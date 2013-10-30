Рецепты MQL5 - Элементы управления в подокне индикатора - Полоса прокрутки

Введение

Продолжим изучение элементов управления и на этот раз рассмотрим полосу прокрутки (scrollbar). Так же, как и в предыдущей статье Рецепты MQL5 - Элементы управления в подокне индикатора - Кнопки, будем работать в подокне индикатора. Упомянутую статью необходимо изучить, так как в ней подробно изложена работа с событиями в функции OnChartEvent(), а здесь о них будет только поверхностное упоминание. В этой статье в качестве примера мы создадим вертикальную полосу прокрутки для большого списка всех показателей финансового инструмента, которые возможно получить средствами MQL5.

В предыдущих статьях по программированию на MQL5 для построения списков мы использовали графический объект OBJ_LABEL (текстовая метка). Но на этот раз будем использовать "холст" ("канву" или canvas, кому как удобнее) для отображения текста на нем. Удобство такого подхода заключается в том, что вместо множества объектов OBJ_LABEL будет использоваться только один - OBJ_BITMAP_LABEL (графическая метка). На холсте можно рисовать любые элементы интерфейса, но в этот раз мы ограничимся только выводом текста.

Полосу прокрутки сделаем максимально простой. Обычно к ней приделывают кнопки со стрелками, но здесь они будут исключены. Прокрутка будет состоять только из фона и ползунка (scroll box или thumb). Ползунок при наведении на него курсора мыши будет менять свой цвет. При нажатии мышью на ползунке цвет также будет меняться, давая пользователю понять, что захват произведен, и ползунок можно перетаскивать. Для создания элементов скроллинга будем использовать графические объекты типа OBJ_RECTANGLE_LABEL (прямоугольная метка).

Процесс разработки индикатора

Приступим к программированию. Создайте шаблон индикатора, как это было сделано в предыдущей статье. В самом начале, как всегда, нужно объявить переменные и массивы. Для работы с холстом подключим класс CCanvas из Стандартной библиотеки.

#define LIST_SIZE 71 #include <Canvas\Canvas.mqh> CCanvas canvas; int subwindow_number = WRONG_VALUE ; int subwindow_height = 0 ; string subwindow_shortname = "TestScrollbar" ; string prefix =subwindow_shortname+ "_" ; int chart_width = 0 ; int chart_height = 0 ; int chart_y_offset = 0 ; string canvas_name =prefix+ "canvas" ; color canvas_background_color = C'20,20,20' ; ENUM_COLOR_FORMAT color_format = COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA ; int list_height = 0 ; int text_height = 0 ; int font_size = 15 ; string font_name = "Calibri" ; double line_size = 100 /LIST_SIZE; string scrollbar_thumb_name =prefix+ "scrollbar_thumb" ; int scrollbar_thumb_x1 = 0 ; int scrollbar_thumb_y1 = 0 ; int scrollbar_thumb_x2 = 0 ; int scrollbar_thumb_y2 = 0 ; double scrollbar_thumb_y_percent = 0.0 ; int scrollbar_thumb_width = 9 ; int scrollbar_thumb_height = 0 ; bool scrollbar_thumb_clicked = false ; color scrollbar_thumb_color = clrSilver ; color scrollbar_thumb_color_on_hover= clrDimGray ; color scrollbar_thumb_color_on_click= clrSlateGray ; string scrollbar_background_name =prefix+ "scrollbar_background" ; int scrollbar_background_width = 9 ; color scrollbar_background_color = C'50,50,50' ; int scrollbar_fix_point = 0 ; int scrollbar_fix_point_y_offest = 0 ; bool mouse_button_state= false ; color symbol_property_colors[]; string symbol_property_values[]; string symbol_propety_names[LIST_SIZE]= { "Количество сделок в текущей сессии" , "Общее число ордеров на покупку в текущий момент" , "Общее число ордеров на продажу в текущий момент" , "Объем в последней сделке" , "Максимальный объем за день" , "Минимальный объем за день" , "Время последней котировки" , "Количество знаков после запятой" , "Размер спреда в пунктах" , "Признак плавающего спреда" , "Максимальное количество показываемых заявок в стакане" , "Способ вычисления стоимости контракта" , "Тип исполнения ордеров" , "Дата начала торгов по инструменту (обычно используется для фьючерсов)" , "Дата окончания торгов по инструменту (обычно используется для фьючерсов)" , "Минимальный отступ в пунктах от текущей цены закрытия для установки Stop ордеров" , "Дистанция заморозки торговых операций (в пунктах)" , "Режим заключения сделок" , "Модель расчета свопа" , "День недели для начисления тройного свопа" , "Флаги разрешенных режимов истечения ордера" , "Флаги разрешенных режимов заливки ордера" , "Bid - лучшее предложение на продажу" , "Максимальный Bid за день" , "Минимальный Bid за день" , "Ask - лучшее предложение на покупку" , "Максимальный Ask за день" , "Минимальный Ask за день" , "Last - цена последней сделки" , "Максимальный Last за день" , "Минимальный Last за день" , "Значение одного пункта" , "Рассчитанная стоимость тика для прибыльной позиции" , "Рассчитанная стоимость тика для убыточной позиции" , "Минимальное изменение цены" , "Размер торгового контракта" , "Минимальный объем для заключения сделки" , "Максимальный объем для заключения сделки" , "Минимальный шаг изменения объема для заключения сделки" , "Максимально допустимый совокупный объем открытой позиции и отложенных ордеров в одном направлении" , "Значение свопа в покупку" , "Значение свопа в продажу" , "Начальная маржа - размер необходимых залоговых средств в маржинальной валюте для открытия позиции (1 лот)" , "Поддерживающая маржа по инструменту" , "Коэффициент взимания маржи по длинным позициям" , "Коэффициент взимания маржи по коротким позициям" , "Коэффициент взимания маржи по Limit ордерам" , "Коэффициент взимания маржи по Stop ордерам" , "Коэффициент взимания маржи по Stop Limit ордерам" , "Суммарный объем сделок в текущую сессию" , "Суммарный оборот в текущую сессию" , "Суммарный объем открытых позиций" , "Общий объем ордеров на покупку в текущий момент" , "Общий объем ордеров на продажу в текущий момент" , "Цена открытия сессии" , "Цена закрытия сессии" , "Средневзвешенная цена сессии" , "Цена поставки на текущую сессию" , "Минимально допустимое значение цены на сессию" , "Максимально допустимое значение цены на сессию" , "Базовая валюта инструмента" , "Валюта прибыли" , "Валюта, в которой вычисляется залоговые средства" , "Источник текущей котировки" , "Строковое описание символа" , "Имя торгового символа в системе международных идентификационных кодов ценных бумаг (ISIN)" , "Путь в дереве символов" , "Текущее количество баров для символа на выбранном таймфрейме" , "Самая первая дата для символа на выбранном таймфрейме" , "Самая первая дата в истории для символа на выбранном таймфрейме" , "Данные по символу синхронизированы" };

