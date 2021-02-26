Работа с ценами и Сигналами в библиотеке DoEasy (Часть 65): Коллекция стаканов и класс для работы с Сигналами MQL5.com

Содержание

Концепция

У нас готов функционал для работы со стаканом цен любого символа — в предыдущих статьях мы создали классы объектов абстрактной заявки стакана цен и его наследников, класс снимка стакана цен и класс серии снимков стакана цен. Осталось создать общее хранилище для объектов-серий снимков стакана цен — класс-коллекцию серий снимков, где будут храниться все эти серии с удобным доступом к любому снимку стакана цен из хранящихся в списках в коллекции, а также с их автоматическим обновлением — добавлением новых снимков и удалением старых — для поддержания заданных размеров серий.

Помимо создания класса-коллекции серий снимков стаканов цен, сегодня начнём новый раздел библиотеки — прочие классы библиотеки.

И начнём с функционала для работы с сервисом сигналов MQL5.com, а именно — создадим класс объекта-сигнала, в котором будут храниться все данные одного сигнала, транслируемого сервисом сигналов ресурса MQL5.com.



Доработка классов библиотеки

Сразу же дополним библиотеку новыми сообщениями. В файле \MQL5\Include\DoEasy\Data.mqh впишем индексы новых сообщений:

MSG_MBOOK_SERIES_TEXT_MBOOKSERIES, MSG_MBOOK_SERIES_ERR_ADD_TO_LIST, MSG_MB_COLLECTION_TEXT_MBCOLLECTION, MSG_SIGNAL_MQL5_TEXT_SIGNAL, MSG_SIGNAL_MQL5_TEXT_SIGNAL_MQL5, MSG_SIGNAL_MQL5_TRADE_MODE, MSG_SIGNAL_MQL5_DATE_PUBLISHED, MSG_SIGNAL_MQL5_DATE_STARTED, MSG_SIGNAL_MQL5_DATE_UPDATED, MSG_SIGNAL_MQL5_ID, MSG_SIGNAL_MQL5_LEVERAGE, MSG_SIGNAL_MQL5_PIPS, MSG_SIGNAL_MQL5_RATING, MSG_SIGNAL_MQL5_SUBSCRIBERS, MSG_SIGNAL_MQL5_TRADES, MSG_SIGNAL_MQL5_SUBSCRIPTION_STATUS, MSG_SIGNAL_MQL5_EQUITY, MSG_SIGNAL_MQL5_GAIN, MSG_SIGNAL_MQL5_MAX_DRAWDOWN, MSG_SIGNAL_MQL5_PRICE, MSG_SIGNAL_MQL5_ROI, MSG_SIGNAL_MQL5_AUTHOR_LOGIN, MSG_SIGNAL_MQL5_BROKER, MSG_SIGNAL_MQL5_BROKER_SERVER, MSG_SIGNAL_MQL5_NAME, MSG_SIGNAL_MQL5_CURRENCY, MSG_SIGNAL_MQL5_TEXT_GAIN, MSG_SIGNAL_MQL5_TEXT_DRAWDOWN, };

и тексты сообщений, соответствующие вновь добавленным индексам:

{ "Серия снимков стакана цен" , "Series of shots of the Depth of Market" }, { "Ошибка. Не удалось добавить серию снимков стакана цен в список" , "Error. Failed to add a shots series of the Depth of Market to the list" }, { "Коллекция серий снимков стакана цен" , "Collection of series of the Depth of Market shot" }, { "Сигнал" , "Signal" }, { "Сигнал сервиса сигналов MQL5.com" , "Signal from MQL5.com signal service" }, { "Тип счета" , "Account type" }, { "Дата публикации" , "Publication date" }, { "Дата начала мониторинга" , "Monitoring starting date" }, { "Дата последнего обновления торговой статистики" , "The date of the last update of the signal's trading statistics" }, { "ID" , "ID" }, { "Плечо торгового счета" , "Account leverage" }, { "Результат торговли в пипсах" , "Profit in pips" }, { "Позиция в рейтинге сигналов" , "Position in rating" }, { "Количество подписчиков" , "Number of subscribers" }, { "Количество трейдов" , "Number of trades" }, { "Состояние подписки счёта на этот сигнал" , "Account subscription status for this signal" }, { "Средства на счете" , "Account equity" }, { "Прирост счета в процентах" , "Account gain" }, { "Максимальная просадка" , "Account maximum drawdown" }, { "Цена подписки на сигнал" , "Signal subscription price" }, { "Значение ROI (Return on Investment) сигнала в %" , "Return on Investment (%)" }, { "Логин автора" , "Author login" }, { "Наименование брокера (компании)" , "Broker name (company)" }, { "Сервер брокера" , "Broker server" }, { "Имя" , "Name" }, { "Валюта счета" , "Base currency" }, { "Прирост" , "Gain" }, { "Просадка" , "Drawdown" }, };

Так как сегодня будем делать новую коллекцию, то нам необходимо прописать идентификатор этой коллекции. В файле \MQL5\Include\DoEasy\Defines.mqh в разделе идентификаторов впишем идентификатор коллекции серии снимков стаканов цен:

#define COLLECTION_HISTORY_ID ( 0x777A ) #define COLLECTION_MARKET_ID ( 0x777B ) #define COLLECTION_EVENTS_ID ( 0x777C ) #define COLLECTION_ACCOUNT_ID ( 0x777D ) #define COLLECTION_SYMBOLS_ID ( 0x777E ) #define COLLECTION_SERIES_ID ( 0x777F ) #define COLLECTION_BUFFERS_ID ( 0x7780 ) #define COLLECTION_INDICATORS_ID ( 0x7781 ) #define COLLECTION_INDICATORS_DATA_ID ( 0x7782 ) #define COLLECTION_TICKSERIES_ID ( 0x7783 ) #define COLLECTION_MBOOKSERIES_ID ( 0x7784 )

Доработаем файл класса объекта-серии снимков стакана цен. Иногда нам необходимо вывести описание объекта разово, а иногда — при выводе из объекта-коллекции нам нужно будет выводить описания сразу всех серий снимков стаканов цен. И в этом случае список будет смотреться красивее, если перед описанием каждой серии добавлять дефис. В файле класса серии снимков стакана цен \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Book\MBookSeries.mqh допишем изменения в определении методов:

void Print ( const bool dash= false ); void PrintShort( const bool dash= false );

Просто используем флаг необходимости вывода дефиса перед описанием объекта.

В реализации методов тоже пропишем эти изменения:

void CMBookSeries:: Print ( const bool dash= false ) { string txt= ( CMessage::Text(MSG_TICKSERIES_REQUIRED_HISTORY_DAYS)+( string ) this .RequiredUsedDays()+ ", " + CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_TS_ACTUAL_DEPTH)+( string ) this .DataTotal() ); :: Print ( (dash ? "- " : "" ) , this .Header(), ": " ,txt); } void CMBookSeries::PrintShort( const bool dash= false ) { :: Print ( (dash ? "- " : "" ) , this .Header()); }

По умолчанию флаг имеет значение false, и дефис перед описанием объекта не выводится.







Класс-коллекция стаканов цен

У нас созданы все необходимые объекты для создания коллекции стаканов цен. Есть объект-заявка стакана цен, который в терминале представлен структурой MqlBookInfo. При наступлении события BookEvent вызывается обработчик этого события OnBookEvent(), в котором его параметром указывается символ, на котором произошло событие изменения стакана цен. При этом мы можем в массив структур MqlBookInfo получить все текущие данные стакана цен. Совокупность этих данных у нас в библиотеке описывается объектом-снимком стакана цен — в нём содержатся объекты-заявки — ровно то количество, которое мы получили при обработке события изменения стакана. При каждом изменении стакана цен мы создаём новый объект-снимок, который добавляем к списку. Такой список у нас представлен объектом-серией снимков стаканов цен. Для каждого символа, используемого в программе и на который осуществлена подписка на получение событий стакана цен, мы создаём такие списки. Эти списки у нас создаются в реалтайм-режиме (к сожалению, сам терминал не имеет истории изменений стакана цен для символа). В итоге, нам теперь необходимо все имеющиеся списки объединить в один объект-коллекцию стаканов цен символов.

Коллекция стаканов цен символов будет хранить в себе постоянно пополняемые списки снимков стаканов цен, что позволит нам создать историю изменений стакана цен для каждого символа во время работы программы. Мы сможем получать данные любого снимка из имеющихся в списках коллекции, а из каждого снимка мы можем извлекать любую заявку из содержащихся в нём. У нас будет возможность искать нужные данные, фильтровать списки по заданным критериям и проводить статистические исследования с имеющимися списками коллекции.

Итак, в папке библиотеки \MQL5\Include\DoEasy\Collections\ создадим новый класс CMBookSeriesCollection в файле BookSeriesCollection.mqh.

Базовым классом должен быть класс базового объекта всех объектов библиотеки CBaseObj, и к листингу класса должны быть подключены все необходимые файлы:



#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://MQL5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #include "ListObj.mqh" #include "..\Objects\Book\MBookSeries.mqh" #include "..\Objects\Symbols\Symbol.mqh" class CMBookSeriesCollection : public CBaseObj { }

Рассмотрим тело класса, его методы, а затем разберём реализацию методов и их назначение:

class CMBookSeriesCollection : public CBaseObj { private : CListObj m_list; int IndexMBookSeries( const string symbol); public : CMBookSeriesCollection *GetObject( void ) { return & this ; } CArrayObj *GetList( void ) { return & this .m_list; } int DataTotal( void ) const { return this .m_list.Total(); } CMBookSeries *GetMBookseries( const string symbol); CMBookSeries *GetMBookseries( const int index) { return this .m_list.At(index);} bool CreateCollection( const CArrayObj *list_symbols, const uint required= 0 ); void SetAvailableMBookSeries( const string symbol, const bool flag= true ); void SetAvailableMBookSeries( const bool flag= true ); bool IsAvailableMBookSeries( const string symbol); bool IsAvailableMBookSeries( void ); bool SetRequiredUsedDays( const string symbol, const uint required= 0 ); bool SetRequiredUsedDays( const uint required= 0 ); CMBookSnapshot *GetMBook( const string symbol, const int index); CMBookSnapshot *GetMBook( const string symbol, const long time_msc); bool Refresh( const string symbol, const long time_msc); void Print ( void ); void PrintShort( void ); CMBookSeriesCollection(); };

Из описаний методов понятно, что сама коллекция представлена списком m_list, в котором будут храниться объекты-серии снимков стаканов цен разных символов, представленных классом CMBookSeries, в которых в свою очередь содержатся объекты-снимки стакана цен, представленных классом CMBookSnapshot.

Рассмотрим подробнее реализацию методов класса.

В конструкторе класса очищается список-коллекция, списку устанавливается флаг сортированного списка и присваивается идентификатор списка коллекции серий стаканов цен:



CMBookSeriesCollection::CMBookSeriesCollection() { this .m_list.Clear(); this .m_list.Sort(); this .m_list.Type(COLLECTION_MBOOKSERIES_ID); }

По умолчанию все списки серий сортируются в списке-коллекции по наименованию символов серий снимков стаканов цен.

