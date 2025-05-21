Торговый инструментарий MQL5 (Часть 3): Разработка EX5-библиотеки для управления отложенными ордерами

Введение

В первой и второй статьях мы познакомились с разработкой и программированием EX5-библиотек с нуля, а также с тем, как создавать подробную документацию, которая поможет конечным пользователям внедрять их в свои проекты MQL5. Также мы получили практическую пошаговую демонстрацию того, как импортировать и внедрять их в различные приложения MQL5.

В этой статье мы разработаем комплексную EX5-библиотеку для управления отложенными ордерами (Pending Orders Management EX5 library) и создадим панель графического пользовательского интерфейса (GUI), чтобы на практическом примере продемонстрировать, как импортировать и внедрить библиотеку. Библиотека будет использовать только стандартные функции MQL5 для открытия, изменения и удаления различных типов отложенных ордеров. Она послужит ценным учебным пособием для новичков в MQL5-программировании, желающих научиться писать простые и сложные модули управления отложенными ордерами. Вы также узнаете, как сортировать отложенные ордера по различным категориям.

Функции, которые мы создадим ниже, будут экспортированы и скомпилированы в EX5-библиотеку, что сделает ее ценным активом, который значительно сократит время разработки будущих MQL5-проектов. Просто импортировав EX5-библиотеку управления отложенными ордерами, вы сможете реализовать эти функции, тем самым значительно сократив как кодовую базу, так и общий процесс разработки.





Создаем файл исходного кода EX5-библиотеки (.mq5)

Откройте MetaEditor IDE и запустите Мастер MQL с помощью команды меню "Создать". Необходимо создать файл исходного кода библиотеки. Назовем его PendingOrdersManager.mq5. Этот файл будет содержать основные функции для управления отложенными ордерами. Сохраним его в папке Libraries\Toolkit, которую мы создали в первой статье. Это тот же каталог, в котором мы в прошлый раз сохранили EX5-библиотеку для управления позициями (Positions Manager EX5 library).

Если вам нужно освежить в памяти, как создать EX5-библиотеку, вернитесь к первой статье. Там мы подробно рассмотрели пошаговый процесс настройки структуры папок и создания библиотек. Такой подход не только поможет оптимизировать разработку, но и облегчит поддержку и повторное использование ваших библиотек в будущих MQL5-проектах.





Директивы препроцессора, глобальные переменные и импорт EX5-библиотеки для управления позициями

Начнем с определения всех директив препроцессора, глобальных переменных, импорта библиотеки и торговых структур в нашем только что созданном файле исходного кода библиотеки PendingOrdersManager.mq5. Это гарантирует их доступность во всей нашей библиотеке управления отложенными ордерами и возможность их повторного использования в различных функциях по мере необходимости.

Начнем с определения макроса препроцессора, используя #define для создания константы, представляющей пустую строку. Эта константа, названная ALL_SYMBOLS, будет действовать как заполнитель в функциях управления отложенными ордерами, которым требуется строка символов в качестве входного параметра. При передаче этой пустой строки функции будут интерпретировать ее как команду применить указанное действие ко всем доступным символам, а не к одному.

Этот подход прост, но очень эффективен, особенно при управлении несколькими инструментами, поскольку он оптимизирует процесс обработки отложенных ордеров по разным символам. Для реализации определим константу ALL_SYMBOLS и поместим ее непосредственно под директивами #property в вашем коде.

#define ALL_SYMBOLS ""

Нам также необходимо создать две дополнительные константы: одну для определения максимального количества повторных попыток отправки ордера на торговый сервер в случае неудачи, а другую для установки длительности задержки между повторными попытками. Это помогает предотвратить перегрузку торгового сервера быстрыми последовательными запросами. Назовем первую константу MAX_ORDER_RETRIES и установим ее значение на 600. Вторая константа - ORDER_RETRY_DELAY, равная 500 (миллисекунд).

Это означает, что если не возникнет критической ошибки, мы можем попытаться открыть, изменить или удалить ордер до 600 раз. После каждой попытки функция будет останавливаться на полсекунды (500 миллисекунд) прежде чем повторить попытку. Эта задержка гарантирует, что мы не перегрузим сервер и что ресурсы будут использоваться эффективно. Это также позволяет устранить любые задержки, такие как отсутствие активности на рынке или недоступность тиковых данных, до того, как будут исчерпаны все попытки повторения, что повышает вероятность успешного исполнения ордера.

#define MAX_ORDER_RETRIES 600 #define ORDER_RETRY_DELAYS 500

Далее добавим структуры данных MqlTradeRequest и MqlTradeResult. Эти структуры важны, так как они будут обрабатывать все коммуникации с торговым сервером при открытии, изменении и удалении различных отложенных ордеров. Структура tradeRequest будет отвечать за хранение сведений о торговых действиях, которые мы выполним, включая параметры ордера, такие как цена, стоп-лосс и тейк-профит. Структура tradeResult будет фиксировать и сохранять результат торговой операции, предоставляя нам обратную связь с сервером о том, был ли наш запрос успешным или возникла ошибка.

MqlTradeRequest tradeRequest; MqlTradeResult tradeResult;

Чтобы отслеживать и хранить статус различных отложенных ордеров, нам необходимо создать несколько типов переменных, которые будут содержать информацию об этом статусе. Эти переменные статуса ордера будут объявлены как глобальные переменные, чтобы обеспечить их доступность из любой области действия нашей библиотеки, что позволит любой функции ссылаться на них и обновлять их по мере необходимости. Мы инициализируем эти переменные значениями по умолчанию при их объявлении, а затем обновим их точными данными в реальном времени в функции GetPendingOrdersData(...), которую мы разработаем далее в этой статье. Это гарантирует, что статус всех отложенных ордеров будет оставаться неизменным и точно обновляться на протяжении всего выполнения вызывающих функций.

int accountBuyStopOrdersTotal = 0 , accountSellStopOrdersTotal = 0 , accountBuyLimitOrdersTotal = 0 , accountSellLimitOrdersTotal = 0 , symbolPendingOrdersTotal = 0 , symbolBuyStopOrdersTotal = 0 , symbolSellStopOrdersTotal = 0 , symbolBuyLimitOrdersTotal = 0 , symbolSellLimitOrdersTotal = 0 , magicPendingOrdersTotal = 0 , magicBuyStopOrdersTotal = 0 , magicSellStopOrdersTotal = 0 , magicBuyLimitOrdersTotal = 0 , magicSellLimitOrdersTotal = 0 ; double accountPendingOrdersVolumeTotal = 0.0 , accountBuyStopOrdersVolumeTotal = 0.0 , accountSellStopOrdersVolumeTotal = 0.0 , accountBuyLimitOrdersVolumeTotal = 0.0 , accountSellLimitOrdersVolumeTotal = 0.0 , symbolPendingOrdersVolumeTotal = 0.0 , symbolBuyStopOrdersVolumeTotal = 0.0 , symbolSellStopOrdersVolumeTotal = 0.0 , symbolBuyLimitOrdersVolumeTotal = 0.0 , symbolSellLimitOrdersVolumeTotal = 0.0 , magicPendingOrdersVolumeTotal = 0.0 , magicBuyStopOrdersVolumeTotal = 0.0 , magicSellStopOrdersVolumeTotal = 0.0 , magicBuyLimitOrdersVolumeTotal = 0.0 , magicSellLimitOrdersVolumeTotal = 0.0 ;

При открытии, изменении или удалении ордеров часто возникают различные типы ошибок. Для эффективной обработки и устранения этих ошибок нам понадобится специальная функция, предназначенная для управления ими. Кроме того, нам необходима функция проверки критически важных торговых разрешений, например, имеет ли наш советник право на торговлю, включена ли в терминале алгоритмическая торговля или разрешил ли наш брокер алгоритмическую торговлю для данного счета.

К счастью, мы уже разработали подобные функции в библиотеке PositionsManager.ex5 из предыдущих статей. Вместо того, чтобы заново создавать эти функции, мы просто импортируем эту библиотеку, сделав эти функции обработки ошибок и проверки разрешений легкодоступными для использования в нашей библиотеке для управления отложенными ордерами. Импортируем функции ErrorAdvisor(...) и TradingIsAllowed().

#import "Toolkit/PositionsManager.ex5" bool ErrorAdvisor( string callingFunc, string symbol, int tradeServerErrorCode); bool TradingIsAllowed(); #import





Функция PrintOrderDetails

Функция PrintOrderDetails(...) регистрирует подробную информацию о торговом запросе и ответе сервера в журнале советника в MetaTrader 5. Он принимает два строковых параметра: header, который содержит пользовательское сообщение, и symbol, который представляет собой обрабатываемый торговый символ или инструмент. Функция выводит подробный отчет, включающий основные сведения об ордере, такие как к символ, тип ордера, объем, цена, стоп-лосс, тейк-профит, комментарий, магическое число и любые отклонения. Кроме того, он регистрирует важную информацию о результате торговли, включая ответ сервера и любые ошибки выполнения. Основная цель функции — помочь в отладке и мониторинге торговых операций путем предоставления четкого, отформатированного обзора параметров и статуса каждого ордера.

void PrintOrderDetails( string header, string symbol) { string orderDescription; int symbolDigits = ( int ) SymbolInfoInteger (symbol, SYMBOL_DIGITS ); orderDescription += "_______________________________________________________________________________________\r

" ; orderDescription += "--> " + tradeRequest.symbol + " " + EnumToString (tradeRequest.type) + " " + header + " <--\r

" ; orderDescription += "Volume: " + StringFormat ( "%d" , tradeRequest.volume) + "\r

" ; orderDescription += "Price: " + DoubleToString (tradeRequest.price, symbolDigits) + "\r

" ; orderDescription += "Stop Loss: " + DoubleToString (tradeRequest.sl, symbolDigits) + "\r

" ; orderDescription += "Take Profit: " + DoubleToString (tradeRequest.tp, symbolDigits) + "\r

" ; orderDescription += "Comment: " + tradeRequest.comment + "\r

" ; orderDescription += "Magic Number: " + StringFormat ( "%d" , tradeRequest.magic) + "\r

" ; orderDescription += "Order filling: " + EnumToString (tradeRequest.type_filling)+ "\r

" ; orderDescription += "Deviation points: " + StringFormat ( "%G" , tradeRequest.deviation) + "\r

" ; orderDescription += "RETCODE: " + ( string )(tradeResult.retcode) + "\r

" ; orderDescription += "Runtime Code: " + ( string )( GetLastError ()) + "\r

" ; orderDescription += "---" ; Print (orderDescription); }





Функция OpenBuyLimit



Функция OpenBuyLimit(...) будет отвечать за размещение отложенных ордеров buy limit в терминале MetaTrader 5. Функция гарантирует выполнение всех необходимых условий перед отправкой запроса на ордер, а встроенная обработка ошибок позволяет устранить потенциальные проблемы. Она проверяет, что все параметры действительны и соответствуют требованиям брокера. Кроме того, она реализует цикл повторных попыток, что увеличивает вероятность успешного размещения ордера. Это делает функцию надежным и эффективным инструментом для управления отложенными ордерами. Обработка ошибок и возможности журналирования дополнительно помогают в выявлении и решении проблем, которые могут возникнуть в процессе размещения ордера. Функция возвращает булево значение true при успешном открытии ордера buy limit и false, если запрос не удался.

Что такое ордер Buy Limit?

Ордер Buy Limit (лимитный ордер на покупку) - это запрос на покупку по цене Ask, равной или ниже указанной цены входа. Цена входа по лимитному ордеру на покупку действительна только в том случае, если текущая рыночная цена выше цены входа. Этот тип ордера полезен, когда вы ожидаете, что цена символа упадет до желаемого вами уровня, а затем вырастет, что позволит вам получить прибыль от восходящего движения.

Начнем с определения функции, которая будет принимать семь параметров, каждый из которых играет определенную роль в процессе размещения лимитного ордера на покупку. Функция будет экспортируемой, что позволит осуществлять к ней внешний доступ в EX5-библиотеке. Параметры:

magicNumber (unsigned long) - уникальный идентификатор сделки, используемый для различения ордеров, размещенных нашим советником, от других. symbol (string) - торговый инструмент или символ (например, EURUSD), на котором будет размещен ордер. entryPrice (double) - уровень срабатывания лимитного ордера на покупку. Это целевая цена, по которой вы хотите купить актив. lotSize (double) - объем или размер размещаемого ордера, показывающий (сколько лотов актива будет использовано в торговле). sl (int) - стоп-лосс в пипсах. Определяет максимальный убыток, который может понести сделка, прежде чем она будет автоматически закрыта. tp (int) - тейк-профит в пипсах. Уровень цен, при котором прибыль будет автоматически зафиксирована. orderComment (string) - комментарий или примечание, прилагаемое к ордеру для целей идентификации или отслеживания.

bool OpenBuyLimit( ulong magicNumber, string symbol, double entryPrice, double lotSize, int sl, int tp, string orderComment) export {

После определения функции и ее параметров первым шагом является проверка того, включена ли алгоритмическая торговля или торговля с использованием советника в MetaTrader 5. Если эта функция отключена, мы немедленно выйдем из функции, не допуская размещения ордера.

if (!TradingIsAllowed()) { return ( false ); }

Далее создадим переменные tpPrice и slPrice для сохранения значений тейк-профита и стоп-лосса, а затем для извлечения ключевой информации о торговом символе, например, количества знаков после запятой (digits), минимального стоп-уровня и спреда. Эти данные помогут нам гарантировать, что цена входа и параметры ордера установлены правильно для выбранного символа.

double tpPrice = 0.0 , slPrice = 0.0 ; int symbolDigits = ( int ) SymbolInfoInteger (symbol, SYMBOL_DIGITS ); int symbolStopLevel = ( int ) SymbolInfoInteger (symbol, SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL ); double symbolPoint = SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_POINT ); int spread = ( int ) SymbolInfoInteger (symbol, SYMBOL_SPREAD ); ENUM_ORDER_TYPE orderType = ORDER_TYPE_BUY_LIMIT ;

Прежде чем отправить ордер, нам необходимо проверить, действительна ли цена входа, убедившись, что она не находится слишком близко к рыночной цене и не ниже стоп-уровня брокера. Если цена недействительна, зафиксируем ошибку и выйдем из функции.

if ( SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_ASK ) - (symbolStopLevel * symbolPoint) < entryPrice + (spread * symbolPoint) ) { Print ( "\r

" , __FUNCTION__ , ": Can't open a new " , EnumToString (orderType), ". (Reason --> INVALID ENTRY PRICE: " , DoubleToString (entryPrice, symbolDigits), ")\r

" ); return ( false ); }

Убедимся, что значения стоп-лосса (SL) и тейк-профита (TP) соответствуют минимальным требованиям брокера. При необходимости, прежде чем продолжить, скорректируем SL и TP для соответствия правилам.

if (sl > 0 && sl < symbolStopLevel) { sl = symbolStopLevel; } if (tp > 0 && tp < symbolStopLevel) { tp = symbolStopLevel; } slPrice = (sl > 0 ) ? NormalizeDouble (entryPrice - sl * symbolPoint, symbolDigits) : 0 ; tpPrice = (tp > 0 ) ? NormalizeDouble (entryPrice + tp * symbolPoint, symbolDigits) : 0 ;

После того, как мы проверим цену и другие параметры, мы подготовим структуру tradeRequest с подробной информацией, такой как тип ордера, символ, цена, объем, стоп-лосс, тейк-профит и комментарий. Мы также обеспечим соответствие размера лота допустимым брокером лимитам и сбросим все предыдущие результаты торговли или ошибки.

ZeroMemory (tradeRequest); ZeroMemory (tradeResult); tradeRequest.type = orderType; tradeRequest.action = TRADE_ACTION_PENDING ; tradeRequest.magic = magicNumber; tradeRequest.symbol = symbol; tradeRequest.price = NormalizeDouble (entryPrice, symbolDigits); tradeRequest.tp = tpPrice; tradeRequest.sl = slPrice; tradeRequest.comment = orderComment; tradeRequest.deviation = SymbolInfoInteger (symbol, SYMBOL_SPREAD ) * 2 ; lotSize = MathMax (lotSize, SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_VOLUME_MIN )); lotSize = MathMin (lotSize, SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_VOLUME_MAX )); lotSize = MathFloor (lotSize / SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_VOLUME_STEP )) * SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_VOLUME_STEP ); tradeRequest.volume = lotSize; ResetLastError ();

Если запрос на ордера действителен, мы попытаемся отправить его на торговый сервер брокера. Если размещение ордера не удалось, мы повторим попытку отправки запроса на ордер до 600 раз с паузой в полсекунды (500 миллисекунд) перед повторной попыткой, предпринимая несколько попыток, чтобы убедиться в успешном размещении ордера. Этот механизм повторных попыток значительно увеличивает вероятность успешного открытия ордера, особенно в случаях временных проблем с сетью или сервером.

Если ордер успешно размещен, мы зафиксируем его данные и подтвердим, что торговый сервер обработал его. Если ордер не будет выполнен даже после нескольких попыток, мы используем функцию ErrorAdvisor(..), импортированную из библиотеки PositionsManager.ex5 для диагностики проблемы и возврата false, чтобы указать, что ордер не был размещен.

for ( int loop = 0 ; loop <= MAX_ORDER_RETRIES; loop++) { if ( OrderSend (tradeRequest, tradeResult)) { PrintOrderDetails( "Sent OK" , symbol); if (tradeResult.retcode == 10008 || tradeResult.retcode == 10009 ) { Print ( __FUNCTION__ , ": CONFIRMED: Successfully openend a " , symbol, " " , EnumToString (orderType), " #" , tradeResult.order, ", Price: " , tradeResult.price ); PrintFormat ( "retcode=%u deal=%I64u order=%I64u" , tradeResult.retcode, tradeResult.deal, tradeResult.order); Print ( "_______________________________________________________________________________________" ); return ( true ); } } else { PrintOrderDetails( "Sending Failed" , symbol); if (!ErrorAdvisor( __FUNCTION__ , symbol, tradeResult.retcode) || IsStopped ()) { Print ( __FUNCTION__ , ": " , symbol, " ERROR opening a " , EnumToString (orderType), " at: " , tradeRequest.price, ", Lot\\Vol: " , tradeRequest.volume ); Print ( "_______________________________________________________________________________________" ); return ( false ); Sleep (ORDER_RETRY_DELAYS); } } }

Ниже приведен полный код функции со всеми сегментами в правильной последовательности. Убедитесь, что ваша функция OpenBuyLimit(...) содержит следующий код полностью.

bool OpenBuyLimit( ulong magicNumber, string symbol, double entryPrice, double lotSize, int sl, int tp, string orderComment) export { if (!TradingIsAllowed()) { return ( false ); } double tpPrice = 0.0 , slPrice = 0.0 ; int symbolDigits = ( int ) SymbolInfoInteger (symbol, SYMBOL_DIGITS ); int symbolStopLevel = ( int ) SymbolInfoInteger (symbol, SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL ); double symbolPoint = SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_POINT ); int spread = ( int ) SymbolInfoInteger (symbol, SYMBOL_SPREAD ); ENUM_ORDER_TYPE orderType = ORDER_TYPE_BUY_LIMIT ; if ( SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_ASK ) - (symbolStopLevel * symbolPoint) < entryPrice + (spread * symbolPoint) ) { Print ( "\r

" , __FUNCTION__ , ": Can't open a new " , EnumToString (orderType), ". (Reason --> INVALID ENTRY PRICE: " , DoubleToString (entryPrice, symbolDigits), ")\r

" ); return ( false ); } if (sl > 0 && sl < symbolStopLevel) { sl = symbolStopLevel; } if (tp > 0 && tp < symbolStopLevel) { tp = symbolStopLevel; } slPrice = (sl > 0 ) ? NormalizeDouble (entryPrice - sl * symbolPoint, symbolDigits) : 0 ; tpPrice = (tp > 0 ) ? NormalizeDouble (entryPrice + tp * symbolPoint, symbolDigits) : 0 ; ZeroMemory (tradeRequest); ZeroMemory (tradeResult); tradeRequest.type = orderType; tradeRequest.action = TRADE_ACTION_PENDING ; tradeRequest.magic = magicNumber; tradeRequest.symbol = symbol; tradeRequest.price = NormalizeDouble (entryPrice, symbolDigits); tradeRequest.tp = tpPrice; tradeRequest.sl = slPrice; tradeRequest.comment = orderComment; tradeRequest.deviation = SymbolInfoInteger (symbol, SYMBOL_SPREAD ) * 2 ; lotSize = MathMax (lotSize, SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_VOLUME_MIN )); lotSize = MathMin (lotSize, SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_VOLUME_MAX )); lotSize = MathFloor (lotSize / SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_VOLUME_STEP )) * SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_VOLUME_STEP ); tradeRequest.volume = lotSize; ResetLastError (); for ( int loop = 0 ; loop <= MAX_ORDER_RETRIES; loop++) { if ( OrderSend (tradeRequest, tradeResult)) { PrintOrderDetails( "Sent OK" , symbol); if (tradeResult.retcode == 10008 || tradeResult.retcode == 10009 ) { Print ( __FUNCTION__ , ": CONFIRMED: Successfully openend a " , symbol, " " , EnumToString (orderType), " #" , tradeResult.order, ", Price: " , tradeResult.price ); PrintFormat ( "retcode=%u deal=%I64u order=%I64u" , tradeResult.retcode, tradeResult.deal, tradeResult.order); Print ( "_______________________________________________________________________________________" ); return ( true ); } } else { PrintOrderDetails( "Sending Failed" , symbol); if (!ErrorAdvisor( __FUNCTION__ , symbol, tradeResult.retcode) || IsStopped ()) { Print ( __FUNCTION__ , ": " , symbol, " ERROR opening a " , EnumToString (orderType), " at: " , tradeRequest.price, ", Lot\\Vol: " , tradeRequest.volume ); Print ( "_______________________________________________________________________________________" ); return ( false ); Sleep (ORDER_RETRY_DELAYS); } } } return ( false ); }





Функция OpenBuyStop



Функция OpenBuyStop(...) отвечает за размещение отложенных ордеров Buy Stop. Функция схожа с описанной ранее OpenBuyLimit(...). Она возвращает true при успешном размещении ордера buy stop и false, если запрос на ордер на выполнен.

Что такое ордер Buy Stop?

Ордер Buy Stop (стоп-ордер на покупку) - запрос на покупку по цене Ask, равной или выше указанной цены входа. Цена входа по стоп-ордеру на покупку действительна только в том случае, если текущая рыночная цена ниже цены входа. Этот тип ордера полезен, когда вы ожидаете, что цена символа вырастет до желаемого вами уровня, а затем продолжит расти, что позволит вам получить прибыль от бычьего тренда.

