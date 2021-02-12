Работа с ценами в библиотеке DoEasy (Часть 64): Стакан цен, классы объекта-снимка и объекта-серии снимков стакана цен

Содержание

Концепция

В прошлой статье мы создали класс объекта абстрактной заявки стакана цен и классы-наследники этого объекта. Совокупность этих объектов составляет один снимок стакана цен, получаемый за один вызов функции MarketBookGet() в момент срабатывания обработчика OnBookEvent(). Данные, получаемые функцией MarketBookGet(), записываются в массив структур MqlBookInfo, и на основании полученных данных мы можем создать объект-снимок стакана цен, в котором будут храниться все заявки стакана цен, полученные в массив структур MqlBookInfo. Иными словами — данные в озвученном массиве структур и будут являться снимком стакана цен, в котором каждый член структуры будет представлен одним объектом-заявкой стакана цен. Каждое очередное срабатывание обработчика OnBookEvent() будет приводить к созданию очередного снимка стакана цен, которые в свою очередь мы будем заносить в объект класса серии снимков стакана цен.

Списком для хранения объектов-снимков стакана цен будет являться класс динамического массива указателей на экземпляры класса CObject и его наследников стандартной библиотеки. Размер этого списка будем ограничивать заданным количеством объектов. По умолчанию размер этого списка не будет превышать 200 000 объектов-снимков стакана цен, что должно охватить примерно один-два торговых дня. Такие списки-серии снимков стакана цен будут создаваться для каждого используемого в программе символа. В итоге, каждый такой список будет храниться в коллекции данных стакана цен.

Сегодня мы создадим два класса — класс объекта-снимка стакана цен одного символа и класс-серию снимков стакана цен одного символа. В следующей статье создадим и протестируем класс-коллекцию таких серий-снимков стакана цен.



Доработка классов библиотеки

В файл \MQL5\Include\DoEasy\Data.mqh впишем индексы новых сообщений библиотеки:



MSG_MBOOK_ORD_TEXT_MBOOK_ORD, MSG_MBOOK_ORD_VOLUME, MSG_MBOOK_ORD_VOLUME_REAL, MSG_MBOOK_ORD_STATUS_BUY, MSG_MBOOK_ORD_STATUS_SELL, MSG_MBOOK_ORD_TYPE_SELL, MSG_MBOOK_ORD_TYPE_BUY, MSG_MBOOK_ORD_TYPE_SELL_MARKET, MSG_MBOOK_ORD_TYPE_BUY_MARKET, MSG_MBOOK_SNAP_TEXT_SNAPSHOT, MSG_MBOOK_SERIES_TEXT_MBOOKSERIES, };

и текстовые сообщения, соответствующие вновь добавленным индексам:



{ "Заявка в стакане цен" , "Order in Depth of Market" }, { "Объем" , "Volume" }, { "Объем c повышенной точностью" , "Volume Real" }, { "Сторона Buy" , "Buy side" }, { "Сторона Sell" , "Sell side" }, { "Заявка на продажу" , "Sell order" }, { "Заявка на покупку" , "Buy order" }, { "Заявка на продажу по рыночной цене" , "Sell order at market price" }, { "Заявка на покупку по рыночной цене" , "Buy order at market price" }, { "Снимок стакана цен" , "Depth of Market Snapshot" }, { "Серия снимков стакана цен" , "Series of shots of the Depth of Market" }, };

Для того чтобы мы могли указывать критерий сортировки по времени при поиске нужных объектов-снимков стакана цен в списке-серии, нам необходимо будет добавить новое свойство объекту-заявки стакана цен — время получения снимка в миллисекундах. У самой заявки такого свойства нет, но время получения снимка стакана цен мы можем отследить, и чтобы не вводить новые перечисления для списка-серии снимков стакана цен, где будет лишь одно целочисленное свойство — время получения снимка в миллисекундах, мы добавим это свойство к свойствам объекта-заявки стакана цен. Каждой заявке в одном объекте-снимке будет присваиваться время получения этого снимка, а для поиска и сортировки в списке-серии мы будем использовать эту, вновь добавленную константу.

В файле \MQL5\Include\DoEasy\Defines.mqh пропишем параметры серий снимков стакана цен, нужные нам для указания количества дней данных и максимально-возможного количества снимков в списке:

#define TICKSERIES_DEFAULT_DAYS_COUNT ( 1 ) #define TICKSERIES_MAX_DATA_TOTAL ( 200000 ) #define MBOOKSERIES_DEFAULT_DAYS_COUNT ( 1 ) #define MBOOKSERIES_MAX_DATA_TOTAL ( 200000 )

Первый параметр (количество дней) пока никак использовать не будем — в последующем попробуем привязать эти данные к количеству дней тиковых данных, а сейчас будем использовать лишь второй параметр — максимально-возможное количество данных снимков стакана цен.