Метод создания списка-коллекции серий стаканов цен символов:

bool CMBookSeriesCollection::CreateCollection( const CArrayObj *list_symbols, const uint required= 0 ) { if (list_symbols== NULL ) return false ; int total=list_symbols.Total(); this .m_list.Clear(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CSymbol *symbol_obj=list_symbols.At(i); if (symbol_obj== NULL ) continue ; CMBookSeries *bookseries= new CMBookSeries(symbol_obj.Name(),required); if (bookseries== NULL ) continue ; this .m_list.Sort(); if ( this .m_list.Search(bookseries)> WRONG_VALUE ) delete bookseries; else { if (! this .m_list.Add(bookseries)) { delete bookseries; :: Print (DFUN, "\"" ,symbol_obj.Name(), "\": " ,CMessage::Text(MSG_MBOOK_SERIES_ERR_ADD_TO_LIST)); return false ; } } } return true ; }

Вся логика метода подробно расписана в его листинге. Кратко: в метод передаётся список всех используемых в программе символов и количество снимков стакана цен, которое можно хранить в списках коллекции. В цикле по переданному в метод списку получаем из списка очередной объект-символ, создаём новый объект-серию снимков стакана цен по этому символу и добавляем его в список-коллекцию. В итоге у нас получается список объектов-серий снимков стаканов цен разных символов — тех, которые присутствуют в переданном в метод списке. Каждый созданный список серий снимков изначально пустой.

Наполнение созданных в коллекции списков будет происходить в методе обновления списка-серии снимков стакана цен указанного символа:

bool CMBookSeriesCollection::Refresh( const string symbol , const long time_msc ) { CMBookSeries *bookseries= this .GetMBookseries(symbol); if (bookseries== NULL ) return false ; return bookseries.Refresh(time_msc); }

Так как обработчик OnBookEvent() срабатывает для каждого символа, то и метод обновления мы используем не для всей коллекции, а только для одного из символов коллекции. В метод передаётся наименование символа, на котором произошло событие изменения стакана цен и время регистрации события изменения стакана цен в миллисекундах. Далее получаем объект-серию снимков стакана цен по переданному в метод символу и возвращаем результат работы метода Refresh() класса объекта-серии снимков стакана цен, рассмотренный нами в прошлой статье.



Метод, возвращающий индекс серии стакана цен по имени символа:

int CMBookSeriesCollection::IndexMBookSeries( const string symbol) { const CMBookSeries *obj= new CMBookSeries(symbol== NULL || symbol== "" ? :: Symbol () : symbol); if (obj== NULL ) return WRONG_VALUE ; this .m_list.Sort(); int index= this .m_list.Search(obj); delete obj; return index; }

Здесь: создаём новый временный объект-серию снимков стакана цен с указанным во входных параметрах символом. Устанавливаем списку флаг сортированного списка (поиск ведётся только в сортированном списке) и получаем индекс объекта с таким же символом в списке. Обязательно удаляем созданный временный объект и возвращаем полученный индекс. Если объект-серия снимков стакана цен с указанным символом есть в списке, то метод Search() вернёт его индекс, в противном случае метод вернёт -1.



Метод, возвращающий объект серии стакана цен указанного символа:

CMBookSeries *CMBookSeriesCollection::GetMBookseries( const string symbol) { int index= this .IndexMBookSeries(symbol); return this .m_list.At(index); }

Здесь: при помощи вышерассмотренного метода получаем индекс объекта-серии снимков стакана цен в списке по символу и возвращаем указатель на объект в списке по полученному индексу. Если объекта с указанным символом нет в списке (индекс равен -1), то метод At() вернёт NULL.



Для использования функционала работы со стаканами цен необходимо осуществить подписку на получение событий изменения стакана цен для каждого символа. Это у нас уже готово и работает — в классе объекта-символа нами уже сделан этот функционал. Помимо этого, в классе объекта-серии снимков стаканов цен у нас есть флаг, который указывает нам на необходимость включения/отключения обработки событий изменения стакана цен. Т.е. даже если по символу уже осуществлена подписка на события BookEvent, то мы можем временно отключить работу по данному символу со стаканом цен при помощи управления этим флагом. Для установки флага необходимости обрабатывать события BookEvent по символу у нас есть метод:

void CMBookSeriesCollection::SetAvailableMBookSeries( const string symbol, const bool flag= true ) { CMBookSeries *bookseries= this .GetMBookseries(symbol); if (bookseries== NULL ) return ; bookseries.SetAvailable(flag); }

Здесь: получаем объект-серию стаканов цен указанного символа и устанавливаем для него переданный в метод флаг.

По умолчанию значение флага равно true.

Если наша программа работает со множеством символов, и нам нужно одновременно управлять вышеописанными флагами серий снимков стаканов цен, то для этого у нас есть метод, позволяющий установить значение флага сразу для всех используемых в программе символов:

void CMBookSeriesCollection::SetAvailableMBookSeries( const bool flag= true ) { for ( int i= 0 ;i< this .m_list.Total();i++) { CMBookSeries *bookseries= this .m_list.At(i); if (bookseries== NULL ) continue ; bookseries.SetAvailable(flag); } }

Здесь: в цикле по общему количеству объектов-серий снимков стаканов цен в коллекции получаем очередной список-серию и устанавливаем для него переданный в метод флаг. По умолчанию значение флага равно true.



Методы, обратные вышерассмотренным — возвращают значения флагов работы со списком-серией либо указанного символа, либо сразу всех.



Метод, возвращающий флаг использования серии стакана цен указанного символа:

bool CMBookSeriesCollection::IsAvailableMBookSeries( const string symbol) { CMBookSeries *bookseries= this .GetMBookseries(symbol); if (bookseries== NULL ) return false ; return bookseries.IsAvailable(); }

Здесь: получаем объект-серию снимков стаканов цен по переданному в метод символу и возвращаем значение флага, установленное для этого объекта.



Метод, возвращающий флаг использования серий стаканов цен всех символов:

bool CMBookSeriesCollection::IsAvailableMBookSeries( void ) { bool res= true ; int total= this .m_list.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CMBookSeries *bookseries= this .m_list.At(i); if (bookseries== NULL ) continue ; res &=bookseries.IsAvailable(); } return res; }

Данный метод возвращает true только в том случае, если для каждого из используемых символов в их сериях стаканов цен установлен флаг необходимости их использования. Здесь мы в цикле по всем объектам-сериям коллекции получаем очередную серию и добавляем к переменной значение флага этой серии. Если хоть у одного из символов флаг будет иметь значение false, то метод вернёт false.



Метод, устанавливающий количество снимков в истории стакана цен указанного символа:



bool CMBookSeriesCollection::SetRequiredUsedDays( const string symbol, const uint required= 0 ) { CMBookSeries *bookseries= this .GetMBookseries(symbol); if (bookseries== NULL ) return false ; bookseries.SetRequiredUsedDays(required); return true ; }

Для ограничения общего количества снимков стакана цен для каждого из символов — чтобы не расходовать лишнюю память на устаревшие данные, служит этот метод. Здесь: получаем список-серию снимков указанного символа и устанавливаем ему максимальное количество снимков в списке. Если список-серию снимков получить не удалось — возвращаем false. При успешной установке требуемого количества возвращаем true.

Метод, устанавливающий количество снимков в истории стаканов всех символов:

bool CMBookSeriesCollection::SetRequiredUsedDays( const uint required= 0 ) { bool res= true ; for ( int i= 0 ;i< this .m_list.Total();i++) { CMBookSeries *bookseries= this .m_list.At(i); if (bookseries== NULL ) { res &= false ; continue ; } bookseries.SetRequiredUsedDays(required); } return res; }

Данный метод устанавливает одинаковое количество требуемых данных истории стакана цен сразу для всех используемых в программе символов.

В цикле по общему количеству объектов-серий в коллекции получаем очередной объект-серию снимков стакана и устанавливаем ему указанное количество данных. Если серию получить не удалось, то к результату добавляется значение false. Таким образом, если хоть для одной серии не удалось установить нужное количество, то метод вернёт false. По окончании цикла возвращаем полученный в переменной res результат.



Метод, возвращающий объект-снимок стакана цен указанного символа по индексу:



CMBookSnapshot *CMBookSeriesCollection::GetMBook( const string symbol, const int index) { CMBookSeries *bookseries= this .GetMBookseries(symbol); if (bookseries== NULL ) return NULL ; return bookseries.GetMBookByListIndex(index); }

Здесь: получаем объект-серию снимков стакана цен указанного символа и возвращаем указатель на объект-снимок стакана цен по указанному индексу методом GetMBookByListIndex() класса CMBookSeries, описанным в прошлой статье.



Метод, возвращающий объект-снимок стакана цен указанного символа по времени в миллисекундах:

CMBookSnapshot *CMBookSeriesCollection::GetMBook( const string symbol, const long time_msc) { CMBookSeries *bookseries= this .GetMBookseries(symbol); if (bookseries== NULL ) return NULL ; return bookseries.GetMBook(time_msc); }

Здесь: получаем объект-серию снимков стакана цен указанного символа и возвращаем указатель на объект-снимок стакана цен по указанному индексу методом GetMBook() класса CMBookSeries, описанным в прошлой статье.

Метод специфичен тем, что для гарантированного получения указателя на объект-снимок стакана цен, нужно точно и заранее знать его время в миллисекундах.

Метод, выводящий в журнал полное описание коллекции серий снимков стаканов цен:

void CMBookSeriesCollection:: Print ( void ) { :: Print (CMessage::Text(MSG_MB_COLLECTION_TEXT_MBCOLLECTION), ":" ); for ( int i= 0 ;i< this .m_list.Total();i++) { CMBookSeries *bookseries= this .m_list.At(i); if (bookseries== NULL ) continue ; bookseries. Print ( true ); } }

Сначала распечатываем заголовок, а затем в цикле получаем каждый последующий объект-серию стакана цен коллекции и распечатываем его полное описание. При этом в метод Print() объекта-серии снимков передаём true — чтобы метод поставил перед описанием серии дефис.



Метод, выводящий в журнал краткое описание коллекции:



void CMBookSeriesCollection::PrintShort( void ) { :: Print (CMessage::Text(MSG_MB_COLLECTION_TEXT_MBCOLLECTION), ":" ); for ( int i= 0 ;i< this .m_list.Total();i++) { CMBookSeries *bookseries= this .m_list.At(i); if (bookseries== NULL ) continue ; bookseries. PrintShort( true ) ; } }

Метод идентичен вышерассмотренному, за исключением того, что для вывода описания серий коллекции используется метод вывода краткого описания объекта-серии стаканов цен.

Доработаем класс главного объекта библиотеки CEngine в файле \MQL5\Include\DoEasy\Engine.mqh.