Ниже представлена функция OpenBuyStop(...) с пояснительными комментариями, которые помогут вам быстро понять, как работает каждая часть кода.

bool OpenBuyStop( ulong magicNumber, string symbol, double entryPrice, double lotSize, int sl, int tp, string orderComment) export { if (!TradingIsAllowed()) { return ( false ); } double tpPrice = 0.0 , slPrice = 0.0 ; int symbolDigits = ( int ) SymbolInfoInteger (symbol, SYMBOL_DIGITS ); int symbolStopLevel = ( int ) SymbolInfoInteger (symbol, SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL ); double symbolPoint = SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_POINT ); int spread = ( int ) SymbolInfoInteger (symbol, SYMBOL_SPREAD ); ENUM_ORDER_TYPE orderType = ORDER_TYPE_BUY_STOP ; if ( SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_ASK ) + (symbolStopLevel * symbolPoint) > entryPrice + (spread * symbolPoint) ) { Print ( "\r

" , __FUNCTION__ , ": Can't open a new " , EnumToString (orderType), ". (Reason --> INVALID ENTRY PRICE: " , DoubleToString (entryPrice, symbolDigits), ")\r

" ); return ( false ); } if (sl > 0 && sl < symbolStopLevel) { sl = symbolStopLevel; } if (tp > 0 && tp < symbolStopLevel) { tp = symbolStopLevel; } slPrice = (sl > 0 ) ? NormalizeDouble (entryPrice - sl * symbolPoint, symbolDigits) : 0 ; tpPrice = (tp > 0 ) ? NormalizeDouble (entryPrice + tp * symbolPoint, symbolDigits) : 0 ; ZeroMemory (tradeRequest); ZeroMemory (tradeResult); tradeRequest.type = orderType; tradeRequest.action = TRADE_ACTION_PENDING ; tradeRequest.magic = magicNumber; tradeRequest.symbol = symbol; tradeRequest.price = NormalizeDouble (entryPrice, symbolDigits); tradeRequest.tp = tpPrice; tradeRequest.sl = slPrice; tradeRequest.comment = orderComment; tradeRequest.deviation = SymbolInfoInteger (symbol, SYMBOL_SPREAD ) * 2 ; lotSize = MathMax (lotSize, SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_VOLUME_MIN )); lotSize = MathMin (lotSize, SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_VOLUME_MAX )); lotSize = MathFloor (lotSize / SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_VOLUME_STEP )) * SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_VOLUME_STEP ); tradeRequest.volume = lotSize; ResetLastError (); for ( int loop = 0 ; loop <= MAX_ORDER_RETRIES; loop++) { if ( OrderSend (tradeRequest, tradeResult)) { PrintOrderDetails( "Sent OK" , symbol); if (tradeResult.retcode == 10008 || tradeResult.retcode == 10009 ) { Print ( __FUNCTION__ , ": CONFIRMED: Successfully openend a " , symbol, " " , EnumToString (orderType), " #" , tradeResult.order, ", Price: " , tradeResult.price ); PrintFormat ( "retcode=%u deal=%I64u order=%I64u" , tradeResult.retcode, tradeResult.deal, tradeResult.order); Print ( "_______________________________________________________________________________________" ); return ( true ); } } else { PrintOrderDetails( "Sending Failed" , symbol); if (!ErrorAdvisor( __FUNCTION__ , symbol, tradeResult.retcode) || IsStopped ()) { Print ( __FUNCTION__ , ": " , symbol, " ERROR opening a " , EnumToString (orderType), " at: " , tradeRequest.price, ", Lot\\Vol: " , tradeRequest.volume ); Print ( "_______________________________________________________________________________________" ); return ( false ); Sleep (ORDER_RETRY_DELAYS); } } } return ( false ); }





Функция OpenSellLimit



Функция OpenSellLimit(...) отвечает за размещение отложенных ордеров Sell Limit. Функция возвращает true при успешном размещении ордера sell limit и false, если запрос на ордер на выполнен.

Что такое ордер Sell Limit?

Ордер Sell Limit (лимитный ордер на продажу) - это запрос на продажу по цене Bid, равной или выше указанной цены входа. Цена входа по ордеру действительна только в том случае, если текущая рыночная цена ниже цены входа. Этот тип ордера полезен, когда вы ожидаете, что цена символа вырастет до указанного уровня, а затем изменит направление, что позволит вам получить прибыль от ожидаемого медвежьего тренда.

Ниже представлена функция OpenSellLimit(...) с пояснительными комментариями, которые помогут вам быстро понять, как работает каждая часть кода.

bool OpenSellLimit( ulong magicNumber, string symbol, double entryPrice, double lotSize, int sl, int tp, string orderComment) export { if (!TradingIsAllowed()) { return ( false ); } double tpPrice = 0.0 , slPrice = 0.0 ; int symbolDigits = ( int ) SymbolInfoInteger (symbol, SYMBOL_DIGITS ); int symbolStopLevel = ( int ) SymbolInfoInteger (symbol, SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL ); double symbolPoint = SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_POINT ); int spread = ( int ) SymbolInfoInteger (symbol, SYMBOL_SPREAD ); ENUM_ORDER_TYPE orderType = ORDER_TYPE_SELL_LIMIT ; if ( SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_BID ) + (symbolStopLevel * symbolPoint) > entryPrice - (spread * symbolPoint) ) { Print ( "\r

" , __FUNCTION__ , ": Can't open a new " , EnumToString (orderType), ". (Reason --> INVALID ENTRY PRICE: " , DoubleToString (entryPrice, symbolDigits), ")\r

" ); return ( false ); } if (sl > 0 && sl < symbolStopLevel) { sl = symbolStopLevel; } if (tp > 0 && tp < symbolStopLevel) { tp = symbolStopLevel; } slPrice = (sl > 0 ) ? NormalizeDouble (entryPrice + sl * symbolPoint, symbolDigits) : 0 ; tpPrice = (tp > 0 ) ? NormalizeDouble (entryPrice - tp * symbolPoint, symbolDigits) : 0 ; ZeroMemory (tradeRequest); ZeroMemory (tradeResult); tradeRequest.type = orderType; tradeRequest.action = TRADE_ACTION_PENDING ; tradeRequest.magic = magicNumber; tradeRequest.symbol = symbol; tradeRequest.price = NormalizeDouble (entryPrice, symbolDigits); tradeRequest.tp = tpPrice; tradeRequest.sl = slPrice; tradeRequest.comment = orderComment; tradeRequest.deviation = SymbolInfoInteger (symbol, SYMBOL_SPREAD ) * 2 ; lotSize = MathMax (lotSize, SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_VOLUME_MIN )); lotSize = MathMin (lotSize, SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_VOLUME_MAX )); lotSize = MathFloor (lotSize / SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_VOLUME_STEP )) * SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_VOLUME_STEP ); tradeRequest.volume = lotSize; ResetLastError (); for ( int loop = 0 ; loop <= MAX_ORDER_RETRIES; loop++) { if ( OrderSend (tradeRequest, tradeResult)) { PrintOrderDetails( "Sent OK" , symbol); if (tradeResult.retcode == 10008 || tradeResult.retcode == 10009 ) { Print ( __FUNCTION__ , ": CONFIRMED: Successfully openend a " , symbol, " " , EnumToString (orderType), " #" , tradeResult.order, ", Price: " , tradeResult.price ); PrintFormat ( "retcode=%u deal=%I64u order=%I64u" , tradeResult.retcode, tradeResult.deal, tradeResult.order); Print ( "_______________________________________________________________________________________" ); return ( true ); } } else { PrintOrderDetails( "Sending Failed" , symbol); if (!ErrorAdvisor( __FUNCTION__ , symbol, tradeResult.retcode) || IsStopped ()) { Print ( __FUNCTION__ , ": " , symbol, " ERROR opening a " , EnumToString (orderType), " at: " , tradeRequest.price, ", Lot\\Vol: " , tradeRequest.volume ); Print ( "_______________________________________________________________________________________" ); return ( false ); Sleep (ORDER_RETRY_DELAYS); } } } return ( false ); }





Функция OpenSellStop

Функция OpenSellStop(...) отвечает за размещение отложенных ордеров Sell Stop. Функция возвращает true при успешном размещении ордера sell stop, указывая на то, что запрос был обработан без проблем. При неудачной попытке возвращается false.

Что такое ордер Sell Stop?

Ордер Sell Stop (стоп-ордер на продажу) - это запрос на продажу по цене Bid, равной или ниже указанной цены входа. Цена входа по стоп-ордеру на продажу действительна только в том случае, если текущая рыночная цена выше цены входа. Этот тип ордера полезен, когда вы ожидаете, что цена символа упадет до указанного уровня входа, а затем продолжит снижение, что позволяет вам получить прибыль от ожидаемого медвежьего тренда.

Ниже представлена функция OpenSellStop(...) с пояснительными комментариями, которые помогут вам быстро понять, как работает каждая часть кода.

bool OpenSellStop( ulong magicNumber, string symbol, double entryPrice, double lotSize, int sl, int tp, string orderComment) export { if (!TradingIsAllowed()) { return ( false ); } double slPrice = 0.0 , tpPrice = 0.0 ; int symbolDigits = ( int ) SymbolInfoInteger (symbol, SYMBOL_DIGITS ); int symbolStopLevel = ( int ) SymbolInfoInteger (symbol, SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL ); double symbolPoint = SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_POINT ); int spread = ( int ) SymbolInfoInteger (symbol, SYMBOL_SPREAD ); ENUM_ORDER_TYPE orderType = ORDER_TYPE_SELL_STOP ; if ( SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_BID ) - (symbolStopLevel * symbolPoint) < entryPrice - (spread * symbolPoint) ) { Print ( "\r

" , __FUNCTION__ , ": Can't open a new " , EnumToString (orderType), ". (Reason --> INVALID ENTRY PRICE: " , DoubleToString (entryPrice, symbolDigits), ")\r

" ); return ( false ); } if (sl > 0 && sl < symbolStopLevel) { sl = symbolStopLevel; } if (tp > 0 && tp < symbolStopLevel) { tp = symbolStopLevel; } slPrice = (sl > 0 ) ? NormalizeDouble (entryPrice + sl * symbolPoint, symbolDigits) : 0 ; tpPrice = (tp > 0 ) ? NormalizeDouble (entryPrice - tp * symbolPoint, symbolDigits) : 0 ; ZeroMemory (tradeRequest); ZeroMemory (tradeResult); tradeRequest.type = orderType; tradeRequest.action = TRADE_ACTION_PENDING ; tradeRequest.magic = magicNumber; tradeRequest.symbol = symbol; tradeRequest.price = NormalizeDouble (entryPrice, symbolDigits); tradeRequest.tp = tpPrice; tradeRequest.sl = slPrice; tradeRequest.comment = orderComment; tradeRequest.deviation = SymbolInfoInteger (symbol, SYMBOL_SPREAD ) * 2 ; lotSize = MathMax (lotSize, SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_VOLUME_MIN )); lotSize = MathMin (lotSize, SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_VOLUME_MAX )); lotSize = MathFloor (lotSize / SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_VOLUME_STEP )) * SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_VOLUME_STEP ); tradeRequest.volume = lotSize; ResetLastError (); for ( int loop = 0 ; loop <= MAX_ORDER_RETRIES; loop++) { if ( OrderSend (tradeRequest, tradeResult)) { PrintOrderDetails( "Sent OK" , symbol); if (tradeResult.retcode == 10008 || tradeResult.retcode == 10009 ) { Print ( __FUNCTION__ , ": CONFIRMED: Successfully openend a " , symbol, " " , EnumToString (orderType), " #" , tradeResult.order, ", Price: " , tradeResult.price ); PrintFormat ( "retcode=%u deal=%I64u order=%I64u" , tradeResult.retcode, tradeResult.deal, tradeResult.order); Print ( "_______________________________________________________________________________________" ); return ( true ); } } else { PrintOrderDetails( "Sending Failed" , symbol); if (!ErrorAdvisor( __FUNCTION__ , symbol, tradeResult.retcode) || IsStopped ()) { Print ( __FUNCTION__ , ": " , symbol, " ERROR opening a " , EnumToString (orderType), " at: " , tradeRequest.price, ", Lot\\Vol: " , tradeRequest.volume ); Print ( "_______________________________________________________________________________________" ); return ( false ); Sleep (ORDER_RETRY_DELAYS); } } } return ( false ); }





Функция ModifyPendingOrderbyTicket



Функция ModifyPendingOrderByTicket(...) предназначена для изменения стоп-лосса (SL), тейк-профита (TP) или цены входа активного вложенного ордера. Она проверяет, что изменения соответствуют правилам брокера, фиксирует ход выполнения и любые возможные ошибки, а также использует механизм повторных попыток для многократной попытки внести изменения в случае сбоя или неблагоприятных условий ввода ордера.

Функция принимает четыре параметра:

orderTicket (ulong) - уникальный идентификатор ордера. Используется для ссылки на конкретный ордер, который вы хотите изменить. newEntryPrice (double) - новая цена входа для отложенного ордера. При 0 сохраняется текущая цена. newSl (int) - новое значение стоп-лосса (SL) в пунктах. При 0 SL удаляется либо остается неизменным. newTp (int) - новое значение тейк-профита (TP) в пунктах. При 0 TP удаляется либо остается неизменным.

Это булева функция. Она возвращает true при успешном изменении ордера и false при неудаче из-за неверных параметров, неправильно выбранном ордере или проблем с сервером. Начнем с реализации определения функции.

bool ModifyPendingOrderByTicket( ulong orderTicket, double newEntryPrice, int newSl, int newTp) export {

Перед изменением ордера мы должны убедиться, что торговая среда допускает алгоритмическую торговлю. Используем функцию TradingIsAllowed() для подтверждения.

if (!TradingIsAllowed()) { return ( false ); }

Чтобы убедиться, что мы изменяем правильный ордер, нам нужно выбрать ордер с помощью стандартной MQL5-функции OrderSelect() и параметра функции orderTicket. Если тикет ордера недействителен или не был успешно выбран, мы зафиксируем эту ошибку и выйдем из функции, вернув булево значение false. Если выбор тикета ордера прошел успешно, мы распечатаем короткое сообщение журнала и приступим к обработке ордера.

ResetLastError (); if ( OrderSelect (orderTicket)) { Print ( "\r

_______________________________________________________________________________________" ); Print ( __FUNCTION__ , ": Order with ticket:" , orderTicket, " selected and ready to set SLTP." ); } else { Print ( "\r

_______________________________________________________________________________________" ); Print ( __FUNCTION__ , ": Selecting order with ticket:" , orderTicket, " failed. ERROR: " , GetLastError ()); return ( false ); }

После выбора ордера мы создадим несколько переменных типа double для хранения цены тейк-профита и стоп-лосса и инициализируем их значениями по умолчанию, равными нулю(0.0). Затем мы получаем подробную информацию об ордере (например, символ, объем, текущие SL/TP и так далее), которая потребуются для проверки и внесения изменений.

double newTpPrice = 0.0 , newSlPrice = 0.0 ; string orderSymbol = OrderGetString ( ORDER_SYMBOL ); double currentEntryPrice = OrderGetDouble ( ORDER_PRICE_OPEN ); double volume = OrderGetDouble ( ORDER_VOLUME_INITIAL ); double currentOrderSlPrice = OrderGetDouble ( ORDER_SL ); double currentOrderTpPrice = OrderGetDouble ( ORDER_TP ); ENUM_ORDER_TYPE orderType = ( ENUM_ORDER_TYPE ) OrderGetInteger ( ORDER_TYPE ); double orderPriceCurrent = OrderGetDouble ( ORDER_PRICE_CURRENT ); int symbolDigits = ( int ) SymbolInfoInteger (orderSymbol, SYMBOL_DIGITS ); int symbolStopLevel = ( int ) SymbolInfoInteger (orderSymbol, SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL ); double symbolPoint = SymbolInfoDouble (orderSymbol, SYMBOL_POINT ); int spread = ( int ) SymbolInfoInteger (orderSymbol, SYMBOL_SPREAD );

Далее мы проверяем новую цену входа, что она соответствует типу ордера (например, buy limit, buy stop, sell stop или sell limit). Это позволит нам своевременно выявлять и отклонять недействительные цены.

if (newEntryPrice > 0.0 ) { if (orderType == ORDER_TYPE_BUY_STOP || orderType == ORDER_TYPE_SELL_LIMIT ) { if ( SymbolInfoDouble (orderSymbol, SYMBOL_ASK ) + (symbolStopLevel * symbolPoint) > newEntryPrice - (spread * symbolPoint) ) { Print ( "\r

" , __FUNCTION__ , ": Can't MODIFY " , EnumToString (orderType), ". (Reason --> INVALID NEW ENTRY PRICE: " , DoubleToString (newEntryPrice, symbolDigits), ")\r

" ); return ( false ); } } if (orderType == ORDER_TYPE_BUY_LIMIT || orderType == ORDER_TYPE_SELL_STOP ) { if ( SymbolInfoDouble (orderSymbol, SYMBOL_BID ) - (symbolStopLevel * symbolPoint) < newEntryPrice + (spread * symbolPoint) ) { Print ( "\r

" , __FUNCTION__ , ": Can't MODIFY " , EnumToString (orderType), ". (Reason --> INVALID NEW ENTRY PRICE: " , DoubleToString (newEntryPrice, symbolDigits), ")\r

" ); return ( false ); } } } else { newEntryPrice = currentEntryPrice; }

Нам также необходимо рассчитать стоп-лосс и тейк-профит на основе входных параметров и сверить эти значения с уровнем стоп-приказа брокера.

if (orderType == ORDER_TYPE_BUY_STOP || orderType == ORDER_TYPE_BUY_LIMIT ) { if (newSl == 0 ) { newSlPrice = 0.0 ; } else { newSlPrice = newEntryPrice - (newSl * symbolPoint); } if (newTp == 0 ) { newTpPrice = 0.0 ; } else { newTpPrice = newEntryPrice + (newTp * symbolPoint); } if (newSlPrice > 0 && newEntryPrice - newSlPrice < symbolStopLevel * symbolPoint) { Print ( "\r

" , __FUNCTION__ , ": Can't modify " , EnumToString (orderType), ". (Reason --> INVALID NEW SL PRICE: " , DoubleToString (newSlPrice, symbolDigits), ")\r

" ); return ( false ); } if (newTpPrice > 0 && newTpPrice - newEntryPrice < symbolStopLevel * symbolPoint) { Print ( "\r

" , __FUNCTION__ , ": Can't modify " , EnumToString (orderType), ". (Reason --> INVALID NEW TP PRICE: " , DoubleToString (newTpPrice, symbolDigits), ")\r

" ); return ( false ); } } if (orderType == ORDER_TYPE_SELL_STOP || orderType == ORDER_TYPE_SELL_LIMIT ) { if (newSl == 0 ) { newSlPrice = 0.0 ; } else { newSlPrice = newEntryPrice + (newSl * symbolPoint); } if (newTp == 0 ) { newTpPrice = 0.0 ; } else { newTpPrice = newEntryPrice - (newTp * symbolPoint); } if (newSlPrice > 0 && newSlPrice - newEntryPrice < symbolStopLevel * symbolPoint) { Print ( "\r

" , __FUNCTION__ , ": Can't modify " , EnumToString (orderType), ". (Reason --> INVALID NEW SL PRICE: " , DoubleToString (newSlPrice, symbolDigits), ")\r

" ); return ( false ); } if (newTpPrice > 0 && newEntryPrice - newTpPrice < symbolStopLevel * symbolPoint) { Print ( "\r

" , __FUNCTION__ , ": Can't modify " , EnumToString (orderType), ". (Reason --> INVALID NEW TP PRICE: " , DoubleToString (newTpPrice, symbolDigits), ")\r

" ); return ( false ); } }

Поскольку мы уже проверили все значения, приступим к подготовке торгового запроса на изменение отложенного ордера, установив соответствующие параметры. Сначала сбросим структуру данных tradeRequest, а затем инициализируем ее нашими проверенными и действительными данными ордера.

ZeroMemory (tradeRequest); ZeroMemory (tradeResult); tradeRequest.action = TRADE_ACTION_MODIFY ; tradeRequest.order = orderTicket; tradeRequest.symbol = orderSymbol; tradeRequest.price = newEntryPrice; tradeRequest.sl = newSlPrice; tradeRequest.tp = newTpPrice; tradeRequest.deviation = SymbolInfoInteger (orderSymbol, SYMBOL_SPREAD ) * 2 ;

Далее мы реализуем механизм повторных попыток, чтобы повторно отправлять запрос на изменение несколько раз, если первоначальная попытка не удалась, что увеличивает вероятность успешного изменения ордера. В случае критической ошибки или если все попытки исчерпаны, функция возвращает false и уходит. Если ордер успешно изменен, функция возвращает true и выходит. Чтобы избежать перегрузки торгового сервера быстрой серией последовательных запросов, мы также введем задержку между итерациями с помощью функции Sleep(...).

