ZigZag всему голова (Часть II): Примеры получения, обработки и отображения данных

Введение

В первой части был описан модифицированный индикатор ZigZag и класс для получения данных индикаторов такого типа. Теперь мы покажем как создать индикаторы на основе этих инструментов, а также напишем эксперта для тестов, который будет заключать сделки по сигналам, формируемым индикатором ZigZag.

В качестве дополнения в этой статье будет представлена новая версия библиотеки для создания графических интерфейсов EasyAndFast.

Основные темы статьи:

индикаторы, с помощью которых можно определить характер поведения цены;

эксперт с графическим интерфейсом для сбора некоторой статистики поведения цены;

эксперт для подсчёта количества сегментов индикатора ZigZag в указанных диапазонах.

Индикаторы для определения характера поведения цены

Рассмотрим три индикатора для определения характера поведения цены.

FrequencyChangeZZ — вычисляет частоту образования разнонаправленных сегментов индикатора ZigZag.

— вычисляет частоту образования разнонаправленных сегментов индикатора ZigZag. SumSegmentsZZ — считает суммы сегментов из полученного набора и их среднее.

— считает суммы сегментов из полученного набора и их среднее. PercentageSegmentsZZ — определяет процентное соотношение сумм сегментов и разницу между ними.

— определяет процентное соотношение сумм сегментов и разницу между ними. MultiPercentageSegmentsZZ — определение характера формирования нескольких сегментов со старшего таймфрейма на основе показателей из предыдущего индикатора PercentageSegmentsZZ .

У каждого из этих индикаторов структура кода такая же, как и у индикатора ZigZag в первой части статьи. Поэтому остановимся только на главной функции (FillIndicatorBuffers), где осуществляется получение данных и заполнение индикаторных буферов.

Индикатор FrequencyChangeZZ

Для индикатора FrequencyChangeZZ код главной функции будет таким, как в листинге ниже. В функцию передаётся индекс бара и массив времени. Далее от времени текущего бара копируется нужное количество элементов (исходные данные) индикатора ZigZag и массива времени. Если исходные данные получены, то запрашиваются финальные данные. После чего останется только вызвать метод, который возвращает количество баров в наборе сегментов. Результат сохраняется в текущий элемент индикаторного буфера.

void FillIndicatorBuffers( const int i, const datetime &time[]) { int copy_total= 1000 ; for ( int t= 0 ; t< 10 ; t++) { if (:: CopyBuffer (zz_handle, 2 ,time[i],copy_total,h_zz_buffer_temp)==copy_total && :: CopyBuffer (zz_handle, 3 ,time[i],copy_total,l_zz_buffer_temp)==copy_total && :: CopyTime ( _Symbol , _Period ,time[i],copy_total,t_zz_buffer_temp)==copy_total) { zz.GetZigZagData(h_zz_buffer_temp,l_zz_buffer_temp,t_zz_buffer_temp); segments_bars_total_buffer[i]=zz.SegmentsTotalBars(); break ; } } }

Во внешних параметрах индикатора укажем, что:

(1) рассчитать значения нужно на всех имеющихся данных на графике,

(2) минимальное отклонение для формирования нового сегмента индикатора ZigZag и

(3) количество экстремумов для получения финальных данных.



Такие же параметры будут у всех представленных в этой статье индикаторов.

Рис. 1 – Внешние параметры индикатора.

На графике индикатор FrequencyChangeZZ рисует график в подокне, как показано ниже. Для наглядности на главный график загружен индикатор ZigZag. По показаниям этого индикатора хорошо видно, когда цена замедляется в выборе своего направления.

Рис. 2 – Демонстрация работы индикатора FrequencyChangeZZ.

Индикатор SumSegmentsZZ

В индикаторе SumSegmentsZZ главная функция для получения данных выглядит, как показано в следующем листинге. Всё тоже самое, что и в предыдущем примере. Единственное отличие только в том, что здесь заполняются три индикаторных буфера. Отдельно для сегментов направленных вверх и вниз. И ещё один для вычисления среднего этих показателей на текущих значениях.

void FillIndicatorBuffers( const int i, const datetime &time[]) { int copy_total= 1000 ; for ( int t= 0 ; t< 10 ; t++) { if ( CopyBuffer (zz_handle, 2 ,time[i],copy_total,h_zz_buffer_temp)==copy_total && CopyBuffer (zz_handle, 3 ,time[i],copy_total,l_zz_buffer_temp)==copy_total && CopyTime ( _Symbol , _Period ,time[i],copy_total,t_zz_buffer_temp)==copy_total) { zz.GetZigZagData(h_zz_buffer_temp,l_zz_buffer_temp,t_zz_buffer_temp); segments_up_total_buffer[i] =zz.SumSegmentsUp(); segments_dw_total_buffer[i] =zz.SumSegmentsDown(); segments_average_buffer[i] =(segments_up_total_buffer[i]+segments_dw_total_buffer[i])/ 2 ; break ; } } }

Загрузив индикатор SumSegmentsZZ на график, Вы увидите результат, как на скриншоте ниже. Здесь видно, что когда синяя линия выше красной, то это означает, что сумма сегментов направленных вверх больше суммы сегментов направленных вниз. И обратная логика — когда красная линия выше синей. Говорит ли нам это однозначно о том, куда продолжит двигаться цена, покажут эксперименты в тестере стратегий. На первый взгляд можно сказать, что, чем дольше сумма однонаправленных сегментов больше суммы противоположных сегментов, тем выше вероятность разворота.

Рис. 3 – Демонстрация работы индикатора SumSegmentsZZ.