Подключим к файлу класс-коллекцию серий снимков стаканов цен:



#property copyright "Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://MQL5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #include "Services\TimerCounter.mqh" #include "Collections\HistoryCollection.mqh" #include "Collections\MarketCollection.mqh" #include "Collections\EventsCollection.mqh" #include "Collections\AccountsCollection.mqh" #include "Collections\SymbolsCollection.mqh" #include "Collections\ResourceCollection.mqh" #include "Collections\TimeSeriesCollection.mqh" #include "Collections\BuffersCollection.mqh" #include "Collections\IndicatorsCollection.mqh" #include "Collections\TickSeriesCollection.mqh" #include "Collections\BookSeriesCollection.mqh" #include "TradingControl.mqh"

В списке объектов класса допишем новый объект — объект класса-коллекции серий снимков стаканов цен:

class CEngine { private : CHistoryCollection m_history; CMarketCollection m_market; CEventsCollection m_events; CAccountsCollection m_accounts; CSymbolsCollection m_symbols; CTimeSeriesCollection m_time_series; CBuffersCollection m_buffers; CIndicatorsCollection m_indicators; CTickSeriesCollection m_tick_series; CMBookSeriesCollection m_book_series; CResourceCollection m_resource; CTradingControl m_trading; CPause m_pause; CArrayObj m_list_counters; int m_global_error; bool m_first_start; bool m_is_hedge; bool m_is_tester; bool m_is_market_trade_event; bool m_is_history_trade_event; bool m_is_account_event; bool m_is_symbol_event; ENUM_TRADE_EVENT m_last_trade_event; int m_last_account_event; int m_last_symbol_event; ENUM_PROGRAM_TYPE m_program; string m_name;

Добавим новый обработчик события BookEvent, и в методе, устанавливающем список используемых символов в коллекции символов, помимо передачи количества дней для тиковых серий, добавим передачу максимального количества снимков стаканов цен:

void OnTimer (SDataCalculate &data_calculate); void OnTick (SDataCalculate &data_calculate, const uint required= 0 ); int OnCalculate (SDataCalculate &data_calculate, const uint required= 0 ); bool OnBookEvent ( const string &symbol); void OnDeinit ( void ); bool SetUsedSymbols( const string &array_symbols[], const uint required_ticks= 0 , const uint required_books= 0 );

В списке методов работы с коллекцией тиковых серий добавим новые методы для упрощения работы с коллекцией тиковых серий, и напишем методы для работы с коллекцией серий стаканов цен:



CTickSeriesCollection *GetTickSeriesCollection( void ) { return & this .m_tick_series; } CArrayObj *GetListTickSeries( void ) { return this .m_tick_series.GetList(); } bool TickSeriesCreate( const string symbol, const uint required= 0 ) { return this .m_tick_series.CreateTickSeries(symbol,required); } bool TickSeriesCreateAll( const uint required= 0 ) { return this .m_tick_series.CreateTickSeriesAll(required); } void TickSeriesRefresh( const string symbol) { this .m_tick_series.Refresh(symbol); } void TickSeriesRefreshAll( void ) { this .m_tick_series.Refresh(); } void TickSeriesRefreshAllExceptCurrent( void ) { this .m_tick_series.RefreshExpectCurrent(); } CMBookSeriesCollection *GetMBookSeriesCollection( void ) { return & this .m_book_series; } CArrayObj *GetListMBookSeries( void ) { return this .m_book_series.GetList(); } void MBookSeriesRefresh( const string symbol, const long time_msc) { this .m_book_series.Refresh(symbol,time_msc); } CMBookSeries *GetMBookSeries( const string symbol) { return this .m_book_series.GetMBookseries(symbol); }

Все эти методы просто вызывают одноимённые методы соответствующих коллекций.

За пределами тела класса напишем реализацию обработчика OnBookEvent() библиотеки:

bool CEngine:: OnBookEvent ( const string &symbol ) { CSymbol *sym= this .m_symbols.GetSymbolObjByName(symbol); if (sym== NULL || !sym.BookdepthSubscription()) return false ; return this .m_book_series.Refresh( sym.Name() , sym.Time() ); }

Так как обработчик OnBookEvent() всегда срабатывает на событие изменения стакана цен только одного символа, то этот символ мы можем узнать внутри самого обработчика.

Соответственно, в данный метод мы передаём наименование символа, на котором было зарегистрировано событие изменения стакана цен, а далее — получаем соответствующий объект-символ из класса-коллекции символов и возвращаем результат работы метода обновления соответствующей серии снимков стакана цен, попутно указывая время в миллисекундах, которое будет установлено для вновь созданного снимка стакана цен в методе Refresh().



Доработаем метод, устанавливающий список используемых символов в коллекции символов:

bool CEngine::SetUsedSymbols( const string &array_symbols[], const uint required_ticks= 0 , const uint required_books= 0 ) { bool res= this .m_symbols.SetUsedSymbols(array_symbols); CArrayObj *list= this .GetListAllUsedSymbols(); if (list== NULL ) return false ; res&= this .m_time_series.CreateCollection(list); res&= this .m_tick_series.CreateCollection(list, required_ticks ); res&= this .m_book_series.CreateCollection(list, required_books ); return res; }

Теперь в метод передаются количество дней тиковых серий и максимальное количество снимков стаканов цен в их сериях.

Здесь мы, соответственно, добавили создание коллекции серий снимков стаканов цен всех символов.



На этом разработка классов для работы с сериями стаканов цен завершена.

В последующем мы, возможно, вернёмся к этой теме для доработок, но пока займёмся другим необходимым функционалом библиотеки.



Сервис сигналов MQL5.com — это сервис копи-трейдинга, когда сделки поставщика автоматически повторяются на вашем торговом счете.

Объектом mql5-сигнала здесь мы будем считать торговый счет, на котором отслеживаются торговые операции для публичной трансляции торговых операций — источник сигнала.

У источника сигнала есть свои параметры, которые можно получить посредством функций SignalBaseGetInteger(), SignalBaseGetDouble() и SignalBaseGetString(). А ещё есть параметры подписки — настроек копирования сигнала для конкретного счёта. Эти параметры можно получить посредством функций SignalInfoGetDouble(), SignalInfoGetInteger() и SignalInfoGetString().

Объект-mql5-сигнала будет описывать собою один источник сигнала, доступный в терминале для подписки. С одного счёта можно подписаться только на один сигнал, но иметь в своём распоряжении полный список всех доступных сигналов для подписки — объектов-mql5-сигналов, с возможностью сортировать их по любому из свойств, фильтровать, сравнивать и подписываться на выбранный сигнал — это весьма удобный и полезный функционал для тех, кто хочет использовать сервис сигналов ресурса MQL5.com.



Класс объекта-mql5-сигнала

В файле \MQL5\Include\DoEasy\Defines.mqh пропишем перечисления целочисленных, вещественных и строковых свойств объекта-mql5-сигнала:

#define SIGNAL_MQL5_EVENTS_NEXT_CODE (MBOOK_ORD_EVENTS_NEXT_CODE+ 1 ) enum ENUM_SIGNAL_MQL5_PROP_INTEGER { SIGNAL_MQL5_PROP_TRADE_MODE = 0 , SIGNAL_MQL5_PROP_DATE_PUBLISHED, SIGNAL_MQL5_PROP_DATE_STARTED, SIGNAL_MQL5_PROP_DATE_UPDATED, SIGNAL_MQL5_PROP_ID, SIGNAL_MQL5_PROP_LEVERAGE, SIGNAL_MQL5_PROP_PIPS, SIGNAL_MQL5_PROP_RATING, SIGNAL_MQL5_PROP_SUBSCRIBERS, SIGNAL_MQL5_PROP_TRADES, SIGNAL_MQL5_PROP_SUBSCRIPTION_STATUS, }; #define SIGNAL_MQL5_PROP_INTEGER_TOTAL ( 11 ) #define SIGNAL_MQL5_PROP_INTEGER_SKIP ( 0 ) enum ENUM_SIGNAL_MQL5_PROP_DOUBLE { SIGNAL_MQL5_PROP_BALANCE = SIGNAL_MQL5_PROP_INTEGER_TOTAL, SIGNAL_MQL5_PROP_EQUITY, SIGNAL_MQL5_PROP_GAIN, SIGNAL_MQL5_PROP_MAX_DRAWDOWN, SIGNAL_MQL5_PROP_PRICE, SIGNAL_MQL5_PROP_ROI, }; #define SIGNAL_MQL5_PROP_DOUBLE_TOTAL ( 6 ) #define SIGNAL_MQL5_PROP_DOUBLE_SKIP ( 0 ) enum ENUM_SIGNAL_MQL5_PROP_STRING { SIGNAL_MQL5_PROP_AUTHOR_LOGIN = (SIGNAL_MQL5_PROP_INTEGER_TOTAL+SIGNAL_MQL5_PROP_DOUBLE_TOTAL), SIGNAL_MQL5_PROP_BROKER, SIGNAL_MQL5_PROP_BROKER_SERVER, SIGNAL_MQL5_PROP_NAME, SIGNAL_MQL5_PROP_CURRENCY, }; #define SIGNAL_MQL5_PROP_STRING_TOTAL ( 5 )

Список возможных событий mql5-сигнала пока делать не будем, а ограничимся константой, указывающей на код следующего события после кодов событий mql5-сигналов, а далее, скорее всего, это изменим.



Для возможности поиска и сортировки по свойствам mql5-сигналов, определим перечисление всех возможных критериев сортировки:



#define FIRST_SIGNAL_MQL5_DBL_PROP (SIGNAL_MQL5_PROP_INTEGER_TOTAL-SIGNAL_MQL5_PROP_INTEGER_SKIP) #define FIRST_SIGNAL_MQL5_STR_PROP (SIGNAL_MQL5_PROP_INTEGER_TOTAL-SIGNAL_MQL5_PROP_INTEGER_SKIP+SIGNAL_MQL5_PROP_DOUBLE_TOTAL-SIGNAL_MQL5_PROP_DOUBLE_SKIP) enum ENUM_SORT_SIGNAL_MQL5_MODE { SORT_BY_SIGNAL_MQL5_TRADE_MODE = 0 , SORT_BY_SIGNAL_MQL5_DATE_PUBLISHED, SORT_BY_SIGNAL_MQL5_DATE_STARTED, SORT_BY_SIGNAL_MQL5_DATE_UPDATED, SORT_BY_SIGNAL_MQL5_ID, SORT_BY_SIGNAL_MQL5_LEVERAGE, SORT_BY_SIGNAL_MQL5_PIPS, SORT_BY_SIGNAL_MQL5_RATING, SORT_BY_SIGNAL_MQL5_SUBSCRIBERS, SORT_BY_SIGNAL_MQL5_TRADES, SORT_BY_SIGNAL_MQL5_SUBSCRIPTION_STATUS, SORT_BY_SIGNAL_MQL5_BALANCE = FIRST_SIGNAL_MQL5_DBL_PROP, SORT_BY_SIGNAL_MQL5_EQUITY, SORT_BY_SIGNAL_MQL5_GAIN, SORT_BY_SIGNAL_MQL5_MAX_DRAWDOWN, SORT_BY_SIGNAL_MQL5_PRICE, SORT_BY_SIGNAL_MQL5_ROI, SORT_BY_SIGNAL_MQL5_AUTHOR_LOGIN = FIRST_SIGNAL_MQL5_STR_PROP, SORT_BY_SIGNAL_MQL5_BROKER, SORT_BY_SIGNAL_MQL5_BROKER_SERVER, SORT_BY_SIGNAL_MQL5_NAME, SORT_BY_SIGNAL_MQL5_CURRENCY, };

Это необходимый минимум для создания нового класса нового объекта библиотеки.