Сначала напишем все функции, которые необходимы для отображения списка показателей на холсте, и только после этого перейдем к созданию полосы прокрутки.

Для создания холста напишем функцию AddCanvas(), в которой воспользуемся 2 вариантом метода CreateBitmapLabel() класса CCanvas:

void AddCanvas() { if ( ObjectFind ( 0 ,canvas_name)< 0 ) canvas.CreateBitmapLabel( 0 ,subwindow_number,canvas_name, 0 , 0 ,chart_width,subwindow_height,color_format); }

Также нам понадобится метод для изменения размеров холста, чтобы подгонять его под размеры подокна индикатора. Для этого напишем функцию ResizeCanvas(), которая использует метод Resize() в классе CCanvas:

void ResizeCanvas() { if ( ObjectFind ( 0 ,canvas_name)==subwindow_number) canvas.Resize(chart_width,subwindow_height); else canvas.CreateBitmapLabel( 0 ,subwindow_number,canvas_name, 0 , 0 ,chart_width,subwindow_height,color_format); }

Для удаления холста задействуется метод Destroy():

void DeleteCanvas() { if ( ObjectFind ( 0 ,canvas_name)> 0 ) canvas.Destroy(); }

Из класса CCanvas в этой статье еще будем использовать методы FontSet() для установки шрифта, TextHeight() для определения высоты текста, TextOut() для вывода текста на холст, Erase() для очистки холста и Update() для перерисовки. Далее в статье будет показано, где в программе используются перечисленные методы.

Во время инициализации в функции OnInit() нужно подготовить программу для работы. Ниже в коде показано, что нужно сделать. Комментарии в каждой строке помогут разобраться. Методы FontSet() и TextHeight() класса CCanvas используются в этой программе только в этой части.

int OnInit () { ChartSetInteger ( 0 , CHART_EVENT_MOUSE_MOVE , true ); IndicatorSetString ( INDICATOR_SHORTNAME ,subwindow_shortname); ArrayResize (symbol_property_colors,LIST_SIZE); ArrayResize (symbol_property_values,LIST_SIZE); SetSubwindowProperties(); canvas.FontSet(font_name,font_size, FW_NORMAL ); text_height=canvas.TextHeight( "A" )- 1 ; list_height=text_height*LIST_SIZE; AddCanvas(); ShowSymbolInfo(); ChartRedraw (); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Функция SetSubwindowProperties() без изменений перекочевала из предыдущей статьи: в ней в глобальным переменным присваиваются значения номера подокна индикатора и его размеры. Перейдем сразу к функции ShowSymbolInfo():

void ShowSymbolInfo( double current_thumb_position= 0.0 ) { int list_lines = 0 ; double thumb_position = 0.0 ; int y_distance = 0 ; int line_number = 0 ; for ( int i= 0 ; i<LIST_SIZE; i++) { if (thumb_position>=current_thumb_position) break ; thumb_position+=line_size; line_number++; } InitializePropertyArrays(line_number); canvas.Erase(canvas_background_color); for ( int i=line_number; i<LIST_SIZE; i++) { canvas. TextOut ( 655 ,y_distance,symbol_propety_names[i]+ " :" , ColorToARGB ( clrWhite ), TA_RIGHT | TA_TOP ); canvas. TextOut ( 665 ,y_distance,symbol_property_values[i], ColorToARGB (symbol_property_colors[i]), TA_LEFT | TA_TOP ); y_distance+=text_height; list_lines++; if (list_lines*text_height>subwindow_height) break ; } canvas.Update(); }

У функции ShowSymbolInfo() есть один параметр current_thumb_position, который по умолчанию имеет нулевое значение (в таком случае необязательно передавать значение функции, если нужно использовать значение по умолчанию). Этот параметр определяет, с какой строки отображать список, то есть, нулевое значение будет означать, что список нужно отобразить с самого начала.

В самом начале определяется номер строки, с которой нужно отобразить список. Затем в функции InitializePropertyArrays() инициализируются массивы значений и цветов (выделенная строка в коде выше). Инициализация производится со строки, которая была определена в предыдущем цикле. После этого с помощью метода Erase() холст очищается - по сути, полностью закрашивается указанным цветом. И в последнем цикле осуществляется непосредственно нанесение текста на холст методом TextOut(). В конце холст обновляется с помощью метода Update().