Индикатор PercentageSegmentsZZ

Теперь рассмотрим индикатор PercentageSegmentsZZ. В главной функции этого индикатора также нужно заполнить три индикаторных буфера: по одному буферу для процентных соотношений сумм сегментов направленных (1) вверх и (2) вниз, и (3) отдельно для разницы между этими значениями.

void FillIndicatorBuffers( const int i, const datetime &time[]) { int copy_total= 1000 ; for ( int t= 0 ; t< 10 ; t++) { if ( CopyBuffer (zz_handle, 2 ,time[i],copy_total,h_zz_buffer_temp)==copy_total && CopyBuffer (zz_handle, 3 ,time[i],copy_total,l_zz_buffer_temp)==copy_total && CopyTime ( _Symbol , _Period ,time[i],copy_total,t_zz_buffer_temp)==copy_total) { zz.GetZigZagData(h_zz_buffer_temp,l_zz_buffer_temp,t_zz_buffer_temp); double sum_up =zz.SumSegmentsUp(); double sum_dw =zz.SumSegmentsDown(); double sum =sum_up+sum_dw; if (sum> 0 ) { segments_up_total_buffer[i] =zz.PercentSumSegmentsUp(); segments_dw_total_buffer[i] =zz.PercentSumSegmentsDown(); segments_difference_buffer[i] = fabs (segments_up_total_buffer[i]-segments_dw_total_buffer[i]); break ; } } } }

Ниже показано, что в итоге получилось. Попробуем интерпретировать полученный результат. Когда разница процентных соотношений между суммами разнонаправленных сегментов меньше определённого порога, то это можно рассматривать, как флэт. В этом случае также нужно учитывать, что соотношения должны часто меняться между собой, так как цена может долгое время смещаться в одну сторону и разница при этом будет ниже выбранного оптимизатором уровня. В таких случаях применяются модели, в которых рассматриваются формирования паттернов в определённой последовательности.

Рис. 4 – Демонстрация работы индикатора PercentageSegmentsZZ.





Индикатор MultiPercentageSegmentsZZ

В предыдущей статье был продемонстрирован эксперт, в котором анализировались данные индикатора ZigZag одновременно со старшего и младшего таймфреймов. Таким образом можно было более подробно проанализировать, каким образом вела себя цена внутри сегментов индикатора со старшего таймфрейма. Другими словами, мы определяли, как формировались сегменты старшего таймфрейма на младшем таймфрейме. Давайте попробуем посмотреть, как эта группа показателей будет выглядеть в виде отдельного индикатора, который показывает эти значения на ценовой истории.

Также, как и в эксперте из предыдущей части, будем получать четыре значения показателя разницы процентных соотношений сумм разнонаправленных сегментов. Один для старшего таймфрейма и три для младшего, рассчитанных по последних трём сегментам индикатора ZigZag на старшем таймфрейме. Цвета для индикаторных буферов сделаем такие же, как и в эксперте из предыдущей части. Потом сделаем эксперта для теста этого индикатора и нам будет значительно легче понимать, какие данные и за какой временной промежуток мы наблюдаем на графике.

#property indicator_buffers 4 #property indicator_plots 4 #property indicator_color1 clrSilver #property indicator_color2 clrRed #property indicator_color3 clrLimeGreen #property indicator_color4 clrMediumPurple

Объявляем четыре экземпляра класса CZigZagModule:

#include <Addons\Indicators\ZigZag\ZigZagModule.mqh> CZigZagModule zz_higher_tf; CZigZagModule zz_current0; CZigZagModule zz_current1; CZigZagModule zz_current2;

Во внешние параметры добавим возможность устанавливать таймфрейм для старшего индикатора:

input int NumberOfBars = 0 ; input int MinImpulseSize = 0 ; input int CopyExtremum = 5 ; input ENUM_TIMEFRAMES HigherTimeframe = PERIOD_H1 ;

Главная функция для заполнения индикаторных буферов реализована следующим образом. Сначала получаем исходные данные со старшего таймфрейма, который указываем во внешних параметрах. Затем получаем финальные данные и запоминаем значение показателя. Далее последовательно получаем данные по трём сегментам индикатора со старшего таймфрейма. После этого заполняем все индикаторные буферы. Для того чтобы индикатор корректно рассчитывался на истории и на последнем баре в реал-тайме/в тестере, понадобилось написать два отдельных блока кода.

void FillIndicatorBuffers( const int i, const int total, const datetime &time[]) { int index=total-i- 1 ; int copy_total= 1000 ; int h_buff= 2 ,l_buff= 3 ; datetime start_time_in = NULL ; datetime stop_time_in = NULL ; datetime stop_time=time[i]-( PeriodSeconds (HigherTimeframe)*copy_total); CopyBuffer (zz_handle_htf, 2 ,time[i],stop_time,h_zz_buffer_temp); CopyBuffer (zz_handle_htf, 3 ,time[i],stop_time,l_zz_buffer_temp); CopyTime ( _Symbol ,HigherTimeframe,time[i],stop_time,t_zz_buffer_temp); zz_higher_tf.GetZigZagData(h_zz_buffer_temp,l_zz_buffer_temp,t_zz_buffer_temp); double htf_value=zz_higher_tf.PercentSumSegmentsDifference(); zz_higher_tf.SegmentTimes(zz_handle_current,h_buff,l_buff, _Symbol ,HigherTimeframe, _Period , 0 ,start_time_in,stop_time_in); zz_current0.GetZigZagData(zz_handle_current, _Symbol , _Period ,start_time_in,stop_time_in); zz_higher_tf.SegmentTimes(zz_handle_current,h_buff,l_buff, _Symbol ,HigherTimeframe, _Period , 1 ,start_time_in,stop_time_in); zz_current1.GetZigZagData(zz_handle_current, _Symbol , _Period ,start_time_in,stop_time_in); zz_higher_tf.SegmentTimes(zz_handle_current,h_buff,l_buff, _Symbol ,HigherTimeframe, _Period , 2 ,start_time_in,stop_time_in); zz_current2.GetZigZagData(zz_handle_current, _Symbol , _Period ,start_time_in,stop_time_in); if (i<total- 1 ) { buffer_zz_higher_tf[i] =htf_value; buffer_segment_0[i] =zz_current0.PercentSumSegmentsDifference(); buffer_segment_1[i] =zz_current1.PercentSumSegmentsDifference(); buffer_segment_2[i] =zz_current2.PercentSumSegmentsDifference(); } else { if (new_bar_time!=t_zz_buffer_temp[ 0 ]) { new_bar_time=t_zz_buffer_temp[ 0 ]; if (i> 2 ) { int f= 1 ,s= 2 ; buffer_zz_higher_tf[i-f] =buffer_zz_higher_tf[i-s]; buffer_segment_0[i-f] =buffer_segment_0[i-s]; buffer_segment_1[i-f] =buffer_segment_1[i-s]; buffer_segment_2[i-f] =buffer_segment_2[i-s]; } } else { buffer_zz_higher_tf[i] =htf_value; buffer_segment_0[i] =zz_current0.PercentSumSegmentsDifference(); buffer_segment_1[i] =zz_current1.PercentSumSegmentsDifference(); buffer_segment_2[i] =zz_current2.PercentSumSegmentsDifference(); } } }

Сделаем копию эксперта из предыдущей статьи и допишем буквально несколько строк, чтобы протестировать индикатор MultiPercentageSegmentsZZ. Добавим внешний параметр для установки старшего таймфрейма. Для того чтобы индикатор показывался во время теста эксперта в тестере в режиме визуализации, достаточно получить его хендл.