В каталоге библиотеки \MQL5\Include\DoEasy\Objects\ создадим новую папку MQLSignalBase\, а в ней — новый файл MQLSignal.mqh класса CMQLSignal.

Базовым классом должен быть класс базового объекта всех объектов библиотеки CBaseObj:

#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://MQL5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #property strict #include "..\..\Objects\BaseObj.mqh" class CMQLSignal : public CBaseObj { }

Рассмотрим состав класса, а далее — реализацию его методов:

#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://MQL5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #property strict #include "..\..\Objects\BaseObj.mqh" class CMQLSignal : public CBaseObj { private : long m_long_prop[SIGNAL_MQL5_PROP_INTEGER_TOTAL]; double m_double_prop[SIGNAL_MQL5_PROP_DOUBLE_TOTAL]; string m_string_prop[SIGNAL_MQL5_PROP_STRING_TOTAL]; int IndexProp(ENUM_SIGNAL_MQL5_PROP_DOUBLE property) const { return ( int )property-SIGNAL_MQL5_PROP_INTEGER_TOTAL; } int IndexProp(ENUM_SIGNAL_MQL5_PROP_STRING property) const { return ( int )property-SIGNAL_MQL5_PROP_INTEGER_TOTAL-SIGNAL_MQL5_PROP_DOUBLE_TOTAL; } public : void SetProperty(ENUM_SIGNAL_MQL5_PROP_INTEGER property, long value ) { this .m_long_prop[property]= value ; } void SetProperty(ENUM_SIGNAL_MQL5_PROP_DOUBLE property, double value ) { this .m_double_prop[ this .IndexProp(property)]= value ; } void SetProperty(ENUM_SIGNAL_MQL5_PROP_STRING property, string value ) { this .m_string_prop[ this .IndexProp(property)]= value ; } long GetProperty(ENUM_SIGNAL_MQL5_PROP_INTEGER property) const { return this .m_long_prop[property]; } double GetProperty(ENUM_SIGNAL_MQL5_PROP_DOUBLE property) const { return this .m_double_prop[ this .IndexProp(property)]; } string GetProperty(ENUM_SIGNAL_MQL5_PROP_STRING property) const { return this .m_string_prop[ this .IndexProp(property)]; } CMQLSignal *GetObject( void ) { return & this ;} virtual bool SupportProperty(ENUM_SIGNAL_MQL5_PROP_INTEGER property) { return true ; } virtual bool SupportProperty(ENUM_SIGNAL_MQL5_PROP_DOUBLE property) { return true ; } virtual bool SupportProperty(ENUM_SIGNAL_MQL5_PROP_STRING property) { return true ; } string GetPropertyDescription(ENUM_SIGNAL_MQL5_PROP_INTEGER property); string GetPropertyDescription(ENUM_SIGNAL_MQL5_PROP_DOUBLE property); string GetPropertyDescription(ENUM_SIGNAL_MQL5_PROP_STRING property); void Print( const bool full_prop= false ); virtual void PrintShort( void ); virtual string Header( const bool shrt= false ); virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const ; bool IsEqual(CMQLSignal* compared_obj) const ; CMQLSignal(){;} CMQLSignal( const long signal_id); public : datetime DatePublished( void ) const { return (datetime) this .GetProperty(SIGNAL_MQL5_PROP_DATE_PUBLISHED); } datetime DateStarted( void ) const { return (datetime) this .GetProperty(SIGNAL_MQL5_PROP_DATE_STARTED); } datetime DateUpdated( void ) const { return (datetime) this .GetProperty(SIGNAL_MQL5_PROP_DATE_UPDATED); } long ID( void ) const { return this .GetProperty(SIGNAL_MQL5_PROP_ID); } long Leverage( void ) const { return this .GetProperty(SIGNAL_MQL5_PROP_LEVERAGE); } long Pips( void ) const { return this .GetProperty(SIGNAL_MQL5_PROP_PIPS); } long Rating( void ) const { return this .GetProperty(SIGNAL_MQL5_PROP_RATING); } long Subscribers( void ) const { return this .GetProperty(SIGNAL_MQL5_PROP_SUBSCRIBERS); } long Trades( void ) const { return this .GetProperty(SIGNAL_MQL5_PROP_TRADES); } long TradeMode( void ) const { return ( long ) this .GetProperty(SIGNAL_MQL5_PROP_TRADE_MODE); } bool SubscriptionStatus( void ) const { return ( bool ) this .GetProperty(SIGNAL_MQL5_PROP_SUBSCRIPTION_STATUS); } double Balance( void ) const { return this .GetProperty(SIGNAL_MQL5_PROP_BALANCE); } double Equity( void ) const { return this .GetProperty(SIGNAL_MQL5_PROP_EQUITY); } double Gain( void ) const { return this .GetProperty(SIGNAL_MQL5_PROP_GAIN); } double MaxDrawdown( void ) const { return this .GetProperty(SIGNAL_MQL5_PROP_MAX_DRAWDOWN); } double Price( void ) const { return this .GetProperty(SIGNAL_MQL5_PROP_PRICE); } double ROI( void ) const { return this .GetProperty(SIGNAL_MQL5_PROP_ROI); } string AuthorLogin( void ) const { return this .GetProperty(SIGNAL_MQL5_PROP_AUTHOR_LOGIN); } string Broker( void ) const { return this .GetProperty(SIGNAL_MQL5_PROP_BROKER); } string BrokerServer( void ) const { return this .GetProperty(SIGNAL_MQL5_PROP_BROKER_SERVER); } string Name( void ) const { return this .GetProperty(SIGNAL_MQL5_PROP_NAME); } string Currency( void ) const { return this .GetProperty(SIGNAL_MQL5_PROP_CURRENCY); } void SetDatePublished( const datetime date) { this .SetProperty(SIGNAL_MQL5_PROP_DATE_PUBLISHED,date); } void SetDateStarted( const datetime date) { this .SetProperty(SIGNAL_MQL5_PROP_DATE_STARTED,date); } void SetDateUpdated( const datetime date) { this .SetProperty(SIGNAL_MQL5_PROP_DATE_UPDATED,date); } void SetID( const long id) { this .SetProperty(SIGNAL_MQL5_PROP_ID,id); } void SetLeverage( const long value ) { this .SetProperty(SIGNAL_MQL5_PROP_LEVERAGE, value ); } void SetPips( const long value ) { this .SetProperty(SIGNAL_MQL5_PROP_PIPS, value ); } void SetRating( const long value ) { this .SetProperty(SIGNAL_MQL5_PROP_RATING, value ); } void SetSubscribers( const long value ) { this .SetProperty(SIGNAL_MQL5_PROP_SUBSCRIBERS, value ); } void SetTrades( const long value ) { this .SetProperty(SIGNAL_MQL5_PROP_TRADES, value ); } void SetTradeMode( const long mode) { this .SetProperty(SIGNAL_MQL5_PROP_TRADE_MODE,mode); } void SetSubscriptionStatus( const bool flag) { this .SetProperty(SIGNAL_MQL5_PROP_SUBSCRIPTION_STATUS,flag); } void SetBalance( const double value ) { this .SetProperty(SIGNAL_MQL5_PROP_BALANCE, value ); } void SetEquity( const double value ) { this .SetProperty(SIGNAL_MQL5_PROP_EQUITY, value ); } void SetGain( const double value ) { this .SetProperty(SIGNAL_MQL5_PROP_GAIN, value ); } void SetMaxDrawdown( const double value ) { this .SetProperty(SIGNAL_MQL5_PROP_MAX_DRAWDOWN, value ); } void SetPrice( const double value ) { this .SetProperty(SIGNAL_MQL5_PROP_PRICE, value ); } void SetROI( const double value ) { this .SetProperty(SIGNAL_MQL5_PROP_ROI, value ); } void SetAuthorLogin( const string value ) { this .SetProperty(SIGNAL_MQL5_PROP_AUTHOR_LOGIN, value ); } void SetBroker( const string value ) { this .SetProperty(SIGNAL_MQL5_PROP_BROKER, value ); } void SetBrokerServer( const string value ) { this .SetProperty(SIGNAL_MQL5_PROP_BROKER_SERVER, value ); } void SetName( const string value ) { this .SetProperty(SIGNAL_MQL5_PROP_NAME, value ); } void SetCurrency( const string value ) { this .SetProperty(SIGNAL_MQL5_PROP_CURRENCY, value ); } string TradeModeDescription( void ); };

В приватной секции объявлены массивы для хранения целочисленных, вещественных и строковых свойств объекта и методы, возвращающие реальный индекс вещественного и строкового свойств объекта.

В публичной секции класса видим стандартные для объектов библиотеки методы установки и получения свойств объекта, методы для поиска и сортировки, вывода описаний объекта и конструкторы класса.



Также в публичной секции написаны методы для упрощённого доступа к свойствам объекта — методы просто имеют "говорящие" названия — чтобы пользователю библиотеки не помнить наизусть имена всех перечислений объекта для обращения к тому или иному свойству.



Подробно состав классов объектов рассматривался нами в первой части описания библиотеки. Рассмотрим реализацию методов класса.