Ниже представлен код функции InitializePropertyArrays():

void InitializePropertyArrays( int line_number) { int lines_count= 0 ; for ( int i=line_number; i<LIST_SIZE; i++) { symbol_property_values[i]=GetStringSymbolInfoByIndex(i); symbol_property_colors[i]=GetColorSymbolInfoByIndex(i); lines_count++; if (lines_count*text_height>subwindow_height) break ; } }

В коде выше видно, что значения показателей символа и их цвета определяется с помощью двух аналогичных по принципу действия функций GetStringSymbolInfoByIndex() и GetColorSymbolInfoByIndex().

Функция GetStringSymbolInfoByIndex() проста, но в силу своей специфики довольно объемна из-за большого количества показателей. Кроме того, для получения некоторых показателей нужны вспомогательные функции (выделенные строки в коде ниже).

string GetStringSymbolInfoByIndex( int index) { string str = "-" ; long l_check_value = 0 ; double d_check_value = 0.0 ; string s_check_value = "" ; switch (index) { case 0 : l_check_value= SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_SESSION_DEALS ); str=(l_check_value== 0 ) ? "-" : IntegerToString (l_check_value); break ; case 1 : l_check_value= SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS ); str=(l_check_value== 0 ) ? "-" : IntegerToString (l_check_value); break ; case 2 : l_check_value= SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS ); str=(l_check_value== 0 ) ? "-" : IntegerToString (l_check_value); break ; case 3 : l_check_value= SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_VOLUME ); str=(l_check_value== 0 ) ? "-" : IntegerToString (l_check_value); break ; case 4 : l_check_value= SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_VOLUMEHIGH ); str=(l_check_value== 0 ) ? "-" : IntegerToString (l_check_value); break ; case 5 : l_check_value= SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_VOLUMELOW ); str=(l_check_value== 0 ) ? "-" : IntegerToString (l_check_value); break ; case 6 : l_check_value= SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_TIME ); str=(l_check_value== 0 ) ? "-" : TimeToString (l_check_value); break ; case 7 : str= IntegerToString ( SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_DIGITS )); break ; case 8 : str= IntegerToString ( SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_SPREAD )); break ; case 9 : str=(! SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_SPREAD_FLOAT )) ? "false" : "true" ; break ; case 10 : l_check_value= SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_TICKS_BOOKDEPTH ); str=(l_check_value== 0 ) ? "-" : DoubleToString (l_check_value, _Digits ); break ; case 11 : str= TradeCalcModeToString ( SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_TRADE_CALC_MODE )); break ; case 12 : str= TradeModeToString ( SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_TRADE_MODE )); break ; case 13 : l_check_value= SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_START_TIME ); str=(l_check_value== 0 ) ? "-" : TimeToString (l_check_value); break ; case 14 : l_check_value= SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_EXPIRATION_TIME ); str=(l_check_value== 0 ) ? "-" : TimeToString (l_check_value); break ; case 15 : l_check_value= SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL ); str=(l_check_value== 0 ) ? "false" : IntegerToString (l_check_value); break ; case 16 : l_check_value= SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL ); str=(l_check_value== 0 ) ? "false" : IntegerToString (l_check_value); break ; case 17 : str= TradeExeModeToString ( SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_TRADE_EXEMODE )); break ; case 18 : str= SwapModeToString ( SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_SWAP_MODE )); break ; case 19 : str= WeekdayToString ( SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_SWAP_ROLLOVER3DAYS )); break ; case 20 : str= ExpirationModeToString (); break ; case 21 : str= FillingModeToString (); break ; case 22 : d_check_value= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ); str=(d_check_value== 0 ) ? "-" : DoubleToString (d_check_value, _Digits ); break ; case 23 : d_check_value= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BIDHIGH ); str=(d_check_value== 0 ) ? "-" : DoubleToString (d_check_value, _Digits ); break ; case 24 : d_check_value= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BIDLOW ); str=(d_check_value== 0 ) ? "-" : DoubleToString (d_check_value, _Digits ); break ; case 25 : d_check_value= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ); str=(d_check_value== 0 ) ? "-" : DoubleToString (d_check_value, _Digits ); break ; case 26 : d_check_value= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASKHIGH ); str=(d_check_value== 0 ) ? "-" : DoubleToString (d_check_value, _Digits ); break ; case 27 : d_check_value= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASKLOW ); str=(d_check_value== 0 ) ? "-" : DoubleToString (d_check_value, _Digits ); break ; case 28 : d_check_value= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_LAST ); str=(d_check_value== 0 ) ? "-" : DoubleToString (d_check_value, _Digits ); break ; case 29 : d_check_value= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_LASTHIGH ); str=(d_check_value== 0 ) ? "-" : DoubleToString (d_check_value, _Digits ); break ; case 30 : d_check_value= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_LASTLOW ); str=(d_check_value== 0 ) ? "-" : DoubleToString (d_check_value, _Digits ); break ; case 31 : str= DoubleToString ( SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_POINT ), _Digits ); break ; case 32 : str= DoubleToString ( SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT ), 2 ); break ; case 33 : str= DoubleToString ( SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_LOSS ), 2 ); break ; case 34 : str= DoubleToString ( SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE ), _Digits ); break ; case 35 : str= DoubleToString ( SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE ), 2 ); break ; case 36 : str= DoubleToString ( SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_VOLUME_MIN ), 2 ); break ; case 37 : str= DoubleToString ( SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_VOLUME_MAX ), 2 ); break ; case 38 : str= DoubleToString ( SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_VOLUME_STEP ), 2 ); break ; case 39 : d_check_value= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_VOLUME_LIMIT ); str=(d_check_value== 0 ) ? "Unlimited" : DoubleToString (d_check_value, 2 ); break ; case 40 : d_check_value= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_SWAP_LONG ); str=(d_check_value== 0 ) ? "false" : DoubleToString (d_check_value, 2 ); break ; case 41 : d_check_value= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_SWAP_SHORT ); str=(d_check_value== 0 ) ? "false" : DoubleToString (d_check_value, 2 ); break ; case 42 : d_check_value= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_MARGIN_INITIAL ); str=(d_check_value== 0 ) ? "-" : DoubleToString (d_check_value, 2 ); break ; case 43 : d_check_value= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_MARGIN_MAINTENANCE ); str=(d_check_value== 0 ) ? "-" : DoubleToString (d_check_value, 2 ); break ; case 44 : d_check_value= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_MARGIN_LONG ); str=(d_check_value== 0 ) ? "-" : DoubleToString (d_check_value, 2 ); break ; case 45 : d_check_value= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_MARGIN_SHORT ); str=(d_check_value== 0 ) ? "-" : DoubleToString (d_check_value, 2 ); break ; case 46 : d_check_value= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_MARGIN_LIMIT ); str=(d_check_value== 0 ) ? "-" : DoubleToString (d_check_value, 2 ); break ; case 47 : d_check_value= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_MARGIN_STOP ); str=(d_check_value== 0 ) ? "-" : DoubleToString (d_check_value, 2 ); break ; case 48 : d_check_value= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_MARGIN_STOPLIMIT ); str=(d_check_value== 0 ) ? "-" : DoubleToString (d_check_value, 2 ); break ; case 49 : d_check_value= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_SESSION_VOLUME ); str=(d_check_value== 0 ) ? "-" : DoubleToString (d_check_value, 2 ); break ; case 50 : d_check_value= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_SESSION_TURNOVER ); str=(d_check_value== 0 ) ? "-" : DoubleToString (d_check_value, 2 ); break ; case 51 : d_check_value= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_SESSION_INTEREST ); str=(d_check_value== 0 ) ? "-" : DoubleToString (d_check_value, 2 ); break ; case 52 : d_check_value= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME ); str=(d_check_value== 0 ) ? "-" : DoubleToString (d_check_value, 2 ); break ; case 53 : d_check_value= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME ); str=(d_check_value== 0 ) ? "-" : DoubleToString (d_check_value, 2 ); break ; case 54 : d_check_value= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_SESSION_OPEN ); str=(d_check_value== 0 ) ? "-" : DoubleToString (d_check_value, 2 ); break ; case 55 : d_check_value= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_SESSION_CLOSE ); str=(d_check_value== 0 ) ? "-" : DoubleToString (d_check_value, 2 ); break ; case 56 : d_check_value= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_SESSION_AW ); str=(d_check_value== 0 ) ? "-" : DoubleToString (d_check_value, 2 ); break ; case 57 : d_check_value= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_SESSION_PRICE_SETTLEMENT ); str=(d_check_value== 0 ) ? "-" : DoubleToString (d_check_value, 2 ); break ; case 58 : d_check_value= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MIN ); str=(d_check_value== 0 ) ? "-" : DoubleToString (d_check_value, 2 ); break ; case 59 : d_check_value= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MAX ); str=(d_check_value== 0 ) ? "-" : DoubleToString (d_check_value, 2 ); break ; case 60 : str= SymbolInfoString ( _Symbol , SYMBOL_CURRENCY_BASE ); break ; case 61 : str= SymbolInfoString ( _Symbol , SYMBOL_CURRENCY_PROFIT ); break ; case 62 : str= SymbolInfoString ( _Symbol , SYMBOL_CURRENCY_MARGIN ); break ; case 63 : s_check_value= SymbolInfoString ( _Symbol , SYMBOL_BANK ); str=(s_check_value!= "" ) ? s_check_value : "-" ; break ; case 64 : str= SymbolInfoString ( _Symbol , SYMBOL_DESCRIPTION ); break ; case 65 : s_check_value= SymbolInfoString ( _Symbol , SYMBOL_ISIN ); str=(s_check_value!= "" ) ? s_check_value : "-" ; break ; case 66 : str= SymbolInfoString ( _Symbol , SYMBOL_PATH ); break ; case 67 : str= IntegerToString ( SeriesInfoInteger ( _Symbol , _Period , SERIES_BARS_COUNT )); break ; case 68 : str= TimeToString (( datetime ) SeriesInfoInteger ( _Symbol , _Period , SERIES_FIRSTDATE )); break ; case 69 : str= TimeToString (( datetime ) SeriesInfoInteger ( _Symbol , _Period , SERIES_SERVER_FIRSTDATE )); break ; case 70 : str=(!( bool ) SeriesInfoInteger ( _Symbol , _Period , SERIES_SYNCHRONIZED )) ? "false" : "true" ; break ; } return (str); }

Выделенные выше функции TradeCalcModeToString(), TradeModeToString(), TradeExeModeToString(), SwapModeToString() и WeekdayToString() просто возвращают строковое представление показателей в зависимости от переданного значения.