input uint CopyExtremum = 3 ; input int MinImpulseSize = 0 ; input ENUM_TIMEFRAMES HigherTimeframe = PERIOD_H1 ; ... int OnInit ( void ) { ... string zz_path1= "Custom\\ZigZag\\ExactZZ_Plus.ex5" ; string zz_path2= "Custom\\ZigZag\\MultiPercentageSegmentsZZ.ex5" ; zz_handle_current =:: iCustom ( _Symbol , _Period ,zz_path1, 0 ,MinImpulseSize, false , false ); zz_handle_higher_tf =:: iCustom ( _Symbol ,HigherTimeframe,zz_path1, 0 ,MinImpulseSize, false , false ); zz_handle =:: iCustom ( _Symbol , _Period ,zz_path2, 0 ,MinImpulseSize,CopyExtremum,HigherTimeframe); ... return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Вот так это выглядит в тестере:

Рис. 5 – Демонстрация работы индикатора MultiPercentageSegmentsZZ.

Все описанные выше индикаторы могут применяться в различных комбинациях и одновременно на разных таймфреймах. В следующем разделе, применяя рассмотренные инструменты, попробуем собрать некоторую статистику по множеству символов, чтобы понять, какие из них лучше подходят для торговли в ценовом канале.





Эксперт для сбора и отображения статистики

В качестве дополнения к этой статье публикуется новая версия библиотеки для создания графических интерфейсов EasyAndFast. Перечислим здесь только то, какие возможности появились у пользователей этой библиотеки:

Изменение цвета фона каждой ячейки в таблице (класс CTable ).

). Направление сортировки.

При нажатии на чекбокс в ячейке таблицы строка теперь не выделяется, если задан такой режим.

В класс CKeys добавлена возможность ввода цифровой клавиатуры.

добавлена возможность ввода цифровой клавиатуры. Добавлен класс CFrame для объединения элементов в группы:

Рис. 6 – Пример объединения элементов в группы.

Вертикальная прокрутка колёсиком мыши в таблицах и списках.

Добавлен класс CWndCreate , в который включены базовые методы-шаблоны для быстрого создания большинства видов элементов. Должен использоваться, как базовый для пользовательского класса. Использование этого класса позволяет не повторять объявление и имплементацию одних и тех же методов создания элементов в разных проектах, что значительно ускоряет разработку.

, в который включены базовые методы-шаблоны для быстрого создания большинства видов элементов. Должен использоваться, как базовый для пользовательского класса. Использование этого класса позволяет не повторять объявление и имплементацию одних и тех же методов создания элементов в разных проектах, что значительно ускоряет разработку. В класс CElement добавлена проверка на правильную последовательность создания элементов.

добавлена проверка на правильную последовательность создания элементов. В классе CWndEvents после удаления элемента обязательное обнуление идентификатора.

после удаления элемента обязательное обнуление идентификатора. В класс CWndEvents добавлен метод GetActiveWindowIndex () для получения индекса активированного окна.

добавлен метод () для получения индекса активированного окна. Исправления в классе CListView. В методе Clear() нужно обнулять некоторые вспомогательные поля для предотвращения выхода за пределы массива в других методах класса CListView.

Скачать новую версию библиотеки Вы можете в базе кода.

Далее создадим тестового эксперта для сбора некоторой статистики, используя уже новую версию библиотеки EasyAndFast. Сначала создадим графический интерфейс приложения, а уже потом создадим методы для сбора и отображения статистики.

Определимся с элементами управления графического интерфейса:

Форма для элементов управления.

Строка состояния.

Поле ввода для фильтрации валют, которые нужно собрать в списке окна обзора рынка.

Выпадающие календари для указания начальной и конечной даты для сбора статистики.

Поле ввода для уровня индикатора.

Копка для запроса данных.

Таблица для отображения собранных данных.

Индикатора выполнения.

Как говорилось ранее, для более быстрого и удобного способа создания графического интерфейса, теперь к пользовательскому классу в качестве базового класса нужно подключать класс CWndCreate. Полная связь тогда будет такой: CWndContainer -> CWndEvents -> CWndCreate -> CProgram. Наличие в этой схеме класса CWndCreate добавляет возможность создавать элементы графического интерфейса одной строкой без создания в пользовательском классе отдельных методов, как это было ранее. Класс содержит разные шаблоны практически для всех элементов библиотеки. Его можно дополнять новыми шаблонами при возникновении такой необходимости.

Для создания графического интерфейса объявляем перечисленные в списке выше элементы, как показано в следующем листинге кода. В текущей версии класса CWndCreate пока нет шаблона для быстрого создания таблиц, поэтому создадим этот метод сами.

#include <EasyAndFastGUI\WndCreate.mqh> class CProgram : public CWndCreate { private : CWindow m_window; CStatusBar m_status_bar; CDropCalendar m_from_date; CDropCalendar m_to_date; CButton m_request; CTextEdit m_filter; CTextEdit m_level; CComboBox m_data_type; CTable m_table; CProgressBar m_progress_bar; public : bool CreateGUI( void ); private : bool CreateTable( const int x_gap, const int y_gap); };

Для создания графического интерфейса с таким содержанием достаточно просто вызвать нужные методы класса CWndCreate, указав в качестве аргументов значения свойств, как это показано в листинге кода ниже. Чтобы выяснить, к какому свойству относится тот или иной параметр метода, нужно установить в него текстовый курсор и нажать сочетание клавиш Ctrl + Shift + Space:

Рис. 7 – Просмотр параметров метода.