ResetLastError (); for ( int loop = 0 ; loop <= MAX_ORDER_RETRIES; loop++) { if ( OrderSend (tradeRequest, tradeResult)) { if (tradeResult.retcode == 10008 || tradeResult.retcode == 10009 ) { PrintFormat ( "Successfully modified Pending Order: #%I64d %s %s" , orderTicket, orderSymbol, EnumToString (orderType)); PrintFormat ( "retcode=%u runtime_code=%u" , tradeResult.retcode, GetLastError ()); Print ( "_______________________________________________________________________________________\r

\r

" ); return ( true ); } } else { if (!ErrorAdvisor( __FUNCTION__ , orderSymbol, tradeResult.retcode) || IsStopped ()) { PrintFormat ( "ERROR modifying Pending Order: #%I64d %s %s" , orderTicket, orderSymbol, EnumToString (orderType)); Print ( "_______________________________________________________________________________________\r

\r

" ); return ( false ); Sleep (ORDER_RETRY_DELAYS); } } }

Ниже представлен полный код функции, включая некоторые отсутствующие части, со всеми сегментами кода в правильном порядке.

bool ModifyPendingOrderByTicket( ulong orderTicket, double newEntryPrice, int newSl, int newTp) export { if (!TradingIsAllowed()) { return ( false ); } ResetLastError (); if ( OrderSelect (orderTicket)) { Print ( "\r

_______________________________________________________________________________________" ); Print ( __FUNCTION__ , ": Order with ticket:" , orderTicket, " selected and ready to set SLTP." ); } else { Print ( "\r

_______________________________________________________________________________________" ); Print ( __FUNCTION__ , ": Selecting order with ticket:" , orderTicket, " failed. ERROR: " , GetLastError ()); return ( false ); } double newTpPrice = 0.0 , newSlPrice = 0.0 ; string orderSymbol = OrderGetString ( ORDER_SYMBOL ); double currentEntryPrice = OrderGetDouble ( ORDER_PRICE_OPEN ); double volume = OrderGetDouble ( ORDER_VOLUME_INITIAL ); double currentOrderSlPrice = OrderGetDouble ( ORDER_SL ); double currentOrderTpPrice = OrderGetDouble ( ORDER_TP ); ENUM_ORDER_TYPE orderType = ( ENUM_ORDER_TYPE ) OrderGetInteger ( ORDER_TYPE ); double orderPriceCurrent = OrderGetDouble ( ORDER_PRICE_CURRENT ); int symbolDigits = ( int ) SymbolInfoInteger (orderSymbol, SYMBOL_DIGITS ); int symbolStopLevel = ( int ) SymbolInfoInteger (orderSymbol, SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL ); double symbolPoint = SymbolInfoDouble (orderSymbol, SYMBOL_POINT ); int spread = ( int ) SymbolInfoInteger (orderSymbol, SYMBOL_SPREAD ); if (newEntryPrice > 0.0 ) { if (orderType == ORDER_TYPE_BUY_STOP || orderType == ORDER_TYPE_SELL_LIMIT ) { if ( SymbolInfoDouble (orderSymbol, SYMBOL_ASK ) + (symbolStopLevel * symbolPoint) > newEntryPrice - (spread * symbolPoint) ) { Print ( "\r

" , __FUNCTION__ , ": Can't MODIFY " , EnumToString (orderType), ". (Reason --> INVALID NEW ENTRY PRICE: " , DoubleToString (newEntryPrice, symbolDigits), ")\r

" ); return ( false ); } } if (orderType == ORDER_TYPE_BUY_LIMIT || orderType == ORDER_TYPE_SELL_STOP ) { if ( SymbolInfoDouble (orderSymbol, SYMBOL_BID ) - (symbolStopLevel * symbolPoint) < newEntryPrice + (spread * symbolPoint) ) { Print ( "\r

" , __FUNCTION__ , ": Can't MODIFY " , EnumToString (orderType), ". (Reason --> INVALID NEW ENTRY PRICE: " , DoubleToString (newEntryPrice, symbolDigits), ")\r

" ); return ( false ); } } } else { newEntryPrice = currentEntryPrice; } if (orderType == ORDER_TYPE_BUY_STOP || orderType == ORDER_TYPE_BUY_LIMIT ) { if (newSl == 0 ) { newSlPrice = 0.0 ; } else { newSlPrice = newEntryPrice - (newSl * symbolPoint); } if (newTp == 0 ) { newTpPrice = 0.0 ; } else { newTpPrice = newEntryPrice + (newTp * symbolPoint); } if (newSlPrice > 0 && newEntryPrice - newSlPrice < symbolStopLevel * symbolPoint) { Print ( "\r

" , __FUNCTION__ , ": Can't modify " , EnumToString (orderType), ". (Reason --> INVALID NEW SL PRICE: " , DoubleToString (newSlPrice, symbolDigits), ")\r

" ); return ( false ); } if (newTpPrice > 0 && newTpPrice - newEntryPrice < symbolStopLevel * symbolPoint) { Print ( "\r

" , __FUNCTION__ , ": Can't modify " , EnumToString (orderType), ". (Reason --> INVALID NEW TP PRICE: " , DoubleToString (newTpPrice, symbolDigits), ")\r

" ); return ( false ); } } if (orderType == ORDER_TYPE_SELL_STOP || orderType == ORDER_TYPE_SELL_LIMIT ) { if (newSl == 0 ) { newSlPrice = 0.0 ; } else { newSlPrice = newEntryPrice + (newSl * symbolPoint); } if (newTp == 0 ) { newTpPrice = 0.0 ; } else { newTpPrice = newEntryPrice - (newTp * symbolPoint); } if (newSlPrice > 0 && newSlPrice - newEntryPrice < symbolStopLevel * symbolPoint) { Print ( "\r

" , __FUNCTION__ , ": Can't modify " , EnumToString (orderType), ". (Reason --> INVALID NEW SL PRICE: " , DoubleToString (newSlPrice, symbolDigits), ")\r

" ); return ( false ); } if (newTpPrice > 0 && newEntryPrice - newTpPrice < symbolStopLevel * symbolPoint) { Print ( "\r

" , __FUNCTION__ , ": Can't modify " , EnumToString (orderType), ". (Reason --> INVALID NEW TP PRICE: " , DoubleToString (newTpPrice, symbolDigits), ")\r

" ); return ( false ); } } string orderProperties = "--> " + orderSymbol + " " + EnumToString (orderType) + " SLTP Modification Details" + " <--\r

" ; orderProperties += "------------------------------------------------------------\r

" ; orderProperties += "Ticket: " + ( string )orderTicket + "\r

" ; orderProperties += "Volume: " + DoubleToString (volume, symbolDigits) + "\r

" ; orderProperties += "Price Open: " + DoubleToString (currentEntryPrice, symbolDigits) + " -> New Proposed Price Open: " + DoubleToString (newEntryPrice, symbolDigits) + "\r

" ; orderProperties += "Current SL: " + DoubleToString (currentOrderSlPrice, symbolDigits) + " -> New Proposed SL: " + DoubleToString (newSlPrice, symbolDigits) + "\r

" ; orderProperties += "Current TP: " + DoubleToString (currentOrderTpPrice, symbolDigits) + " -> New Proposed TP: " + DoubleToString (newTpPrice, symbolDigits) + "\r

" ; orderProperties += "Comment: " + OrderGetString ( ORDER_COMMENT ) + "\r

" ; orderProperties += "Magic Number: " + ( string ) OrderGetInteger ( ORDER_MAGIC ) + "\r

" ; orderProperties += "---" ; orderProperties += "--> Validated and Confirmed NewEntry, SL, and TP Prices: <--\r

" ; orderProperties += "Order Price Current: " + DoubleToString (orderPriceCurrent, symbolDigits) + "\r

" ; orderProperties += "Current Entry Price: " + DoubleToString (currentEntryPrice, symbolDigits) + ", New Entry Price: " + DoubleToString (newEntryPrice, symbolDigits) + "\r

" ; orderProperties += "Current SL: " + DoubleToString (currentOrderSlPrice, symbolDigits) + " -> New SL: " + DoubleToString (newSlPrice, symbolDigits) + "\r

" ; orderProperties += "Current TP: " + DoubleToString (currentOrderTpPrice, symbolDigits) + " -> New TP: " + DoubleToString (newTpPrice, symbolDigits) + "\r

" ; Print (orderProperties); ZeroMemory (tradeRequest); ZeroMemory (tradeResult); tradeRequest.action = TRADE_ACTION_MODIFY ; tradeRequest.order = orderTicket; tradeRequest.symbol = orderSymbol; tradeRequest.price = newEntryPrice; tradeRequest.sl = newSlPrice; tradeRequest.tp = newTpPrice; tradeRequest.deviation = SymbolInfoInteger (orderSymbol, SYMBOL_SPREAD ) * 2 ; ResetLastError (); for ( int loop = 0 ; loop <= MAX_ORDER_RETRIES; loop++) { if ( OrderSend (tradeRequest, tradeResult)) { if (tradeResult.retcode == 10008 || tradeResult.retcode == 10009 ) { PrintFormat ( "Successfully modified Pending Order: #%I64d %s %s" , orderTicket, orderSymbol, EnumToString (orderType)); PrintFormat ( "retcode=%u runtime_code=%u" , tradeResult.retcode, GetLastError ()); Print ( "_______________________________________________________________________________________\r

\r

" ); return ( true ); } } else { if (!ErrorAdvisor( __FUNCTION__ , orderSymbol, tradeResult.retcode) || IsStopped ()) { PrintFormat ( "ERROR modifying Pending Order: #%I64d %s %s" , orderTicket, orderSymbol, EnumToString (orderType)); Print ( "_______________________________________________________________________________________\r

\r

" ); return ( false ); Sleep (ORDER_RETRY_DELAYS); } } } return ( false ); }





Функция DeletePendingOrderByTicket



Функция DeletePendingOrderByTicket(...) отвечает за удаление отложенного ордера по уникальному номеру тикета. Сначала он проверяет, включена ли алгоритмическая торговля, выбирает ордер, а затем пытается удалить его с торгового сервера. На протяжении всего процесса функция фиксирует важные сведения об ордере на разных этапах и использует механизм повторных попыток, чтобы максимально увеличить шансы на успешное удаление, при необходимости повторяя попытку несколько раз.

Функция принимает один параметр типа ulong - orderTicket, представляющий собой уникальный тикет ордера, подлежащего удалению. Она возвращает булево значение, в котором true указывает на успешное удаление отложенного ордера, а false указывает на то, что удаление не удалось или произошла критическая ошибка.

Ниже приведен полный код функции с подробными комментариями для облегчения понимания.

bool DeletePendingOrderByTicket( ulong orderTicket) export { if (!TradingIsAllowed()) { return ( false ); } ResetLastError (); if ( OrderSelect (orderTicket)) { Print ( "..........................................................................................." ); Print ( __FUNCTION__ , ": Order with ticket:" , orderTicket, " selected and ready to be deleted." ); } else { Print ( "..........................................................................................." ); Print ( __FUNCTION__ , ": Selecting order with ticket:" , orderTicket, " failed. ERROR: " , GetLastError ()); return ( false ); } string orderSymbol = OrderGetString ( ORDER_SYMBOL ); double orderVolume = OrderGetDouble ( ORDER_VOLUME_CURRENT ); int symbolDigits = ( int ) SymbolInfoInteger (orderSymbol, SYMBOL_DIGITS ); ENUM_ORDER_TYPE orderType = ( ENUM_ORDER_TYPE ) OrderGetInteger ( ORDER_TYPE ); string orderProperties; orderProperties += "-- " + orderSymbol + " " + EnumToString (orderType) + " Details" + " -------------------------------------------------------------\r

" ; orderProperties += "Ticket: " + ( string )orderTicket + "\r

" ; orderProperties += "Volume: " + DoubleToString (orderVolume) + "\r

" ; orderProperties += "Price Open: " + DoubleToString ( OrderGetDouble ( ORDER_PRICE_OPEN ), symbolDigits) + "\r

" ; orderProperties += "SL: " + DoubleToString ( OrderGetDouble ( ORDER_SL ), symbolDigits) + "\r

" ; orderProperties += "TP: " + DoubleToString ( OrderGetDouble ( ORDER_TP ), symbolDigits) + "\r

" ; orderProperties += "Comment: " + OrderGetString ( ORDER_COMMENT ) + "\r

" ; orderProperties += "Magic Number: " + ( string ) OrderGetInteger ( ORDER_MAGIC ) + "\r

" ; orderProperties += "_______________________________________________________________________________________" ; Print (orderProperties); ZeroMemory (tradeRequest); ZeroMemory (tradeResult); tradeRequest.action = TRADE_ACTION_REMOVE ; tradeRequest.order = orderTicket; ResetLastError (); for ( int loop = 0 ; loop <= MAX_ORDER_RETRIES; loop++) { if ( OrderSend (tradeRequest, tradeResult)) { if (tradeResult.retcode == 10008 || tradeResult.retcode == 10009 ) { Print ( __FUNCTION__ , "_________________________________________________________________________" ); PrintFormat ( "Successfully deleted order #%I64d %s %s" , orderTicket, orderSymbol, EnumToString (orderType)); PrintFormat ( "retcode=%u runtime_code=%u" , tradeResult.retcode, GetLastError ()); Print ( "_______________________________________________________________________________________" ); return ( true ); } } else { if (!ErrorAdvisor( __FUNCTION__ , orderSymbol, tradeResult.retcode) || IsStopped ()) { Print ( __FUNCTION__ , "_________________________________________________________________________" ); PrintFormat ( "ERROR deleting order #%I64d %s %s" , orderTicket, orderSymbol, EnumToString (orderType)); Print ( "_______________________________________________________________________________________" ); return ( false ); Sleep (ORDER_RETRY_DELAYS); } } } return ( false ); }





Функция DeleteAllPendingOrders



Функция DeleteAllPendingOrders(...) предназначена для удаления всех отложенных ордеров для заданного символа и магического числа. Прежде всего функция проверяет, включена ли алгоритмическая торговля. Функция будет перебирать все открытые ордера, проверять, соответствуют ли они указанному символу и магическому числу и пытаться удалить их по одному. В случаях, когда некоторые ордера невозможно удалить немедленно, функция использует механизм обратного вызова и повторных попыток для непрерывной попытки удаления до тех пор, пока все необходимые ордера не будут удалены. На протяжении всего процесса она фиксирует ошибки и проверяет наличие критических проблем, чтобы избежать потенциальных бесконечных циклов.

Функция принимает два необязательных параметра:

symbol (string) - строковый параметр, представляющий собой торговый символ. По умолчанию равен ALL_SYMBOLS, то есть он будет ориентирован на ордера для всех символов, если не указан конкретный. magicNumber (ulong) - беззнаковое целое число long, представляющее уникальное магическое число ордеров. По умолчанию равно 0, то есть функция будет нацелена на все ордера независимо от их магического числа, если не указано конкретное значение.

Функция возвращает булево значение (bool), где true означает, что все целевые отложенные ордера были успешно удалены, а false указывает на сбой при удалении некоторых или всех ордеров или на критическую ошибку.

Ниже представлен полный код функции с комментариями для облегчения понимания:

bool DeleteAllPendingOrders( string symbol = ALL_SYMBOLS, ulong magicNumber = 0 ) export { if (!TradingIsAllowed()) { return ( false ); } bool returnThis = false ; int totalOpenOrders = OrdersTotal (); for ( int x = 0 ; x < totalOpenOrders; x++) { ulong orderTicket = OrderGetTicket (x); string selectedSymbol = OrderGetString ( ORDER_SYMBOL ); ulong orderMagicNo = OrderGetInteger ( ORDER_MAGIC ); if ( (symbol != ALL_SYMBOLS && symbol != selectedSymbol) || (magicNumber != 0 && orderMagicNo != magicNumber) ) { continue ; } DeletePendingOrderByTicket(orderTicket); } int breakerBreaker = 0 ; while (SymbolOrdersTotal(symbol, magicNumber) > 0 ) { breakerBreaker++; DeleteAllPendingOrders(symbol, magicNumber); Sleep (ORDER_RETRY_DELAYS); if (!ErrorAdvisor( __FUNCTION__ , symbol, GetLastError ()) || IsStopped () || breakerBreaker > MAX_ORDER_RETRIES) { break ; } } if (SymbolOrdersTotal(symbol, magicNumber) == 0 ) { returnThis = true ; } return (returnThis); }

Чтобы ускорить удаление всех отложенных ордеров, перегрузим функцию DeleteAllPendingOrders(...) второй версией, которая не принимает аргументов. При вызове удаляются все отложенные ордера на счете. Ниже представлена перегруженная функция DeleteAllPendingOrders():

bool DeleteAllPendingOrders() export { return (DeleteAllPendingOrders(ALL_SYMBOLS, 0 )); }





Функция DeleteAllBuyStops



Функция DeleteAllBuyStops(...) отвечает за удаление всех отложенных стоп-ордеров на покупку для заданного символа и магического числа. Подобно другим функциям удаления, она сначала проверяет, включена ли алгоритмическая торговля. Затем функция просматривает все открытые ордера, находит те, что имеют необходимый символ, магическое число и тип ордера (buy stop) и пытается их удалить. Если какие-либо ордера не были удалены во время первоначального прохода, функция использует механизм обратного вызова и повторных попыток для непрерывной попытки удаления. Она гарантирует отсутствие бесконечных циклов, устанавливая меры безопасности и проверяя наличие ошибок. На протяжении всего процесса функция фиксирует необходимую информацию и управляет критическими ошибками.

Функция принимает два необязательных параметра:

symbol (string) - строка, представляющая торговый символ. Значение по умолчанию ALL_SYMBOLS означает, что функция будет искать ордера buy stop по всем символам, если не указан конкретный. magicNumber (ulong) - беззнаковое целое число long, представляющее уникальное магическое число ордеров. По умолчанию равно 0, то есть функция будет нацелена на все ордера buy stop независимо от их магического числа, если не указано конкретное.

Функция возвращает булево значение (bool), где true означает, что все целевые ордера buy stop были успешно удалены, а false указывает на то, что функция не смогла удалить некоторые или все ордера либо столкнулась с критической проблемой.

Ниже приведен полный код функции с полезными комментариями, облегчающими понимание:

bool DeleteAllBuyStops( string symbol = ALL_SYMBOLS, ulong magicNumber = 0 ) export { if (!TradingIsAllowed()) { return ( false ); } bool returnThis = false ; int totalOpenOrders = OrdersTotal (); for ( int x = 0 ; x < totalOpenOrders; x++) { ulong orderTicket = OrderGetTicket (x); string selectedSymbol = OrderGetString ( ORDER_SYMBOL ); ulong orderMagicNo = OrderGetInteger ( ORDER_MAGIC ); ulong orderType = OrderGetInteger ( ORDER_TYPE ); if ( (symbol != ALL_SYMBOLS && symbol != selectedSymbol) || (orderType != ORDER_TYPE_BUY_STOP ) || (magicNumber != 0 && orderMagicNo != magicNumber) ) { continue ; } DeletePendingOrderByTicket(orderTicket); } int breakerBreaker = 0 ; while (SymbolBuyStopOrdersTotal(symbol, magicNumber) > 0 ) { breakerBreaker++; DeleteAllBuyStops(symbol, magicNumber); Sleep (ORDER_RETRY_DELAYS); if (!ErrorAdvisor( __FUNCTION__ , symbol, GetLastError ()) || IsStopped () || breakerBreaker > MAX_ORDER_RETRIES) { break ; } } if (SymbolBuyStopOrdersTotal(symbol, magicNumber) == 0 ) { returnThis = true ; } return (returnThis); }





Функция DeleteAllBuyLimits



Функция DeleteAllBuyLimits(...) направлена на удаление всех отложенных ордеров buy limit для данного символа и магического числа. Функция возвращает булево значение (bool), где true означает, что все целевые ордера buy limit были успешно удалены, а false указывает на то, что функция не смогла удалить некоторые или все ордера либо столкнулась с критической проблемой.

bool DeleteAllBuyLimits( string symbol = ALL_SYMBOLS, ulong magicNumber = 0 ) export { if (!TradingIsAllowed()) { return ( false ); } bool returnThis = false ; int totalOpenOrders = OrdersTotal (); for ( int x = 0 ; x < totalOpenOrders; x++) { ulong orderTicket = OrderGetTicket (x); string selectedSymbol = OrderGetString ( ORDER_SYMBOL ); ulong orderMagicNo = OrderGetInteger ( ORDER_MAGIC ); ulong orderType = OrderGetInteger ( ORDER_TYPE ); if ( (symbol != ALL_SYMBOLS && symbol != selectedSymbol) || (orderType != ORDER_TYPE_BUY_LIMIT ) || (magicNumber != 0 && orderMagicNo != magicNumber) ) { continue ; } DeletePendingOrderByTicket(orderTicket); } int breakerBreaker = 0 ; while (SymbolBuyLimitOrdersTotal(symbol, magicNumber) > 0 ) { breakerBreaker++; DeleteAllBuyLimits(symbol, magicNumber); Sleep (ORDER_RETRY_DELAYS); if (!ErrorAdvisor( __FUNCTION__ , symbol, GetLastError ()) || IsStopped () || breakerBreaker > MAX_ORDER_RETRIES) { break ; } } if (SymbolBuyLimitOrdersTotal(symbol, magicNumber) == 0 ) { returnThis = true ; } return (returnThis); }





Функция DeleteAllSellStops

Функция DeleteAllSellStops(...) отвечает за удаление всех отложенных ордеров sell stop для данного символа и магического числа. Функция возвращает булево значение (bool), где true означает, что все целевые ордера sell stop были успешно удалены, а false указывает на то, что функция не смогла удалить некоторые или все ордера либо столкнулась с критической проблемой.

bool DeleteAllSellStops( string symbol = ALL_SYMBOLS, ulong magicNumber = 0 ) export { if (!TradingIsAllowed()) { return ( false ); } bool returnThis = false ; int totalOpenOrders = OrdersTotal (); for ( int x = 0 ; x < totalOpenOrders; x++) { ulong orderTicket = OrderGetTicket (x); string selectedSymbol = OrderGetString ( ORDER_SYMBOL ); ulong orderMagicNo = OrderGetInteger ( ORDER_MAGIC ); ulong orderType = OrderGetInteger ( ORDER_TYPE ); if ( (symbol != ALL_SYMBOLS && symbol != selectedSymbol) || (orderType != ORDER_TYPE_SELL_STOP ) || (magicNumber != 0 && orderMagicNo != magicNumber) ) { continue ; } DeletePendingOrderByTicket(orderTicket); } int breakerBreaker = 0 ; while (SymbolSellStopOrdersTotal(symbol, magicNumber) > 0 ) { breakerBreaker++; DeleteAllSellStops(symbol, magicNumber); Sleep (ORDER_RETRY_DELAYS); if (!ErrorAdvisor( __FUNCTION__ , symbol, GetLastError ()) || IsStopped () || breakerBreaker > MAX_ORDER_RETRIES) { break ; } } if (SymbolSellStopOrdersTotal(symbol, magicNumber) == 0 ) { returnThis = true ; } return (returnThis); }





Функция DeleteAllSellLimits



Функция DeleteAllSellLimits(...) обрабатывает удаление всех отложенных ордеров sell limit для определенного символа и магического числа. Функция возвращает булево (bool) значение true, при успешном удалении всех ордеров sell limit и false, если функция не смогла удалить некоторые или все ордера либо столкнулась с критической проблемой.

bool DeleteAllSellLimits( string symbol = ALL_SYMBOLS, ulong magicNumber = 0 ) export { if (!TradingIsAllowed()) { return ( false ); } bool returnThis = false ; int totalOpenOrders = OrdersTotal (); for ( int x = 0 ; x < totalOpenOrders; x++) { ulong orderTicket = OrderGetTicket (x); string selectedSymbol = OrderGetString ( ORDER_SYMBOL ); ulong orderMagicNo = OrderGetInteger ( ORDER_MAGIC ); ulong orderType = OrderGetInteger ( ORDER_TYPE ); if ( (symbol != ALL_SYMBOLS && symbol != selectedSymbol) || (orderType != ORDER_TYPE_SELL_LIMIT ) || (magicNumber != 0 && orderMagicNo != magicNumber) ) { continue ; } DeletePendingOrderByTicket(orderTicket); } int breakerBreaker = 0 ; while (SymbolSellLimitOrdersTotal(symbol, magicNumber) > 0 ) { breakerBreaker++; DeleteAllSellLimits(symbol, magicNumber); Sleep (ORDER_RETRY_DELAYS); if (!ErrorAdvisor( __FUNCTION__ , symbol, GetLastError ()) || IsStopped () || breakerBreaker > MAX_ORDER_RETRIES) { break ; } } if (SymbolSellLimitOrdersTotal(symbol, magicNumber) == 0 ) { returnThis = true ; } return (returnThis); }





Функция DeleteAllMagicOrders

Функция DeleteAllMagicOrders(...) отвечает за удаление всех отложенных ордеров, связанных с определенным магическим числом. Функция возвращает булево значение (bool), где true означает, что все ордера с определенным магическим числом были успешно удалены, а false указывает на то, что функция не смогла удалить некоторые или все ордера либо столкнулась с критической проблемой.

bool DeleteAllMagicOrders( ulong magicNumber) export { if (!TradingIsAllowed()) { return ( false ); } bool returnThis = false ; ulong orderTicket, orderMagicNo; string orderSymbol; int totalOpenOrders = OrdersTotal (); for ( int x = 0 ; x < totalOpenOrders; x++) { orderTicket = OrderGetTicket (x); orderMagicNo = OrderGetInteger ( ORDER_MAGIC ); orderSymbol = OrderGetString ( ORDER_SYMBOL ); if (magicNumber == orderMagicNo) { DeletePendingOrderByTicket(orderTicket); } } int breakerBreaker = 0 ; while (MagicOrdersTotal(magicNumber) > 0 ) { breakerBreaker++; DeleteAllMagicOrders(magicNumber); Sleep (ORDER_RETRY_DELAYS); if (!ErrorAdvisor( __FUNCTION__ , orderSymbol, GetLastError ()) || IsStopped () || breakerBreaker > MAX_ORDER_RETRIES) { break ; } } if (MagicOrdersTotal(magicNumber) == 0 ) { returnThis = true ; } return (returnThis); }





Функция GetPendingOrdersData

Чтобы любая автономная алгоритмическая торговая система или советник были надежными и в конечном итоге приносили постоянную прибыль, они должны знать состояние всех позиций и ордеров на счете. Во второй статье мы разработали функцию мониторинга позиций, которая собирает данные по всем открытым позициям. Поскольку в этой статье основное внимание уделяется отложенным ордерам, мы создадим функцию для сканирования и хранения данных по всем отложенным ордерам, сделав ее доступной по всей библиотеке для использования другими функциями. Мы достигнем этого, используя глобальные переменные, установленные в начале этой статьи.

