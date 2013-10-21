Рецепты MQL5 - Элементы управления в подокне индикатора - Кнопки

Введение

В этой статье мы рассмотрим пример разработки пользовательского интерфейса с такими элементами управления, как кнопки. В качестве подсказки пользователю о том, что с элементом можно взаимодействовать, сделаем так, чтобы кнопка при наведении на нее курсора мыши меняла цвет. При наведении курсора мыши на кнопку цвет будет немного затеняться, а при нажатии будет становиться заметно темнее. Добавим еще всплывающие подсказки для каждой кнопки. Таким образом, интерфейс станет интуитивно понятным.

Также в статье будут рассматриваться события: перемещение курсора мыши, состояние левой кнопки мыши, нажатие левой кнопкой мыши на объекте, а также событие, которое возникает при изменении свойств графика. Создадим кнопочную панель, которая занимает все пространство подокна индикатора. Для примера сделаем три ряда, в которых будет по четыре кнопки.

Процесс разработки

Для создания кнопок в MQL5 можно использовать различные графические объекты. Это может быть OBJ_BUTTON (кнопка), OBJ_BITMAP (рисунок), OBJ_BITMAP_LABEL (графическая метка) или OBJ_EDIT (поле ввода).

В этой статье для создания кнопок будем использовать объект типа OBJ_EDIT. Для таких объектов можно заблокировать активацию курсора для ввода текста. Также он удобен тем, что в нем можно задать отображаемый текст, а углы объекта этого типа можно сделать острыми, оставив при этом рамку.

Итак, с помощью Мастера MQL5 создайте индикатор. После небольшой доработки код индикатора будет выглядеть следующим образом:

#property copyright "Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.mql5.com" #property version "1.00" #property indicator_separate_window #property indicator_plots 0 int OnInit () { return ( INIT_SUCCEEDED ); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double &price[]) { return (rates_total); } void OnTimer () { } void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { }

То есть, сейчас это пустое окно, в котором отсутствуют графические серии. Необходимость наличия таймера рассмотрим чуть позже.

Теперь добавим константы, переменные и массивы, которые будем использовать при создании функций. Все массивы двухмерные. В первом измерении указывается количество кнопок по высоте, а во втором - количество кнопок по ширине подокна:

#define BUTTON_COLUMNS 4 #define BUTTON_ROWS 3 string font_name= "Calibri" ; int subwindow_number = WRONG_VALUE ; int subwindow_height = 0 ; string subwindow_shortname = "TestButtons" ; string prefix =subwindow_shortname+ "_" ; int chart_width = 0 ; int chart_height = 0 ; int chart_y_offset = 0 ; color background_color = clrSteelBlue ; color font_color = clrWhite ; color hover_background_color = C'38,118,166' ; color clicked_background_color = C'2,72,136' ; string button_texts[BUTTON_ROWS][BUTTON_COLUMNS]= { { "Button 01" , "Button 02" , "Button 03" , "Button 04" }, { "Button 05" , "Button 06" , "Button 07" , "Button 08" }, { "Button 09" , "Button 10" , "Button 11" , "Button 12" } }; string button_object_names[BUTTON_ROWS][BUTTON_COLUMNS]= { { "button_01" , "button_02" , "button_03" , "button_04" }, { "button_05" , "button_06" , "button_07" , "button_08" }, { "button_09" , "button_10" , "button_11" , "button_12" } }; int button_widths[BUTTON_ROWS][BUTTON_COLUMNS]; int button_heights[BUTTON_ROWS][BUTTON_COLUMNS]; int button_x_distances[BUTTON_ROWS][BUTTON_COLUMNS]; int button_y_distances[BUTTON_ROWS][BUTTON_COLUMNS]; bool button_states[BUTTON_ROWS][BUTTON_COLUMNS]= { { true , false , false , false }, { false , false , false , false }, { false , false , false , false } }; color button_colors[BUTTON_ROWS][BUTTON_COLUMNS];

Во время загрузки индикатора на график в функции OnInit() нужно инициализировать массивы свойствами объектов, рассчитав координаты и размеры. Также нужно включить слежение за перемещением курсора мыши. И, наконец, нужно добавить кнопки в подокно индикатора. Все эти действия для удобства вынесем в отдельные функции, которые рассмотрим далее по порядку. В итоге код в функции OnInit() примет следующий вид:

int OnInit () { EventSetTimer ( 1 ); AddPrefix(); ChartSetInteger ( 0 , CHART_EVENT_MOUSE_MOVE , true ); IndicatorSetString ( INDICATOR_SHORTNAME ,subwindow_shortname); SetSubwindowProperties(); SetButtonColors(); SetButtonCoordinates(); SetButtonSizes(); AddButtonsPanel(); ChartRedraw (); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

