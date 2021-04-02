Прочие классы в библиотеке DoEasy (Часть 69): Класс-коллекция объектов-чартов

Содержание

Концепция

Итак, мы подготовили функционал для работы с объектами-чартами, у нас есть объект-чарт, который содержит в себе списки объектов-окон чарта, в которых в свою очередь содержатся списки прикреплённых к ним индикаторов. Настало время соединить всё это в одну общую базу — коллекцию объектов-чартов, из которой к любому графику, открытому в терминале, мы сможем иметь удобный доступ для работы с ним и его свойствами. Коллекция позволит нам сортировать, искать и получать списки объектов-чартов по любому их свойству и удобно работать с выбранным чартом или одновременно с несколькими.



Доработка классов библиотеки

В первую очередь добавим в библиотеку новые сообщения.

В файл \MQL5\Include\DoEasy\Data.mqh впишем индексы новых сообщений:

MSG_CHART_OBJ_CHART_WINDOW, MSG_CHART_OBJ_CHART_SUBWINDOW, MSG_CHART_OBJ_CHART_SUBWINDOWS_NUM, MSG_CHART_OBJ_INDICATORS_MW_NAME_LIST, MSG_CHART_OBJ_INDICATORS_SW_NAME_LIST, MSG_CHART_OBJ_INDICATOR, MSG_CHART_OBJ_INDICATORS_TOTAL, MSG_CHART_OBJ_WINDOW_N, MSG_CHART_OBJ_INDICATORS_NONE, MSG_CHART_COLLECTION_TEXT_CHART_COLLECTION, MSG_CHART_COLLECTION_ERR_FAILED_CREATE_CHART_OBJ, MSG_CHART_COLLECTION_ERR_FAILED_ADD_CHART, };

и тексты сообщений, соответствующие вновь добавленным индексам:



{ "Главное окно графика" , "Main chart window" }, { "Подокно графика" , "Chart subwindow" }, { "Подокон" , "Subwindows" }, { "Индикаторы в главном окне графика" , "Indicators in the main chart window" }, { "Индикаторы в окне графика" , "Indicators in the chart window" }, { "Индикатор" , "Indicator" }, { "Индикаторов" , "Indicators total" }, { "Окно" , "Window" }, { "Отсутствуют" , "No indicators" }, { "Коллекция чартов" , "Chart collection" }, { "Не удалось создать новый объект-чарт" , "Failed to create new chart object" }, { "Не удалось добавить объект-чарт в коллекцию" , "Failed to add chart object to collection" }, };

Коллекция объектов-чартов у нас должна отслеживать изменения в количестве открытых графиков и изменения в количестве открытых окон на каждом графике — чтобы вовремя вносить изменения в свои списки чартов и окон, открытых в них. Некоторые изменения возможно отслеживать в обработчике OnChartEvent(), но тесты показали, что в основном в этом обработчике указывается, что с графиком произошли некие изменения — событие изменения графика (CHARTEVENT_CHART_CHANGE), т. е. ни о какой конкретике тут речи быть не может (если нам нужно знать количество графиков и окон). Поэтому мы будем работать в таймере программы и самостоятельно отслеживать изменения в количестве открытых графиков и окон на них. Иные же изменения, которые могут происходить на графике, можно отслеживать при помощи либо вышеупомянутого обработчика OnChartEvent(), либо при помощи наследования объекта-чарта и объекта-окна чарта от объекта библиотеки CBaseObjExt, который в свою очередь является наследником базового объекта всех объектов библиотеки CBaseObj и даёт дополнительный событийный функционал своим объектам-наследникам. Это в случае, если нам в дальнейшем потребуется такой функционал при работе с графиками.



Так как работа с чартами в основном проводится в полуавтоматическом режиме, то нам для определения изменений в количестве открытых графиков и окон на них будет вполне достаточно два раза в секунду проверять текущее количество графиков и окон и сравнивать их с прошлым количеством. Если никаких изменений не было, то и делать ничего не нужно. При обнаружении изменений в количестве окон и графиков мы будем обновлять данные в нашей коллекции.



Для работы объектов-чартов в таймере нам будет необходим ещё один счётчик таймера коллекции объектов-чартов. Для каждой коллекции, работающей в таймере, у нас создан свой счётчик таймера, позволяющий отслеживать заданную для коллекции частоту её обновления. Помимо параметров счётчика нам нужно будет добавить идентификатор новой коллекции, так как у каждой коллекции объектов есть свой идентификатор, по которому мы можем определить, к какой коллекции принадлежит тот или иной список объектов.

В файле \MQL5\Include\DoEasy\Defines.mqh в разделе "Макроподстановки" пропишем параметры счётчика таймера коллекции объектов-чартов и идентификатор списка коллекции объектов-чартов:

#define DFUN_ERR_LINE ( __FUNCTION__ +( TerminalInfoString ( TERMINAL_LANGUAGE )== "Russian" ? ", Стр. " : ", Line " )+( string ) __LINE__ + ": " ) #define DFUN ( __FUNCTION__ + ": " ) #define COUNTRY_LANG ( "Russian" ) #define END_TIME ( D'31.12.3000 23:59:59' ) #define TIMER_FREQUENCY ( 16 ) #define TOTAL_TRADE_TRY ( 5 ) #define IND_COLORS_TOTAL ( 64 ) #define IND_BUFFERS_MAX ( 512 ) #define SND_ALERT "alert.wav" #define SND_ALERT2 "alert2.wav" #define SND_CONNECT "connect.wav" #define SND_DISCONNECT "disconnect.wav" #define SND_EMAIL "email.wav" #define SND_EXPERT "expert.wav" #define SND_NEWS "news.wav" #define SND_OK "ok.wav" #define SND_REQUEST "request.wav" #define SND_STOPS "stops.wav" #define SND_TICK "tick.wav" #define SND_TIMEOUT "timeout.wav" #define SND_WAIT "wait.wav" #define COLLECTION_ORD_PAUSE ( 250 ) #define COLLECTION_ORD_COUNTER_STEP ( 16 ) #define COLLECTION_ORD_COUNTER_ID ( 1 ) #define COLLECTION_ACC_PAUSE ( 1000 ) #define COLLECTION_ACC_COUNTER_STEP ( 16 ) #define COLLECTION_ACC_COUNTER_ID ( 2 ) #define COLLECTION_SYM_PAUSE1 ( 100 ) #define COLLECTION_SYM_COUNTER_STEP1 ( 16 ) #define COLLECTION_SYM_COUNTER_ID1 ( 3 ) #define COLLECTION_SYM_PAUSE2 ( 300 ) #define COLLECTION_SYM_COUNTER_STEP2 ( 16 ) #define COLLECTION_SYM_COUNTER_ID2 ( 4 ) #define COLLECTION_REQ_PAUSE ( 300 ) #define COLLECTION_REQ_COUNTER_STEP ( 16 ) #define COLLECTION_REQ_COUNTER_ID ( 5 ) #define COLLECTION_TS_PAUSE ( 64 ) #define COLLECTION_TS_COUNTER_STEP ( 16 ) #define COLLECTION_TS_COUNTER_ID ( 6 ) #define COLLECTION_IND_TS_PAUSE ( 64 ) #define COLLECTION_IND_TS_COUNTER_STEP ( 16 ) #define COLLECTION_IND_TS_COUNTER_ID ( 7 ) #define COLLECTION_TICKS_PAUSE ( 64 ) #define COLLECTION_TICKS_COUNTER_STEP ( 16 ) #define COLLECTION_TICKS_COUNTER_ID ( 8 ) #define COLLECTION_CHARTS_PAUSE ( 500 ) #define COLLECTION_CHARTS_COUNTER_STEP ( 16 ) #define COLLECTION_CHARTS_COUNTER_ID ( 9 ) #define COLLECTION_HISTORY_ID ( 0x777A ) #define COLLECTION_MARKET_ID ( 0x777B ) #define COLLECTION_EVENTS_ID ( 0x777C ) #define COLLECTION_ACCOUNT_ID ( 0x777D ) #define COLLECTION_SYMBOLS_ID ( 0x777E ) #define COLLECTION_SERIES_ID ( 0x777F ) #define COLLECTION_BUFFERS_ID ( 0x7780 ) #define COLLECTION_INDICATORS_ID ( 0x7781 ) #define COLLECTION_INDICATORS_DATA_ID ( 0x7782 ) #define COLLECTION_TICKSERIES_ID ( 0x7783 ) #define COLLECTION_MBOOKSERIES_ID ( 0x7784 ) #define COLLECTION_MQL5_SIGNALS_ID ( 0x7785 ) #define COLLECTION_CHARTS_ID ( 0x7786 )

В перечислении целочисленных свойств чарта удалим константу CHART_PROP_WINDOW_IS_VISIBLE, так как я не нашёл практического применения данного свойства для объекта. Соответственно, уменьшим на 1 значение количества целочисленных свойств (с 67 до 66):

#define CHART_PROP_INTEGER_TOTAL ( 66 )

Поправим критерии сортировки объектов-чартов по их свойствам, дописав пропущенные мной ранее свойства для сортировки объектов:

#define FIRST_CHART_DBL_PROP (CHART_PROP_INTEGER_TOTAL-CHART_PROP_INTEGER_SKIP) #define FIRST_CHART_STR_PROP (CHART_PROP_INTEGER_TOTAL-CHART_PROP_INTEGER_SKIP+CHART_PROP_DOUBLE_TOTAL-CHART_PROP_DOUBLE_SKIP) enum ENUM_SORT_CHART_MODE { SORT_BY_CHART_ID = 0 , SORT_BY_CHART_TIMEFRAME, SORT_BY_CHART_SHOW, SORT_BY_CHART_IS_OBJECT,

И удалим из списка констант этого перечисления константу SORT_BY_CHART_WINDOW_IS_VISIBLE, так как это свойство мы в объекте использовать не будем.