Поскольку эти глобальные переменные не могут быть экспортированы или доступны за пределами файла исходного кода библиотеки или бинарного файла .EX5, мы передадим их различным экспортируемым функциям статуса отложенных ордеров, что позволит сделать их доступными в конечной .EX5-библиотеке. Начнем с создания функции GetPendingOrdersData(...) для извлечения данных всех отложенных ордеров.

Функция GetPendingOrdersData(...) извлекает и сохраняет состояния открытых отложенных ордеров, включая счет, торговые символы и магическое число советника. Она начинает со сброса различных глобальных переменных, в которых хранятся итоговые значения и объемы для различных типов отложенных ордеров, включая ордера buy stop, buy limit, sell stop и sell limit. Затем функция проверяет наличие открытых отложенных ордеров и выполняет их итерацию для сбора соответствующих данных. Затем она сортирует ордера на основе предоставленных символа и магического числа, накапливая итоговые значения и объемы для соответствующих отложенных ордеров. Такой комплексный подход гарантирует, что функция будет собирать данные в реальном времени о состоянии отложенных ордеров, которые могут быть использованы другими функциями советника.

Функция будет принимать два параметра:

symbol (string): строка, представляющая торговый символ, для которого будут извлечены данные отложенного ордера. Значение по умолчанию - ALL_SYMBOLS, то есть будут собираться данные всех символов. magicNumber (ulong) - беззнаковое целое число long, представляющее уникальное магическое число отложенных ордеров советника. По умолчанию этот параметр равен 0, что позволяет функции извлекать данные по всем отложенным ордерам независимо от их магического числа, если не указано конкретное магическое число.

Функция не вернет никакого значения (void), поскольку ее основная цель — заполнение и обновление глобальных переменных состояния данными об отложенных ордерах. Затем к этим переменным будут обращаться другие части библиотеки для информирования о стратегиях принятия решений и торговли.

Ниже приведен полный код функции с подробными комментариями для лучшего понимания:

void GetPendingOrdersData( string symbol, ulong magicNumber) { accountBuyStopOrdersTotal = 0 ; accountBuyLimitOrdersTotal = 0 ; accountSellStopOrdersTotal = 0 ; accountSellLimitOrdersTotal = 0 ; accountPendingOrdersVolumeTotal = 0.0 ; accountBuyStopOrdersVolumeTotal = 0.0 ; accountBuyLimitOrdersVolumeTotal = 0.0 ; accountSellStopOrdersVolumeTotal = 0.0 ; accountSellLimitOrdersVolumeTotal = 0.0 ; magicPendingOrdersTotal = 0 ; magicBuyStopOrdersTotal = 0 ; magicBuyLimitOrdersTotal = 0 ; magicSellStopOrdersTotal = 0 ; magicSellLimitOrdersTotal = 0 ; magicPendingOrdersVolumeTotal = 0.0 ; magicBuyStopOrdersVolumeTotal = 0.0 ; magicBuyLimitOrdersVolumeTotal = 0.0 ; magicSellStopOrdersVolumeTotal = 0.0 ; magicSellLimitOrdersVolumeTotal = 0.0 ; symbolPendingOrdersTotal = 0 ; symbolBuyStopOrdersTotal = 0 ; symbolBuyLimitOrdersTotal = 0 ; symbolSellStopOrdersTotal = 0 ; symbolSellLimitOrdersTotal = 0 ; symbolPendingOrdersVolumeTotal = 0.0 ; symbolBuyStopOrdersVolumeTotal = 0.0 ; symbolBuyLimitOrdersVolumeTotal = 0.0 ; symbolSellStopOrdersVolumeTotal = 0.0 ; symbolSellLimitOrdersVolumeTotal = 0.0 ; int totalOpenPendingOrders = OrdersTotal (); if (totalOpenPendingOrders > 0 ) { for ( int x = 0 ; x < totalOpenPendingOrders; x++) { ulong orderTicket = OrderGetTicket (x); string selectedSymbol = OrderGetString ( ORDER_SYMBOL ); ulong orderMagicNo = OrderGetInteger ( ORDER_MAGIC ); if (magicNumber != 0 && orderMagicNo != magicNumber) { continue ; } accountPendingOrdersVolumeTotal += OrderGetDouble ( ORDER_VOLUME_CURRENT ); if ( OrderGetInteger ( ORDER_TYPE ) == ORDER_TYPE_BUY_STOP ) { ++accountBuyStopOrdersTotal; accountBuyStopOrdersVolumeTotal += OrderGetDouble ( ORDER_VOLUME_CURRENT ); } if ( OrderGetInteger ( ORDER_TYPE ) == ORDER_TYPE_BUY_LIMIT ) { ++accountBuyLimitOrdersTotal; accountBuyLimitOrdersVolumeTotal += OrderGetDouble ( ORDER_VOLUME_CURRENT ); } if ( OrderGetInteger ( ORDER_TYPE ) == ORDER_TYPE_SELL_STOP ) { ++accountSellStopOrdersTotal; accountSellStopOrdersVolumeTotal += OrderGetDouble ( ORDER_VOLUME_CURRENT ); } if ( OrderGetInteger ( ORDER_TYPE ) == ORDER_TYPE_SELL_LIMIT ) { ++accountSellLimitOrdersTotal; accountSellLimitOrdersVolumeTotal += OrderGetDouble ( ORDER_VOLUME_CURRENT ); } if ( OrderGetInteger ( ORDER_REASON ) == ORDER_REASON_EXPERT && orderMagicNo == magicNumber ) { ++magicPendingOrdersTotal; magicPendingOrdersVolumeTotal += OrderGetDouble ( ORDER_VOLUME_CURRENT ); if ( OrderGetInteger ( ORDER_TYPE ) == ORDER_TYPE_BUY_STOP ) { ++magicBuyStopOrdersTotal; magicBuyStopOrdersVolumeTotal += OrderGetDouble ( ORDER_VOLUME_CURRENT ); } if ( OrderGetInteger ( ORDER_TYPE ) == ORDER_TYPE_BUY_LIMIT ) { ++magicBuyLimitOrdersTotal; magicBuyLimitOrdersVolumeTotal += OrderGetDouble ( ORDER_VOLUME_CURRENT ); } if ( OrderGetInteger ( ORDER_TYPE ) == ORDER_TYPE_SELL_STOP ) { ++magicSellStopOrdersTotal; magicSellStopOrdersVolumeTotal += OrderGetDouble ( ORDER_VOLUME_CURRENT ); } if ( OrderGetInteger ( ORDER_TYPE ) == ORDER_TYPE_SELL_LIMIT ) { ++magicSellLimitOrdersTotal; magicSellLimitOrdersVolumeTotal += OrderGetDouble ( ORDER_VOLUME_CURRENT ); } } if (symbol == ALL_SYMBOLS || selectedSymbol == symbol) { ++symbolPendingOrdersTotal; symbolPendingOrdersVolumeTotal += OrderGetDouble ( ORDER_VOLUME_CURRENT ); if ( OrderGetInteger ( ORDER_TYPE ) == ORDER_TYPE_BUY_STOP ) { ++symbolBuyStopOrdersTotal; symbolBuyStopOrdersVolumeTotal += OrderGetDouble ( ORDER_VOLUME_CURRENT ); } if ( OrderGetInteger ( ORDER_TYPE ) == ORDER_TYPE_BUY_LIMIT ) { ++symbolBuyLimitOrdersTotal; symbolBuyLimitOrdersVolumeTotal += OrderGetDouble ( ORDER_VOLUME_CURRENT ); } if ( OrderGetInteger ( ORDER_TYPE ) == ORDER_TYPE_SELL_STOP ) { ++symbolSellStopOrdersTotal; symbolSellStopOrdersVolumeTotal += OrderGetDouble ( ORDER_VOLUME_CURRENT ); } if ( OrderGetInteger ( ORDER_TYPE ) == ORDER_TYPE_SELL_LIMIT ) { ++symbolSellLimitOrdersTotal; symbolSellLimitOrdersVolumeTotal += OrderGetDouble ( ORDER_VOLUME_CURRENT ); } } } } }





Функция BuyStopOrdersTotal

Возвращает целое число, представляющее общее количество открытых стоп-ордеров на покупку на счете.

int BuyStopOrdersTotal() export { GetPendingOrdersData(ALL_SYMBOLS, 0 ); return (accountBuyStopOrdersTotal); }





Функция BuyLimitOrdersTotal

Возвращает целое число, представляющее общее количество открытых стоп-ордеров на покупку на счете.

int BuyLimitOrdersTotal() export { GetPendingOrdersData(ALL_SYMBOLS, 0 ); return (accountBuyLimitOrdersTotal); }





Функция SellStopOrdersTotal



Возвращает целое число, представляющее общее количество открытых стоп-ордеров на продажу на счете.

int SellStopOrdersTotal() export { GetPendingOrdersData(ALL_SYMBOLS, 0 ); return (accountSellStopOrdersTotal); }





Функция SellLimitOrdersTotal

Возвращает целое число, представляющее общее количество открытых лимитных ордеров на продажу на счете.

int SellLimitOrdersTotal() export { GetPendingOrdersData(ALL_SYMBOLS, 0 ); return (accountSellLimitOrdersTotal); }





Функция OrdersTotalVolume

Возвращает значение double, представляющее общий объем/лот/количество всех открытых ордеров на счете.

double OrdersTotalVolume() export { GetPendingOrdersData(ALL_SYMBOLS, 0 ); return (accountPendingOrdersVolumeTotal); }





Функция BuyStopOrdersTotalVolume

Возвращает значение double, представляющее общий объем/лот/количество всех открытых стоп-ордеров на покупку на счете.

double BuyStopOrdersTotalVolume() export { GetPendingOrdersData(ALL_SYMBOLS, 0 ); return (accountBuyStopOrdersVolumeTotal); }





Функция BuyLimitOrdersTotalVolume

Возвращает значение double, представляющее общий объем/лот/количество всех открытых лимитных ордеров на покупку на счете.

double BuyLimitOrdersTotalVolume() export { GetPendingOrdersData(ALL_SYMBOLS, 0 ); return (accountBuyLimitOrdersVolumeTotal); }





Функция SellStopOrdersTotalVolume

Возвращает значение double, представляющее общий объем/лот/количество всех открытых стоп-ордеров на продажу на счете.

double SellStopOrdersTotalVolume() export { GetPendingOrdersData(ALL_SYMBOLS, 0 ); return (accountSellStopOrdersVolumeTotal); }





Функция SellLimitOrdersTotalVolume

Возвращает значение double, представляющее общий объем/лот/количество всех открытых лимитных ордеров на продажу на счете.

double SellLimitOrdersTotalVolume() export { GetPendingOrdersData(ALL_SYMBOLS, 0 ); return (accountSellLimitOrdersVolumeTotal); }





Функция MagicOrdersTotal

Возвращает целое значение общего количества всех открытых отложенных ордеров для указанного магического числа на счете.

int MagicOrdersTotal( ulong magicNumber) export { GetPendingOrdersData(ALL_SYMBOLS, magicNumber); return (magicPendingOrdersTotal); }





Функция MagicBuyStopOrdersTotal

Возвращает целое число общего количества всех открытых стоп-ордеров на покупку для указанного магического числа на счете.

int MagicBuyStopOrdersTotal( ulong magicNumber) export { GetPendingOrdersData(ALL_SYMBOLS, magicNumber); return (magicBuyStopOrdersTotal); }





Функция MagicBuyLimitOrdersTotal

Возвращает целое число общего количества всех открытых лимитных ордеров на покупку для указанного магического числа на счете.

int MagicBuyLimitOrdersTotal( ulong magicNumber) export { GetPendingOrdersData(ALL_SYMBOLS, magicNumber); return (magicBuyLimitOrdersTotal); }





Функция MagicSellStopOrdersTotal

Возвращает целое число общего количества всех открытых стоп-ордеров на продажу для указанного магического числа на счете.

int MagicSellStopOrdersTotal( ulong magicNumber) export { GetPendingOrdersData(ALL_SYMBOLS, magicNumber); return (magicSellStopOrdersTotal); }





Функция MagicSellLimitOrdersTotal

Возвращает целое число общего количества всех открытых лимитных ордеров на продажу для указанного магического числа на счете.

int MagicSellLimitOrdersTotal( ulong magicNumber) export { GetPendingOrdersData(ALL_SYMBOLS, magicNumber); return (magicSellLimitOrdersTotal); }





Функция MagicOrdersTotalVolume

Возвращает значение double, представляющее общий объем/лот/количество всех открытых отложенных ордеров для указанного магического числа на счете.

double MagicOrdersTotalVolume( ulong magicNumber) export { GetPendingOrdersData(ALL_SYMBOLS, magicNumber); return (magicPendingOrdersVolumeTotal); }





Функция MagicBuyStopOrdersTotalVolume

Возвращает значение double, представляющее общий объем/лот/количество всех открытых стоп-ордеров на покупку для указанного магического числа на счете.

double MagicBuyStopOrdersTotalVolume( ulong magicNumber) export { GetPendingOrdersData(ALL_SYMBOLS, magicNumber); return (magicBuyStopOrdersVolumeTotal); }





Функция MagicBuyLimitOrdersTotalVolume

Возвращает значение double, представляющее общий объем/лот/количество всех открытых лимитных ордеров на покупку для указанного магического числа на счете.

double MagicBuyLimitOrdersTotalVolume( ulong magicNumber) export { GetPendingOrdersData(ALL_SYMBOLS, magicNumber); return (magicBuyLimitOrdersVolumeTotal); }





Функция MagicSellStopOrdersTotalVolume

Возвращает значение double, представляющее общий объем/лот/количество всех открытых стоп-ордеров на продажу для указанного магического числа на счете.

double MagicSellStopOrdersTotalVolume( ulong magicNumber) export { GetPendingOrdersData(ALL_SYMBOLS, magicNumber); return (magicSellStopOrdersVolumeTotal); }





Функция MagicSellLimitOrdersTotalVolume

Возвращает значение double, представляющее общий объем/лот/количество всех открытых лимитных ордеров на продажу для указанного магического числа на счете.

double MagicSellLimitOrdersTotalVolume( ulong magicNumber) export { GetPendingOrdersData(ALL_SYMBOLS, magicNumber); return (magicSellLimitOrdersVolumeTotal); }





Функция SymbolOrdersTotal

Возвращает целое значение, представляющее общее количество всех открытых отложенных ордеров для указанного символа и магического числа на счете.

int SymbolOrdersTotal( string symbol, ulong magicNumber) export { GetPendingOrdersData(symbol, magicNumber); return (symbolPendingOrdersTotal); }





Функция SymbolBuyStopOrdersTotal

Возвращает целое значение, представляющее общее количество всех открытых стоп-ордеров на покупку для указанного символа и магического числа на счете.

int SymbolBuyStopOrdersTotal( string symbol, ulong magicNumber) export { GetPendingOrdersData(symbol, magicNumber); return (symbolBuyStopOrdersTotal); }





Функция SymbolBuyLimitOrdersTotal

Возвращает целое значение, представляющее общее количество всех открытых лимитных ордеров на покупку для указанного символа и магического числа на счете.

int SymbolBuyLimitOrdersTotal( string symbol, ulong magicNumber) export { GetPendingOrdersData(symbol, magicNumber); return (symbolBuyLimitOrdersTotal); }





Функция SymbolSellStopOrdersTotal

Возвращает целое число, представляющее общее количество всех открытых стоп-ордеров на продажу для указанного символа и магического числа на счете.

int SymbolSellStopOrdersTotal( string symbol, ulong magicNumber) export { GetPendingOrdersData(symbol, magicNumber); return (symbolSellStopOrdersTotal); }





Функция SymbolSellLimitOrdersTotal

Возвращает целое значение, представляющее общее количество всех открытых лимитных ордеров на продажу для указанного символа и магического числа на счете.

int SymbolSellLimitOrdersTotal( string symbol, ulong magicNumber) export { GetPendingOrdersData(symbol, magicNumber); return (symbolSellLimitOrdersTotal); }





Функция SymbolOrdersTotalVolume

Возвращает значение double, представляющее общий объем/лот/количество всех открытых отложенных ордеров для указанного символа и магического числа на счете.

double SymbolOrdersTotalVolume( string symbol, ulong magicNumber) export { GetPendingOrdersData(symbol, magicNumber); return (symbolPendingOrdersVolumeTotal); }





Функция SymbolBuyStopOrdersTotalVolume

Возвращает значение double, представляющее общий объем/лот/количество всех открытых стоп-ордеров на покупку для указанного символа и магического числа на счете.

double SymbolBuyStopOrdersTotalVolume( string symbol, ulong magicNumber) export { GetPendingOrdersData(symbol, magicNumber); return (symbolBuyStopOrdersVolumeTotal); }





Функция SymbolBuyLimitOrdersTotalVolume

Возвращает значение double, представляющее общий объем/лот/количество всех открытых лимитных ордеров на покупку для указанного символа и магического числа на счете.

double SymbolBuyLimitOrdersTotalVolume( string symbol, ulong magicNumber) export { GetPendingOrdersData(symbol, magicNumber); return (symbolBuyLimitOrdersVolumeTotal); }





Функция SymbolSellStopOrdersTotalVolume

Возвращает значение double, представляющее общий объем/лот/количество всех открытых стоп-ордеров на продажу для указанного символа и магического числа на счете.

double SymbolSellStopOrdersTotalVolume( string symbol, ulong magicNumber) export { GetPendingOrdersData(symbol, magicNumber); return (symbolSellStopOrdersVolumeTotal); }





Функция SymbolSellLimitOrdersTotalVolume

Возвращает значение double, представляющее общий объем/лот/количество всех открытых лимитных ордеров на продажу для указанного символа и магического числа на счете.

double SymbolSellLimitOrdersTotalVolume( string symbol, ulong magicNumber) export { GetPendingOrdersData(symbol, magicNumber); return (symbolSellLimitOrdersVolumeTotal); }





Функция AccountOrdersStatus

Возвращает предварительно отформатированную строку, содержащую статус ордеров по счету, которую можно вывести в журнал или отобразить в комментариях к графику. Функция принимает один булевый параметр formatForComment. Если formatForComment равен true, функция форматирует данные для отображения в окне графика; при false она форматирует данные для вкладки журнала советника.

string AccountOrdersStatus( bool formatForComment) export { GetPendingOrdersData(ALL_SYMBOLS, 0 ); string spacer = "" ; if (formatForComment) { spacer = " " ; } string accountOrdersStatus = "\r

" + spacer + "|---------------------------------------------------------------------------\r

" ; accountOrdersStatus += spacer + "| " + ( string ) AccountInfoInteger ( ACCOUNT_LOGIN ) + " - ACCOUNT ORDERS STATUS \r

" ; accountOrdersStatus += spacer + "|---------------------------------------------------------------------------\r

" ; accountOrdersStatus += spacer + "| Total Open: " + ( string ) OrdersTotal () + "\r

" ; accountOrdersStatus += spacer + "| Total Volume: " + ( string )accountPendingOrdersVolumeTotal + "\r

" ; accountOrdersStatus += spacer + "|------------------------------------------------------------------\r

" ; accountOrdersStatus += spacer + "| BUY STOP ORDERS: \r

" ; accountOrdersStatus += spacer + "| Total Open: " + ( string )accountBuyStopOrdersTotal + "\r

" ; accountOrdersStatus += spacer + "| Total Volume: " + ( string )accountBuyStopOrdersVolumeTotal + "\r

" ; accountOrdersStatus += spacer + "|------------------------------------------------------------------\r

" ; accountOrdersStatus += spacer + "| BUY LIMIT ORDERS: \r

" ; accountOrdersStatus += spacer + "| Total Open: " + ( string )accountBuyLimitOrdersTotal + "\r

" ; accountOrdersStatus += spacer + "| Total Volume: " + ( string )accountBuyLimitOrdersVolumeTotal + "\r

" ; accountOrdersStatus += spacer + "|---------------------------------------------------------------------------\r

" ; accountOrdersStatus += spacer + "| SELL STOP ORDERS: \r

" ; accountOrdersStatus += spacer + "| Total Open: " + ( string )accountSellStopOrdersTotal + "\r

" ; accountOrdersStatus += spacer + "| Total Volume: " + ( string )accountSellStopOrdersVolumeTotal + "\r

" ; accountOrdersStatus += spacer + "|---------------------------------------------------------------------------\r

" ; accountOrdersStatus += spacer + "| SELL LIMIT ORDERS: \r

" ; accountOrdersStatus += spacer + "| Total Open: " + ( string )accountSellLimitOrdersTotal + "\r

" ; accountOrdersStatus += spacer + "| Total Volume: " + ( string )accountSellLimitOrdersVolumeTotal + "\r

" ; accountOrdersStatus += spacer + "|---------------------------------------------------------------------------\r

" ; accountOrdersStatus += spacer + "\r

" ; return (accountOrdersStatus); }





Функция MagicOrdersStatus

Возвращает предварительно отформатированную строку, указывающую статус ордеров по магическому числу, которую можно вывести в журнал или отобразить в комментариях к графику. Функция принимает два параметра: беззнаковый long под названием magicNumber, чтобы указать целевое магическое число, и булевый под названием formatForComment для определения типа форматирования. Если formatForComment равен true, функция форматирует данные для отображения в окне графика; при false она форматирует данные для вкладки журнала советника.

string MagicOrdersStatus( ulong magicNumber, bool formatForComment) export { GetPendingOrdersData(ALL_SYMBOLS, magicNumber); string spacer = "" ; if (formatForComment) { spacer = " " ; } string magicOrdersStatus = "\r

" + spacer + "|---------------------------------------------------------------------------\r