В функции AddPrefix() к имени каждого графического объекта добавляется префикс, который является коротким именем индикатора. Это необходимо для того, чтобы исключить замену/удаление/смещение объектов при совпадении имен объектов, если на графике используется более одной программы.

void AddPrefix() { for ( int i= 0 ; i<BUTTON_COLUMNS; i++) for ( int j= 0 ; j<BUTTON_ROWS; j++) button_object_names[j][i]=prefix+button_object_names[j][i]; }

Свойства графика, необходимые для расчетов, будем инициализировать в функции SetSubwindowProperties():

void SetSubwindowProperties() { subwindow_number= ChartWindowFind ( 0 ,subwindow_shortname); chart_width=( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_WIDTH_IN_PIXELS ); subwindow_height=( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_HEIGHT_IN_PIXELS ,subwindow_number); }

После того, как свойства графика получены, можно произвести расчеты для определения цвета кнопок, значений координат и размеров. Это все делается в трех отдельных функциях, которые представлены ниже:

void SetButtonColors() { for ( int i= 0 ; i<BUTTON_COLUMNS; i++) { for ( int j= 0 ; j<BUTTON_ROWS; j++) { if (button_states[j][i]) button_colors[j][i]=clicked_background_color; else button_colors[j][i]=background_color; } } } void SetButtonCoordinates() { int button_width=chart_width/BUTTON_COLUMNS; int button_height=subwindow_height/BUTTON_ROWS; for ( int i= 0 ; i<BUTTON_COLUMNS; i++) { for ( int j= 0 ; j<BUTTON_ROWS; j++) { if (i== 0 ) button_x_distances[j][i]= 0 ; else button_x_distances[j][i]=(button_width*i)-i; if (j== 0 ) button_y_distances[j][i]= 0 ; else button_y_distances[j][i]=(button_height*j)-j; } } } void SetButtonSizes() { int button_width=chart_width/BUTTON_COLUMNS; int button_height=subwindow_height/BUTTON_ROWS; for ( int i= 0 ; i<BUTTON_COLUMNS; i++) { for ( int j= 0 ; j<BUTTON_ROWS; j++) { if (i==BUTTON_COLUMNS- 1 ) button_widths[j][i]=chart_width-(button_width*(BUTTON_COLUMNS- 1 )-i); else button_widths[j][i]=button_width; if (j==BUTTON_ROWS- 1 ) button_heights[j][i]=subwindow_height-(button_height*(BUTTON_ROWS- 1 )-j)- 1 ; else button_heights[j][i]=button_height; } } }

И, наконец, функция AddButtonsPanel() добавляет кнопки в подокно индикатора:

void AddButtonsPanel() { for ( int i= 0 ; i<BUTTON_COLUMNS; i++) { for ( int j= 0 ; j<BUTTON_ROWS; j++) { CreateButton( 0 ,subwindow_number,button_object_names[j][i],button_texts[j][i], CORNER_LEFT_UPPER ,font_name, 8 ,font_color,button_colors[j][i], clrNONE , button_widths[j][i],button_heights[j][i], button_x_distances[j][i],button_y_distances[j][i], 2 , true ,button_texts[j][i]); } } }

Код вспомогательной функции CreateButton() выглядит так:

void CreateButton( long chart_id, int sub_window, string object_name, string text, long corner, string font, int font_size, color c_font, color c_background, color c_border, int x_size, int y_size, int x_dist, int y_dist, long zorder, bool read_only, string tooltip) { if ( ObjectCreate (chart_id,object_name, OBJ_EDIT ,subwindow_number, 0 , 0 )) { ObjectSetString (chart_id,object_name, OBJPROP_TEXT ,text); ObjectSetInteger (chart_id,object_name, OBJPROP_CORNER ,corner); ObjectSetString (chart_id,object_name, OBJPROP_FONT ,font); ObjectSetInteger (chart_id,object_name, OBJPROP_FONTSIZE ,font_size); ObjectSetInteger (chart_id,object_name, OBJPROP_COLOR ,c_font); ObjectSetInteger (chart_id,object_name, OBJPROP_BGCOLOR ,c_background); ObjectSetInteger (chart_id,object_name, OBJPROP_BORDER_COLOR ,c_border); ObjectSetInteger (chart_id,object_name, OBJPROP_XSIZE ,x_size); ObjectSetInteger (chart_id,object_name, OBJPROP_YSIZE ,y_size); ObjectSetInteger (chart_id,object_name, OBJPROP_XDISTANCE ,x_dist); ObjectSetInteger (chart_id,object_name, OBJPROP_YDISTANCE ,y_dist); ObjectSetInteger (chart_id,object_name, OBJPROP_SELECTABLE , false ); ObjectSetInteger (chart_id,object_name, OBJPROP_ZORDER ,zorder); ObjectSetInteger (chart_id,object_name, OBJPROP_READONLY ,read_only); ObjectSetInteger (chart_id,object_name, OBJPROP_ALIGN , ALIGN_CENTER ); ObjectSetString (chart_id,object_name, OBJPROP_TOOLTIP ,tooltip); } }