Все объекты, коллекции которых у нас есть в библиотеке, имеют свои списки, которые в свою очередь могут сортироваться по различным свойствам объектов. Список коллекции объектов-чартов тоже будет иметь возможность сортировки — для поиска и выбора объектов с требуемыми значениями свойств. Для каждого такого объекта мы делаем свои методы их сортировки, прописанные в файле \MQL5\Include\DoEasy\Services\Select.mqh.



Добавим новые методы в файл класса CSelect для организации поиска и сортировки объектов-чартов.

Подключим к файлу класса CSelect файл класса объекта-чарта:

#include <Arrays\ArrayObj.mqh> #include "..\Objects\Orders\Order.mqh" #include "..\Objects\Events\Event.mqh" #include "..\Objects\Accounts\Account.mqh" #include "..\Objects\Symbols\Symbol.mqh" #include "..\Objects\PendRequest\PendRequest.mqh" #include "..\Objects\Series\SeriesDE.mqh" #include "..\Objects\Indicators\Buffer.mqh" #include "..\Objects\Indicators\IndicatorDE.mqh" #include "..\Objects\Indicators\DataInd.mqh" #include "..\Objects\Ticks\DataTick.mqh" #include "..\Objects\Book\MarketBookOrd.mqh" #include "..\Objects\MQLSignalBase\MQLSignal.mqh" #include "..\Objects\Chart\ChartObj.mqh"

В конце листинга тела класса объявим новые методы:

static CArrayObj *ByChartProperty(CArrayObj *list_source,ENUM_CHART_PROP_INTEGER property, long value ,ENUM_COMPARER_TYPE mode); static CArrayObj *ByChartProperty(CArrayObj *list_source,ENUM_CHART_PROP_DOUBLE property, double value ,ENUM_COMPARER_TYPE mode); static CArrayObj *ByChartProperty(CArrayObj *list_source,ENUM_CHART_PROP_STRING property, string value ,ENUM_COMPARER_TYPE mode); static int FindChartMax(CArrayObj *list_source,ENUM_CHART_PROP_INTEGER property); static int FindChartMax(CArrayObj *list_source,ENUM_CHART_PROP_DOUBLE property); static int FindChartMax(CArrayObj *list_source,ENUM_CHART_PROP_STRING property); static int FindChartMin(CArrayObj *list_source,ENUM_CHART_PROP_INTEGER property); static int FindChartMin(CArrayObj *list_source,ENUM_CHART_PROP_DOUBLE property); static int FindChartMin(CArrayObj *list_source,ENUM_CHART_PROP_STRING property); };

За пределами тела класса напишем их реализацию:

CArrayObj *CSelect::ByChartProperty(CArrayObj *list_source,ENUM_CHART_PROP_INTEGER property, long value,ENUM_COMPARER_TYPE mode) { if (list_source== NULL ) return NULL ; CArrayObj *list= new CArrayObj(); if (list== NULL ) return NULL ; list.FreeMode( false ); ListStorage.Add(list); int total=list_source.Total(); for ( int i= 0 ; i<total; i++) { CChartObj *obj=list_source.At(i); if (!obj.SupportProperty(property)) continue ; long obj_prop=obj.GetProperty(property); if (CompareValues(obj_prop,value,mode)) list.Add(obj); } return list; } CArrayObj *CSelect::ByChartProperty(CArrayObj *list_source,ENUM_CHART_PROP_DOUBLE property, double value,ENUM_COMPARER_TYPE mode) { if (list_source== NULL ) return NULL ; CArrayObj *list= new CArrayObj(); if (list== NULL ) return NULL ; list.FreeMode( false ); ListStorage.Add(list); for ( int i= 0 ; i<list_source.Total(); i++) { CChartObj *obj=list_source.At(i); if (!obj.SupportProperty(property)) continue ; double obj_prop=obj.GetProperty(property); if (CompareValues(obj_prop,value,mode)) list.Add(obj); } return list; } CArrayObj *CSelect::ByChartProperty(CArrayObj *list_source,ENUM_CHART_PROP_STRING property, string value,ENUM_COMPARER_TYPE mode) { if (list_source== NULL ) return NULL ; CArrayObj *list= new CArrayObj(); if (list== NULL ) return NULL ; list.FreeMode( false ); ListStorage.Add(list); for ( int i= 0 ; i<list_source.Total(); i++) { CChartObj *obj=list_source.At(i); if (!obj.SupportProperty(property)) continue ; string obj_prop=obj.GetProperty(property); if (CompareValues(obj_prop,value,mode)) list.Add(obj); } return list; } int CSelect::FindChartMax(CArrayObj *list_source,ENUM_CHART_PROP_INTEGER property) { if (list_source== NULL ) return WRONG_VALUE ; int index= 0 ; CChartObj *max_obj= NULL ; int total=list_source.Total(); if (total== 0 ) return WRONG_VALUE ; for ( int i= 1 ; i<total; i++) { CChartObj *obj=list_source.At(i); long obj1_prop=obj.GetProperty(property); max_obj=list_source.At(index); long obj2_prop=max_obj.GetProperty(property); if (CompareValues(obj1_prop,obj2_prop,MORE)) index=i; } return index; } int CSelect::FindChartMax(CArrayObj *list_source,ENUM_CHART_PROP_DOUBLE property) { if (list_source== NULL ) return WRONG_VALUE ; int index= 0 ; CChartObj *max_obj= NULL ; int total=list_source.Total(); if (total== 0 ) return WRONG_VALUE ; for ( int i= 1 ; i<total; i++) { CChartObj *obj=list_source.At(i); double obj1_prop=obj.GetProperty(property); max_obj=list_source.At(index); double obj2_prop=max_obj.GetProperty(property); if (CompareValues(obj1_prop,obj2_prop,MORE)) index=i; } return index; } int CSelect::FindChartMax(CArrayObj *list_source,ENUM_CHART_PROP_STRING property) { if (list_source== NULL ) return WRONG_VALUE ; int index= 0 ; CChartObj *max_obj= NULL ; int total=list_source.Total(); if (total== 0 ) return WRONG_VALUE ; for ( int i= 1 ; i<total; i++) { CChartObj *obj=list_source.At(i); string obj1_prop=obj.GetProperty(property); max_obj=list_source.At(index); string obj2_prop=max_obj.GetProperty(property); if (CompareValues(obj1_prop,obj2_prop,MORE)) index=i; } return index; } int CSelect::FindChartMin(CArrayObj* list_source,ENUM_CHART_PROP_INTEGER property) { int index= 0 ; CChartObj *min_obj= NULL ; int total=list_source.Total(); if (total== 0 ) return WRONG_VALUE ; for ( int i= 1 ; i<total; i++) { CChartObj *obj=list_source.At(i); long obj1_prop=obj.GetProperty(property); min_obj=list_source.At(index); long obj2_prop=min_obj.GetProperty(property); if (CompareValues(obj1_prop,obj2_prop,LESS)) index=i; } return index; } int CSelect::FindChartMin(CArrayObj* list_source,ENUM_CHART_PROP_DOUBLE property) { int index= 0 ; CChartObj *min_obj= NULL ; int total=list_source.Total(); if (total== 0 ) return WRONG_VALUE ; for ( int i= 1 ; i<total; i++) { CChartObj *obj=list_source.At(i); double obj1_prop=obj.GetProperty(property); min_obj=list_source.At(index); double obj2_prop=min_obj.GetProperty(property); if (CompareValues(obj1_prop,obj2_prop,LESS)) index=i; } return index; } int CSelect::FindChartMin(CArrayObj* list_source,ENUM_CHART_PROP_STRING property) { int index= 0 ; CChartObj *min_obj= NULL ; int total=list_source.Total(); if (total== 0 ) return WRONG_VALUE ; for ( int i= 1 ; i<total; i++) { CChartObj *obj=list_source.At(i); string obj1_prop=obj.GetProperty(property); min_obj=list_source.At(index); string obj2_prop=min_obj.GetProperty(property); if (CompareValues(obj1_prop,obj2_prop,LESS)) index=i; } return index; }

Работа этих методов подробно рассматривалась нами в статье 3 в разделе "Организация поиска".



При изменении количества окон, присоединённых к графику, индексы окон меняются, поэтому в некоторых случаях нам может потребоваться устанавливать новый индекс окна. В файле класса объекта-окна чарта \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Chart\ChartWnd.mqh в публичной секции класса напишем новый метод для установки индекса окна:

class CWndInd : public CObject { private : long m_chart_id; string m_name; int m_index; int m_handle; public : CWndInd *GetObject( void ) { return & this ; } string Name( void ) const { return this .m_name; } int Index( void ) const { return this .m_index; } int Handle( void ) const { return this .m_handle; } void SetIndex( const int index) { this .m_index=index; } void Print ( const bool dash= false ) { :: Print ((dash ? "- " : "" )+ this .Header()); } string Header( void ) const { return CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_INDICATOR)+ " " + this .Name(); } virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const ; CWndInd( void ); CWndInd( const int handle, const string name, const int index) : m_handle(handle),m_name(name),m_index(index) {} };

Немного доработаем класс объекта-чарта, расположенный в файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Chart\ChartObj.mqh.



Из списка приватных методов для установки свойств объекта удалим объявление метода SetVisible(), так как мы решили избавиться от свойства, устанавливаемого этим методом, не несущего нам никакой полезной нагрузки:

bool SetMode( const string source, const ENUM_CHART_MODE mode, const bool redraw= false ); bool SetScale( const string source, const int scale, const bool redraw= false ); bool SetModeVolume( const string source, const ENUM_CHART_VOLUME_MODE mode, const bool redraw= false ); void SetVisibleBars( void ); void SetWindowsTotal( void ); void SetVisible( void ); void SetFirstVisibleBars( void ); void SetWidthInBars( void ); void SetWidthInPixels( void ); void SetMaximizedFlag( void ); void SetMinimizedFlag( void ); void SetExpertName( void ); void SetScriptName( void );

За пределами тела класса найдём его реализацию и тоже удалим:

void CChartObj::SetWindowsTotal( void ) { this .SetProperty(CHART_PROP_WINDOWS_TOTAL,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_WINDOWS_TOTAL )); } void CChartObj::SetVisible( void ) { this .SetProperty(CHART_PROP_WINDOW_IS_VISIBLE,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_WINDOW_IS_VISIBLE , 0 )); } void CChartObj::SetFirstVisibleBars( void ) { this .SetProperty(CHART_PROP_FIRST_VISIBLE_BAR,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_FIRST_VISIBLE_BAR )); }

Метод просто устанавливал свойство видимости главного окна графика в уже удалённое выше целочисленное свойство. Его мы использовать не будем, поэтому и избавимся от всех методов, с ним связанных. В любом случае, значение этого свойства окна мы всё ещё можем получить прямо из окружения, а не из свойств объекта-окна графика.