В этом же файле впишем новое целочисленное свойство объекта-заявки стакана цен — время в миллисекундах,

и увеличим количество целочисленных свойств объекта до 4:

enum ENUM_MBOOK_ORD_PROP_INTEGER { MBOOK_ORD_PROP_STATUS = 0 , MBOOK_ORD_PROP_TYPE, MBOOK_ORD_PROP_VOLUME, MBOOK_ORD_PROP_TIME_MSC, }; #define MBOOK_ORD_PROP_INTEGER_TOTAL ( 4 ) #define MBOOK_ORD_PROP_INTEGER_SKIP ( 0 )

Так как мы добавили новое целочисленное свойство, то нам нужно, соответственно, добавить и новый критерий сортировки по целочисленным свойствам:

#define FIRST_MB_DBL_PROP (MBOOK_ORD_PROP_INTEGER_TOTAL-MBOOK_ORD_PROP_INTEGER_SKIP) #define FIRST_MB_STR_PROP (MBOOK_ORD_PROP_INTEGER_TOTAL-MBOOK_ORD_PROP_INTEGER_SKIP+MBOOK_ORD_PROP_DOUBLE_TOTAL-MBOOK_ORD_PROP_DOUBLE_SKIP) enum ENUM_SORT_MBOOK_ORD_MODE { SORT_BY_MBOOK_ORD_STATUS = 0 , SORT_BY_MBOOK_ORD_TYPE, SORT_BY_MBOOK_ORD_VOLUME, SORT_BY_MBOOK_ORD_TIME_MSC, SORT_BY_MBOOK_ORD_PRICE = FIRST_MB_DBL_PROP, SORT_BY_MBOOK_ORD_VOLUME_REAL, SORT_BY_MBOOK_ORD_SYMBOL = FIRST_MB_STR_PROP, };

Именно эту константу и будем указывать как параметр, по которому необходимо сортировать объекты-снимки стакана цен в создаваемом сейчас новом классе объекта-серии снимков стакана цен.



И здесь мы приходим к необходимости создания методов для поиска и сортировки объектов-заявок стакана цен в файле класса CSelect, хранящегося по адресу \MQL5\Include\DoEasy\Services\Select.mqh. Подробное описание которого было написано нами в третьей статье. Сейчас же мы просто опишем все необходимые доработки этого класса для организации поиска и сортировки по свойствам объектов-заявок стакана цен.

Подключим к файлу класс объекта-абстрактной заявки стакана цен:

#property copyright "Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #include <Arrays\ArrayObj.mqh> #include "..\Objects\Orders\Order.mqh" #include "..\Objects\Events\Event.mqh" #include "..\Objects\Accounts\Account.mqh" #include "..\Objects\Symbols\Symbol.mqh" #include "..\Objects\PendRequest\PendRequest.mqh" #include "..\Objects\Series\SeriesDE.mqh" #include "..\Objects\Indicators\Buffer.mqh" #include "..\Objects\Indicators\IndicatorDE.mqh" #include "..\Objects\Indicators\DataInd.mqh" #include "..\Objects\Ticks\DataTick.mqh" #include "..\Objects\Book\MarketBookOrd.mqh"

В конце тела класса объявим все необходимые методы:

static CArrayObj *ByMBookProperty(CArrayObj *list_source,ENUM_MBOOK_ORD_PROP_INTEGER property, long value ,ENUM_COMPARER_TYPE mode); static CArrayObj *ByMBookProperty(CArrayObj *list_source,ENUM_MBOOK_ORD_PROP_DOUBLE property, double value ,ENUM_COMPARER_TYPE mode); static CArrayObj *ByMBookProperty(CArrayObj *list_source,ENUM_MBOOK_ORD_PROP_STRING property, string value ,ENUM_COMPARER_TYPE mode); static int FindMBookMax(CArrayObj *list_source,ENUM_MBOOK_ORD_PROP_INTEGER property); static int FindMBookMax(CArrayObj *list_source,ENUM_MBOOK_ORD_PROP_DOUBLE property); static int FindMBookMax(CArrayObj *list_source,ENUM_MBOOK_ORD_PROP_STRING property); static int FindMBookMin(CArrayObj *list_source,ENUM_MBOOK_ORD_PROP_INTEGER property); static int FindMBookMin(CArrayObj *list_source,ENUM_MBOOK_ORD_PROP_DOUBLE property); static int FindMBookMin(CArrayObj *list_source,ENUM_MBOOK_ORD_PROP_STRING property); };

А за пределами тела класса напишем их реализацию:

CArrayObj *CSelect::ByMBookProperty(CArrayObj *list_source,ENUM_MBOOK_ORD_PROP_INTEGER property, long value,ENUM_COMPARER_TYPE mode) { if (list_source== NULL ) return NULL ; CArrayObj *list= new CArrayObj(); if (list== NULL ) return NULL ; list.FreeMode( false ); ListStorage.Add(list); int total=list_source.Total(); for ( int i= 0 ; i<total; i++) { CMarketBookOrd *obj=list_source.At(i); if (!obj.SupportProperty(property)) continue ; long obj_prop=obj.GetProperty(property); if (CompareValues(obj_prop,value,mode)) list.Add(obj); } return list; } CArrayObj *CSelect::ByMBookProperty(CArrayObj *list_source,ENUM_MBOOK_ORD_PROP_DOUBLE property, double value,ENUM_COMPARER_TYPE mode) { if (list_source== NULL ) return NULL ; CArrayObj *list= new CArrayObj(); if (list== NULL ) return NULL ; list.FreeMode( false ); ListStorage.Add(list); for ( int i= 0 ; i<list_source.Total(); i++) { CMarketBookOrd *obj=list_source.At(i); if (!obj.SupportProperty(property)) continue ; double obj_prop=obj.GetProperty(property); if (CompareValues(obj_prop,value,mode)) list.Add(obj); } return list; } CArrayObj *CSelect::ByMBookProperty(CArrayObj *list_source,ENUM_MBOOK_ORD_PROP_STRING property, string value,ENUM_COMPARER_TYPE mode) { if (list_source== NULL ) return NULL ; CArrayObj *list= new CArrayObj(); if (list== NULL ) return NULL ; list.FreeMode( false ); ListStorage.Add(list); for ( int i= 0 ; i<list_source.Total(); i++) { CMarketBookOrd *obj=list_source.At(i); if (!obj.SupportProperty(property)) continue ; string obj_prop=obj.GetProperty(property); if (CompareValues(obj_prop,value,mode)) list.Add(obj); } return list; } int CSelect::FindMBookMax(CArrayObj *list_source,ENUM_MBOOK_ORD_PROP_INTEGER property) { if (list_source== NULL ) return WRONG_VALUE ; int index= 0 ; CMarketBookOrd *max_obj= NULL ; int total=list_source.Total(); if (total== 0 ) return WRONG_VALUE ; for ( int i= 1 ; i<total; i++) { CMarketBookOrd *obj=list_source.At(i); long obj1_prop=obj.GetProperty(property); max_obj=list_source.At(index); long obj2_prop=max_obj.GetProperty(property); if (CompareValues(obj1_prop,obj2_prop,MORE)) index=i; } return index; } int CSelect::FindMBookMax(CArrayObj *list_source,ENUM_MBOOK_ORD_PROP_DOUBLE property) { if (list_source== NULL ) return WRONG_VALUE ; int index= 0 ; CMarketBookOrd *max_obj= NULL ; int total=list_source.Total(); if (total== 0 ) return WRONG_VALUE ; for ( int i= 1 ; i<total; i++) { CMarketBookOrd *obj=list_source.At(i); double obj1_prop=obj.GetProperty(property); max_obj=list_source.At(index); double obj2_prop=max_obj.GetProperty(property); if (CompareValues(obj1_prop,obj2_prop,MORE)) index=i; } return index; } int CSelect::FindMBookMax(CArrayObj *list_source,ENUM_MBOOK_ORD_PROP_STRING property) { if (list_source== NULL ) return WRONG_VALUE ; int index= 0 ; CMarketBookOrd *max_obj= NULL ; int total=list_source.Total(); if (total== 0 ) return WRONG_VALUE ; for ( int i= 1 ; i<total; i++) { CMarketBookOrd *obj=list_source.At(i); string obj1_prop=obj.GetProperty(property); max_obj=list_source.At(index); string obj2_prop=max_obj.GetProperty(property); if (CompareValues(obj1_prop,obj2_prop,MORE)) index=i; } return index; } int CSelect::FindMBookMin(CArrayObj* list_source,ENUM_MBOOK_ORD_PROP_INTEGER property) { int index= 0 ; CMarketBookOrd *min_obj= NULL ; int total=list_source.Total(); if (total== 0 ) return WRONG_VALUE ; for ( int i= 1 ; i<total; i++) { CMarketBookOrd *obj=list_source.At(i); long obj1_prop=obj.GetProperty(property); min_obj=list_source.At(index); long obj2_prop=min_obj.GetProperty(property); if (CompareValues(obj1_prop,obj2_prop,LESS)) index=i; } return index; } int CSelect::FindMBookMin(CArrayObj* list_source,ENUM_MBOOK_ORD_PROP_DOUBLE property) { int index= 0 ; CMarketBookOrd *min_obj= NULL ; int total=list_source.Total(); if (total== 0 ) return WRONG_VALUE ; for ( int i= 1 ; i<total; i++) { CMarketBookOrd *obj=list_source.At(i); double obj1_prop=obj.GetProperty(property); min_obj=list_source.At(index); double obj2_prop=min_obj.GetProperty(property); if (CompareValues(obj1_prop,obj2_prop,LESS)) index=i; } return index; } int CSelect::FindMBookMin(CArrayObj* list_source,ENUM_MBOOK_ORD_PROP_STRING property) { int index= 0 ; CMarketBookOrd *min_obj= NULL ; int total=list_source.Total(); if (total== 0 ) return WRONG_VALUE ; for ( int i= 1 ; i<total; i++) { CMarketBookOrd *obj=list_source.At(i); string obj1_prop=obj.GetProperty(property); min_obj=list_source.At(index); string obj2_prop=min_obj.GetProperty(property); if (CompareValues(obj1_prop,obj2_prop,LESS)) index=i; } return index; }

Логика работы методов идентична логике работы других таких же методов этого класса, создаваемых нами ранее для других объектов библиотеки. Поэтому не будем останавливаться на описании работы методов, и лишь укажем, что всегда можно повторить уже пройденный неоднократно материал, обратившись к описанию работы этих методов.



Так как теперь мы ввели новый параметр — время получения снимка стакана цен, то это время будем прописывать в объекте абстрактной заявки стакана цен. В структуре MqlBookInfo, описывающей заявку стакана цен нет параметра времени, поэтому нам придётся самостоятельно вписывать время получения снимка к каждому объекту-заявке стакана цен.

Для этого впишем в файле класса абстрактной заявки стакана цен \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Book\MarketBookOrd.mqh новый публичный метод:

public : void SetTime( const long time_msc) { this .SetProperty(MBOOK_ORD_PROP_TIME_MSC,time_msc); }

Метод просто устанавливает в новое свойство объекта переданное значение времени в миллисекундах.

