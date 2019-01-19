ZigZag всему голова (Часть I): Разработка базового класса индикатора

Содержание





Введение

В одной из предыдущих статей я показывал, в каком виде можно представить такой индикатор, как Relative Strength Index (RSI). В одной из его версий полученный результат можно использовать для получения сигналов по тренду и во флете одновременно. В этом индикаторе, пожалуй, не достаёт только одного — возможность определения характера поведения цены, что также может быть очень важным для принятия решения, когда следует торговать, а когда приостановить торговлю.

Многие исследователи просто упускают такой момент, как определение характера поведения цены или не уделяют этому должного внимания. При этом используются сложные методы, которые очень часто являются просто «чёрными ящиками», такие как: машинное обучение или нейронные сети. В таких случаях самым важным является такой момент, как: «Какие данные подать на вход для обучения той или иной модели?». В этой статье расширим инструментарий для подобных исследований. Будет показано, как выбрать более подходящие символы для торговли ещё до процесса поиска оптимальных параметров. Для этих целей будет использоваться модифицированная версия индикатора ZigZag и класс кода, с помощью которого существенно облегчено получение и работа с данными индикаторов этого типа.

В этой серии статей реализуем:

модифицированную версию индикатора ZigZag

класс для получения данных ZigZaga’а

эксперта для теста получения данных

индикаторы, с помощью которых можно определить характер поведения цены

эксперта с графическим интерфейсом для сбора некоторой статистики поведения цены

торгового эксперта, торгующего по сигналам индикатора ZigZag

Расширенная версия индикатора ZigZag

Обычно индикаторы типа ZigZag строятся по максимумам и минимумам баров без учёта спреда. В этой статье будет показана модифицированная версия, когда спред будет учитываться в построении сегментов для нижних экстремумов ZigZag’а. Предполагается, что в торговой системе сделки будут осуществляться внутрь ценового канала. Это важно, так как очень часто бывает (например, в ночное время), что цена покупки (ask) существенно превышает цену продажи (bid), поэтому строить индикатор только по bid-ценам в данном случае будет неправильно. Ведь нет смысла строить нижние экстремумы индикатора по минимумам баров, если нет возможности осуществить покупку по этим ценам. Конечно же, спред можно учитывать в торговых условиях, но лучше, когда сразу на графике всё будет видно. Это упростит разработку торговой стратегии, так как всё изначально будет более правдоподобным.

Кроме этого, хотелось бы видеть все точки, на которых экстремумы ZigZaga’а обновлялись. Тогда картина будет ещё более полной. Далее рассмотрим код этого индикатора. Остановимся только на основных моментах и функциях.

Для построения сегментов понадобится два индикаторных буфера. Один для максимумов, а второй для минимумов. Но при этом отображаться это на графике будет как одна линия. Поэтому всего понадобится шесть индикаторных буферов, а отрисовываться будет пять.

Перечислим все индикаторные буферы:

Минимальная цена Ask. По этим значениям будут строится минимумы ZigZag’а

Максимальная цена Bid. По этим значениям будут строится максимумы ZigZag’а

Максимумы

Минимумы

Все зафиксированные максимумы сегмента направленного вверх

Все зафиксированные минимумы сегмента направленного вниз

#property indicator_chart_window #property indicator_buffers 6 #property indicator_plots 5 #property indicator_color1 clrRed #property indicator_color2 clrCornflowerBlue #property indicator_color3 clrGold #property indicator_color4 clrOrangeRed #property indicator_color5 clrSkyBlue double low_ask_buffer[]; double high_bid_buffer[]; double zz_H_buffer[]; double zz_L_buffer[]; double total_zz_h_buffer[]; double total_zz_l_buffer[];

Сделаем так, чтобы во внешних параметрах можно было указать количество баров (NumberOfBars) для построения индикаторных линий. Нулевое значение означает, что будут использоваться все имеющиеся на графике данные. Параметр MinImpulseSize задает, на сколько пунктов должна отклониться цена от последнего экстремума, чтобы начать строить сегмент направленный в противоположную сторону. В качестве дополнительных параметров добавим возможность настраивать, какие индикаторных буферы показывать на графике и какого цвета будут сегменты ZigZag’а.

input int NumberOfBars = 0 ; input int MinImpulseSize = 100 ; input bool ShowAskBid = false ; input bool ShowAllPoints = false ; input color RayColor = clrGold ;

На глобальном уровне объявим вспомогательные переменные, которые понадобятся для расчёта экстремумов. Нужно запоминать индексы ранее рассчитанных экстремумов, отслеживать текущее направление сегмента, а также сохранять минимальную цену ask-цены и максимальную цену bid-цены.

int last_zz_max = 0 ; int last_zz_min = 0 ; int direction_zz = 0 ; double min_low_ask = 0 ; double max_high_bid = 0 ;

Для заполнения индикаторных буферов для минимальных ask-цен и максимальных bid-цен, используется функция FillAskBidBuffers(). Для bid-буфера сохраняем значения из массива high, а для ask-буфера значения из массива low с учётом спреда.

void FillAskBidBuffers( const int i, const datetime &time[], const double &high[], const double &low[], const int &spread[]) { if (time[i]<first_date) return ; high_bid_buffer[i] =high[i]; low_ask_buffer[i] =low[i]+(spread[i]* _Point ); }

Функция FillIndicatorBuffers() предназначена для определения экстремумов индикатора ZigZag. Расчёты производятся только от указанной даты в зависимости от количества баров, указанных во внешнем параметре MinImpulseSize. В зависимости от того, какое направление сегмента было определено на предыдущем вызове функции, программа заходит в соответствующий блок кода.