В приватной секции класса объявим метод для создания списка окон, прикреплённых к чарту:

bool SetMode( const string source, const ENUM_CHART_MODE mode, const bool redraw= false ); bool SetScale( const string source, const int scale, const bool redraw= false ); bool SetModeVolume( const string source, const ENUM_CHART_VOLUME_MODE mode, const bool redraw= false ); void SetVisibleBars( void ); void SetWindowsTotal( void ); void SetFirstVisibleBars( void ); void SetWidthInBars( void ); void SetWidthInPixels( void ); void SetMaximizedFlag( void ); void SetMinimizedFlag( void ); void SetExpertName( void ); void SetScriptName( void ); void CreateWindowsList( void ); public :

В публичной секции класса объявим метод для обновления свойств объекта-чарта и его подокон:

void Refresh( void ); CChartObj(){;} CChartObj( const long chart_id);

При организации работы с методом, возвращающим общее количество окон графика, столкнулся с тем, что всегда приходится после запроса этих данных, сразу же их устанавливать в свойства объекта. Поэтому решил объединить в методе запрос этих данных и их запись в свойство объекта.

В методе WindowsTotal() впишем сначала запрос и установку свойства количества окон графика, осуществляемых в методе SetWindowsTotal(), а затем возврат только что полученного и сохранённого в свойствах объекта значения. Реализацию метода Visible() удалим:



int VisibleBars( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(CHART_PROP_VISIBLE_BARS); } int WindowsTotal( void ) { this .SetWindowsTotal(); return ( int ) this .GetProperty(CHART_PROP_WINDOWS_TOTAL); } bool Visible( void ) const { return ( bool ) this .GetProperty(CHART_PROP_WINDOW_IS_VISIBLE); }

Добавим ещё один метод, возвращающий флаг того, что данный объект-чарт является главным — тем чартом, к которому присоединена программа, созданная на основе библиотеки:

void EmulateTick( void ) { :: ChartSetSymbolPeriod ( this .ID(), this . Symbol (), this .Timeframe());} bool IsMainChart( void ) const { return ( this .m_chart_id ==CBaseObj::GetMainChartID() ); } CChartWnd *GetWindowByIndex( const int index) const { return this .m_list_wnd.At(index); }

В базовом объекте всех объектов библиотеки CBaseObj есть переменная m_chart_id_main, хранящая идентификатор графика, на котором запущена программа. В его конструкторе этой переменной устанавливается значение, возвращаемое функцией ChartID(), и возвращается значение идентификатора текущего графика методом GetMainChartID() класса CBaseObj, который возвращает значение, записанное в переменную m_chart_id_main. Таким образом мы возвращаем флаг того, что идентификатор текущего графика совпадает с идентификатором главного окна программы. При совпадении идентификаторов метод возвращает true, иначе — false.



Из параметрического конструктора удалим строку, в которой устанавливается значение видимости окна текущего графика:

CChartObj::CChartObj( const long chart_id) { CBaseObj::SetChartID(chart_id); this .SetProperty(CHART_PROP_ID,chart_id); this .SetProperty(CHART_PROP_TIMEFRAME,:: ChartPeriod ( this .ID())); this .SetProperty(CHART_PROP_SHOW,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_SHOW )); this .SetProperty(CHART_PROP_IS_OBJECT,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_IS_OBJECT )); this .SetProperty(CHART_PROP_BRING_TO_TOP, false ); this .SetProperty(CHART_PROP_CONTEXT_MENU,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_CONTEXT_MENU )); this .SetProperty(CHART_PROP_CROSSHAIR_TOOL,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_CROSSHAIR_TOOL )); this .SetProperty(CHART_PROP_MOUSE_SCROLL,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_MOUSE_SCROLL )); this .SetProperty(CHART_PROP_EVENT_MOUSE_WHEEL,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_EVENT_MOUSE_WHEEL )); this .SetProperty(CHART_PROP_EVENT_MOUSE_MOVE,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_EVENT_MOUSE_MOVE )); this .SetProperty(CHART_PROP_EVENT_OBJECT_CREATE,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_EVENT_OBJECT_CREATE )); this .SetProperty(CHART_PROP_EVENT_OBJECT_DELETE,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_EVENT_OBJECT_DELETE )); this .SetProperty(CHART_PROP_MODE,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_MODE )); this .SetProperty(CHART_PROP_FOREGROUND,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_FOREGROUND )); this .SetProperty(CHART_PROP_SHIFT,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_SHIFT )); this .SetProperty(CHART_PROP_AUTOSCROLL,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_AUTOSCROLL )); this .SetProperty(CHART_PROP_KEYBOARD_CONTROL,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_KEYBOARD_CONTROL )); this .SetProperty(CHART_PROP_QUICK_NAVIGATION,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_QUICK_NAVIGATION )); this .SetProperty(CHART_PROP_SCALE,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_SCALE )); this .SetProperty(CHART_PROP_SCALEFIX,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_SCALEFIX )); this .SetProperty(CHART_PROP_SCALEFIX_11,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_SCALEFIX_11 )); this .SetProperty(CHART_PROP_SCALE_PT_PER_BAR,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_SCALE_PT_PER_BAR )); this .SetProperty(CHART_PROP_SHOW_TICKER,:: ChartGetInteger ( this .ID(),CHART_SHOW_TICKER)); this .SetProperty(CHART_PROP_SHOW_OHLC,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_SHOW_OHLC )); this .SetProperty(CHART_PROP_SHOW_BID_LINE,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_SHOW_BID_LINE )); this .SetProperty(CHART_PROP_SHOW_ASK_LINE,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_SHOW_ASK_LINE )); this .SetProperty(CHART_PROP_SHOW_LAST_LINE,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_SHOW_LAST_LINE )); this .SetProperty(CHART_PROP_SHOW_PERIOD_SEP,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_SHOW_PERIOD_SEP )); this .SetProperty(CHART_PROP_SHOW_GRID,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_SHOW_GRID )); this .SetProperty(CHART_PROP_SHOW_VOLUMES,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_SHOW_VOLUMES )); this .SetProperty(CHART_PROP_SHOW_OBJECT_DESCR,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_SHOW_OBJECT_DESCR )); this .SetProperty(CHART_PROP_VISIBLE_BARS,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_VISIBLE_BARS )); this .SetProperty(CHART_PROP_WINDOWS_TOTAL,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_WINDOWS_TOTAL )); this .SetProperty(CHART_PROP_WINDOW_IS_VISIBLE,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_WINDOW_IS_VISIBLE , 0 )); this .SetProperty(CHART_PROP_WINDOW_HANDLE,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_WINDOW_HANDLE )); this .SetProperty(CHART_PROP_WINDOW_YDISTANCE,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_WINDOW_YDISTANCE , 0 )); this .SetProperty(CHART_PROP_FIRST_VISIBLE_BAR,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_FIRST_VISIBLE_BAR )); this .SetProperty(CHART_PROP_WIDTH_IN_BARS,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_WIDTH_IN_BARS )); this .SetProperty(CHART_PROP_WIDTH_IN_PIXELS,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_WIDTH_IN_PIXELS )); this .SetProperty(CHART_PROP_HEIGHT_IN_PIXELS,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_HEIGHT_IN_PIXELS , 0 )); this .SetProperty(CHART_PROP_COLOR_BACKGROUND,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_COLOR_BACKGROUND )); this .SetProperty(CHART_PROP_COLOR_FOREGROUND,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_COLOR_FOREGROUND )); this .SetProperty(CHART_PROP_COLOR_GRID,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_COLOR_GRID )); this .SetProperty(CHART_PROP_COLOR_VOLUME,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_COLOR_VOLUME )); this .SetProperty(CHART_PROP_COLOR_CHART_UP,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_COLOR_CHART_UP )); this .SetProperty(CHART_PROP_COLOR_CHART_DOWN,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_COLOR_CHART_DOWN )); this .SetProperty(CHART_PROP_COLOR_CHART_LINE,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_COLOR_CHART_LINE )); this .SetProperty(CHART_PROP_COLOR_CANDLE_BULL,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_COLOR_CANDLE_BULL )); this .SetProperty(CHART_PROP_COLOR_CANDLE_BEAR,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_COLOR_CANDLE_BEAR )); this .SetProperty(CHART_PROP_COLOR_BID,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_COLOR_BID )); this .SetProperty(CHART_PROP_COLOR_ASK,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_COLOR_ASK )); this .SetProperty(CHART_PROP_COLOR_LAST,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_COLOR_LAST )); this .SetProperty(CHART_PROP_COLOR_STOP_LEVEL,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_COLOR_STOP_LEVEL )); this .SetProperty(CHART_PROP_SHOW_TRADE_LEVELS,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_SHOW_TRADE_LEVELS )); this .SetProperty(CHART_PROP_DRAG_TRADE_LEVELS,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_DRAG_TRADE_LEVELS )); this .SetProperty(CHART_PROP_SHOW_DATE_SCALE,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_SHOW_DATE_SCALE )); this .SetProperty(CHART_PROP_SHOW_PRICE_SCALE,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_SHOW_PRICE_SCALE )); this .SetProperty(CHART_PROP_SHOW_ONE_CLICK,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_SHOW_ONE_CLICK )); this .SetProperty(CHART_PROP_IS_MAXIMIZED,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_IS_MAXIMIZED )); this .SetProperty(CHART_PROP_IS_MINIMIZED,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_IS_MINIMIZED )); this .SetProperty(CHART_PROP_IS_DOCKED,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_IS_DOCKED )); this .SetProperty(CHART_PROP_FLOAT_LEFT,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_FLOAT_LEFT )); this .SetProperty(CHART_PROP_FLOAT_TOP,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_FLOAT_TOP )); this .SetProperty(CHART_PROP_FLOAT_RIGHT,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_FLOAT_RIGHT )); this .SetProperty(CHART_PROP_FLOAT_BOTTOM,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_FLOAT_BOTTOM )); this .SetProperty(CHART_PROP_SHIFT_SIZE,:: ChartGetDouble ( this .ID(), CHART_SHIFT_SIZE )); this .SetProperty(CHART_PROP_FIXED_POSITION,:: ChartGetDouble ( this .ID(), CHART_FIXED_POSITION )); this .SetProperty(CHART_PROP_FIXED_MAX,:: ChartGetDouble ( this .ID(), CHART_FIXED_MAX )); this .SetProperty(CHART_PROP_FIXED_MIN,:: ChartGetDouble ( this .ID(), CHART_FIXED_MIN )); this .SetProperty(CHART_PROP_POINTS_PER_BAR,:: ChartGetDouble ( this .ID(), CHART_POINTS_PER_BAR )); this .SetProperty(CHART_PROP_PRICE_MIN,:: ChartGetDouble ( this .ID(), CHART_PRICE_MIN )); this .SetProperty(CHART_PROP_PRICE_MAX,:: ChartGetDouble ( this .ID(), CHART_PRICE_MAX )); this .SetProperty(CHART_PROP_COMMENT,:: ChartGetString ( this .ID(), CHART_COMMENT )); this .SetProperty(CHART_PROP_EXPERT_NAME,:: ChartGetString ( this .ID(), CHART_EXPERT_NAME )); this .SetProperty(CHART_PROP_SCRIPT_NAME,:: ChartGetString ( this .ID(), CHART_SCRIPT_NAME )); this .SetProperty(CHART_PROP_SYMBOL,:: ChartSymbol ( this .ID())); this .m_digits=( int ):: SymbolInfoInteger ( this . Symbol (), SYMBOL_DIGITS );