В параметрическом конструкторе класса абстрактной заявки стакана цен инициализируем нулём время получения снимка:

CMarketBookOrd::CMarketBookOrd( const ENUM_MBOOK_ORD_STATUS status, const MqlBookInfo &book_info, const string symbol) { this .m_digits=( int ):: SymbolInfoInteger (symbol, SYMBOL_DIGITS ); this .SetProperty(MBOOK_ORD_PROP_STATUS,status); this .SetProperty(MBOOK_ORD_PROP_TYPE,book_info.type); this .SetProperty(MBOOK_ORD_PROP_VOLUME,book_info.volume); this .SetProperty(MBOOK_ORD_PROP_PRICE,book_info.price); this .SetProperty(MBOOK_ORD_PROP_VOLUME_REAL,book_info.volume_real); this .SetProperty(MBOOK_ORD_PROP_SYMBOL,(symbol== NULL || symbol== "" ? :: Symbol () : symbol)); this .SetProperty(MBOOK_ORD_PROP_TIME_MSC, 0 ); }

Время для каждой из заявок, присутствующих в одном снимке стакана цен, будем устанавливать в момент получения снимка стакана.



Также в файле класса абстрактной заявки стакана цен MarketBookOrd.mqh и в файлах классов его наследников MarketBookBuy.mqh, MarketBookBuyMarket.mqh, MarketBookSell.mqh и MarketBookSellMarket.mqh были внесены небольшие косметические изменения в виртуальные методы описания объектов:

virtual void PrintShort( const bool symbol= false ); virtual string Header( const bool symbol= false );

В каждый из методов были добавлены флаги, указывающие на необходимость вывода наименования символа в описании объекта. По умолчанию символ не выводится в описании объекта-заявки. Причиной тому послужило то, что объект-заявка не является как бы самостоятельным объектом, а входит в состав снимка стакана цен, класс которого сегодня будем делать. И вот при выводе описания объекта-снимка стакана цен, где помимо описания объекта, выводятся и описания всех заявок, в него входящих, вывод символа для каждой заявки выглядит избыточным, так как символ уже выводится в заголовке описания объекта-снимка стакана цен.

Доработка этих методов выглядит одинаково для всех вышеперечисленных классов.

Для класса CMarketBookOrd:



string CMarketBookOrd::Header( const bool symbol= false ) { return this .TypeDescription()+ (symbol ? " \"" + this . Symbol ()+ "\"" : "" ) ; } void CMarketBookOrd::PrintShort( const bool symbol= false ) { :: Print ( this .Header(symbol)); }

Для класса CMarketBookBuy, CMarketBookBuyMarket, CMarketBookSell и CMarketBookSellMarket:

string CMarketBookBuy::Header( const bool symbol= false ) { return CMessage::Text(MSG_MBOOK_ORD_TYPE_BUY)+ (symbol ? " \"" + this . Symbol () : "" ) + ": " +:: DoubleToString ( this .Price(), this . Digits ())+ " [" +:: DoubleToString ( this .VolumeReal(), 2 )+ "]" ; }

Для класса CMarketBookBuyMarket:

string CMarketBookBuyMarket::Header( const bool symbol= false ) { return CMessage::Text(MSG_MBOOK_ORD_TYPE_BUY_MARKET)+ (symbol ? " \"" + this . Symbol () : "" ) + ": " +:: DoubleToString ( this .Price(), this . Digits ())+ " [" +:: DoubleToString ( this .VolumeReal(), 2 )+ "]" ; }

Для класса CMarketBookSell:



string CMarketBookSell::Header( const bool symbol= false ) { return CMessage::Text(MSG_MBOOK_ORD_TYPE_SELL)+ (symbol ? " \"" + this . Symbol () : "" ) + ": " +:: DoubleToString ( this .Price(), this . Digits ())+ " [" +:: DoubleToString ( this .VolumeReal(), 2 )+ "]" ; }

Для класса CMarketBookSellMarket:



string CMarketBookSellMarket::Header( const bool symbol= false ) { return CMessage::Text(MSG_MBOOK_ORD_TYPE_SELL_MARKET)+ (symbol ? " \"" + this . Symbol () : "" ) + ": " +:: DoubleToString ( this .Price(), this . Digits ())+ " [" +:: DoubleToString ( this .VolumeReal(), 2 )+ "]" ; }

Соответственно, в объявлении этих методов во всех классах-наследниках были добавлены флаги:

virtual string Header( const bool symbol= false );

По умолчанию символ в описании объекта выводиться не будет.







Класс объекта-снимка стакана цен

Итак, у нас всё готово для создания класса объекта-снимка стакана цен. По сути — это список заявок стакана цен, полученных в массив структур MqlBookInfo при срабатывании обработчика OnBookEvent(). Только каждая из заявок, находящаяся в массиве, в данном классе будет представлена объектом класса CMarketBookOrd — его наследниками. Все они будут складываться в список CArrayObj, являющийся классом динамического массива указателей на экземпляры класса CObject и его наследников стандартной библиотеки. Помимо списка, в котором будут храниться объекты-заявки стакана цен, класс будет предоставлять стандартные для всех объектов библиотеки возможности работы с этими объектами и их списками — поиску и сортировке по различным их свойствам — для удобного сбора любых статистических данных в работе со стаканом цен в своих программах.

В папке библиотеки \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Book\ создадим новый файл MarketBookSnapshot.mqh класса CMBookSnapshot.

Базовым классом должен быть класс базового объекта всех объектов библиотеки CBaseObj.

К файлу должны быть подключены файлы классов объектов-наследников объекта абстрактной заявки стакана цен.