" ; magicOrdersStatus += spacer + "| " + ( string )magicNumber + " - MAGIC ORDERS STATUS \r

" ; magicOrdersStatus += spacer + "|---------------------------------------------------------------------------\r

" ; magicOrdersStatus += spacer + "| Total Open: " + ( string )magicPendingOrdersTotal + "\r

" ; magicOrdersStatus += spacer + "| Total Volume: " + ( string )magicPendingOrdersVolumeTotal + "\r

" ; magicOrdersStatus += spacer + "|------------------------------------------------------------------\r

" ; magicOrdersStatus += spacer + "| BUY STOP ORDERS: \r

" ; magicOrdersStatus += spacer + "| Total Open: " + ( string )magicBuyStopOrdersTotal + "\r

" ; magicOrdersStatus += spacer + "| Total Volume: " + ( string )magicBuyStopOrdersVolumeTotal + "\r

" ; magicOrdersStatus += spacer + "|------------------------------------------------------------------\r

" ; magicOrdersStatus += spacer + "| BUY LIMIT ORDERS: \r

" ; magicOrdersStatus += spacer + "| Total Open: " + ( string )magicBuyLimitOrdersTotal + "\r

" ; magicOrdersStatus += spacer + "| Total Volume: " + ( string )magicBuyLimitOrdersVolumeTotal + "\r

" ; magicOrdersStatus += spacer + "|---------------------------------------------------------------------------\r

" ; magicOrdersStatus += spacer + "| SELL STOP ORDERS: \r

" ; magicOrdersStatus += spacer + "| Total Open: " + ( string )magicSellStopOrdersTotal + "\r

" ; magicOrdersStatus += spacer + "| Total Volume: " + ( string )magicSellStopOrdersVolumeTotal + "\r

" ; magicOrdersStatus += spacer + "|------------------------------------------------------------------\r

" ; magicOrdersStatus += spacer + "| SELL LIMIT ORDERS: \r

" ; magicOrdersStatus += spacer + "| Total Open: " + ( string )magicSellLimitOrdersTotal + "\r

" ; magicOrdersStatus += spacer + "| Total Volume: " + ( string )magicSellLimitOrdersVolumeTotal + "\r

" ; magicOrdersStatus += spacer + "|---------------------------------------------------------------------------\r

" ; magicOrdersStatus += spacer + "\r

" ; return (magicOrdersStatus); }





Функция SymbolOrdersStatus

Возвращает предварительно отформатированную строку, указывающую статус ордеров по символу, которую можно вывести в журнал или отобразить в комментариях к графику. Функция принимает три параметра: строку symbol, беззнаковый long под названием magicNumber, чтобы указать целевое магическое число (нулевое значение отключает сортировку по магическому числу), и булевый под названием formatForComment для определения типа форматирования. Если formatForComment равен true, функция форматирует данные для отображения в окне графика; при false она форматирует данные для вкладки журнала советника.

string SymbolOrdersStatus( string symbol, ulong magicNumber, bool formatForComment) export { GetPendingOrdersData(symbol, magicNumber); string spacer = "" ; if (formatForComment) { spacer = " " ; } string symbolOrdersStatus = "\r

" + spacer + "|---------------------------------------------------------------------------\r

" ; symbolOrdersStatus += spacer + "| " + symbol + " - SYMBOL ORDERS STATUS \r

" ; symbolOrdersStatus += spacer + "|---------------------------------------------------------------------------\r

" ; symbolOrdersStatus += spacer + "| Total Open: " + ( string )symbolPendingOrdersTotal + "\r

" ; symbolOrdersStatus += spacer + "| Total Volume: " + ( string )symbolPendingOrdersVolumeTotal + "\r

" ; symbolOrdersStatus += spacer + "|------------------------------------------------------------------\r

" ; symbolOrdersStatus += spacer + "| BUY STOP ORDERS: \r

" ; symbolOrdersStatus += spacer + "| Total Open: " + ( string )symbolBuyStopOrdersTotal + "\r

" ; symbolOrdersStatus += spacer + "| Total Volume: " + ( string )symbolBuyStopOrdersVolumeTotal + "\r

" ; symbolOrdersStatus += spacer + "|------------------------------------------------------------------\r

" ; symbolOrdersStatus += spacer + "| BUY LIMIT ORDERS: \r

" ; symbolOrdersStatus += spacer + "| Total Open: " + ( string )symbolBuyLimitOrdersTotal + "\r

" ; symbolOrdersStatus += spacer + "| Total Volume: " + ( string )symbolBuyLimitOrdersVolumeTotal + "\r

" ; symbolOrdersStatus += spacer + "|---------------------------------------------------------------------------\r

" ; symbolOrdersStatus += spacer + "| SELL STOP ORDERS: \r

" ; symbolOrdersStatus += spacer + "| Total Open: " + ( string )symbolSellStopOrdersTotal + "\r

" ; symbolOrdersStatus += spacer + "| Total Volume: " + ( string )symbolSellStopOrdersVolumeTotal + "\r

" ; symbolOrdersStatus += spacer + "|------------------------------------------------------------------\r

" ; symbolOrdersStatus += spacer + "| SELL LIMIT ORDERS: \r

" ; symbolOrdersStatus += spacer + "| Total Open: " + ( string )symbolSellLimitOrdersTotal + "\r

" ; symbolOrdersStatus += spacer + "| Total Volume: " + ( string )symbolSellLimitOrdersVolumeTotal + "\r

" ; symbolOrdersStatus += spacer + "|---------------------------------------------------------------------------\r

" ; symbolOrdersStatus += spacer + "\r

" ; return (symbolOrdersStatus); }

Созданные функции составляют нашу EX5-библиотеку для управления отложенными ордерами. В конце статьи приложен файл с исходным кодом PendingOrdersManager.mq5 , а также скомпилированный бинарный исполняемый файл PendingOrdersManager.ex5 , который вы можете легко импортировать и использовать в своих MQL5-проектах.





Как импортировать и внедрить EX5-библиотеку для управления отложенными ордерами

Мы разработали надежную EX5-библиотеку для управления отложенными ордерами, которая содержит основные функции для обработки отложенных ордеров, получения их состояния и отображения соответствующей информации. Теперь пришло время задокументировать и продемонстрировать, как правильно импортировать и использовать эту библиотеку в любом MQL5-проекте.

Чтобы упростить процесс внедрения, мы начнем с описания всех функций и модулей библиотеки управления отложенными ордерами, а также приведем практические примеры кода в разделе документации ниже. Это даст четкое представление о компонентах, входящих в состав бинарного файла PendingOrdersManager.ex5.





Документация EX5-библиотеки для управления отложенными ордерами

PositionsManager.ex5

PendingOrdersManager.ex5

MQL5/Libraries/Toolkit

Поместите файлыв папкуили в ту же папку, что и что и файл с исходным кодом, импортирующий библиотеку. Убедитесь, что эти файлы загружены и скопированы в указанное место, если их там еще нет. Для вашего удобства копии обоих файлов прикреплены в конце статьи.

Шаг 2: Импортируйте описания прототипов функций

В разделе заголовка исходного кода, добавьте директивы import для библиотеки управления отложенными ордерами и описаний прототипов ее функций. Используйте следующий фрагмент кода для эффективного импорта всех функций или модулей из библиотеки PendingOrdersManager.ex5. Я также создал пустой шаблон советника ( PendingOrdersManager_Imports_Template.mq5 ), включающий этот сегмент кода. Вы можете закомментировать или удалить любые описания функций, которые не нужны для вашего проекта. Также в конце статьи приложен файл PendingOrdersManager_Imports_Template.mq5.

#import "Toolkit/PendingOrdersManager.ex5" bool OpenBuyLimit( ulong magicNumber, string symbol, double entryPrice, double lotSize, int sl, int tp, string orderComment); bool OpenBuyStop( ulong magicNumber, string symbol, double entryPrice, double lotSize, int sl, int tp, string orderComment); bool OpenSellLimit( ulong magicNumber, string symbol, double entryPrice, double lotSize, int sl, int tp, string orderComment); bool OpenSellStop( ulong magicNumber, string symbol, double entryPrice, double lotSize, int sl, int tp, string orderComment); bool ModifyPendingOrderByTicket( ulong orderTicket, double newEntryPrice, int newSl, int newTp); bool DeletePendingOrderByTicket( ulong orderTicket); bool DeleteAllPendingOrders( string symbol, ulong magicNumber); bool DeleteAllPendingOrders(); bool DeleteAllBuyStops( string symbol, ulong magicNumber); bool DeleteAllBuyLimits( string symbol, ulong magicNumber); bool DeleteAllSellStops( string symbol, ulong magicNumber); bool DeleteAllSellLimits( string symbol, ulong magicNumber); bool DeleteAllMagicOrders( ulong magicNumber); int BuyStopOrdersTotal(); int BuyLimitOrdersTotal(); int SellStopOrdersTotal(); int SellLimitOrdersTotal(); double OrdersTotalVolume(); double BuyStopOrdersTotalVolume(); double BuyLimitOrdersTotalVolume(); double SellStopOrdersTotalVolume(); double SellLimitOrdersTotalVolume(); int MagicOrdersTotal( ulong magicNumber); int MagicBuyStopOrdersTotal( ulong magicNumber); int MagicBuyLimitOrdersTotal( ulong magicNumber); int MagicSellStopOrdersTotal( ulong magicNumber); int MagicSellLimitOrdersTotal( ulong magicNumber); double MagicOrdersTotalVolume( ulong magicNumber); double MagicBuyStopOrdersTotalVolume( ulong magicNumber); double MagicBuyLimitOrdersTotalVolume( ulong magicNumber); double MagicSellStopOrdersTotalVolume( ulong magicNumber); double MagicSellLimitOrdersTotalVolume( ulong magicNumber); int SymbolOrdersTotal( string symbol, ulong magicNumber); int SymbolBuyStopOrdersTotal( string symbol, ulong magicNumber); int SymbolBuyLimitOrdersTotal( string symbol, ulong magicNumber); int SymbolSellStopOrdersTotal( string symbol, ulong magicNumber); int SymbolSellLimitOrdersTotal( string symbol, ulong magicNumber); double SymbolOrdersTotalVolume( string symbol, ulong magicNumber); double SymbolBuyStopOrdersTotalVolume( string symbol, ulong magicNumber); double SymbolBuyLimitOrdersTotalVolume( string symbol, ulong magicNumber); double SymbolSellStopOrdersTotalVolume( string symbol, ulong magicNumber); double SymbolSellLimitOrdersTotalVolume( string symbol, ulong magicNumber); string AccountOrdersStatus( bool formatForComment); string MagicOrdersStatus( ulong magicNumber, bool formatForComment); string SymbolOrdersStatus( string symbol, ulong magicNumber, bool formatForComment); #import

Теперь, когда функции прототипа библиотеки .EX5 импортированы в ваш MQL5-проект или исходный код, используйте таблицу ниже, где приведена подробная документация и практические примеры того, как реализовать и использовать эти функции в вашем коде.

Описание прототипа функции Описание Пример использования bool OpenBuyLimit( ulong magicNumber, string symbol, double entryPrice, double lotSize, int sl, int tp, string orderComment );



Открывает новый лимитный ордер на покупку, соответствующий указанным параметрам. double symbolPoint = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_POINT ); int spread = ( int ) SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_SPREAD ); ulong magicNo = 123 ; string symbol = _Symbol ; double entryPrice = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ) - ((spread * 20 ) * symbolPoint ); double lotSize = SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_VOLUME_MIN ); int sl = spread * 50 ; int tp = spread * 100 ; string orderComment = "Pending Orders Manager Buy Limit Order" ; OpenBuyLimit( magicNumber, symbol, entryPrice, lotSize, sl, tp, orderComment );

bool OpenBuyStop( ulong magicNumber, string symbol, double entryPrice, double lotSize, int sl, int tp, string orderComment );



Открывает новый стоп-ордер на покупку, соответствующий указанным параметрам.

double symbolPoint = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_POINT ); int spread = ( int ) SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_SPREAD ); ulong magicNo = 123 ; string symbol = _Symbol ; double entryPrice = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ) + ((spread * 20 ) * symbolPoint ); double lotSize = SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_VOLUME_MIN ); int sl = spread * 50 ; int tp = spread * 100 ; string orderComment = "Pending Orders Manager Buy Stop Order" ; OpenBuyStop( magicNumber, symbol, entryPrice, lotSize, sl, tp, orderComment );

bool OpenSellLimit( ulong magicNumber, string symbol, double entryPrice, double lotSize, int sl, int tp, string orderComment );



Открывает новый лимитный ордер на продажу, соответствующий указанным параметрам.

double symbolPoint = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_POINT ); int spread = ( int ) SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_SPREAD ); ulong magicNo = 123 ; string symbol = _Symbol ; double entryPrice = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ) + ((spread * 20 ) * symbolPoint ); double lotSize = SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_VOLUME_MIN ); int sl = spread * 50 ; int tp = spread * 100 ; string orderComment = "Pending Orders Manager Sell Limit Order" ; OpenSellLimit( magicNumber, symbol, entryPrice, lotSize, sl, tp, orderComment );

bool OpenSellStop( ulong magicNumber, string symbol, double entryPrice, double lotSize, int sl, int tp, string orderComment );



Открывает новый стоп-ордер на продажу, соответствующий указанным параметрам.

double symbolPoint = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_POINT ); int spread = ( int ) SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_SPREAD ); ulong magicNo = 123 ; string symbol = _Symbol ; double entryPrice = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ) - ((spread * 20 ) * symbolPoint ); double lotSize = SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_VOLUME_MIN ); int sl = spread * 50 ; int tp = spread * 100 ; string orderComment = "Pending Orders Manager Sell Stop Order" ; OpenSellStop( magicNumber, symbol, entryPrice, lotSize, sl, tp, orderComment );

bool ModifyPendingOrderByTicket( ulong orderTicket, double newEntryPrice, int newSl, int newTp );

Изменяет отложенный ордер, используя указанные параметры. double symbolPoint = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_POINT ); int spread = ( int ) SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_SPREAD ); int totalOpenOders = OrdersTotal (); for ( int x = 0 ; x < totalOpenOders; x++) { ulong orderTicket = OrderGetTicket (x); if (orderTicket > 0 ) { if ( OrderGetInteger ( ORDER_TYPE ) == ORDER_TYPE_BUY_STOP ) { double newEntryPrice = OrderGetDouble ( ORDER_PRICE_OPEN ) + ((spread * 40 ) * symbolPoint ); int newSl = 0 ; int newTp = 0 ; ModifyPendingOrderByTicket( orderTicket, newEntryPrice, newSl, newTp ); break ; } } }

bool DeletePendingOrderByTicket( ulong orderTicket );

Удаляет отложенный ордер по номеру тикета. for ( int x = 0 ; x < totalOpenOders; x++) { ulong orderTicket = OrderGetTicket (x); if (orderTicket > 0 ) { DeletePendingOrderByTicket(orderTicket); break ; } }

bool DeleteAllPendingOrders( string symbol = ALL_SYMBOLS, ulong magicNumber = 0 );

Удаляет все отложенные ордера по имени символа и магическому числу. DeleteAllPendingOrders( "" , 0 ); DeleteAllPendingOrders( _Symbol , 0 ); DeleteAllPendingOrders( "" , 101 ); DeleteAllPendingOrders( "EURUSD" , 101 );

bool DeleteAllPendingOrders()

Удаляет все открытые отложенные ордера на счете.

DeleteAllPendingOrders();

bool DeleteAllBuyStops( string symbol = ALL_SYMBOLS, ulong magicNumber = 0 );

Удаляет все стоп-ордера на покупку по имени символа и магическому числу.

DeleteAllBuyStops( "" , 0 ); DeleteAllBuyStops( _Symbol , 0 ); DeleteAllBuyStops( "" , 101 ); DeleteAllBuyStops( "EURUSD" , 101 );

bool DeleteAllBuyLimits( string symbol = ALL_SYMBOLS, ulong magicNumber = 0 );

Удаляет все лимитные ордера на покупку по имени символа и магическому числу.

DeleteAllBuyLimits( "" , 0 ); DeleteAllBuyLimits( _Symbol , 0 ); DeleteAllBuyLimits( "" , 101 ); DeleteAllBuyLimits( "GBPUSD" , 101 );

bool DeleteAllSellStops( string symbol = ALL_SYMBOLS, ulong magicNumber = 0 );

Удаляет все стоп-ордера на продажу по имени символа и магическому числу.

DeleteAllSellStops( "" , 0 ); DeleteAllSellStops( _Symbol , 0 ); DeleteAllSellStops( "" , 101 ); DeleteAllSellStops( "JPYUSD" , 101 );

bool DeleteAllSellLimits( string symbol = ALL_SYMBOLS, ulong magicNumber = 0 );

Удаляет все лимитные ордера на продажу по имени символа и магическому числу.

DeleteAllSellLimits( "" , 0 ); DeleteAllSellLimits( _Symbol , 0 ); DeleteAllSellLimits( "" , 101 ); DeleteAllSellLimits( "AUDJPY" , 101 );



bool DeleteAllMagicOrders( ulong magicNumber );

Удаляет все отложенные ордера по магическому числу. DeleteAllMagicOrders( "" , 0 ); DeleteAllMagicOrders( 101 );

int BuyStopOrdersTotal();

Возвращает общее количество открытых стоп-ордеров на покупку. BuyStopOrdersTotal();



int BuyLimitOrdersTotal();

Возвращает общее количество открытых лимитных ордеров на покупку.

BuyLimitOrdersTotal();



int SellStopOrdersTotal();

Возвращает общее количество открытых стоп-ордеров на продажу.

//Get the total number of open sell stops in the account SellStopOrdersTotal();



int SellLimitOrdersTotal();

Возвращает общее количество открытых лимитных ордеров на продажу.

SellLimitOrdersTotal();



double OrdersTotalVolume();

Возвращает общий объем всех открытых ордеров. OrdersTotalVolume();



double BuyStopOrdersTotalVolume();

Возвращает общий объем всех стоп-ордеров на покупку.

BuyStopOrdersTotalVolume();



double BuyLimitOrdersTotalVolume();

Возвращает общий объем всех лимитных ордеров на покупку.

BuyLimitOrdersTotalVolume();



double SellStopOrdersTotalVolume();

Возвращает общий объем всех стоп-ордеров на продажу.

SellStopOrdersTotalVolume();

double SellLimitOrdersTotalVolume();



Возвращает общий объем всех лимитных ордеров на продажу.

SellLimitOrdersTotalVolume();

int MagicOrdersTotal( ulong magicNumber );



Возвращает количество открытых ордеров по указанному магическому числу. MagicOrdersTotal( 101 );



int MagicBuyStopOrdersTotal( ulong magicNumber );



Возвращает количество открытых стоп-ордеров на покупку по указанному магическому числу.

MagicBuyStopOrdersTotal( 101 );



int MagicBuyLimitOrdersTotal( ulong magicNumber );



Возвращает количество открытых лимитных ордеров на покупку по указанному магическому числу.

MagicBuyLimitOrdersTotal( 101 );



int MagicSellStopOrdersTotal( ulong magicNumber );



Возвращает количество открытых стоп-ордеров на продажу по указанному магическому числу.

MagicSellStopOrdersTotal( 101 );



int MagicSellLimitOrdersTotal( ulong magicNumber );

Возвращает количество открытых лимитных ордеров на продажу по указанному магическому числу.

MagicSellLimitOrdersTotal( 101 );



double MagicOrdersTotalVolume( ulong magicNumber );

Возвращает общий объем всех открытых ордеров по указанному магическому числу.

MagicOrdersTotalVolume( 101 );

double MagicBuyStopOrdersTotalVolume( ulong magicNumber );



Возвращает общий объем всех открытых стоп-ордеров на покупку по указанному магическому числу.

MagicBuyStopOrdersTotalVolume( 101 );

double MagicBuyLimitOrdersTotalVolume( ulong magicNumber );



Возвращает общий объем всех открытых лимитных ордеров на покупку по указанному магическому числу.

MagicBuyLimitOrdersTotalVolume( 101 );

double MagicSellStopOrdersTotalVolume( ulong magicNumber );



Возвращает общий объем всех открытых стоп-ордеров на продажу по указанному магическому числу.

MagicSellStopOrdersTotalVolume( 101 );

double MagicSellLimitOrdersTotalVolume( ulong magicNumber );



Возвращает общий объем всех открытых лимитных ордеров на продажу по указанному магическому числу.

MagicSellLimitOrdersTotalVolume( 101 );

int SymbolOrdersTotal( string symbol, ulong magicNumber );

Возвращает количество открытых ордеров по указанному символу и магическому числу.

SymbolOrdersTotal( _Symbol , 0 ); SymbolOrdersTotal( _Symbol , 101 );



int SymbolBuyStopOrdersTotal( string symbol, ulong magicNumber );



Возвращает количество открытых стоп-ордеров на покупку по указанным символу и магическому числу.

SymbolBuyStopOrdersTotal( _Symbol , 0 ); SymbolBuyStopOrdersTotal( _Symbol , 101 );



int SymbolBuyLimitOrdersTotal( string symbol, ulong magicNumber );



Возвращает количество открытых лимитных ордеров на покупку по указанным символу и магическому числу.

SymbolBuyLimitOrdersTotal( _Symbol , 0 ); SymbolBuyLimitOrdersTotal( _Symbol , 101 );



int SymbolSellStopOrdersTotal( string symbol, ulong magicNumber );



Возвращает количество открытых стоп-ордеров на продажу по указанным символу и магическому числу.

SymbolSellStopOrdersTotal( _Symbol , 0 ); SymbolSellStopOrdersTotal( _Symbol , 101 );



int SymbolSellLimitOrdersTotal( string symbol, ulong magicNumber );



Возвращает количество открытых лимитных ордеров на продажу по указанным символу и магическому числу.

SymbolSellLimitOrdersTotal( _Symbol , 0 ); SymbolSellLimitOrdersTotal( _Symbol , 101 );



double SymbolOrdersTotalVolume( string symbol, ulong magicNumber );



Возвращает общий объем всех открытых ордеров по указанным символу и магическому числу.

SymbolOrdersTotalVolume( _Symbol , 0 ); SymbolOrdersTotalVolume( _Symbol , 101 );



double SymbolBuyStopOrdersTotalVolume( string symbol, ulong magicNumber );

Возвращает общий объем всех открытых стоп-ордеров на покупку по указанным символу и магическому числу.

SymbolBuyStopOrdersTotalVolume( _Symbol , 0 ); SymbolBuyStopOrdersTotalVolume( _Symbol , 101 );

double SymbolBuyLimitOrdersTotalVolume( string symbol, ulong magicNumber );



Возвращает общий объем всех открытых лимитных ордеров на покупку по указанным символу и магическому числу.

SymbolBuyLimitOrdersTotalVolume( _Symbol , 0 ); SymbolBuyLimitOrdersTotalVolume( _Symbol , 101 );

double SymbolSellStopOrdersTotalVolume( string symbol, ulong magicNumber );



Возвращает общий объем всех открытых стоп-ордеров на продажу по указанным символу и магическому числу.

