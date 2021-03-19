MetaTrader 5 / Примеры
Прочие классы в библиотеке DoEasy (Часть 67): Класс объекта-чарта

MetaTrader 5 | Примеры
Artyom Trishkin
Artyom Trishkin

Концепция

Сегодня начинаем разрабатывать функционал библиотеки по работе с графиками символов. Это основной рабочий инструмент и мы постараемся за несколько статей сделать его весьма удобным и комфортным. В первую очередь мы создадим объект чарта, который будет хранить все свойства графика, и посредством изменения этих свойств мы сможем легко управлять им. Набор свойств объекта-чарта будет представлять собой набор целочисленных, вещественных и строковых параметров графика. При постепенной и последовательной доработке объекта-чарта, его набор параметров будет изменяться — какие-то параметры будут добавлены, какие-то перенесены в другие объекты, и т. д. Но начнём с малого.

Помимо создания объекта-чарта мы сегодня немного доработаем класс объекта mql5-сигнала и класс-коллекцию Сигналов MQL5.com. На данный момент работа с коллекцией сигналов у нас организована так, что при первом создании полного списка всех доступных сигналов, их свойства больше не меняются. Даже если заново попробовать обновить список-коллекцию, то в неё, максимум, будет добавлен вновь появившийся в базе Сигналов MQL5.com сигнал, а те сигналы, которые ранее были добавлены в список-коллекцию, так и останутся без изменения их свойств. Это не правильное поведение — у сигналов же изменяются их свойства в результате торговли на счёте провайдера сигнала. Поэтому мы сегодня изменим это поведение — при любом обновлении списка-коллекции сигналов, новые сигналы будут добавляться в список, а для уже присутствующих будут обновляться их свойства.


Доработка классов библиотеки

Сейчас у нас в библиотеке в классе-коллекции сигналов сделано так, что все значения параметров Сигнала MQL5.com сразу вписываются в соответствующие свойства объекта mql5-сигнала в его конструкторе при создании нового объекта-сигнала. Нам нужно добавить метод, в котором будут вписываться все значения параметров выбранного сигнала в свойства объекта. Таким образом, мы сможем для обновления свойств уже существующего объекта-сигнала, выбрать нужный сигнал и вызвать этот новый метод. Также нам потребуется метод, выбирающий нужный нам сигнал в Базе Сигналов MQL5.com по идентификатору сигнала (в MQL5 сигнал выбирается только по его индексу, но хранение индекса сигнала в свойствах объекта — ненадёжный способ, так как индексы сигналов в Базе могут меняться наверняка).

В файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\MQLSignalBase\MQLSignal.mqh впишем три новых публичных метода:
метод для записи значений параметров выбранного Сигнала MQL5.com в соответствующие свойства объекта-сигнала,
метод, возвращающий индекс сигнала в Базе Сигналов MQL5.com по его идентификатору, и
метод, выбирающий указанный по идентификатору сигнал в Базе Сигналов MQL5.com, для дальнейшей с ним работы:

//--- Сравнивает объекты CMQLSignal между собой по указанному свойству (для сортировки списка по свойству объекта-mql5-сигнала)
   virtual int       Compare(const CObject *node,const int mode=0) const;
//--- Сравнивает объекты CMQLSignal между собой по всем свойствам (для поиска равных объектов-mql5-сигналов)
   bool              IsEqual(CMQLSignal* compared_obj) const;
   
//--- Устанавливает свойства объекта-сигнала
   void              SetProperties(void);
//--- Ищет в базе сигналов сигнал с указанным идентификатором, возвращает индекс сигнала
   int               IndexBase(const long signal_id);
//--- Выбирает сигнал в базе сигналов по его идентификатору
   bool              SelectBase(const long signal_id);
   
//--- Конструкторы
                     CMQLSignal(){;}
                     CMQLSignal(const long signal_id);

Из параметрического конструктора класса перенесём запись параметров сигнала в соответствующие свойства объекта в новый метод SetProperties():

//+------------------------------------------------------------------+
//| Устанавливает свойства объекта                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void CMQLSignal::SetProperties(void)
  {
   this.m_long_prop[SIGNAL_MQL5_PROP_SUBSCRIPTION_STATUS]            = (::SignalInfoGetInteger(SIGNAL_INFO_ID)==this.ID());
   this.m_long_prop[SIGNAL_MQL5_PROP_TRADE_MODE]                     = ::SignalBaseGetInteger(SIGNAL_BASE_TRADE_MODE);
   this.m_long_prop[SIGNAL_MQL5_PROP_DATE_PUBLISHED]                 = ::SignalBaseGetInteger(SIGNAL_BASE_DATE_PUBLISHED);
   this.m_long_prop[SIGNAL_MQL5_PROP_DATE_STARTED]                   = ::SignalBaseGetInteger(SIGNAL_BASE_DATE_STARTED);
   this.m_long_prop[SIGNAL_MQL5_PROP_DATE_UPDATED]                   = ::SignalBaseGetInteger(SIGNAL_BASE_DATE_UPDATED);
   this.m_long_prop[SIGNAL_MQL5_PROP_LEVERAGE]                       = ::SignalBaseGetInteger(SIGNAL_BASE_LEVERAGE);
   this.m_long_prop[SIGNAL_MQL5_PROP_PIPS]                           = ::SignalBaseGetInteger(SIGNAL_BASE_PIPS);
   this.m_long_prop[SIGNAL_MQL5_PROP_RATING]                         = ::SignalBaseGetInteger(SIGNAL_BASE_RATING);
   this.m_long_prop[SIGNAL_MQL5_PROP_SUBSCRIBERS]                    = ::SignalBaseGetInteger(SIGNAL_BASE_SUBSCRIBERS);
   this.m_long_prop[SIGNAL_MQL5_PROP_TRADES]                         = ::SignalBaseGetInteger(SIGNAL_BASE_TRADES);
   
   this.m_double_prop[this.IndexProp(SIGNAL_MQL5_PROP_BALANCE)]      = ::SignalBaseGetDouble(SIGNAL_BASE_BALANCE);
   this.m_double_prop[this.IndexProp(SIGNAL_MQL5_PROP_EQUITY)]       = ::SignalBaseGetDouble(SIGNAL_BASE_EQUITY);
   this.m_double_prop[this.IndexProp(SIGNAL_MQL5_PROP_GAIN)]         = ::SignalBaseGetDouble(SIGNAL_BASE_GAIN);
   this.m_double_prop[this.IndexProp(SIGNAL_MQL5_PROP_MAX_DRAWDOWN)] = ::SignalBaseGetDouble(SIGNAL_BASE_MAX_DRAWDOWN);
   this.m_double_prop[this.IndexProp(SIGNAL_MQL5_PROP_PRICE)]        = ::SignalBaseGetDouble(SIGNAL_BASE_PRICE);
   this.m_double_prop[this.IndexProp(SIGNAL_MQL5_PROP_ROI)]          = ::SignalBaseGetDouble(SIGNAL_BASE_ROI);
   
   this.m_string_prop[this.IndexProp(SIGNAL_MQL5_PROP_AUTHOR_LOGIN)] = ::SignalBaseGetString(SIGNAL_BASE_AUTHOR_LOGIN);
   this.m_string_prop[this.IndexProp(SIGNAL_MQL5_PROP_BROKER)]       = ::SignalBaseGetString(SIGNAL_BASE_BROKER);
   this.m_string_prop[this.IndexProp(SIGNAL_MQL5_PROP_BROKER_SERVER)]= ::SignalBaseGetString(SIGNAL_BASE_BROKER_SERVER);
   this.m_string_prop[this.IndexProp(SIGNAL_MQL5_PROP_NAME)]         = ::SignalBaseGetString(SIGNAL_BASE_NAME);
   this.m_string_prop[this.IndexProp(SIGNAL_MQL5_PROP_CURRENCY)]     = ::SignalBaseGetString(SIGNAL_BASE_CURRENCY);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Так как сигнал должен быть предварительно выбран в Базе Сигналов MQL5.com, то получение значений параметров сигнала и запись их в свойства объекта подразумевает, что сигнал выбран априори.

В конструкторе класса вместо перенесённых в новый метод строк впишем вызов этого метода:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Параметрический конструктор                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
CMQLSignal::CMQLSignal(const long signal_id)
  {
   this.m_long_prop[SIGNAL_MQL5_PROP_ID] = signal_id;
   this.SetProperties();
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Метод, возвращающий индекс указанного по идентификатору сигнала в Базе Сигналов MQL5.com:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Ищет в базе сигналов сигнал с указанным идентификатором,         |
//| возвращает индекс найденного сигнала                             |
//+------------------------------------------------------------------+
int CMQLSignal::IndexBase(const long signal_id)
  {
   int total=::SignalBaseTotal();
   for(int i=0;i<total;i++)
     {
      if(::SignalBaseSelect(i) && ::SignalBaseGetInteger(SIGNAL_BASE_ID)==signal_id)
         return i;
     }
   return WRONG_VALUE;
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Здесь: в цикле по общему количеству сигналов выбираем очередной сигнал и сравниваем его идентификатор с переданным в метод. Если идентификаторы совпадают, то возвращаем индекс цикла (он и является индексом сигнала в Базе). Если сигнал с таким идентификатором не найден — возвращаем -1.
После работы этого метода при условии, что сигнал был найден, он остаётся выбранным в Базе Сигналов для дальнейшей с ним работы.
На этом построен метод, выбирающий указанный по идентификатору сигнал:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Выбирает сигнал в базе сигналов  по его идентификатору           |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CMQLSignal::SelectBase(const long signal_id)
  {
   return(this.IndexBase(signal_id)!=WRONG_VALUE);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Метод возвращает флаг того, что поиск сигнала по указанному идентификатору не вернул -1. Т. е. если индекс сигнала найден (он не равен -1), то и сигнал является выбранным, и возвращается true. Если поиск сигнала вернул -1, то возвращается false — сигнала с таким идентификатором нет и он не выбран, соответственно.

В файле класса-коллекции mql5-сигналов \MQL5\Include\DoEasy\Collections\MQLSignalsCollection.mqh внесём небольшие доработки в метод обновления списка-коллекции:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Обновляет список-коллекцию объектов-mql5-сигналов                |
//+------------------------------------------------------------------+
void CMQLSignalsCollection::Refresh(const bool messages=true)
  {
   this.m_signals_base_total=::SignalBaseTotal();
   //--- цикл по всем сигналам в базе сигналов
   for(int i=0;i<this.m_signals_base_total;i++) 
     { 
      //--- Выбираем сигнал из базы сигналов по индексу цикла
      if(!::SignalBaseSelect(i))
         continue;
      //--- Получаем идентификатор текущего сигнала и
      //--- на его основании создаём новый объект-mql5-сигнал
      long id=::SignalBaseGetInteger(SIGNAL_BASE_ID);
      CMQLSignal *signal=new CMQLSignal(id);
      if(signal==NULL)
         continue;
      //--- Устанавливаем списку флаг сортировки по идентификатору сигналов
      this.m_list.Sort(SORT_BY_SIGNAL_MQL5_ID);
      //--- Получаем индекс объекта-mql5-сигнала в списке
      int index=this.m_list.Search(signal);
      //--- Если такой объект существует (индекс больше -1)
      if(index!=WRONG_VALUE)
        {
         //--- Удаляем вновь созданный объект,
         delete signal;
         //--- получаем указатель на такой объект в списке
         signal=this.m_list.At(index);
         //--- если указатель получен - обновляем все свойства сигнала
         if(signal!=NULL)
            signal.SetProperties();
         //--- идём на следующую итерацию цикла
         continue;
        }
      //--- Такого объекта ещё нет в списке-коллекции
      //--- Если новый объект-сигнал не удалось добавить в список-коллекцию -
      //--- удаляем созданный объект и идём на следующую итерацию цикла
      if(!this.m_list.InsertSort(signal))
        {
         delete signal;
         continue;
        }
      //--- Если объект-mql5-сигнал успешно добавлен в коллекцию
      //--- и установлен флаг сообщения о новом объекте в переданных в метод параметрах -
      //--- выводим сообщение о новом найденном сигнале
      else if(messages)
        {
         ::Print(DFUN,CMessage::Text(MSG_MQLSIG_COLLECTION_TEXT_SIGNALS_NEW),":");
         signal.PrintShort(true);
        }
     } 
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Здесь в новом блоке кода вся логика прописана в комментариях. Если вкратце, то теперь существующие в коллекции объекты не пропускаются, а для них вызывается новый метод SetProperties(), рассмотренный нами выше, который и вписывает во все свойства объекта значения соответствующих параметров выбранного в базе сигнала.

На этом доработка классов для работы с Сигналами MQL5.com завершена.

Приступим к разработке класса объекта-чарта.

Параметров у графика и, соответственно, у объекта-чарта достаточно много. И нам в первую очередь необходимо создать новые текстовые сообщения, так или иначе связанные с объектом-чартом.

В файле \MQL5\Include\DoEasy\Data.mqh впишем индексы новых сообщений:

//--- CChartObj
   MSG_CHART_OBJ_ID,                                  // Идентификатор графика
   MSG_CHART_OBJ_SHOW,                                // Отрисовка атрибутов ценового графика
   MSG_CHART_OBJ_IS_OBJECT,                           // Объект "График"
   MSG_CHART_OBJ_BRING_TO_TOP,                        // График поверх всех других
   MSG_CHART_OBJ_CONTEXT_MENU,                        // Доступ к контекстному меню по нажатию правой клавиши мыши
   MSG_CHART_OBJ_CROSSHAIR_TOOL,                      // Доступ к инструменту "Перекрестие" по нажатию средней клавиши мыши
   MSG_CHART_OBJ_MOUSE_SCROLL,                        // Прокрутка графика левой кнопкой мышки по горизонтали
   MSG_CHART_OBJ_EVENT_MOUSE_WHEEL,                   // Отправка всем mql5-программам на графике сообщений о событиях колёсика мыши
   MSG_CHART_OBJ_EVENT_MOUSE_MOVE,                    // Отправка всем mql5-программам на графике сообщений о событиях перемещения и нажатия кнопок мыши
   MSG_CHART_OBJ_EVENT_OBJECT_CREATE,                 // Отправка всем mql5-программам на графике сообщений о событии создания графического объекта
   MSG_CHART_OBJ_EVENT_OBJECT_DELETE,                 // Отправка всем mql5-программам на графике сообщений о событии уничтожения графического объекта
   MSG_CHART_OBJ_MODE,                                // Тип графика
   MSG_CHART_OBJ_FOREGROUND,                          // Ценовой график на переднем плане
   MSG_CHART_OBJ_SHIFT,                               // Отступ ценового графика от правого края
   MSG_CHART_OBJ_AUTOSCROLL,                          // Автоматический переход к правому краю графика
   MSG_CHART_OBJ_KEYBOARD_CONTROL,                    // Управление графиком с помощью клавиатуры
   MSG_CHART_OBJ_QUICK_NAVIGATION,                    // Перехват графиком нажатий клавиш Space и Enter для активации строки быстрой навигации
   MSG_CHART_OBJ_SCALE,                               // Масштаб
   MSG_CHART_OBJ_SCALEFIX,                            // Фиксированный масштаб
   MSG_CHART_OBJ_SCALEFIX_11,                         // Масштаб 1:1
   MSG_CHART_OBJ_SCALE_PT_PER_BAR,                    // Масштаб в пунктах на бар
   MSG_CHART_OBJ_SHOW_TICKER,                         // Отображение в левом верхнем углу тикера символа
   MSG_CHART_OBJ_SHOW_OHLC,                           // Отображение в левом верхнем углу значений OHLC
   MSG_CHART_OBJ_SHOW_BID_LINE,                       // Отображение значения Bid горизонтальной линией на графике
   MSG_CHART_OBJ_SHOW_ASK_LINE,                       // Отображение значения Ask горизонтальной линией на графике
   MSG_CHART_OBJ_SHOW_LAST_LINE,                      // Отображение значения Last горизонтальной линией на графике
   MSG_CHART_OBJ_SHOW_PERIOD_SEP,                     // Отображение вертикальных разделителей между соседними периодами
   MSG_CHART_OBJ_SHOW_GRID,                           // Отображение сетки на графике
   MSG_CHART_OBJ_SHOW_VOLUMES,                        // Отображение объемов на графике
   MSG_CHART_OBJ_SHOW_OBJECT_DESCR,                   // Отображение текстовых описаний объектов
   MSG_CHART_OBJ_VISIBLE_BARS,                        // Количество баров на графике, доступных для отображения
   MSG_CHART_OBJ_WINDOWS_TOTAL,                       // Общее количество окон графика с подокнами индикаторов
   MSG_CHART_OBJ_WINDOW_IS_VISIBLE,                   // Видимость подокон
   MSG_CHART_OBJ_WINDOW_HANDLE,                       // Хэндл окна графика
   MSG_CHART_OBJ_WINDOW_YDISTANCE,                    // Дистанция в пикселях по оси Y между верхней рамкой подокна индикатора и верхней рамкой главного окна графика   
   MSG_CHART_OBJ_FIRST_VISIBLE_BAR,                   // Номер первого видимого бара на графике
   MSG_CHART_OBJ_WIDTH_IN_BARS,                       // Ширина графика в барах   
   MSG_CHART_OBJ_WIDTH_IN_PIXELS,                     // Ширина графика в пикселях   
   MSG_CHART_OBJ_HEIGHT_IN_PIXELS,                    // Высота графика в пикселях   
   MSG_CHART_OBJ_COLOR_BACKGROUND,                    // Цвет фона графика
   MSG_CHART_OBJ_COLOR_FOREGROUND,                    // Цвет осей, шкалы и строки OHLC
   MSG_CHART_OBJ_COLOR_GRID,                          // Цвет сетки
   MSG_CHART_OBJ_COLOR_VOLUME,                        // Цвет объемов и уровней открытия позиций
   MSG_CHART_OBJ_COLOR_CHART_UP,                      // Цвет бара вверх, тени и окантовки тела бычьей свечи
   MSG_CHART_OBJ_COLOR_CHART_DOWN,                    // Цвет бара вниз, тени и окантовки тела медвежьей свечи
   MSG_CHART_OBJ_COLOR_CHART_LINE,                    // Цвет линии графика и японских свечей "Доджи"
   MSG_CHART_OBJ_COLOR_CANDLE_BULL,                   // Цвет тела бычьей свечи
   MSG_CHART_OBJ_COLOR_CANDLE_BEAR,                   // Цвет тела медвежьей свечи
   MSG_CHART_OBJ_COLOR_BID,                           // Цвет линии Bid-цены
   MSG_CHART_OBJ_COLOR_ASK,                           // Цвет линии Ask-цены
   MSG_CHART_OBJ_COLOR_LAST,                          // Цвет линии цены последней совершенной сделки (Last)
   MSG_CHART_OBJ_COLOR_STOP_LEVEL,                    // Цвет уровней стоп-ордеров (Stop Loss и Take Profit)
   MSG_CHART_OBJ_SHOW_TRADE_LEVELS,                   // Отображение на графике торговых уровней (уровни открытых позиций, Stop Loss, Take Profit и отложенных ордеров)
   MSG_CHART_OBJ_DRAG_TRADE_LEVELS,                   // Перетаскивание торговых уровней на графике с помощью мышки
   MSG_CHART_OBJ_SHOW_DATE_SCALE,                     // Отображение на графике шкалы времени
   MSG_CHART_OBJ_SHOW_PRICE_SCALE,                    // Отображение на графике ценовой шкалы
   MSG_CHART_OBJ_SHOW_ONE_CLICK,                      // Отображение на графике панели быстрой торговли
   MSG_CHART_OBJ_IS_MAXIMIZED,                        // Окно графика развернуто
   MSG_CHART_OBJ_IS_MINIMIZED,                        // Окно графика свернуто
   MSG_CHART_OBJ_IS_DOCKED,                           // Окно графика закреплено
   MSG_CHART_OBJ_FLOAT_LEFT,                          // Левая координата открепленного графика относительно виртуального экрана
   MSG_CHART_OBJ_FLOAT_TOP,                           // Верхняя координата открепленного графика относительно виртуального экрана
   MSG_CHART_OBJ_FLOAT_RIGHT,                         // Правая координата открепленного графика  относительно виртуального экрана
   MSG_CHART_OBJ_FLOAT_BOTTOM,                        // Нижняя координата открепленного графика  относительно виртуального экрана

   MSG_CHART_OBJ_SHIFT_SIZE,                          // Размер отступа нулевого бара от правого края в процентах
   MSG_CHART_OBJ_FIXED_POSITION,                      // Положение фиксированной позиции графика от левого края в процентах   
   MSG_CHART_OBJ_FIXED_MAX,                           // Фиксированный максимум графика
   MSG_CHART_OBJ_FIXED_MIN,                           // Фиксированный минимум графика
   MSG_CHART_OBJ_POINTS_PER_BAR,                      // Масштаб в пунктах на бар
   MSG_CHART_OBJ_PRICE_MIN,                           // Минимум графика
   MSG_CHART_OBJ_PRICE_MAX,                           // Максимум графика

   MSG_CHART_OBJ_COMMENT,                             // Текст комментария на графике
   MSG_CHART_OBJ_EXPERT_NAME,                         // Имя эксперта, запущенного на графике
   MSG_CHART_OBJ_SCRIPT_NAME,                         // Имя скрипта, запущенного на графике

   MSG_CHART_OBJ_CHART_BARS,                          // Отображение в виде баров
   MSG_CHART_OBJ_CHART_CANDLES,                       // Отображение в виде японских свечей
   MSG_CHART_OBJ_CHART_LINE,                          // Отображение в виде линии, проведенной по ценам Close
   MSG_CHART_OBJ_CHART_VOLUME_HIDE,                   // Объемы не показаны
   MSG_CHART_OBJ_CHART_VOLUME_TICK,                   // Тиковые объемы
   MSG_CHART_OBJ_CHART_VOLUME_REAL,                   // Торговые объемы
   
   MSG_CHART_OBJ_CHART_WINDOW,                        // Окно графика
  
  };
//+------------------------------------------------------------------+

и текстовые сообщения, соответствующие вновь добавленным индексам:

//--- CChartObj
   {"Идентификатор графика","Chart ID"},
   {"Отрисовка атрибутов ценового графика","Drawing attributes of a price chart"},
   {"Объект \"График\"","Object \"Chart\""},
   {"График поверх всех других","Chart on top of other charts"},
   {"Доступ к контекстному меню по нажатию правой клавиши мыши","Accessing the context menu by pressing the right mouse button"},
   {"Доступ к инструменту \"Перекрестие\" по нажатию средней клавиши мыши","Accessing the \"Crosshair tool\" by pressing the middle mouse button"},
   {"Прокрутка графика левой кнопкой мышки по горизонтали","Scrolling the chart horizontally using the left mouse button"},
   {"Отправка всем mql5-программам на графике сообщений о событиях колёсика мыши","Sending messages about mouse wheel events to all mql5 programs on a chart"},
   {"Отправка всем mql5-программам на графике сообщений о событиях перемещения и нажатия кнопок мыши","Send notifications of mouse move and mouse click events to all mql5 programs on a chart"},
   {"Отправка всем mql5-программам на графике сообщений о событии создания графического объекта","Send a notification of an event of new object creation to all mql5-programs on a chart"},
   {"Отправка всем mql5-программам на графике сообщений о событии уничтожения графического объекта","Send a notification of an event of object deletion to all mql5-programs on a chart"},
   {"Тип графика","Chart type"},
   {"Ценовой график на переднем плане","Price chart in the foreground"},
   {"Отступ ценового графика от правого края","Price chart indent from the right border"},
   {"Автоматический переход к правому краю графика","Automatic moving to the right border of the chart"},
   {"Управление графиком с помощью клавиатуры","Managing the chart using a keyboard"},
   {"Перехват графиком нажатий клавиш Space и Enter для активации строки быстрой навигации","Allowed to intercept Space and Enter key presses on the chart to activate the quick navigation bar"},
   {"Масштаб","Scale"},
   {"Фиксированный масштаб","Fixed scale mode"},
   {"Масштаб 1:1","Scale 1:1 mode"},
   {"Масштаб в пунктах на бар","Scale to be specified in points per bar"},
   {"Отображение в левом верхнем углу тикера символа","Display a symbol ticker in the upper left corner"},
   {"Отображение в левом верхнем углу значений OHLC","Display OHLC values in the upper left corner"},
   {"Отображение значения Bid горизонтальной линией на графике","Display Bid values as a horizontal line in a chart"},
   {"Отображение значения Ask горизонтальной линией на графике","Display Ask values as a horizontal line in a chart"},
   {"Отображение значения Last горизонтальной линией на графике","Display Last values as a horizontal line in a chart"},
   {"Отображение вертикальных разделителей между соседними периодами","Display vertical separators between adjacent periods"},
   {"Отображение сетки на графике","Display grid in the chart"},
   {"Отображение объемов на графике","Display volume in the chart"},
   {"Отображение текстовых описаний объектов","Display textual descriptions of objects"},
   {"Количество баров на графике, доступных для отображения","The number of bars on the chart that can be displayed"},
   {"Общее количество окон графика с подокнами индикаторов","The total number of chart windows, including indicator subwindows"},
   {"Видимость подокон","Visibility of subwindows"},
   {"Хэндл окна графика","Chart window handle"},
   {"Дистанция в пикселях по оси Y между верхней рамкой подокна индикатора и верхней рамкой главного окна графика","The distance between the upper frame of the indicator subwindow and the upper frame of the main chart window"},
   {"Номер первого видимого бара на графике","Number of the first visible bar in the chart"},
   {"Ширина графика в барах","Chart width in bars"},
   {"Ширина графика в пикселях","Chart width in pixels"},
   {"Высота графика в пикселях","Chart height in pixels"},
   {"Цвет фона графика","Chart background color"},
   {"Цвет осей, шкалы и строки OHLC","Color of axes, scales and OHLC line"},
   {"Цвет сетки","Grid color"},
   {"Цвет объемов и уровней открытия позиций","Color of volumes and position opening levels"},
   {"Цвет бара вверх, тени и окантовки тела бычьей свечи","Color for the up bar, shadows and body borders of bull candlesticks"},
   {"Цвет бара вниз, тени и окантовки тела медвежьей свечи","Color for the down bar, shadows and body borders of bear candlesticks"},
   {"Цвет линии графика и японских свечей \"Доджи\"","Line chart color and color of \"Doji\" Japanese candlesticks"},
   {"Цвет тела бычьей свечи","Body color of a bull candlestick"},
   {"Цвет тела медвежьей свечи","Body color of a bear candlestick"},
   {"Цвет линии Bid-цены","Bid price level color"},
   {"Цвет линии Ask-цены","Ask price level color"},
   {"Цвет линии цены последней совершенной сделки (Last)","Line color of the last executed deal price (Last)"},
   {"Цвет уровней стоп-ордеров (Stop Loss и Take Profit)","Color of stop order levels (Stop Loss and Take Profit)"},
   {"Отображение на графике торговых уровней (уровни открытых позиций, Stop Loss, Take Profit и отложенных ордеров)","Displaying trade levels in the chart (levels of open positions, Stop Loss, Take Profit and pending orders)"},
   {"Перетаскивание торговых уровней на графике с помощью мышки","Permission to drag trading levels on a chart with a mouse"},
   {"Отображение на графике шкалы времени","Showing the time scale on a chart"},
   {"Отображение на графике ценовой шкалы","Showing the price scale on a chart"},
   {"Отображение на графике панели быстрой торговли","Showing the \"One click trading\" panel on a chart"},
   {"Окно графика развернуто","Chart window is maximized"},
   {"Окно графика свернуто","Chart window is minimized"},
   {"Окно графика закреплено","The chart window is docked"},
   {"Левая координата открепленного графика относительно виртуального экрана","The left coordinate of the undocked chart window relative to the virtual screen"},
   {"Верхняя координата открепленного графика относительно виртуального экрана","The top coordinate of the undocked chart window relative to the virtual screen"},
   {"Правая координата открепленного графика  относительно виртуального экрана","The right coordinate of the undocked chart window relative to the virtual screen"},
   {"Нижняя координата открепленного графика  относительно виртуального экрана","The bottom coordinate of the undocked chart window relative to the virtual screen"},

   {"Размер отступа нулевого бара от правого края в процентах","The size of the zero bar indent from the right border in percents"},
   {"Положение фиксированной позиции графика от левого края в процентах","Chart fixed position from the left border in percent value"},
   {"Фиксированный максимум графика","Fixed  chart maximum"},
   {"Фиксированный минимум графика","Fixed  chart minimum "},
   {"Масштаб в пунктах на бар","Scale in points per bar"},
   {"Минимум графика","Chart minimum"},
   {"Максимум графика","Chart maximum"},

   {"Текст комментария на графике","Text of a comment in a chart"},
   {"Имя эксперта, запущенного на графике","The name of the Expert Advisor running on the chart"},
   {"Имя скрипта, запущенного на графике","The name of the script running on the chart"},

   {"Отображение в виде баров","Display as a sequence of bars"},
   {"Отображение в виде японских свечей","Display as Japanese candlesticks"},
   {"Отображение в виде линии, проведенной по ценам Close","Display as a line drawn by Close prices"},
   {"Объемы не показаны","Volumes are not shown"},
   {"Тиковые объемы","Tick volumes"},
   {"Торговые объемы","Trade volumes"},

   {"Окно графика","Chart window"},
   
  };
//+---------------------------------------------------------------------+

Чтобы понимать для чего нам необходимо вписывать именованные константы-индексы сообщений, сами сообщения, да и вообще, чтобы понимать как работают эти списки, рекомендую обратиться к статье 19, в которой подробно описан процесс разработки класса сообщений библиотеки.

Для вывода описания некоторых свойств создаваемого объекта-чарта нам потребуются две функции — для возврата описания режима отображения графика (бары, свечи, линия) и для возврата описания режима отображения объёмов на графике (не показываются, тиковые, реальные). Чтобы такие функции всегда были "под рукой", впишем их в файл сервисных функций \MQL5\Include\DoEasy\Services\DELib.mqh:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Возвращает описание способа отображения ценового графика         |
//+------------------------------------------------------------------+
string ChartModeDescription(ENUM_CHART_MODE mode)
  {
   return
     (
      mode==CHART_BARS     ? CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_CHART_BARS)      :
      mode==CHART_CANDLES  ? CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_CHART_CANDLES)   :
      CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_CHART_LINE)
     );
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|Возвращает описание режима отображения объемов на ценовом графике |
//+------------------------------------------------------------------+
string ChartModeVolumeDescription(ENUM_CHART_VOLUME_MODE mode)
  {
   return
     (
      mode==CHART_VOLUME_TICK ? CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_CHART_VOLUME_TICK)  :
      mode==CHART_VOLUME_REAL ? CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_CHART_VOLUME_REAL)  :
      CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_CHART_VOLUME_HIDE)
     );
  }
//+------------------------------------------------------------------+

В обе функции передаётся соответствующее свойство графика, в функции проверяется его соответствие одной из констант перечисления и возвращается строковое описание этого режима графика/объёмов.

У каждого из объектов библиотеки есть список свойств, прописанных в файле \MQL5\Include\DoEasy\Defines.mqh. Объект-чарт не является исключением, и для него также пропишем все необходимые свойства в трёх перечислениях целочисленных, вещественных и строковых свойств:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Данные для работы с чартами                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
//+------------------------------------------------------------------+
//| Список возможных событий чарта                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
#define CHART_EVENTS_NEXT_CODE  (SIGNAL_MQL5_EVENTS_NEXT_CODE+1)   // Код следующего события после последнего кода события чарта
//+------------------------------------------------------------------+
//| Целочисленные свойства чарта                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
enum ENUM_CHART_PROP_INTEGER
  {
   CHART_PROP_ID = 0,                                 // Идентификатор графика
   CHART_PROP_TIMEFRAME,                              // Таймфрейм графика
   CHART_PROP_SHOW,                                   // Признак отрисовки ценового графика
   CHART_PROP_IS_OBJECT,                              // Признак идентификации объекта "График" (OBJ_CHART)
   CHART_PROP_BRING_TO_TOP,                           // Показ графика поверх всех других
   CHART_PROP_CONTEXT_MENU,                           // Включение/отключение доступа к контекстному меню по нажатию правой клавиши мышки. 
   CHART_PROP_CROSSHAIR_TOOL,                         // Включение/отключение доступа к инструменту "Перекрестие" по нажатию средней клавиши мышки
   CHART_PROP_MOUSE_SCROLL,                           // Прокрутка графика левой кнопкой мышки по горизонтали
   CHART_PROP_EVENT_MOUSE_WHEEL,                      // Отправка всем mql5-программам на графике сообщений о событиях колёсика мышки (CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL)
   CHART_PROP_EVENT_MOUSE_MOVE,                       // Отправка всем mql5-программам на графике сообщений о событиях перемещения и нажатия кнопок мышки (CHARTEVENT_MOUSE_MOVE)
   CHART_PROP_EVENT_OBJECT_CREATE,                    // Отправка всем mql5-программам на графике сообщений о событии создания графического объекта (CHARTEVENT_OBJECT_CREATE)
   CHART_PROP_EVENT_OBJECT_DELETE,                    // Отправка всем mql5-программам на графике сообщений о событии уничтожения графического объекта (CHARTEVENT_OBJECT_DELETE)
   CHART_PROP_MODE,                                   // Тип графика (свечи, бары или линия (ENUM_CHART_MODE))
   CHART_PROP_FOREGROUND,                             // Ценовой график на переднем плане
   CHART_PROP_SHIFT,                                  // Режим отступа ценового графика от правого края
   CHART_PROP_AUTOSCROLL,                             // Режим автоматического перехода к правому краю графика
   CHART_PROP_KEYBOARD_CONTROL,                       // Разрешение на управление графиком с помощью клавиатуры
   CHART_PROP_QUICK_NAVIGATION,                       // Разрешение на перехват графиком нажатий клавиш Space и Enter для активации строки быстрой навигации
   CHART_PROP_SCALE,                                  // Масштаб
   CHART_PROP_SCALEFIX,                               // Режим фиксированного масштаба
   CHART_PROP_SCALEFIX_11,                            // Режим масштаба 1:1
   CHART_PROP_SCALE_PT_PER_BAR,                       // Режим указания масштаба в пунктах на бар
   CHART_PROP_SHOW_TICKER,                            // Отображение в левом верхнем углу тикера символа
   CHART_PROP_SHOW_OHLC,                              // Отображение в левом верхнем углу значений OHLC
   CHART_PROP_SHOW_BID_LINE,                          // Отображение значения Bid горизонтальной линией на графике
   CHART_PROP_SHOW_ASK_LINE,                          // Отображение значения Ask горизонтальной линией на графике
   CHART_PROP_SHOW_LAST_LINE,                         // Отображение значения Last горизонтальной линией на графике
   CHART_PROP_SHOW_PERIOD_SEP,                        // Отображение вертикальных разделителей между соседними периодами
   CHART_PROP_SHOW_GRID,                              // Отображение сетки на графике
   CHART_PROP_SHOW_VOLUMES,                           // Отображение объемов на графике
   CHART_PROP_SHOW_OBJECT_DESCR,                      // Отображение текстовых описаний объектов
   CHART_PROP_VISIBLE_BARS,                           // Количество баров на графике, доступных для отображения
   CHART_PROP_WINDOWS_TOTAL,                          // Общее количество окон графика, включая подокна индикаторов
   //CHART_PROP_WINDOW_IS_VISIBLE,                      // Видимость подокна
   CHART_PROP_WINDOW_HANDLE,                          // Хэндл окна графика
   //CHART_PROP_WINDOW_YDISTANCE,                       // Дистанция в пикселях по вертикальной оси Y между верхней рамкой подокна индикатора и верхней рамкой главного окна графика
   CHART_PROP_FIRST_VISIBLE_BAR,                      // Номер первого видимого бара на графике
   CHART_PROP_WIDTH_IN_BARS,                          // Ширина графика в барах
   CHART_PROP_WIDTH_IN_PIXELS,                        // Ширина графика в пикселях
   //CHART_PROP_HEIGHT_IN_PIXELS,                       // Высота графика в пикселях
   CHART_PROP_COLOR_BACKGROUND,                       // Цвет фона графика
   CHART_PROP_COLOR_FOREGROUND,                       // Цвет осей, шкалы и строки OHLC
   CHART_PROP_COLOR_GRID,                             // Цвет сетки
   CHART_PROP_COLOR_VOLUME,                           // Цвет объемов и уровней открытия позиций
   CHART_PROP_COLOR_CHART_UP,                         // Цвет бара вверх, тени и окантовки тела бычьей свечи
   CHART_PROP_COLOR_CHART_DOWN,                       // Цвет бара вниз, тени и окантовки тела медвежьей свечи
   CHART_PROP_COLOR_CHART_LINE,                       // Цвет линии графика и японских свечей "Доджи"
   CHART_PROP_COLOR_CANDLE_BULL,                      // Цвет тела бычьей свечи
   CHART_PROP_COLOR_CANDLE_BEAR,                      // Цвет тела медвежьей свечи
   CHART_PROP_COLOR_BID,                              // Цвет линии Bid-цены
   CHART_PROP_COLOR_ASK,                              // Цвет линии Ask-цены
   CHART_PROP_COLOR_LAST,                             // Цвет линии цены последней совершенной сделки (Last)
   CHART_PROP_COLOR_STOP_LEVEL,                       // Цвет уровней стоп-ордеров (Stop Loss и Take Profit)
   CHART_PROP_SHOW_TRADE_LEVELS,                      // Отображение на графике торговых уровней (уровни открытых позиций, Stop Loss, Take Profit и отложенных ордеров)
   CHART_PROP_DRAG_TRADE_LEVELS,                      // Разрешение на перетаскивание торговых уровней на графике с помощью мышки
   CHART_PROP_SHOW_DATE_SCALE,                        // Отображение на графике шкалы времени
   CHART_PROP_SHOW_PRICE_SCALE,                       // Отображение на графике ценовой шкалы
   CHART_PROP_SHOW_ONE_CLICK,                         // Отображение на графике панели быстрой торговли
   CHART_PROP_IS_MAXIMIZED,                           // Окно графика развернуто
   CHART_PROP_IS_MINIMIZED,                           // Окно графика свернуто
   CHART_PROP_IS_DOCKED,                              // Окно графика закреплено
   CHART_PROP_FLOAT_LEFT,                             // Левая координата открепленного графика относительно виртуального экрана
   CHART_PROP_FLOAT_TOP,                              // Верхняя координата открепленного графика относительно виртуального экрана
   CHART_PROP_FLOAT_RIGHT,                            // Правая координата открепленного графика  относительно виртуального экрана
   CHART_PROP_FLOAT_BOTTOM,                           // Нижняя координата открепленного графика  относительно виртуального экрана
  };
#define CHART_PROP_INTEGER_TOTAL (62)                 // Общее количество целочисленных свойств
#define CHART_PROP_INTEGER_SKIP  (0)                  // Количество неиспользуемых в сортировке целочисленных свойств стакана
//+------------------------------------------------------------------+
//| Вещественные свойства чарта                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
enum ENUM_CHART_PROP_DOUBLE
  {
   CHART_PROP_SHIFT_SIZE = CHART_PROP_INTEGER_TOTAL,  // Размер отступа нулевого бара от правого края в процентах
   CHART_PROP_FIXED_POSITION,                         // Положение фиксированной позиции графика от левого края в процентах
   CHART_PROP_FIXED_MAX,                              // Фиксированный максимум графика
   CHART_PROP_FIXED_MIN,                              // Фиксированный минимум графика
   CHART_PROP_POINTS_PER_BAR,                         // Значение масштаба в пунктах на бар
   CHART_PROP_PRICE_MIN,                              // Минимум графика
   CHART_PROP_PRICE_MAX,                              // Максимум графика
  };
#define CHART_PROP_DOUBLE_TOTAL  (7)                  // Общее количество вещественных свойств
#define CHART_PROP_DOUBLE_SKIP   (0)                  // Количество неиспользуемых в сортировке вещественных свойств
//+------------------------------------------------------------------+
//| Строковые свойства чарта                                         |
//+------------------------------------------------------------------+
enum ENUM_CHART_PROP_STRING
  {
   CHART_PROP_COMMENT = (CHART_PROP_INTEGER_TOTAL+CHART_PROP_DOUBLE_TOTAL), // Текст комментария на графике
   CHART_PROP_EXPERT_NAME,                            // Имя эксперта, запущенного на графике
   CHART_PROP_SCRIPT_NAME,                            // Имя скрипта, запущенного на графике
   CHART_PROP_SYMBOL,                                 // Символ графика
  };
#define CHART_PROP_STRING_TOTAL  (4)                  // Общее количество строковых свойств
//+------------------------------------------------------------------+

Три закомментированных свойства в перечислении целочисленных свойств объекта пока нам не нужны — они вписаны сюда по причине наличия этих свойств у графика, но они относятся не только к объекту чарта (главного окна графика), но также и к подокнам главного окна, и не могут быть однозначно свойствами только одного объекта-чарта. Их использование мы введём чуть позже.