Рассмотрим листинг класса и реализацию его методов:

#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #property strict #include "..\..\Services\Select.mqh" #include "MarketBookBuy.mqh" #include "MarketBookSell.mqh" #include "MarketBookBuyMarket.mqh" #include "MarketBookSellMarket.mqh" class CMBookSnapshot : public CBaseObj { private : string m_symbol; long m_time; int m_digits; CArrayObj m_list; public : CMBookSnapshot *GetObject( void ) { return & this ; } CArrayObj *GetList( void ) { return &m_list; } CArrayObj *GetList(ENUM_MBOOK_ORD_PROP_DOUBLE property, double value,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL){ return CSelect::ByMBookProperty( this .GetList(),property,value,mode); } CArrayObj *GetList(ENUM_MBOOK_ORD_PROP_INTEGER property, long value,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByMBookProperty( this .GetList(),property,value,mode); } CArrayObj *GetList(ENUM_MBOOK_ORD_PROP_STRING property, string value,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL){ return CSelect::ByMBookProperty( this .GetList(),property,value,mode); } CMarketBookOrd *GetMBookByListIndex( const uint index) { return this .m_list.At(index); } int DataTotal( void ) const { return this .m_list.Total(); } virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const { const CMBookSnapshot *compared_obj=node; return ( this .Time()<compared_obj.Time() ? - 1 : this .Time()>compared_obj.Time() ? 1 : 0 ); } string Header( void ); void Print ( void ); void PrintShort( void ); CMBookSnapshot(){;} CMBookSnapshot( const string symbol, const long time, MqlBookInfo &book_array[]); void SetSymbol( const string symbol) { this .m_symbol=(symbol== NULL || symbol== "" ? :: Symbol () : symbol); } void SetTime( const long time_msc) { this .m_time=time_msc; } void SetTimeToOrders( const long time_msc); string Symbol ( void ) const { return this .m_symbol; } int Digits ( void ) const { return this .m_digits; } long Time( void ) const { return this .m_time; } };

Здесь видим обычную организацию класса как и у всех объектов библиотеки: в приватной секции объявлены переменные-члены класса, в публичной — стандартные для объектов библиотеки методы возврата списков по указанным свойствам объектов-заявок, метод сравнения двух объектов-снимков стакана цен для поиска и сортировки этих объектов в списке, в который впоследствии их будем размещать (в списке объекта-серии снимков стакана цен), методы для описания объекта-снимка стакана цен, два конструктора — конструктор по умолчанию и параметрический (параметрический конструктор будем использовать при создании новых объектов-снимков стакана цен, для которых известны все их свойства, а по умолчанию — будет служить для быстрого создания нового объекта и добавления к нему требуемого свойства в целях поиска объектов в списке с указанным значением этого свойства). Методы упрощённого доступа к свойствам объекта служат для установки и возврата некоторых свойств объекта, которые потребуются нам в дальнейшем.

Рассмотрим реализацию методов класса.

В параметрическом конструкторе класса просматриваем переданный в неё массив структур MqlBookInfo и, в соответствии с типом заявок, создаём соответствующие типы объектов-заявок стакана цен и добавляем их в список.



CMBookSnapshot::CMBookSnapshot( const string symbol, const long time, MqlBookInfo &book_array[]) : m_time(time) { this .SetSymbol(symbol); this .m_list.Clear(); int total=:: ArraySize (book_array); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CMarketBookOrd *mbook_ord= NULL ; switch (book_array[i].type) { case BOOK_TYPE_BUY : mbook_ord= new CMarketBookBuy( this .m_symbol,book_array[i]); break ; case BOOK_TYPE_SELL : mbook_ord= new CMarketBookSell( this .m_symbol,book_array[i]); break ; case BOOK_TYPE_BUY_MARKET : mbook_ord= new CMarketBookBuyMarket( this .m_symbol,book_array[i]); break ; case BOOK_TYPE_SELL_MARKET : mbook_ord= new CMarketBookSellMarket( this .m_symbol,book_array[i]); break ; default : break ; } if (mbook_ord== NULL ) continue ; mbook_ord.SetTime( this .m_time); this .m_list.Sort(SORT_BY_MBOOK_ORD_PRICE); if (! this .m_list.InsertSort(mbook_ord)) delete mbook_ord; } }

Метод, возвращающий краткое наименование объекта-снимка стакана цен:



string CMBookSnapshot::Header( void ) { return CMessage::Text(MSG_MBOOK_SNAP_TEXT_SNAPSHOT)+ " \"" + this . Symbol (); }

Здесь просто создаётся строка из текстового сообщения с описанием объекта и символа, котрая выглядит примерно так:

Снимок стакана цен "EURUSD"

Метод, выводящий в журнал краткое описание объекта-снимка стакана цен:

void CMBookSnapshot::PrintShort( void ) { :: Print ( this .Header(), " (" +TimeMSCtoString( this .m_time), ")" ); }

Метод распечатывает в журнал строку, состоящую из наименования объекта плюс время снимка стакана цен в миллисекундах, пример:

Снимок стакана цен "EURUSD" ( 2021.02 . 09 22 : 16 : 24.557 )

Метод, выводящий в журнал свойства объекта-снимка стакана цен:

void CMBookSnapshot:: Print ( void ) { :: Print ( this .Header(), " (" +TimeMSCtoString( this .m_time), "):" ); this .m_list.Sort(SORT_BY_MBOOK_ORD_PRICE); for ( int i= this .m_list.Total()- 1 ;i> WRONG_VALUE ;i--) { CMarketBookOrd *ord= this .m_list.At(i); if (ord== NULL ) continue ; :: Print ( " - " ,ord.Header()); } }

Сначала выводится заголовок с описанием снимка стакана цен, а затем в цикле по списку всех объектов-заявок стакана цен выводятся их описания.