Обратите внимание на последний параметр функции CreateButton(): он отвечает за всплывающую подсказку при наведении курсора мыши на графический объект. Для примера, в функции AddButtonsPanel() в качестве этого параметра передаются значения из массива button_texts (текст, отображаемый на кнопках). Но при желании можно создать отдельный массив с более подробными пояснениями.

Теперь, если загрузить индикатор на график, можно увидеть такой результат:

Рис. 1. - Добавление кнопок в подокно индикатора

Пока это просто объекты, которые упорядочены в подокне индикатора и не реагируют на действия пользователя. Теперь займемся их "оживлением".

Сначала сделаем так, чтобы кнопки подгонялись под размер подокна при изменении его размера. Для этой цели напишем еще две функции UpdateButtonCoordinates() и ResizeButtons(). Эти функции будут устанавливать координаты и размеры для кнопок:

void UpdateButtonCoordinates() { for ( int i= 0 ; i<BUTTON_COLUMNS; i++) { for ( int j= 0 ; j<BUTTON_ROWS; j++) { ObjectSetInteger ( 0 ,button_object_names[j][i], OBJPROP_XDISTANCE ,button_x_distances[j][i]); ObjectSetInteger ( 0 ,button_object_names[j][i], OBJPROP_YDISTANCE ,button_y_distances[j][i]); } } } void ResizeButtons() { for ( int i= 0 ; i<BUTTON_COLUMNS; i++) { for ( int j= 0 ; j<BUTTON_ROWS; j++) { ObjectSetInteger ( 0 ,button_object_names[j][i], OBJPROP_XSIZE ,button_widths[j][i]); ObjectSetInteger ( 0 ,button_object_names[j][i], OBJPROP_YSIZE ,button_heights[j][i]); } } }

Для обработки события изменения свойств и размеров графика нужно использовать идентификатор CHARTEVENT_CHART_CHANGE. Ниже показано, какой код нужно добавить в тело функции OnChartEvent():

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_CHART_CHANGE ) { SetSubwindowProperties(); SetButtonCoordinates(); SetButtonSizes(); UpdateButtonCoordinates(); ResizeButtons(); ChartRedraw (); return ; } }

Если теперь загрузить индикатор на график (если он уже на графике, то просто скомпилировать код снова), то при изменении размеров окна графика или подокна индикатора, кнопки будут автоматически менять свой размер и положение на экране.

Далее сделаем так, чтобы при наведении курсора на кнопку ее цвет изменялся. Но перед написанием кода функций сначала разберемся, как обрабатывается событие с идентификатором CHARTEVENT_MOUSE_MOVE.

В функции OnInit() у нас уже содержится строка, которая говорит программе отслеживать перемещение курсора мыши, а также состояние левой кнопки мыши:

ChartSetInteger ( 0 , CHART_EVENT_MOUSE_MOVE , true );

Без этой строки (или если в качестве последнего параметра передать значение false) события с идентификатором CHARTEVENT_MOUSE_MOVE не будут отслеживаться в функции OnChartEvent(). Это весьма удобно, так как не в каждой программе может понадобиться отслеживать такие события.

Чтобы понять, как работает отслеживание событий мыши, можно временно в код функции OnChartEvent() добавить вывод комментария на график:

if (id== CHARTEVENT_MOUSE_MOVE ) { Comment ( "id: " , CHARTEVENT_MOUSE_MOVE , "

" , "lparam (x): " ,lparam, "

" , "dparam (y): " ,dparam, "

" , "sparam (статус кнопок мыши): " ,sparam );

Если сейчас перемещать курсор мыши на графике, в левом верхнем углу можно увидеть текущие значения координат курсора. Нажимая левую кнопку мыши, можно увидеть изменение в строке комментария sparam (статус кнопок мыши): единица (1) означает, что кнопка мыши нажата, а ноль (0) - отжата.