string TradeCalcModeToString( long mode) { string str= "?" ; switch (( ENUM_SYMBOL_CALC_MODE )mode) { case SYMBOL_CALC_MODE_FOREX : str= "Forex mode" ; break ; case SYMBOL_CALC_MODE_FUTURES : str= "Futures mode" ; break ; case SYMBOL_CALC_MODE_CFD : str= "CFD mode" ; break ; case SYMBOL_CALC_MODE_CFDINDEX : str= "CFD index mode" ; break ; case SYMBOL_CALC_MODE_CFDLEVERAGE : str= "CFD Leverage mode" ; break ; case SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_STOCKS : str= "Exchange mode" ; break ; case SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES : str= "Futures mode" ; break ; case SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES_FORTS : str= "FORTS Futures mode" ; break ; } return (str); } string TradeModeToString( long mode) { string str= "-" ; switch (( ENUM_SYMBOL_TRADE_MODE )mode) { case SYMBOL_TRADE_MODE_DISABLED : str= "Торговля по символу запрещена" ; break ; case SYMBOL_TRADE_MODE_LONGONLY : str= "Разрешены только покупки" ; break ; case SYMBOL_TRADE_MODE_SHORTONLY : str= "Разрешены только продажи" ; break ; case SYMBOL_TRADE_MODE_CLOSEONLY : str= "Разрешены только операции закрытия позиций" ; break ; case SYMBOL_TRADE_MODE_FULL : str= "Нет ограничений на торговые операции" ; break ; } return (str); } string TradeExeModeToString( long mode) { string str= "-" ; switch (( ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION )mode) { case SYMBOL_TRADE_EXECUTION_REQUEST : str= "Торговля по запросу (Request)" ; break ; case SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT : str= "Торговля по потоковым ценам (Instant)" ; break ; case SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET : str= "Исполнение ордеров по рынку (Market)" ; break ; case SYMBOL_TRADE_EXECUTION_EXCHANGE : str= "Биржевое исполнение (Exchange)" ; break ; } return (str); } string SwapModeToString( long mode) { string str= "-" ; switch (( ENUM_SYMBOL_SWAP_MODE )mode) { case SYMBOL_SWAP_MODE_DISABLED : str= "Нет свопов" ; break ; case SYMBOL_SWAP_MODE_POINTS : str= "Начисляются в пунктах" ; break ; case SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_SYMBOL : str= "Начисляются в деньгах в базовой валюте символа" ; break ; case SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_MARGIN : str= "Начисляются в деньгах в маржинальной валюте символа" ; break ; case SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_DEPOSIT : str= "Начисляются в деньгах в валюте депозита клиента" ; break ; case SYMBOL_SWAP_MODE_INTEREST_CURRENT : str= "Начисляются в годовых процентах от цены инструмента" ; break ; case SYMBOL_SWAP_MODE_INTEREST_OPEN : str= "Начисляются в годовых процентах от цены открытия позиции" ; break ; case SYMBOL_SWAP_MODE_REOPEN_CURRENT : str= "Начисляются переоткрытием позиции (close price +/-)" ; break ; case SYMBOL_SWAP_MODE_REOPEN_BID : str= "Начисляются переоткрытием позиции (bid price +/-)" ; break ; } return (str); } string WeekdayToString( long day) { string str= "-" ; switch (( ENUM_DAY_OF_WEEK )day) { case SUNDAY : str= "Воскресенье" ; break ; case MONDAY : str= "Понедельник" ; break ; case TUESDAY : str= "Вторник" ; break ; case WEDNESDAY : str= "Среда" ; break ; case THURSDAY : str= "Четверг" ; break ; case FRIDAY : str= "Пятница" ; break ; case SATURDAY : str= "Суббота" ; break ; } return (str); }

В функциях GetStringExpirationMode() и GetStringFillingMode() строковое значение формируется в зависимости от того, какие режимы истечения ордера и заполнения объема доступны для текущего символа.

string ExpirationModeToString() { string str= "" ; bool gtc = false ; bool day = false ; bool specified = false ; bool specified_day = false ; gtc =IsExpirationTypeAllowed( _Symbol , SYMBOL_EXPIRATION_GTC ); day =IsExpirationTypeAllowed( _Symbol , SYMBOL_EXPIRATION_DAY ); specified =IsExpirationTypeAllowed( _Symbol , SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED ); specified_day =IsExpirationTypeAllowed( _Symbol , SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED_DAY ); if (gtc) { StringAdd (str, "GTC" ); if (day || specified || specified_day) StringAdd (str, " / " ); } if (day) { StringAdd (str, "Day" ); if (specified || specified_day) StringAdd (str, " / " ); } if (specified) { StringAdd (str, "Specified" ); if (specified_day) StringAdd (str, " / " ); } if (specified_day) StringAdd (str, "Specified Day" ); return (str); } string FillingModeToString() { string str= "" ; bool fok= false ; bool ioc= false ; bool return_remainder= false ; fok =IsFillingTypeAllowed( _Symbol , SYMBOL_FILLING_FOK ); ioc =IsFillingTypeAllowed( _Symbol , SYMBOL_FILLING_IOC ); ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION symbol_trade_exemode=( ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION ) SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_TRADE_EXEMODE ); return_remainder=(symbol_trade_exemode== SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET || symbol_trade_exemode== SYMBOL_TRADE_EXECUTION_EXCHANGE ) ? true : false ; if (fok) { StringAdd (str, "Fill or Kill" ); if (ioc || return_remainder) StringAdd (str, " / " ); } if (ioc) { StringAdd (str, "Immediate or Cancel" ); if (return_remainder) StringAdd (str, " / " ); } if (return_remainder) StringAdd (str, "Return" ); return (str); }

Так как наличие каждого режима нужно проверить отдельно, то для удобства используются вспомогательные функции IsExpirationTypeAllowed() и IsFillingTypeAllowed(), взятые из примеров в документации:

bool IsExpirationTypeAllowed( string symbol, int exp_type) { int expiration=( int ) SymbolInfoInteger (symbol, SYMBOL_EXPIRATION_MODE ); return ((expiration&exp_type)==exp_type); } bool IsFillingTypeAllowed( string symbol, int fill_type) { int filling=( int ) SymbolInfoInteger (symbol, SYMBOL_FILLING_MODE ); return ((filling&fill_type)==fill_type); }

