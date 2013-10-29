Удивите ваших MQL5-клиентов эффективным коктейлем технологий!

Введение

MQL5 предоставляет программистам полный набор функций и объектно-ориентированный API, благодаря которым они могут делать в среде MetaTrader все что угодно. Тем не менее, веб-технологии – это очень универсальный инструмент, который может помочь в ситуациях, когда вам нужно создать нечто совершенно особое, вы хотите удивить ваших клиентов или у вас просто нет времени на изучение определенной части стандартной библиотеки MQL5. В данной статье вы узнаете, как можно управлять временем разработки при создании вашего уникального коктейля технологий.

В данной статье мы займемся созданием CSV-файла с помощью графического веб-интерфейса (Графический интерфейс пользователя). В частности, мы создадим календарь новостей, использующийся торговым советником, который описан в статье "Создание новостного торгового советника". Мы будем работать с HTML5, CSS и JQuery. Данное упражнение будет особенно интересно для MQL5-разработчиков, которые уже имеют некоторое представление о веб-технологиях или хотят обучиться им, чтобы использовать их в своих разработках на MQL5. Лично у меня в последние годы была возможность поработать с JQuery, HTML5 и CSS, так что мне знакомы данные технологии. Все они имеют дело с клиентской частью веб-приложения.





Рис. 1. Коктейли. Изображение опубликовано пользователем mountainhiker на сервисе Flickr по лицензии Creative Commons

В этом месяце у меня не было времени на изучение классов для создания панелей индикации и диалогов управления, поэтому я решил применить подход, описанный в статье "Графики и диаграммы в формате HTML" и открыл тему на форуме EA's GUIs to enter data (графические интерфейсы торгового советника для ввода данных).





1. Коктейль технологий

Язык разметки HTML и всемирная паутина появились сравнительно недавно (в 1989 году) для создания и обмена научной документацией в ЦЕРНе (CERN) – Европейской организации по ядерным исследованиям. HTML был изначально задуман как средство коммуникации внутри научного сообщества. С тех пор гипертекстовый язык описания документов постоянно развивается, предоставляя возможность обмениваться информацией людям по всему миру. Я не хочу утомлять вас экскурсами в историю науки и техники, поэтому не буду углубляться в детали.



В начале, когда разработчики еще только создали HTML, они писали HTML-код, CSS-код и JavaScript в одном документе. Таким образом они смешали все, что было можно, но скоро поняли, что необходимо разделить все элементы, чтобы уменьшить количество ошибок в веб-приложениях. Именно поэтому сегодня мы всегда разделяем структуру (HTML), визуальное представление (CSS) и поведение (JavaScript) при работе на клиентской стороне веб-приложений. При выполнении упражнения, аналогичного сегодняшнему, вы должны знать эти три взаимосвязанные технологии.







2. А как насчет удобства использования?



Удобство использования (юзабилити) означает степень удобности предмета для применения пользователями. Другими словами, эта характеристика показывает, как много усилий необходимо потратить, чтобы научиться пользоваться чем-либо, насколько эффективен предмет в использовании, насколько легко совершить ошибку при его применении и насколько он популярен среди пользователей. Давайте кратко вспомним. Мы разрабатываем графический веб-интерфейс, позволяющий нашим покупателям создать календарь новостей для нашего MQL5-продукта – торгового советника, описанного в статье "Создание новостного торгового советника". Данная характеристика важна, так как мы интегрируем целый ряд технологий. Но мы должны быть осторожны, так как все они должны быть понятны пользователю! Мы можем считать наши усилия успешными, если получим положительную реакцию пользователей при использовании нашего веб-решения: 'Как хорошо, что я воспользовался этим продуктом!", "Здорово!"

При создании нашего графического интерфейса мы основываемся на ряде известных правил, связанных с удобством использования:



Интерфейс имеет светлый фон в сочетании с темным цветом шрифта для лучшей читаемости текста.