Если нужно узнать, в каком подокне сейчас находится курсор мыши, можно воспользоваться функцией ChartXYToTimePrice(). В нее передаются координаты, а возвращает она (в переданные ей по ссылке переменные) номер окна/подокна, время и цену. Увидеть это можно, протестировав следующий код:

if (id== CHARTEVENT_MOUSE_MOVE ) { int x =( int )lparam; int y =( int )dparam; int window = WRONG_VALUE ; datetime time = NULL ; double price = 0.0 ; if ( ChartXYToTimePrice ( 0 ,x,y,window,time,price)) { Comment ( "id: " , CHARTEVENT_MOUSE_MOVE , "

" , "x: " ,x, "

" , "y: " ,y, "

" , "sparam (статус кнопок мыши): " ,sparam, "

" , "окно: " ,window, "

" , "время: " ,time, "

" , "цена: " , DoubleToString (price, _Digits ) ); } return ; }

Вычисления в подокне индикатора удобнее производить с относительными координатами. В данном случае это касается координаты по оси Y (ценовая шкала). Чтобы получить относительное значение достаточно от текущего значения координаты вычесть расстояние от верха графика до подокна индикатора. Сделать это можно вот так:

if ( ChartXYToTimePrice ( 0 ,x,y,window,time,price)) { chart_y_offset=( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_WINDOW_YDISTANCE ,subwindow_number); y-=chart_y_offset; Comment ( "id: " , CHARTEVENT_MOUSE_MOVE , "

" , "x: " ,x, "

" , "y: " ,y, "

" , "sparam (статус кнопок мыши): " ,sparam, "

" , "окно: " ,window, "

" , "время: " ,time, "

" , "цена: " , DoubleToString (price, _Digits ) ); }

Теперь значение в переменной y будет отрицательным, если курсор мыши находится выше подокна индикатора, и положительным, как только окажется в зоне подокна.

По умолчанию, в какой бы части графика не находился курсор, есть возможность прокручивать график относительно временной шкалы. Но есть так же возможность отключить прокрутку графика, когда это необходимо. Чаще всего это понадобится, когда курсор находится над панелью или пользовательскими элементами управления. Например, чтобы отключить прокрутку графика, когда курсор находится в подокне индикатора, и снова включить, когда курсор вышел из подокна, нужно написать вот такой код:

if (window==subwindow_number) ChartSetInteger ( 0 , CHART_MOUSE_SCROLL , false ); else ChartSetInteger ( 0 , CHART_MOUSE_SCROLL , true );

Далее напишем функцию ChangeButtonColorOnHover(), которая изменяет цвет кнопки, когда курсор находится над ней:

void ChangeButtonColorOnHover( int x, int y) { int x1,y1,x2,y2; SetButtonCoordinates(); for ( int i= 0 ; i<BUTTON_COLUMNS; i++) { for ( int j= 0 ; j<BUTTON_ROWS; j++) { if (button_states[j][i]) continue ; x1=button_x_distances[j][i]; y1=button_y_distances[j][i]; x2=button_x_distances[j][i]+button_widths[j][i]; y2=button_y_distances[j][i]+button_heights[j][i]; if (x>x1 && x<x2 && y>y1 && y<y2) ObjectSetInteger ( 0 ,button_object_names[j][i], OBJPROP_BGCOLOR ,hover_background_color); else ObjectSetInteger ( 0 ,button_object_names[j][i], OBJPROP_BGCOLOR ,background_color); } } }

В итоге, в ветке идентификатора CHARTEVENT_MOUSE_MOVE получился вот такой код:

if (id== CHARTEVENT_MOUSE_MOVE ) { int x =( int )lparam; int y =( int )dparam; int window = WRONG_VALUE ; datetime time = NULL ; double price = 0.0 ; if ( ChartXYToTimePrice ( 0 ,x,y,window,time,price)) { chart_y_offset=( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_WINDOW_YDISTANCE ,subwindow_number); y-=chart_y_offset; if (window==subwindow_number) ChartSetInteger ( 0 , CHART_MOUSE_SCROLL , false ); else ChartSetInteger ( 0 , CHART_MOUSE_SCROLL , true ); ChangeButtonColorOnHover(x,y); } ChartRedraw (); return ; }

Если сейчас провести курсор над кнопками, можно увидеть, как изменяется/восстанавливается их цвет.