А вместо цикла, в котором создаются объекты-окна, принадлежащие этому чарту

this .m_digits=( int ):: SymbolInfoInteger ( this . Symbol (), SYMBOL_DIGITS ); int total= this .WindowsTotal(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CChartWnd *wnd= new CChartWnd(m_chart_id,i); if (wnd== NULL ) continue ; m_list_wnd.Sort(); if (!m_list_wnd.Add(wnd)) delete wnd; }

впишем вызов метода, в котором создаётся список окон, принадлежащих этому чарту:



this .m_digits=( int ):: SymbolInfoInteger ( this . Symbol (), SYMBOL_DIGITS ); this .CreateWindowsList();

В итоге параметрический конструктор теперь будет таким:

CChartObj::CChartObj( const long chart_id) { CBaseObj::SetChartID(chart_id); this .SetProperty(CHART_PROP_ID,chart_id); this .SetProperty(CHART_PROP_TIMEFRAME,:: ChartPeriod ( this .ID())); this .SetProperty(CHART_PROP_SHOW,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_SHOW )); this .SetProperty(CHART_PROP_IS_OBJECT,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_IS_OBJECT )); this .SetProperty(CHART_PROP_BRING_TO_TOP, false ); this .SetProperty(CHART_PROP_CONTEXT_MENU,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_CONTEXT_MENU )); this .SetProperty(CHART_PROP_CROSSHAIR_TOOL,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_CROSSHAIR_TOOL )); this .SetProperty(CHART_PROP_MOUSE_SCROLL,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_MOUSE_SCROLL )); this .SetProperty(CHART_PROP_EVENT_MOUSE_WHEEL,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_EVENT_MOUSE_WHEEL )); this .SetProperty(CHART_PROP_EVENT_MOUSE_MOVE,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_EVENT_MOUSE_MOVE )); this .SetProperty(CHART_PROP_EVENT_OBJECT_CREATE,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_EVENT_OBJECT_CREATE )); this .SetProperty(CHART_PROP_EVENT_OBJECT_DELETE,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_EVENT_OBJECT_DELETE )); this .SetProperty(CHART_PROP_MODE,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_MODE )); this .SetProperty(CHART_PROP_FOREGROUND,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_FOREGROUND )); this .SetProperty(CHART_PROP_SHIFT,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_SHIFT )); this .SetProperty(CHART_PROP_AUTOSCROLL,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_AUTOSCROLL )); this .SetProperty(CHART_PROP_KEYBOARD_CONTROL,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_KEYBOARD_CONTROL )); this .SetProperty(CHART_PROP_QUICK_NAVIGATION,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_QUICK_NAVIGATION )); this .SetProperty(CHART_PROP_SCALE,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_SCALE )); this .SetProperty(CHART_PROP_SCALEFIX,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_SCALEFIX )); this .SetProperty(CHART_PROP_SCALEFIX_11,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_SCALEFIX_11 )); this .SetProperty(CHART_PROP_SCALE_PT_PER_BAR,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_SCALE_PT_PER_BAR )); this .SetProperty(CHART_PROP_SHOW_TICKER,:: ChartGetInteger ( this .ID(),CHART_SHOW_TICKER)); this .SetProperty(CHART_PROP_SHOW_OHLC,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_SHOW_OHLC )); this .SetProperty(CHART_PROP_SHOW_BID_LINE,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_SHOW_BID_LINE )); this .SetProperty(CHART_PROP_SHOW_ASK_LINE,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_SHOW_ASK_LINE )); this .SetProperty(CHART_PROP_SHOW_LAST_LINE,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_SHOW_LAST_LINE )); this .SetProperty(CHART_PROP_SHOW_PERIOD_SEP,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_SHOW_PERIOD_SEP )); this .SetProperty(CHART_PROP_SHOW_GRID,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_SHOW_GRID )); this .SetProperty(CHART_PROP_SHOW_VOLUMES,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_SHOW_VOLUMES )); this .SetProperty(CHART_PROP_SHOW_OBJECT_DESCR,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_SHOW_OBJECT_DESCR )); this .SetProperty(CHART_PROP_VISIBLE_BARS,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_VISIBLE_BARS )); this .SetProperty(CHART_PROP_WINDOWS_TOTAL,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_WINDOWS_TOTAL )); this .SetProperty(CHART_PROP_WINDOW_HANDLE,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_WINDOW_HANDLE )); this .SetProperty(CHART_PROP_WINDOW_YDISTANCE,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_WINDOW_YDISTANCE , 0 )); this .SetProperty(CHART_PROP_FIRST_VISIBLE_BAR,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_FIRST_VISIBLE_BAR )); this .SetProperty(CHART_PROP_WIDTH_IN_BARS,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_WIDTH_IN_BARS )); this .SetProperty(CHART_PROP_WIDTH_IN_PIXELS,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_WIDTH_IN_PIXELS )); this .SetProperty(CHART_PROP_HEIGHT_IN_PIXELS,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_HEIGHT_IN_PIXELS , 0 )); this .SetProperty(CHART_PROP_COLOR_BACKGROUND,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_COLOR_BACKGROUND )); this .SetProperty(CHART_PROP_COLOR_FOREGROUND,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_COLOR_FOREGROUND )); this .SetProperty(CHART_PROP_COLOR_GRID,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_COLOR_GRID )); this .SetProperty(CHART_PROP_COLOR_VOLUME,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_COLOR_VOLUME )); this .SetProperty(CHART_PROP_COLOR_CHART_UP,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_COLOR_CHART_UP )); this .SetProperty(CHART_PROP_COLOR_CHART_DOWN,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_COLOR_CHART_DOWN )); this .SetProperty(CHART_PROP_COLOR_CHART_LINE,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_COLOR_CHART_LINE )); this .SetProperty(CHART_PROP_COLOR_CANDLE_BULL,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_COLOR_CANDLE_BULL )); this .SetProperty(CHART_PROP_COLOR_CANDLE_BEAR,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_COLOR_CANDLE_BEAR )); this .SetProperty(CHART_PROP_COLOR_BID,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_COLOR_BID )); this .SetProperty(CHART_PROP_COLOR_ASK,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_COLOR_ASK )); this .SetProperty(CHART_PROP_COLOR_LAST,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_COLOR_LAST )); this .SetProperty(CHART_PROP_COLOR_STOP_LEVEL,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_COLOR_STOP_LEVEL )); this .SetProperty(CHART_PROP_SHOW_TRADE_LEVELS,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_SHOW_TRADE_LEVELS )); this .SetProperty(CHART_PROP_DRAG_TRADE_LEVELS,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_DRAG_TRADE_LEVELS )); this .SetProperty(CHART_PROP_SHOW_DATE_SCALE,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_SHOW_DATE_SCALE )); this .SetProperty(CHART_PROP_SHOW_PRICE_SCALE,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_SHOW_PRICE_SCALE )); this .SetProperty(CHART_PROP_SHOW_ONE_CLICK,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_SHOW_ONE_CLICK )); this .SetProperty(CHART_PROP_IS_MAXIMIZED,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_IS_MAXIMIZED )); this .SetProperty(CHART_PROP_IS_MINIMIZED,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_IS_MINIMIZED )); this .SetProperty(CHART_PROP_IS_DOCKED,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_IS_DOCKED )); this .SetProperty(CHART_PROP_FLOAT_LEFT,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_FLOAT_LEFT )); this .SetProperty(CHART_PROP_FLOAT_TOP,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_FLOAT_TOP )); this .SetProperty(CHART_PROP_FLOAT_RIGHT,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_FLOAT_RIGHT )); this .SetProperty(CHART_PROP_FLOAT_BOTTOM,:: ChartGetInteger ( this .ID(), CHART_FLOAT_BOTTOM )); this .SetProperty(CHART_PROP_SHIFT_SIZE,:: ChartGetDouble ( this .ID(), CHART_SHIFT_SIZE )); this .SetProperty(CHART_PROP_FIXED_POSITION,:: ChartGetDouble ( this .ID(), CHART_FIXED_POSITION )); this .SetProperty(CHART_PROP_FIXED_MAX,:: ChartGetDouble ( this .ID(), CHART_FIXED_MAX )); this .SetProperty(CHART_PROP_FIXED_MIN,:: ChartGetDouble ( this .ID(), CHART_FIXED_MIN )); this .SetProperty(CHART_PROP_POINTS_PER_BAR,:: ChartGetDouble ( this .ID(), CHART_POINTS_PER_BAR )); this .SetProperty(CHART_PROP_PRICE_MIN,:: ChartGetDouble ( this .ID(), CHART_PRICE_MIN )); this .SetProperty(CHART_PROP_PRICE_MAX,:: ChartGetDouble ( this .ID(), CHART_PRICE_MAX )); this .SetProperty(CHART_PROP_COMMENT,:: ChartGetString ( this .ID(), CHART_COMMENT )); this .SetProperty(CHART_PROP_EXPERT_NAME,:: ChartGetString ( this .ID(), CHART_EXPERT_NAME )); this .SetProperty(CHART_PROP_SCRIPT_NAME,:: ChartGetString ( this .ID(), CHART_SCRIPT_NAME )); this .SetProperty(CHART_PROP_SYMBOL,:: ChartSymbol ( this .ID())); this .m_digits=( int ):: SymbolInfoInteger ( this . Symbol (), SYMBOL_DIGITS ); this .CreateWindowsList(); }