SymbolSellStopOrdersTotalVolume( _Symbol , 0 ); SymbolSellStopOrdersTotalVolume( _Symbol , 101 );

double SymbolSellLimitOrdersTotalVolume( string symbol, ulong magicNumber );



Возвращает общий объем всех открытых лимитных ордеров на продажу по указанным символу и магическому числу.

SymbolSellLimitOrdersTotalVolume( _Symbol , 0 ); SymbolSellLimitOrdersTotalVolume( _Symbol , 101 );

string AccountOrdersStatus( bool formatForComment );



Выводит на экран строковый статус всех открытых ордеров на графике символов или на вкладке "Эксперты" в MetaTrader 5. Comment (AccountOrdersStatus( true )); Print (AccountOrdersStatus( false )); Print (AccountOrdersStatus( false ));



string MagicOrdersStatus( ulong magicNumber, bool formatForComment );



Выводит на экран строковый статус всех открытых ордеров, соответствующих указанному магическому числу, на графике символов или на вкладке "Эксперты" в MetaTrader 5. Comment (MagicOrdersStatus( 101 , true )); Print (MagicOrdersStatus( 101 , false )); Print (MagicOrdersStatus( 101 , false ));



string SymbolOrdersStatus( string symbol, ulong magicNumber, bool formatForComment );

Выводит на экран строковый статус всех открытых ордеров, соответствующих указанным символу и магическому числу, на графике символов или на вкладке "Эксперты" в MetaTrader 5. Comment (SymbolOrdersStatus( _Symbol , 101 , true )); Print (SymbolOrdersStatus( _Symbol , 101 , false )); Print (SymbolOrdersStatus( _Symbol , 101 , false ));



Импортировав библиотеку, вы теперь можете легко открыть, изменить, удалить или получить данные о статусе отложенного ордера посредством простых вызовов функций. Чтобы продемонстрировать это, в следующем разделе создадим практичную торговую панель с графическим пользовательским интерфейсом (GUI) для управления отложенными ордерами.





Разработка панели отложенных ордеров (GUI) на основе EX5-библиотеки

В этом разделе мы разработаем графический пользовательский интерфейс (GUI) для панели отложенных ордеров советника на основе EX5-библиотеки для управления отложенными ордерами. Панель позволяет открывать, удалять и отслеживать все ордера, связанные с указанным магическим числом, привязанным к панели. В этом примере наглядно демонстрируется, как импортировать и реализовать EX5-библиотеку, которую мы только что создали, в реальном приложении MQL5.

Панель отложенных ордеров будет использовать стандартную библиотеку MQL5 для панелей и диалоговых окон, что позволит нам сохранить минимальную и эффективную базу кода. Окончательный пользовательский интрефейс панели представлен ниже.

Чтобы сформировать графический интерфейс, создадим советника с помощью мастера MQL в MetaEditor и назовем его PendingOrdersPanel.mq5. Поскольку советник будет использовать библиотеку PendingOrdersManager.ex5, первым шагом является импорт и включение описаний прототипов функций библиотеки, как описано ранее. Разместите код импорта библиотеки чуть ниже директив #property. Учитывая, что библиотека содержит множество функций, мы импортируем только необходимые прототипы функций, перечисленные в коде ниже.

#import "Toolkit/PendingOrdersManager.ex5" bool OpenBuyLimit( ulong magicNumber, string symbol, double entryPrice, double lotSize, int sl, int tp, string orderComment); bool OpenBuyStop( ulong magicNumber, string symbol, double entryPrice, double lotSize, int sl, int tp, string orderComment); bool OpenSellLimit( ulong magicNumber, string symbol, double entryPrice, double lotSize, int sl, int tp, string orderComment); bool OpenSellStop( ulong magicNumber, string symbol, double entryPrice, double lotSize, int sl, int tp, string orderComment); int MagicOrdersTotal( ulong magicNumber); int MagicBuyStopOrdersTotal( ulong magicNumber); int MagicBuyLimitOrdersTotal( ulong magicNumber); int MagicSellStopOrdersTotal( ulong magicNumber); int MagicSellLimitOrdersTotal( ulong magicNumber); bool DeleteAllBuyStops( string symbol, ulong magicNumber); bool DeleteAllBuyLimits( string symbol, ulong magicNumber); bool DeleteAllSellStops( string symbol, ulong magicNumber); bool DeleteAllSellLimits( string symbol, ulong magicNumber); bool DeleteAllMagicOrders( ulong magicNumber); #import

Создадим глобальные переменные, которые мы будем использовать для хранения свойств ордера.

ulong magicNo = 10101010 ; double symbolPoint = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_POINT ); long symbolDigits = SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_DIGITS ); int spread = ( int ) SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_SPREAD ); double volumeLot = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_VOLUME_MIN ); int sl = ( int )spread * 50 ; int tp = ( int )spread * 100 ;

Далее нам необходимо определить некоторые константы для хранения всех свойств графического объекта. Это упростит для нас задачу обновления или изменения их значений в одном месте, если мы захотим внести какие-либо изменения во внешний вид панелей ордеров.

#define MAIN_PANEL_NAME string ( "Orders Panel - Trading: " + _Symbol + " - Magic No: " + IntegerToString (magicNo)) #define MAIN_PANEL_SUBWINDOW 0 #define MAIN_PANEL_X1 350 #define MAIN_PANEL_Y1 10 #define MAIN_PANEL_WIDTH int ( 800 + MAIN_PANEL_X1) #define MAIN_PANEL_X2 MAIN_PANEL_WIDTH #define GUI_OBJECTS_MARGIN 5 #define GUI_OBJECTS_HEIGHT 40 #define GUI_OBJECTS_WIDTH int ((MAIN_PANEL_WIDTH) / 7 ) #define GUI_OBJECTS_FONT_SIZE 9 #define GUI_OBJECTS_HEADER_FONT_SIZE GUI_OBJECTS_FONT_SIZE #define MAIN_PANEL_HEIGHT int (((GUI_OBJECTS_HEIGHT + (GUI_OBJECTS_MARGIN * 2 )) * 10 ) + MAIN_PANEL_Y1) #define MAIN_PANEL_Y2 MAIN_PANEL_HEIGHT #define GUI_OBJECTS_HEADING_COLOR clrNavy #define GUI_OBJECTS_BUY_BTN_COLOR clrWhite #define GUI_OBJECTS_BUY_BTN_BG_COLOR clrBlue #define GUI_OBJECTS_BUY_EDIT_COLOR clrBlue #define GUI_OBJECTS_BUY_EDIT_BG_COLOR clrAliceBlue #define GUI_OBJECTS_SELL_BTN_COLOR clrWhite #define GUI_OBJECTS_SELL_BTN_BG_COLOR clrCrimson #define GUI_OBJECTS_SELL_EDIT_COLOR clrMaroon #define GUI_OBJECTS_SELL_EDIT_BG_COLOR clrMistyRose #define VOLUME_LOT_LABEL_NAME "Volume Lot Header Label" #define VOLUME_LOT_LABEL_SUBWINDOW 0 #define VOLUME_LOT_LABEL_X1 int (GUI_OBJECTS_MARGIN + GUI_OBJECTS_WIDTH) #define VOLUME_LOT_LABEL_Y1 int (GUI_OBJECTS_MARGIN * 2 ) #define VOLUME_LOT_LABEL_TEXT "VOLUME/LOT" #define OPEN_PRICE_LABEL_NAME "Open Price Header Label" #define OPEN_PRICE_LABEL_SUBWINDOW 0 #define OPEN_PRICE_LABEL_X1 ( int (GUI_OBJECTS_WIDTH) * 2 ) #define OPEN_PRICE_LABEL_Y1 int (GUI_OBJECTS_MARGIN * 2 ) #define OPEN_PRICE_LABEL_TEXT "OPENING PRICE" #define SL_LABEL_NAME "Sl Header Label" #define SL_LABEL_SUBWINDOW 0 #define SL_LABEL_X1 ( int (GUI_OBJECTS_WIDTH) * 3 ) #define SL_LABEL_Y1 int (GUI_OBJECTS_MARGIN * 2 ) #define SL_LABEL_TEXT "SL (Pips)" #define TP_LABEL_NAME "Tp Header Label" #define TP_LABEL_SUBWINDOW 0 #define TP_LABEL_X1 ( int (GUI_OBJECTS_WIDTH) * 3.75 ) #define TP_LABEL_Y1 int (GUI_OBJECTS_MARGIN * 2 ) #define TP_LABEL_TEXT "TP (Pips)" #define BUY_STOP_BTN_NAME "Buy Stop Button" #define BUY_STOP_BTN_SUBWINDOW 0 #define BUY_STOP_BTN_X1 GUI_OBJECTS_MARGIN #define BUY_STOP_BTN_Y1 int (GUI_OBJECTS_MARGIN + GUI_OBJECTS_HEIGHT) #define BUY_STOP_BTN_TEXT "BUY STOP" #define BUY_STOP_VOLUME_LOT_EDIT_NAME "Buy Stop Volume Lot Edit" #define BUY_STOP_VOLUME_LOT_EDIT_SUBWINDOW 0 #define BUY_STOP_VOLUME_LOT_EDIT_X1 int (GUI_OBJECTS_MARGIN + GUI_OBJECTS_WIDTH) #define BUY_STOP_VOLUME_LOT_EDIT_Y1 int (GUI_OBJECTS_MARGIN + GUI_OBJECTS_HEIGHT) #define BUY_STOP_OPEN_PRICE_EDIT_NAME "Buy Stop Open Price Edit" #define BUY_STOP_OPEN_PRICE_EDIT_SUBWINDOW 0 #define BUY_STOP_OPEN_PRICE_EDIT_X1 int ((GUI_OBJECTS_WIDTH) * 2 ) #define BUY_STOP_OPEN_PRICE_EDIT_Y1 int (GUI_OBJECTS_MARGIN + GUI_OBJECTS_HEIGHT) #define BUY_STOP_SL_EDIT_NAME "Buy Stop SL Edit" #define BUY_STOP_SL_EDIT_SUBWINDOW 0 #define BUY_STOP_SL_EDIT_X1 int (GUI_OBJECTS_WIDTH * 3 ) #define BUY_STOP_SL_EDIT_Y1 int (GUI_OBJECTS_MARGIN + GUI_OBJECTS_HEIGHT) #define BUY_STOP_TP_EDIT_NAME "Buy Stop TP Edit" #define BUY_STOP_TP_EDIT_SUBWINDOW 0 #define BUY_STOP_TP_EDIT_X1 int (GUI_OBJECTS_WIDTH * 3.7 ) #define BUY_STOP_TP_EDIT_Y1 int (GUI_OBJECTS_MARGIN + GUI_OBJECTS_HEIGHT) #define SELL_STOP_BTN_NAME "Sell Stop Button" #define SELL_STOP_BTN_SUBWINDOW 0 #define SELL_STOP_BTN_X1 GUI_OBJECTS_MARGIN #define SELL_STOP_BTN_Y1 int ((GUI_OBJECTS_MARGIN + GUI_OBJECTS_HEIGHT) * 2 ) #define SELL_STOP_BTN_TEXT "SELL STOP" #define SELL_STOP_VOLUME_LOT_EDIT_NAME "Sell Stop Volume Lot Edit" #define SELL_STOP_VOLUME_LOT_EDIT_SUBWINDOW 0 #define SELL_STOP_VOLUME_LOT_EDIT_X1 int (GUI_OBJECTS_MARGIN + GUI_OBJECTS_WIDTH) #define SELL_STOP_VOLUME_LOT_EDIT_Y1 int ((GUI_OBJECTS_MARGIN + GUI_OBJECTS_HEIGHT) * 2 ) #define SELL_STOP_OPEN_PRICE_EDIT_NAME "Sell Stop Open Price Edit" #define SELL_STOP_OPEN_PRICE_EDIT_SUBWINDOW 0 #define SELL_STOP_OPEN_PRICE_EDIT_X1 int ((GUI_OBJECTS_WIDTH) * 2 ) #define SELL_STOP_OPEN_PRICE_EDIT_Y1 int ((GUI_OBJECTS_MARGIN + GUI_OBJECTS_HEIGHT) * 2 ) #define SELL_STOP_SL_EDIT_NAME "Sell Stop SL Edit" #define SELL_STOP_SL_EDIT_SUBWINDOW 0 #define SELL_STOP_SL_EDIT_X1 int (GUI_OBJECTS_WIDTH * 3 ) #define SELL_STOP_SL_EDIT_Y1 int ((GUI_OBJECTS_MARGIN + GUI_OBJECTS_HEIGHT) * 2 ) #define SELL_STOP_TP_EDIT_NAME "Sell Stop TP Edit" #define SELL_STOP_TP_EDIT_SUBWINDOW 0 #define SELL_STOP_TP_EDIT_X1 int (GUI_OBJECTS_WIDTH * 3.7 ) #define SELL_STOP_TP_EDIT_Y1 int ((GUI_OBJECTS_MARGIN + GUI_OBJECTS_HEIGHT) * 2 ) #define BUY_LIMIT_BTN_NAME "Buy Limit Button" #define BUY_LIMIT_BTN_SUBWINDOW 0 #define BUY_LIMIT_BTN_X1 GUI_OBJECTS_MARGIN #define BUY_LIMIT_BTN_Y1 int ((GUI_OBJECTS_MARGIN + GUI_OBJECTS_HEIGHT) * 3 ) #define BUY_LIMIT_BTN_TEXT "BUY LIMIT" #define BUY_LIMIT_VOLUME_LOT_EDIT_NAME "Buy Limit Volume Lot Edit" #define BUY_LIMIT_VOLUME_LOT_EDIT_SUBWINDOW 0 #define BUY_LIMIT_VOLUME_LOT_EDIT_X1 int (GUI_OBJECTS_MARGIN + GUI_OBJECTS_WIDTH) #define BUY_LIMIT_VOLUME_LOT_EDIT_Y1 int ((GUI_OBJECTS_MARGIN + GUI_OBJECTS_HEIGHT) * 3 ) #define BUY_LIMIT_OPEN_PRICE_EDIT_NAME "Buy Limit Open Price Edit" #define BUY_LIMIT_OPEN_PRICE_EDIT_SUBWINDOW 0 #define BUY_LIMIT_OPEN_PRICE_EDIT_X1 int ((GUI_OBJECTS_WIDTH) * 2 ) #define BUY_LIMIT_OPEN_PRICE_EDIT_Y1 int ((GUI_OBJECTS_MARGIN + GUI_OBJECTS_HEIGHT) * 3 ) #define BUY_LIMIT_SL_EDIT_NAME "Buy Limit SL Edit" #define BUY_LIMIT_SL_EDIT_SUBWINDOW 0 #define BUY_LIMIT_SL_EDIT_X1 int (GUI_OBJECTS_WIDTH * 3 ) #define BUY_LIMIT_SL_EDIT_Y1 int ((GUI_OBJECTS_MARGIN + GUI_OBJECTS_HEIGHT) * 3 ) #define BUY_LIMIT_TP_EDIT_NAME "Buy Limit TP Edit" #define BUY_LIMIT_TP_EDIT_SUBWINDOW 0 #define BUY_LIMIT_TP_EDIT_X1 int (GUI_OBJECTS_WIDTH * 3.7 ) #define BUY_LIMIT_TP_EDIT_Y1 int ((GUI_OBJECTS_MARGIN + GUI_OBJECTS_HEIGHT) * 3 ) #define SELL_LIMIT_BTN_NAME "Sell Limit Button" #define SELL_LIMIT_BTN_SUBWINDOW 0 #define SELL_LIMIT_BTN_X1 GUI_OBJECTS_MARGIN #define SELL_LIMIT_BTN_Y1 int ((GUI_OBJECTS_MARGIN + GUI_OBJECTS_HEIGHT) * 4 ) #define SELL_LIMIT_BTN_TEXT "SELL LIMIT" #define SELL_LIMIT_VOLUME_LOT_EDIT_NAME "Sell Limit Volume Lot Edit" #define SELL_LIMIT_VOLUME_LOT_EDIT_SUBWINDOW 0 #define SELL_LIMIT_VOLUME_LOT_EDIT_X1 int (GUI_OBJECTS_MARGIN + GUI_OBJECTS_WIDTH) #define SELL_LIMIT_VOLUME_LOT_EDIT_Y1 int ((GUI_OBJECTS_MARGIN + GUI_OBJECTS_HEIGHT) * 4 ) #define SELL_LIMIT_OPEN_PRICE_EDIT_NAME "Sell Limit Open Price Edit" #define SELL_LIMIT_OPEN_PRICE_EDIT_SUBWINDOW 0 #define SELL_LIMIT_OPEN_PRICE_EDIT_X1 int ((GUI_OBJECTS_WIDTH) * 2 ) #define SELL_LIMIT_OPEN_PRICE_EDIT_Y1 int ((GUI_OBJECTS_MARGIN + GUI_OBJECTS_HEIGHT) * 4 ) #define SELL_LIMIT_SL_EDIT_NAME "Sell Limit SL Edit" #define SELL_LIMIT_SL_EDIT_SUBWINDOW 0 #define SELL_LIMIT_SL_EDIT_X1 int (GUI_OBJECTS_WIDTH * 3 ) #define SELL_LIMIT_SL_EDIT_Y1 int ((GUI_OBJECTS_MARGIN + GUI_OBJECTS_HEIGHT) * 4 ) #define SELL_LIMIT_TP_EDIT_NAME "Sell Limit TP Edit" #define SELL_LIMIT_TP_EDIT_SUBWINDOW 0 #define SELL_LIMIT_TP_EDIT_X1 int (GUI_OBJECTS_WIDTH * 3.7 ) #define SELL_LIMIT_TP_EDIT_Y1 int ((GUI_OBJECTS_MARGIN + GUI_OBJECTS_HEIGHT) * 4 ) #define STATUS_HEADER_FONT_SIZE int (GUI_OBJECTS_FONT_SIZE) #define STATUS_EDIT_FONT_SIZE int (GUI_OBJECTS_FONT_SIZE) #define STATUS_EDIT_WIDTH int ((MAIN_PANEL_WIDTH / 1.485 ) - (GUI_OBJECTS_MARGIN * 2 )) #define STATUS_EDIT_COLOR clrBlack #define STATUS_EDIT_BG_COLOR clrLemonChiffon #define STATUS_EDIT_BORDER_COLOR clrMidnightBlue #define DELETE_ORDERS_BTN_COLOR clrLightYellow #define DELETE_BUY_ORDERS_BTN_BG_COLOR clrRoyalBlue #define DELETE_SELL_ORDERS_BTN_BG_COLOR clrCrimson #define DELETE_ALL_ORDERS_BTN_BG_COLOR clrMediumVioletRed #define DELETE_ORDERS_BTN_BORDER_COLOR clrBlack #define DELETE_ORDERS_BTN_WIDTH int ((STATUS_EDIT_WIDTH / 1.93 ) - (GUI_OBJECTS_MARGIN * 3 )) #define DELETE_ORDERS_BTN_FONT_SIZE int ((GUI_OBJECTS_FONT_SIZE)) #define MAGIC_ORDER_STATUS_LABEL_NAME "Magic Order Status Label" #define MAGIC_ORDER_STATUS_LABEL_SUBWINDOW 0 #define MAGIC_ORDER_STATUS_LABEL_X1 int (GUI_OBJECTS_MARGIN * 3 ) #define MAGIC_ORDER_STATUS_LABEL_Y1 int ((GUI_OBJECTS_HEIGHT * 6 ) + (GUI_OBJECTS_MARGIN * 2 )) #define MAGIC_ORDER_STATUS_LABEL_TEXT string ( "MAGIC No: " + IntegerToString (magicNo) + " - TOTAL OPEN ORDERS: " ) #define MAGIC_ORDER_STATUS_EDIT_NAME "Magic Order Status Edit" #define MAGIC_ORDER_STATUS_EDIT_SUBWINDOW 0 #define MAGIC_ORDER_STATUS_EDIT_X1 int (GUI_OBJECTS_MARGIN * 2 ) #define MAGIC_ORDER_STATUS_EDIT_Y1 int ((MAGIC_ORDER_STATUS_LABEL_Y1) + (GUI_OBJECTS_HEIGHT / 1.7 )) #define DELETE_ALL_MAGIC_BUY_STOPS_BTN_NAME "Delete All Magic Buy Stops Btn" #define DELETE_ALL_MAGIC_BUY_STOPS_BTN_SUBWINDOW 0 #define DELETE_ALL_MAGIC_BUY_STOPS_BTN_X1 int (GUI_OBJECTS_MARGIN * 2 ) #define DELETE_ALL_MAGIC_BUY_STOPS_BTN_Y1 int ((MAGIC_ORDER_STATUS_EDIT_Y1) + (GUI_OBJECTS_HEIGHT + GUI_OBJECTS_MARGIN)) #define DELETE_ALL_MAGIC_BUY_STOPS_BTN_TEXT "DELETE ALL MAGIC BUY STOPS" #define DELETE_ALL_MAGIC_SELL_STOPS_BTN_NAME "Delete All Magic Sell Stops Btn" #define DELETE_ALL_MAGIC_SELL_STOPS_BTN_SUBWINDOW 0 #define DELETE_ALL_MAGIC_SELL_STOPS_BTN_X1 int ((GUI_OBJECTS_MARGIN * 3 ) + DELETE_ORDERS_BTN_WIDTH) #define DELETE_ALL_MAGIC_SELL_STOPS_BTN_Y1 int ((MAGIC_ORDER_STATUS_EDIT_Y1) + (GUI_OBJECTS_HEIGHT + GUI_OBJECTS_MARGIN)) #define DELETE_ALL_MAGIC_SELL_STOPS_BTN_TEXT "DELETE ALL MAGIC SELL STOPS" #define DELETE_ALL_MAGIC_BUY_LIMITS_BTN_NAME "Delete All Magic Buy Limits Btn" #define DELETE_ALL_MAGIC_BUY_LIMITS_BTN_SUBWINDOW 0 #define DELETE_ALL_MAGIC_BUY_LIMITS_BTN_X1 int (GUI_OBJECTS_MARGIN * 2 ) #define DELETE_ALL_MAGIC_BUY_LIMITS_BTN_Y1 int ((DELETE_ALL_MAGIC_BUY_STOPS_BTN_Y1) + (GUI_OBJECTS_HEIGHT + GUI_OBJECTS_MARGIN)) #define DELETE_ALL_MAGIC_BUY_LIMITS_BTN_TEXT "DELETE ALL MAGIC BUY LIMITS" #define DELETE_ALL_MAGIC_SELL_LIMITS_BTN_NAME "Delete All Magic Sell Limits Btn" #define DELETE_ALL_MAGIC_SELL_LIMITS_BTN_SUBWINDOW 0 #define DELETE_ALL_MAGIC_SELL_LIMITS_BTN_X1 int ((GUI_OBJECTS_MARGIN * 3 ) + DELETE_ORDERS_BTN_WIDTH) #define DELETE_ALL_MAGIC_SELL_LIMITS_BTN_Y1 DELETE_ALL_MAGIC_BUY_LIMITS_BTN_Y1 #define DELETE_ALL_MAGIC_SELL_LIMITS_BTN_TEXT "DELETE ALL MAGIC SELL LIMITS" #define DELETE_ALL_MAGIC_ORDERS_BTN_NAME "Delete All Magic Orders Btn" #define DELETE_ALL_MAGIC_ORDERS_BTN_SUBWINDOW 0 #define DELETE_ALL_MAGIC_ORDERS_BTN_X1 int (GUI_OBJECTS_MARGIN * 2 ) #define DELETE_ALL_MAGIC_ORDERS_BTN_Y1 int ((DELETE_ALL_MAGIC_BUY_LIMITS_BTN_Y1) + (GUI_OBJECTS_HEIGHT + GUI_OBJECTS_MARGIN)) #define DELETE_ALL_MAGIC_ORDERS_BTN_TEXT "DELETE ALL MAGIC PENDING ORDERS"

Добавим в наш код стандартные классы MQL5 для панелей и диалогов.