На данный момент цвет нажатой кнопки только у Button 01. Если щелкать мышью по другим кнопкам, они не будут реагировать на нажатия и менять свой цвет. Чтобы это реализовать нужно задействовать событие с идентификатором CHARTEVENT_OBJECT_CLICK.

Напишем две функции: InitializeButtonStates() и ChangeButtonColorOnClick(). В функции InitializeButtonStates() будет производиться проверка, было ли нажатие на кнопке, учитывая префикс в имени. Если нажатие было на кнопке, то в цикле инициализируется массив состояний кнопок (button_states) и функция возвращает true.

bool InitializeButtonStates( string clicked_object) { subwindow_number= ChartWindowFind ( 0 ,subwindow_shortname); if ( ObjectFind ( 0 ,clicked_object)==subwindow_number && StringFind (clicked_object,prefix+ "button_" , 0 )>= 0 ) { for ( int i= 0 ; i<BUTTON_COLUMNS; i++) { for ( int j= 0 ; j<BUTTON_ROWS; j++) { if (clicked_object==button_object_names[j][i]) button_states[j][i]= true ; else button_states[j][i]= false ; } } return ( true ); } return ( false ); }

После этого в функции ChangeButtonColorOnClick() цвета кнопкам устанавливаются согласно значениям массива button_states.

void ChangeButtonColorOnClick() { for ( int i= 0 ; i<BUTTON_COLUMNS; i++) { for ( int j= 0 ; j<BUTTON_ROWS; j++) { if (button_states[j][i]) ObjectSetInteger ( 0 ,button_object_names[j][i], OBJPROP_BGCOLOR ,clicked_background_color); else ObjectSetInteger ( 0 ,button_object_names[j][i], OBJPROP_BGCOLOR ,background_color); } } }

Чтобы все заработало, не забудем добавить в функцию отслеживания событий OnChartEvent() обработку нажатий кнопок:

if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { if (InitializeButtonStates(sparam)) { ChangeButtonColorOnClick(); } ChartRedraw (); return ; }

Теперь при нажатии на кнопку ее цвет будет изменяться.

Осталось учесть еще некоторые нюансы. В функции OnDeinit() при удалении индикатора с графика нужно включить обратно прокрутку графика для области подокна и отключить слежение за событиями мыши. Это может быть важным, если на графике одновременно работает несколько программ, в которых отслеживаются события.

void OnDeinit ( const int reason) { if (reason== REASON_REMOVE || reason== REASON_RECOMPILE ) { EventKillTimer (); DeleteButtons(); ChartSetInteger ( 0 , CHART_MOUSE_SCROLL , true ); ChartSetInteger ( 0 , CHART_EVENT_MOUSE_MOVE , false ); ChartRedraw (); } }

Функции для удаления графических объектов программы:

void DeleteButtons() { for ( int i= 0 ; i<BUTTON_COLUMNS; i++) for ( int j= 0 ; j<BUTTON_ROWS; j++) DeleteObjectByName(button_object_names[j][i]); } void DeleteObjectByName( string object_name) { if ( ObjectFind ( 0 ,object_name)>= 0 ) { if (! ObjectDelete ( 0 ,object_name)) Print ( "Ошибка (" + IntegerToString ( GetLastError ())+ ") при удалении объекта!" ); } }

И, наконец, пояснение, зачем же нам понадобилось включать таймер в этой программе. Например, если на графике работает более одной программы и в каждой нужно отслеживать события мыши, то при удалении одной из них с графика, отслеживание отключается в функции OnDeinit() для всех программ. Поэтому можно, как вариант, каждую секунду делать проверку, включено ли отслеживание событий мыши:

void OnTimer () { CheckChartEventMouseMove(); }

Код функции CheckChartEventMouseMove():

void CheckChartEventMouseMove() { if (! ChartGetInteger ( 0 , CHART_EVENT_MOUSE_MOVE )) ChartSetInteger ( 0 , CHART_EVENT_MOUSE_MOVE , true ); }

Иногда может быть вполне достаточно установить эту проверку по событию с идентификатором CHARTEVENT_CHART_CHANGE.

Ниже можно посмотреть видеролик с демонстрацией того, что получилось:

Заключение

На этом закончим. Индикатор TestButtons.mq5 можно скачать в приложении к статье. Из этого примера может получиться довольно интересное главное меню, если идею развить дальше. Например, пользователь, нажимая ту или иную кнопку, может переходить к интересующей его информации. При необходимости количество кнопок можно увеличить.