В параметрический конструктор класса передаётся идентификатор сигнала, а далее (учитывая, что этот сигнал является выбранным) заполняются все свойства объекта значениями, полученными из соответствующих функций:



CMQLSignal::CMQLSignal( const long signal_id ) { this .m_long_prop[SIGNAL_MQL5_PROP_ID] = signal_id; this .m_long_prop[SIGNAL_MQL5_PROP_SUBSCRIPTION_STATUS] = false ; this .m_long_prop[SIGNAL_MQL5_PROP_TRADE_MODE] = :: SignalBaseGetInteger ( SIGNAL_BASE_TRADE_MODE ); this .m_long_prop[SIGNAL_MQL5_PROP_DATE_PUBLISHED] = :: SignalBaseGetInteger ( SIGNAL_BASE_DATE_PUBLISHED ); this .m_long_prop[SIGNAL_MQL5_PROP_DATE_STARTED] = :: SignalBaseGetInteger ( SIGNAL_BASE_DATE_STARTED ); this .m_long_prop[SIGNAL_MQL5_PROP_DATE_UPDATED] = :: SignalBaseGetInteger ( SIGNAL_BASE_DATE_UPDATED ); this .m_long_prop[SIGNAL_MQL5_PROP_LEVERAGE] = :: SignalBaseGetInteger ( SIGNAL_BASE_LEVERAGE ); this .m_long_prop[SIGNAL_MQL5_PROP_PIPS] = :: SignalBaseGetInteger ( SIGNAL_BASE_PIPS ); this .m_long_prop[SIGNAL_MQL5_PROP_RATING] = :: SignalBaseGetInteger ( SIGNAL_BASE_RATING ); this .m_long_prop[SIGNAL_MQL5_PROP_SUBSCRIBERS] = :: SignalBaseGetInteger ( SIGNAL_BASE_SUBSCRIBERS ); this .m_long_prop[SIGNAL_MQL5_PROP_TRADES] = :: SignalBaseGetInteger ( SIGNAL_BASE_TRADES ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SIGNAL_MQL5_PROP_BALANCE)] = :: SignalBaseGetDouble ( SIGNAL_BASE_BALANCE ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SIGNAL_MQL5_PROP_EQUITY)] = :: SignalBaseGetDouble ( SIGNAL_BASE_EQUITY ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SIGNAL_MQL5_PROP_GAIN)] = :: SignalBaseGetDouble ( SIGNAL_BASE_GAIN ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SIGNAL_MQL5_PROP_MAX_DRAWDOWN)] = :: SignalBaseGetDouble ( SIGNAL_BASE_MAX_DRAWDOWN ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SIGNAL_MQL5_PROP_PRICE)] = :: SignalBaseGetDouble ( SIGNAL_BASE_PRICE ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SIGNAL_MQL5_PROP_ROI)] = :: SignalBaseGetDouble ( SIGNAL_BASE_ROI ); this .m_string_prop[ this .IndexProp(SIGNAL_MQL5_PROP_AUTHOR_LOGIN)] = :: SignalBaseGetString ( SIGNAL_BASE_AUTHOR_LOGIN ); this .m_string_prop[ this .IndexProp(SIGNAL_MQL5_PROP_BROKER)] = :: SignalBaseGetString ( SIGNAL_BASE_BROKER ); this .m_string_prop[ this .IndexProp(SIGNAL_MQL5_PROP_BROKER_SERVER)]= :: SignalBaseGetString ( SIGNAL_BASE_BROKER_SERVER ); this .m_string_prop[ this .IndexProp(SIGNAL_MQL5_PROP_NAME)] = :: SignalBaseGetString ( SIGNAL_BASE_NAME ); this .m_string_prop[ this .IndexProp(SIGNAL_MQL5_PROP_CURRENCY)] = :: SignalBaseGetString ( SIGNAL_BASE_CURRENCY ); }

Флаг подписки на этот сигнал ставим в значение false — подписка на выбранный сигнал будет осуществляться из другого класса.



Метод для сравнения объектов-mql5-сигналов между собой по указанному свойству:

int CMQLSignal::Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const { const CMQLSignal *obj_compared=node; if (mode<SIGNAL_MQL5_PROP_INTEGER_TOTAL) { long value_compared=obj_compared.GetProperty((ENUM_SIGNAL_MQL5_PROP_INTEGER)mode); long value_current= this .GetProperty((ENUM_SIGNAL_MQL5_PROP_INTEGER)mode); return (value_current>value_compared ? 1 : value_current<value_compared ? - 1 : 0 ); } else if (mode<SIGNAL_MQL5_PROP_DOUBLE_TOTAL+SIGNAL_MQL5_PROP_INTEGER_TOTAL) { double value_compared=obj_compared.GetProperty((ENUM_SIGNAL_MQL5_PROP_DOUBLE)mode); double value_current= this .GetProperty((ENUM_SIGNAL_MQL5_PROP_DOUBLE)mode); return (value_current>value_compared ? 1 : value_current<value_compared ? - 1 : 0 ); } else if (mode<SIGNAL_MQL5_PROP_DOUBLE_TOTAL+SIGNAL_MQL5_PROP_INTEGER_TOTAL+SIGNAL_MQL5_PROP_STRING_TOTAL) { string value_compared=obj_compared.GetProperty((ENUM_SIGNAL_MQL5_PROP_STRING)mode); string value_current= this .GetProperty((ENUM_SIGNAL_MQL5_PROP_STRING)mode); return (value_current>value_compared ? 1 : value_current<value_compared ? - 1 : 0 ); } return 0 ; }

Вкратце: в метод передаётся объект для сравнения и свойство, по которому необходимо сравнить два объекта. В зависимости от переданного свойства происходит сравнение целочисленного, вещественного или строкового свойства двух объектов. И возвращается результат сравнения -1, 1 или 0 (меньше, больше, равно)

Метод для сравнения объектов-mql5-сигналов между собой по всем свойствам:



bool CMQLSignal::IsEqual(CMQLSignal *compared_obj) const { int beg= 0 , end=SIGNAL_MQL5_PROP_INTEGER_TOTAL; for ( int i=beg; i<end; i++) { ENUM_SIGNAL_MQL5_PROP_INTEGER prop=(ENUM_SIGNAL_MQL5_PROP_INTEGER)i; if ( this .GetProperty(prop)!=compared_obj.GetProperty(prop)) return false ; } beg=end; end+=SIGNAL_MQL5_PROP_DOUBLE_TOTAL; for ( int i=beg; i<end; i++) { ENUM_SIGNAL_MQL5_PROP_DOUBLE prop=(ENUM_SIGNAL_MQL5_PROP_DOUBLE)i; if ( this .GetProperty(prop)!=compared_obj.GetProperty(prop)) return false ; } beg=end; end+=SIGNAL_MQL5_PROP_STRING_TOTAL; for ( int i=beg; i<end; i++) { ENUM_SIGNAL_MQL5_PROP_STRING prop=(ENUM_SIGNAL_MQL5_PROP_STRING)i; if ( this .GetProperty(prop)!=compared_obj.GetProperty(prop)) return false ; } return true ; }

В трёх циклах по трём массивам свойств объекта сравниваем каждое последующее свойство двух объектов и, если свойства двух объектов не равны — возвращаем false. После сравнения всех свойств двух объектов в трёх массивах, и если не было найдено неравных свойств, возвращаем true — объекты полностью идентичны между собой.

Методы, возвращающие описание указанного целочисленного, вещественного и строкового свойства объекта:

string CMQLSignal::GetPropertyDescription(ENUM_SIGNAL_MQL5_PROP_INTEGER property) { return ( property==SIGNAL_MQL5_PROP_TRADE_MODE ? CMessage::Text(MSG_SIGNAL_MQL5_TRADE_MODE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " + this .TradeModeDescription() ) : property==SIGNAL_MQL5_PROP_DATE_PUBLISHED ? CMessage::Text(MSG_SIGNAL_MQL5_DATE_PUBLISHED)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +:: TimeToString ( this .DatePublished()) ) : property==SIGNAL_MQL5_PROP_DATE_STARTED ? CMessage::Text(MSG_SIGNAL_MQL5_DATE_STARTED)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +:: TimeToString ( this .DateStarted()) ) : property==SIGNAL_MQL5_PROP_DATE_UPDATED ? CMessage::Text(MSG_SIGNAL_MQL5_DATE_UPDATED)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +:: TimeToString ( this .DateUpdated()) ) : property==SIGNAL_MQL5_PROP_ID ? CMessage::Text(MSG_SIGNAL_MQL5_ID)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==SIGNAL_MQL5_PROP_LEVERAGE ? CMessage::Text(MSG_SIGNAL_MQL5_LEVERAGE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==SIGNAL_MQL5_PROP_PIPS ? CMessage::Text(MSG_SIGNAL_MQL5_PIPS)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==SIGNAL_MQL5_PROP_RATING ? CMessage::Text(MSG_SIGNAL_MQL5_RATING)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==SIGNAL_MQL5_PROP_SUBSCRIBERS ? CMessage::Text(MSG_SIGNAL_MQL5_SUBSCRIBERS)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==SIGNAL_MQL5_PROP_TRADES ? CMessage::Text(MSG_SIGNAL_MQL5_TRADES)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==SIGNAL_MQL5_PROP_SUBSCRIPTION_STATUS ? CMessage::Text(MSG_SIGNAL_MQL5_SUBSCRIPTION_STATUS)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( this .GetProperty(property) ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_YES) : CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_NO)) ) : "" ); } string CMQLSignal::GetPropertyDescription(ENUM_SIGNAL_MQL5_PROP_DOUBLE property) { return ( property==SIGNAL_MQL5_PROP_BALANCE ? CMessage::Text(MSG_ACC_PROP_BALANCE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(property), 2 ) ) : property==SIGNAL_MQL5_PROP_EQUITY ? CMessage::Text(MSG_SIGNAL_MQL5_EQUITY)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(property), 2 ) ) : property==SIGNAL_MQL5_PROP_GAIN ? CMessage::Text(MSG_SIGNAL_MQL5_GAIN)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(property), 2 ) ) : property==SIGNAL_MQL5_PROP_MAX_DRAWDOWN ? CMessage::Text(MSG_SIGNAL_MQL5_MAX_DRAWDOWN)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(property), 2 ) ) : property==SIGNAL_MQL5_PROP_PRICE ? CMessage::Text(MSG_SIGNAL_MQL5_PRICE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(property), 2 ) ) : property==SIGNAL_MQL5_PROP_ROI ? CMessage::Text(MSG_SIGNAL_MQL5_ROI)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(property), 2 ) ) : "" ); } string CMQLSignal::GetPropertyDescription(ENUM_SIGNAL_MQL5_PROP_STRING property) { return ( property==SIGNAL_MQL5_PROP_AUTHOR_LOGIN ? CMessage::Text(MSG_SIGNAL_MQL5_AUTHOR_LOGIN)+ ": \"" + this .GetProperty(property)+ "\"" : property==SIGNAL_MQL5_PROP_BROKER ? CMessage::Text(MSG_SIGNAL_MQL5_BROKER)+ ": \"" + this .GetProperty(property)+ "\"" : property==SIGNAL_MQL5_PROP_BROKER_SERVER ? CMessage::Text(MSG_SIGNAL_MQL5_BROKER_SERVER)+ ": \"" + this .GetProperty(property)+ "\"" : property==SIGNAL_MQL5_PROP_NAME ? CMessage::Text(MSG_SIGNAL_MQL5_NAME)+ ": \"" + this .GetProperty(property)+ "\"" : property==SIGNAL_MQL5_PROP_CURRENCY ? CMessage::Text(MSG_SIGNAL_MQL5_CURRENCY)+ ": \"" + this .GetProperty(property)+ "\"" : "" ); }

В зависимости от переданного в метод свойства, создаётся и возвращается строка с его описанием и значением.