Из метода GetPropertyDescription(), возвращающего описание целочисленного свойства объекта, удалим блок кода, в котором создаётся описание параметра видимости окна — это свойство мы удалили из объекта:



property==CHART_PROP_WINDOWS_TOTAL ? CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_WINDOWS_TOTAL)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==CHART_PROP_WINDOW_IS_VISIBLE ? CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_WINDOW_IS_VISIBLE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( this .GetProperty(property) ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_YES) : CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_NO)) ) : property==CHART_PROP_WINDOW_HANDLE ? CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_WINDOW_HANDLE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) :

В методах, выводящих в журнал данные всех индикаторов всех окон графика и свойства всех окон графика, заменим размер цикла на количество объектов-окон графика в списках:

void CChartObj::PrintWndIndicators( void ) { for ( int i= 0 ;i< this .m_list_wnd.Total() ;i++) { CChartWnd *wnd=m_list_wnd.At(i); if (wnd== NULL ) continue ; wnd.PrintIndicators( true ); } } void CChartObj::PrintWndParameters( void ) { for ( int i= 0 ;i< this .m_list_wnd.Total() ;i++) { CChartWnd *wnd=m_list_wnd.At(i); if (wnd== NULL ) continue ; wnd.PrintParameters( true ); } }

Ранее циклы считались до значения, возвращаемого методом WindowsTotal(), что не совсем верно — этот метод возвращает реальное значение, полученное от графика, в то время как в списках может быть либо меньше, либо больше объектов, чем есть на самом деле. Это происходит при изменении их количества на графике в терминале. Поэтому цикл по неправильному количеству объектов в списке чреват ошибками, что мы здесь и исправили.



За пределами тела класса напишем реализацию метода, обновляющего объект-чарт и список его окон:

void CChartObj::Refresh( void ) { int change= this .WindowsTotal() - this .m_list_wnd.Total() ; if (change== 0 ) return ; this .CreateWindowsList(); }

Здесь мы считаем разницу между реальным количеством окон графика и количеством объектов-окон в списке. Если разница нулевая, то никаких изменений нет — уходим из метода, иначе — просто заново создаём полный список всех объектов-окон графика, принадлежащих данному объекту-чарту. Пересоздать список гораздо проще, чем искать разницу между объектами, искать отсутствующие/недостающие объекты-окна графика и удалять ненужные или добавлять новые в список.



Напишем реализацию метода, создающего список объектов-окон графика, принадлежащих чарту:

void CChartObj::CreateWindowsList( void ) { this .m_list_wnd.Clear(); int total= this .WindowsTotal(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CChartWnd *wnd= new CChartWnd(m_chart_id,i); if (wnd== NULL ) continue ; this .m_list_wnd.Sort(); if (!m_list_wnd. Add(wnd) ) delete wnd; } }

Здесь мы очищаем список объектов-окон, получаем общее количество окон графика из его параметров в терминале и в цикле по полученному количеству окон создаём новый объект-окно графика и добавляем его в список. Если объект в список добавить не удалось — удаляем его для избежания утечки памяти.

Доработка классов библиотеки завершена.

Приступим к созданию класса-коллекции объектов-чартов.





Класс-коллекция объектов-чартов

Точно так же, как и у объекта-чарта, где мы проверяем изменение количества окон графика для активации обновления их количества в объекте, в коллекции объектов-чартов мы будем проверять изменение количества открытых графиков для того, чтобы запустить процесс перестроения списка-коллекции объектов-чартов.

Сначала будем проверять количество окон у уже существующих объектов-чартов, затем — проверять изменение количества открытых графиков, и в случае ненулевого результата проверки будем запускать перестроение коллекции объектов-чартов.

В папке библиотеки \MQL5\Include\DoEasy\Collections\ChartObjCollection.mqh создадим новый файл класса CChartObjCollection. Класс должен быть унаследован от класса базового объекта всех объектов библиотеки CBaseObj, а файл объекта-чарта должен быть подключен к файлу класса-коллекции объектов-чартов:

#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Ltd." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #include "ListObj.mqh" #include "..\Services\Select.mqh" #include "..\Objects\Chart\ChartObj.mqh" class CChartObjCollection : public CBaseObj { }

В приватной секции класса объявим список CListObj, в котором будут храниться объекты-чарты, переменную для хранения прошлого значения количества открытых графиков в терминале и вспомогательные методы для организации работы класса:

class CChartObjCollection : public CBaseObj { private : CListObj m_list; int m_charts_total_prev; int ChartsTotal( void ) const ; bool IsPresentChartObj( const long chart_id); bool IsPresentChart( const long chart_id); bool CreateNewChartObj( const long chart_id, const string source); bool FindAndCreateMissingChartObj( void ); void FindAndDeleteExcessChartObj( void ); public : }

В публичной секции класса расположим стандартные для объектов библиотеки методы:

public : CChartObjCollection *GetObject( void ) { return & this ; } CArrayObj *GetList( void ) { return & this .m_list; } CArrayObj *GetList(ENUM_CHART_PROP_INTEGER property, long value ,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByChartProperty( this .GetList(),property, value ,mode); } CArrayObj *GetList(ENUM_CHART_PROP_DOUBLE property, double value ,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByChartProperty( this .GetList(),property, value ,mode); } CArrayObj *GetList(ENUM_CHART_PROP_STRING property, string value ,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByChartProperty( this .GetList(),property, value ,mode); } int DataTotal( void ) const { return this .m_list.Total(); } void Print( void ); void PrintShort( void ); CChartObjCollection();

и добавим вспомогательные методы:

CChartObj *GetChart( const long id); CChartObj *GetChart( const int index) { return this .m_list.At(index); } CArrayObj *GetChartsList( const string symbol) { return this .GetList(CHART_PROP_SYMBOL,symbol,EQUAL); } CArrayObj *GetChartsList( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { return this .GetList(CHART_PROP_TIMEFRAME,timeframe,EQUAL); } long GetMainChartID( void ) const { return CBaseObj::GetMainChartID(); } bool CreateCollection( void ); void Refresh( void ); void Refresh( const long chart_id); };

Рассмотрим реализацию некоторых методов класса.



В конструкторе класса очистим список объектов коллекции, установим списку флаг сортированного списка, присвоим списку идентификатор коллекции объектов-чартов и сохраним значение количества текущих открытых графиков в терминале:



CChartObjCollection::CChartObjCollection() { this .m_list.Clear(); this .m_list.Sort(); this .m_list.Type(COLLECTION_CHARTS_ID); this .m_charts_total_prev= this .ChartsTotal(); }

В MQL нет функции, возвращающей количество открытых графиков, и нет возможности в цикле пройтись по готовому массиву открытых графиков и получить каждый очередной график по индексу цикла. Но есть функция, возвращающая идентификатор самого первого открытого графика ChartFirst() и функция, возвращающая идентификатор следующего графика после указанного ChartNext(). Таким образом мы можем создать цикл по всем открытым графикам, поочерёдно получая каждый последующий график на основании идентификатора предыдущего. В справке по функции ChartNext() есть пример организации такого цикла:

long currChart,prevChart= ChartFirst (); int i= 0 ,limit= 100 ; Print ( "ChartFirst = " , ChartSymbol (prevChart), " ID = " ,prevChart); while (i<limit) { currChart= ChartNext (prevChart); if (currChart< 0 ) break ; Print (i, ChartSymbol (currChart), " ID =" ,currChart); prevChart=currChart; i++; }

Вот на основании такого цикла мы и сделаем наши методы, в которых требуется работать с открытыми графиками клиентского терминала.

Метод, создающий список-коллекцию объектов-чартов:

bool CChartObjCollection::CreateCollection( void ) { m_list.Clear(); m_list.Sort(SORT_BY_CHART_ID); long curr_chart,prev_chart=:: ChartFirst (); int i= 0 ; if (! this .CreateNewChartObj(prev_chart,DFUN)) return false ; while (i< CHARTS_MAX ) { curr_chart=:: ChartNext (prev_chart); if (curr_chart< 0 ) break ; if (! this .CreateNewChartObj(curr_chart,DFUN)) return false ; prev_chart=curr_chart; i++; } return true ; }

Здесь вся логика метода расписана в комментариях к коду. Если вкратце, то сначала очищаем список-коллекцию от ранее добавленных в него объектов, затем в вышерассмотренном цикле получаем каждый очередной открытый график, на основании его идентификатора создаём новый объект-чарт и добавляем его в список-коллекцию.