И, как обычно, после добавления новых перечислений свойств объекта нам необходимо добавить перечисление возможных критериев сортировки этих объектов:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Возможные критерии сортировки чартов                             |
//+------------------------------------------------------------------+
#define FIRST_CHART_DBL_PROP  (CHART_PROP_INTEGER_TOTAL-CHART_PROP_INTEGER_SKIP)
#define FIRST_CHART_STR_PROP  (CHART_PROP_INTEGER_TOTAL-CHART_PROP_INTEGER_SKIP+CHART_PROP_DOUBLE_TOTAL-CHART_PROP_DOUBLE_SKIP)
enum ENUM_SORT_CHART_MODE
  {
//--- Сортировка по целочисленным свойствам
   SORT_BY_CHART_SHOW = 0,                            // Сортировать по признаку отрисовки ценового графика
   SORT_BY_CHART_IS_OBJECT,                           // Сортировать по признаку идентификации объекта "График" (OBJ_CHART)
   SORT_BY_CHART_BRING_TO_TOP,                        // Сортировать по флагу показа графика поверх всех других
   SORT_BY_CHART_CONTEXT_MENU,                        // Сортировать по флагу включения/отключения доступа к контекстному меню по нажатию правой клавиши мышки
   SORT_BY_CHART_CROSSHAIR_TOO,                       // Сортировать по флагу включения/отключения доступа к инструменту "Перекрестие" по нажатию средней клавиши мышки
   SORT_BY_CHART_MOUSE_SCROLL,                        // Сортировать по флагу прокрутки графика левой кнопкой мышки по горизонтали
   SORT_BY_CHART_EVENT_MOUSE_WHEEL,                   // Сортировать по флагу отправки всем mql5-программам на графике сообщений о событиях колёсика мышки
   SORT_BY_CHART_EVENT_MOUSE_MOVE,                    // Сортировать по флагу отправки всем mql5-программам на графике сообщений о событиях перемещения и нажатия кнопок мышки
   SORT_BY_CHART_EVENT_OBJECT_CREATE,                 // Сортировать по флагу отправки всем mql5-программам на графике сообщений о событии создания графического объекта
   SORT_BY_CHART_EVENT_OBJECT_DELETE,                 // Сортировать по флагу отправки всем mql5-программам на графике сообщений о событии уничтожения графического объекта
   SORT_BY_CHART_MODE,                                // Сортировать по типу графика
   SORT_BY_CHART_FOREGROUND,                          // Сортировать по флагу "Ценовой график на переднем плане"
   SORT_BY_CHART_SHIFT,                               // Сортировать по флагу "Режим отступа ценового графика от правого края"
   SORT_BY_CHART_AUTOSCROLL,                          // Сортировать по флагу "Режим автоматического перехода к правому краю графика"
   SORT_BY_CHART_KEYBOARD_CONTROL,                    // Сортировать по флагу разрешения на управление графиком с помощью клавиатуры
   SORT_BY_CHART_QUICK_NAVIGATION,                    // Сортировать по флагу разрешения на перехват графиком нажатий клавиш Space и Enter для активации строки быстрой навигации
   SORT_BY_CHART_SCALE,                               // Сортировать по масштабу
   SORT_BY_CHART_SCALEFIX,                            // Сортировать по флагу фиксированного масштаба
   SORT_BY_CHART_SCALEFIX_11,                         // Сортировать по флагу масштаба 1:1
   SORT_BY_CHART_SCALE_PT_PER_BAR,                    // Сортировать по флагу указания масштаба в пунктах на бар
   SORT_BY_CHART_SHOW_TICKER,                         // Сортировать по флагу отображения в левом верхнем углу тикера символа
   SORT_BY_CHART_SHOW_OHLC,                           // Сортировать по флагу отображения в левом верхнем углу значений OHLC
   SORT_BY_CHART_SHOW_BID_LINE,                       // Сортировать по флагу отображения значения Bid горизонтальной линией на графике
   SORT_BY_CHART_SHOW_ASK_LINE,                       // Сортировать по флагу отображения значения Ask горизонтальной линией на графике
   SORT_BY_CHART_SHOW_LAST_LINE,                      // Сортировать по флагу отображения значения Last горизонтальной линией на графике
   SORT_BY_CHART_SHOW_PERIOD_SEP,                     // Сортировать по флагу отображения вертикальных разделителей между соседними периодами
   SORT_BY_CHART_SHOW_GRID,                           // Сортировать по флагу отображения сетки на графике
   SORT_BY_CHART_SHOW_VOLUMES,                        // Сортировать по режиму отображения объемов на графике
   SORT_BY_CHART_SHOW_OBJECT_DESCR,                   // Сортировать по флагу отображения текстовых описаний объектов
   SORT_BY_CHART_VISIBLE_BARS,                        // Сортировать по количеству баров на графике, доступных для отображения
   SORT_BY_CHART_WINDOWS_TOTAL,                       // Сортировать по общему количеству окон графика, включая подокна индикаторов
   SORT_BY_CHART_WINDOW_IS_VISIBLE,                   // Сортировать по флагу видимости подокон
   SORT_BY_CHART_WINDOW_HANDLE,                       // Сортировать по хэндлу графика
   SORT_BY_CHART_WINDOW_YDISTANCE,                    // Сортировать по дистанции в пикселях по вертикальной оси Y между верхней рамкой подокна индикатора и верхней рамкой главного окна графика
   SORT_BY_CHART_FIRST_VISIBLE_BAR,                   // Сортировать по номеру первого видимого бара на графике
   SORT_BY_CHART_WIDTH_IN_BARS,                       // Сортировать по ширине графика в барах
   SORT_BY_CHART_WIDTH_IN_PIXELS,                     // Сортировать по ширине графика в пикселях
   SORT_BY_CHART_HEIGHT_IN_PIXELS,                    // Сортировать по высоте графика в пикселях
   SORT_BY_CHART_COLOR_BACKGROUND,                    // Сортировать по цвету фона графика
   SORT_BY_CHART_COLOR_FOREGROUND,                    // Сортировать по цвету осей, шкалы и строки OHLC
   SORT_BY_CHART_COLOR_GRID,                          // Сортировать по цвету сетки
   SORT_BY_CHART_COLOR_VOLUME,                        // Сортировать по цвету объемов и уровней открытия позиций
   SORT_BY_CHART_COLOR_CHART_UP,                      // Сортировать по цвету бара вверх, тени и окантовки тела бычьей свечи
   SORT_BY_CHART_COLOR_CHART_DOWN,                    // Сортировать по цвету бара вниз, тени и окантовки тела медвежьей свечи
   SORT_BY_CHART_COLOR_CHART_LINE,                    // Сортировать по цвету линии графика и японских свечей "Доджи"
   SORT_BY_CHART_COLOR_CANDLE_BULL,                   // Сортировать по цвету тела бычьей свечи
   SORT_BY_CHART_COLOR_CANDLE_BEAR,                   // Сортировать по цвету тела медвежьей свечи
   SORT_BY_CHART_COLOR_BID,                           // Сортировать по цвету линии Bid-цены
   SORT_BY_CHART_COLOR_ASK,                           // Сортировать по цвету линии Ask-цены
   SORT_BY_CHART_COLOR_LAST,                          // Сортировать по цвету линии цены последней совершенной сделки (Last)
   SORT_BY_CHART_COLOR_STOP_LEVEL,                    // Сортировать по цвету уровней стоп-ордеров (Stop Loss и Take Profit)
   SORT_BY_CHART_SHOW_TRADE_LEVELS,                   // Сортировать по флагу отображения на графике торговых уровней
   SORT_BY_CHART_DRAG_TRADE_LEVELS,                   // Сортировать по флагу разрешения на перетаскивание торговых уровней на графике с помощью мышки
   SORT_BY_CHART_SHOW_DATE_SCALE,                     // Сортировать по флагу отображения на графике шкалы времени
   SORT_BY_CHART_SHOW_PRICE_SCALE,                    // Сортировать по флагу отображения на графике ценовой шкалы
   SORT_BY_CHART_SHOW_ONE_CLICK,                      // Сортировать по флагу отображения на графике панели быстрой торговли
   SORT_BY_CHART_IS_MAXIMIZED,                        // Сортировать по флагу "Окно графика развернуто"
   SORT_BY_CHART_IS_MINIMIZED,                        // Сортировать по флагу "Окно графика свернуто"
   SORT_BY_CHART_IS_DOCKED,                           // Сортировать по флагу "Окно графика закреплено"
   SORT_BY_CHART_FLOAT_LEFT,                          // Сортировать по левой координате открепленного графика относительно виртуального экрана
   SORT_BY_CHART_FLOAT_TOP,                           // Сортировать по верхней координате открепленного графика относительно виртуального экрана
   SORT_BY_CHART_FLOAT_RIGHT,                         // Сортировать по правой координате открепленного графика  относительно виртуального экрана
   SORT_BY_CHART_FLOAT_BOTTOM,                        // Сортировать по нижней координате открепленного графика  относительно виртуального экрана
//--- Сортировка по вещественным свойствам
   SORT_BY_CHART_SHIFT_SIZE = FIRST_CHART_DBL_PROP,   // Сортировать по размеру отступа нулевого бара от правого края в процентах
   SORT_BY_CHART_FIXED_POSITION,                      // Сортировать по положению фиксированной позиции графика от левого края в процентах
   SORT_BY_CHART_FIXED_MAX,                           // Сортировать по фиксированному максимуму графика
   SORT_BY_CHART_FIXED_MIN,                           // Сортировать по фиксированному минимуму графика
   SORT_BY_CHART_POINTS_PER_BAR,                      // Сортировать по значению масштаба в пунктах на бар
   SORT_BY_CHART_PRICE_MIN,                           // Сортировать по минимуму графика
   SORT_BY_CHART_PRICE_MAX,                           // Сортировать по максимуму графика
//--- Сортировка по строковым свойствам
   SORT_BY_CHART_COMMENT = FIRST_CHART_STR_PROP,      // Сортировать по тексту комментария на графике
   SORT_BY_CHART_EXPERT_NAME,                         // Сортировать по имени эксперта, запущенного на графике
   SORT_BY_CHART_SCRIPT_NAME,                         // Сортировать по имени скрипта, запущенного на графике
  };
//+------------------------------------------------------------------+

Подробнее ознакомиться с устройством объектов библиотеки можно в первой и нескольких последующих статьях.

Теперь у нас всё готово для создания непосредствнно класса объекта-чарта.

Класс объекта-чарта

В каталоге библиотеки в новой папке \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Chart\ создадим новый файл ChartObj.mqh класса CChartObj.

Базовым объектом должен быть базовый объект всех объектов библиотеки, и его файл должен быть подключен к файлу класса:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                     ChartObj.mqh |
//|                                  Copyright 2021, MetaQuotes Ltd. |
//|                             https://mql5.com/ru/users/artmedia70 |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://mql5.com/ru/users/artmedia70"
#property version   "1.00"
#property strict    // Нужно для mql4
//+------------------------------------------------------------------+
//| Включаемые файлы                                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
#include "..\..\Objects\BaseObj.mqh"
//+------------------------------------------------------------------+
//| Класс объекта-чарта                                              |
//+------------------------------------------------------------------+
class CChartObj : public CBaseObj
  {
  }

В приватной секции класса впишем стандартные для объектов библиотеки массивы для хранения его свойств, методы, возвращающие фактический индекс свойства в массиве, и переменную-член класса для хранения значения Digits() символа.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Класс объекта-чарта                                              |
//+------------------------------------------------------------------+
class CChartObj : public CBaseObj
  {
private:
   long              m_long_prop[CHART_PROP_INTEGER_TOTAL];       // Целочисленные свойства
   double            m_double_prop[CHART_PROP_DOUBLE_TOTAL];      // Вещественные свойства
   string            m_string_prop[CHART_PROP_STRING_TOTAL];      // Строковые свойства
   int               m_digits;                                    // Digits() символа
   
//--- Возвращает индекс массива, по которому фактически расположено (1) double-свойство и (2) string-свойство
   int               IndexProp(ENUM_CHART_PROP_DOUBLE property)   const { return(int)property-CHART_PROP_INTEGER_TOTAL;                         }
   int               IndexProp(ENUM_CHART_PROP_STRING property)   const { return(int)property-CHART_PROP_INTEGER_TOTAL-CHART_PROP_DOUBLE_TOTAL; }

В публичной секции класса тоже пропишем все стандартные для объектов библиотеки методы: методы установки и возврата свойств объекта, виртуальные методы, возвращающие флаги поддержания объектом того, или иного свойства (хоть мы и не будем делать объекты-наследники, но методы должны быть виртуальными для возможного их изменения в классах-наследниках в случае, если они потребуются), методы, возвращающие описания свойств, методы вывода в журнал и описания свойств и наименований объекта, методы сравнения и конструкторы.

public:
//--- Устанавливает (1) целочисленное, (2) вещественное и (3) строковое свойство объекта
   void              SetProperty(ENUM_CHART_PROP_INTEGER property,long value)    { this.m_long_prop[property]=value;                      }
   void              SetProperty(ENUM_CHART_PROP_DOUBLE property,double value)   { this.m_double_prop[this.IndexProp(property)]=value;    }
   void              SetProperty(ENUM_CHART_PROP_STRING property,string value)   { this.m_string_prop[this.IndexProp(property)]=value;    }
//--- Возвращает из массива свойств (1) целочисленное, (2) вещественное и (3) строковое свойство объекта
   long              GetProperty(ENUM_CHART_PROP_INTEGER property)         const { return this.m_long_prop[property];                     }
   double            GetProperty(ENUM_CHART_PROP_DOUBLE property)          const { return this.m_double_prop[this.IndexProp(property)];   }
   string            GetProperty(ENUM_CHART_PROP_STRING property)          const { return this.m_string_prop[this.IndexProp(property)];   }
//--- Возвращает себя
   CChartObj        *GetObject(void)                                             { return &this;}

//--- Возвращает флаг поддержания объектом данного свойства
   virtual bool      SupportProperty(ENUM_CHART_PROP_INTEGER property)           { return true; }
   virtual bool      SupportProperty(ENUM_CHART_PROP_DOUBLE property)            { return true; }
   virtual bool      SupportProperty(ENUM_CHART_PROP_STRING property)            { return true; }

//--- Возвращает описание (1) целочисленного, (2) вещественного и (3) строкового свойства
   string            GetPropertyDescription(ENUM_CHART_PROP_INTEGER property);
   string            GetPropertyDescription(ENUM_CHART_PROP_DOUBLE property);
   string            GetPropertyDescription(ENUM_CHART_PROP_STRING property);

//--- Выводит в журнал описание свойств объекта (full_prop=true - все свойства, false - только поддерживаемые)
   void              Print(const bool full_prop=false);
//--- Выводит в журнал краткое описание объекта
   virtual void      PrintShort(const bool dash=false);
//--- Возвращает краткое наименование объекта
   virtual string    Header(void);
   
//--- Сравнивает объекты CChartObj между собой по указанному свойству (для сортировки списка по свойству объекта-чарта)
   virtual int       Compare(const CObject *node,const int mode=0) const;
//--- Сравнивает объекты CChartObj между собой по всем свойствам (для поиска равных объектов-чартов)
   bool              IsEqual(CChartObj* compared_obj) const;
   
//--- Конструкторы
                     CChartObj(){;}
                     CChartObj(const long chart_id);

Это стандартный набор методов объектов библиотеки, назначение которых неоднократно обсуждалось и описывалось. Не будем на них останавливаться.

Так как при создании объекта-чарта подразумевается, что соответствующий ему график выбран, и можно получать его свойства посредством функций ChartGetInteger(), ChartGetDouble() и ChartGetString(), то в конструкторе класса просто заполняются все свойства объекта-чарта значениями, возвращаемыми соответствующими свойствам функциями и, напоследок, вписывается значение Digits() символа в переменную, предназначенную для его хранения:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Параметрический конструктор                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
CChartObj::CChartObj(const long chart_id)
  {
//--- Установка целочисленных свойств
   this.SetProperty(CHART_PROP_ID,chart_id);                                                             // Идентификатор графика
   this.SetProperty(CHART_PROP_TIMEFRAME,::ChartPeriod(this.ID()));                                      // Таймфрейм графика
   this.SetProperty(CHART_PROP_SHOW,::ChartGetInteger(this.ID(),CHART_SHOW));                            // Признак отрисовки ценового графика
   this.SetProperty(CHART_PROP_IS_OBJECT,::ChartGetInteger(this.ID(),CHART_IS_OBJECT));                  // Признак идентификации объекта "График"
   this.SetProperty(CHART_PROP_BRING_TO_TOP,false);                                                      // Показ графика поверх всех других
   this.SetProperty(CHART_PROP_CONTEXT_MENU,::ChartGetInteger(this.ID(),CHART_CONTEXT_MENU));            // Доступ к контекстному меню по нажатию правой клавиши мышки
   this.SetProperty(CHART_PROP_CROSSHAIR_TOOL,::ChartGetInteger(this.ID(),CHART_CROSSHAIR_TOOL));        // Доступ к инструменту "Перекрестие" по нажатию средней клавиши мышки
   this.SetProperty(CHART_PROP_MOUSE_SCROLL,::ChartGetInteger(this.ID(),CHART_MOUSE_SCROLL));            // Прокрутка графика левой кнопкой мышки по горизонтали
   this.SetProperty(CHART_PROP_EVENT_MOUSE_WHEEL,::ChartGetInteger(this.ID(),CHART_EVENT_MOUSE_WHEEL));  // Отправка всем mql5-программам на графике сообщений о событиях колёсика мышки
   this.SetProperty(CHART_PROP_EVENT_MOUSE_MOVE,::ChartGetInteger(this.ID(),CHART_EVENT_MOUSE_MOVE));    // Отправка всем mql5-программам на графике сообщений о событиях перемещения и нажатия кнопок мышки
   this.SetProperty(CHART_PROP_EVENT_OBJECT_CREATE,::ChartGetInteger(this.ID(),CHART_EVENT_OBJECT_CREATE)); // Отправка всем mql5-программам на графике сообщений о событии создания графического объекта
   this.SetProperty(CHART_PROP_EVENT_OBJECT_DELETE,::ChartGetInteger(this.ID(),CHART_EVENT_OBJECT_DELETE)); // Отправка всем mql5-программам на графике сообщений о событии уничтожения графического объекта
   this.SetProperty(CHART_PROP_MODE,::ChartGetInteger(this.ID(),CHART_MODE));                            // Тип графика (свечи, бары или линия
   this.SetProperty(CHART_PROP_FOREGROUND,::ChartGetInteger(this.ID(),CHART_FOREGROUND));                // Ценовой график на переднем плане
   this.SetProperty(CHART_PROP_SHIFT,::ChartGetInteger(this.ID(),CHART_SHIFT));                          // Режим отступа ценового графика от правого края
   this.SetProperty(CHART_PROP_AUTOSCROLL,::ChartGetInteger(this.ID(),CHART_AUTOSCROLL));                // Режим автоматического перехода к правому краю графика
   this.SetProperty(CHART_PROP_KEYBOARD_CONTROL,::ChartGetInteger(this.ID(),CHART_KEYBOARD_CONTROL));    // Разрешение на управление графиком с помощью клавиатуры
   this.SetProperty(CHART_PROP_QUICK_NAVIGATION,::ChartGetInteger(this.ID(),CHART_QUICK_NAVIGATION));    // Разрешение на перехват графиком нажатий клавиш Space и Enter для активации строки быстрой навигации
   this.SetProperty(CHART_PROP_SCALE,::ChartGetInteger(this.ID(),CHART_SCALE));                          // Масштаб
   this.SetProperty(CHART_PROP_SCALEFIX,::ChartGetInteger(this.ID(),CHART_SCALEFIX));                    // Режим фиксированного масштаба
   this.SetProperty(CHART_PROP_SCALEFIX_11,::ChartGetInteger(this.ID(),CHART_SCALEFIX_11));              // Режим масштаба 1:1
   this.SetProperty(CHART_PROP_SCALE_PT_PER_BAR,::ChartGetInteger(this.ID(),CHART_SCALE_PT_PER_BAR));    // Режим указания масштаба в пунктах на бар
   this.SetProperty(CHART_PROP_SHOW_TICKER,::ChartGetInteger(this.ID(),CHART_SHOW_TICKER));              // Отображение в левом верхнем углу тикера символа
   this.SetProperty(CHART_PROP_SHOW_OHLC,::ChartGetInteger(this.ID(),CHART_SHOW_OHLC));                  // Отображение в левом верхнем углу значений OHLC
   this.SetProperty(CHART_PROP_SHOW_BID_LINE,::ChartGetInteger(this.ID(),CHART_SHOW_BID_LINE));          // Отображение значения Bid горизонтальной линией на графике
   this.SetProperty(CHART_PROP_SHOW_ASK_LINE,::ChartGetInteger(this.ID(),CHART_SHOW_ASK_LINE));          // Отображение значения Ask горизонтальной линией на графике
   this.SetProperty(CHART_PROP_SHOW_LAST_LINE,::ChartGetInteger(this.ID(),CHART_SHOW_LAST_LINE));        // Отображение значения Last горизонтальной линией на графике
   this.SetProperty(CHART_PROP_SHOW_PERIOD_SEP,::ChartGetInteger(this.ID(),CHART_SHOW_PERIOD_SEP));      // Отображение вертикальных разделителей между соседними периодами
   this.SetProperty(CHART_PROP_SHOW_GRID,::ChartGetInteger(this.ID(),CHART_SHOW_GRID));                  // Отображение сетки на графике
   this.SetProperty(CHART_PROP_SHOW_VOLUMES,::ChartGetInteger(this.ID(),CHART_SHOW_VOLUMES));            // Отображение объемов на графике
   this.SetProperty(CHART_PROP_SHOW_OBJECT_DESCR,::ChartGetInteger(this.ID(),CHART_SHOW_OBJECT_DESCR));  // Отображение текстовых описаний объектов
   this.SetProperty(CHART_PROP_VISIBLE_BARS,::ChartGetInteger(this.ID(),CHART_VISIBLE_BARS));            // Количество баров на графике, доступных для отображения
   this.SetProperty(CHART_PROP_WINDOWS_TOTAL,::ChartGetInteger(this.ID(),CHART_WINDOWS_TOTAL));          // Общее количество окон графика, включая подокна индикаторов
   this.SetProperty(CHART_PROP_WINDOW_HANDLE,::ChartGetInteger(this.ID(),CHART_WINDOW_HANDLE));          // Хэндл окна графика
   this.SetProperty(CHART_PROP_FIRST_VISIBLE_BAR,::ChartGetInteger(this.ID(),CHART_FIRST_VISIBLE_BAR));  // Номер первого видимого бара на графике
   this.SetProperty(CHART_PROP_WIDTH_IN_BARS,::ChartGetInteger(this.ID(),CHART_WIDTH_IN_BARS));          // Ширина графика в барах
   this.SetProperty(CHART_PROP_WIDTH_IN_PIXELS,::ChartGetInteger(this.ID(),CHART_WIDTH_IN_PIXELS));      // Ширина графика в пикселях
   this.SetProperty(CHART_PROP_COLOR_BACKGROUND,::ChartGetInteger(this.ID(),CHART_COLOR_BACKGROUND));    // Цвет фона графика
   this.SetProperty(CHART_PROP_COLOR_FOREGROUND,::ChartGetInteger(this.ID(),CHART_COLOR_FOREGROUND));    // Цвет осей, шкалы и строки OHLC
   this.SetProperty(CHART_PROP_COLOR_GRID,::ChartGetInteger(this.ID(),CHART_COLOR_GRID));                // Цвет сетки
   this.SetProperty(CHART_PROP_COLOR_VOLUME,::ChartGetInteger(this.ID(),CHART_COLOR_VOLUME));            // Цвет объемов и уровней открытия позиций
   this.SetProperty(CHART_PROP_COLOR_CHART_UP,::ChartGetInteger(this.ID(),CHART_COLOR_CHART_UP));        // Цвет бара вверх, тени и окантовки тела бычьей свечи
   this.SetProperty(CHART_PROP_COLOR_CHART_DOWN,::ChartGetInteger(this.ID(),CHART_COLOR_CHART_DOWN));    // Цвет бара вниз, тени и окантовки тела медвежьей свечи
   this.SetProperty(CHART_PROP_COLOR_CHART_LINE,::ChartGetInteger(this.ID(),CHART_COLOR_CHART_LINE));    // Цвет линии графика и японских свечей "Доджи"
   this.SetProperty(CHART_PROP_COLOR_CANDLE_BULL,::ChartGetInteger(this.ID(),CHART_COLOR_CANDLE_BULL));  // Цвет тела бычьей свечи
   this.SetProperty(CHART_PROP_COLOR_CANDLE_BEAR,::ChartGetInteger(this.ID(),CHART_COLOR_CANDLE_BEAR));  // Цвет тела медвежьей свечи
   this.SetProperty(CHART_PROP_COLOR_BID,::ChartGetInteger(this.ID(),CHART_COLOR_BID));                  // Цвет линии Bid-цены
   this.SetProperty(CHART_PROP_COLOR_ASK,::ChartGetInteger(this.ID(),CHART_COLOR_ASK));                  // Цвет линии Ask-цены
   this.SetProperty(CHART_PROP_COLOR_LAST,::ChartGetInteger(this.ID(),CHART_COLOR_LAST));                // Цвет линии цены последней совершенной сделки (Last)
   this.SetProperty(CHART_PROP_COLOR_STOP_LEVEL,::ChartGetInteger(this.ID(),CHART_COLOR_STOP_LEVEL));    // Цвет уровней стоп-ордеров (Stop Loss и Take Profit)
   this.SetProperty(CHART_PROP_SHOW_TRADE_LEVELS,::ChartGetInteger(this.ID(),CHART_SHOW_TRADE_LEVELS));  // Отображение на графике торговых уровней (уровни открытых позиций, Stop Loss, Take Profit и отложенных ордеров)
   this.SetProperty(CHART_PROP_DRAG_TRADE_LEVELS,::ChartGetInteger(this.ID(),CHART_DRAG_TRADE_LEVELS));  // Разрешение на перетаскивание торговых уровней на графике с помощью мышки
   this.SetProperty(CHART_PROP_SHOW_DATE_SCALE,::ChartGetInteger(this.ID(),CHART_SHOW_DATE_SCALE));      // Отображение на графике шкалы времени
   this.SetProperty(CHART_PROP_SHOW_PRICE_SCALE,::ChartGetInteger(this.ID(),CHART_SHOW_PRICE_SCALE));    // Отображение на графике ценовой шкалы
   this.SetProperty(CHART_PROP_SHOW_ONE_CLICK,::ChartGetInteger(this.ID(),CHART_SHOW_ONE_CLICK));        // Отображение на графике панели быстрой торговли
   this.SetProperty(CHART_PROP_IS_MAXIMIZED,::ChartGetInteger(this.ID(),CHART_IS_MAXIMIZED));            // Окно графика развернуто
   this.SetProperty(CHART_PROP_IS_MINIMIZED,::ChartGetInteger(this.ID(),CHART_IS_MINIMIZED));            // Окно графика свернуто
   this.SetProperty(CHART_PROP_IS_DOCKED,::ChartGetInteger(this.ID(),CHART_IS_DOCKED));                  // Окно графика закреплено
   this.SetProperty(CHART_PROP_FLOAT_LEFT,::ChartGetInteger(this.ID(),CHART_FLOAT_LEFT));                // Левая координата открепленного графика относительно виртуального экрана
   this.SetProperty(CHART_PROP_FLOAT_TOP,::ChartGetInteger(this.ID(),CHART_FLOAT_TOP));                  // Верхняя координата открепленного графика относительно виртуального экрана
   this.SetProperty(CHART_PROP_FLOAT_RIGHT,::ChartGetInteger(this.ID(),CHART_FLOAT_RIGHT));              // Правая координата открепленного графика  относительно виртуального экрана
   this.SetProperty(CHART_PROP_FLOAT_BOTTOM,::ChartGetInteger(this.ID(),CHART_FLOAT_BOTTOM));            // Нижняя координата открепленного графика  относительно виртуального экрана
//--- Установка вещественных свойств
   this.SetProperty(CHART_PROP_SHIFT_SIZE,::ChartGetDouble(this.ID(),CHART_SHIFT_SIZE));                 // Размер отступа нулевого бара от правого края в процентах
   this.SetProperty(CHART_PROP_FIXED_POSITION,::ChartGetDouble(this.ID(),CHART_FIXED_POSITION));         // Положение фиксированной позиции графика от левого края в процентах
   this.SetProperty(CHART_PROP_FIXED_MAX,::ChartGetDouble(this.ID(),CHART_FIXED_MAX));                   // Фиксированный максимум графика
   this.SetProperty(CHART_PROP_FIXED_MIN,::ChartGetDouble(this.ID(),CHART_FIXED_MIN));                   // Фиксированный минимум графика
   this.SetProperty(CHART_PROP_POINTS_PER_BAR,::ChartGetDouble(this.ID(),CHART_POINTS_PER_BAR));         // Значение масштаба в пунктах на бар
   this.SetProperty(CHART_PROP_PRICE_MIN,::ChartGetDouble(this.ID(),CHART_PRICE_MIN));                   // Минимум графика
   this.SetProperty(CHART_PROP_PRICE_MAX,::ChartGetDouble(this.ID(),CHART_PRICE_MAX));                   // Максимум графика
//--- Установка строковых свойств
   this.SetProperty(CHART_PROP_COMMENT,::ChartGetString(this.ID(),CHART_COMMENT));                       // Текст комментария на графике
   this.SetProperty(CHART_PROP_EXPERT_NAME,::ChartGetString(this.ID(),CHART_EXPERT_NAME));               // Имя эксперта, запущенного на графике
   this.SetProperty(CHART_PROP_SCRIPT_NAME,::ChartGetString(this.ID(),CHART_SCRIPT_NAME));               // Имя скрипта, запущенного на графике
   this.SetProperty(CHART_PROP_SYMBOL,::ChartSymbol(this.ID()));                                         // Символ графика
   
   this.m_digits=(int)::SymbolInfoInteger(this.Symbol(),SYMBOL_DIGITS);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Digits() символа потребуется для корректного вывода некоторых значений свойств графика.