#include <Controls\Dialog.mqh> #include <Controls\Button.mqh> #include <Controls\Label.mqh> #include <Controls\Edit.mqh>

Теперь, когда классы панелей и диалоговых окон включены и доступны в нашем файле, мы можем приступить к созданию их объектов для расширения функциональности в нашем коде.

CAppDialog mainPanelWindow; CLabel lotVolHeaderLabel; CLabel openPriceHeaderLabel; CLabel slHeaderLabel; CLabel tpHeaderLabel; CButton buyStopBtn; CEdit buyStopVolumeLotEdit; CEdit buyStopOpenPriceEdit; CEdit buyStopSlEdit; CEdit buyStopTpEdit; CButton sellStopBtn; CEdit sellStopVolumeLotEdit; CEdit sellStopOpenPriceEdit; CEdit sellStopSlEdit; CEdit sellStopTpEdit; CButton buyLimitBtn; CEdit buyLimitVolumeLotEdit; CEdit buyLimitOpenPriceEdit; CEdit buyLimitSlEdit; CEdit buyLimitTpEdit; CButton sellLimitBtn; CEdit sellLimitVolumeLotEdit; CEdit sellLimitOpenPriceEdit; CEdit sellLimitSlEdit; CEdit sellLimitTpEdit; CLabel magicOrderStatusLabel; CEdit magicOrdersStatusEdit; CButton deleteAllMagicBuyStopsBtn; CButton deleteAllMagicSellStopsBtn; CButton deleteAllMagicBuyLimitsBtn; CButton deleteAllMagicSellLimitsBtn; CButton deleteAllMagicOrdersBtn;

Создадим переменные, которые будут отвечать за хранение цен входа, и строку для хранения статуса всех ордеров, открытых нашим советником.

double buyStopEntryPrice = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ) + ((spread * 20 ) * symbolPoint); double buyLimitEntryPrice = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ) - ((spread * 20 ) * symbolPoint); double sellStopEntryPrice = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ) - ((spread * 20 ) * symbolPoint); double sellLimitEntryPrice = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ) + ((spread * 20 ) * symbolPoint); string magicOrderStatus;

Следующий шаг - создание функции, отвечающей за генерацию и загрузку графического пользовательского интерфейса во время инициализации советника. Назовем эту функцию CreateGui().

void CreateGui() { mainPanelWindow.Create( 0 , MAIN_PANEL_NAME, MAIN_PANEL_SUBWINDOW, MAIN_PANEL_X1, MAIN_PANEL_Y1, MAIN_PANEL_X2, MAIN_PANEL_Y2 ); lotVolHeaderLabel.Create( 0 , VOLUME_LOT_LABEL_NAME, VOLUME_LOT_LABEL_SUBWINDOW, VOLUME_LOT_LABEL_X1, VOLUME_LOT_LABEL_Y1, GUI_OBJECTS_WIDTH, GUI_OBJECTS_HEIGHT ); lotVolHeaderLabel.Text(VOLUME_LOT_LABEL_TEXT); lotVolHeaderLabel.Color(GUI_OBJECTS_HEADING_COLOR); lotVolHeaderLabel.FontSize(GUI_OBJECTS_HEADER_FONT_SIZE); mainPanelWindow.Add(lotVolHeaderLabel); openPriceHeaderLabel.Create( 0 , OPEN_PRICE_LABEL_NAME, OPEN_PRICE_LABEL_SUBWINDOW, OPEN_PRICE_LABEL_X1, OPEN_PRICE_LABEL_Y1, GUI_OBJECTS_WIDTH, GUI_OBJECTS_HEIGHT ); openPriceHeaderLabel.Text(OPEN_PRICE_LABEL_TEXT); openPriceHeaderLabel.Color(GUI_OBJECTS_HEADING_COLOR); openPriceHeaderLabel.FontSize(GUI_OBJECTS_HEADER_FONT_SIZE); mainPanelWindow.Add(openPriceHeaderLabel); slHeaderLabel.Create( 0 , SL_LABEL_NAME, SL_LABEL_SUBWINDOW, SL_LABEL_X1, SL_LABEL_Y1, int (GUI_OBJECTS_WIDTH / 1.4 ), GUI_OBJECTS_HEIGHT ); slHeaderLabel.Text(SL_LABEL_TEXT); slHeaderLabel.Color(GUI_OBJECTS_HEADING_COLOR); slHeaderLabel.FontSize(GUI_OBJECTS_HEADER_FONT_SIZE); mainPanelWindow.Add(slHeaderLabel); tpHeaderLabel.Create( 0 , TP_LABEL_NAME, TP_LABEL_SUBWINDOW, TP_LABEL_X1, TP_LABEL_Y1, int (GUI_OBJECTS_WIDTH / 1.4 ), GUI_OBJECTS_HEIGHT ); tpHeaderLabel.Text(TP_LABEL_TEXT); tpHeaderLabel.Color(GUI_OBJECTS_HEADING_COLOR); tpHeaderLabel.FontSize(GUI_OBJECTS_HEADER_FONT_SIZE); mainPanelWindow.Add(tpHeaderLabel); buyStopBtn.Create( 0 , BUY_STOP_BTN_NAME, BUY_STOP_BTN_SUBWINDOW, BUY_STOP_BTN_X1, BUY_STOP_BTN_Y1, 0 , 0 ); buyStopBtn.Text(BUY_STOP_BTN_TEXT); buyStopBtn.Width(GUI_OBJECTS_WIDTH); buyStopBtn.Height(GUI_OBJECTS_HEIGHT); buyStopBtn.Color(GUI_OBJECTS_BUY_BTN_COLOR); buyStopBtn.ColorBackground(GUI_OBJECTS_BUY_BTN_BG_COLOR); buyStopBtn.FontSize(GUI_OBJECTS_FONT_SIZE); mainPanelWindow.Add(buyStopBtn); buyStopVolumeLotEdit.Create( 0 , BUY_STOP_VOLUME_LOT_EDIT_NAME, BUY_STOP_VOLUME_LOT_EDIT_SUBWINDOW, BUY_STOP_VOLUME_LOT_EDIT_X1, BUY_STOP_VOLUME_LOT_EDIT_Y1, 0 , 0 ); buyStopVolumeLotEdit.Text( DoubleToString (volumeLot)); buyStopVolumeLotEdit.Width(GUI_OBJECTS_WIDTH); buyStopVolumeLotEdit.Height(GUI_OBJECTS_HEIGHT); buyStopVolumeLotEdit.Color(GUI_OBJECTS_BUY_EDIT_COLOR); buyStopVolumeLotEdit.ColorBackground(GUI_OBJECTS_BUY_EDIT_BG_COLOR); buyStopVolumeLotEdit.FontSize(GUI_OBJECTS_FONT_SIZE); buyStopVolumeLotEdit.ColorBorder(GUI_OBJECTS_BUY_BTN_BG_COLOR); mainPanelWindow.Add(buyStopVolumeLotEdit); buyStopOpenPriceEdit.Create( 0 , BUY_STOP_OPEN_PRICE_EDIT_NAME, BUY_STOP_OPEN_PRICE_EDIT_SUBWINDOW, BUY_STOP_OPEN_PRICE_EDIT_X1, BUY_STOP_OPEN_PRICE_EDIT_Y1, 0 , 0 ); buyStopOpenPriceEdit.Text( DoubleToString (buyStopEntryPrice, int (symbolDigits))); buyStopOpenPriceEdit.Width(GUI_OBJECTS_WIDTH); buyStopOpenPriceEdit.Height(GUI_OBJECTS_HEIGHT); buyStopOpenPriceEdit.Color(GUI_OBJECTS_BUY_EDIT_COLOR); buyStopOpenPriceEdit.ColorBackground(GUI_OBJECTS_BUY_EDIT_BG_COLOR); buyStopOpenPriceEdit.FontSize(GUI_OBJECTS_FONT_SIZE); buyStopOpenPriceEdit.ColorBorder(GUI_OBJECTS_BUY_BTN_BG_COLOR); mainPanelWindow.Add(buyStopOpenPriceEdit); buyStopSlEdit.Create( 0 , BUY_STOP_SL_EDIT_NAME, BUY_STOP_SL_EDIT_SUBWINDOW, BUY_STOP_SL_EDIT_X1, BUY_STOP_SL_EDIT_Y1, 0 , 0 ); buyStopSlEdit.Text( IntegerToString (sl)); buyStopSlEdit.Width( int (GUI_OBJECTS_WIDTH / 1.4 )); buyStopSlEdit.Height(GUI_OBJECTS_HEIGHT); buyStopSlEdit.Color(GUI_OBJECTS_BUY_EDIT_COLOR); buyStopSlEdit.ColorBackground(GUI_OBJECTS_BUY_EDIT_BG_COLOR); buyStopSlEdit.FontSize(GUI_OBJECTS_FONT_SIZE); buyStopSlEdit.ColorBorder(GUI_OBJECTS_BUY_BTN_BG_COLOR); mainPanelWindow.Add(buyStopSlEdit); buyStopTpEdit.Create( 0 , BUY_STOP_TP_EDIT_NAME, BUY_STOP_TP_EDIT_SUBWINDOW, BUY_STOP_TP_EDIT_X1, BUY_STOP_TP_EDIT_Y1, 0 , 0 ); buyStopTpEdit.Text( IntegerToString (tp)); buyStopTpEdit.Width(GUI_OBJECTS_WIDTH); buyStopTpEdit.Height(GUI_OBJECTS_HEIGHT); buyStopTpEdit.Color(GUI_OBJECTS_BUY_EDIT_COLOR); buyStopTpEdit.ColorBackground(GUI_OBJECTS_BUY_EDIT_BG_COLOR); buyStopTpEdit.FontSize(GUI_OBJECTS_FONT_SIZE); buyStopTpEdit.ColorBorder(GUI_OBJECTS_BUY_BTN_BG_COLOR); mainPanelWindow.Add(buyStopTpEdit); sellStopBtn.Create( 0 , SELL_STOP_BTN_NAME, SELL_STOP_BTN_SUBWINDOW, SELL_STOP_BTN_X1, SELL_STOP_BTN_Y1, 0 , 0 ); sellStopBtn.Text(SELL_STOP_BTN_TEXT); sellStopBtn.Width(GUI_OBJECTS_WIDTH); sellStopBtn.Height(GUI_OBJECTS_HEIGHT); sellStopBtn.Color(GUI_OBJECTS_SELL_BTN_COLOR); sellStopBtn.ColorBackground(GUI_OBJECTS_SELL_BTN_BG_COLOR); sellStopBtn.FontSize(GUI_OBJECTS_FONT_SIZE); mainPanelWindow.Add(sellStopBtn); sellStopVolumeLotEdit.Create( 0 , SELL_STOP_VOLUME_LOT_EDIT_NAME, SELL_STOP_VOLUME_LOT_EDIT_SUBWINDOW, SELL_STOP_VOLUME_LOT_EDIT_X1, SELL_STOP_VOLUME_LOT_EDIT_Y1, 0 , 0 ); sellStopVolumeLotEdit.Text( DoubleToString (volumeLot)); sellStopVolumeLotEdit.Width(GUI_OBJECTS_WIDTH); sellStopVolumeLotEdit.Height(GUI_OBJECTS_HEIGHT); sellStopVolumeLotEdit.Color(GUI_OBJECTS_SELL_EDIT_COLOR); sellStopVolumeLotEdit.ColorBackground(GUI_OBJECTS_SELL_EDIT_BG_COLOR); sellStopVolumeLotEdit.FontSize(GUI_OBJECTS_FONT_SIZE); sellStopVolumeLotEdit.ColorBorder(GUI_OBJECTS_SELL_BTN_BG_COLOR); mainPanelWindow.Add(sellStopVolumeLotEdit); sellStopOpenPriceEdit.Create( 0 , SELL_STOP_OPEN_PRICE_EDIT_NAME, SELL_STOP_OPEN_PRICE_EDIT_SUBWINDOW, SELL_STOP_OPEN_PRICE_EDIT_X1, SELL_STOP_OPEN_PRICE_EDIT_Y1, 0 , 0 ); sellStopOpenPriceEdit.Text( DoubleToString (sellStopEntryPrice, int (symbolDigits))); sellStopOpenPriceEdit.Width(GUI_OBJECTS_WIDTH); sellStopOpenPriceEdit.Height(GUI_OBJECTS_HEIGHT); sellStopOpenPriceEdit.Color(GUI_OBJECTS_SELL_EDIT_COLOR); sellStopOpenPriceEdit.ColorBackground(GUI_OBJECTS_SELL_EDIT_BG_COLOR); sellStopOpenPriceEdit.FontSize(GUI_OBJECTS_FONT_SIZE); sellStopOpenPriceEdit.ColorBorder(GUI_OBJECTS_SELL_BTN_BG_COLOR); mainPanelWindow.Add(sellStopOpenPriceEdit); sellStopSlEdit.Create( 0 , SELL_STOP_SL_EDIT_NAME, SELL_STOP_SL_EDIT_SUBWINDOW, SELL_STOP_SL_EDIT_X1, SELL_STOP_SL_EDIT_Y1, 0 , 0 ); sellStopSlEdit.Text( IntegerToString (sl)); sellStopSlEdit.Width( int (GUI_OBJECTS_WIDTH / 1.4 )); sellStopSlEdit.Height(GUI_OBJECTS_HEIGHT); sellStopSlEdit.Color(GUI_OBJECTS_SELL_EDIT_COLOR); sellStopSlEdit.ColorBackground(GUI_OBJECTS_SELL_EDIT_BG_COLOR); sellStopSlEdit.FontSize(GUI_OBJECTS_FONT_SIZE); sellStopSlEdit.ColorBorder(GUI_OBJECTS_SELL_BTN_BG_COLOR); mainPanelWindow.Add(sellStopSlEdit); sellStopTpEdit.Create( 0 , SELL_STOP_TP_EDIT_NAME, SELL_STOP_TP_EDIT_SUBWINDOW, SELL_STOP_TP_EDIT_X1, SELL_STOP_TP_EDIT_Y1, 0 , 0 ); sellStopTpEdit.Text( IntegerToString (tp)); sellStopTpEdit.Width(GUI_OBJECTS_WIDTH); sellStopTpEdit.Height(GUI_OBJECTS_HEIGHT); sellStopTpEdit.Color(GUI_OBJECTS_SELL_EDIT_COLOR); sellStopTpEdit.ColorBackground(GUI_OBJECTS_SELL_EDIT_BG_COLOR); sellStopTpEdit.FontSize(GUI_OBJECTS_FONT_SIZE); sellStopTpEdit.ColorBorder(GUI_OBJECTS_SELL_BTN_BG_COLOR); mainPanelWindow.Add(sellStopTpEdit); buyLimitBtn.Create( 0 , BUY_LIMIT_BTN_NAME, BUY_LIMIT_BTN_SUBWINDOW, BUY_LIMIT_BTN_X1, BUY_LIMIT_BTN_Y1, 0 , 0 ); buyLimitBtn.Text(BUY_LIMIT_BTN_TEXT); buyLimitBtn.Width(GUI_OBJECTS_WIDTH); buyLimitBtn.Height(GUI_OBJECTS_HEIGHT); buyLimitBtn.Color(GUI_OBJECTS_BUY_BTN_COLOR); buyLimitBtn.ColorBackground(GUI_OBJECTS_BUY_BTN_BG_COLOR); buyLimitBtn.FontSize(GUI_OBJECTS_FONT_SIZE); mainPanelWindow.Add(buyLimitBtn); buyLimitVolumeLotEdit.Create( 0 , BUY_LIMIT_VOLUME_LOT_EDIT_NAME, BUY_LIMIT_VOLUME_LOT_EDIT_SUBWINDOW, BUY_LIMIT_VOLUME_LOT_EDIT_X1, BUY_LIMIT_VOLUME_LOT_EDIT_Y1, 0 , 0 ); buyLimitVolumeLotEdit.Text( DoubleToString (volumeLot)); buyLimitVolumeLotEdit.Width(GUI_OBJECTS_WIDTH); buyLimitVolumeLotEdit.Height(GUI_OBJECTS_HEIGHT); buyLimitVolumeLotEdit.Color(GUI_OBJECTS_BUY_EDIT_COLOR); buyLimitVolumeLotEdit.ColorBackground(GUI_OBJECTS_BUY_EDIT_BG_COLOR); buyLimitVolumeLotEdit.FontSize(GUI_OBJECTS_FONT_SIZE); buyLimitVolumeLotEdit.ColorBorder(GUI_OBJECTS_BUY_BTN_BG_COLOR); mainPanelWindow.Add(buyLimitVolumeLotEdit); buyLimitOpenPriceEdit.Create( 0 , BUY_LIMIT_OPEN_PRICE_EDIT_NAME, BUY_LIMIT_OPEN_PRICE_EDIT_SUBWINDOW, BUY_LIMIT_OPEN_PRICE_EDIT_X1, BUY_LIMIT_OPEN_PRICE_EDIT_Y1, 0 , 0 ); buyLimitOpenPriceEdit.Text( DoubleToString (buyLimitEntryPrice, int (symbolDigits))); buyLimitOpenPriceEdit.Width(GUI_OBJECTS_WIDTH); buyLimitOpenPriceEdit.Height(GUI_OBJECTS_HEIGHT); buyLimitOpenPriceEdit.Color(GUI_OBJECTS_BUY_EDIT_COLOR); buyLimitOpenPriceEdit.ColorBackground(GUI_OBJECTS_BUY_EDIT_BG_COLOR); buyLimitOpenPriceEdit.FontSize(GUI_OBJECTS_FONT_SIZE); buyLimitOpenPriceEdit.ColorBorder(GUI_OBJECTS_BUY_BTN_BG_COLOR); mainPanelWindow.Add(buyLimitOpenPriceEdit); buyLimitSlEdit.Create( 0 , BUY_LIMIT_SL_EDIT_NAME, BUY_LIMIT_SL_EDIT_SUBWINDOW, BUY_LIMIT_SL_EDIT_X1, BUY_LIMIT_SL_EDIT_Y1, 0 , 0 ); buyLimitSlEdit.Text( IntegerToString (sl)); buyLimitSlEdit.Width( int (GUI_OBJECTS_WIDTH / 1.4 )); buyLimitSlEdit.Height(GUI_OBJECTS_HEIGHT); buyLimitSlEdit.Color(GUI_OBJECTS_BUY_EDIT_COLOR); buyLimitSlEdit.ColorBackground(GUI_OBJECTS_BUY_EDIT_BG_COLOR); buyLimitSlEdit.FontSize(GUI_OBJECTS_FONT_SIZE); buyLimitSlEdit.ColorBorder(GUI_OBJECTS_BUY_BTN_BG_COLOR); mainPanelWindow.Add(buyLimitSlEdit); buyLimitTpEdit.Create( 0 , BUY_LIMIT_TP_EDIT_NAME, BUY_LIMIT_TP_EDIT_SUBWINDOW, BUY_LIMIT_TP_EDIT_X1, BUY_LIMIT_TP_EDIT_Y1, 0 , 0 ); buyLimitTpEdit.Text( IntegerToString (tp)); buyLimitTpEdit.Width(GUI_OBJECTS_WIDTH); buyLimitTpEdit.Height(GUI_OBJECTS_HEIGHT); buyLimitTpEdit.Color(GUI_OBJECTS_BUY_EDIT_COLOR); buyLimitTpEdit.ColorBackground(GUI_OBJECTS_BUY_EDIT_BG_COLOR); buyLimitTpEdit.FontSize(GUI_OBJECTS_FONT_SIZE); buyLimitTpEdit.ColorBorder(GUI_OBJECTS_BUY_BTN_BG_COLOR); mainPanelWindow.Add(buyLimitTpEdit); sellLimitBtn.Create( 0 , SELL_LIMIT_BTN_NAME, SELL_LIMIT_BTN_SUBWINDOW, SELL_LIMIT_BTN_X1, SELL_LIMIT_BTN_Y1, 0 , 0 ); sellLimitBtn.Text(SELL_LIMIT_BTN_TEXT); sellLimitBtn.Width(GUI_OBJECTS_WIDTH); sellLimitBtn.Height(GUI_OBJECTS_HEIGHT); sellLimitBtn.Color(GUI_OBJECTS_SELL_BTN_COLOR); sellLimitBtn.ColorBackground(GUI_OBJECTS_SELL_BTN_BG_COLOR); sellLimitBtn.FontSize(GUI_OBJECTS_FONT_SIZE); mainPanelWindow.Add(sellLimitBtn); sellLimitVolumeLotEdit.Create( 0 , SELL_LIMIT_VOLUME_LOT_EDIT_NAME, SELL_LIMIT_VOLUME_LOT_EDIT_SUBWINDOW, SELL_LIMIT_VOLUME_LOT_EDIT_X1, SELL_LIMIT_VOLUME_LOT_EDIT_Y1, 0 , 0 ); sellLimitVolumeLotEdit.Text( DoubleToString (volumeLot)); sellLimitVolumeLotEdit.Width(GUI_OBJECTS_WIDTH); sellLimitVolumeLotEdit.Height(GUI_OBJECTS_HEIGHT); sellLimitVolumeLotEdit.Color(GUI_OBJECTS_SELL_EDIT_COLOR); sellLimitVolumeLotEdit.ColorBackground(GUI_OBJECTS_SELL_EDIT_BG_COLOR); sellLimitVolumeLotEdit.FontSize(GUI_OBJECTS_FONT_SIZE); sellLimitVolumeLotEdit.ColorBorder(GUI_OBJECTS_SELL_BTN_BG_COLOR); mainPanelWindow.Add(sellLimitVolumeLotEdit); sellLimitOpenPriceEdit.Create( 0 , SELL_LIMIT_OPEN_PRICE_EDIT_NAME, SELL_LIMIT_OPEN_PRICE_EDIT_SUBWINDOW, SELL_LIMIT_OPEN_PRICE_EDIT_X1, SELL_LIMIT_OPEN_PRICE_EDIT_Y1, 0 , 0 ); sellLimitOpenPriceEdit.Text( DoubleToString (sellLimitEntryPrice, int (symbolDigits))); sellLimitOpenPriceEdit.Width(GUI_OBJECTS_WIDTH); sellLimitOpenPriceEdit.Height(GUI_OBJECTS_HEIGHT); sellLimitOpenPriceEdit.Color(GUI_OBJECTS_SELL_EDIT_COLOR); sellLimitOpenPriceEdit.ColorBackground(GUI_OBJECTS_SELL_EDIT_BG_COLOR); sellLimitOpenPriceEdit.FontSize(GUI_OBJECTS_FONT_SIZE); sellLimitOpenPriceEdit.ColorBorder(GUI_OBJECTS_SELL_BTN_BG_COLOR); mainPanelWindow.Add(sellLimitOpenPriceEdit); sellLimitSlEdit.Create( 0 , SELL_LIMIT_SL_EDIT_NAME, SELL_LIMIT_SL_EDIT_SUBWINDOW, SELL_LIMIT_SL_EDIT_X1, SELL_LIMIT_SL_EDIT_Y1, 0 , 0 ); sellLimitSlEdit.Text( IntegerToString (sl)); sellLimitSlEdit.Width( int (GUI_OBJECTS_WIDTH / 1.4 )); sellLimitSlEdit.Height(GUI_OBJECTS_HEIGHT); sellLimitSlEdit.Color(GUI_OBJECTS_SELL_EDIT_COLOR); sellLimitSlEdit.ColorBackground(GUI_OBJECTS_SELL_EDIT_BG_COLOR); sellLimitSlEdit.FontSize(GUI_OBJECTS_FONT_SIZE); sellLimitSlEdit.ColorBorder(GUI_OBJECTS_SELL_BTN_BG_COLOR); mainPanelWindow.Add(sellLimitSlEdit); sellLimitTpEdit.Create( 0 , SELL_LIMIT_TP_EDIT_NAME, SELL_LIMIT_TP_EDIT_SUBWINDOW, SELL_LIMIT_TP_EDIT_X1, SELL_LIMIT_TP_EDIT_Y1, 0 , 0 ); sellLimitTpEdit.Text( IntegerToString (tp)); sellLimitTpEdit.Width(GUI_OBJECTS_WIDTH); sellLimitTpEdit.Height(GUI_OBJECTS_HEIGHT); sellLimitTpEdit.Color(GUI_OBJECTS_SELL_EDIT_COLOR); sellLimitTpEdit.ColorBackground(GUI_OBJECTS_SELL_EDIT_BG_COLOR); sellLimitTpEdit.FontSize(GUI_OBJECTS_FONT_SIZE); sellLimitTpEdit.ColorBorder(GUI_OBJECTS_SELL_BTN_BG_COLOR); mainPanelWindow.Add(sellLimitTpEdit); magicOrderStatusLabel.Create( 0 , MAGIC_ORDER_STATUS_LABEL_NAME, MAGIC_ORDER_STATUS_LABEL_SUBWINDOW, MAGIC_ORDER_STATUS_LABEL_X1, MAGIC_ORDER_STATUS_LABEL_Y1, GUI_OBJECTS_WIDTH, GUI_OBJECTS_HEIGHT ); magicOrderStatusLabel.Text(MAGIC_ORDER_STATUS_LABEL_TEXT + " - (Total Open Orders: " + ( string (MagicOrdersTotal(magicNo))) + ")" ); magicOrderStatusLabel.Color(STATUS_EDIT_COLOR); magicOrderStatusLabel.FontSize(STATUS_HEADER_FONT_SIZE); mainPanelWindow.Add(magicOrderStatusLabel); magicOrdersStatusEdit.Create( 0 , MAGIC_ORDER_STATUS_EDIT_NAME, MAGIC_ORDER_STATUS_EDIT_SUBWINDOW, MAGIC_ORDER_STATUS_EDIT_X1, MAGIC_ORDER_STATUS_EDIT_Y1, 0 , 0 ); magicOrdersStatusEdit.ReadOnly( true ); magicOrdersStatusEdit.Text(magicOrderStatus); magicOrdersStatusEdit.Width(STATUS_EDIT_WIDTH); magicOrdersStatusEdit.Height(GUI_OBJECTS_HEIGHT); magicOrdersStatusEdit.Color(STATUS_EDIT_COLOR); magicOrdersStatusEdit.ColorBackground(STATUS_EDIT_BG_COLOR); magicOrdersStatusEdit.FontSize(STATUS_EDIT_FONT_SIZE); magicOrdersStatusEdit.ColorBorder(STATUS_EDIT_BORDER_COLOR); mainPanelWindow.Add(magicOrdersStatusEdit); deleteAllMagicBuyStopsBtn.Create( 0 , DELETE_ALL_MAGIC_BUY_STOPS_BTN_NAME, DELETE_ALL_MAGIC_BUY_STOPS_BTN_SUBWINDOW, DELETE_ALL_MAGIC_BUY_STOPS_BTN_X1, DELETE_ALL_MAGIC_BUY_STOPS_BTN_Y1, 0 , 0 ); deleteAllMagicBuyStopsBtn.Text(DELETE_ALL_MAGIC_BUY_STOPS_BTN_TEXT); deleteAllMagicBuyStopsBtn.Width(DELETE_ORDERS_BTN_WIDTH); deleteAllMagicBuyStopsBtn.Height(GUI_OBJECTS_HEIGHT); deleteAllMagicBuyStopsBtn.Color(DELETE_ORDERS_BTN_COLOR); deleteAllMagicBuyStopsBtn.ColorBackground(DELETE_BUY_ORDERS_BTN_BG_COLOR); deleteAllMagicBuyStopsBtn.ColorBorder(DELETE_ORDERS_BTN_BORDER_COLOR); deleteAllMagicBuyStopsBtn.FontSize(DELETE_ORDERS_BTN_FONT_SIZE); mainPanelWindow.Add(deleteAllMagicBuyStopsBtn); deleteAllMagicSellStopsBtn.Create( 0 , DELETE_ALL_MAGIC_SELL_STOPS_BTN_NAME, DELETE_ALL_MAGIC_SELL_STOPS_BTN_SUBWINDOW, DELETE_ALL_MAGIC_SELL_STOPS_BTN_X1, DELETE_ALL_MAGIC_SELL_STOPS_BTN_Y1, 0 , 0 ); deleteAllMagicSellStopsBtn.Text(DELETE_ALL_MAGIC_SELL_STOPS_BTN_TEXT); deleteAllMagicSellStopsBtn.Width(DELETE_ORDERS_BTN_WIDTH); deleteAllMagicSellStopsBtn.Height(GUI_OBJECTS_HEIGHT); deleteAllMagicSellStopsBtn.Color(DELETE_ORDERS_BTN_COLOR); deleteAllMagicSellStopsBtn.ColorBackground(DELETE_SELL_ORDERS_BTN_BG_COLOR); deleteAllMagicSellStopsBtn.ColorBorder(DELETE_ORDERS_BTN_BORDER_COLOR); deleteAllMagicSellStopsBtn.FontSize(DELETE_ORDERS_BTN_FONT_SIZE); mainPanelWindow.Add(deleteAllMagicSellStopsBtn); deleteAllMagicBuyLimitsBtn.Create( 0 , DELETE_ALL_MAGIC_BUY_LIMITS_BTN_NAME, DELETE_ALL_MAGIC_BUY_LIMITS_BTN_SUBWINDOW, DELETE_ALL_MAGIC_BUY_LIMITS_BTN_X1, DELETE_ALL_MAGIC_BUY_LIMITS_BTN_Y1, 0 , 0 ); deleteAllMagicBuyLimitsBtn.Text(DELETE_ALL_MAGIC_BUY_LIMITS_BTN_TEXT); deleteAllMagicBuyLimitsBtn.Width(DELETE_ORDERS_BTN_WIDTH); deleteAllMagicBuyLimitsBtn.Height(GUI_OBJECTS_HEIGHT); deleteAllMagicBuyLimitsBtn.Color(DELETE_ORDERS_BTN_COLOR); deleteAllMagicBuyLimitsBtn.ColorBackground(DELETE_BUY_ORDERS_BTN_BG_COLOR); deleteAllMagicBuyLimitsBtn.ColorBorder(DELETE_ORDERS_BTN_BORDER_COLOR); deleteAllMagicBuyLimitsBtn.FontSize(DELETE_ORDERS_BTN_FONT_SIZE); mainPanelWindow.Add(deleteAllMagicBuyLimitsBtn); deleteAllMagicSellLimitsBtn.Create( 0 , DELETE_ALL_MAGIC_SELL_LIMITS_BTN_NAME, DELETE_ALL_MAGIC_SELL_LIMITS_BTN_SUBWINDOW, DELETE_ALL_MAGIC_SELL_LIMITS_BTN_X1, DELETE_ALL_MAGIC_SELL_LIMITS_BTN_Y1, 0 , 0 ); deleteAllMagicSellLimitsBtn.Text(DELETE_ALL_MAGIC_SELL_LIMITS_BTN_TEXT); deleteAllMagicSellLimitsBtn.Width(DELETE_ORDERS_BTN_WIDTH); deleteAllMagicSellLimitsBtn.Height(GUI_OBJECTS_HEIGHT); deleteAllMagicSellLimitsBtn.Color(DELETE_ORDERS_BTN_COLOR); deleteAllMagicSellLimitsBtn.ColorBackground(DELETE_SELL_ORDERS_BTN_BG_COLOR); deleteAllMagicSellLimitsBtn.ColorBorder(DELETE_ORDERS_BTN_BORDER_COLOR); deleteAllMagicSellLimitsBtn.FontSize(DELETE_ORDERS_BTN_FONT_SIZE); mainPanelWindow.Add(deleteAllMagicSellLimitsBtn); deleteAllMagicOrdersBtn.Create( 0 , DELETE_ALL_MAGIC_ORDERS_BTN_NAME, DELETE_ALL_MAGIC_ORDERS_BTN_SUBWINDOW, DELETE_ALL_MAGIC_ORDERS_BTN_X1, DELETE_ALL_MAGIC_ORDERS_BTN_Y1, 0 , 0 ); deleteAllMagicOrdersBtn.Text(DELETE_ALL_MAGIC_ORDERS_BTN_TEXT); deleteAllMagicOrdersBtn.Width(STATUS_EDIT_WIDTH); deleteAllMagicOrdersBtn.Height(GUI_OBJECTS_HEIGHT); deleteAllMagicOrdersBtn.Color(DELETE_ORDERS_BTN_COLOR); deleteAllMagicOrdersBtn.ColorBackground(DELETE_ALL_ORDERS_BTN_BG_COLOR); deleteAllMagicOrdersBtn.ColorBorder(DELETE_ORDERS_BTN_BORDER_COLOR); deleteAllMagicOrdersBtn.FontSize(DELETE_ORDERS_BTN_FONT_SIZE); mainPanelWindow.Add(deleteAllMagicOrdersBtn); mainPanelWindow.Run(); }