Метод, обновляющий список-коллекцию объектов-чартов:

void CChartObjCollection::Refresh( void ) { int charts_total= this .ChartsTotal(); int change=charts_total- this .m_list.Total(); Comment (DFUN, ", list total=" ,DataTotal(), ", charts total=" ,charts_total, ", change=" ,change); if (change== 0 ) return ; if (change> 0 ) { this .FindAndCreateMissingChartObj(); CChartObj *chart= this .GetChart(GetMainChartID()); if (chart!= NULL ) chart.SetBringToTopON( true ); } else if (change< 0 ) { this .FindAndDeleteExcessChartObj(); } for ( int i= 0 ;i< this .m_list.Total();i++) { CChartObj *chart= this .m_list.At(i); if (chart== NULL ) continue ; chart.Refresh(); } }

Вся логика метода расписана в комментариях к коду. Вкратце: сначала проверяем изменение количества открытых графиков в клиентском терминале. Если график добавлен, то вызываем метод FindAndCreateMissingChartObj(), в котором ищется недостающий объект-чарт, создаётся и добавляется в список-коллекцию, после чего фокус переключается на текущий график с программой (так как добавление нового графика в терминал переключает фокус на него). Если график удалён из клиентского терминала, то вызываем метод, в котором ищется лишний объект-чарт и удаляется из списка. В завершение все объекты-чарты обновляются — метод Refresh() объекта-чарта проверяет изменение количества окон, присоединённых к чарту, и изменяет их количество в своём списке окон, если были найдены какие-либо изменения.



Метод, обновляющий указанный по идентификатору графика объект-чарт:

void CChartObjCollection::Refresh( const long chart_id) { CChartObj *chart= this .GetChart(chart_id); if (chart== NULL ) return ; chart.Refresh(); }

Здесь: получаем из списка-коллекции объект-чарт по идентификатору и обновляем его.

Метод, выводящий в журнал полное описание коллекции:

void CChartObjCollection:: Print ( void ) { :: Print (CMessage::Text(MSG_CHART_COLLECTION_TEXT_CHART_COLLECTION), ":" ); for ( int i= 0 ;i< this .m_list.Total();i++) { CChartObj *chart= this .m_list.At(i); if (chart== NULL ) continue ; chart. Print (); } }

Здесь: сначала распечатываем заголовок, затем в цикле по общему количеству объектов в списке-коллекции получаем очередной объект-чарт и выводим его полное описание.



Метод, выводящий в журнал краткое описание коллекции:



void CChartObjCollection::PrintShort( void ) { :: Print (CMessage::Text(MSG_CHART_COLLECTION_TEXT_CHART_COLLECTION), ":" ); for ( int i= 0 ;i< this .m_list.Total();i++) { CChartObj *chart= this .m_list.At(i); if (chart== NULL ) continue ; chart.PrintShort( true ); } }

Логика метода идентична вышерассмотренному, за исключением того, что в журнал выводятся краткие описания объектов-чартов.



Метод, возвращающий количество чартов в терминале:



int CChartObjCollection::ChartsTotal( void ) const { long currChart,prevChart=:: ChartFirst (); int res= 1 ; while (res< CHARTS_MAX ) { currChart=:: ChartNext (prevChart); if (currChart< 0 ) break ; prevChart=currChart; res++; } return res; }

Логика метода расписана в комментариях к коду. Вкратце: один график у нас точно открыт — на нём запущена наша программа. Поэтому счётчик цикла начинается с единицы. Далее в цикле получаем каждый последующий график на основании предыдущего, наращивая при этом счётчик. В итоге после завершения цикла возвращаем полученное в цикле значение счётчика.



Метод, создающий новый объект-чарт и добавляющий его в список-коллекцию:



bool CChartObjCollection::CreateNewChartObj( const long chart_id, const string source) { :: ResetLastError (); CChartObj *chart_obj= new CChartObj(chart_id); if (chart_obj== NULL ) { CMessage::ToLog(source,MSG_CHART_COLLECTION_ERR_FAILED_CREATE_CHART_OBJ, true ); return false ; } this .m_list.Sort(SORT_BY_CHART_ID); if (! this .m_list.InsertSort(chart_obj)) { CMessage::ToLog(source,MSG_CHART_COLLECTION_ERR_FAILED_ADD_CHART, true ); delete chart_obj; return false ; } return true ; }

Здесь: в метод передаётся идентификатор графика (chart_id), объект-чарт которого необходимо создать, и наименование (source) метода, из которого вызван данный метод. Создаём новый объект-чарт, и если создать его не удалось — выводим об этом сообщение и возвращаем false. Если объект успешно создан, то устанавливаем списку-коллекции флаг сортированного по идентификаторам графиков списка и пытаемся добавить объект в сортированный список. Если добавить объект в список не удалось, то выводим об этом сообщение, удаляем вновь созданный объект и возвращаем false. Если всё прошло успешно — возвращаем true.



Метод, возвращающий указатель на объект-чарт по идентификатору графика:



CChartObj *CChartObjCollection::GetChart( const long id) { CArrayObj *list=CSelect::ByChartProperty(GetList(),CHART_PROP_ID,id,EQUAL); return (list!= NULL ? list.At( 0 ) : NULL ); }

Здесь: получаем список объектов-чартов, у которых свойство "Идентификатор графика" равно значению, переданному в метод (в списке может быть только один объект-чарт, так как идентификаторы графиков уникальны). Если объект получен в новый список из одного элемента — возвращаем его. Во всех иных случаях возвращаем NULL — объект не получен.



Метод, возвращающий флаг существования объекта-чарта:



bool CChartObjCollection::IsPresentChartObj( const long chart_id) { return ( this .GetChart(chart_id) != NULL ); }

Здесь: если объект с указанным идентификатором получить из списка-коллекции возможно (результат запроса не равен NULL), то возвращается true. Иначе — возвращается false.



Метод, возвращающий флаг существования чарта в клиентском терминале:



bool CChartObjCollection::IsPresentChart( const long chart_id) { long curr_chart,prev_chart=:: ChartFirst (); if (prev_chart==chart_id) return true ; int i= 0 ; while (i< CHARTS_MAX ) { curr_chart=:: ChartNext (prev_chart); if (curr_chart< 0 ) break ; if (curr_chart==chart_id) return true ; prev_chart=curr_chart; i++; } return false ; }

Здесь в цикле по графикам терминала, получаемым на основании идентификатора предыдущего графика, проверяем совпадение идентификатора текущего выбранного в цикле графика, со значением, переданным в метод. Если значения совпадают — график с таким идентификатором есть, возвращаем true.

По окончании цикла возвращаем false — график с запрошенным идентификатором найден не был.



Метод, ищущий отсутствующий объект-чарт, создающий и добавляющий его в список-коллекцию:

bool CChartObjCollection::FindAndCreateMissingChartObj( void ) { long curr_chart,prev_chart=:: ChartFirst (); int i= 0 ; if (! this .IsPresentChartObj(prev_chart) && ! this .CreateNewChartObj(prev_chart,DFUN)) return false ; while (i< CHARTS_MAX ) { curr_chart=:: ChartNext (prev_chart); if (curr_chart< 0 ) break ; if (! this .IsPresentChartObj(curr_chart) && ! this .CreateNewChartObj(curr_chart,DFUN)) return false ; prev_chart=curr_chart; i++; } return true ; }

Здесь так же используем цикл по графикам на основании идентификатора предыдущего графика. Сначала определяем наличие/отсутствие объекта-чарта с программой в списке-коллекции, а затем по всем остальным графикам в цикле так же ищем отсутствующие объекты существующих в терминале графиков и добавляем их в список-коллекцию.



Метод, ищущий и удаляющий из списка объект-чарт, отсутствующий в терминале, но присутствующий в списке-коллекции:

void CChartObjCollection::FindAndDeleteExcessChartObj( void ) { for ( int i= this .m_list.Total()- 1 ;i> WRONG_VALUE ;i--) { CChartObj *chart= this .m_list.At(i); if (chart== NULL ) continue ; if (! this .IsPresentChart(chart.ID())) { m_list.Delete(i); } } }

Здесь: в обратном цикле по всем объектам-чартам в списке коллекции получаем очередной объект-чарт, и если графика с идентификатором как у объекта-чарта нет в клиентском терминале, то удаляем этот объект из списка-коллекции.



На этом создание первой версии класса-коллекции объектов-чартов завершено.

Теперь нам необходимо подключить к главному классу библиотеки CEngine файл созданного класса-коллекции объектов-чартов и создать в нём методы для доступа к методам класса-коллекции объектов-чартов — чтобы мы могли работать с ними из наших программ.