Метод, сравнивающий объекты CChartObj между собой по указанному свойству:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Сравнивает объекты CChartObj между собой по указанному свойству  |
//+------------------------------------------------------------------+
int CChartObj::Compare(const CObject *node,const int mode=0) const
  {
   const CChartObj *obj_compared=node;
//--- сравнение целочисленных свойств двух объектов
   if(mode<CHART_PROP_INTEGER_TOTAL)
     {
      long value_compared=obj_compared.GetProperty((ENUM_CHART_PROP_INTEGER)mode);
      long value_current=this.GetProperty((ENUM_CHART_PROP_INTEGER)mode);
      return(value_current>value_compared ? 1 : value_current<value_compared ? -1 : 0);
     }
//--- сравнение вещественных свойств двух объектов
   else if(mode<CHART_PROP_DOUBLE_TOTAL+CHART_PROP_INTEGER_TOTAL)
     {
      double value_compared=obj_compared.GetProperty((ENUM_CHART_PROP_DOUBLE)mode);
      double value_current=this.GetProperty((ENUM_CHART_PROP_DOUBLE)mode);
      return(value_current>value_compared ? 1 : value_current<value_compared ? -1 : 0);
     }
//--- сравнение строковых свойств двух объектов
   else if(mode<CHART_PROP_DOUBLE_TOTAL+CHART_PROP_INTEGER_TOTAL+CHART_PROP_STRING_TOTAL)
     {
      string value_compared=obj_compared.GetProperty((ENUM_CHART_PROP_STRING)mode);
      string value_current=this.GetProperty((ENUM_CHART_PROP_STRING)mode);
      return(value_current>value_compared ? 1 : value_current<value_compared ? -1 : 0);
     }
   return 0;
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Проверяется переданное свойство на предмет его принадлежности к целочисленным, вещественным или строковым свойствам, и в соответствующем блоке кода сравнивается свойство текущего объекта со свойством переданного в метод для сравнения. Возвращается результат сравнения на больше (1), меньше (-1) или равно (0).

Метод, сравнивающий объекты CChartObj между собой по всем свойствам:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Сравнивает объекты CChartObj между собой по всем свойствам       |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CChartObj::IsEqual(CChartObj *compared_obj) const
  {
   int beg=0, end=CHART_PROP_INTEGER_TOTAL;
   for(int i=beg; i<end; i++)
     {
      ENUM_CHART_PROP_INTEGER prop=(ENUM_CHART_PROP_INTEGER)i;
      if(this.GetProperty(prop)!=compared_obj.GetProperty(prop)) return false; 
     }
   beg=end; end+=CHART_PROP_DOUBLE_TOTAL;
   for(int i=beg; i<end; i++)
     {
      ENUM_CHART_PROP_DOUBLE prop=(ENUM_CHART_PROP_DOUBLE)i;
      if(this.GetProperty(prop)!=compared_obj.GetProperty(prop)) return false; 
     }
   beg=end; end+=CHART_PROP_STRING_TOTAL;
   for(int i=beg; i<end; i++)
     {
      ENUM_CHART_PROP_STRING prop=(ENUM_CHART_PROP_STRING)i;
      if(this.GetProperty(prop)!=compared_obj.GetProperty(prop)) return false; 
     }
   return true;
  }
//+------------------------------------------------------------------+

В трёх циклах по всем свойствам объекта сравниваются все последующие очередные свойства двух объектов — текущего и переданного в метод. Если хоть одно из свойств у двух сравниваемых объектов не равны друг другу, то сразу же возвращается false — объекты не идентичны. По завершении всех циклов по всем свойствам возвращается true — нет разных свойств, а значит — объекты идентичны друг другу.

Методы, возвращающие описания целочисленных, вещественных и строковых свойств объекта:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Возвращает описание целочисленного свойства объекта              |
//+------------------------------------------------------------------+
string CChartObj::GetPropertyDescription(ENUM_CHART_PROP_INTEGER property)
  {
   return
     (
      property==CHART_PROP_ID     ?  CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_ID)+
         (!this.SupportProperty(property) ?  ": "+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) :
          ": "+(string)this.GetProperty(property)
         )  :
      property==CHART_PROP_TIMEFRAME      ?  CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BAR_PERIOD)+
         (!this.SupportProperty(property) ?  ": "+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) :
          ": "+TimeframeDescription((ENUM_TIMEFRAMES)this.GetProperty(property))
         )  :
      property==CHART_PROP_SHOW   ?  CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_SHOW)+
         (!this.SupportProperty(property) ?  ": "+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) :
          ": "+(this.GetProperty(property) ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_YES) : CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_NO))
         )  :
      property==CHART_PROP_IS_OBJECT      ?  CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_IS_OBJECT)+
         (!this.SupportProperty(property) ?  ": "+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) :
          ": "+(this.GetProperty(property) ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_YES) : CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_NO))
         )  :
      property==CHART_PROP_BRING_TO_TOP   ?  CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_BRING_TO_TOP)+
         (!this.SupportProperty(property) ?  ": "+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) :
          ": "+(this.GetProperty(property) ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_YES) : CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_NO))
         )  :
      property==CHART_PROP_CONTEXT_MENU   ?  CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_CONTEXT_MENU)+
         (!this.SupportProperty(property) ?  ": "+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) :
          ": "+(this.GetProperty(property) ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_YES) : CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_NO))
         )  :
      property==CHART_PROP_CROSSHAIR_TOOL ?  CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_CROSSHAIR_TOOL)+
         (!this.SupportProperty(property) ?  ": "+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) :
          ": "+(this.GetProperty(property) ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_YES) : CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_NO))
         )  :
      property==CHART_PROP_MOUSE_SCROLL   ?  CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_MOUSE_SCROLL)+
         (!this.SupportProperty(property) ?  ": "+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) :
          ": "+(this.GetProperty(property) ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_YES) : CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_NO))
         )  :
      property==CHART_PROP_EVENT_MOUSE_WHEEL ?  CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_EVENT_MOUSE_WHEEL)+
         (!this.SupportProperty(property) ?  ": "+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) :
          ": "+(this.GetProperty(property) ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_YES) : CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_NO))
         )  :
      property==CHART_PROP_EVENT_MOUSE_MOVE  ?  CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_EVENT_MOUSE_MOVE)+
         (!this.SupportProperty(property) ?  ": "+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) :
          ": "+(this.GetProperty(property) ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_YES) : CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_NO))
         )  :
      property==CHART_PROP_EVENT_OBJECT_CREATE  ?  CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_EVENT_OBJECT_CREATE)+
         (!this.SupportProperty(property) ?  ": "+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) :
          ": "+(this.GetProperty(property) ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_YES) : CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_NO))
         )  :
      property==CHART_PROP_EVENT_OBJECT_DELETE  ?  CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_EVENT_OBJECT_DELETE)+
         (!this.SupportProperty(property) ?  ": "+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) :
          ": "+(this.GetProperty(property) ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_YES) : CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_NO))
         )  :
      property==CHART_PROP_MODE           ?  CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_MODE)+
         (!this.SupportProperty(property) ?  ": "+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) :
          ": "+ChartModeDescription((ENUM_CHART_MODE)this.GetProperty(property))
         )  :
      property==CHART_PROP_FOREGROUND     ?  CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_FOREGROUND)+
         (!this.SupportProperty(property) ?  ": "+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) :
          ": "+(this.GetProperty(property) ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_YES) : CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_NO))
         )  :
      property==CHART_PROP_SHIFT        ?  CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_SHIFT)+
         (!this.SupportProperty(property) ?  ": "+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) :
          ": "+(this.GetProperty(property) ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_YES) : CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_NO))
         )  :
      property==CHART_PROP_AUTOSCROLL        ?  CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_AUTOSCROLL)+
         (!this.SupportProperty(property) ?  ": "+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) :
          ": "+(this.GetProperty(property) ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_YES) : CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_NO))
         )  :
      property==CHART_PROP_KEYBOARD_CONTROL        ?  CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_KEYBOARD_CONTROL)+
         (!this.SupportProperty(property) ?  ": "+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) :
          ": "+(this.GetProperty(property) ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_YES) : CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_NO))
         )  :
      property==CHART_PROP_QUICK_NAVIGATION        ?  CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_QUICK_NAVIGATION)+
         (!this.SupportProperty(property) ?  ": "+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) :
          ": "+(this.GetProperty(property) ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_YES) : CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_NO))
         )  :
      property==CHART_PROP_SCALE        ?  CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_SCALE)+
         (!this.SupportProperty(property) ?  ": "+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) :
          ": "+(string)this.GetProperty(property)
         )  :
      property==CHART_PROP_SCALEFIX        ?  CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_SCALEFIX)+
         (!this.SupportProperty(property) ?  ": "+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) :
          ": "+(this.GetProperty(property) ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_YES) : CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_NO))
         )  :
      property==CHART_PROP_SCALEFIX_11        ?  CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_SCALEFIX_11)+
         (!this.SupportProperty(property) ?  ": "+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) :
          ": "+(this.GetProperty(property) ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_YES) : CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_NO))
         )  :
      property==CHART_PROP_SCALE_PT_PER_BAR  ?  CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_SCALE_PT_PER_BAR)+
         (!this.SupportProperty(property) ?  ": "+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) :
          ": "+(this.GetProperty(property) ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_YES) : CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_NO))
         )  :
      property==CHART_PROP_SHOW_TICKER        ?  CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_SHOW_TICKER)+
         (!this.SupportProperty(property) ?  ": "+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) :
          ": "+(this.GetProperty(property) ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_YES) : CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_NO))
         )  :
      property==CHART_PROP_SHOW_OHLC        ?  CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_SHOW_OHLC)+
         (!this.SupportProperty(property) ?  ": "+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) :
          ": "+(this.GetProperty(property) ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_YES) : CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_NO))
         )  :
      property==CHART_PROP_SHOW_BID_LINE  ?  CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_SHOW_BID_LINE)+
         (!this.SupportProperty(property) ?  ": "+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) :
          ": "+(this.GetProperty(property) ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_YES) : CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_NO))
         )  :
      property==CHART_PROP_SHOW_ASK_LINE  ?  CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_SHOW_ASK_LINE)+
         (!this.SupportProperty(property) ?  ": "+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) :
          ": "+(this.GetProperty(property) ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_YES) : CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_NO))
         )  :
      property==CHART_PROP_SHOW_LAST_LINE ?  CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_SHOW_LAST_LINE)+
         (!this.SupportProperty(property) ?  ": "+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) :
          ": "+(this.GetProperty(property) ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_YES) : CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_NO))
         )  :
      property==CHART_PROP_SHOW_PERIOD_SEP   ?  CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_SHOW_PERIOD_SEP)+
         (!this.SupportProperty(property) ?  ": "+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) :
          ": "+(this.GetProperty(property) ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_YES) : CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_NO))
         )  :
      property==CHART_PROP_SHOW_GRID        ?  CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_SHOW_GRID)+
         (!this.SupportProperty(property) ?  ": "+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) :
          ": "+(this.GetProperty(property) ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_YES) : CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_NO))
         )  :
      property==CHART_PROP_SHOW_VOLUMES   ?  CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_SHOW_VOLUMES)+
         (!this.SupportProperty(property) ?  ": "+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) :
          ": "+ChartModeVolumeDescription((ENUM_CHART_VOLUME_MODE)this.GetProperty(property))
         )  :
      property==CHART_PROP_SHOW_OBJECT_DESCR ?  CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_SHOW_OBJECT_DESCR)+
         (!this.SupportProperty(property) ?  ": "+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) :
          ": "+(this.GetProperty(property) ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_YES) : CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_NO))
         )  :
      property==CHART_PROP_VISIBLE_BARS   ?  CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_VISIBLE_BARS)+
         (!this.SupportProperty(property) ?  ": "+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) :
          ": "+(string)this.GetProperty(property)
         )  :
      property==CHART_PROP_WINDOWS_TOTAL  ?  CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_WINDOWS_TOTAL)+
         (!this.SupportProperty(property) ?  ": "+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) :
          ": "+(string)this.GetProperty(property)
         )  :
      property==CHART_PROP_WINDOW_HANDLE  ?  CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_WINDOW_HANDLE)+
         (!this.SupportProperty(property) ?  ": "+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) :
          ": "+(string)this.GetProperty(property)
         )  :
      property==CHART_PROP_FIRST_VISIBLE_BAR ?  CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_FIRST_VISIBLE_BAR)+
         (!this.SupportProperty(property) ?  ": "+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) :
          ": "+(string)this.GetProperty(property)
         )  :
      property==CHART_PROP_WIDTH_IN_BARS  ?  CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_WIDTH_IN_BARS)+
         (!this.SupportProperty(property) ?  ": "+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) :
          ": "+(string)this.GetProperty(property)
         )  :
      property==CHART_PROP_WIDTH_IN_PIXELS   ?  CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_WIDTH_IN_PIXELS)+
         (!this.SupportProperty(property) ?  ": "+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) :
          ": "+(string)this.GetProperty(property)
         )  :
      property==CHART_PROP_COLOR_BACKGROUND        ?  CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_COLOR_BACKGROUND)+
         (!this.SupportProperty(property) ?  ": "+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) :
          ": "+::ColorToString((color)this.GetProperty(property),true)
         )  :
      property==CHART_PROP_COLOR_FOREGROUND  ?  CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_COLOR_FOREGROUND)+
         (!this.SupportProperty(property) ?  ": "+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) :
          ": "+::ColorToString((color)this.GetProperty(property),true)
         )  :
      property==CHART_PROP_COLOR_GRID     ?  CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_COLOR_GRID)+
         (!this.SupportProperty(property) ?  ": "+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) :
          ": "+::ColorToString((color)this.GetProperty(property),true)
         )  :
      property==CHART_PROP_COLOR_VOLUME   ?  CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_COLOR_VOLUME)+
         (!this.SupportProperty(property) ?  ": "+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) :
          ": "+::ColorToString((color)this.GetProperty(property),true)
         )  :
      property==CHART_PROP_COLOR_CHART_UP ?  CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_COLOR_CHART_UP)+
         (!this.SupportProperty(property) ?  ": "+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) :
          ": "+::ColorToString((color)this.GetProperty(property),true)
         )  :
      property==CHART_PROP_COLOR_CHART_DOWN  ?  CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_COLOR_CHART_DOWN)+
         (!this.SupportProperty(property) ?  ": "+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) :
          ": "+::ColorToString((color)this.GetProperty(property),true)
         )  :
      property==CHART_PROP_COLOR_CHART_LINE  ?  CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_COLOR_CHART_LINE)+
         (!this.SupportProperty(property) ?  ": "+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) :
          ": "+::ColorToString((color)this.GetProperty(property),true)
         )  :
      property==CHART_PROP_COLOR_CANDLE_BULL ?  CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_COLOR_CANDLE_BULL)+
         (!this.SupportProperty(property) ?  ": "+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) :
          ": "+::ColorToString((color)this.GetProperty(property),true)
         )  :
      property==CHART_PROP_COLOR_CANDLE_BEAR ?  CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_COLOR_CANDLE_BEAR)+
         (!this.SupportProperty(property) ?  ": "+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) :
          ": "+::ColorToString((color)this.GetProperty(property),true)
         )  :
      property==CHART_PROP_COLOR_BID        ?  CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_COLOR_BID)+
         (!this.SupportProperty(property) ?  ": "+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) :
          ": "+::ColorToString((color)this.GetProperty(property),true)
         )  :
      property==CHART_PROP_COLOR_ASK        ?  CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_COLOR_ASK)+
         (!this.SupportProperty(property) ?  ": "+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) :
          ": "+::ColorToString((color)this.GetProperty(property),true)
         )  :
      property==CHART_PROP_COLOR_LAST        ?  CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_COLOR_LAST)+
         (!this.SupportProperty(property) ?  ": "+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) :
          ": "+::ColorToString((color)this.GetProperty(property),true)
         )  :
      property==CHART_PROP_COLOR_STOP_LEVEL  ?  CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_COLOR_STOP_LEVEL)+
         (!this.SupportProperty(property) ?  ": "+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) :
          ": "+::ColorToString((color)this.GetProperty(property),true)
         )  :
      property==CHART_PROP_SHOW_TRADE_LEVELS ?  CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_SHOW_TRADE_LEVELS)+
         (!this.SupportProperty(property) ?  ": "+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) :
          ": "+(this.GetProperty(property) ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_YES) : CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_NO))
         )  :
      property==CHART_PROP_DRAG_TRADE_LEVELS ?  CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_DRAG_TRADE_LEVELS)+
         (!this.SupportProperty(property) ?  ": "+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) :
          ": "+(this.GetProperty(property) ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_YES) : CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_NO))
         )  :
      property==CHART_PROP_SHOW_DATE_SCALE   ?  CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_SHOW_DATE_SCALE)+
         (!this.SupportProperty(property) ?  ": "+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) :
          ": "+(this.GetProperty(property) ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_YES) : CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_NO))
         )  :
      property==CHART_PROP_SHOW_PRICE_SCALE  ?  CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_SHOW_PRICE_SCALE)+
         (!this.SupportProperty(property) ?  ": "+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) :
          ": "+(this.GetProperty(property) ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_YES) : CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_NO))
         )  :
      property==CHART_PROP_SHOW_ONE_CLICK ?  CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_SHOW_ONE_CLICK)+
         (!this.SupportProperty(property) ?  ": "+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) :
          ": "+(this.GetProperty(property) ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_YES) : CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_NO))
         )  :
      property==CHART_PROP_IS_MAXIMIZED   ?  CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_IS_MAXIMIZED)+
         (!this.SupportProperty(property) ?  ": "+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) :
          ": "+(this.GetProperty(property) ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_YES) : CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_NO))
         )  :
      property==CHART_PROP_IS_MINIMIZED   ?  CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_IS_MINIMIZED)+
         (!this.SupportProperty(property) ?  ": "+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) :
          ": "+(this.GetProperty(property) ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_YES) : CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_NO))
         )  :
      property==CHART_PROP_IS_DOCKED      ?  CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_IS_DOCKED)+
         (!this.SupportProperty(property) ?  ": "+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) :
          ": "+(this.GetProperty(property) ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_YES) : CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_NO))
         )  :
      property==CHART_PROP_FLOAT_LEFT     ?  CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_FLOAT_LEFT)+
         (!this.SupportProperty(property) ?  ": "+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) :
          ": "+(string)this.GetProperty(property)
         )  :
      property==CHART_PROP_FLOAT_TOP      ?  CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_FLOAT_TOP)+
         (!this.SupportProperty(property) ?  ": "+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) :
          ": "+(string)this.GetProperty(property)
         )  :
      property==CHART_PROP_FLOAT_RIGHT    ?  CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_FLOAT_RIGHT)+
         (!this.SupportProperty(property) ?  ": "+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) :
          ": "+(string)this.GetProperty(property)
         )  :
      property==CHART_PROP_FLOAT_BOTTOM   ?  CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_FLOAT_BOTTOM)+
         (!this.SupportProperty(property) ?  ": "+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) :
          ": "+(string)this.GetProperty(property)
         )  :
      ""
     );
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Возвращает описание вещественного свойства объекта               |
//+------------------------------------------------------------------+
string CChartObj::GetPropertyDescription(ENUM_CHART_PROP_DOUBLE property)
  {
   return
     (
      property==CHART_PROP_SHIFT_SIZE        ?  CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_SHIFT_SIZE)+
         (!this.SupportProperty(property)    ?  ": "+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) :
          ": "+::DoubleToString(this.GetProperty(property),2)
         )  :
      property==CHART_PROP_FIXED_POSITION    ?  CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_FIXED_POSITION)+
         (!this.SupportProperty(property)    ?  ": "+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) :
          ": "+::DoubleToString(this.GetProperty(property),2)
         )  :
      property==CHART_PROP_FIXED_MAX         ?  CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_FIXED_MAX)+
         (!this.SupportProperty(property)    ?  ": "+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) :
          ": "+::DoubleToString(this.GetProperty(property),this.m_digits)
         )  :
      property==CHART_PROP_FIXED_MIN         ?  CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_FIXED_MIN)+
         (!this.SupportProperty(property)    ?  ": "+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) :
          ": "+::DoubleToString(this.GetProperty(property),this.m_digits)
         )  :
      property==CHART_PROP_POINTS_PER_BAR    ?  CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_POINTS_PER_BAR)+
         (!this.SupportProperty(property)    ?  ": "+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) :
          ": "+::DoubleToString(this.GetProperty(property),2)
         )  :
      property==CHART_PROP_PRICE_MIN         ?  CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_PRICE_MIN)+
         (!this.SupportProperty(property)    ?  ": "+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) :
          ": "+::DoubleToString(this.GetProperty(property),this.m_digits)
         )  :
      property==CHART_PROP_PRICE_MAX         ?  CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_PRICE_MAX)+
         (!this.SupportProperty(property)    ?  ": "+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) :
          ": "+::DoubleToString(this.GetProperty(property),this.m_digits)
         )  :
      ""
     );
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Возвращает описание строкового свойства объекта                  |
//+------------------------------------------------------------------+
string CChartObj::GetPropertyDescription(ENUM_CHART_PROP_STRING property)
  {
   return
     (
      property==CHART_PROP_COMMENT     ?  CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_COMMENT)+": \""+this.GetProperty(property)+"\""     :
      property==CHART_PROP_EXPERT_NAME ?  CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_EXPERT_NAME)+": \""+this.GetProperty(property)+"\"" :
      property==CHART_PROP_SCRIPT_NAME ?  CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_SCRIPT_NAME)+": \""+this.GetProperty(property)+"\"" :
      property==CHART_PROP_SYMBOL      ?  CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_SYMBOL)+": \""+this.GetProperty(property)+"\""       :
      ""
     );
  }
//+------------------------------------------------------------------+

В методах проверяется свойство, переданное в него, и в соответствии со значением свойства создаётся и возвращается строка с его описанием.

