(symbol,index); return (mbook!= NULL ? mbook.VolumeSellReal() : 0 ); } long CEngine::MBookVolumeBuy( const string symbol, const long time_msc) { CMBookSnapshot *mbook= this .GetMBook(symbol,time_msc); return (mbook!= NULL ? mbook.VolumeBuy() : 0 ); } long CEngine::MBookVolumeSell( const string symbol, const long time_msc) { CMBookSnapshot *mbook= this .GetMBook(symbol,time_msc); return (mbook!= NULL ? mbook.VolumeSell() : 0 ); } double CEngine::MBookVolumeBuyReal( const string symbol, const long time_msc) { CMBookSnapshot *mbook= this .GetMBook(symbol,time_msc); return (mbook!= NULL ? mbook.VolumeBuyReal() : 0 ); } double CEngine::MBookVolumeSellReal( const string symbol, const long time_msc) { CMBookSnapshot *mbook= this .GetMBook(symbol,time_msc); return (mbook!= NULL ? mbook.VolumeSellReal() : 0 ); }

Здесь всё просто. Логика всех методов идентична: сначала получаем из списка-коллекции объект-снимок стакана цен по символу и индексу или времени в миллисекундах с помощью ранее реализованных методов GetMBook(), затем возвращаем соответствующий методу объём стакана цен из полученного объекта-снимка стакана цен, либо ноль, если объект получить не удалось.



Это все доработки и изменения на сегодня.



Тестирование

Протестируем создание коллекции Сигналов MQL5.com. Тестировать будем так:

Получим полный список из базы Сигналов, выведем список только бесплатных сигналов, затем найдём в этом списке самый прибыльный сигнал и подпишемся на него. При удачном оформлении подписки выведем параметры подписанного сигнала и параметры копирования торговых сигналов, установленные при подписке на сигнал. На следующем тике отпишемся от подписанного сигнала.

Для тестирования возьмём советник из прошлой статьи

и сохраним его в новой папке \MQL5\Experts\TestDoEasy\Part66\ под новым именем TestDoEasyPart66.mq5.

В список входных параметров советника добавим параметр настройки, позволяющий выбрать необходимость работы с сервисом Сигналы MQL5.com в советнике:

input ushort InpMagic = 123 ; input double InpLots = 0.1 ; input uint InpStopLoss = 150 ; input uint InpTakeProfit = 150 ; input uint InpDistance = 50 ; input uint InpDistanceSL = 50 ; input uint InpDistancePReq = 50 ; input uint InpBarsDelayPReq = 5 ; input uint InpSlippage = 5 ; input uint InpSpreadMultiplier = 1 ; input uchar InpTotalAttempts = 5 ; sinput double InpWithdrawal = 10 ; sinput uint InpButtShiftX = 0 ; sinput uint InpButtShiftY = 10 ; input uint InpTrailingStop = 50 ; input uint InpTrailingStep = 20 ; input uint InpTrailingStart = 0 ; input uint InpStopLossModify = 20 ; input uint InpTakeProfitModify = 60 ; sinput ENUM_SYMBOLS_MODE InpModeUsedSymbols = SYMBOLS_MODE_CURRENT; sinput string InpUsedSymbols = "EURUSD,AUDUSD,EURAUD,EURCAD,EURGBP,EURJPY,EURUSD,GBPUSD,NZDUSD,USDCAD,USDJPY" ; sinput ENUM_TIMEFRAMES_MODE InpModeUsedTFs = TIMEFRAMES_MODE_LIST; sinput string InpUsedTFs = "M1,M5,M15,M30,H1,H4,D1,W1,MN1" ; sinput ENUM_INPUT_YES_NO InpUseBook = INPUT_YES; sinput ENUM_INPUT_YES_NO InpUseMqlSignals = INPUT_YES; sinput ENUM_INPUT_YES_NO InpUseSounds = INPUT_YES;

В прошлой статье мы все проверки работы с сигналами делали в обработчике OnInit() советника. Сегодня будем работать уже в OnTick().

Поэтому удалим уже ненужный прошлый тестовый блок кода из обработчика OnInit():

CArrayObj *list= new CArrayObj(); if (list!= NULL ) { int total= SignalBaseTotal (); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { if (! SignalBaseSelect (i)) continue ; long id= SignalBaseGetInteger ( SIGNAL_BASE_ID ); CMQLSignal *signal= new CMQLSignal(id); if (signal== NULL ) continue ; if (!list.Add(signal)) { delete signal; continue ; } } Print ( "" ); static bool done= false ; for ( int i= 0 ;i<list.Total();i++) { CMQLSignal *signal=list.At(i); if (signal== NULL ) continue ; if (signal.Price()> 0 || signal.Subscribers()== 0 ) continue ; if (!done) { signal. Print (); done= true ; } else signal.PrintShort(); } delete list; } return ( INIT_SUCCEEDED ); }