В файле \MQL5\Include\DoEasy\Engine.mqh класса CEngine подключим файл только что созданного класса-коллекции объектов-чартов:

#property copyright "Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #include "Services\TimerCounter.mqh" #include "Collections\HistoryCollection.mqh" #include "Collections\MarketCollection.mqh" #include "Collections\EventsCollection.mqh" #include "Collections\AccountsCollection.mqh" #include "Collections\SymbolsCollection.mqh" #include "Collections\ResourceCollection.mqh" #include "Collections\TimeSeriesCollection.mqh" #include "Collections\BuffersCollection.mqh" #include "Collections\IndicatorsCollection.mqh" #include "Collections\TickSeriesCollection.mqh" #include "Collections\BookSeriesCollection.mqh" #include "Collections\MQLSignalsCollection.mqh" #include "Collections\ChartObjCollection.mqh" #include "TradingControl.mqh"

В приватной секции класса объявим объект класса-коллекции чартов:

class CEngine { private : CHistoryCollection m_history; CMarketCollection m_market; CEventsCollection m_events; CAccountsCollection m_accounts; CSymbolsCollection m_symbols; CTimeSeriesCollection m_time_series; CBuffersCollection m_buffers; CIndicatorsCollection m_indicators; CTickSeriesCollection m_tick_series; CMBookSeriesCollection m_book_series; CMQLSignalsCollection m_signals_mql5; CChartObjCollection m_charts; CResourceCollection m_resource; CTradingControl m_trading; CPause m_pause; CArrayObj m_list_counters;

В публичной секции класса расположим методы для доступа к классу-коллекции объектов-чартов:

void SignalsMQL5Print( void ) { m_signals_mql5. Print (); } void SignalsMQL5PrintShort( const bool list= false , const bool paid= true , const bool free= true ) { m_signals_mql5.PrintShort(list,paid,free); } void SignalsMQL5CurrentSubscriptionParameters( void ) { this .m_signals_mql5.CurrentSubscriptionParameters();} bool ChartCreateCollection( void ) { return this .m_charts.CreateCollection(); } CChartObjCollection *GetChartObjCollection( void ) { return & this .m_charts; } CArrayObj *GetListCharts( void ) { return this .m_charts.GetList(); } CChartObj *ChartGetChartObj( const long chart_id) { return this .m_charts.GetChart(chart_id); } CChartObj *ChartGetMainChart( void ) { return this .m_charts.GetChart( this .m_charts.GetMainChartID());} void ChartRefresh( const long chart_id) { this .m_charts.Refresh(chart_id); } void ChartsRefreshAll( void ) { this .m_charts.Refresh(); } CArrayObj *ChartGetChartsList( const string symbol) { return this .m_charts.GetChartsList(symbol); } CArrayObj *ChartGetChartsList( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { return this .m_charts.GetChartsList(timeframe); }

Все только что добавленные методы просто возвращают результат вызова соответствующих методов коллекции объектов-чартов, только что нами рассмотренных выше. Все эти методы будут видны и доступны для использования в наших программах, созданных на основе библиотеки.

В конструкторе класса добавим создание нового счётчика — для класса-коллекции объектов-чартов:

CEngine::CEngine() : m_first_start( true ), m_last_trade_event(TRADE_EVENT_NO_EVENT), m_last_account_event( WRONG_VALUE ), m_last_symbol_event( WRONG_VALUE ), m_global_error( ERR_SUCCESS ) { this .m_is_hedge= #ifdef __MQL4__ true #else bool (:: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_MARGIN_MODE )== ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING ) #endif; this .m_is_tester=:: MQLInfoInteger ( MQL_TESTER ); this .m_program=( ENUM_PROGRAM_TYPE ):: MQLInfoInteger ( MQL_PROGRAM_TYPE ); this .m_name=:: MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME ); this .m_list_counters.Sort(); this .m_list_counters.Clear(); this .CreateCounter(COLLECTION_ORD_COUNTER_ID,COLLECTION_ORD_COUNTER_STEP,COLLECTION_ORD_PAUSE); this .CreateCounter(COLLECTION_ACC_COUNTER_ID,COLLECTION_ACC_COUNTER_STEP,COLLECTION_ACC_PAUSE); this .CreateCounter(COLLECTION_SYM_COUNTER_ID1,COLLECTION_SYM_COUNTER_STEP1,COLLECTION_SYM_PAUSE1); this .CreateCounter(COLLECTION_SYM_COUNTER_ID2,COLLECTION_SYM_COUNTER_STEP2,COLLECTION_SYM_PAUSE2); this .CreateCounter(COLLECTION_REQ_COUNTER_ID,COLLECTION_REQ_COUNTER_STEP,COLLECTION_REQ_PAUSE); this .CreateCounter(COLLECTION_TS_COUNTER_ID,COLLECTION_TS_COUNTER_STEP,COLLECTION_TS_PAUSE); this .CreateCounter(COLLECTION_IND_TS_COUNTER_ID,COLLECTION_IND_TS_COUNTER_STEP,COLLECTION_IND_TS_PAUSE); this .CreateCounter(COLLECTION_TICKS_COUNTER_ID,COLLECTION_TICKS_COUNTER_STEP,COLLECTION_TICKS_PAUSE); this .CreateCounter(COLLECTION_CHARTS_COUNTER_ID,COLLECTION_CHARTS_COUNTER_STEP,COLLECTION_CHARTS_PAUSE); :: ResetLastError (); #ifdef __MQL5__ if (!:: EventSetMillisecondTimer (TIMER_FREQUENCY)) { :: Print (DFUN_ERR_LINE,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_TIMER),( string ):: GetLastError ()); this .m_global_error=:: GetLastError (); } #else if (! this .IsTester() && !:: EventSetMillisecondTimer (TIMER_FREQUENCY)) { :: Print (DFUN_ERR_LINE,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_TIMER),( string ):: GetLastError ()); this .m_global_error=:: GetLastError (); } #endif }

В таймере класса добавим блок кода для работы с коллекцией объектов-чартов:

void CEngine:: OnTimer (SDataCalculate &data_calculate) { if (! this .IsTester()) { int index= this .CounterIndex(COLLECTION_ORD_COUNTER_ID); CTimerCounter* cnt1= this .m_list_counters.At(index); if (cnt1!= NULL ) { if (cnt1.IsTimeDone()) this .TradeEventsControl(); } index= this .CounterIndex(COLLECTION_ACC_COUNTER_ID); CTimerCounter* cnt2= this .m_list_counters.At(index); if (cnt2!= NULL ) { if (cnt2.IsTimeDone()) this .AccountEventsControl(); } index= this .CounterIndex(COLLECTION_SYM_COUNTER_ID1); CTimerCounter* cnt3= this .m_list_counters.At(index); if (cnt3!= NULL ) { if (cnt3.IsTimeDone()) this .m_symbols.RefreshRates(); } index= this .CounterIndex(COLLECTION_SYM_COUNTER_ID2); CTimerCounter* cnt4= this .m_list_counters.At(index); if (cnt4!= NULL ) { if (cnt4.IsTimeDone()) { this .SymbolEventsControl(); if ( this .m_symbols.ModeSymbolsList()==SYMBOLS_MODE_MARKET_WATCH) this .MarketWatchEventsControl(); } } index= this .CounterIndex(COLLECTION_REQ_COUNTER_ID); CTimerCounter* cnt5= this .m_list_counters.At(index); if (cnt5!= NULL ) { if (cnt5.IsTimeDone()) this .m_trading. OnTimer (); } index= this .CounterIndex(COLLECTION_TS_COUNTER_ID); CTimerCounter* cnt6= this .m_list_counters.At(index); if (cnt6!= NULL ) { if (cnt6.IsTimeDone()) this .SeriesRefreshAllExceptCurrent(data_calculate); } index= this .CounterIndex(COLLECTION_IND_TS_COUNTER_ID); CTimerCounter* cnt7= this .m_list_counters.At(index); if (cnt7!= NULL ) { if (cnt7.IsTimeDone()) this .IndicatorSeriesRefreshAll(); } index= this .CounterIndex(COLLECTION_TICKS_COUNTER_ID); CTimerCounter* cnt8= this .m_list_counters.At(index); if (cnt8!= NULL ) { if (cnt8.IsTimeDone()) this .TickSeriesRefreshAllExceptCurrent(); } index= this .CounterIndex(COLLECTION_CHARTS_COUNTER_ID); CTimerCounter* cnt9= this .m_list_counters.At(index); if (cnt9!= NULL ) { if (cnt9.IsTimeDone()) this .ChartsRefreshAll(); } } else { this .TradeEventsControl(); this .AccountEventsControl(); this .m_symbols.RefreshRates(); this .SymbolEventsControl(); this .m_trading. OnTimer (); this .SeriesRefresh(data_calculate); this .IndicatorSeriesRefreshAll(); this .TickSeriesRefreshAll(); } }

Как только счётчик таймера коллекции отсчитает полсекунды, будет вызван метод обновления всех объектов-чартов в их коллекции. Таким образом мы автоматизировали отслеживание изменений в количестве графиков в терминале и окон, присоединённых к каждому открытому графику.

Протестируем работу созданного сегодня класса.







Тестирование

Для тестирования возьмём советник из прошлой статьи и сохраним его в новой папке \MQL5\Experts\TestDoEasy\Part69\ под новым именем TestDoEasyPart69.mq5.



По сути, мы не будем особо ничего изменять в логике предыдущего советника — мы точно так же выведем краткие описания всех объектов-чартов, графики которых открыты в терминале, а для основного графика выведем его полное описание. Помимо этого у нас в классе-коллекции объектов-чартов в методе обновления списка коллекции добавлен вывод комментария на график, сообщающего нам сколько объектов-чартов у нас есть в коллекции, сколько соответствующих им графиков открыто в терминале, и какова разница сравнения их количества. Впоследствии мы уберём этот отладочный комментарий. А сегодня проверим по нему правильность работы класса-коллекции объектов-чартов.

В первую очередь удалим подключение файла класса объекта-чарта из кода советника:

#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #include <DoEasy\Engine.mqh> #include <DoEasy\Objects\Chart\ChartObj.mqh>

Теперь у нас класс-коллекция объектов-чартов подключен к главному объекту библиотеки и все классы чартов и их коллекции доступны из него.