Если нужно сразу установить, какие-то дополнительные свойства, то сделать это можно как в примере с полем ввода фильтра валют. Здесь указывается, что чек-бокс по умолчанию будет включен сразу после создания элемента.

bool CProgram::CreateGUI( void ) { if (!CWndCreate::CreateWindow(m_window, "ZZ Market Scanner" , 1 , 1 , 640 , 480 , true , true , true , true )) return ( false ); string text_items[ 1 ]; text_items[ 0 ]= "For Help, press F1" ; int width_items[]={ 0 }; if (!CWndCreate::CreateStatusBar(m_status_bar,m_window, 1 , 23 , 22 ,text_items,width_items)) return ( false ); if (!CWndCreate::CreateTextEdit(m_filter, "Symbols filter:" ,m_window, 0 , true , 7 , 25 , 627 , 535 , "USD" , "Example: EURUSD,GBP,NOK" )) return ( false ); else m_filter.IsPressed( true ); if (!CWndCreate::CreateDropCalendar(m_from_date, "From:" ,m_window, 0 , 7 , 50 , 130 , D'2018.01.01' )) return ( false ); if (!CWndCreate::CreateDropCalendar(m_to_date, "To:" ,m_window, 0 , 150 , 50 , 117 ,:: TimeCurrent ())) return ( false ); if (!CWndCreate::CreateTextEdit(m_level, "Level:" ,m_window, 0 , false , 280 , 50 , 85 , 50 , 100 , 0 , 1 , 0 , 30 )) return ( false ); if (!CWndCreate::CreateButton(m_request, "Request" ,m_window, 0 , 375 , 50 , 70 )) return ( false ); if (!CreateTable( 2 , 75 )) return ( false ); if (!CWndCreate::CreateProgressBar(m_progress_bar, "Processing:" ,m_status_bar, 0 , 2 , 3 )) return ( false ); CWndEvents::CompletedGUI(); return ( true ); }

В случае с таблицей создаём свой метод, так как это сложный элемент с большим количеством свойств, которые нужно указывать до создания элемента. В ней будет четыре столбца. В первом будут отображаться валютные пары. В остальных столбцах будут показываться статистические данные по трём таймфреймам: M5, H1, H8.

bool CProgram::CreateTable( const int x_gap, const int y_gap) { #define COLUMNS1_TOTAL 4 #define ROWS1_TOTAL 1 m_table.MainPointer(m_window); int width[COLUMNS1_TOTAL]; :: ArrayInitialize (width, 50 ); width[ 0 ]= 80 ; int text_x_offset[COLUMNS1_TOTAL]; :: ArrayInitialize (text_x_offset, 7 ); ENUM_ALIGN_MODE align[COLUMNS1_TOTAL]; :: ArrayInitialize (align, ALIGN_CENTER ); align[ 0 ]= ALIGN_LEFT ; m_table.TableSize(COLUMNS1_TOTAL,ROWS1_TOTAL); m_table.TextAlign(align); m_table.ColumnsWidth(width); m_table.TextXOffset(text_x_offset); m_table.ShowHeaders( true ); m_table.IsSortMode( true ); m_table.IsZebraFormatRows( clrWhiteSmoke ); m_table.AutoXResizeMode( true ); m_table.AutoYResizeMode( true ); m_table.AutoXResizeRightOffset( 2 ); m_table.AutoYResizeBottomOffset( 24 ); if (!m_table.CreateTable(x_gap,y_gap)) return ( false ); string headers[]={ "Symbols" , "M5" , "H1" , "H8" }; for ( uint i= 0 ; i<m_table.ColumnsTotal(); i++) m_table.SetHeaderText(i,headers[i]); CWndContainer::AddToElementsArray( 0 ,m_table); return ( true ); }

Теперь рассмотрим методы для получения данных. Сначала нужно получить символы, с которыми будем работать. В этой версии эксперта данные будем получать с форекс-символов. При этом будем исключать те символы, торговля по которым запрещена. Здесь также понадобится вспомогательный метод CheckFilterText(), с помощью которого будем проверять символ по фильтру. В поле ввода пользователь сможет ввести через запятую текстовые значения, которые должны быть в названиях символов. Если чек-бокс этого поля ввода отключен или текст не введён, то проверка не будет осуществляться. Если эти проверки пройдены и нужно найти совпадение, то далее введённый текст разбивается на подстроки и осуществляется поиск искомой строки.

class CProgram : public CWndCreate { private : bool CheckFilterText( const string symbol_name); }; bool CProgram::CheckFilterText( const string symbol_name) { bool check= false ; if (!m_filter.IsPressed()) return ( true ); string text=m_filter.GetValue(); if (text== "" ) return ( true ); string elements[]; ushort sep=:: StringGetCharacter ( "," , 0 ); :: StringSplit (text,sep,elements); int elements_total=:: ArraySize (elements); for ( int e= 0 ; e<elements_total; e++) { :: StringTrimLeft (elements[e]); :: StringTrimRight (elements[e]); if (:: StringFind (symbol_name,elements[e])>- 1 ) { check= true ; break ; } } return (check); }

В методе CProgram::GetSymbols() в цикле проходимся по всем имеющимся на сервере символам и собираем в массив те, которые соответствуют указанным критериям. В общем цикле все символы удаляются из окна обзор рынка, и затем в это окно добавляются только те, которые содержатся в массиве.

class CProgram : public CWndCreate { private : string m_symbols[]; private : void GetSymbols( void ); }; void CProgram::GetSymbols( void ) { m_progress_bar.LabelText( "Get symbols..." ); m_progress_bar.Update( 0 , 1 ); :: ArrayFree (m_symbols); int symbols_total=:: SymbolsTotal ( false ); for ( int i= 0 ; i<symbols_total; i++) { string symbol_name=:: SymbolName (i, false ); :: SymbolSelect (symbol_name, false ); if (:: SymbolInfoInteger (symbol_name, SYMBOL_TRADE_CALC_MODE )!= SYMBOL_CALC_MODE_FOREX ) continue ; if (:: SymbolInfoInteger (symbol_name, SYMBOL_TRADE_MODE )== SYMBOL_TRADE_MODE_DISABLED ) continue ; if (!CheckFilterText(symbol_name)) continue ; int array_size=:: ArraySize (m_symbols); :: ArrayResize (m_symbols,array_size+ 1 , 1000 ); m_symbols[array_size]=symbol_name; } int array_size=:: ArraySize (m_symbols); if (array_size< 1 ) { :: ArrayResize (m_symbols,array_size+ 1 ); m_symbols[array_size]= _Symbol ; } int selected_symbols_total=:: ArraySize (m_symbols); for ( int i= 0 ; i<selected_symbols_total; i++) :: SymbolSelect (m_symbols[i], true ); }

Для получения данных по собранным символам нужно сначала получить хендлы индикатора на них. Каждый раз, когда получаем хендл индикатора, нужно дождаться окончания его расчёта, прежде чем скопировать его данные для дальнейшего анализа. После того как все данные получены, осуществляются необходимые расчёты.

Для этих целей предназначен метод CProgram::GetSymbolsData(). Метод принимает два параметра: символ и таймфрейм. Получив хендл индикатора, узнаем, сколько всего баров есть в указанном временном диапазоне. Диапазон дат можно указывать с помощью элементов управления в графическом интерфейсе приложения. Далее пробуем получить количество рассчитанных данных индикатора. Дело в том, что сразу после получения хендла расчёт индикатора может быть ещё не завершён. Поэтому, если функция BarsCalculated() вернула значение -1, снова делаем попытки получить корректное значение, пока оно не будет равно либо больше общего количества баров в указанном временном диапазоне.