Метод, выводящий в журнал все свойства объекта-mql5-сигнала:

void CMQLSignal:: Print ( const bool full_prop= false ) { :: Print ( "============= " ,CMessage::Text(MSG_LIB_PARAMS_LIST_BEG), " (" , this .Header(), ") =============" ); int beg= 0 , end=SIGNAL_MQL5_PROP_INTEGER_TOTAL; for ( int i=beg; i<end; i++) { ENUM_SIGNAL_MQL5_PROP_INTEGER prop=(ENUM_SIGNAL_MQL5_PROP_INTEGER)i; if (!full_prop && ! this .SupportProperty(prop)) continue ; :: Print ( this .GetPropertyDescription(prop)); } :: Print ( "------" ); beg=end; end+=SIGNAL_MQL5_PROP_DOUBLE_TOTAL; for ( int i=beg; i<end; i++) { ENUM_SIGNAL_MQL5_PROP_DOUBLE prop=(ENUM_SIGNAL_MQL5_PROP_DOUBLE)i; if (!full_prop && ! this .SupportProperty(prop)) continue ; :: Print ( this .GetPropertyDescription(prop)); } :: Print ( "------" ); beg=end; end+=SIGNAL_MQL5_PROP_STRING_TOTAL; for ( int i=beg; i<end; i++) { ENUM_SIGNAL_MQL5_PROP_STRING prop=(ENUM_SIGNAL_MQL5_PROP_STRING)i; if (!full_prop && ! this .SupportProperty(prop)) continue ; :: Print ( this .GetPropertyDescription(prop)); } :: Print ( "============= " ,CMessage::Text(MSG_LIB_PARAMS_LIST_END), " (" , this .Header(), ") =============

" ); }

В трёх циклах по целочисленным, вещественным и строковым свойствам выводим описание каждого последующего свойства объекта при помощи соответствующего метода GetPropertyDescription().



Метод, возвращающий краткое наименование объекта-mql5-сигнала:

string CMQLSignal::Header( const bool shrt= false ) { return ( shrt ? CMessage::Text(MSG_SIGNAL_MQL5_TEXT_SIGNAL) : CMessage::Text(MSG_SIGNAL_MQL5_TEXT_SIGNAL_MQL5) ); }

В метод передаётся флаг, указывающий на вывод либо короткого, либо длинного описания. По умолчанию выводится длинное описание:

Сигнал сервиса сигналов MQL5.com

При значении флага true, выводится короткое описание:

Сигнал

Метод, выводящий в журнал краткое описание объекта:

void CMQLSignal::PrintShort( void ) { :: Print ( this .Header( true ), " \"" , this .Name(), "\". " , CMessage::Text(MSG_SIGNAL_MQL5_AUTHOR_LOGIN), ": " , this .AuthorLogin(), ", ID " , this .ID(), ", " ,CMessage::Text(MSG_SIGNAL_MQL5_TEXT_GAIN), ": " ,:: DoubleToString ( this .Gain(), 2 ), ", " ,CMessage::Text(MSG_SIGNAL_MQL5_TEXT_DRAWDOWN), ": " ,:: DoubleToString ( this .MaxDrawdown(), 2 ), ", " ,CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_REQUEST_PRICE), ": " ,:: DoubleToString ( this .Price(), 2 ) ); }

Сначала создаётся короткий заголовок "Сигнал", и далее к нему добавляются некоторые параметры, которые распечатываются в журнал терминала.

Например так:

Сигнал "DemoForArticle" . Логин автора: login, ID XXXXXX , Прирост: XX.XX , Просадка: XX.XX , Цена: XX.XX

Метод, возвращающий наименование типа счёта:

string CMQLSignal::TradeModeDescription( void ) { return ( this .TradeMode()== 0 ? CMessage::Text(MSG_ACC_TRADE_MODE_REAL) : this .TradeMode()== 1 ? CMessage::Text(MSG_ACC_TRADE_MODE_DEMO) : this .TradeMode()== 2 ? CMessage::Text(MSG_ACC_TRADE_MODE_CONTEST) : CMessage::Text(MSG_ACC_TRADE_MODE_UNKNOWN) ); }

В зависимости от счёта, с которого транслируется сигнал, возвращается строка с типом счёта (реальный, демо или конкурсный)



На этом создание объекта-mql5-сигнала завершено.







Тестирование

Для тестирования возьмём советник из прошлой статьи и сохраним его в новой папке \MQL5\Experts\TestDoEasy\Part65\ под новым именем TestDoEasyPart65.mq5.



Класс-коллекция серий снимков стаканов цен теперь доступны из главного объекта библиотеки, а вот объект-mql5-сигнал мы пока не подключали к CEngine. Поэтому в советнике заменим строку подключения класса объекта-серии снимков стакана цен



#include <DoEasy\Objects\Book\MBookSeries.mqh>

на строку подключения объекта-mql5-сигнала:

#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://MQL5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #include <DoEasy\Engine.mqh> #include <DoEasy\Objects\MQLSignalBase\MQLSignal.mqh>

Из списка глобальных переменных советника удалим объявление объекта-серии снимка стаканов цен:

CEngine engine; SDataButt butt_data[TOTAL_BUTT]; string prefix; double lot; double withdrawal=(InpWithdrawal< 0.1 ? 0.1 : InpWithdrawal); ushort magic_number; uint stoploss; uint takeprofit; uint distance_pending; uint distance_stoplimit; uint distance_pending_request; uint bars_delay_pending_request; uint slippage; bool trailing_on; bool pressed_pending_buy; bool pressed_pending_buy_limit; bool pressed_pending_buy_stop; bool pressed_pending_buy_stoplimit; bool pressed_pending_close_buy; bool pressed_pending_close_buy2; bool pressed_pending_close_buy_by_sell; bool pressed_pending_sell; bool pressed_pending_sell_limit; bool pressed_pending_sell_stop; bool pressed_pending_sell_stoplimit; bool pressed_pending_close_sell; bool pressed_pending_close_sell2; bool pressed_pending_close_sell_by_buy; bool pressed_pending_delete_all; bool pressed_pending_close_all; bool pressed_pending_sl; bool pressed_pending_tp; double trailing_stop; double trailing_step; uint trailing_start; uint stoploss_to_modify; uint takeprofit_to_modify; int used_symbols_mode; string array_used_symbols[]; string array_used_periods[]; bool testing; uchar group1; uchar group2; double g_point; int g_digits; CMBookSeries book_series;

В справке по MQL5 есть пример получения списка прибыльных бесплатных сигналов с ненулевым количеством подписчиков:

void OnStart () { int total= SignalBaseTotal (); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { if ( SignalBaseSelect (i)) { long id = SignalBaseGetInteger ( SIGNAL_BASE_ID ); long pips = SignalBaseGetInteger ( SIGNAL_BASE_PIPS ); long subscr= SignalBaseGetInteger ( SIGNAL_BASE_SUBSCRIBERS ); string name = SignalBaseGetString ( SIGNAL_BASE_NAME ); double price = SignalBaseGetDouble ( SIGNAL_BASE_PRICE ); string curr = SignalBaseGetString ( SIGNAL_BASE_CURRENCY ); if (price== 0.0 && pips> 0 && subscr> 0 ) PrintFormat ( "id=%d, name=\"%s\", currency=%s, pips=%d, subscribers=%d" ,id,name,curr,pips,subscr); } else PrintFormat ( "Ошибка выбора сигнала. Код ошибки=%d" , GetLastError ()); } }

Сделаем то же самое, но при помощи нового объекта-mql5-сигнала. Для этого в обработчике OnInit() советника напишем такой блок кода:

int OnInit () { prefix= MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME )+ "_" ; testing=engine.IsTester(); for ( int i= 0 ;i<TOTAL_BUTT;i++) { butt_data[i].name=prefix+ EnumToString ((ENUM_BUTTONS)i); butt_data[i].text=EnumToButtText((ENUM_BUTTONS)i); } lot=NormalizeLot( Symbol (), fmax (InpLots,MinimumLots( Symbol ())* 2.0 )); magic_number=InpMagic; stoploss=InpStopLoss; takeprofit=InpTakeProfit; distance_pending=InpDistance; distance_stoplimit=InpDistanceSL; slippage=InpSlippage; trailing_stop=InpTrailingStop* Point (); trailing_step=InpTrailingStep* Point (); trailing_start=InpTrailingStart; stoploss_to_modify=InpStopLossModify; takeprofit_to_modify=InpTakeProfitModify; distance_pending_request=(InpDistancePReq< 5 ? 5 : InpDistancePReq); bars_delay_pending_request=(InpBarsDelayPReq< 1 ? 1 : InpBarsDelayPReq); g_point= SymbolInfoDouble ( NULL , SYMBOL_POINT ); g_digits=( int ) SymbolInfoInteger ( NULL , SYMBOL_DIGITS ); group1= 0 ; group2= 0 ; srand ( GetTickCount ()); OnInitDoEasy(); if (IsPresentObectByPrefix(prefix)) ObjectsDeleteAll ( 0 ,prefix); if (!CreateButtons(InpButtShiftX,InpButtShiftY)) return INIT_FAILED ; ButtonState(butt_data[TOTAL_BUTT- 1 ].name,trailing_on); for ( int i= 0 ;i< 14 ;i++) { ButtonState(butt_data[i].name+ "_PRICE" , false ); ButtonState(butt_data[i].name+ "_TIME" , false ); } engine.PlaySoundByDescription(SND_OK); engine.Pause( 600 ); engine.PlaySoundByDescription(TextByLanguage( "Звук упавшей монетки 2" , "The sound of a falling coin 2" )); CArrayObj *list= new CArrayObj(); if (list!= NULL ) { int total= SignalBaseTotal (); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { if (! SignalBaseSelect (i)) continue ; long id= SignalBaseGetInteger ( SIGNAL_BASE_ID ); CMQLSignal *signal= new CMQLSignal(id); if (signal== NULL ) continue ; if (!list.Add(signal)) { delete signal; continue ; } } Print ( "" ); static bool done= false ; for ( int i= 0 ;i<list.Total();i++) { CMQLSignal *signal=list.At(i); if (signal== NULL ) continue ; if (signal.Price()> 0 || signal.Subscribers()== 0 ) continue ; if (!done) { signal. Print (); done= true ; } else signal.PrintShort(); } delete list; } return ( INIT_SUCCEEDED ); }

На первый взгляд код получился объёмнее, чем код из справки. Но это временное явление... Как только будет готов класс-коллекция сигналов, всё будет куда более лаконично. А пока мы этим кодом проверим корректность работы объекта mql5-сигнала.