Метод, выводящий в журнал полное описание свойств объекта:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Выводит в журнал свойства объекта                                |
//+------------------------------------------------------------------+
void CChartObj::Print(const bool full_prop=false)
  {
   ::Print("============= ",CMessage::Text(MSG_LIB_PARAMS_LIST_BEG)," (",this.Header(),") =============");
   int beg=0, end=CHART_PROP_INTEGER_TOTAL;
   for(int i=beg; i<end; i++)
     {
      ENUM_CHART_PROP_INTEGER prop=(ENUM_CHART_PROP_INTEGER)i;
      if(!full_prop && !this.SupportProperty(prop)) continue;
      ::Print(this.GetPropertyDescription(prop));
     }
   ::Print("------");
   beg=end; end+=CHART_PROP_DOUBLE_TOTAL;
   for(int i=beg; i<end; i++)
     {
      ENUM_CHART_PROP_DOUBLE prop=(ENUM_CHART_PROP_DOUBLE)i;
      if(!full_prop && !this.SupportProperty(prop)) continue;
      ::Print(this.GetPropertyDescription(prop));
     }
   ::Print("------");
   beg=end; end+=CHART_PROP_STRING_TOTAL;
   for(int i=beg; i<end; i++)
     {
      ENUM_CHART_PROP_STRING prop=(ENUM_CHART_PROP_STRING)i;
      if(!full_prop && !this.SupportProperty(prop)) continue;
      ::Print(this.GetPropertyDescription(prop));
     }
   ::Print("============= ",CMessage::Text(MSG_LIB_PARAMS_LIST_END)," (",this.Header(),") =============\n");
  }
//+------------------------------------------------------------------+

В трёх циклах по всем свойствам объекта получаем описание каждого очередного свойства и распечатываем его в журнал.

Метод, выводящий в журнал краткое описание объекта:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Выводит в журнал краткое описание объекта                        |
//+------------------------------------------------------------------+
void CChartObj::PrintShort(const bool dash=false)
  {
   ::Print((dash ? "- " : ""),this.Header()," ID: ",(string)this.ID(),", HWND: ",(string)this.Handle());
  }
//+------------------------------------------------------------------+

В метод передаётся флаг необходимости вывести дефис перед описанием объекта. Дефис нужен будет в классе-коллекции объектов-чартов для вывода краткого описания всей коллекции. По умолчанию дефис не ставится. Метод создаёт строку с описанием объекта и некоторыми дополнительными его свойствами — идентификаторм графика и хэндлом окна.

Метод, возвращающий краткое наименование объекта:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Возвращает краткое наименование объекта                          |
//+------------------------------------------------------------------+
string CChartObj::Header(void)
  {
   return(CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_CHART_WINDOW)+" "+this.Symbol()+" "+TimeframeDescription(this.Timeframe()));
  }
//+------------------------------------------------------------------+

В методе создаётся и возвращается строка, состоящая из заголовка и наименований символа и таймфрейма графика.

Все эти методы стандартны для объектов библиотеки и составляют основу каждого объекта. Но для удобного использования этих методов, мы обычно добавляем методы для быстрого доступа к свойствам объекта. И таких методов у нас будет много, так как много и разных свойств у объекта-чарта.
В основном все его свойства — это флаги, указывающие на состояние того или иного параметра графика. Их можно включить и можно выключить — т. е. всего два состояния. Значит, нам нужны методы для установки флагов таких свойств объекта. И это будут приватные методы. Публичными же методами мы сделаем методы, для включения свойства и его же выключения. Это будет удобнее в использовании.

В приватной секции класса объявим методы для установки флагов некоторых свойств объекта, и там же объявим методы для установки свойств, имеющих граничное число значений (3 и 6), а также методы для установки только свойств объекта-чарта — для параметров графика read only — чтобы можно было вписать в свойство объекта-чарта значение соответствующего параметра графика:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                     ChartObj.mqh |
//|                                  Copyright 2021, MetaQuotes Ltd. |
//|                             https://mql5.com/ru/users/artmedia70 |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://mql5.com/ru/users/artmedia70"
#property version   "1.00"
#property strict    // Нужно для mql4
//+------------------------------------------------------------------+
//| Включаемые файлы                                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
#include "..\..\Objects\BaseObj.mqh"
//+------------------------------------------------------------------+
//| Класс объекта-чарта                                              |
//+------------------------------------------------------------------+
class CChartObj : public CBaseObj
  {
private:
   long              m_long_prop[CHART_PROP_INTEGER_TOTAL];       // Целочисленные свойства
   double            m_double_prop[CHART_PROP_DOUBLE_TOTAL];      // Вещественные свойства
   string            m_string_prop[CHART_PROP_STRING_TOTAL];      // Строковые свойства
   int               m_digits;                                    // Digits() символа
   
//--- Возвращает индекс массива, по которому фактически расположено (1) double-свойство и (2) string-свойство
   int               IndexProp(ENUM_CHART_PROP_DOUBLE property)   const { return(int)property-CHART_PROP_INTEGER_TOTAL;                         }
   int               IndexProp(ENUM_CHART_PROP_STRING property)   const { return(int)property-CHART_PROP_INTEGER_TOTAL-CHART_PROP_DOUBLE_TOTAL; }

//--- Методы установки флагов параметров 
   bool              SetShowFlag(const string source,const bool flag,const bool redraw=false);
   bool              SetBringToTopFlag(const string source,const bool flag,const bool redraw=false);
   bool              SetContextMenuFlag(const string source,const bool flag,const bool redraw=false);
   bool              SetCrosshairToolFlag(const string source,const bool flag,const bool redraw=false);
   bool              SetMouseScrollFlag(const string source,const bool flag,const bool redraw=false);
   bool              SetEventMouseWhellFlag(const string source,const bool flag,const bool redraw=false);
   bool              SetEventMouseMoveFlag(const string source,const bool flag,const bool redraw=false);
   bool              SetEventObjectCreateFlag(const string source,const bool flag,const bool redraw=false);
   bool              SetEventObjectDeleteFlag(const string source,const bool flag,const bool redraw=false);
   bool              SetForegroundFlag(const string source,const bool flag,const bool redraw=false);
   bool              SetShiftFlag(const string source,const bool flag,const bool redraw=false);
   bool              SetAutoscrollFlag(const string source,const bool flag,const bool redraw=false);
   bool              SetKeyboardControlFlag(const string source,const bool flag,const bool redraw=false);
   bool              SetQuickNavigationFlag(const string source,const bool flag,const bool redraw=false);
   bool              SetScaleFixFlag(const string source,const bool flag,const bool redraw=false);
   bool              SetScaleFix11Flag(const string source,const bool flag,const bool redraw=false);
   bool              SetScalePTPerBarFlag(const string source,const bool flag,const bool redraw=false);
   bool              SetShowTickerFlag(const string source,const bool flag,const bool redraw=false);
   bool              SetShowOHLCFlag(const string source,const bool flag,const bool redraw=false);
   bool              SetShowBidLineFlag(const string source,const bool flag,const bool redraw=false);
   bool              SetShowAskLineFlag(const string source,const bool flag,const bool redraw=false);
   bool              SetShowLastLineFlag(const string source,const bool flag,const bool redraw=false);
   bool              SetShowPeriodSeparatorsFlag(const string source,const bool flag,const bool redraw=false);
   bool              SetShowGridFlag(const string source,const bool flag,const bool redraw=false);
   bool              SetShowObjectDescriptionsFlag(const string source,const bool flag,const bool redraw=false);
   bool              SetShowTradeLevelsFlag(const string source,const bool flag,const bool redraw=false);
   bool              SetDragTradeLevelsFlag(const string source,const bool flag,const bool redraw=false);
   bool              SetShowDateScaleFlag(const string source,const bool flag,const bool redraw=false);
   bool              SetShowPriceScaleFlag(const string source,const bool flag,const bool redraw=false);
   bool              SetShowOneClickPanelFlag(const string source,const bool flag,const bool redraw=false);
   bool              SetDockedFlag(const string source,const bool flag,const bool redraw=false);

//--- Методы установки значений свойств
   bool              SetMode(const string source,const ENUM_CHART_MODE mode,const bool redraw=false);
   bool              SetScale(const string source,const int scale,const bool redraw=false);
   bool              SetModeVolume(const string source,const ENUM_CHART_VOLUME_MODE mode,const bool redraw=false);
   void              SetVisibleBars(void);
   void              SetWindowsTotal(void);
   void              SetFirstVisibleBars(void);
   void              SetWidthInBars(void);
   void              SetWidthInPixels(void);
   void              SetMaximizedFlag(void);
   void              SetMinimizedFlag(void);
   void              SetExpertName(void);
   void              SetScriptName(void);

public:

За пределами тела класса напишем реализацию объявленных приватных методов.
Методы установки флагов идентичны друг другу.
Поэтому рассмотрим логику на примере метода, устанавливающего флаг отрисовки ценового графика: 

//+------------------------------------------------------------------+
//| Устанавливает флаг отрисовки ценового графика                    |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CChartObj::SetShowFlag(const string source,const bool flag,const bool redraw=false)
  {
   ::ResetLastError();
   if(!::ChartSetInteger(this.ID(),CHART_SHOW,flag))
     {
      CMessage::ToLog(source,::GetLastError(),true);
      return false;
     }
   this.SetProperty(CHART_PROP_SHOW,flag);
   if(redraw)
      ::ChartRedraw(this.ID());
   return true;
  }
//+------------------------------------------------------------------+

В метод передаётся источник (source) — наименование метода, из которого был вызван этот приватный метод, значение флага (flag), которое необходимо установить в параметры графика и в свойство объекта-чарта, и флаг необходимости перерисовки графика (redraw).

Функции работы с графиками ChartSet* — асинхронные, т. е. возвращают лишь результат постановки команды в очередь событий графика, но не результат изменения самого параметра. Обычно, результат работы функции проявляется после некоего события графика — изменение его размеров, приход нового тика, обновление графика, и т. д. Для немедленного отображения изменения параметра нужно принудительно обновить график, что и делает функция ChartRedraw().

Здесь есть одно "НО" — обычно меняются несколько значений параметров графика, т. е. пакетное их изменение. В этом случае нужно сначала отправить все события изменения всех нужных параметров графика, и лишь после вызвать принудительную перерисовку графика — чтобы после каждой команды изменения параметров не перерисовывать график. Для этого и служит флаг redraw, выставленный по умолчанию в false.

Здесь: первым делом отсылаем команду на изменение параметра графика и, если событие не было поставлено в очередь — сообщаем об ошибке и возвращаем false.
Если же событие успешно было поставлено в очередь, то изменяем свойство объекта-чарта и, если установлен флаг перерисовки — принудительно перерисовываем график. Возвращаем true — метод отработал успешно.

Реализация остальных приватных методов на установку флагов идентична рассмотренному; приведём их полный листинг:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Устанавливает флаг графика поверх всех других                    |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CChartObj::SetBringToTopFlag(const string source,const bool flag,const bool redraw=false)
  {
   ::ResetLastError();
   if(!::ChartSetInteger(this.ID(),CHART_BRING_TO_TOP,flag))
     {
      CMessage::ToLog(source,::GetLastError(),true);
      return false;
     }
   this.SetProperty(CHART_PROP_BRING_TO_TOP,flag);
   if(redraw)
      ::ChartRedraw(this.ID());
   return true;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Устанавливает флаг доступа к контекстному меню                   |
//| по нажатию правой клавиши мышки                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CChartObj::SetContextMenuFlag(const string source,const bool flag,const bool redraw=false)
  {
   ::ResetLastError();
   if(!::ChartSetInteger(this.ID(),CHART_CONTEXT_MENU,flag))
     {
      CMessage::ToLog(source,::GetLastError(),true);
      return false;
     }
   this.SetProperty(CHART_PROP_CONTEXT_MENU,flag);
   if(redraw)
      ::ChartRedraw(this.ID());
   return true;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Устанавливает флаг доступа к инструменту "Перекрестие"           |
//| по нажатию средней клавиши мышки                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CChartObj::SetCrosshairToolFlag(const string source,const bool flag,const bool redraw=false)
  {
   ::ResetLastError();
   if(!::ChartSetInteger(this.ID(),CHART_CROSSHAIR_TOOL,flag))
     {
      CMessage::ToLog(source,::GetLastError(),true);
      return false;
     }
   this.SetProperty(CHART_PROP_CROSSHAIR_TOOL,flag);
   if(redraw)
      ::ChartRedraw(this.ID());
   return true;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Устанавливает флаг прокрутки графика                             |
//| левой кнопкой мышки по горизонтали                               |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CChartObj::SetMouseScrollFlag(const string source,const bool flag,const bool redraw=false)
  {
   ::ResetLastError();
   if(!::ChartSetInteger(this.ID(),CHART_MOUSE_SCROLL,flag))
     {
      CMessage::ToLog(source,::GetLastError(),true);
      return false;
     }
   this.SetProperty(CHART_PROP_MOUSE_SCROLL,flag);
   if(redraw)
      ::ChartRedraw(this.ID());
   return true;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Устанавливает флаг отправки всем mql5-программам на графике      |
//| сообщений о событиях колёсика мышки                              |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CChartObj::SetEventMouseWhellFlag(const string source,const bool flag,const bool redraw=false)
  {
   ::ResetLastError();
   if(!::ChartSetInteger(this.ID(),CHART_EVENT_MOUSE_WHEEL,flag))
     {
      CMessage::ToLog(source,::GetLastError(),true);
      return false;
     }
   this.SetProperty(CHART_PROP_EVENT_MOUSE_WHEEL,flag);
   if(redraw)
      ::ChartRedraw(this.ID());
   return true;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Устанавливает флаг отправки всем mql5-программам на графике      |
//| сообщений о событиях перемещения и нажатия кнопок мышки          |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CChartObj::SetEventMouseMoveFlag(const string source,const bool flag,const bool redraw=false)
  {
   ::ResetLastError();
   if(!::ChartSetInteger(this.ID(),CHART_EVENT_MOUSE_MOVE,flag))
     {
      CMessage::ToLog(source,::GetLastError(),true);
      return false;
     }
   this.SetProperty(CHART_PROP_EVENT_MOUSE_MOVE,flag);
   if(redraw)
      ::ChartRedraw(this.ID());
   return true;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Устанавливает флаг отправки всем mql5-программам на графике      |
//| сообщений о событии создания графического объекта                |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CChartObj::SetEventObjectCreateFlag(const string source,const bool flag,const bool redraw=false)
  {
   ::ResetLastError();
   if(!::ChartSetInteger(this.ID(),CHART_EVENT_OBJECT_CREATE,flag))
     {
      CMessage::ToLog(source,::GetLastError(),true);
      return false;
     }
   this.SetProperty(CHART_PROP_EVENT_OBJECT_CREATE,flag);
   if(redraw)
      ::ChartRedraw(this.ID());
   return true;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Устанавливает флаг отправки всем mql5-программам на графике      |
//| сообщений о событии уничтожения графического объекта             |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CChartObj::SetEventObjectDeleteFlag(const string source,const bool flag,const bool redraw=false)
  {
   ::ResetLastError();
   if(!::ChartSetInteger(this.ID(),CHART_EVENT_OBJECT_DELETE,flag))
     {
      CMessage::ToLog(source,::GetLastError(),true);
      return false;
     }
   this.SetProperty(CHART_PROP_EVENT_OBJECT_DELETE,flag);
   if(redraw)
      ::ChartRedraw(this.ID());
   return true;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Устанавливает флаг ценового графика на переднем плане            |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CChartObj::SetForegroundFlag(const string source,const bool flag,const bool redraw=false)
  {
   ::ResetLastError();
   if(!::ChartSetInteger(this.ID(),CHART_FOREGROUND,flag))
     {
      CMessage::ToLog(source,::GetLastError(),true);
      return false;
     }
   this.SetProperty(CHART_PROP_FOREGROUND,flag);
   if(redraw)
      ::ChartRedraw(this.ID());
   return true;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Устанавливает флаг отступа ценового графика от правого края      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CChartObj::SetShiftFlag(const string source,const bool flag,const bool redraw=false)
  {
   ::ResetLastError();
   if(!::ChartSetInteger(this.ID(),CHART_SHIFT,flag))
     {
      CMessage::ToLog(source,::GetLastError(),true);
      return false;
     }
   this.SetProperty(CHART_PROP_SHIFT,flag);
   if(redraw)
      ::ChartRedraw(this.ID());
   return true;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|Устанавливает флаг автоматического перехода к правому краю графика|
//+------------------------------------------------------------------+
bool CChartObj::SetAutoscrollFlag(const string source,const bool flag,const bool redraw=false)
  {
   ::ResetLastError();
   if(!::ChartSetInteger(this.ID(),CHART_AUTOSCROLL,flag))
     {
      CMessage::ToLog(source,::GetLastError(),true);
      return false;
     }
   this.SetProperty(CHART_PROP_AUTOSCROLL,flag);
   if(redraw)
      ::ChartRedraw(this.ID());
   return true;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Устанавливает флаг управления графиком с помощью клавиатуры      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CChartObj::SetKeyboardControlFlag(const string source,const bool flag,const bool redraw=false)
  {
   ::ResetLastError();
   if(!::ChartSetInteger(this.ID(),CHART_KEYBOARD_CONTROL,flag))
     {
      CMessage::ToLog(source,::GetLastError(),true);
      return false;
     }
   this.SetProperty(CHART_PROP_KEYBOARD_CONTROL,flag);
   if(redraw)
      ::ChartRedraw(this.ID());
   return true;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Устанавливает флаг перехвата графиком нажатий клавиш             |
//| Space и Enter для активации строки быстрой навигации             |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CChartObj::SetQuickNavigationFlag(const string source,const bool flag,const bool redraw=false)
  {
   ::ResetLastError();
   if(!::ChartSetInteger(this.ID(),CHART_QUICK_NAVIGATION,flag))
     {
      CMessage::ToLog(source,::GetLastError(),true);
      return false;
     }
   this.SetProperty(CHART_PROP_QUICK_NAVIGATION,flag);
   if(redraw)
      ::ChartRedraw(this.ID());
   return true;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Устанавливает флаг фиксированного масштаба                       |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CChartObj::SetScaleFixFlag(const string source,const bool flag,const bool redraw=false)
  {
   ::ResetLastError();
   if(!::ChartSetInteger(this.ID(),CHART_SCALEFIX,flag))
     {
      CMessage::ToLog(source,::GetLastError(),true);
      return false;
     }
   this.SetProperty(CHART_PROP_SCALEFIX,flag);
   if(redraw)
      ::ChartRedraw(this.ID());
   return true;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Устанавливает флаг масштаба 1:1                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CChartObj::SetScaleFix11Flag(const string source,const bool flag,const bool redraw=false)
  {
   ::ResetLastError();
   if(!::ChartSetInteger(this.ID(),CHART_SCALEFIX_11,flag))
     {
      CMessage::ToLog(source,::GetLastError(),true);
      return false;
     }
   this.SetProperty(CHART_PROP_SCALEFIX_11,flag);
   if(redraw)
      ::ChartRedraw(this.ID());
   return true;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Устанавливает флаг указания масштаба в пунктах на бар            |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CChartObj::SetScalePTPerBarFlag(const string source,const bool flag,const bool redraw=false)
  {
   ::ResetLastError();
   if(!::ChartSetInteger(this.ID(),CHART_SCALE_PT_PER_BAR,flag))
     {
      CMessage::ToLog(source,::GetLastError(),true);
      return false;
     }
   this.SetProperty(CHART_PROP_SCALE_PT_PER_BAR,flag);
   if(redraw)
      ::ChartRedraw(this.ID());
   return true;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|Устанавливает флаг отображения в левом верхнем углу тикера символа|
//+------------------------------------------------------------------+
bool CChartObj::SetShowTickerFlag(const string source,const bool flag,const bool redraw=false)
  {
   ::ResetLastError();
   if(!::ChartSetInteger(this.ID(),CHART_SHOW_TICKER,flag))
     {
      CMessage::ToLog(source,::GetLastError(),true);
      return false;
     }
   this.SetProperty(CHART_PROP_SHOW_TICKER,flag);
   if(redraw)
      ::ChartRedraw(this.ID());
   return true;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|Устанавливает флаг отображения в левом верхнем углу значений OHLC |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CChartObj::SetShowOHLCFlag(const string source,const bool flag,const bool redraw=false)
  {
   ::ResetLastError();
   if(!::ChartSetInteger(this.ID(),CHART_SHOW_OHLC,flag))
     {
      CMessage::ToLog(source,::GetLastError(),true);
      return false;
     }
   this.SetProperty(CHART_PROP_SHOW_OHLC,flag);
   if(redraw)
      ::ChartRedraw(this.ID());
   return true;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Устанавливает флаг отображения значения Bid                      |
//| горизонтальной линией на графике                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CChartObj::SetShowBidLineFlag(const string source,const bool flag,const bool redraw=false)
  {
   ::ResetLastError();
   if(!::ChartSetInteger(this.ID(),CHART_SHOW_BID_LINE,flag))
     {
      CMessage::ToLog(source,::GetLastError(),true);
      return false;
     }
   this.SetProperty(CHART_PROP_SHOW_BID_LINE,flag);
   if(redraw)
      ::ChartRedraw(this.ID());
   return true;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Устанавливает флаг отображения значения Ask                      |
//| горизонтальной линией на графике                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CChartObj::SetShowAskLineFlag(const string source,const bool flag,const bool redraw=false)
  {
   ::ResetLastError();
   if(!::ChartSetInteger(this.ID(),CHART_SHOW_ASK_LINE,flag))
     {
      CMessage::ToLog(source,::GetLastError(),flag);
      return false;
     }
   this.SetProperty(CHART_PROP_SHOW_ASK_LINE,flag);
   if(redraw)
      ::ChartRedraw(this.ID());
   return true;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Устанавливает флаг отображения значения Last                     |
//| горизонтальной линией на графике                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CChartObj::SetShowLastLineFlag(const string source,const bool flag,const bool redraw=false)
  {
   ::ResetLastError();
   if(!::ChartSetInteger(this.ID(),CHART_SHOW_LAST_LINE,flag))
     {
      CMessage::ToLog(source,::GetLastError(),true);
      return false;
     }
   this.SetProperty(CHART_PROP_SHOW_LAST_LINE,flag);
   if(redraw)
      ::ChartRedraw(this.ID());
   return true;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Устанавливает флаг отображения вертикальных разделителей         |
//| между соседними периодами                                        |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CChartObj::SetShowPeriodSeparatorsFlag(const string source,const bool flag,const bool redraw=false)
  {
   ::ResetLastError();
   if(!::ChartSetInteger(this.ID(),CHART_SHOW_PERIOD_SEP,flag))
     {
      CMessage::ToLog(source,::GetLastError(),true);
      return false;
     }
   this.SetProperty(CHART_PROP_SHOW_PERIOD_SEP,flag);
   if(redraw)
      ::ChartRedraw(this.ID());
   return true;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Устанавливает флаг отображения сетки на графике                  |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CChartObj::SetShowGridFlag(const string source,const bool flag,const bool redraw=false)
  {
   ::ResetLastError();
   if(!::ChartSetInteger(this.ID(),CHART_SHOW_GRID,flag))
     {
      CMessage::ToLog(source,::GetLastError(),true);
      return false;
     }
   this.SetProperty(CHART_PROP_SHOW_GRID,flag);
   if(redraw)
      ::ChartRedraw(this.ID());
   return true;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Устанавливает флаг отображения текстовых описаний объектов       |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CChartObj::SetShowObjectDescriptionsFlag(const string source,const bool flag,const bool redraw=false)
  {
   ::ResetLastError();
   if(!::ChartSetInteger(this.ID(),CHART_SHOW_OBJECT_DESCR,flag))
     {
      CMessage::ToLog(source,::GetLastError(),true);
      return false;
     }
   this.SetProperty(CHART_PROP_SHOW_OBJECT_DESCR,flag);
   if(redraw)
      ::ChartRedraw(this.ID());
   return true;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Устанавливает флаг отображения на графике торговых уровней       |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CChartObj::SetShowTradeLevelsFlag(const string source,const bool flag,const bool redraw=false)
  {
   ::ResetLastError();
   if(!::ChartSetInteger(this.ID(),CHART_SHOW_TRADE_LEVELS,flag))
     {
      CMessage::ToLog(source,::GetLastError(),true);
      return false;
     }
   this.SetProperty(CHART_PROP_SHOW_TRADE_LEVELS,flag);
   if(redraw)
      ::ChartRedraw(this.ID());
   return true;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Устанавливает флаг разрешения на перетаскивание                  |
//| торговых уровней на графике с помощью мышки                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CChartObj::SetDragTradeLevelsFlag(const string source,const bool flag,const bool redraw=false)
  {
   ::ResetLastError();
   if(!::ChartSetInteger(this.ID(),CHART_DRAG_TRADE_LEVELS,flag))
     {
      CMessage::ToLog(source,::GetLastError(),true);
      return false;
     }
   this.SetProperty(CHART_PROP_DRAG_TRADE_LEVELS,flag);
   if(redraw)
      ::ChartRedraw(this.ID());
   return true;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Устанавливает флаг отображения на графике шкалы времени          |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CChartObj::SetShowDateScaleFlag(const string source,const bool flag,const bool redraw=false)
  {
   ::ResetLastError();
   if(!::ChartSetInteger(this.ID(),CHART_SHOW_DATE_SCALE,flag))
     {
      CMessage::ToLog(source,::GetLastError(),true);
      return false;
     }
   this.SetProperty(CHART_PROP_SHOW_DATE_SCALE,flag);
   if(redraw)
      ::ChartRedraw(this.ID());
   return true;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Устанавливает флаг отображения на графике ценовой шкалы          |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CChartObj::SetShowPriceScaleFlag(const string source,const bool flag,const bool redraw=false)
  {
   ::ResetLastError();
   if(!::ChartSetInteger(this.ID(),CHART_SHOW_PRICE_SCALE,flag))
     {
      CMessage::ToLog(source,::GetLastError(),true);
      return false;
     }
   this.SetProperty(CHART_PROP_SHOW_PRICE_SCALE,flag);
   if(redraw)
      ::ChartRedraw(this.ID());
   return true;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|Устанавливает флаг отображения на графике панели быстрой торговли |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CChartObj::SetShowOneClickPanelFlag(const string source,const bool flag,const bool redraw=false)
  {
   ::ResetLastError();
   if(!::ChartSetInteger(this.ID(),CHART_SHOW_ONE_CLICK,flag))
     {
      CMessage::ToLog(source,::GetLastError(),true);
      return false;
     }
   this.SetProperty(CHART_PROP_SHOW_ONE_CLICK,flag);
   if(redraw)
      ::ChartRedraw(this.ID());
   return true;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Устанавливает флаг закрепления окна графика                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CChartObj::SetDockedFlag(const string source,const bool flag,const bool redraw=false)
  {
   ::ResetLastError();
   if(!::ChartSetInteger(this.ID(),CHART_IS_DOCKED,flag))
     {
      CMessage::ToLog(source,::GetLastError(),true);
      return false;
     }
   this.SetProperty(CHART_PROP_IS_DOCKED,flag);
   if(redraw)
      ::ChartRedraw(this.ID());
   return true;
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Как видим, все эти методы идентичны вышерассмотренному, за исключением изменяемого свойства (помечен цветом в последнем методе).