После того, как данные индикатора рассчитаны, можно попробовать их получить в массив. Здесь также могут понадобиться несколько попыток, пока количество также не станет больше либо равным значению общего количества баров.

Если данные индикаторы успешно скопированы в массив, осталось только произвести необходимые вычисления. В данном случае рассчитаем процентное соотношение между общим количеством данных к количеству тех, когда значение индикатора выше указанного уровня. Этот уровень также можно указывать в графическом интерфейсе приложения.

В конце метода нужно удалить хендл индикатора, освободив тем самым его расчётную часть. Метод CProgram::GetSymbolsData() будет вызываться множество раз для выбранного списка символов и по нескольким таймфреймам. Расчёт для каждого нужно произвести всего один раз, и полученное значение отобразить в таблице графического интерфейса, поэтому хендлы больше не понадобятся и их можно удалять.

class CProgram : public CWndCreate { private : double GetSymbolsData( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES period); }; double CProgram::GetSymbolsData( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES period) { double result = 0.0 ; int buffer_index = 2 ; string path = "::Indicators\\Custom\\ZigZag\\PercentageSegmentsZZ.ex5" ; int handle =:: iCustom (symbol,period,path, 0 , 0 , 5 ); if (handle!= INVALID_HANDLE ) { double data[]; datetime start_time =m_from_date.SelectedDate(); datetime end_time =m_to_date.SelectedDate(); int bars_total=:: Bars (symbol,period,start_time,end_time); int bars_calculated=:: BarsCalculated (handle); if (bars_calculated<bars_total) { while ( true ) { :: Sleep ( 100 ); bars_calculated=:: BarsCalculated (handle); if (bars_calculated>=bars_total) break ; } } int copied=:: CopyBuffer (handle,buffer_index,start_time,end_time,data); if (copied< 1 ) { while ( true ) { :: Sleep ( 100 ); copied=:: CopyBuffer (handle,buffer_index,start_time,end_time,data); if (copied>=bars_total) break ; } } int total=:: ArraySize (data); if (total< 1 ) return (result); int counter= 0 ; for ( int k= 0 ; k<total; k++) { if (data[k]>( double )m_level.GetValue()) counter++; } result=(( double )counter/( double )total)* 100 ; } :: IndicatorRelease (handle); return (result); }

Каждый раз когда собираем новый список символов, таблицу нужно перестроить заново. Для этого нужно просто удалить все строки и добавить нужное количество.

class CProgram : public CWndCreate { private : void RebuildingTables( void ); }; void CProgram::RebuildingTables( void ) { m_table.DeleteAllRows(); int symbols_total=:: ArraySize (m_symbols); for ( int i= 1 ; i<symbols_total; i++) m_table.AddRow(i); }

Для заполнения столбцов таблицы данными используется метод CProgram::SetData(). В него передаётся два параметра: индекс столбца и таймфрейм. Здесь в цикле проходим по ячейкам указанного столбца и заполняем их рассчитанными значениями. Чтобы пользователю было понятно, что сейчас происходит, будем показывать индикатор выполнения, в котором будет отображаться символ и таймфрейм, по которому только что были получены данные.

class CProgram : public CWndCreate { private : void SetData( const int column_index, const ENUM_TIMEFRAMES period); string GetPeriodName( const ENUM_TIMEFRAMES period); }; void CProgram::SetData( const int column_index, const ENUM_TIMEFRAMES period) { for ( uint r= 0 ; r<( uint )m_table.RowsTotal(); r++) { double value=GetSymbolsData(m_symbols[r],period); m_table.SetValue(column_index,r, string (value), 2 , true ); m_table.Update(); m_progress_bar.LabelText( "Data preparation [" +m_symbols[r]+ "," +GetPeriodName(period)+ "]..." ); m_progress_bar.Update(r,m_table.RowsTotal()); } } string CProgram::GetPeriodName( const ENUM_TIMEFRAMES period) { return (:: StringSubstr (:: EnumToString (period), 7 )); }

Главным методом для заполнения таблицы данными здесь является CProgram::SetDataToTable(). Здесь таблица сначала перестраивается. Затем в ней нужно установить заголовки и тип данных (TYPE_DOUBLE). В первый столбец установим собранные символы. После этого таблицу нужно перерисовать, чтобы сразу видеть изменения.

Теперь можно приступать к получению данных индикаторов на всех указанных символах и таймфреймах. Для этого здесь просто нужно вызывать метод CProgram::SetData(), передавая в качестве параметров индекс столбца и таймфрейм.

class CProgram : public CWndCreate { private : void SetDataToTable( void ); }; void CProgram::SetDataToTable( void ) { m_progress_bar.LabelText( "Data preparation..." ); m_progress_bar.Update( 0 , 1 ); RebuildingTable(); string headers[]={ "Symbols" , "M5" , "H1" , "H8" }; for ( uint i= 0 ; i<m_table.ColumnsTotal(); i++) m_table.SetHeaderText(i,headers[i]); for ( uint i= 1 ; i<m_table.ColumnsTotal(); i++) m_table.DataType(i, TYPE_DOUBLE ); for ( uint r= 0 ; r<( uint )m_table.RowsTotal(); r++) m_table.SetValue( 0 ,r,m_symbols[r], 0 , true ); m_table.Update( true ); SetData( 1 , PERIOD_M5 ); SetData( 2 , PERIOD_H1 ); SetData( 3 , PERIOD_H8 ); }

Перед тем как с помощью метода CProgram::GetData() начать процесс получения данных, нужно сделать видимым индикатор выполнения. Для этого используется метод CProgram::StartProgress(). После окончания процесса получения данных нужно скрыть индикатор выполнения и убрать фокус с нажатой кнопки. Для этих целей нужно вызвать метод CProgram::EndProgress().

class CProgram : public CWndCreate { private : void GetData( void ); void StartProgress( void ); void EndProgress( void ); }; void CProgram::GetData( void ) { StartProgress(); GetSymbols(); SetDataToTable(); EndProgress(); } void CProgram::StartProgress( void ) { m_progress_bar.LabelText( "Please wait..." ); m_progress_bar.Update( 0 , 1 ); m_progress_bar.Show(); m_chart.Redraw(); } void CProgram::EndProgress( void ) { m_progress_bar.Hide(); m_request.MouseFocus( false ); m_request.Update( true ); m_chart.Redraw(); }

Когда пользователь нажимает кнопку Request, генерируется пользовательское событие ON_CLICK_BUTTON и по идентификатору элемента мы можем определить, какая кнопка была нажата. Если это кнопка Request, то запускаем процесс получения данных.