Так как объекты-заявки, находящиеся в списке объекта-снимка стакана цен, не имеют собственной возможности получить их время, то в данном классе напишем метод, устанавливающий всем объектам-заявкам в списке время в миллисекундах, записанное в данном объекте:

void CMBookSnapshot::SetTimeToOrders( const long time_msc) { int total= this .m_list.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CMarketBookOrd *ord= this .m_list.At(i); if (ord== NULL ) continue ; ord.SetTime(time_msc); } }

В цикле по списку всех объектов-заявок стакана цен получаем очередной объект-заявку и устанавливаем ему время, записанное в свойствах объекта-снимка стакана цен. Таким образом, все объекты-заявки, находящиеся в списке данного снимка стакана цен, имеют одинаковое время их получения, что логично — мы их получаем при срабатывании обработчика OnBookEvent(), и время срабатывания записываем объекту-снимку стакана цен и всем его заявкам.

Объект-снимок стакана цен готов. Теперь нам нужно размещать эти объекты в список — ведь при каждом срабатывании обработчика OnBookEvent() мы будем получать новый снимок стакана цен и создавать соответствующий объект.

Все эти объекты будем хранить в классе объекта-серии снимков стакана цен.



Класс объекта-серии снимков стакана цен

Класс серии снимков стакана цен по своей "идеологии" похож на классы таймсерий символов или тиковых данных. В отличии от этих классов, в которых данные можно получить из окружения, в классе-списке снимков стакана цен мы не можем получить исторические данные — их придётся накапливать в режиме реального времени. Поэтому в классе не будет метода создания списка, а будет только метод его обновления.



В папке библиотеки \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Book\ создадим новый файл MBookSeries.mqh класса CMBookSeries.

Базовым классом должен быть класс базового объекта всех объектов библиотеки CBaseObj.

К файлу должен быть подключен файл класса объекта-снимка стакана цен.

Рассмотрим листинг класса, а затем разберём его методы:

#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #property strict #include "MarketBookSnapshot.mqh" class CMBookSeries : public CBaseObj { private : string m_symbol; uint m_amount; uint m_required; CArrayObj m_list; MqlBookInfo m_book_info[]; public : CMBookSeries *GetObject( void ) { return & this ; } CArrayObj *GetList( void ) { return &m_list; } CArrayObj *GetList(ENUM_MBOOK_ORD_PROP_DOUBLE property, double value,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL){ return CSelect::ByMBookProperty( this .GetList(),property,value,mode); } CArrayObj *GetList(ENUM_MBOOK_ORD_PROP_INTEGER property, long value,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByMBookProperty( this .GetList(),property,value,mode); } CArrayObj *GetList(ENUM_MBOOK_ORD_PROP_STRING property, string value,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL){ return CSelect::ByMBookProperty( this .GetList(),property,value,mode); } CMBookSnapshot *GetMBookByListIndex( const uint index) const { return this .m_list.At(index); } CMBookSnapshot *GetLastMBook( void ) const { return this .m_list.At( this .DataTotal()- 1 ); } CMBookSnapshot *GetMBook( const long time_msc); int DataTotal( void ) const { return this .m_list.Total(); } void SetSymbol( const string symbol); void SetRequiredUsedDays( const uint required= 0 ); virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const { const CMBookSeries *compared_obj=node; return ( this . Symbol ()==compared_obj. Symbol () ? 0 : this . Symbol ()>compared_obj. Symbol () ? 1 : - 1 ); } string Header( void ); void Print ( void ); void PrintShort( void ); CMBookSeries(){;} CMBookSeries( const string symbol, const uint required= 0 ); string Symbol ( void ) const { return this .m_symbol; } ulong AvailableUsedData( void ) const { return this .m_amount; } ulong RequiredUsedDays( void ) const { return this .m_required; } long MBookTime( const int index) const ; bool Refresh( const long time_msc); };

Опять-таки, что мы здесь видим:

стандартные для объектов библиотеки методы получения свойств объекта и списков объектов по указанным свойствам,

методы установки некоторых свойств,

метод сравнения двух объектов-списков для их сортировки только по наименованию символа,

методы возврата наименований объекта и конструкторы класса.

Рассмотрим реализацию методов класса.

В параметрическом конструкторе в его списке инициализации устанавливается символ списка, а в теле метода очищается список, ему устанавливается флаг сортированного списка по времени в миллисекундах и устанавливается требуемое количество дней данных снимков стакана цен.



CMBookSeries::CMBookSeries( const string symbol, const uint required= 0 ) : m_symbol(symbol) { this .m_list.Clear(); this .m_list.Sort(SORT_BY_MBOOK_ORD_TIME_MSC); this .SetRequiredUsedDays(required); }

Метод, обновляющий список снимков стакана цен:

bool CMBookSeries::Refresh( const long time_msc) { if (!:: MarketBookGet ( this .m_symbol, this .m_book_info)) return false ; CMBookSnapshot *book= new CMBookSnapshot( this .m_symbol,time_msc, this .m_book_info); if (book== NULL ) return false ; this .m_list.Sort(SORT_BY_MBOOK_ORD_TIME_MSC); if (! this .m_list.InsertSort(book)) { delete book; return false ; } book.SetTimeToOrders(time_msc); if ( this .DataTotal()>MBOOKSERIES_MAX_DATA_TOTAL) { int total_del= this .m_list.Total()-MBOOKSERIES_MAX_DATA_TOTAL; for ( int i= 0 ;i<total_del;i++) this .m_list.Delete(i); } return true ; }

Метод будет вызываться при срабатывании обработчика OnBookEvent(). Соответственно, в метод передаётся время срабатывания обработчика, при помощи MarketBookGet() получаем массив структур стакана цен, на основе этой структуры создаём новый объект-снимок стакана цен и добавляем его в список-серию снимков.