В обработчик OnTick() впишем новый тестовый блок кода, в котором выполняются все условия теста, оговорённые нами в самом начале этого раздела:

void OnDeinit ( const int reason) { ObjectsDeleteAll ( 0 ,prefix); Comment ( "" ); engine. OnDeinit (); } void OnTick () { engine. OnTick (rates_data); if ( MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )) { engine. OnTimer (rates_data); PressButtonsControl(); engine.EventsHandling(); } if (trailing_on) { TrailingPositions(); TrailingOrders(); } static bool done= false ; if (InpUseMqlSignals && !done) { Print ( "" ); engine.GetSignalsMQL5Collection().PrintShort( true , false , true ); CArrayObj *list=engine.GetListSignalsMQL5Free(); if (list!= NULL ) { int index_max_gain=CSelect::FindMQLSignalMax(list,SIGNAL_MQL5_PROP_GAIN); CMQLSignal *signal_max_gain=list.At(index_max_gain); if (signal_max_gain!= NULL ) { signal_max_gain. Print (); if (engine.SignalsMQL5Subscribe(signal_max_gain.ID())) { engine.SignalsMQL5CurrentSetSubscriptionEnableON(); engine.SignalsMQL5CurrentSetConfirmationsDisableOFF(); engine.SignalsMQL5CurrentSetSLTPCopyON(); engine.SignalsMQL5CurrentSetSlippage( 2 ); engine.SignalsMQL5CurrentSetEquityLimit( 50 ); engine.SignalsMQL5CurrentSetDepositPercent( 70 ); engine.SignalsMQL5CurrentSubscriptionParameters(); } } } done= true ; return ; } if (engine.SignalsMQL5CurrentID()> 0 ) { engine.SignalsMQL5Unsubscribe(); } }

Весь новый блок кода достаточно подробно прокомментирован. Если по нему возникли какие-либо вопросы, то их можно задать в обсуждении к статье.



В функции инициализации библиотеки OnInitDoEasy() впишем блок кода, в котором создаётся список-коллекция торговых сигналов и устанавливается флаг разрешения копирования торговых сигналов по подписке:

engine.TickSeriesCreateAll(); engine.GetTickSeriesCollection(). Print (); engine.GetMBookSeriesCollection(). Print (); if (InpUseMqlSignals && engine.SignalsMQL5Create()) { engine.SignalsMQL5CurrentSetSubscriptionEnableON(); engine.SignalsMQL5PrintShort(); } else engine.SignalsMQL5CurrentSetSubscriptionEnableOFF();

Скомпилируем советник и запустим его на графике символа, предварительно задав в настройках работу на текущем символе/таймфрейме и установив флаг необходимости работы с торговыми сигналами сервиса Сигналы MQL5.com:





Во вкладке "Общие" окна настроек советника обязательно нужно установить галочку на пункте "Разрешить изменение настроек Сигналов":







Без этого советнику будет запрещено работать с сервисом Сигналов MQL5.com.

После запуска советника, в журнал будет выведено сообщение об успешном создании коллекции сигналов и её краткое описание:

Коллекция сигналов сервиса сигналов mql5.com создана успешно Коллекция сигналов сервиса сигналов mql5.com: - Бесплатных сигналов: 195 , Платных сигналов: 805

Далее будет выведен полный список бесплатных сигналов. Так как их много, то приведу в пример только часть:

Коллекция сигналов сервиса сигналов mql5.com: - Сигнал "GBPUSD EXPERT 23233" . Логин автора: mbt_trader, ID 919099 , Прирост: 3.30 , Просадка: 11.92 , Цена: 0.00 , Подписчиков: 0 - Сигнал "Willian" . Логин автора: Desg, ID 917396 , Прирост: 12.69 , Просадка: 15.50 , Цена: 0.00 , Подписчиков: 0 - Сигнал "VahidVHZ1366" . Логин автора: 39085485 , ID 921427 , Прирост: 34.36 , Просадка: 12.84 , Цена: 0.00 , Подписчиков: 0 - Сигнал "Vikings" . Логин автора: Myxx, ID 921040 , Прирост: 7.05 , Просадка: 2.22 , Цена: 0.00 , Подписчиков: 2 - Сигнал "VantageFX Sunphone Dragon" . Логин автора: sunphone, ID 916421 , Прирост: 537.89 , Просадка: 39.06 , Цена: 0.00 , Подписчиков: 21 - Сигнал "Forex money maker free" . Логин автора: Yggdrasills, ID 916328 , Прирост: 44.66 , Просадка: 61.15 , Цена: 0.00 , Подписчиков: 0 ... ... ... - Сигнал "Nine Pairs ST" . Логин автора: ebi.pilehvar, ID 935603 , Прирост: 25.92 , Просадка: 26.41 , Цена: 0.00 , Подписчиков: 2 - Сигнал "FBS140" . Логин автора: mohammeeeedali, ID 949720 , Прирост: 42.14 , Просадка: 23.11 , Цена: 0.00 , Подписчиков: 2 - Сигнал "StopTheFourthAddition" . Логин автора: pinheirodps, ID 934990 , Прирост: 41.78 , Просадка: 28.03 , Цена: 0.00 , Подписчиков: 2 - Сигнал "The art of Forex" . Логин автора: Myxx, ID 801685 , Прирост: 196.39 , Просадка: 40.95 , Цена: 0.00 , Подписчиков: 59 - Сигнал "Bongsanmaskdance1803" . Логин автора: kim25801863, ID 936062 , Прирост: 12.53 , Просадка: 10.31 , Цена: 0.00 , Подписчиков: 0 - Сигнал "Prospector Scalper EA" . Логин автора: robots4forex, ID 435626 , Прирост: 334.76 , Просадка: 43.93 , Цена: 0.00 , Подписчиков: 215 - Сигнал "ADS MT5" . Логин автора: vluxus, ID 478235 , Прирост: 295.68 , Просадка: 40.26 , Цена: 0.00 , Подписчиков: 92