В методе создания таблицы мы включили возможность сортировки таблицы нажатием по заголовкам. Каждый раз делая это, генерируется пользовательское событие ON_SORT_DATA. При получении этого событие необходимо обновить таблицу, чтобы отобразить изменения.

void CProgram::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CLICK_BUTTON) { if (lparam==m_request.Id()) { GetData(); return ; } return ; } if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_SORT_DATA) { if (lparam==m_table.Id()) { m_table.Update( true ); return ; } return ; } }

Давайте теперь посмотрим, что из этого получилось. Если скомпилировать программу и загрузить её на график, то увидим результат, как показано на скриншоте ниже. По умолчанию установлены следующие параметры:

Поле ввода Symbols filter включено и в нём указано, что нужно получить данные только тех символов, в названиях которых есть USD.

включено и в нём указано, что нужно получить данные только тех символов, в названиях которых есть USD. Данные нужно получить в диапазоне дат с 2018.01.01 по 2018.12.21 .

по . В поле Level установлен уровень со значением 30 , относительно которого осуществляются расчёты.

установлен уровень со значением , относительно которого осуществляются расчёты. В этой версии таймфреймы, на которых нужно произвести расчёты жёстко прописаны в коде: M5, H1, H8.

Рис. 8 – Графический интерфейс MQL-приложения.

Нажатие на кнопку Request запускает процесс получения данных:

Рис. 9 – Процесс получения данных.

После того, как все данные получены Вы можете их отсортировать:

Рис. 10 – Сортировка данных таблицы.

Это приложение Вы можете изменить и использовать, для решения каких-то своих задач. Таблицу можно заполнить любыми другими показателями.

В качестве ещё одного примера с таблицами, далее будет продемонстрировано, как сделать восприятие данных в ней ещё более простым. Как уже говорилось в начале этого раздела статьи, в последней версии библиотеки EasyAndFast есть возможность устанавливать цвет фона ячейкам таблицы. Это позволяет форматировать таблицу по своим условиям, как это сделано в различных табличных редакторах. На скриншоте ниже показано, как можно отформатировать данные в таблицах Excel. Для каждой ячейки установлен свой цвет фона и даже при сортировке массивов цвета фонов остаются всегда на одних и тех же значениях.

Рис. 11 – Цветовые шкалы в Excel.

Такое форматирование таблиц даёт возможность быстрее проводить визуальный анализ данных в своих исследованиях.

Внесём небольшие изменения и дополнения в MQL-приложение, которое рассматривали выше. Для установки уникального цвета к каждой ячейки таблицы нужно отключить форматирование в стиле «зебра». Закомментируем эту строку кода.

Теперь создадим метод для форматирования таблицы - CProgram::SetColorsToTable(). Для работы с цветом будем использовать класс CColors. Он уже есть в библиотеке для создания графических интерфейсов, поэтому подключение файла к проекту не требуется. Объявляем два массива для работы: (1) массив для получения цветов градиента и (2) массив цветов, из которых будет формироваться градиент. В данном случае создадим трёхцветный градиент. Чем меньше будет значение, тем к более красному оттенку (clrTomato) будет приближаться цвет. Чем значение больше — к более синему (clrCornflowerBlue). Чтобы отделить эти две цветовые зоны в качестве переходного (среднего) добавим белый цвет.

Определим размер диапазона значений от минимального к максимальному. Именно такого размера будет массив градиента. Установка размера массива и его заполнение осуществляется в методе CColors::Gradient(). В завершающем цикле устанавливаются цвета ячейкам таблицы. Для того чтобы не выйти за пределы диапазона массива, индекс рассчитывается, как значение ячейки минус минимальное значение диапазона. В конце метода обязательное обновление таблицы для отображения внесённых изменений.

class CProgram : public CWndCreate { private : void SetColorsToTable( void ); }; void CProgram::SetColorsToTable( void ) { CColors clr; color out_colors[]; color colors[ 3 ]={ clrTomato , clrWhite , clrCornflowerBlue }; double max = 0 ; double min = 100 ; for ( uint c= 1 ; c<( uint )m_table.ColumnsTotal(); c++) { for ( uint r= 0 ; r<( uint )m_table.RowsTotal(); r++) { max =:: fmax (max,( double )m_table.GetValue(c,r)); min =:: fmin (min,( double )m_table.GetValue(c,r)); } } max =:: floor (max); min =:: floor (min); int range = int (max-min)+ 1 ; clr.Gradient(colors,out_colors,range); for ( uint c= 1 ; c<( uint )m_table.ColumnsTotal(); c++) { for ( uint r= 0 ; r<( uint )m_table.RowsTotal(); r++) { int index=( int )m_table.GetValue(c,r)-( int )min; m_table.BackColor(c,r,out_colors[ index ], true ); } } m_table.Update(); }

Ниже показано, как это выглядит в графическом интерфейсе. В данном случае результаты говорят о том, что чем меньше значение, тем меньше трендов было на исследуемом участке. Возможно, имеет смысл устанавливать, как можно более широкий диапазон дат, чтобы получить информацию на как можно большем количестве данных.

Рис. 12 – Цветовая шкала для визуализации данных в таблице.

Учитывайте, что чем больше вы устанавливаете диапазон дат, тем больше используется данных и, соответственно, тем больше времени понадобится для формирования данных и расчётов показателей. Если каких-то данных не хватает, будет произведена попытка их закачки с сервера.





Считаем количество сегментов по размеру

Теперь напишем программу для подсчёта количества сегментов по их размеру. Сделаем копию эксперта из предыдущего раздела и внесём в него необходимые изменения и дополнения. Здесь будут две таблицы, в первой из них используется только один столбец со списком исследуемых символов. Во второй таблице будет два столбца данных: (1) возрастающие диапазоны в пунктах и (2) количество сегментов по диапазонам в первом столбце. На скриншоте ниже показано, как выглядит графический интерфейс сразу после загрузки программы на график.

Рис. 13 – Программа для подсчёта количества сегментов по размеру.

Кнопка Request запрашивает список символов по указанному фильтру. При нажатии на кнопку Calculate собираются данные из указанного временного диапазона, которые затем распределяются во второй таблице.