Вся логика подробно расписана в комментариях к коду метода и, надеюсь, она понятна.

Метод для установки наименования символа списку-серии снимков:

void CMBookSeries::SetSymbol( const string symbol) { if ( this .m_symbol==symbol) return ; this .m_symbol=(symbol== NULL || symbol== "" ? :: Symbol () : symbol); }

Здесь всё прозрачно — если передан NULL или пустая строка, то устанавливается текущий символ, иначе — переданный в метод.



Метод, устанавливающий количество дней для серии снимков стакана цен:

void CMBookSeries::SetRequiredUsedDays( const uint required= 0 ) { this .m_required=(required< 1 ? MBOOKSERIES_DEFAULT_DAYS_COUNT : required); }

Если передано нулевое значение, то устанавливается количество дней, заданное по умолчанию, иначе — переданное в метод. Пока этот метод нигде не используется.

Метод, возвращающий объект-снимок стакана цен по указанному времени:

CMBookSnapshot *CMBookSeries::GetMBook( const long time_msc) { CMBookSnapshot *book= new CMBookSnapshot(); if (book== NULL ) return NULL ; book.SetTime(time_msc); this .m_list.Sort(); int index= this .m_list.Search(book); delete book; return this .m_list.At(index); }

Здесь: создаём временный объект-снимок стакана цен, устанавливаем ему требуемое время, флаг сортированного списка, и при помощи метода Search() получаем индекс объекта в списке со временем, равным искомому. Обязательно удаляем временный объект и возвращаем указатель на найденный объект по индексу в списке.

Метод, возвращающий время в миллисекундах указанного по индексу снимка стакана цен:

long CMBookSeries::MBookTime( const int index) const { CMBookSnapshot *book= this .m_list.At(index); return (book!= NULL ? book.Time() : 0 ); }

Получаем указатель на объект-снимок стакана цен по указанному индексу и возвращаем его время в миллисекундах, либо NULL в случае неудачи.



Метод, возвращающий наименование серии снимков стакана цен:

string CMBookSeries::Header( void ) { return CMessage::Text(MSG_MBOOK_SERIES_TEXT_MBOOKSERIES)+ " \"" + this .m_symbol+ "\"" ; }

Метод возвращает строку, состоящую из описания объекта и символа, например так:

Серия снимков стакана цен "EURUSD"

Метод, выводящий в журнал описание серии снимков стакана цен:



void CMBookSeries:: Print ( void ) { string txt= ( CMessage::Text(MSG_TICKSERIES_REQUIRED_HISTORY_DAYS)+( string ) this .RequiredUsedDays()+ ", " + CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_TS_ACTUAL_DEPTH)+( string ) this .DataTotal() ); :: Print ( this .Header(), ": " ,txt); }

Сначала создаётся заголовок с описанием серии снимков, запрошенном количестве дней данных и фактически собранным количеством снимков стакана цен, а затем в цикле выводятся описания всех заявок, входящих в состав объекта-снимка.

На этом создание классов объекта-снимка и объекта-серии снимков стакана цен завершено.



Тестирование

Для тестирования возьмём советник из прошлой статьи и сохраним его в новой папке \MQL5\Experts\TestDoEasy\Part64\ под новым именем TestDoEasyPart64.mq5.



В советнике создадим объект-серию снимков стакана цен для текущего символа и при каждом срабатывании обработчика OnBoolEvent() по текущему символу будем добавлять в список новый объект-снимок стакана цен. На график в комментарии выведем данные о количестве добавленных в список объектов-снимков и две крайние заявки текущего снимка — максимальную на продажу и минимальную на покупку. При первом получении данных стакана цен распечатаем их в журнале терминала.

Удалим из листинга советника полключение классов объектов-заявок — они теперь подключены к файлам новых классов, созданных нами сегодня:



#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #include <DoEasy\Engine.mqh> #include <DoEasy\Objects\Book\MarketBookBuy.mqh> #include <DoEasy\Objects\Book\MarketBookSell.mqh> #include <DoEasy\Objects\Book\MarketBookBuyMarket.mqh> #include <DoEasy\Objects\Book\MarketBookSellMarket.mqh>

И вместо них впишем подключение файла класса-серии снимков стакана цен:

#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #include <DoEasy\Engine.mqh> #include <DoEasy\Objects\Book\MBookSeries.mqh>

В списке глобальных переменных советника объявим объект класса серии снимков стакана цен:



CEngine engine; SDataButt butt_data[TOTAL_BUTT]; string prefix; double lot; double withdrawal=(InpWithdrawal< 0.1 ? 0.1 : InpWithdrawal); ushort magic_number; uint stoploss; uint takeprofit; uint distance_pending; uint distance_stoplimit; uint distance_pending_request; uint bars_delay_pending_request; uint slippage; bool trailing_on; bool pressed_pending_buy; bool pressed_pending_buy_limit; bool pressed_pending_buy_stop; bool pressed_pending_buy_stoplimit; bool pressed_pending_close_buy; bool pressed_pending_close_buy2; bool pressed_pending_close_buy_by_sell; bool pressed_pending_sell; bool pressed_pending_sell_limit; bool pressed_pending_sell_stop; bool pressed_pending_sell_stoplimit; bool pressed_pending_close_sell; bool pressed_pending_close_sell2; bool pressed_pending_close_sell_by_buy; bool pressed_pending_delete_all; bool pressed_pending_close_all; bool pressed_pending_sl; bool pressed_pending_tp; double trailing_stop; double trailing_step; uint trailing_start; uint stoploss_to_modify; uint takeprofit_to_modify; int used_symbols_mode; string array_used_symbols[]; string array_used_periods[]; bool testing; uchar group1; uchar group2; double g_point; int g_digits; CMBookSeries book_series;

Вся работа по созданию списка серии снимков стакана цен у нас выполняется в обработчике OnBoolEvent():

void OnBookEvent ( const string & symbol) { static bool first= true ; CSymbol *sym=engine.GetSymbolCurrent(); if (sym== NULL || !sym.BookdepthSubscription()) return ; if (symbol==sym.Name()) { book_series.SetSymbol(sym.Name()); book_series.SetRequiredUsedDays(); if (!book_series.Refresh(sym.Time())) return ; CMBookSnapshot *book=book_series.GetLastMBook(); if (book== NULL ) return ; CMarketBookOrd *ord_0=book.GetMBookByListIndex( 0 ); CMarketBookOrd *ord_N=book.GetMBookByListIndex(book.DataTotal()- 1 ); if (ord_0== NULL || ord_N== NULL ) return ; Comment ( DFUN,sym.Name(), ": " ,TimeMSCtoString(book.Time()), ", symbol book size=" ,sym.TicksBookdepth(), ", last book data total: " ,book.DataTotal(), ", series books total: " ,book_series.DataTotal(), "

Max: " ,ord_N.Header(), "

Min: " ,ord_0.Header() ); if (first) { book_series. Print (); book. Print (); first= false ; } } }

Здесь в комментариях расписаны все строки кода и, надеюсь, в дополнительном пояснении они не нуждаются.

В любом случае, вы можете задать интересующие вас вопросы в обсуждении к статье.

Скомпилируем советник и запустим его на графике символа, предварительно задав в настройках работу по двум указанным символам и текущему таймфрейму:





В журнал будут выведены данные о созданной серии снимков стакана цен и самом первом снимке:

Счёт 8550475 : Artyom Trishkin (MetaQuotes Software Corp.) 10428.13 USD, 1 : 100 , Hedge, Демонстрационный счёт MetaTrader 5 --- Инициализация библиотеки "DoEasy" --- Работа с предопределённым списком символов. Количество используемых символов: 2 "AUDUSD" "EURUSD" Работа только с текущим таймфреймом: H1 Таймсерия символа AUDUSD: - Таймсерия "AUDUSD" H1: Запрошено: 1000 , Фактически: 1000 , Создано: 1000 , На сервере: 5121 Таймсерия символа EURUSD: - Таймсерия "EURUSD" H1: Запрошено: 1000 , Фактически: 1000 , Создано: 1000 , На сервере: 6046 Тиковая серия "AUDUSD" : Запрошенное количество дней: 1 , Создано исторических данных: 176033 Тиковая серия "EURUSD" : Запрошенное количество дней: 1 , Создано исторических данных: 181969 Осуществлена подписка на стакан цен AUDUSD Осуществлена подписка на стакан цен EURUSD Время инициализации библиотеки: 00 : 00 : 12.516 Серия снимков стакана цен "EURUSD" : Запрошенное количество дней: 1 , Фактическая глубина истории: 1 Снимок стакана цен "EURUSD" ( 2021.02 . 09 22 : 16 : 24.557 ): - Заявка на продажу: 1.21198 [ 250.00 ] - Заявка на продажу: 1.21193 [ 100.00 ] - Заявка на продажу: 1.21192 [ 50.00 ] - Заявка на продажу: 1.21191 [ 30.00 ] - Заявка на продажу: 1.21190 [ 6.00 ] - Заявка на покупку: 1.21188 [ 36.00 ] - Заявка на покупку: 1.21186 [ 50.00 ] - Заявка на покупку: 1.21185 [ 100.00 ] - Заявка на покупку: 1.21180 [ 250.00 ]

На график символа будут выведены данные о времени последнего снимка стакана цен, количестве заявок для символа, количестве заявок в текущем снимке и общем количестве снимков стакана, добавленных в список снимков стакана цен:

На рисунке отображены данные по уже работающему некоторое время советнику (5019 снимков добавлено в список)



Что дальше

В следующей статье создадим коллекцию серий снимков стакана цен, что позволит полноценно работать со стаканами цен любых символов, для которых активирована подписка на стакан цен и разрешена его трансляция.



Ниже прикреплены все файлы текущей версии библиотеки и файл тестового советника для MQL5. Их можно скачать и протестировать всё самостоятельно.

Хочу отметить, что классы для работы со стаканом цен находятся в процессе разработки, и поэтому использование этих классов в своих программах на данном этапе крайне нежелательно.

При возникновении вопросов, замечаний и пожеланий, вы можете озвучить их в комментариях к статье.