Так как теперь у нас есть доступ к классу-коллекции серий снимков стаканов цен из главного объекта библиотеки, то обработчик OnBookEvent() претерпел некоторые изменения. Теперь он выглядит так:

void OnBookEvent ( const string & symbol) { static bool first= true ; if (!engine. OnBookEvent (symbol)) return ; if (symbol== Symbol ()) { CMBookSeries *book_series=engine.GetMBookSeries(symbol); if (book_series== NULL ) return ; CMBookSnapshot *book=book_series.GetLastMBook(); if (book== NULL ) return ; CMarketBookOrd *ord_0=book.GetMBookByListIndex( 0 ); CMarketBookOrd *ord_N=book.GetMBookByListIndex(book.DataTotal()- 1 ); if (ord_0== NULL || ord_N== NULL ) return ; Comment ( DFUN,book. Symbol (), ": " ,TimeMSCtoString(book.Time()), ", last book data total: " ,book.DataTotal(), ", series books total: " ,book_series.DataTotal(), "

Max: " ,ord_N.Header(), "

Min: " ,ord_0.Header() ); if (first) { book_series. Print (); book. Print (); first= false ; } } }

В функции OnInitDoEasy() также внесём небольшие правки. Теперь создание тиковых серий всех используемых символов сделано прямым обращением к соответствующему методу главного объекта библиотеки и добавлена проверка созданных серий стаканов цен:

engine.GetTimeSeriesCollection().PrintShort( false ); engine.TickSeriesCreateAll(); engine.GetTickSeriesCollection(). Print (); engine.GetMBookSeriesCollection(). Print ();

Скомпилируем советник и запустим его, предварительно задав в настройках использовать два символа и текущий период графика:





В журнал будут выведены данные о созданной коллекции снимков стаканов цен, полные данные о самом первом подходящем сигнале и краткие данные о всех прибыльных бесплатных сигналах. В конце списка будет выведена информация о серии снимков и по первому полученному снимку стакана цен текущего графика:

Счёт 8550475 : Artyom Trishkin (MetaQuotes Software Corp.) 10428.13 USD, 1 : 100 , Hedge, Демонстрационный счёт MetaTrader 5 --- Инициализация библиотеки "DoEasy" --- Работа с предопределённым списком символов. Количество используемых символов: 2 "AUDUSD" "EURUSD" Работа только с текущим таймфреймом: H1 Таймсерия символа AUDUSD: - Таймсерия "AUDUSD" H1: Запрошено: 1000 , Фактически: 1000 , Создано: 1000 , На сервере: 5385 Таймсерия символа EURUSD: - Таймсерия "EURUSD" H1: Запрошено: 1000 , Фактически: 1000 , Создано: 1000 , На сервере: 6310 Тиковая серия "AUDUSD" : Запрошенное количество дней: 1 , Создано исторических данных: 294221 Тиковая серия "EURUSD" : Запрошенное количество дней: 1 , Создано исторических данных: 216048 Коллекция серий снимков стакана цен: - Серия снимков стакана цен "AUDUSD" : Запрошенное количество дней: 1 , Фактическая глубина истории: 0 - Серия снимков стакана цен "EURUSD" : Запрошенное количество дней: 1 , Фактическая глубина истории: 0 Осуществлена подписка на стакан цен AUDUSD Осуществлена подписка на стакан цен EURUSD Время инициализации библиотеки: 00 : 00 : 25.015 ============= Начало списка параметров (Сигнал сервиса сигналов MQL5.com) ============= Тип счета: Демонстрационный счёт Дата публикации: 2018.06 . 04 16 : 45 Дата начала мониторинга: 2018.06 . 04 16 : 45 Дата последнего обновления торговой статистики: 2021.02 . 20 02 : 01 ID: 435626 Плечо торгового счета: 200 Результат торговли в пипсах: - 72124 Позиция в рейтинге сигналов: 12 Количество подписчиков: 132 Количество трейдов: 7866 Состояние подписки счёта на этот сигнал: Нет ------ Баланс счета: 43144.27 Средства на счете: 43150.55 Прирост счета в процентах: 331.44 Максимальная просадка: 43.93 Цена подписки на сигнал: 0.00 Значение ROI (Return on Investment) сигнала в %: 331.51 ------ Логин автора: "robots4forex" Наименование брокера (компании): "MetaQuotes Software Corp." Сервер брокера: "MetaQuotes-Demo" Имя: "Prospector Scalper EA" Валюта счета: "GBP" ============= Конец списка параметров (Сигнал сервиса сигналов MQL5.com) ============= Сигнал "ADS MT5" . Логин автора: vluxus, ID 478235 , Прирост: 251.84 , Просадка: 40.26 , Цена: 0.00 Сигнал "Sparrow USD ForexClub c 01012019" . Логин автора: Tradotrade, ID 519975 , Прирост: 12.45 , Просадка: 14.98 , Цена: 0.00 Сигнал "RAZRED v03" . Логин автора: joaoluiz_sa, ID 545382 , Прирост: 96.17 , Просадка: 28.18 , Цена: 0.00 Сигнал "NRDemo" . Логин автора: v3sare, ID 655353 , Прирост: 2.94 , Просадка: 25.37 , Цена: 0.00 Сигнал "Amega 1000085182" . Логин автора: AmegaTrust, ID 722001 , Прирост: 1.92 , Просадка: 5.13 , Цена: 0.00 Сигнал "Wns My strategy" . Логин автора: WaldeliN, ID 727851 , Прирост: 103.69 , Просадка: 47.01 , Цена: 0.00 Сигнал "Bk EA" . Логин автора: worknet, ID 749557 , Прирост: 506.88 , Просадка: 59.78 , Цена: 0.00 Сигнал "ROBIN 24" . Логин автора: juanca034, ID 752873 , Прирост: 926.29 , Просадка: 30.25 , Цена: 0.00 Сигнал "Deny Forex" . Логин автора: deny.mendonca, ID 759729 , Прирост: 149.06 , Просадка: 39.24 , Цена: 0.00 Сигнал "T Strategy" . Логин автора: tonarino210, ID 760343 , Прирост: 28.87 , Просадка: 20.37 , Цена: 0.00 Сигнал "IC MT5 Demo" . Логин автора: InvestForce, ID 760539 , Прирост: 67.01 , Просадка: 35.99 , Цена: 0.00 Сигнал "Gridingale" . Логин автора: Myxx, ID 766073 , Прирост: 21.10 , Просадка: 15.55 , Цена: 0.00 Сигнал "Marcos Monteiro" . Логин автора: slovenwill, ID 783988 , Прирост: 85.08 , Просадка: 17.59 , Цена: 0.00 Сигнал "Multi currency trend" . Логин автора: mj2019, ID 785447 , Прирост: 54.42 , Просадка: 18.52 , Цена: 0.00 Сигнал "W7 901074879 Campeonato MT5" . Логин автора: dramos236, ID 787269 , Прирост: 91.99 , Просадка: 21.20 , Цена: 0.00 Сигнал "Ramon Fx" . Логин автора: viniciusramon18, ID 788732 , Прирост: 54.31 , Просадка: 9.46 , Цена: 0.00 Сигнал "Douglas demo w7" . Логин автора: douglas.o.carne, ID 792392 , Прирост: 219.94 , Просадка: 43.61 , Цена: 0.00 Сигнал "Suelen" . Логин автора: suelenacca, ID 794655 , Прирост: 67.40 , Просадка: 20.97 , Цена: 0.00 Сигнал "Conquers" . Логин автора: borgesti, ID 795133 , Прирост: 37.23 , Просадка: 11.09 , Цена: 0.00 Сигнал "Conta demo torneio" . Логин автора: Tiagoximenes, ID 798798 , Прирост: 42.36 , Просадка: 17.94 , Цена: 0.00 Сигнал "Conta demo de mil" . Логин автора: Tiagoximenes, ID 798802 , Прирост: 132.02 , Просадка: 27.87 , Цена: 0.00 Сигнал "The art of Forex" . Логин автора: Myxx, ID 801685 , Прирост: 170.29 , Просадка: 40.95 , Цена: 0.00 Сигнал "BB29 ICM" . Логин автора: desmondpylow, ID 806971 , Прирост: 2.28 , Просадка: 41.60 , Цена: 0.00 Сигнал "Prometheus" . Логин автора: g0079, ID 808538 , Прирост: 91.44 , Просадка: 22.98 , Цена: 0.00 Сигнал "Prueba robot 2 0 automatico" . Логин автора: richwolfcompany, ID 809986 , Прирост: 76.76 , Просадка: 44.45 , Цена: 0.00 Сигнал "Deep Takeover Hedge StressTest 5M Candle" . Логин автора: johnnypasado, ID 811819 , Прирост: 10.08 , Просадка: 13.58 , Цена: 0.00 Сигнал "Campeonato" . Логин автора: AndreAutotecnic, ID 812233 , Прирост: 87.47 , Просадка: 13.79 , Цена: 0.00 Сигнал "OPM PRO" . Логин автора: herinata, ID 812856 , Прирост: 38.55 , Просадка: 32.35 , Цена: 0.00 Сигнал "Slowly but surely 2" . Логин автора: gyurmanz, ID 815467 , Прирост: 53.73 , Просадка: 13.08 , Цена: 0.00 Сигнал "Beef Waves" . Логин автора: vladimir0005, ID 819055 , Прирост: 50.46 , Просадка: 32.69 , Цена: 0.00 Сигнал "Adriano Garcia" . Логин автора: agarcia_ag, ID 823082 , Прирост: 111.62 , Просадка: 36.00 , Цена: 0.00 Сигнал "Max ScalperSpeed MT5" . Логин автора: paran1615, ID 824333 , Прирост: 74.51 , Просадка: 40.62 , Цена: 0.00 Сигнал "SyH" . Логин автора: gtrader2017, ID 826520 , Прирост: 42.78 , Просадка: 36.81 , Цена: 0.00 Сигнал "ECmp5s free" . Логин автора: VallaLorenzo, ID 830456 , Прирост: 146.90 , Просадка: 27.64 , Цена: 0.00 Сигнал "MaxScalperSpeed MT5" . Логин автора: paran1615, ID 835890 , Прирост: 64.33 , Просадка: 35.14 , Цена: 0.00 Сигнал "YEARNSIGNALS" . Логин автора: yearnsignal2k19, ID 837512 , Прирост: 11.10 , Просадка: 2.54 , Цена: 0.00 Сигнал "AGS test 2" . Логин автора: alireza.akbari, ID 838427 , Прирост: 7.93 , Просадка: 10.89 , Цена: 0.00 Сигнал "Waldeli003" . Логин автора: WaldeliN, ID 838605 , Прирост: 32.98 , Просадка: 5.54 , Цена: 0.00 Сигнал "Michele" . Логин автора: michele-m-r, ID 843351 , Прирост: 49.27 , Просадка: 13.90 , Цена: 0.00 Сигнал "SNAILER" . Логин автора: 8 F117EE2, ID 843458 , Прирост: 83.65 , Просадка: 11.86 , Цена: 0.00 Сигнал "Juniornicks" . Логин автора: juniornicks, ID 845611 , Прирост: 100.25 , Просадка: 43.93 , Цена: 0.00 Сигнал "Black Hunter" . Логин автора: christianlara, ID 845761 , Прирост: 51.94 , Просадка: 24.44 , Цена: 0.00 Сигнал "Master dizicheh1" . Логин автора: awdtghuoilp, ID 857594 , Прирост: 5.04 , Просадка: 37.93 , Цена: 0.00 Сигнал "EUROS" . Логин автора: Marketsystem, ID 858449 , Прирост: 5.31 , Просадка: 2.94 , Цена: 0.00 Сигнал "Scalpers risk10 pairs7 leverage100" . Логин автора: leron34, ID 861750 , Прирост: 27.98 , Просадка: 20.53 , Цена: 0.00 Сигнал "EUREKA" . Логин автора: Edmed933, ID 861927 , Прирост: 59.89 , Просадка: 7.32 , Цена: 0.00 Сигнал "Nadando Com Tubaroes" . Логин автора: jun152, ID 862191 , Прирост: 21.18 , Просадка: 5.45 , Цена: 0.00 Сигнал "Demo using a grid system" . Логин автора: RyanAfriansyah, ID 865900 , Прирост: 20.56 , Просадка: 8.38 , Цена: 0.00 Сигнал "Pilares" . Логин автора: ValterCezar, ID 866672 , Прирост: 29.87 , Просадка: 18.96 , Цена: 0.00 Сигнал "EUROUSD" . Логин автора: fxtrader036, ID 866719 , Прирост: 303.28 , Просадка: 40.70 , Цена: 0.00 Сигнал "LanzPower 25 S" . Логин автора: sirlanz, ID 868027 , Прирост: 36.64 , Просадка: 45.53 , Цена: 0.00 Сигнал "Amadeu Volpato Desafio Internacional" . Логин автора: Amadeu1971, ID 868928 , Прирост: 19.79 , Просадка: 12.57 , Цена: 0.00 Сигнал "Fernando correia W7" . Логин автора: nandooo_123-hotmail, ID 870169 , Прирост: 41.70 , Просадка: 25.16 , Цена: 0.00 Сигнал "MAK GO" . Логин автора: 9489631 , ID 870413 , Прирост: 469.22 , Просадка: 36.31 , Цена: 0.00 Сигнал "Adriano Garcia W7bt 4 Pilares" . Логин автора: agarcia_ag, ID 871868 , Прирост: 42.84 , Просадка: 13.19 , Цена: 0.00 Сигнал "Albertofxsemstop" . Логин автора: albertosuga, ID 871969 , Прирост: 27.84 , Просадка: 19.36 , Цена: 0.00 Сигнал "BetoSTCDemo" . Логин автора: betoabcsp, ID 872141 , Прирост: 29.03 , Просадка: 18.07 , Цена: 0.00 Сигнал "DESAFIOSEMSTOPLOSSCDS" . Логин автора: cdsantos42, ID 873575 , Прирост: 19.47 , Просадка: 13.24 , Цена: 0.00 Сигнал "MrGeek7421" . Логин автора: KamranAhmadi, ID 873583 , Прирост: 86.74 , Просадка: 16.33 , Цена: 0.00 Сигнал "Douglastorneio2w7" . Логин автора: douglas.o.carne, ID 876302 , Прирост: 18.13 , Просадка: 15.34 , Цена: 0.00 Сигнал "Douglasw7demo1" . Логин автора: douglas.o.carne, ID 876303 , Прирост: 148.80 , Просадка: 26.47 , Цена: 0.00 Сигнал "Douglastorneio1w7" . Логин автора: douglas.o.carne, ID 876932 , Прирост: 136.86 , Просадка: 41.86 , Цена: 0.00 Сигнал "Campeonato mundial sem stop" . Логин автора: Lpontes835, ID 878082 , Прирост: 23.52 , Просадка: 14.93 , Цена: 0.00 Сигнал "ALPHA IA v3" . Логин автора: avaalpha, ID 878517 , Прирост: 2.77 , Просадка: 0.77 , Цена: 0.00 Сигнал "Gold x10" . Логин автора: DynamixFX, ID 878540 , Прирост: 6.47 , Просадка: 8.87 , Цена: 0.00 Сигнал "MultiBolbandsRealM5" . Логин автора: 11 BREATH11, ID 879072 , Прирост: 83.18 , Просадка: 20.09 , Цена: 0.00 Сигнал "Ticols Stable profit" . Логин автора: ticols, ID 879609 , Прирост: - 56.37 , Просадка: 68.68 , Цена: 0.00 Сигнал "EA SkyBot MultiPares CENT" . Логин автора: 4 PerformanceFx, ID 882222 , Прирост: 248.38 , Просадка: 41.29 , Цена: 0.00 Сигнал "Trader Unity M15 100 rec" . Логин автора: crifalo, ID 882268 , Прирост: 24.36 , Просадка: 26.11 , Цена: 0.00 Сигнал "Mad Piper Bill Millin" . Логин автора: DiXOVERS, ID 882495 , Прирост: 251.06 , Просадка: 38.78 , Цена: 0.00 Сигнал "ProfitGuy STAR M Demo" . Логин автора: justbond, ID 882847 , Прирост: 27.45 , Просадка: 24.89 , Цена: 0.00 Сигнал "EA GrayRock" . Логин автора: serggray, ID 883235 , Прирост: 49.42 , Просадка: 28.68 , Цена: 0.00 Сигнал "FX FLASH" . Логин автора: tradedeal, ID 883322 , Прирост: 9.17 , Просадка: 2.88 , Цена: 0.00 Сигнал "Optimizer" . Логин автора: alama1, ID 884765 , Прирост: 73.53 , Просадка: 28.58 , Цена: 0.00 Сигнал "NnaFX Demo 02" . Логин автора: 12259468 , ID 886070 , Прирост: 136.64 , Просадка: 30.54 , Цена: 0.00 Сигнал "Phantom5000 DEMO" . Логин автора: JosephSmith, ID 887046 , Прирост: 43.41 , Просадка: 17.73 , Цена: 0.00 Сигнал "Art of Forex MadCat The G" . Логин автора: The_G, ID 888018 , Прирост: 215.67 , Просадка: 40.86 , Цена: 0.00 Сигнал "ICMarkets MT5 AK 05" . Логин автора: A.Klimkovsky, ID 889370 , Прирост: 13.03 , Просадка: 8.55 , Цена: 0.00 Сигнал "ProfitGuy STAR G Demo" . Логин автора: justbond, ID 890551 , Прирост: 58.84 , Просадка: 58.80 , Цена: 0.00 Сигнал "BetoSemStopDM" . Логин автора: betoabcsp, ID 892251 , Прирост: 94.96 , Просадка: 6.30 , Цена: 0.00 Сигнал "Smart Grid 26980 Demo" . Логин автора: tm3912, ID 892313 , Прирост: 86.30 , Просадка: 37.19 , Цена: 0.00 Сигнал "Rel Vigor PSar n Red Dragon n mad max" . Логин автора: DynamixFX, ID 892523 , Прирост: 73.74 , Просадка: 38.55 , Цена: 0.00 Сигнал "SolangeL" . Логин автора: Mulherdeletras1, ID 894019 , Прирост: 108.40 , Просадка: 20.84 , Цена: 0.00 Сигнал "Paulotbone 1" . Логин автора: paulotbone, ID 894062 , Прирост: 35.14 , Просадка: 23.93 , Цена: 0.00 Сигнал "GOLD MASTER" . Логин автора: THEICD, ID 894983 , Прирост: 218.90 , Просадка: 22.80 , Цена: 0.00 Сигнал "Fxfrance" . Логин автора: fxfrance, ID 895838 , Прирост: 369.48 , Просадка: 41.48 , Цена: 0.00 Сигнал "Marcos Paulo Serigatti" . Логин автора: mpm4rcos, ID 895960 , Прирост: 45.62 , Просадка: 18.21 , Цена: 0.00 Сигнал "Roma Forex Desafio 4 Pilares" . Логин автора: Jhonesroma, ID 896016 , Прирост: 29.60 , Просадка: 43.45 , Цена: 0.00 Сигнал "BOSBM OTC Test 5W" . Логин автора: houli, ID 896563 , Прирост: 144.65 , Просадка: 22.94 , Цена: 0.00 Сигнал "FSTickTrade" . Логин автора: onlyforsignup, ID 897751 , Прирост: 24.68 , Просадка: 16.20 , Цена: 0.00 Сигнал "Sun AI" . Логин автора: Myxx, ID 899179 , Прирост: 16.82 , Просадка: 21.07 , Цена: 0.00 Сигнал "Equinox Demo" . Логин автора: Kratoner, ID 905773 , Прирост: 44.46 , Просадка: 20.55 , Цена: 0.00 Сигнал "STRAGA Tornado VM1" . Логин автора: stragapede, ID 906398 , Прирост: 36.70 , Просадка: 26.00 , Цена: 0.00 Сигнал "DiegoT" . Логин автора: DiegoTT, ID 910230 , Прирост: 28.20 , Просадка: 11.49 , Цена: 0.00 Сигнал "Breaking Bad" . Логин автора: Myxx, ID 911569 , Прирост: 7.63 , Просадка: 8.42 , Цена: 0.00 Сигнал "TradesaovivoBr" . Логин автора: dhyegorodrigo1988, ID 913924 , Прирост: 16.77 , Просадка: 5.60 , Цена: 0.00 Сигнал "VantageFX Sunphone Dragon" . Логин автора: sunphone, ID 916421 , Прирост: 345.56 , Просадка: 36.04 , Цена: 0.00 Сигнал "BYQS121" . Логин автора: kadirryildiz, ID 916600 , Прирост: 32.85 , Просадка: 4.18 , Цена: 0.00 Сигнал "FBSLevelUP" . Логин автора: manoj, ID 919106 , Прирост: 15.29 , Просадка: 10.49 , Цена: 0.00 Сигнал "Omega" . Логин автора: zyntherius74, ID 922043 , Прирост: 70.18 , Просадка: 25.42 , Цена: 0.00 Сигнал "Best Bingo" . Логин автора: kalnov-an, ID 926010 , Прирост: 59.90 , Просадка: 20.63 , Цена: 0.00 Сигнал "LCF 1" . Логин автора: yosuf, ID 931735 , Прирост: 22.42 , Просадка: 36.26 , Цена: 0.00 Сигнал "Bao365" . Логин автора: bao365, ID 933208 , Прирост: 28.41 , Просадка: 11.49 , Цена: 0.00 Серия снимков стакана цен "EURUSD" : Запрошенное количество дней: 1 , Фактическая глубина истории: 1 Снимок стакана цен "EURUSD" ( 2021.02 . 24 22 : 22 : 54.654 ): - Заявка на продажу: 1.21576 [ 250.00 ] - Заявка на продажу: 1.21567 [ 100.00 ] - Заявка на продажу: 1.21566 [ 50.00 ] - Заявка на продажу: 1.21565 [ 36.00 ] - Заявка на покупку: 1.21563 [ 36.00 ] - Заявка на покупку: 1.21561 [ 50.00 ] - Заявка на покупку: 1.21559 [ 100.00 ] - Заявка на покупку: 1.21555 [ 250.00 ]





Что дальше

В следующей статье создадим коллекцию mql5-сигналов.



Ниже прикреплены все файлы текущей версии библиотеки и файл тестового советника для MQL5. Их можно скачать и протестировать всё самостоятельно.

При возникновении вопросов, замечаний и пожеланий, вы можете озвучить их в комментариях к статье.

К содержанию

*Статьи этой серии:

Работа с ценами в библиотеке DoEasy (Часть 62): Реалтайм-обновление тиковых серий, подготовка к работе со стаканом цен

Работа с ценами в библиотеке DoEasy (Часть 63): Стакан цен, класс абстрактной заявки стакана цен

Работа с ценами в библиотеке DoEasy (Часть 64): Стакан цен, классы объекта-снимка и объекта-серии снимков стакана цен