В основном все методы остались такими же, как и в предыдущем эксперте, поэтому рассмотрим только то, что относится ко второй таблице. В первую очередь нужно получить данные индикатора. Это осуществляется в методе CProgram::GetIndicatorData(). Сначала подключаемся к индикатору ZigZag и затем получаем его данные в указанном временном диапазоне. В статусную строку выводим информацию с символом, таймфреймом и количеством полученных сегментов индикатора.

class CProgram : public CWndCreate { private : void GetIndicatorData( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES period); }; void CProgram::GetIndicatorData( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES period) { string path = "::Indicators\\Custom\\ZigZag\\ExactZZ_Plus.ex5" ; int handle =:: iCustom (symbol,period,path, 0 , 0 ); if (handle!= INVALID_HANDLE ) { datetime start_time =m_from_date.SelectedDate(); datetime end_time =m_to_date.SelectedDate(); m_zz.GetZigZagData(handle, 2 , 3 ,symbol,period,start_time,end_time); string text= "[" +symbol+ "," +( string )GetPeriodName(period)+ "] - Segments total: " +( string )m_zz.SegmentsTotal(); m_status_bar.SetValue( 0 ,text); m_status_bar.GetItemPointer( 0 ).Update( true ); } :: IndicatorRelease (handle); }

Для первого столбца таблицы нужно рассчитывать ценовые диапазоны с указанным шагом. Для этих целей используется метод CProgram::GetLevels(). Чтобы определить количество диапазонов нужно сначала получить максимальный размер сегмента в полученном наборе данных. Далее в цикле заполняем массив уровнями с указанным шагом пока не дойдём до максимального значения.

class CProgram : public CWndCreate { private : int m_levels_array[]; private : void GetLevels( void ); }; void CProgram::GetLevels( void ) { :: ArrayFree (m_levels_array); int max_value= int (m_zz.LargestSegment()/m_symbol. Point ()); int counter_levels= 0 ; while ( true ) { int size=:: ArraySize (m_levels_array); :: ArrayResize (m_levels_array,size+ 1 ); m_levels_array[size]=counter_levels; if (counter_levels>max_value) break ; counter_levels+=( int )m_step.GetValue(); } }

Для заполнения второй таблицы данными предназначен метод CProgram::SetDataToTable2(). В самом начале проверяется, выделен ли символ в списке первой таблицы. Если оказывается что нет, то программа выходит из метода, отправив сообщение в журнал экспертов. Если какая-то строка в первой таблице выделена, то определяем символ и получаем по нему данные. После этого вызываются методы, которые рассматривали выше, для получения данных индикатора и расчёта уровней. Данные индикатора получаем с тем же таймфреймом, на котором загружен эксперт.

Когда мы знаем количество уровней, то уже можем построить таблицу необходимого размера и заполнить её значениями. Сначала заполняем первый столбец значениями диапазонов. Затем заполняем второй столбец. Последовательно проходя по всем диапазонам, увеличиваем счётчик в ячейках для тех сегментов, которые помещаются в этот диапазон.

class CProgram : public CWndCreate { private : void SetDataToTable2( void ); }; void CProgram::SetDataToTable2( void ) { if (m_table1.SelectedItem()== WRONG_VALUE ) { :: Print ( __FUNCTION__ , " > Select a symbol in the table on the left!" ); return ; } StartProgress(); m_table2.Hide(); string symbol=m_table1.GetValue( 0 ,m_table1.SelectedItem()); m_symbol.Name(symbol); GetIndicatorData(symbol, _Period ); GetLevels(); RebuildingTable2(); for ( uint r= 0 ; r<( uint )m_table2.RowsTotal(); r++) m_table2.SetValue( 0 ,r,( string )m_levels_array[r], 0 ); int items_total=:: ArraySize (m_levels_array); int segments_total=m_zz.SegmentsTotal(); for ( int i= 0 ; i<items_total- 1 ; i++) { m_progress_bar.LabelText( "Get data [" +( string )m_levels_array[i]+ "]..." ); m_progress_bar.Update(i,m_table2.RowsTotal()); for ( int s= 0 ; s<segments_total; s++) { int size= int (m_zz.SegmentSize(s)/m_symbol. Point ()); if (size>m_levels_array[i] && size<m_levels_array[i+ 1 ]) { int value=( int )m_table2.GetValue( 1 ,i)+ 1 ; m_table2.SetValue( 1 ,i,( string )value, 0 ); } } } m_table2.Update( true ); EndProgress(); }

Для примера получим размеры сегментов по символу EURUSD с 2010 года по текущий момент на пятиминутном графике. Диапазоны выставим с шагом 100 пятизначных пунктов. Результат показан на скриншоте ниже.

Общее количество сегментов — 302145. Видно, что максимальное количество сегментов в диапазоне от нуля до 100. Далее от уровня к уровню количество сегментов уменьшается. За указанный временной период максимальный размер сегмента достигал 2400 пятизначных пунктов.

Рис. 14 – Результат подсчёта количества сегментов по размеру.





Считаем количество сегментов по длительности

Для полноты информации хотелось бы ещё узнать, какую длительность имеют сегменты в собранных группах. Чтобы найти какие-то закономерности, нам нужно иметь всю статистику исследуемых данных. Создадим ещё одну версию эксперта. Просто сделаем копию программы из предыдущего раздела и дополним графический интерфейс ещё одной таблицей. В таблице будет два столбца: (1) количество баров и (2) количество сегментов с таким количеством баров. На скриншоте ниже показано, как выглядит графический интерфейс сразу после загрузки программы на график.

Рис. 15 – Программа для подсчёта количества сегментов по длительности.

Последовательность действий для получения данных во всех таблицах будет такой:

Нажимаем кнопку Request для получения списка символов.

для получения списка символов. Выбираем символ выделяя строку в первой таблице.

Нажимаем кнопку Calculate для получения данных во вторую таблицу.

для получения данных во вторую таблицу. Для получения данных в третью таблицу выбираем нужный диапазон выделяя строку во второй таблице.