Затем нам будет выведено полное описание найденного сигнала с максимальным приростом в процентах и сообщение об успешной подписке на него:

============= Начало списка параметров (Сигнал сервиса сигналов mql5.com) ============= Тип счета: Демонстрационный счёт Дата публикации: 2020.07 . 02 16 : 29 Дата начала мониторинга: 2020.07 . 02 16 : 29 Дата последнего обновления торговой статистики: 2021.03 . 07 15 : 11 ID: 784584 Плечо торгового счета: 33 Результат торговли в пипсах: - 19248988 Позиция в рейтинге сигналов: 872 Количество подписчиков: 6 Количество трейдов: 1825 Состояние подписки счёта на этот сигнал: Нет ------ Баланс счета: 12061.98 Средства на счете: 12590.32 Прирост счета в процентах: 1115.93 Максимальная просадка: 70.62 Цена подписки на сигнал: 0.00 Значение ROI (Return on Investment) сигнала в %: 1169.19 ------ Логин автора: "tradewai.com" Наименование брокера (компании): "MetaQuotes Software Corp." Сервер брокера: "MetaQuotes-Demo" Имя: "Tradewai" Валюта счета: "USD" ============= Конец списка параметров (Сигнал сервиса сигналов mql5.com) ============= Осуществлена подписка на сигнал ID 784584 "Tradewai"

После этого будут выведены параметры подписки:

============= Параметры копирования сигнала ============= Разрешение на работу с сигналами для программы: Да Согласие с условиями использования сервиса "Сигналы" : Да Разрешение на копирование сделок по подписке: Да Разрешение синхронизации без показа диалога подтверждения: Нет Копирование Stop Loss и Take Profit: Да Проскальзывание, с которым выставляются рыночные ордера при синхронизации позиций и копировании сделок: Спред * 2.00 Процент для конвертации объема сделки: 50.00 % Ограничение по депозиту: 70 % Ограничение по средствам для сигнала: 7.00 % Идентификатор сигнала: 784584 Имя сигнала: Tradewai

а при наступлении следующего тика мы получим сообщение об успешной отписке от сигнала.



Осуществлена отписка от сигнала ID 784584 "Tradewai"





Что дальше

В следующей статье начнём разрабатывать функционал библиотеки для работы с чартами — графиками символов.



Ниже прикреплены все файлы текущей версии библиотеки и файл тестового советника для MQL5. Их можно скачать и протестировать всё самостоятельно.

Хочу отметить, что тест работы с сигналами в тестовом советнике является именно тестом работы с сигналами, и не пригоден для его использования в том виде, в котором он реализован в прилагаемом советнике. Прошу учитывать, что это всего лишь пример без какой-либо полезной нагрузки.

Приведённый в советнике пример даёт лишь понимание общего направления действий при реализации собственных разработок на основе библиотеки и её классов для работы с сервисом Сигналов MQL5.com.

При возникновении вопросов, замечаний и пожеланий, вы можете озвучить их в комментариях к статье.

К содержанию

*Статьи этой серии:

Работа с ценами в библиотеке DoEasy (Часть 62): Реалтайм-обновление тиковых серий, подготовка к работе со стаканом цен

Работа с ценами в библиотеке DoEasy (Часть 63): Стакан цен, класс абстрактной заявки стакана цен

Работа с ценами в библиотеке DoEasy (Часть 64): Стакан цен, классы объекта-снимка и объекта-серии снимков стакана цен

Работа с ценами и Сигналами в библиотеке DoEasy (Часть 65): Коллекция стаканов и класс для работы с Сигналами MQL5.com