В блоке входных переменных добавим переменную, указывающую нам флаг необходимости использования в программе класса-коллекции объектов-чартов:

input ushort InpMagic = 123 ; input double InpLots = 0.1 ; input uint InpStopLoss = 150 ; input uint InpTakeProfit = 150 ; input uint InpDistance = 50 ; input uint InpDistanceSL = 50 ; input uint InpDistancePReq = 50 ; input uint InpBarsDelayPReq = 5 ; input uint InpSlippage = 5 ; input uint InpSpreadMultiplier = 1 ; input uchar InpTotalAttempts = 5 ; sinput double InpWithdrawal = 10 ; sinput uint InpButtShiftX = 0 ; sinput uint InpButtShiftY = 10 ; input uint InpTrailingStop = 50 ; input uint InpTrailingStep = 20 ; input uint InpTrailingStart = 0 ; input uint InpStopLossModify = 20 ; input uint InpTakeProfitModify = 60 ; sinput ENUM_SYMBOLS_MODE InpModeUsedSymbols = SYMBOLS_MODE_CURRENT; sinput string InpUsedSymbols = "EURUSD,AUDUSD,EURAUD,EURCAD,EURGBP,EURJPY,EURUSD,GBPUSD,NZDUSD,USDCAD,USDJPY" ; sinput ENUM_TIMEFRAMES_MODE InpModeUsedTFs = TIMEFRAMES_MODE_LIST; sinput string InpUsedTFs = "M1,M5,M15,M30,H1,H4,D1,W1,MN1" ; sinput ENUM_INPUT_YES_NO InpUseBook = INPUT_YES; sinput ENUM_INPUT_YES_NO InpUseMqlSignals = INPUT_YES; sinput ENUM_INPUT_YES_NO InpUseCharts = INPUT_YES; sinput ENUM_INPUT_YES_NO InpUseSounds = INPUT_YES;

Из обработчика OnTick() советника удалим блок кода, в котором мы создавали список объектов-чартов и выводили их описания в журнал:

void OnTick () { engine. OnTick (rates_data); if ( MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )) { engine. OnTimer (rates_data); PressButtonsControl(); engine.EventsHandling(); } if (trailing_on) { TrailingPositions(); TrailingOrders(); } static bool done= false ; if (!done) { CArrayObj *list= new CArrayObj(); if (list== NULL ) return ; long currChart,prevChart= ChartFirst (); int i= 0 ; CChartObj *chart_first= new CChartObj(prevChart); list.Add(chart_first); while (i< CHARTS_MAX ) { currChart= ChartNext (prevChart); if (currChart< 0 ) break ; CChartObj *chart= new CChartObj(currChart); list.Add(chart); prevChart=currChart; i++; } Print ( "" ); int total=list.Total(); for ( int j= 0 ;j<total;j++) { CChartObj *chart_obj=list.At(j); if (chart_obj!= NULL ) chart_obj.PrintShort(); } Print ( "" ); for ( int j= 0 ;j<total;j++) { CChartObj *chart_obj=list.At(j); if (chart_obj!= NULL && chart_obj. Symbol ()== Symbol ()) chart_obj. Print (); } delete list; done= true ; } }

Теперь всё то же самое у нас будет выполняться этими строчками кода:

void OnTick () { engine. OnTick (rates_data); if ( MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )) { engine. OnTimer (rates_data); PressButtonsControl(); engine.EventsHandling(); } if (trailing_on) { TrailingPositions(); TrailingOrders(); } static bool done= false ; if (!done) { CChartObj *chart_main=engine.ChartGetMainChart(); Print ( "" ); chart_main. Print (); done= true ; } }

Здесь у нас выводится только полное описание чарта, на котором запущен советник. Краткие же описания всех объектов-чартов коллекции мы будем выводить в функции OnInitDoEasy() в этом блоке кода:

else engine.SignalsMQL5CurrentSetSubscriptionEnableOFF(); if (InpUseCharts && engine.ChartCreateCollection()) { engine.GetChartObjCollection().PrintShort(); }

В обработчике OnBookEvent() советника закомментируем вывод отладочной информации на график от класса-коллекции стаканов цен, так как сейчас нам не нужно видеть эту информацию (пока она присутствует ввиду иногда странного поведения терминала при работе со стаканом цен — советник иногда достаточно длительное время не откликается, и эта информация — часто меняющая свои значения — позволяет визуально видеть работу советника), да и нам будет мешать вывод этого комментария видеть изменения, регистрируемые классом-коллекцией объектов-чартов.



void OnBookEvent ( const string & symbol) { static bool first= true ; if (!engine. OnBookEvent (symbol)) return ; if (symbol== Symbol ()) { CMBookSeries *book_series=engine.GetMBookSeries(symbol); if (book_series== NULL ) return ; CMBookSnapshot *book=book_series.GetLastMBook(); if (book== NULL ) return ; CMarketBookOrd *ord_0=book.GetMBookByListIndex( 0 ); CMarketBookOrd *ord_N=book.GetMBookByListIndex(book.DataTotal()- 1 ); if (ord_0== NULL || ord_N== NULL ) return ; if (first) { book_series. Print (); book. Print (); first= false ; } } }

Скомпилируем советник. Откроем в терминале четыре любых графика (на первом запустим советник) и создадим такое же окружение, какое было при тестировании в прошлой статье:

На чарт с советником в его главное окно добавим индикатор фракталов + добавим окно индикатора, например, DeMarker, в который разместим ещё один, например, AMA, рассчитываемый на данных DeMarker.

На втором графике расположим окно стохастика...

После запуска советника в журнал будут выведены данные о созданных объектах коллекции объектов-чартов и о чарте с программой:

Chart collection: - Main chart window EURUSD H4 ID: 131733844391938630 , HWND: 920114 , Subwindows: 1 - Main chart window GBPUSD H4 ID: 131733844391938633 , HWND: 592798 , Subwindows: No - Main chart window AUDUSD H1 ID: 131733844391938634 , HWND: 527424 , Subwindows: 2 - Main chart window USDRUB H4 ID: 131733844391938635 , HWND: 920468 , Subwindows: No Subscribed to Depth of Market EURUSD Library initialization time: 00 : 00 : 05.922 ============= The beginning of the parameter list (Main chart window EURUSD H4) ============= Chart ID: 131733844391938630 Timeframe: H4 Drawing attributes of a price chart: Yes Object "Chart" : No Chart on top of other charts: No Accessing the context menu by pressing the right mouse button: Yes Accessing the "Crosshair tool" by pressing the middle mouse button: Yes Scrolling the chart horizontally using the left mouse button: Yes Sending messages about mouse wheel events to all mql5 programs on a chart: No Send notifications of mouse move and mouse click events to all mql5 programs on a chart: No Send a notification of an event of new object creation to all mql5-programs on a chart: No Send a notification of an event of object deletion to all mql5-programs on a chart: No Chart type: Display as Japanese candlesticks Price chart in the foreground: No Price chart indent from the right border: Yes Automatic moving to the right border of the chart: Yes Managing the chart using a keyboard: Yes Allowed to intercept Space and Enter key presses on the chart to activate the quick navigation bar: Yes Scale: 2 Fixed scale mode: No Scale 1 : 1 mode: No Scale to be specified in points per bar: No Display a symbol ticker in the upper left corner: Yes Display OHLC values in the upper left corner: Yes Display Bid values as a horizontal line in a chart: Yes Display Ask values as a horizontal line in a chart: Yes Display Last values as a horizontal line in a chart: No Display vertical separators between adjacent periods: No Display grid in the chart: No Display volume in the chart: Trade volumes Display textual descriptions of objects: Yes The number of bars on the chart that can be displayed: 137 The total number of chart windows, including indicator subwindows: 2 Chart window handle: 920114 Number of the first visible bar in the chart: 136 Chart width in bars: 168 Chart width in pixels: 670 Main chart window: - Chart height in pixels: 293 Chart subwindow 1 : - The distance between the upper frame of the indicator subwindow and the upper frame of the main chart window: 295 - Chart height in pixels: 21 Chart background color: clrWhite Color of axes, scales and OHLC line: clrBlack Grid color: clrSilver Color of volumes and position opening levels: clrGreen Color for the up bar, shadows and body borders of bull candlesticks: clrBlack Color for the down bar, shadows and body borders of bear candlesticks: clrBlack Line chart color and color of "Doji" Japanese candlesticks: clrBlack Body color of a bull candlestick: clrWhite Body color of a bear candlestick: clrBlack Bid price level color: clrLightSkyBlue Ask price level color: clrCoral Line color of the last executed deal price (Last): clrSilver Color of stop order levels (Stop Loss and Take Profit): clrOrangeRed Displaying trade levels in the chart (levels of open positions, Stop Loss, Take Profit and pending orders): Yes Permission to drag trading levels on a chart with a mouse: Yes Showing the time scale on a chart: Yes Showing the price scale on a chart: Yes Showing the "One click trading" panel on a chart: No Chart window is maximized: Yes Chart window is minimized: No The chart window is docked: Yes The left coordinate of the undocked chart window relative to the virtual screen: 2028 The top coordinate of the undocked chart window relative to the virtual screen: 100 The right coordinate of the undocked chart window relative to the virtual screen: 2654 The bottom coordinate of the undocked chart window relative to the virtual screen: 329 ------ The size of the zero bar indent from the right border in percents: 18.93 Chart fixed position from the left border in percent value : 0.00 Fixed chart maximum: 1.21320 Fixed chart minimum : 1.16950 Scale in points per bar: 1.00 Chart minimum: 1.16950 Chart maximum: 1.21320 ------ Text of a comment in a chart: "" The name of the Expert Advisor running on the chart: "TestDoEasyPart69" The name of the script running on the chart: "" Indicators in the main chart window: - Indicator Fractals Indicators in the chart window 1 : - Indicator DeM( 14 ) - Indicator AMA( 14 , 2 , 30 ) Symbol: "EURUSD" ============= End of the parameter list (Main chart window EURUSD H4) =============

Затем сначала добавим несколько графиков, а потом удалим добавленные. В комментарии на графике будут отражаться происходящие изменения в количестве объектов-чартов в коллекции, количестве открытых в терминале графиков и значение разницы сравнения количества графиков и объектов:









Что дальше

В следующей статье продолжим работу над коллекцией объектов-чартов для расширения её функционала.



Ниже прикреплены все файлы текущей версии библиотеки и файл тестового советника для MQL5. Их можно скачать и протестировать всё самостоятельно.

При возникновении вопросов, замечаний и пожеланий, вы можете озвучить их в комментариях к статье.