Размер шрифта достаточно велик, чтобы текст мог быть прочитан среднестатистическим пользователем.

Необходимо учитывать не только иконки, но и соответствующее текстовое описание.

Ссылки отмечены подчеркиванием и синим цветом шрифта. Это позволяет легко отличить их от обычного текста.





3. Графический веб-интерфейс для создания CSV-файла новостей

Весь код к данному упражнению доступен в файле news-watcher-csv.html. Это то, что мы будем предоставлять нашим клиентам в комплекте с нашим торговым советником. Я рекомендую прежде всего взглянуть на этот файл. Ниже он описывается подробнее.

3.1. Загрузка Behavior Layer (JS) и Display Layer (CSS)



Google Hosted Libraries представляет собой сеть для распространения контента для наиболее популярных JavaScript-библиотек с открытым кодом. Вы можете использовать необходимые JS-библиотеки на серверах Google. Таким образом, вам не нужно копировать их на свою машину для работы. Ваше веб-приложение запросит необходимые библиотеки у Google в своем первом HTTP-запросе. Применяемый в упражнении подход позволяет браузеру загрузить библиотеку JQuery и необходимые CSS.

Мы загружаем все необходимые элементы в тег заголовка документа:

< link rel= "stylesheet" href= "http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/1.10.3/themes/smoothness/jquery-ui.css" /> < link rel= "stylesheet" href= "jquery.timepicker.css" /> < script src= "http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.10.2/jquery.min.js" > </ script > < script src= "http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/1.10.3/jquery-ui.min.js" > </ script > < script src= "jquery.timepicker.min.js" > </ script >

Тем не менее, мы также включаем CSS и JavaScript элемента jquery.timepicker – виджета, позволяющего пользователям выбрать определенное время, так как у нас нет серебряных пуль. Библиотека JQuery UI не имеет собственного виджета для выбора времени суток, поэтому мы вынуждены прибегать к стороннему компоненту. Файлы jquery.timepicker.css и jquery.timepicker.min.js недоступны на серверах Google, поэтому мы должны скопировать их на нашу локальную машину и сделать на них ссылку в HTML-документе.



Это может вызвать неудобства у наших клиентов, поэтому в рамках данного упражнения я рекомендую вам сначала загрузить эти два файла на какой-нибудь надежный публичный сервер и затем сделать на них ссылку в вашем HTML-документе, так же как мы это делаем с библиотекой JQuery, которая размещается на серверах Google. Чем меньше файлов видят наши клиенты, тем лучше. Вспомните, о чем я говорил ранее, рассуждая об удобстве использования! Эту задачу я оставляю вам в качестве дополнительного упражнения. В любом случае помните, что все наши действия предполагают наличие у конечных пользователей подключения к интернету.



3.2. Виджеты JQuery в нашем графическом интерфейсе



Наш графический интерфейс содержит визуальные элементы управления JQuery, перечисленные ниже. Помните, что все это уже запрограммировано в данном JavaScript-фреймворке! Пожалуйста, изучите официальную документацию, чтобы углубить свои знания библиотек JQuery и JQuery UI. Чуть ниже я объясню, как работает основная программа jQuery.



3.2.1. Datepicker



Данный элемент управления позволяет легко вводить конкретную дату.







Рис. 2. jQuery datepicker





3.2.2. Timepicker



Этот плагин, основанный на Google Calendar, помогает пользователям вводить определенное время.







Рис 3. jQuery timepicker. Данный плагин разработан Джоном Торнтоном





3.2.3. Sortable



Данный элемент предназначен для перемещения новостей в списке или таблице с помощью мыши.