Три приватных метода для установки режимов отображения графика, масштаба и объёмов на графике:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Устанавливает тип графика                                        |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CChartObj::SetMode(const string source,const ENUM_CHART_MODE mode,const bool redraw=false)
  {
   ::ResetLastError();
   if(!::ChartSetInteger(this.ID(),CHART_MODE,mode))
     {
      CMessage::ToLog(source,::GetLastError(),true);
      return false;
     }
   this.SetProperty(CHART_PROP_MODE,mode);
   if(redraw)
      ::ChartRedraw(this.ID());
   return true;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Устанавливает масштаб графика                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CChartObj::SetScale(const string source,const int scale,const bool redraw=false)
  {
   int value=(scale<0 ? 0 : scale>5 ? 5 : scale);
   ::ResetLastError();
   if(!::ChartSetInteger(this.ID(),CHART_SCALE,value))
     {
      CMessage::ToLog(source,::GetLastError(),true);
      return false;
     }
   this.SetProperty(CHART_PROP_SCALE,value);
   if(redraw)
      ::ChartRedraw(this.ID());
   return true;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Устанавливает режим отображения объемов на графике               |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CChartObj::SetModeVolume(const string source,ENUM_CHART_VOLUME_MODE mode,const bool redraw=false)
  {
   ::ResetLastError();
   if(!::ChartSetInteger(this.ID(),CHART_SHOW_VOLUMES,mode))
     {
      CMessage::ToLog(source,::GetLastError(),true);
      return false;
     }
   this.SetProperty(CHART_PROP_SHOW_VOLUMES,mode);
   if(redraw)
      ::ChartRedraw(this.ID());
   return true;
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Методы так же идентичны вышерассмотренным, за исключением входных параметров, в которых вместо флагов передаются требуемые режимы, и в методе установки масштаба графика дополнительно проверяются пределы переданного значения масштаба — от 0 до 5.

У графиков есть свойства, которые невозможно установить — их можно только получить. Но для того, чтобы объект-чарт имел такие же значения, как и у графика, нам нужны методы, позволяющие вписать в соответствующие свойства объекта значения параметров графика. Они устанавливаются в момент создания объекта-чарта, но если они будут изменены терминалом, то нам необходимо будет вовремя отреагировать на это изменение, и внести соответствующие правки и в свойства объекта-чарта.
Для этого и предназначены следующие приватные методы:

//+------------------------------------------------------------------+
//|  Устанавливает свойство                                          |
//| "Количество баров на графике, доступных для отображения"         |
//+------------------------------------------------------------------+
void CChartObj::SetVisibleBars(void)
  {
   this.SetProperty(CHART_PROP_VISIBLE_BARS,::ChartGetInteger(this.ID(),CHART_VISIBLE_BARS));
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|  Устанавливает свойство                                          |
//| "Общее количество окон графика, включая подокна индикаторов"     |
//+------------------------------------------------------------------+
void CChartObj::SetWindowsTotal(void)
  {
   this.SetProperty(CHART_PROP_WINDOWS_TOTAL,::ChartGetInteger(this.ID(),CHART_WINDOWS_TOTAL));
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Устанавливает свойство "Номер первого видимого бара на графике"  |
//+------------------------------------------------------------------+
void CChartObj::SetFirstVisibleBars(void)
  {
   this.SetProperty(CHART_PROP_FIRST_VISIBLE_BAR,::ChartGetInteger(this.ID(),CHART_FIRST_VISIBLE_BAR));
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Устанавливает свойство "Ширина графика в барах"                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void CChartObj::SetWidthInBars(void)
  {
   this.SetProperty(CHART_PROP_WIDTH_IN_BARS,::ChartGetInteger(this.ID(),CHART_WIDTH_IN_BARS));
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Устанавливает свойство "Ширина графика в пикселях"               |
//+------------------------------------------------------------------+
void CChartObj::SetWidthInPixels(void)
  {
   this.SetProperty(CHART_PROP_WIDTH_IN_PIXELS,::ChartGetInteger(this.ID(),CHART_WIDTH_IN_PIXELS));
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Устанавливает свойство "Окно графика развернуто"                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void CChartObj::SetMaximizedFlag(void)
  {
   this.SetProperty(CHART_PROP_IS_MAXIMIZED,::ChartGetInteger(this.ID(),CHART_IS_MAXIMIZED));
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Устанавливает свойство "Окно графика свернуто"                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void CChartObj::SetMinimizedFlag(void)
  {
   this.SetProperty(CHART_PROP_IS_MINIMIZED,::ChartGetInteger(this.ID(),CHART_IS_MINIMIZED));
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Устанавливает свойство "Имя эксперта, запущенного на графике"    |
//+------------------------------------------------------------------+
void CChartObj::SetExpertName(void)
  {
   this.SetProperty(CHART_PROP_EXPERT_NAME,::ChartGetString(this.ID(),CHART_EXPERT_NAME));
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Устанавливает свойство "Имя скрипта, запущенного на графике"     |
//+------------------------------------------------------------------+
void CChartObj::SetScriptName(void)
  {
   this.SetProperty(CHART_PROP_SCRIPT_NAME,::ChartGetString(this.ID(),CHART_SCRIPT_NAME));
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Здесь лишь записывается параметр графика в соответствующее ему свойство объекта. Реализацию работы с этими методами будем делать в последующих статьях.

Теперь нам необходимо добавить в публичную секцию класса методы для упрощённого доступа к свойствам объекта-чарта. Это будут методы для установки параметров графика в состояние Вкл/Выкл, установку цвета, размеров и другой необходимый для работы с графиком функционал.

Методов достаточно много, рассмотрим их по группам.

Методы возврата/установки свойствам значений Вкл/Выкл:

//--- Конструкторы
                     CChartObj(){;}
                     CChartObj(const long chart_id);
//+------------------------------------------------------------------+ 
//| Методы упрощённого доступа к свойствам объекта-чарта             |
//+------------------------------------------------------------------+
//--- (1) Возвращает, (2) Включает, (3) отключает отрисовку ценового графика 
   bool              IsShow(void)                                    const { return (bool)this.GetProperty(CHART_PROP_SHOW);              }
   bool              SetShowON(const bool redraw=false)                    { return this.SetShowFlag(DFUN,true,redraw);                   }
   bool              SetShowOFF(const bool redraw=false)                   { return this.SetShowFlag(DFUN,true,redraw);                   }
   
//--- (1) Возвращает, (2) Включает, (3) отключает доступ к контекстному меню по нажатию правой клавиши мышки
   bool              IsAllowedContextMenu(void)                      const { return (bool)this.GetProperty(CHART_PROP_CONTEXT_MENU);      }
   bool              SetContextMenuON(const bool redraw=false)             { return this.SetContextMenuFlag(DFUN,true,redraw);            }
   bool              SetContextMenuOFF(const bool redraw=false)            { return this.SetContextMenuFlag(DFUN,false,redraw);           }
   
//--- (1) Возвращает, (2) Включает, (3) отключает доступ к инструменту "Перекрестие" по нажатию средней клавиши мышки
   bool              IsCrosshairTool(void)                           const { return (bool)this.GetProperty(CHART_PROP_CROSSHAIR_TOOL);    }
   bool              SetCrosshairToolON(const bool redraw=false);
   bool              SetCrosshairToolOFF(const bool redraw=false);
   
//--- (1) Возвращает, (2) Включает, (3) отключает прокрутку графика левой кнопкой мышки по горизонтали
   bool              IsMouseScroll(void)                             const { return (bool)this.GetProperty(CHART_PROP_MOUSE_SCROLL);      }
   bool              SetMouseScrollON(const bool redraw=false)             { return this.SetMouseScrollFlag(DFUN,true,redraw);            }
   bool              SetMouseScrollOFF(const bool redraw=false)            { return this.SetMouseScrollFlag(DFUN,false,redraw);           }
   
//--- (1) Возвращает, (2) Включает, (3) отключает отправку всем mql5-программам на графике сообщений о событиях колёсика мышки
   bool              IsEventMouseWhell(void)                         const { return (bool)this.GetProperty(CHART_PROP_EVENT_MOUSE_WHEEL); }
   bool              SetEventMouseWhellON(const bool redraw=false)         { return this.SetEventMouseWhellFlag(DFUN,true,redraw);        }
   bool              SetEventMouseWhellOFF(const bool redraw=false)        { return this.SetEventMouseWhellFlag(DFUN,false,redraw);       }
   
//--- (1) Возвращает, (2) Включает, (3) отключает отправку всем mql5-программам на графике сообщений о событиях перемещения и нажатия кнопок мышки
   bool              IsEventMouseMove(void)                          const { return (bool)this.GetProperty(CHART_PROP_EVENT_MOUSE_MOVE);  }
   bool              SetEventMouseMoveON(const bool redraw=false)          { return this.SetEventMouseMoveFlag(DFUN,true,redraw);         }
   bool              SetEventMouseMoveOFF(const bool redraw=false)         { return this.SetEventMouseMoveFlag(DFUN,false,redraw);        }
   
//--- (1) Возвращает, (2) Включает, (3) отключает отправку всем mql5-программам на графике сообщений о событии создания графического объекта
   bool              IsEventObjectCreate(void)                       const { return (bool)this.GetProperty(CHART_PROP_EVENT_OBJECT_CREATE);}
   bool              SetEventObjectCreateON(const bool redraw=false)       { return this.SetEventObjectCreateFlag(DFUN,true,redraw);      }
   bool              SetEventObjectCreateOFF(const bool redraw=false)      { return this.SetEventObjectCreateFlag(DFUN,false,redraw);     }
   
//--- (1) Возвращает, (2) Включает, (3) отключает отправку всем mql5-программам на графике сообщений о событии уничтожения графического объекта
   bool              IsEventObjectDelete(void)                       const { return (bool)this.GetProperty(CHART_PROP_EVENT_OBJECT_DELETE);}
   bool              SetEventObjectDeleteON(const bool redraw=false)       { return this.SetEventObjectDeleteFlag(DFUN,true,redraw);      }
   bool              SetEventObjectDeleteOFF(const bool redraw=false)      { return this.SetEventObjectDeleteFlag(DFUN,false,redraw);     }
   
//--- (1) Возвращает, (2) Включает, (3) отключает ценовой график на переднем плане
   bool              IsForeground(void)                              const { return (bool)this.GetProperty(CHART_PROP_FOREGROUND);        }
   bool              SetForegroundON(const bool redraw=false)              { return this.SetForegroundFlag(DFUN,true,redraw);             }
   bool              SetForegroundOFF(const bool redraw=false)             { return this.SetForegroundFlag(DFUN,false,redraw);            }
   
//--- (1) Возвращает, (2) Включает, (3) отключает отступ ценового графика от правого края
   bool              IsShift(void)                                   const { return (bool)this.GetProperty(CHART_PROP_SHIFT);             }
   bool              SetShiftON(const bool redraw=false)                   { return this.SetShiftFlag(DFUN,true,redraw);                  }
   bool              SetShiftOFF(const bool redraw=false)                  { return this.SetShiftFlag(DFUN,false,redraw);                 }
   
//--- (1) Возвращает, (2) Включает, (3) отключает автоматический переход к правому краю графика
   bool              IsAutoscroll(void)                              const { return (bool)this.GetProperty(CHART_PROP_AUTOSCROLL);        }
   bool              SetAutoscrollON(const bool redraw=false)              { return this.SetAutoscrollFlag(DFUN,true,redraw);             }
   bool              SetAutoscrollOFF(const bool redraw=false)             { return this.SetAutoscrollFlag(DFUN,false,redraw);            }
   
//--- (1) Возвращает, (2) Включает, (3) отключает разрешение на управление графиком с помощью клавиатуры
   bool              IsKeyboardControl(void)                         const { return (bool)this.GetProperty(CHART_PROP_KEYBOARD_CONTROL);  }
   bool              SetKeyboardControlON(const bool redraw=false)         { return this.SetKeyboardControlFlag(DFUN,true,redraw);        }
   bool              SetKeyboardControlOFF(const bool redraw=false)        { return this.SetKeyboardControlFlag(DFUN,false,redraw);       }
   
//--- (1) Возвращает, (2) Включает, (3) отключает разрешение на перехват графиком нажатий клавиш Space и Enter для активации строки быстрой навигации
   bool              IsQuickNavigation(void)                         const { return (bool)this.GetProperty(CHART_PROP_QUICK_NAVIGATION);  }
   bool              SetQuickNavigationON(const bool redraw=false)         { return this.SetQuickNavigationFlag(DFUN,true,redraw);        }
   bool              SetQuickNavigationOFF(const bool redraw=false)        { return this.SetQuickNavigationFlag(DFUN,false,redraw);       }
   
//--- (1) Возвращает, (2) Включает, (3) отключает фиксированный масштаб
   bool              IsScaleFix(void)                                const { return (bool)this.GetProperty(CHART_PROP_SCALEFIX);          }
   bool              SetScaleFixON(const bool redraw=false)                { return this.SetScaleFixFlag(DFUN,true,redraw);               }
   bool              SetScaleFixOFF(const bool redraw=false)               { return this.SetScaleFixFlag(DFUN,false,redraw);              }
   
//--- (1) Возвращает, (2) Включает, (3) отключает масштаб 1:1
   bool              IsScaleFix11(void)                              const { return (bool)this.GetProperty(CHART_PROP_SCALEFIX_11);       }
   bool              SetScaleFix11ON(const bool redraw=false)              { return this.SetScaleFix11Flag(DFUN,true,redraw);             }
   bool              SetScaleFix11OFF(const bool redraw=false)             { return this.SetScaleFix11Flag(DFUN,false,redraw);            }
   
//--- (1) Возвращает, (2) Включает, (3) отключает режим указания масштаба в пунктах на бар
   bool              IsScalePTPerBar(void)                           const { return (bool)this.GetProperty(CHART_PROP_SCALE_PT_PER_BAR);  }
   bool              SetScalePTPerBarON(const bool redraw=false)           { return this.SetScalePTPerBarFlag(DFUN,true,redraw);          }
   bool              SetScalePTPerBarOFF(const bool redraw=false)          { return this.SetScalePTPerBarFlag(DFUN,false,redraw);         }
   
//--- (1) Возвращает, (2) Включает, (3) отключает отображение в левом верхнем углу тикера символа
   bool              IsShowTicker(void)                              const { return (bool)this.GetProperty(CHART_PROP_SHOW_TICKER);       }
   bool              SetShowTickerON(const bool redraw=false)              { return this.SetShowTickerFlag(DFUN,true,redraw);             }
   bool              SetShowTickerOFF(const bool redraw=false)             { return this.SetShowTickerFlag(DFUN,false,redraw);            }
   
//--- (1) Возвращает, (2) Включает, (3) отключает отображение в левом верхнем углу значений OHLC
   bool              IsShowOHLC(void)                                const { return (bool)this.GetProperty(CHART_PROP_SHOW_OHLC);         }
   bool              SetShowOHLCON(const bool redraw=false)                { return this.SetShowOHLCFlag(DFUN,true,redraw);               }
   bool              SetShowOHLCOFF(const bool redraw=false)               { return this.SetShowOHLCFlag(DFUN,false,redraw);              }
   
//--- (1) Возвращает, (2) Включает, (3) отключает отображение значения Bid горизонтальной линией на графике
   bool              IsShowBidLine(void)                             const { return (bool)this.GetProperty(CHART_PROP_SHOW_BID_LINE);     }
   bool              SetShowBidLineON(const bool redraw=false)             { return this.SetShowBidLineFlag(DFUN,true,redraw);            }
   bool              SetShowBidLineOFF(const bool redraw=false)            { return this.SetShowBidLineFlag(DFUN,false,redraw);           }
   
//--- (1) Возвращает, (2) Включает, (3) отключает отображение значения Ask горизонтальной линией на графике
   bool              IsShowAskLine(void)                             const { return (bool)this.GetProperty(CHART_PROP_SHOW_ASK_LINE);     }
   bool              SetShowAskLineON(const bool redraw=false)             { return this.SetShowAskLineFlag(DFUN,true,redraw);            }
   bool              SetShowAskLineOFF(const bool redraw=false)            { return this.SetShowAskLineFlag(DFUN,false,redraw);           }
   
//--- (1) Возвращает, (2) Включает, (3) отключает отображение значения Last горизонтальной линией на графике
   bool              IsShowLastLine(void)                            const { return (bool)this.GetProperty(CHART_PROP_SHOW_LAST_LINE);    }
   bool              SetShowLastLineON(const bool redraw=false)            { return this.SetShowLastLineFlag(DFUN,true,redraw);           }
   bool              SetShowLastLineOFF(const bool redraw=false)           { return this.SetShowLastLineFlag(DFUN,false,redraw);          }
   