Со строковыми значениями показателей символа разобрались. Теперь посмотрим, как выглядит функция GetColorSymbolInfoByIndex(). Так как не все показатели зависят от того, какое значение отображается, код этой функции значительно проще:

color GetColorSymbolInfoByIndex( int index) { double check_value = 0.0 ; color clr = clrWhiteSmoke ; switch (index) { case 6 : clr=( SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_TIME )> 0 ) ? clrCornflowerBlue : clrWhiteSmoke ; break ; case 9 : clr=( SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_SPREAD_FLOAT )> 0 ) ? clrGold : clrRed ; break ; case 13 : clr=( SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_START_TIME )> 0 ) ? clrCornflowerBlue : clrWhiteSmoke ; break ; case 14 : clr=( SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_EXPIRATION_TIME )> 0 ) ? clrCornflowerBlue : clrWhiteSmoke ; break ; case 15 : clr=( SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL )> 0 ) ? clrWhiteSmoke : clrRed ; break ; case 16 : clr=( SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL )> 0 ) ? clrWhiteSmoke : clrRed ; break ; case 20 : clr= clrGold ; break ; case 21 : clr= clrGold ; break ; case 39 : clr=( SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_VOLUME_LIMIT )> 0 ) ? clrWhiteSmoke : clrGold ; break ; case 40 : clr=( SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_SWAP_LONG )> 0 ) ? clrLime : clrRed ; break ; case 41 : clr=( SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_SWAP_SHORT )> 0 ) ? clrLime : clrRed ; break ; case 60 : clr= clrGold ; break ; case 61 : clr= clrGold ; break ; case 62 : clr= clrGold ; break ; case 68 : clr=( SeriesInfoInteger ( _Symbol , _Period , SERIES_FIRSTDATE )> 0 ) ? clrCornflowerBlue : clrWhiteSmoke ; break ; case 69 : clr=( SeriesInfoInteger ( _Symbol , _Period , SERIES_SERVER_FIRSTDATE )> 0 ) ? clrCornflowerBlue : clrWhiteSmoke ; break ; case 70 : clr=(!( bool ) SeriesInfoInteger ( _Symbol , _Period , SERIES_SYNCHRONIZED )) ? clrRed : clrGold ; break ; } return (clr); }

Если сейчас скомпилировать и загрузить индикатор на график, то можно увидеть список показателей символа в подокне, как это показано на скриншоте ниже:





Рис. 1. Загрузка индикатора на график без полосы прокрутки

И все это один объект!

Далее напишем функции для работы с вертикальной полосой прокрутки. Как уже говорилось в начале статьи, для создания скроллбара будем использовать два графических объекта типа OBJ_RECTANGLE_LABEL (прямоугольная метка). Один будет фоном, а второй - ползунком. Полоса прокрутки будет размещаться в правой части подокна индикатора.

Функция для создания прямоугольной метки CreateRectangleLable():

void CreateRectangleLable( long chart_id, int sub_window, string object_name, int x_distance, int y_distance, int x_size, int y_size, ENUM_BASE_CORNER corner, color border_color, color background_color, bool selectable, bool is_on_background) { if ( ObjectCreate (chart_id,object_name, OBJ_RECTANGLE_LABEL ,sub_window, 0 , 0 )) { ObjectSetInteger (chart_id,object_name, OBJPROP_XDISTANCE ,x_distance); ObjectSetInteger (chart_id,object_name, OBJPROP_YDISTANCE ,y_distance); ObjectSetInteger (chart_id,object_name, OBJPROP_XSIZE ,x_size); ObjectSetInteger (chart_id,object_name, OBJPROP_YSIZE ,y_size); ObjectSetInteger (chart_id,object_name, OBJPROP_BORDER_TYPE , BORDER_FLAT ); ObjectSetInteger (chart_id,object_name, OBJPROP_COLOR ,border_color); ObjectSetInteger (chart_id,object_name, OBJPROP_CORNER ,corner); ObjectSetInteger (chart_id,object_name, OBJPROP_BGCOLOR ,background_color); ObjectSetInteger (chart_id,object_name, OBJPROP_SELECTABLE ,selectable); ObjectSetInteger (chart_id,object_name, OBJPROP_BACK ,is_on_background); ObjectSetString (chart_id,object_name, OBJPROP_TOOLTIP , "

" ); } }

Создадим функции для создания и изменения размеров ползунка и фона полосы прокрутки: AdjustScrollbarThumb() и AdjustScrollbarBackground():

void AdjustScrollbarThumb() { CalculateScrollbarThumbHeight(); if ( ObjectFind ( 0 ,scrollbar_thumb_name)> 0 ) { ObjectSetInteger ( 0 ,scrollbar_thumb_name, OBJPROP_YSIZE ,scrollbar_thumb_height); ObjectSetInteger ( 0 ,scrollbar_thumb_name, OBJPROP_XDISTANCE ,chart_width-scrollbar_thumb_width); if (scrollbar_thumb_y1+scrollbar_thumb_height>subwindow_height) ObjectSetInteger ( 0 ,scrollbar_thumb_name, OBJPROP_YDISTANCE ,subwindow_height-scrollbar_thumb_height); } else { CreateRectangleLable( 0 ,subwindow_number,scrollbar_thumb_name, chart_width-scrollbar_thumb_width, 0 ,scrollbar_thumb_width,scrollbar_thumb_height, CORNER_LEFT_UPPER , clrSilver , clrSilver , false , false ); } } void AdjustScrollbarBackground() { if ( ObjectFind ( 0 ,scrollbar_background_name)> 0 ) { ObjectSetInteger ( 0 ,scrollbar_background_name, OBJPROP_YDISTANCE , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 ,scrollbar_background_name, OBJPROP_XDISTANCE ,chart_width-scrollbar_background_width); ObjectSetInteger ( 0 ,scrollbar_background_name, OBJPROP_YSIZE ,subwindow_height); } else { CreateRectangleLable( 0 ,subwindow_number,scrollbar_background_name, chart_width-scrollbar_background_width, 0 ,scrollbar_background_width,subwindow_height, CORNER_LEFT_UPPER ,scrollbar_background_color,scrollbar_background_color, false , false ); } }