Рис. 4. jQuery sortable







3.2.4. Dialog



Данный элемент управления предназначен для отображения содержания в интерактивном виде. Пуристы из сферы юзабилити не рекомендуют делать это, так как такое оформление может показаться пользователю навязчивым. Оно также заставляет пользователей тщательнее контролировать свои движения при работе. В результате люди, имеющие проблемы с моторикой, могут испытывать дискомфорт при работе с jQuery dialog. Тем не менее, в некоторых случаях данный виджет все же может быть использован. Я понимаю проблемы, возникающие при использовании данного виджета, и оставляю вам в качестве дополнительного задания работу по улучшению графического интерфейса таким образом, чтобы CSV-контент отображался в менее навязчивой форме.











Рис. 5. jQuery dialog







3.3. Добавление пользовательского значения в ваш продукт



Возможно, вы, будучи фрилансером или сотрудником компании, предлагаете решения на основе MT5 и располагаете базой данных, в которой храните предпочтения ваших клиентов в маркетинговых целях. В этом случае вы можете воспользоваться этими данными для настройки вашего графического интерфейса:







Рис. 6. Вы можете встроить видеоклип с композицией Скарлатти, чтобы Боб создавал свой календарь, слушая любимую музыку





Предположим, что ваш клиент Боб любит творчество известного итальянского композитора эпохи барокко Доменико Скарлатти. Поэтому вы встраиваете видеоклип с композицией Скарлатти, чтобы Боб создавал свой календарь, слушая любимую музыку.

3.4. Код JQuery для нашего графического интерфейса



Откройте файл news-watcher-csv.html и изучите его структуру, обращая внимание на рассмотренные выше элементы. Не забывайте о том, что клиентское веб-приложение состоит из визуального представления (CSS), структуры (HTML) и поведения (JavaScript/jQuery). Помня об этом, вы легко поймете, что делает jQuery.

Основная программа jQuery довольно проста. Прежде всего она вносит небольшую поправку в плавающий фрейм (iframe) сервиса YouTube. Благодаря этому, HTML5-код документа проходит валидацию. Затем приложение инициализирует упомянутые ранее виджеты и программирует поведение кнопки добавления новостей и ссылки для создания CSV-контента.

$(function() { $( 'iframe' ).each(function(){ var url = $( this ).attr( "src" ); $( this ).attr( "src" ,url+ "?wmode=transparent" ); }); $( "#datepicker" ).datepicker({ 'dateFormat' : 'yy.m.dd' }); $( "#timepicker" ).timepicker({ 'timeFormat' : 'H:i:s' }); $( "#sortable" ).sortable().disableSelection(); $( "#news-calendar" ).hide(); $( "#add-new" ).click(function() { $( "#news-calendar" ).fadeIn( "500" ); $( "#sortable" ).append( '<li class="ui-state-default"><span class="ui-icon ui-icon-arrowthick-2-n-s"></span>' + $( '#base-currency' ).val() + ';' + $( '#datepicker' ).val() + ';' + $( '#timepicker' ).val() + ';' + $( '#description' ).val() + '</li>' ); }); $( "#get-csv" ).click(function() { var csv = "Country;Time;Event

" ; $( "#sortable li" ).each(function(){ csv += $( this ).text() + "

" ; }); $( "#dialog" ).empty().dialog({ modal: true , width: 650 , show: { effect: "blind" , duration: 400 }, hide: { effect: "explode" , duration: 400 }, buttons: { Ok: function() { $( this ).dialog( "close" ); } } }).append(csv.replace(/

/g, '<br/>' )); return false ; }); });

Приведенный выше код jQuery динамически управляет следующей структурой HTML:

< div id= "csv-generator" > < p > Dear Bob, please, generate the CSV file for NewsWatcher EA while you listen to your favourite music: </ p > < iframe id= "video" width= "400" height= "280" src= "https://www.youtube.com/embed/4pSh8kHKuYw" allowfullscreen > </ iframe > < div id= "form" > < p > Enter news in your CSV calendar: </ p > < div class= "form-field" > < label > Base currency: </ label > < select id= "base-currency" > < option > AUD </ option > < option > CAD </ option > < option > CHF </ option > < option > CNY </ option > < option > EUR </ option > < option > GBP </ option > < option > JPY </ option > < option > NZD </ option > < option > USD </ option > </ select > </ div > < div class= "form-field" > < label > Date: </ label > < input type= "text" id= "datepicker" /> </ div > < div class= "form-field" > < label > Time: </ label > < input type= "text" id= "timepicker" /> </ div > < div class= "form-field" > < label > Description: </ label > < input id= "description" type= "text" /> </ div > < div id= "add-new-button" class= "form-field" > < label > </ label > < button id= "add-new" > + Add new </ button > </ div > </ div > </ div > < div id= "news-calendar" > < p > < a id= "get-csv" href= "#" > Get CSV </ a > </ p > < ul id= "sortable" > </ ul > </ div > < div id= "dialog" title= "Please, copy and paste in data_folder\MQL5\FILES

ews_watcher.csv" > </ div >

Уровень представления оформляется в виде следующего CSS-кода, четко отделенного от двух других уровней:

<style> * { margin: 0 ; padding: 0 } body { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; padding: 0 em 2 em } header { border-bottom: 1 px solid #cccccc } footer { border-top: 1 px solid #cccccc; margin-top: 2 em; padding-top: 1 em } h1, h2, h3, h4, h5, p { padding: 1 em 0 em } label { width: 150 px; display: inline-block; margin: 5 px; text-align: right } input { border: 1 px solid #cccccc } button, option, input { padding: 4 px } select { padding: 3 px } #csv-generator { filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr= '#ffffff' , endColorstr= '#fafafa' ); background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from (#ffffff), to(#fafafa)); background: -moz-linear-gradient(top, #ffffff, #fafafa); width: 100 %; clear: both; overflow: hidden } #video { width: 30 %; float : left; margin-right: 1 em; -moz-box-shadow: 0 px 3 px 5 px # 888 ; -webkit-box-shadow: 0 px 3 px 5 px # 888 ; box-shadow: 0 px 3 px 5 px # 888 ; border: 0 } #dialog { font-size: 12 px } #form { width: 65 %; float : right } input#datepicker, input#timepicker { width: 100 px } input#description { width: 300 px } #add- new -button { float : left; margin-right: 1 em } #news-calendar { clear: both; margin-top: 2 em; padding: 0 em 2 em 2 em 1 em; background: #fafafa; border: 1 px solid #cccccc } #sortable { list-style-type: none; margin: 0 ; padding: 0 em; width: auto; clear: both } #sortable li { margin: 3 px; padding: 0.4 em; padding-left: 1.5 em; } #sortable li span { position: absolute; margin-left: - 1.3 em; } a# get -csv { background: url( 'http://icons.iconarchive.com/icons/deleket/soft-scraps/24/File-New-icon.png' ) no-repeat 0 px 8 px; padding: 10 px 58 px 20 px 30 px; } .form-field { margin-bottom: 0.5 em } .ui-dialog-title { font-size: 12 px } </style>

Этот простой уровень представления может быть улучшен, например, путем добавления CSS-кода, который учитывает все мобильные устройства. В настоящее время это возможно сделать с помощью медиа-запросов (media queries) в CSS3 и адаптивного веб-дизайна, однако рамки статьи не позволяют остановиться на этом подробно, поэтому я оставляю вам эту задачу в качестве упражнения.





Заключение



Современные веб-технологии – это уникальный инструмент, способный выручить во многих ситуациях. Сегодня мы рассмотрели создание графического веб-интерфейса для новостного календаря в формате CSV, предназначенного для использования торговым советником, рассмотренным в статье "Создание новостного торгового советника".



В своей работе мы использовали HTML5, CSS и JQuery. Все они имеют дело с клиентской частью веб-приложения. Мы также кратко упомянули о необходимости постоянно учитывать потребности будущих пользователей интерфейса, говоря об удобстве использования.