Теперь нам нужно обнаружить любые нажатия кнопок или активации путем заполнения функции OnChartEvent(...). Эта функция будет служить обработчиком событий для всех взаимодействий пользователя, что сделает ее основным компонентом отзывчивости нашей панели. В этом разделе мы будем вызывать импортированные функции прототипа из библиотеки PendingOrdersManager.ex5, что позволит нам управлять отложенными ордерами в зависимости от введенных пользователем данных. Например, если пользователь нажимает кнопку, чтобы разместить новый отложенный ордер, будет запущена соответствующая библиотечная функция для выполнения операции.

Для дальнейшего улучшения пользовательского опыта работы с панелью отложенных ордеров мы также интегрируем звуковую обратную связь. Результат действия, например, успешное размещение ордера или ошибка, будет сопровождаться тем или иным звуком. Это обеспечивает обратную связь в режиме реального времени и добавляет дополнительный уровень интерактивности, делая панель более интуитивно понятной и удобной для пользователя. Сочетание визуальных и звуковых сигналов позволит пользователям легко отслеживать статус своих действий и реагировать соответствующим образом.

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { mainPanelWindow.ChartEvent(id, lparam, dparam, sparam); if (id == CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { if (sparam == buyStopBtn.Name()) { Print ( __FUNCTION__ , " CHARTEVEN_OBJECT_CLICK: " , sparam); Print ( "Opening a new Buy Stop Order with the details below: " ); Print ( "Volume: " , buyStopVolumeLotEdit.Text()); Print ( "Open Price: " , buyStopOpenPriceEdit.Text()); Print ( "Sl (Pips): " , buyStopSlEdit.Text()); Print ( "Tp (Pips): " , buyStopTpEdit.Text()); if ( OpenBuyStop( magicNo, _Symbol , StringToDouble (buyStopOpenPriceEdit.Text()), StringToDouble (buyStopVolumeLotEdit.Text()), ( uint ) StringToInteger (buyStopSlEdit.Text()), ( uint ) StringToInteger (buyStopTpEdit.Text()), "EX5 PendingOrdersManager Panel" ) ) { PlaySound ( "ok.wav" ); } else { PlaySound ( "alert2.wav" ); } } if (sparam == sellStopBtn.Name()) { Print ( __FUNCTION__ , " CHARTEVEN_OBJECT_CLICK: " , sparam); Print ( "Opening a new Sell Stop Order with the details below: " ); Print ( "Volume: " , sellStopVolumeLotEdit.Text()); Print ( "Open Price: " , sellStopOpenPriceEdit.Text()); Print ( "Sl (Pips): " , sellStopSlEdit.Text()); Print ( "Tp (Pips): " , sellStopTpEdit.Text()); if ( OpenSellStop( magicNo, _Symbol , StringToDouble (sellStopOpenPriceEdit.Text()), StringToDouble (sellStopVolumeLotEdit.Text()), ( uint ) StringToInteger (sellStopSlEdit.Text()), ( uint ) StringToInteger (sellStopTpEdit.Text()), "EX5 PendingOrdersManager Panel" ) ) { PlaySound ( "ok.wav" ); } else { PlaySound ( "alert2.wav" ); } } if (sparam == buyLimitBtn.Name()) { Print ( __FUNCTION__ , " CHARTEVEN_OBJECT_CLICK: " , sparam); Print ( "Opening a new Buy Limit Order with the details below: " ); Print ( "Volume: " , buyLimitVolumeLotEdit.Text()); Print ( "Open Price: " , buyLimitOpenPriceEdit.Text()); Print ( "Sl (Pips): " , buyLimitSlEdit.Text()); Print ( "Tp (Pips): " , buyLimitTpEdit.Text()); if ( OpenBuyLimit( magicNo, _Symbol , StringToDouble (buyLimitOpenPriceEdit.Text()), StringToDouble (buyLimitVolumeLotEdit.Text()), ( uint ) StringToInteger (buyLimitSlEdit.Text()), ( uint ) StringToInteger (buyLimitTpEdit.Text()), "EX5 PendingOrdersManager Panel" ) ) { PlaySound ( "ok.wav" ); } else { PlaySound ( "alert2.wav" ); } } if (sparam == sellLimitBtn.Name()) { Print ( __FUNCTION__ , " CHARTEVEN_OBJECT_CLICK: " , sparam); Print ( "Opening a new Sell Limit Order with the details below: " ); Print ( "Volume: " , sellLimitVolumeLotEdit.Text()); Print ( "Open Price: " , sellLimitOpenPriceEdit.Text()); Print ( "Sl (Pips): " , sellLimitSlEdit.Text()); Print ( "Tp (Pips): " , sellLimitTpEdit.Text()); if ( OpenSellLimit( magicNo, _Symbol , StringToDouble (sellLimitOpenPriceEdit.Text()), StringToDouble (sellLimitVolumeLotEdit.Text()), ( uint ) StringToInteger (sellLimitSlEdit.Text()), ( uint ) StringToInteger (sellLimitTpEdit.Text()), "EX5 PendingOrdersManager Panel" ) ) { PlaySound ( "ok.wav" ); } else { PlaySound ( "alert2.wav" ); } } if (sparam == deleteAllMagicBuyStopsBtn.Name() && MagicBuyStopOrdersTotal(magicNo) > 0 ) { Print ( __FUNCTION__ , " CHARTEVEN_OBJECT_CLICK: " , sparam); Print ( "Deleting all the buy stop orders with magic number: " , magicNo); if (DeleteAllBuyStops( "" , magicNo)) { PlaySound ( "ok.wav" ); } else { PlaySound ( "alert2.wav" ); } } if (sparam == deleteAllMagicSellStopsBtn.Name() && MagicSellStopOrdersTotal(magicNo) > 0 ) { Print ( __FUNCTION__ , " CHARTEVEN_OBJECT_CLICK: " , sparam); Print ( "Deleting all the sell stop orders with magic number: " , magicNo); if (DeleteAllSellStops( "" , magicNo)) { PlaySound ( "ok.wav" ); } else { PlaySound ( "alert2.wav" ); } } if (sparam == deleteAllMagicBuyLimitsBtn.Name() && MagicBuyLimitOrdersTotal(magicNo) > 0 ) { Print ( __FUNCTION__ , " CHARTEVEN_OBJECT_CLICK: " , sparam); Print ( "Deleting all the buy limit orders with magic number: " , magicNo); if (DeleteAllBuyLimits( "" , magicNo)) { PlaySound ( "ok.wav" ); } else { PlaySound ( "alert2.wav" ); } } if (sparam == deleteAllMagicSellLimitsBtn.Name() && MagicSellLimitOrdersTotal(magicNo) > 0 ) { Print ( __FUNCTION__ , " CHARTEVEN_OBJECT_CLICK: " , sparam); Print ( "Deleting all the sell limit orders with magic number: " , magicNo); if (DeleteAllSellLimits( "" , magicNo)) { PlaySound ( "ok.wav" ); } else { PlaySound ( "alert2.wav" ); } } if (sparam == deleteAllMagicOrdersBtn.Name() && MagicOrdersTotal(magicNo) > 0 ) { Print ( __FUNCTION__ , " CHARTEVEN_OBJECT_CLICK: " , sparam); Print ( "Deleting all the open peding orders with magic number: " , magicNo); if (DeleteAllMagicOrders(magicNo)) { PlaySound ( "ok.wav" ); } else { PlaySound ( "alert2.wav" ); } } } }

Сразу после загрузки советник автоматически заполняет поля объема/лота, цен входа, стоп-лосса (SL) и тейк-профита (TP)предопределенными значениями на основе текущего спреда. Эти значения предоставляют пользователю отправную точку для размещения ордера, оптимизируя процесс торговли и сводя к минимуму ручной ввод данных. Кроме того, кнопки удаления ордеров, расположенные под статусами ордеров по магическому числу, изначально отключены, если не обнаружено отложенных или активных ордеров, соответствующих определенному магическому номеру советника. Как только советник обнаружит совпадающие ордера, кнопки активируются и изменят цвет, сигнализируя о том, что теперь они готовы к работе и выполнению команд удаления.

Когда советник обнаруживает, что открываются ордера, соответствующие указанному магическому числу, кнопки удаления ордеров активируются, меняя цвет, что указывает на то, что они включены и могут быть использованы.

Для реализации этой функции нам необходимо добавить следующий код в функцию OnTick(). Это позволит нам использовать импортированные функции EX5-библиотеки для постоянного контроля и обновления графического пользовательского интерфейса в реальном времени, гарантируя его синхронизацию со статусом ордеров на каждом входящем тике.

void OnTick () { magicOrderStatus = " Buy Stops: " + ( string (MagicBuyStopOrdersTotal(magicNo))) + ", Sell Stops: " + ( string (MagicSellStopOrdersTotal(magicNo))) + ", Buy Limits: " + ( string (MagicBuyLimitOrdersTotal(magicNo))) + ", Sell Limits: " + ( string (MagicSellLimitOrdersTotal(magicNo))) + " " ; magicOrderStatusLabel.Text(MAGIC_ORDER_STATUS_LABEL_TEXT + ( string (MagicOrdersTotal(magicNo)))); magicOrdersStatusEdit.Text(magicOrderStatus); if (MagicBuyStopOrdersTotal(magicNo) == 0 ) { deleteAllMagicBuyStopsBtn.Disable(); deleteAllMagicBuyStopsBtn.ColorBackground( clrLightSlateGray ); } else { deleteAllMagicBuyStopsBtn.Enable(); deleteAllMagicBuyStopsBtn.ColorBackground(DELETE_BUY_ORDERS_BTN_BG_COLOR); } if (MagicSellStopOrdersTotal(magicNo) == 0 ) { deleteAllMagicSellStopsBtn.Disable(); deleteAllMagicSellStopsBtn.ColorBackground( clrLightSlateGray ); } else { deleteAllMagicSellStopsBtn.Enable(); deleteAllMagicSellStopsBtn.ColorBackground(DELETE_SELL_ORDERS_BTN_BG_COLOR); } if (MagicBuyLimitOrdersTotal(magicNo) == 0 ) { deleteAllMagicBuyLimitsBtn.Disable(); deleteAllMagicBuyLimitsBtn.ColorBackground( clrLightSlateGray ); } else { deleteAllMagicBuyLimitsBtn.Enable(); deleteAllMagicBuyLimitsBtn.ColorBackground(DELETE_BUY_ORDERS_BTN_BG_COLOR); } if (MagicSellLimitOrdersTotal(magicNo) == 0 ) { deleteAllMagicSellLimitsBtn.Disable(); deleteAllMagicSellLimitsBtn.ColorBackground( clrLightSlateGray ); } else { deleteAllMagicSellLimitsBtn.Enable(); deleteAllMagicSellLimitsBtn.ColorBackground(DELETE_SELL_ORDERS_BTN_BG_COLOR); } if (MagicOrdersTotal(magicNo) == 0 ) { deleteAllMagicOrdersBtn.Disable(); deleteAllMagicOrdersBtn.ColorBackground( clrLightSlateGray ); } else { deleteAllMagicOrdersBtn.Enable(); deleteAllMagicOrdersBtn.ColorBackground(DELETE_ALL_ORDERS_BTN_BG_COLOR); } }

Наконец, мы должны убедиться, что все ресурсы будут надлежащим образом освобождены и очищены после завершения работы советника. Для этого добавим следующий код в функцию OnDeinit(...).

void OnDeinit ( const int reason) { mainPanelWindow.Destroy(); Comment ( "" ); }

Файл PendingOrdersPanel.mq5 приложен в конце статьи.





Заключение

Мы создали разноплановую EX5-библиотеку для управления отложенными ордерами, позволяющую открывать, изменять, удалять и сортировать разные типы отложенных ордеров. Эта библиотека является полезным ресурсом для любого MQL5-разработчика, которому нужен гибкий и простой в использовании инструмент для управления отложенными ордерами, позволяющий быстро получать информацию о состоянии ордеров или выполнять действия по ним с помощью простого вызова функции.

Библиотека богата функциями и поставляется с понятной документацией и реальными примерами. В следующей статье мы применим аналогичный метод для создания EX5-библиотеки для управления историей (History Management EX5 library), которая значительно упростит обработку истории сделок и ордеров в MQL5.

Спасибо за внимание! Желаю вам всяческих успехов в торговле и программировании на MQL5!