//--- (1) Возвращает, (2) Включает, (3) отключает отображение вертикальных разделителей между соседними периодами
   bool              IsShowPeriodSeparators(void)                    const { return (bool)this.GetProperty(CHART_PROP_SHOW_PERIOD_SEP);   }
   bool              SetShowPeriodSeparatorsON(const bool redraw=false)    { return this.SetShowPeriodSeparatorsFlag(DFUN,true,redraw);   }
   bool              SetShowPeriodSeparatorsOFF(const bool redraw=false)   { return this.SetShowPeriodSeparatorsFlag(DFUN,false,redraw);  }
   
//--- (1) Возвращает, (2) Включает, (3) отключает отображение сетки на графике
   bool              IsShowGrid(void)                                const { return (bool)this.GetProperty(CHART_PROP_SHOW_GRID);         }
   bool              SetShowGridON(const bool redraw=false)                { return this.SetShowGridFlag(DFUN,true,redraw);               }
   bool              SetShowGridOFF(const bool redraw=false)               { return this.SetShowGridFlag(DFUN,false,redraw);              }
   
//--- (1) Возвращает, (2) Включает, (3) отключает отображение текстовых описаний объектов
   bool              IsShowObjectDescriptions(void)   const { return (bool)this.GetProperty(CHART_PROP_SHOW_OBJECT_DESCR);                }
   bool              SetShowObjectDescriptionsON(const bool redraw=false);
   bool              SetShowObjectDescriptionsOFF(const bool redraw=false);
 
//--- (1) Возвращает, (2) Включает, (3) отключает отображение на графике торговых уровней (уровни открытых позиций, Stop Loss, Take Profit и отложенных ордеров)
   bool              IsShowTradeLevels(void)                         const { return (bool)this.GetProperty(CHART_PROP_SHOW_TRADE_LEVELS); }
   bool              SetShowTradeLevelsON(const bool redraw=false)         { return this.SetShowTradeLevelsFlag(DFUN,true,redraw);        }
   bool              SetShowTradeLevelsOFF(const bool redraw=false)        { return this.SetShowTradeLevelsFlag(DFUN,false,redraw);       }
   
//--- (1) Возвращает, (2) Включает, (3) отключает разрешение на перетаскивание торговых уровней на графике с помощью мышки
   bool              IsDragTradeLevels(void)                         const { return (bool)this.GetProperty(CHART_PROP_DRAG_TRADE_LEVELS); }
   bool              SetDragTradeLevelsON(const bool redraw=false)         { return this.SetDragTradeLevelsFlag(DFUN,true,redraw);        }
   bool              SetDragTradeLevelsOFF(const bool redraw=false)        { return this.SetDragTradeLevelsFlag(DFUN,false,redraw);       }
   
//--- (1) Возвращает, (2) Включает, (3) отключает отображение на графике шкалы времени
   bool              IsShowDateScale(void)                           const { return (bool)this.GetProperty(CHART_PROP_SHOW_DATE_SCALE);   }
   bool              SetShowDateScaleON(const bool redraw=false)           { return this.SetShowDateScaleFlag(DFUN,true,redraw);          }
   bool              SetShowDateScaleOFF(const bool redraw=false)          { return this.SetShowDateScaleFlag(DFUN,false,redraw);         }
   
//--- (1) Возвращает, (2) Включает, (3) отключает отображение на графике ценовой шкалы
   bool              IsShowPriceScale(void)                          const { return (bool)this.GetProperty(CHART_PROP_SHOW_PRICE_SCALE);  }
   bool              SetShowPriceScaleON(const bool redraw=false)          { return this.SetShowPriceScaleFlag(DFUN,true,redraw);         }
   bool              SetShowPriceScaleOFF(const bool redraw=false)         { return this.SetShowPriceScaleFlag(DFUN,false,redraw);        }
   
//--- (1) Возвращает, (2) Включает, (3) отключает отображение на графике панели быстрой торговли
   bool              IsShowOneClickPanel(void)                       const { return (bool)this.GetProperty(CHART_PROP_SHOW_ONE_CLICK);    }
   bool              SetShowOneClickPanelON(const bool redraw=false)       { return this.SetShowOneClickPanelFlag(DFUN,true,redraw);      }
   bool              SetShowOneClickPanelOFF(const bool redraw=false)      { return this.SetShowOneClickPanelFlag(DFUN,false,redraw);     }
   
//--- (1) Возвращает, (2) Включает, (3) отключает закрепление окна графика
   bool              IsDocked(void)                                  const { return (bool)this.GetProperty(CHART_PROP_IS_DOCKED);         }
   bool              SetDockedON(const bool redraw=false)                  { return this.SetDockedFlag(DFUN,true,redraw); }
   bool              SetDockedOFF(const bool redraw=false)                 { return this.SetDockedFlag(DFUN,false,redraw); }
   
//--- (1) Включает, (2) отключает показ графика поверх всех других
   bool              SetBringToTopON(const bool redraw=false)              { return this.SetBringToTopFlag(DFUN,true,redraw);             }
   bool              SetBringToTopOFF(const bool redraw=false)             { return this.SetBringToTopFlag(DFUN,false,redraw);            }
  

Все методы установки флагов идентичны и возвращают результат работы соответствующих приватных методов установки флагов, рассмотренных нами выше. Методы возврата значений свойств возвращают значение, записанное в соответствующем свойстве объекта. Два последних метода только устанавливают флаги, так как нет возможности вернуть свойство графика "Поверх всех других" при помощи функции ChartGetInteger() с идентификатором CHART_BRING_TO_TOP — это свойство графика только для записи значений.

Методы возврата/установки режимов отображения графика, масштаба графика и объёмов на графике:

//--- (1) Возвращает, устанавливает тип графика (2) бары, (3) свечи, (4) линия 
   ENUM_CHART_MODE   Mode(void)                                      const { return (ENUM_CHART_MODE)this.GetProperty(CHART_PROP_MODE);   }
   bool              SetModeBars(const bool redraw=false)                  { return this.SetMode(DFUN,CHART_BARS,redraw);                 }
   bool              SetModeCandles(const bool redraw=false)               { return this.SetMode(DFUN,CHART_CANDLES,redraw);              }
   bool              SetModeLine(const bool redraw=false)                  { return this.SetMode(DFUN,CHART_LINE,redraw);                 }

//--- (1) Возвращает, (2 - 7) устанавливает масштаб графика
   int               Scale(void)                                     const { return (int)this.GetProperty(CHART_PROP_SCALE);              }
   bool              SetScale0(const bool redraw=false)                    { return this.SetScale(DFUN,0,redraw);                         }
   bool              SetScale1(const bool redraw=false)                    { return this.SetScale(DFUN,1,redraw);                         }
   bool              SetScale2(const bool redraw=false)                    { return this.SetScale(DFUN,2,redraw);                         }
   bool              SetScale3(const bool redraw=false)                    { return this.SetScale(DFUN,3,redraw);                         }
   bool              SetScale4(const bool redraw=false)                    { return this.SetScale(DFUN,4,redraw);                         }
   bool              SetScale5(const bool redraw=false)                    { return this.SetScale(DFUN,5,redraw);                         }
   
//--- (1) Возвращает, устанавливает режимы отображения объемов на графике (2) отключено, (3) тиковые, (4  реальные объёмы 
   ENUM_CHART_VOLUME_MODE  ModeVolume(void)                          const { return (ENUM_CHART_VOLUME_MODE)this.GetProperty(CHART_PROP_SHOW_VOLUMES);}
   bool              SetModeVolumeHide(const bool redraw=false)            { return this.SetModeVolume(DFUN,CHART_VOLUME_HIDE,redraw);    }
   bool              SetModeVolumeTick(const bool redraw=false)            { return this.SetModeVolume(DFUN,CHART_VOLUME_TICK,redraw);    }
   bool              SetModeVolumeReal(const bool redraw=false)            { return this.SetModeVolume(DFUN,CHART_VOLUME_REAL,redraw);    }

Здесь методы возврата значения свойств идентичны методам возврата флагов — возвращается значение, установленное в соответствующем свойстве объекта. А методы установки значений возвращают результат работы приватных методов с указанным значением, которое необходимо установить свойству объекта и графику.

Методы возврата и установки цветов отображения различных элементов графика и других изменяемых параметров графика:

//--- Возвращает, (2) устанавливает цвет фона графика
   color             ColorBackground(void)                           const { return (color)this.GetProperty(CHART_PROP_COLOR_BACKGROUND); }
   bool              SetColorBackground(const color colour,const bool redraw=false);
   
//--- (1) Возвращает, (2) устанавливает цвет осей, шкалы и строки OHLC
   color             ColorForeground(void)                           const { return (color)this.GetProperty(CHART_PROP_COLOR_FOREGROUND); }
   bool              SetColorForeground(const color colour,const bool redraw=false);
   
//--- (1) Возвращает, (2) устанавливает цвет сетки
   color             ColorGrid(void)                                 const { return (color)this.GetProperty(CHART_PROP_COLOR_GRID);       }
   bool              SetColorGrid(const color colour,const bool redraw=false);
   
//--- (1) Возвращает, (2) устанавливает цвет объемов и уровней открытия позиций
   color             ColorVolume(void)                               const { return (color)this.GetProperty(CHART_PROP_COLOR_VOLUME);     }
   bool              SetColorVolume(const color colour,const bool redraw=false);
   
//--- (1) Возвращает, (2) устанавливает цвет бара вверх, тени и окантовки тела бычьей свечи
   color             ColorUp(void)                                   const { return (color)this.GetProperty(CHART_PROP_COLOR_CHART_UP);   }
   bool              SetColorUp(const color colour,const bool redraw=false);
   
//--- (1) Возвращает, (2) устанавливает цвет бара вниз, тени и окантовки тела медвежьей свечи
   color             ColorDown(void)                                 const { return (color)this.GetProperty(CHART_PROP_COLOR_CHART_DOWN); }
   bool              SetColorDown(const color colour,const bool redraw=false);
   
//--- (1) Возвращает, (2) устанавливает цвет линии графика и японских свечей "Доджи"
   color             ColorLine(void)                                 const { return (color)this.GetProperty(CHART_PROP_COLOR_CHART_LINE); }
   bool              SetColorLine(const color colour,const bool redraw=false);
   
//--- (1) Возвращает, (2) устанавливает цвет тела бычьей свечи
   color             ColorCandleBull(void)                           const { return (color)this.GetProperty(CHART_PROP_COLOR_CANDLE_BULL);}
   bool              SetColorCandleBull(const color colour,const bool redraw=false);
   
//--- (1) Возвращает, (2) устанавливает цвет тела медвежьей свечи
   color             ColorCandleBear(void)                           const { return (color)this.GetProperty(CHART_PROP_COLOR_CANDLE_BEAR);}
   bool              SetColorCandleBear(const color colour,const bool redraw=false);
   
//--- (1) Возвращает, (2) устанавливает цвет линии Bid-цены
   color             ColorBid(void)                                  const { return (color)this.GetProperty(CHART_PROP_COLOR_BID);        }
   bool              SetColorBid(const color colour,const bool redraw=false);
   
//--- (1) Возвращает, (2) устанавливает цвет линии Ask-цены
   color             ColorAsk(void)                                  const { return (color)this.GetProperty(CHART_PROP_COLOR_ASK);        }
   bool              SetColorAsk(const color colour,const bool redraw=false);
   
//--- (1) Возвращает, (2) устанавливает цвет линии цены последней совершенной сделки (Last)
   color             ColorLast(void)                                 const { return (color)this.GetProperty(CHART_PROP_COLOR_LAST);       }
   bool              SetColorLast(const color colour,const bool redraw=false);
   
//--- (1) Возвращает, (2) устанавливает цвет уровней стоп-ордеров (Stop Loss и Take Profit)
   color             ColorStops(void)                                const { return (color)this.GetProperty(CHART_PROP_COLOR_STOP_LEVEL); }
   bool              SetColorStops(const color colour,const bool redraw=false);
   
//--- (1) Возвращает, (2) устанавливает левую координату открепленного графика относительно виртуального экрана
   int               FloatLeft(void)                                 const { return (int)this.GetProperty(CHART_PROP_FLOAT_LEFT);         }
   bool              SetFloatLeft(const int value,const bool redraw=false);
   
//--- (1) Возвращает, (2) устанавливает верхнюю координату открепленного графика относительно виртуального экрана
   int               FloatTop(void)                                  const { return (int)this.GetProperty(CHART_PROP_FLOAT_TOP);          }
   bool              SetFloatTop(const int value,const bool redraw=false);
   
//--- (1) Возвращает, (2) устанавливает правую координату открепленного графика  относительно виртуального экрана
   int               FloatRight(void)                                const { return (int)this.GetProperty(CHART_PROP_FLOAT_RIGHT);        }
   bool              SetFloatRight(const int value,const bool redraw=false);
   
//--- (1) Возвращает, (2) устанавливает нижнюю координату открепленного графика  относительно виртуального экрана
   int               FloatBottom(void)                               const { return (int)this.GetProperty(CHART_PROP_FLOAT_BOTTOM);       }
   bool              SetFloatBottom(const int value,const bool redraw=false);
   
//--- (1) Возвращает, (2) устанавливает размер отступа нулевого бара от правого края в процентах
   double            ShiftSize(void)                                 const { return this.GetProperty(CHART_PROP_SHIFT_SIZE);              }
   bool              SetShiftSize(const double value,const bool redraw=false);
   
//--- (1) Возвращает, (2) устанавливает положение фиксированной позиции графика от левого края в процентах
   double            FixedPosition(void)                             const { return this.GetProperty(CHART_PROP_FIXED_POSITION);          }
   bool              SetFixedPosition(const double value,const bool redraw=false);
   
//--- (1) Возвращает, (2) устанавливает фиксированный максимум графика
   double            FixedMaximum(void)                              const { return this.GetProperty(CHART_PROP_FIXED_MAX);               }
   bool              SetFixedMaximum(const double value,const bool redraw=false);
   
//--- (1) Возвращает, (2) устанавливает фиксированный минимум графика
   double            FixedMinimum(void)                              const { return this.GetProperty(CHART_PROP_FIXED_MIN);               }
   bool              SetFixedMinimum(const double value,const bool redraw=false);
   
//--- (1) Возвращает, (2) устанавливает значение масштаба в пунктах на бар
   double            PointsPerBar(void)                              const { return this.GetProperty(CHART_PROP_POINTS_PER_BAR);          }
   bool              SetPointsPerBar(const double value,const bool redraw=false);
  
//--- (1) Возвращает, (2) устанавливает текст комментария на графике
   string            Comment(void)                                   const { return this.GetProperty(CHART_PROP_COMMENT);                 }
   bool              SetComment(const string comment,const bool redraw=false);
   
//--- (1) Возвращает, (2) устанавливает символ графика
   string            Symbol(void)                                    const { return this.GetProperty(CHART_PROP_SYMBOL);                  }
   bool              SetSymbol(const string symbol);
   
//--- (1) Возвращает, (2) устанавливает период графика
   ENUM_TIMEFRAMES   Timeframe(void)                                 const { return (ENUM_TIMEFRAMES)this.GetProperty(CHART_PROP_TIMEFRAME); }
   bool              SetTimeframe(const ENUM_TIMEFRAMES timeframe);

Методы возврата значений свойств возвращают значения, записанные в соответствующем свойстве объекта, а методы установки здесь только объявлены и их реализацию рассмотрим далее.

Методы, возвращающие свойства объекта-чарта, соответствующие параметрам графика только для чтения:

//--- (1) Возвращает признак идентификации объекта "График"
   bool              IsObject(void)                                  const { return (bool)this.GetProperty(CHART_PROP_IS_OBJECT);         }

//--- Возвращает идентификатор графика
   long              ID(void)                                        const { return this.GetProperty(CHART_PROP_ID);                      }

//--- Возвращает количество баров на графике, доступных для отображения
   int               VisibleBars(void)                               const { return (int)this.GetProperty(CHART_PROP_VISIBLE_BARS);       }

//--- Возвращает общее количество окон графика, включая подокна индикаторов
   int               WindowsTotal(void)                              const { return (int)this.GetProperty(CHART_PROP_WINDOWS_TOTAL);      }

//--- Возвращает хэндл окна графика
   int               Handle(void)                                    const { return (int)this.GetProperty(CHART_PROP_WINDOW_HANDLE);      } 

//--- Возвращает номер первого видимого бара на графике
   int               FirstVisibleBars(void)                          const { return (int)this.GetProperty(CHART_PROP_FIRST_VISIBLE_BAR);  }

//--- Возвращает ширину графика в барах
   int               WidthInBars(void)                               const { return (int)this.GetProperty(CHART_PROP_WIDTH_IN_BARS);      }

//--- Возвращает ширину графика в пикселях
   int               WidthInPixels(void)                             const { return (int)this.GetProperty(CHART_PROP_WIDTH_IN_PIXELS);    }

//--- Возвращает свойство "Окно графика развернуто"
   bool              IsMaximized(void)                               const { return (bool)this.GetProperty(CHART_PROP_IS_MAXIMIZED);      }

//--- Возвращает свойство "Окно графика свернуто"
   bool              IsMinimized(void)                               const { return (bool)this.GetProperty(CHART_PROP_IS_MINIMIZED);      }

//--- Возвращает имя эксперта, запущенного на графике
   string            ExpertName(void)                                const { return this.GetProperty(CHART_PROP_EXPERT_NAME);             }

//--- Возвращает имя скрипта, запущенного на графике
   string            ScriptName(void)                                const { return this.GetProperty(CHART_PROP_SCRIPT_NAME);             }

Методы возвращают значение, записанное в соответствующее свойство объекта-чарта.

Методы, возвращающие/устанавливающие значения параметров графика, для которых необходимо указывать номер подокна:

//--- (1) Возвращает, (2) устанавливает высоту указанного графика в пикселях
   int               WindowHeightInPixels(const int sub_window)      const { return (int)::ChartGetInteger(this.ID(),CHART_HEIGHT_IN_PIXELS,sub_window);       }
   bool              SetWindowHeightInPixels(const int height,const int sub_window,const bool redraw=false);
   
//--- Возвращает дистанцию в пикселях по вертикальной оси Y между верхней рамкой подокна индикатора и верхней рамкой главного окна графика
   int               WindowYDistance(const int sub_window)           const { return (int)::ChartGetInteger(this.ID(),CHART_WINDOW_YDISTANCE,sub_window);       }
   
//--- Возвращает видимость указанного подокна
   bool              IsVisibleWindow(const int sub_window)           const { return (bool)::ChartGetInteger(this.Handle(),CHART_WINDOW_IS_VISIBLE,sub_window); }
   
//--- Возвращает минимум указанного графика
   double            PriceMinimum(const int sub_window)              const { return ::ChartGetDouble(this.ID(),CHART_PRICE_MIN,sub_window);  }

//--- Возвращает максимум указанного графика
   double            PriceMaximum(const int sub_window)              const { return ::ChartGetDouble(this.ID(),CHART_PRICE_MAX,sub_window);  }

Эти методы пока тут временно, так как в последующем в объекте-чарте будет присутствовать список принадлежащих графику подокон индикаторов, номера которых необходимо указывать в функциях установки/возврата значений, и эти методы будут переработаны. Поэтому и значения возвращаются не из свойств объекта, а напрямую от графика, который описывается этим объектом-чартом.

Метод для эмуляции тика:

//--- Эмулирует тик (обновления графика - аналогично команде Refresh в терминале)
   void              EmulateTick(void)                                     { ::ChartSetSymbolPeriod(this.ID(),this.Symbol(),this.Timeframe());}

  };
//+------------------------------------------------------------------+
//| Параметрический конструктор                                      |
//+------------------------------------------------------------------+

Вызов функции ChartSetSymbolPeriod() с указанием того же символа и таймфрейма, что и у текущего графика, можно использовать для обновления графика (аналогично команде Refresh в терминале). Обновление графика в свою очередь запускает перерасчет индикаторов, прикрепленных к нему. Таким образом, можно рассчитать индикатор на графике даже при отсутствии тиков (например, в выходные дни).

За пределами тела класса напишем реализацию объявленных методов в блоке методов упрощённого доступа к свойствам объекта.