В самом начале функции AdjustScrollbarThumb() в выделенной строке производится расчет высоты ползунка:

void CalculateScrollbarThumbHeight() { if (subwindow_height>=list_height) scrollbar_thumb_height=subwindow_height- 1 ; else { double height_temp= 0.0 ; height_temp=subwindow_height-((( double )subwindow_height/ 100 )*( 100 -(( double )subwindow_height/list_height)* 100 )); if (height_temp/subwindow_height< 0.25 ) height_temp=subwindow_height/ 4 ; scrollbar_thumb_height=( int )height_temp; } }

Не забываем про удаление графических объектов:

void DeleteScrollbar() { DeleteObjectByName(scrollbar_thumb_name); DeleteObjectByName(scrollbar_background_name); } void DeleteObjectByName( string object_name) { if ( ObjectFind ( 0 ,object_name)>= 0 ) { if (! ObjectDelete ( 0 ,object_name)) Print ( "Ошибка (" + IntegerToString ( GetLastError ())+ ") при удалении объекта!" ); } }

Теперь самое интересное: необходимо написать функции, которые позволят перетаскивать ползунок полосы прокрутки, тем самым заставляя список тоже перемещаться. Также нужно сделать так, чтобы при наведении курсора на ползунок его цвет менялся, а при нажатии на него левой кнопкой мыши пользователь мог понять, что управление передано ползунку, который уже можно перетаскивать. Для этого будем дополнительно изменять цвет при нажатии.

Ширина ползунка довольно узкая и при его перемещении вверх/вниз будут моменты, когда курсор смещается в сторону. Для исправления этого неудобства сделаем так, чтобы управление оставалось у ползунка пока зажата левая кнопка мыши.

Ниже представлен код функций, о которых шла речь выше:

void SetScrollbarThumbColor( color thumb_color) { ObjectSetInteger ( 0 ,scrollbar_thumb_name, OBJPROP_COLOR ,thumb_color); ObjectSetInteger ( 0 ,scrollbar_thumb_name, OBJPROP_BGCOLOR ,thumb_color); } void SetScrollbarThumbBoundaries() { scrollbar_thumb_x1=( int ) ObjectGetInteger ( 0 ,scrollbar_thumb_name, OBJPROP_XDISTANCE ); scrollbar_thumb_y1=( int ) ObjectGetInteger ( 0 ,scrollbar_thumb_name, OBJPROP_YDISTANCE ); scrollbar_thumb_x2=scrollbar_thumb_x1+scrollbar_thumb_width; scrollbar_thumb_y2=scrollbar_thumb_y1+scrollbar_thumb_height; } void ChangeScrollbarThumbColorOnHover( int x, int y) { if (x>scrollbar_thumb_x1 && x<scrollbar_thumb_x2 && y>scrollbar_thumb_y1 && y<scrollbar_thumb_x2) SetScrollbarThumbColor(scrollbar_thumb_color_on_hover); else { if (!mouse_button_state) SetScrollbarThumbColor(scrollbar_thumb_color); } } void SetScrollbarThumbState( int x, int y) { if (x>scrollbar_thumb_x1 && x<scrollbar_thumb_x2 && y>scrollbar_thumb_y1 && y<scrollbar_thumb_x2) { if (mouse_button_state) scrollbar_thumb_clicked= true ; } else { if (!mouse_button_state) ZeroScrollbarThumbVariables(); } } void ZeroScrollbarThumbVariables() { scrollbar_thumb_clicked = false ; scrollbar_fix_point = 0 ; scrollbar_fix_point_y_offest = 0 ; }

Это еще не все функции, которые понадобятся, чтобы заставить ползунок перемещаться. О перемещении: фактически, все управление основано на событиях. То есть, если кнопка мыши была нажата в отслеживаемой зоне графика и произошло перемещение с зажатой кнопкой мыши на указанное количество пикселей, то производится какое-то действие. В нашем случае это изменение положения ползунка и, соответственно, списка показателей символа. Все довольно просто.

Ниже представлены функции MoveThumb(), UpdateListAndScrollbarThumb() и ThumbYCoordinateToPercent(), с помощью которых осуществляются вышеописанные действия:

void MoveThumb( int y) { int threshold = 1 ; int new_y_point = 0 ; if (mouse_button_state) { SetScrollbarThumbColor(scrollbar_thumb_color_on_click); if (scrollbar_fix_point== 0 ) scrollbar_fix_point=y; if (scrollbar_fix_point_y_offest== 0 ) scrollbar_fix_point_y_offest=scrollbar_thumb_y1-scrollbar_fix_point; } if (y-scrollbar_fix_point>=threshold) { if (scrollbar_thumb_y1+scrollbar_thumb_height+threshold<subwindow_height) new_y_point=y+scrollbar_fix_point_y_offest; else { scrollbar_fix_point_y_offest= 0 ; new_y_point= int (subwindow_height-scrollbar_thumb_height)- 1 ; } UpdateListAndScrollbarThumb(new_y_point); return ; } if (y-scrollbar_fix_point<=-(threshold)) { if (y- fabs (scrollbar_fix_point_y_offest)>= 0 ) new_y_point=y- fabs (scrollbar_fix_point_y_offest); else { new_y_point= 0 ; scrollbar_fix_point_y_offest= 0 ; } UpdateListAndScrollbarThumb(new_y_point); return ; } } void UpdateListAndScrollbarThumb( int new_point) { ObjectSetInteger ( 0 ,scrollbar_thumb_name, OBJPROP_YDISTANCE ,new_point); ShowSymbolInfo(ThumbYCoordinateToPercent(new_point)); scrollbar_fix_point= 0 ; } double ThumbYCoordinateToPercent( long y) { if (subwindow_height<= 0 ) subwindow_height= 1 ; return ((( double )y/subwindow_height)* 100 ); }

Теперь все функции нужно расставить по своим местам, чтобы программа заработала так, как было задумано. В функции OnChartEvent() нужно обработать события, посредством которых пользователь взаимодействует с подокном индикатора и расположенными в нем списком и полосой прокрутки:

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_CLICK ) { ZeroScrollbarThumbVariables(); ChartRedraw (); return ; } if (id== CHARTEVENT_MOUSE_MOVE ) { int x =( int )lparam; int y =( int )dparam; int window = WRONG_VALUE ; datetime time = NULL ; double price = 0.0 ; SetSubwindowProperties(); CheckMouseButtonState(sparam); if ( ChartXYToTimePrice ( 0 ,x,y,window,time,price)) { if (window==subwindow_number) { ChartSetInteger ( 0 , CHART_MOUSE_SCROLL , false ); ChartYToSubwindowY(y) ; SetScrollbarThumbBoundaries(); ChangeScrollbarThumbColorOnHover(x,y); SetScrollbarThumbState(x,y); if (scrollbar_thumb_clicked) MoveThumb(y); } else { ChartSetInteger ( 0 , CHART_MOUSE_SCROLL , true ); if (!scrollbar_thumb_clicked) SetScrollbarThumbColor(scrollbar_thumb_color); } } else { if (!scrollbar_thumb_clicked) SetScrollbarThumbColor(scrollbar_thumb_color); } ChartRedraw (); return ; } if (id== CHARTEVENT_CHART_CHANGE ) { SetSubwindowProperties(); scrollbar_thumb_y1=( int ) ObjectGetInteger ( 0 ,scrollbar_thumb_name, OBJPROP_YDISTANCE ); if (subwindow_height<= 0 ) return ; ResizeCanvas(); AdjustScrollbarBackground(); AdjustScrollbarThumb(); ShowSymbolInfo(ThumbYCoordinateToPercent(scrollbar_thumb_y1)); return ; } }

Функциями, выделенные в коде выше, являются вспомогательными. Их предназначение можно легко понять по комментариям.

void CheckMouseButtonState( string state) { if (state== "1" ) mouse_button_state= true ; if (state== "0" ) { ZeroScrollbarThumbVariables(); mouse_button_state= false ; } } void ChartYToSubwindowY( int &y) { chart_y_offset=( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_WINDOW_YDISTANCE ,subwindow_number); y-=chart_y_offset; }

Полосу прокрутки, как и холст, необходимо добавить в подокно индикатора во время инициализации.

int OnInit () { ChartSetInteger ( 0 , CHART_EVENT_MOUSE_MOVE , true ); IndicatorSetString ( INDICATOR_SHORTNAME ,subwindow_shortname); ArrayResize (symbol_property_colors,LIST_SIZE); ArrayResize (symbol_property_values,LIST_SIZE); SetSubwindowProperties(); canvas.FontSet(font_name,font_size, FW_NORMAL ); text_height=canvas.TextHeight( "A" )- 1 ; list_height=text_height*LIST_SIZE; AddCanvas(); AdjustScrollbarBackground(); AdjustScrollbarThumb(); ShowSymbolInfo(); ChartRedraw (); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Не забудем "прибрать за собой" в функции OnDeinit(). В зависимости от причины деинициализации программу можно настроить более точно.

void OnDeinit ( const int reason) { if (reason== REASON_REMOVE || reason== REASON_CHARTCHANGE || reason== REASON_RECOMPILE || reason== REASON_CHARTCLOSE || reason== REASON_CLOSE ) { DeleteScrollbar(); DeleteCanvas(); ChartSetInteger ( 0 , CHART_MOUSE_SCROLL , true ); ChartSetInteger ( 0 , CHART_EVENT_MOUSE_MOVE , false ); ChartRedraw (); } }

И, наконец, чтобы некоторые показатели символа обновлялись в режиме реального времени, в функцию OnCalculate() нужно добавить пару строк кода:

int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double &price[]) { scrollbar_thumb_y1=( int ) ObjectGetInteger ( 0 ,scrollbar_thumb_name, OBJPROP_YDISTANCE ); ShowSymbolInfo(ThumbYCoordinateToPercent(scrollbar_thumb_y1)); return (rates_total); }

Все готово. Код для изучения в редакторе MetaEditor 5 можно скачать в приложении к статье. Ниже вы можете посмотреть видео ролик, в котором демонстрируется работа описанного в статье функционала.

Заключение

Мы рассмотрели такой элемент управления, как полоса прокрутки (scrollbar). В статье был показан вариант, когда полоса прокрутки была собрана из отдельных графических объектов, которые в свою очередь располагаются поверх холста. В одной из следующих статей мы попробуем реализовать все полностью с помощью методов этого класса.