В листинге ниже представлен код метода CProgram::SetDataToTable3() для получения данных и заполнения третьей таблицы. По выделенной строке здесь получаем диапазон, в котором нужно подсчитать количество сегментов по их длительности. Количество строк в этой таблице определяется максимальным по длительности в барах сегментом из полученного набора данных. При заполнении второго столбца таблицы последовательно проходим по всем строкам и считаем сегменты, которые подходят по размеру выбранного диапазона и по количеству баров.

class CProgram : public CWndCreate { private : void SetDataToTable3( void ); }; void CProgram::SetDataToTable3( void ) { if (m_table2.SelectedItem()== WRONG_VALUE ) { :: Print ( __FUNCTION__ , " > Select a range in the table on the left!" ); return ; } StartProgress(); m_table3.Hide(); int selected_row_index=m_table2.SelectedItem(); int selected_range=( int )m_table2.GetValue( 0 ,selected_row_index); RebuildingTable3(); for ( uint r= 0 ; r<( uint )m_table3.RowsTotal(); r++) m_table3.SetValue( 0 ,r,( string )(r+ 1 ), 0 ); int segments_total=m_zz.SegmentsTotal(); for ( uint r= 0 ; r<( uint )m_table3.RowsTotal(); r++) { m_progress_bar.LabelText( "Get data [" +( string )r+ "]..." ); m_progress_bar.Update(r,m_table3.RowsTotal()); for ( int s= 0 ; s<segments_total; s++) { int size = int (m_zz.SegmentSize(s)/m_symbol. Point ()); int bars =m_zz.SegmentBars(s); if (size>selected_range && size<selected_range+( int )m_step.GetValue() && bars==r+ 1 ) { int value=( int )m_table3.GetValue( 1 ,r)+ 1 ; m_table3.SetValue( 1 ,r,( string )value, 0 ); } } } m_table3.Update( true ); EndProgress(); }

При выделении строки в таблицах и списках генерируется пользовательское событие ON_CLICK_LIST_ITEM. В данном случае отслеживаем приход этого события с идентификатором второй таблицы.

void CProgram::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ... if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CLICK_LIST_ITEM) { if (lparam==m_table2.Id()) { SetDataToTable3(); return ; } return ; } ... }

При получении нового списка символов или при расчёте данных на новом выделенном символе в первой таблице, неактуальные данные с предыдущих расчётов нужно очистить в таблицах, чтобы не было путаницы, какие сейчас данные отображаются.

void CProgram::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CLICK_BUTTON) { if (lparam==m_request.Id()) { SetDataToTable1(); m_table2.DeleteAllRows( true ); m_table3.DeleteAllRows( true ); return ; } if (lparam==m_calculate.Id()) { SetDataToTable2(); m_table3.DeleteAllRows( true ); } return ; } ... }

Запускаем описанного выше эксперта на графике и получаем результат, как показано ниже. В данном случае был сформирован список валютных пар, в которых есть доллар (USD). Затем были получены данные по символу GBPUSD от начала 2018 года и сформирован список диапазонов (вторая таблица) с шагом 100 и подсчитанными сегментами для каждого из них. Для примера во второй таблице выделена строка с диапазоном 200 и количеством сегментов 1922 (от 200 до 300). В третьей таблице показаны длительности всех сегментов из выделенного во второй таблице диапазона. Например, видно, что за этот период по GBPUSD было только 11 сегментов длительностью 10 баров из указанного диапазона.

Рис. 16 – Результат подсчёта количества сегментов по длительности.





Некоторые тонкости работы с графическим интерфейсом

В качестве дополнения хотелось бы показать пример, как правильно обрабатывать событие изменения символа и таймфрейма графика, когда в MQL-программе используется графический интерфейс. Так как в графических интерфейсах может быть очень много различных элементов управления, то на загрузку и инициализацию всего набора может понадобиться какое-то существенное время. В некоторых случаях это затрачиваемое время можно сэкономить. Как раз таки изменение символа и таймфрейма графика относится к таким случаям. Не нужно в таких случаях снова и снова удалять и создавать графический интерфейс заново.

Правильно это делается следующим образом:

В главном классе своей программы создаём поле для хранения последней причины деинициализации программы:

class CProgram : public CWndCreate { private : int m_last_deinit_reason; }; CProgram::CProgram( void ) : m_last_deinit_reason( WRONG_VALUE ) { }

Во время деинициализации графический интерфейс будем удалять во всех случаях, кроме тех, когда причина REASON_CHARTCHANGE.

void CProgram::OnDeinitEvent( const int reason) { m_last_deinit_reason=reason; if (reason!= REASON_CHARTCHANGE ) { CWndEvents::Destroy(); } }

Так как графический интерфейс создаётся в момент инициализации программы вызовом метода CProgram::CreateGUI(), то достаточно теперь проверить последнюю причину деинициализации. Если причина в том, что был изменён символ или таймфрейм, то не нужно создавать графический интерфейс — просто выходим из метода, сообщив, что всё в порядке.

bool CProgram::CreateGUI( void ) { if (m_last_deinit_reason== REASON_CHARTCHANGE ) return ( true ); ... return ( true ); }





Заключение

Очень часто на форумах можно прочитать мнение, что индикатор ZigZag не подходит для формирования сигналов для заключения сделок. Это большое заблуждение. На самом деле ни один другой индикатор не даёт столько информации для определения характера поведения цены. Теперь у Вас есть инструмент, с помощью которого можно очень просто получить все необходимые данные индикатора ZigZag для более подробного анализа.

В следующей части будет показан ещё ряд примеров, какую информацию можно получить с помощью созданных в этих статьях инструментов.

Наименование файла Комментарий MQL5\Indicators\Custom\ZigZag\FrequencyChangeZZ.mq5 Индикатор для измерения частоты образования разнонаправленных сегментов индикатора ZigZag MQL5\Indicators\Custom\ZigZag\SumSegmentsZZ.mq5 Индикатор суммы сегментов из полученного набора и их среднее MQL5\Indicators\Custom\ZigZag\PercentageSegmentsZZ.mq5 Индикатор процентного соотношения сумм сегментов и их разница MQL5\Indicators\Custom\ZigZag\MultiPercentageSegmentsZZ.mq5 Индикатор для определения характера формирования нескольких сегментов со старшего таймфрейма с помощью показателя разницы процентных соотношений сумм разнонаправленных сегментов MQL5\Experts\ZigZag\TestZZ_05.mq5 Эксперт для теста индикатора MultiPercentageSegmentsZZ MQL5\Experts\ZigZag\ZZ_Scanner_01.mq5 Эксперт для сбора статистики по индикатору PercentageSegmentsZZ MQL5\Experts\ZigZag\ZZ_Scanner_02.mq5 Эксперт для подсчёта сегментов в разных ценовых диапазонах MQL5\Experts\ZigZag\ZZ_Scanner_03.mq5 Эксперт для подсчёта сегментов в разных ценовых диапазонах и с разной длительностью