Методы для установки цвета элементов графика и других настраиваемых параметров графика:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Устанавливает цвет фона графика                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CChartObj::SetColorBackground(const color colour,const bool redraw=false)
  {
   ::ResetLastError();
   if(!::ChartSetInteger(this.ID(),CHART_COLOR_BACKGROUND,colour))
     {
      CMessage::ToLog(DFUN,::GetLastError(),true);
      return false;
     }
   this.SetProperty(CHART_PROP_COLOR_BACKGROUND,colour);
   if(redraw)
      ::ChartRedraw(this.ID());
   return true;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Устанавливает цвет осей, шкалы и строки OHLC                     |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CChartObj::SetColorForeground(const color colour,const bool redraw=false)
  {
   ::ResetLastError();
   if(!::ChartSetInteger(this.ID(),CHART_COLOR_FOREGROUND,colour))
     {
      CMessage::ToLog(DFUN,::GetLastError(),true);
      return false;
     }
   this.SetProperty(CHART_PROP_COLOR_FOREGROUND,colour);
   if(redraw)
      ::ChartRedraw(this.ID());
   return true;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Устанавливает цвет сетки                                         |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CChartObj::SetColorGrid(const color colour,const bool redraw=false)
  {
   ::ResetLastError();
   if(!::ChartSetInteger(this.ID(),CHART_COLOR_GRID,colour))
     {
      CMessage::ToLog(DFUN,::GetLastError(),true);
      return false;
     }
   this.SetProperty(CHART_PROP_COLOR_GRID,colour);
   if(redraw)
      ::ChartRedraw(this.ID());
   return true;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Устанавливает цвет объемов и уровней открытия позиций            |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CChartObj::SetColorVolume(const color colour,const bool redraw=false)
  {
   ::ResetLastError();
   if(!::ChartSetInteger(this.ID(),CHART_COLOR_VOLUME,colour))
     {
      CMessage::ToLog(DFUN,::GetLastError(),true);
      return false;
     }
   this.SetProperty(CHART_PROP_COLOR_VOLUME,colour);
   if(redraw)
      ::ChartRedraw(this.ID());
   return true;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|Устанавливает цвет бара вверх, тени и окантовки тела бычьей свечи |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CChartObj::SetColorUp(const color colour,const bool redraw=false)
  {
   ::ResetLastError();
   if(!::ChartSetInteger(this.ID(),CHART_COLOR_CHART_UP,colour))
     {
      CMessage::ToLog(DFUN,::GetLastError(),true);
      return false;
     }
   this.SetProperty(CHART_PROP_COLOR_CHART_UP,colour);
   if(redraw)
      ::ChartRedraw(this.ID());
   return true;
  }
//+-------------------------------------------------------------------+
//|Устанавливает цвет бара вниз, тени и окантовки тела медвежьей свечи|
//+-------------------------------------------------------------------+
bool CChartObj::SetColorDown(const color colour,const bool redraw=false)
  {
   ::ResetLastError();
   if(!::ChartSetInteger(this.ID(),CHART_COLOR_CHART_DOWN,colour))
     {
      CMessage::ToLog(DFUN,::GetLastError(),true);
      return false;
     }
   this.SetProperty(CHART_PROP_COLOR_CHART_DOWN,colour);
   if(redraw)
      ::ChartRedraw(this.ID());
   return true;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Устанавливает цвет линии графика и японских свечей "Доджи"       |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CChartObj::SetColorLine(const color colour,const bool redraw=false)
  {
   ::ResetLastError();
   if(!::ChartSetInteger(this.ID(),CHART_COLOR_CHART_LINE,colour))
     {
      CMessage::ToLog(DFUN,::GetLastError(),true);
      return false;
     }
   this.SetProperty(CHART_PROP_COLOR_CHART_LINE,colour);
   if(redraw)
      ::ChartRedraw(this.ID());
   return true;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Устанавливает цвет тела бычьей свечи                             |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CChartObj::SetColorCandleBull(const color colour,const bool redraw=false)
  {
   ::ResetLastError();
   if(!::ChartSetInteger(this.ID(),CHART_COLOR_CANDLE_BULL,colour))
     {
      CMessage::ToLog(DFUN,::GetLastError(),true);
      return false;
     }
   this.SetProperty(CHART_PROP_COLOR_CANDLE_BULL,colour);
   if(redraw)
      ::ChartRedraw(this.ID());
   return true;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Устанавливает цвет тела медвежьей свечи                          |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CChartObj::SetColorCandleBear(const color colour,const bool redraw=false)
  {
   ::ResetLastError();
   if(!::ChartSetInteger(this.ID(),CHART_COLOR_CANDLE_BEAR,colour))
     {
      CMessage::ToLog(DFUN,::GetLastError(),true);
      return false;
     }
   this.SetProperty(CHART_PROP_COLOR_CANDLE_BEAR,colour);
   if(redraw)
      ::ChartRedraw(this.ID());
   return true;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Устанавливает цвет линии Bid-цены                                |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CChartObj::SetColorBid(const color colour,const bool redraw=false)
  {
   ::ResetLastError();
   if(!::ChartSetInteger(this.ID(),CHART_COLOR_BID,colour))
     {
      CMessage::ToLog(DFUN,::GetLastError(),true);
      return false;
     }
   this.SetProperty(CHART_PROP_COLOR_BID,colour);
   if(redraw)
      ::ChartRedraw(this.ID());
   return true;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Устанавливает цвет линии Ask-цены                                |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CChartObj::SetColorAsk(const color colour,const bool redraw=false)
  {
   ::ResetLastError();
   if(!::ChartSetInteger(this.ID(),CHART_COLOR_ASK,colour))
     {
      CMessage::ToLog(DFUN,::GetLastError(),true);
      return false;
     }
   this.SetProperty(CHART_PROP_COLOR_ASK,colour);
   if(redraw)
      ::ChartRedraw(this.ID());
   return true;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|Устанавливает цвет линии цены последней совершенной сделки (Last) |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CChartObj::SetColorLast(const color colour,const bool redraw=false)
  {
   ::ResetLastError();
   if(!::ChartSetInteger(this.ID(),CHART_COLOR_LAST,colour))
     {
      CMessage::ToLog(DFUN,::GetLastError(),true);
      return false;
     }
   this.SetProperty(CHART_PROP_COLOR_LAST,colour);
   if(redraw)
      ::ChartRedraw(this.ID());
   return true;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|Устанавливает цвет уровней стоп-ордеров (Stop Loss и Take Profit) |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CChartObj::SetColorStops(const color colour,const bool redraw=false)
  {
   ::ResetLastError();
   if(!::ChartSetInteger(this.ID(),CHART_COLOR_STOP_LEVEL,colour))
     {
      CMessage::ToLog(DFUN,::GetLastError(),true);
      return false;
     }
   this.SetProperty(CHART_PROP_COLOR_STOP_LEVEL,colour);
   if(redraw)
      ::ChartRedraw(this.ID());
   return true;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Устанавливает левую координату открепленного графика             |
//| относительно виртуального экрана                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CChartObj::SetFloatLeft(const int value,const bool redraw=false)
  {
   ::ResetLastError();
   if(!::ChartSetInteger(this.ID(),CHART_FLOAT_LEFT,value))
     {
      CMessage::ToLog(DFUN,::GetLastError(),true);
      return false;
     }
   this.SetProperty(CHART_PROP_FLOAT_LEFT,value);
   if(redraw)
      ::ChartRedraw(this.ID());
   return true;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Устанавливает верхнюю координату открепленного графика           |
//| относительно виртуального экрана                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CChartObj::SetFloatTop(const int value,const bool redraw=false)
  {
   ::ResetLastError();
   if(!::ChartSetInteger(this.ID(),CHART_FLOAT_TOP,value))
     {
      CMessage::ToLog(DFUN,::GetLastError(),true);
      return false;
     }
   this.SetProperty(CHART_PROP_FLOAT_TOP,value);
   if(redraw)
      ::ChartRedraw(this.ID());
   return true;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Устанавливает правую координату открепленного графика            |
//| относительно виртуального экрана                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CChartObj::SetFloatRight(const int value,const bool redraw=false)
  {
   ::ResetLastError();
   if(!::ChartSetInteger(this.ID(),CHART_FLOAT_RIGHT,value))
     {
      CMessage::ToLog(DFUN,::GetLastError(),true);
      return false;
     }
   this.SetProperty(CHART_PROP_FLOAT_RIGHT,value);
   if(redraw)
      ::ChartRedraw(this.ID());
   return true;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Устанавливает нижнюю координату открепленного графика            |
//| относительно виртуального экрана                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CChartObj::SetFloatBottom(const int value,const bool redraw=false)
  {
   ::ResetLastError();
   if(!::ChartSetInteger(this.ID(),CHART_FLOAT_BOTTOM,value))
     {
      CMessage::ToLog(DFUN,::GetLastError(),true);
      return false;
     }
   this.SetProperty(CHART_PROP_FLOAT_BOTTOM,value);
   if(redraw)
      ::ChartRedraw(this.ID());
   return true;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Устанавливает размер отступа нулевого бара                       |
//| от правого края в процентах                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CChartObj::SetShiftSize(const double value,const bool redraw=false)
  {
   double size=(value<10.0 ? 10.0 : value>50.0 ? 50.0 : value);
   ::ResetLastError();
   if(!::ChartSetDouble(this.ID(),CHART_SHIFT_SIZE,size))
     {
      CMessage::ToLog(DFUN,::GetLastError(),true);
      return false;
     }
   this.SetProperty(CHART_PROP_SHIFT_SIZE,size);
   if(redraw)
      ::ChartRedraw(this.ID());
   return true;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Устанавливает положение фиксированной позиции графика            |
//| от левого края в процентах                                       |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CChartObj::SetFixedPosition(const double value,const bool redraw=false)
  {
   double pos=(value<0 ? 0 : value>100.0 ? 100.0 : value);
   ::ResetLastError();
   if(!::ChartSetDouble(this.ID(),CHART_FIXED_POSITION,pos))
     {
      CMessage::ToLog(DFUN,::GetLastError(),true);
      return false;
     }
   this.SetProperty(CHART_PROP_FIXED_POSITION,pos);
   if(redraw)
      ::ChartRedraw(this.ID());
   return true;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Устанавливает фиксированный максимум графика                     |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CChartObj::SetFixedMaximum(const double value,const bool redraw=false)
  {
   ::ResetLastError();
   if(!::ChartSetDouble(this.ID(),CHART_FIXED_MAX,value))
     {
      CMessage::ToLog(DFUN,::GetLastError(),true);
      return false;
     }
   this.SetProperty(CHART_PROP_FIXED_MAX,value);
   if(redraw)
      ::ChartRedraw(this.ID());
   return true;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Устанавливает фиксированный минимум графика                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CChartObj::SetFixedMinimum(const double value,const bool redraw=false)
  {
   ::ResetLastError();
   if(!::ChartSetDouble(this.ID(),CHART_FIXED_MIN,value))
     {
      CMessage::ToLog(DFUN,::GetLastError(),true);
      return false;
     }
   this.SetProperty(CHART_PROP_FIXED_MIN,value);
   if(redraw)
      ::ChartRedraw(this.ID());
   return true;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Устанавливает значение масштаба в пунктах на бар                 |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CChartObj::SetPointsPerBar(const double value,const bool redraw=false)
  {
   ::ResetLastError();
   if(!::ChartSetDouble(this.ID(),CHART_POINTS_PER_BAR,value))
     {
      CMessage::ToLog(DFUN,::GetLastError(),true);
      return false;
     }
   this.SetProperty(CHART_PROP_POINTS_PER_BAR,value);
   if(redraw)
      ::ChartRedraw(this.ID());
   return true;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Устанавливает текст комментария на графике                       |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CChartObj::SetComment(const string comment,const bool redraw=false)
  {
   ::ResetLastError();
   if(!::ChartSetString(this.ID(),CHART_COMMENT,comment))
     {
      CMessage::ToLog(DFUN,::GetLastError(),true);
      return false;
     }
   this.SetProperty(CHART_PROP_COMMENT,comment);
   if(redraw)
      ::ChartRedraw(this.ID());
   return true;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Устанавливает высоту указанного графика в пикселях               |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CChartObj::SetWindowHeightInPixels(const int height,const int sub_window,const bool redraw=false)
  {
   ::ResetLastError();
   if(!::ChartSetInteger(this.ID(),CHART_HEIGHT_IN_PIXELS,sub_window,height))
     {
      CMessage::ToLog(DFUN,::GetLastError(),true);
      return false;
     }
   if(redraw)
      ::ChartRedraw(this.ID());
   return true;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Устанавливает символ графика                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CChartObj::SetSymbol(const string symbol)
  {
   ::ResetLastError();
   if(!::ChartSetSymbolPeriod(this.ID(),symbol,this.Timeframe()))
     {
      CMessage::ToLog(DFUN,::GetLastError(),true);
      return false;
     }
   this.SetProperty(CHART_PROP_SYMBOL,symbol);
   this.m_digits=(int)::SymbolInfoInteger(this.Symbol(),SYMBOL_DIGITS);
   return true;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Устанавливает период графика                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CChartObj::SetTimeframe(const ENUM_TIMEFRAMES timeframe)
  {
   ::ResetLastError();
   if(!::ChartSetSymbolPeriod(this.ID(),this.Symbol(),timeframe))
     {
      CMessage::ToLog(DFUN,::GetLastError(),true);
      return false;
     }
   this.SetProperty(CHART_PROP_TIMEFRAME,timeframe);
   return true;
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Методы идентичны вышерассмотренным приватным методам и имеют ту же логику, поэтому оставим их для самостоятельного изучения. Любые вопросы всегда можно задать в обсуждении к статье.

На этом создание объекта-чарта завершено. Полный его листинг можно посмотреть в прикреплённых к статье файлах библиотеки.


Тестирование

Для тестирования возьмём советник из прошлой статьи
и сохраним его в новой папке \MQL5\Experts\TestDoEasy\Part67\ под новым именем TestDoEasyPart67.mq5.

Что мы сделаем... Откроем три графика разных инструментов, т. е. на первом будет работать советник, а два других будут просто открыты. При первом запуске советник прочитает все графики, создаст соответствующие им объекты-чарты, добавит их во временно созданный для тестирования список и затем прочитает созданный список и выведет краткие описания находящихся в нём объектов-чартов. Для самого первого графика — на котором работает советник — выведем полное описание объекта-чарта.

Так как классы сигналов у нас теперь подключены посредством главного объекта библиотеки CEngine, то

вместо строки подключения класса объекта-mql5-сигнала

//|                                             TestDoEasyPart66.mq5 |
//|                        Copyright 2021, MetaQuotes Software Corp. |
//|                             https://mql5.com/ru/users/artmedia70 |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://mql5.com/ru/users/artmedia70"
#property version   "1.00"
//--- includes
#include <DoEasy\Engine.mqh>
#include <DoEasy\Objects\MQLSignalBase\MQLSignal.mqh>
//--- enums

подключим файл класса объекта-чарта:

//|                                             TestDoEasyPart67.mq5 |
//|                        Copyright 2021, MetaQuotes Software Corp. |
//|                             https://mql5.com/ru/users/artmedia70 |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://mql5.com/ru/users/artmedia70"
#property version   "1.00"
//--- includes
#include <DoEasy\Engine.mqh>
#include <DoEasy\Objects\Chart\ChartObj.mqh>
//--- enums

В обработчике OnTick() вместо блока кода для работы с сигналами

//--- Поиск доступных сигналов в базе и проверка возможности подписаться на сигнал по его имени
   static bool done=false;
   //--- Если первый запуск и работа с сигналами разрешена в пользовательских настройках советника
   if(InpUseMqlSignals && !done)
     {
      //--- Выводим в журнал список всех бесплатных сигналов
      Print("");
      engine.GetSignalsMQL5Collection().PrintShort(true,false,true);
      //--- Получаем список только бесплатных сигналов
      CArrayObj *list=engine.GetListSignalsMQL5Free();
      //--- Если список получен
      if(list!=NULL)
        {
         //--- Находим в списке сигнал с максимальным приростом в процентах
         int index_max_gain=CSelect::FindMQLSignalMax(list,SIGNAL_MQL5_PROP_GAIN);
         CMQLSignal *signal_max_gain=list.At(index_max_gain);
         //--- Если сигнал найден
         if(signal_max_gain!=NULL)
           {
            //--- Выведем в журнал полное описание сигнала
            signal_max_gain.Print();
            //--- Если удалось подписаться на сигнал
            if(engine.SignalsMQL5Subscribe(signal_max_gain.ID()))
              {
               //--- Устанавливаем параметры подписки
               //--- Разрешаем копирование сделок по подписке
               engine.SignalsMQL5CurrentSetSubscriptionEnableON();
               //--- Устанавливаем запрет синхронизации без показа диалога подтверждения
               engine.SignalsMQL5CurrentSetConfirmationsDisableOFF();
               //--- Устанавливаем разрешение копирования Stop Loss и Take Profit
               engine.SignalsMQL5CurrentSetSLTPCopyON();
               //--- Устанавливаем величину проскальзывания, с которой выставляются рыночные ордера при синхронизации позиций и копировании сделок
               engine.SignalsMQL5CurrentSetSlippage(2);
               //--- Устанавливаем процент для конвертации объема сделки
               engine.SignalsMQL5CurrentSetEquityLimit(50);
               //--- Устанавливаем ограничения по депозиту (в %)
               engine.SignalsMQL5CurrentSetDepositPercent(70);
               //--- Выводим в журнал параметры подписки
               engine.SignalsMQL5CurrentSubscriptionParameters();
              }
           }
        }
      done=true;
      return;
     }
   //--- Если есть подписка на сигнал - отписываемся от него
   if(engine.SignalsMQL5CurrentID()>0)
     {
      engine.SignalsMQL5Unsubscribe();
     }
//---

впишем блок кода для работы с объектами-чартами:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
//--- Обработка события NewTick в библиотеке
   engine.OnTick(rates_data);

//--- Если работа в тестере
   if(MQLInfoInteger(MQL_TESTER))
     {
      engine.OnTimer(rates_data);   // Работа в таймере
      PressButtonsControl();        // Контроль нажатия кнопок
      engine.EventsHandling();      // Работа с событиями
     }

//--- Если установлен флаг трейлинга
   if(trailing_on)
     {
      TrailingPositions();          // Трейлинг позиций
      TrailingOrders();             // Трейлинг отложенных ордеров
     }
   
//--- Если первый запуск
   static bool done=false;
   if(!done)
     {
      //--- Создадим объект-список для хранения объектов-чартов
      CArrayObj *list=new CArrayObj();
      if(list==NULL)
         return;
      //--- Объявим переменные и получим идентификатор первого графика
      long currChart,prevChart=ChartFirst(); 
      int i=0; 
      //--- Создадим объект-чарт и добавим его в список
      CChartObj *chart_first=new CChartObj(prevChart);
      list.Add(chart_first);
      //--- В цикле по общему количеству графиков терминала (не более 100)
      while(i<CHARTS_MAX)
        { 
         //--- на основании предыдущего получим новый график
         currChart=ChartNext(prevChart);
         //--- Если достигли конца списка графиков - завершаем цикл
         if(currChart<0) break;
         //--- Создаём объект-чарт на основании идентификатора текущего графика в цикле и добавим его в список
         CChartObj *chart=new CChartObj(currChart);
         list.Add(chart);
         //--- запомним идентификатор текущего графика для ChartNext() и увеличим счётчик цикла
         prevChart=currChart;
         i++;
        }
      Print("");
      //--- Из заполненного списка в цикле получим очередной объект-чарт и выведем его краткое описание
      int total=list.Total();
      for(int j=0;j<total;j++)
        {
         CChartObj *chart_obj=list.At(j);
         chart_obj.PrintShort();
        }
      Print("");
      //--- Выведем полное описание самого первого графика
      chart_first=list.At(0);
      chart_first.Print();
      //--- Уничтожим список объектов-чартов
      delete list;
      done=true;
     }
//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Вся логика подробно расписана в коде и в дополнительных пояснениях не нуждается. В любом случае все вопросы можно задать в обсуждении статьи.

Это всё, что мы хотели сделать сегодня.

Скомпилируем советник, откроем в терминале три графика и на первом из них запустим советник, предварительно указав в параметрах "работать только с текущим символом и таймфреймом":


При наступлении первого тика советник создаст три объекта-чарта и выведет в журнал помимо сообщений об инициализации различных классов библиотеки, а также краткие описания созданных трёх объектов-чартов:

Chart window EURUSD H4 ID: 131733844391938630, HWND: 918600
Chart window AUDUSD H1 ID: 131733844391938632, HWND: 1182638
Chart window GBPUSD H4 ID: 131733844391938633, HWND: 1705036

Затем выведет полное описание всех свойств объекта-чарта, описывающего первый график терминала:

============= The beginning of the parameter list (Chart window EURUSD H4) =============
Chart ID: 131733844391938630
Timeframe: H4
Drawing attributes of a price chart: Yes
Object "Chart": No
Chart on top of other charts: No
Accessing the context menu by pressing the right mouse button: Yes
Accessing the "Crosshair tool" by pressing the middle mouse button: Yes
Scrolling the chart horizontally using the left mouse button: Yes
Sending messages about mouse wheel events to all mql5 programs on a chart: No
Send notifications of mouse move and mouse click events to all mql5 programs on a chart: No
Send a notification of an event of new object creation to all mql5-programs on a chart: No
Send a notification of an event of object deletion to all mql5-programs on a chart: No
Chart type: Display as Japanese candlesticks
Price chart in the foreground: No
Price chart indent from the right border: Yes
Automatic moving to the right border of the chart: Yes
Managing the chart using a keyboard: Yes
Allowed to intercept Space and Enter key presses on the chart to activate the quick navigation bar: Yes
Scale: 2
Fixed scale mode: No
Scale 1:1 mode: No
Scale to be specified in points per bar: No
Display a symbol ticker in the upper left corner: Yes
Display OHLC values in the upper left corner: Yes
Display Bid values as a horizontal line in a chart: Yes
Display Ask values as a horizontal line in a chart: Yes
Display Last values as a horizontal line in a chart: No
Display vertical separators between adjacent periods: No
Display grid in the chart: No
Display volume in the chart: Tick volumes
Display textual descriptions of objects: Yes
The number of bars on the chart that can be displayed: 96
The total number of chart windows, including indicator subwindows: 1
Chart window handle: 918600
Number of the first visible bar in the chart: 95
Chart width in bars: 117
Chart width in pixels: 466
Chart background color: clrWhite
Color of axes, scales and OHLC line: clrBlack
Grid color: clrSilver
Color of volumes and position opening levels: clrGreen
Color for the up bar, shadows and body borders of bull candlesticks: clrBlack
Color for the down bar, shadows and body borders of bear candlesticks: clrBlack
Line chart color and color of "Doji" Japanese candlesticks: clrBlack
Body color of a bull candlestick: clrWhite
Body color of a bear candlestick: clrBlack
Bid price level color: clrLightSkyBlue
Ask price level color: clrCoral
Line color of the last executed deal price (Last): clrSilver
Color of stop order levels (Stop Loss and Take Profit): clrOrangeRed
Displaying trade levels in the chart (levels of open positions, Stop Loss, Take Profit and pending orders): Yes
Permission to drag trading levels on a chart with a mouse: Yes
Showing the time scale on a chart: Yes
Showing the price scale on a chart: Yes
Showing the "One click trading" panel on a chart: No
Chart window is maximized: No
Chart window is minimized: No
The chart window is docked: Yes
The left coordinate of the undocked chart window relative to the virtual screen: 0
The top coordinate of the undocked chart window relative to the virtual screen: 0
The right coordinate of the undocked chart window relative to the virtual screen: 0
The bottom coordinate of the undocked chart window relative to the virtual screen: 0
------
The size of the zero bar indent from the right border in percents: 18.63
Chart fixed position from the left border in percent value: 0.00
Fixed  chart maximum: 1.22650
Fixed  chart minimum : 1.17770
Scale in points per bar: 1.00
Chart minimum: 1.17770
Chart maximum: 1.22650
------
Text of a comment in a chart: ""
The name of the Expert Advisor running on the chart: "TestDoEasyPart67"
The name of the script running on the chart: ""
Symbol: "EURUSD"
============= End of the parameter list (Chart window EURUSD H4) =============


Что дальше

В следующей статье расширим возможности объекта-чарта, создав для него объекты подокон, и создадим коллекцию объектов-чартов

Ниже прикреплены все файлы текущей версии библиотеки и файл тестового советника для MQL5. Их можно скачать и протестировать всё самостоятельно.
Хочу отметить, что использовать объекты-чарты в своих разработках в текущем их состоянии не рекомендуется ввиду дальнейших их изменений.
При возникновении вопросов, замечаний и пожеланий, вы можете озвучить их в комментариях к статье.

К содержанию

*Статьи этой серии:

Работа с ценами в библиотеке DoEasy (Часть 62): Реалтайм-обновление тиковых серий, подготовка к работе со стаканом цен
Работа с ценами в библиотеке DoEasy (Часть 63): Стакан цен, класс абстрактной заявки стакана цен
Работа с ценами в библиотеке DoEasy (Часть 64): Стакан цен, классы объекта-снимка и объекта-серии снимков стакана цен
Работа с ценами и Сигналами в библиотеке DoEasy (Часть 65): Коллекция стаканов и класс для работы с Сигналами MQL5.com
Прочие классы в библиотеке DoEasy (Часть 66): Класс-коллекция Сигналов MQL5.com