Для определения направления проверяются следующие условия:

Текущее направление сегмента вверх

Текущий максимальный Bid превышает последний максимум:



Если это условие исполняется, то (1) обнуляем предыдущий максимум, (2) запоминаем текущий индекс массива данных и (3) присваиваем текущее значение максимального Bid текущим элементам индикаторных буферов.





Если же это условие не исполняется, то значит направление сегмента изменилось и нужно проверить условия на формирование нижнего экстремума:





Текущий минимальный Ask меньше последнего максимума







Расстояние между текущим минимальным Ask и последним максимумом ZigZag превышает указанный порог ( MinImpulseSize ).

).





Если эти условия выполняются, то (1) запоминаем текущий индекс массива данных, (2) сохраняем в переменной новое направление сегмента (вниз) и (3) присваиваем текущее значение минимального Ask текущим элементам индикаторных буферов.

Текущее направление сегмента вниз

Текущий минимальный Ask ниже последнего минимума:



Если это условие исполняется, то (1) обнуляем предыдущий минимум, (2) запоминаем текущий индекс массива данных и (3) присваиваем текущее значение минимального Ask текущим элементам индикаторных буферов.





Если же это условие не исполняется, то значит направление сегмента изменилось и нужно проверить условия на формирование верхнего экстремума:





Текущий максимальный Bid больше последнего минимума







Расстояние между текущим максимальным Bid и последним минимумом ZigZag превышает указанный порог ( MinImpulseSize ).

).





Если эти условия выполняются, то (1) запоминаем текущий индекс массива данных, (2) сохраняем в переменной новое направление сегмента (вверх) и (3) присваиваем текущее значение максимального Bid текущим элементам индикаторных буферов.

Ниже можно подробнее изучить код функции FillIndicatorBuffers():

void FillIndicatorBuffers( const int i, const datetime &time[]) { if (time[i]<first_date) return ; if (direction_zz> 0 ) { if (high_bid_buffer[i]>=max_high_bid) { zz_H_buffer[last_zz_max] = 0 ; last_zz_max =i; max_high_bid =high_bid_buffer[i]; zz_H_buffer[i] =high_bid_buffer[i]; total_zz_h_buffer[i] =high_bid_buffer[i]; } else { if (low_ask_buffer[i]<max_high_bid && fabs (low_ask_buffer[i]-zz_H_buffer[last_zz_max])>MinImpulseSize* _Point ) { last_zz_min =i; direction_zz =- 1 ; min_low_ask =low_ask_buffer[i]; zz_L_buffer[i] =low_ask_buffer[i]; total_zz_l_buffer[i] =low_ask_buffer[i]; } } } else { if (low_ask_buffer[i]<=min_low_ask) { zz_L_buffer[last_zz_min] = 0 ; last_zz_min =i; min_low_ask =low_ask_buffer[i]; zz_L_buffer[i] =low_ask_buffer[i]; total_zz_l_buffer[i] =low_ask_buffer[i]; } else { if (high_bid_buffer[i]>min_low_ask && fabs (high_bid_buffer[i]-zz_L_buffer[last_zz_min])>MinImpulseSize* _Point ) { last_zz_max =i; direction_zz = 1 ; max_high_bid =high_bid_buffer[i]; zz_H_buffer[i] =high_bid_buffer[i]; total_zz_h_buffer[i] =high_bid_buffer[i]; } } } }

В листинге ниже показан код главной функции индикатора. Индикатор рассчитывается только по сформировавшимся барам. Далее (1) обнуляются массивы и переменные, (2) определяется количество баров для расчётов и с какого индекса нужно начинать. В первый раз рассчитываются данные для всех элементов индикаторных буферов, а затем каждый раз только на последнем баре. После того, как предварительные расчёты и проверки выполнены, рассчитываются и заполняются индикаторные буферы.

int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { if (prev_calculated==rates_total) return (rates_total); if (prev_calculated== 0 ) { ZeroIndicatorBuffers(); ZeroIndicatorData(); if (!CheckDataAvailable()) return ( 0 ); DetermineNumberData(); DetermineBeginForCalculate(rates_total); } else { start=prev_calculated- 1 ; } for ( int i=start; i<rates_total; i++) FillAskBidBuffers(i,time,high,low,spread); for ( int i=start; i<rates_total- 1 ; i++) FillIndicatorBuffers(i,time); return (rates_total); }

Ниже показано, как индикатор выглядит на дневном графике EURUSD:

Рис. 1 – Модифицированный индикатор ZigZag на графике EURUSD с таймфреймом D1.

На следующем скриншоте индикатор показан на графике EURMXN с таймфреймом M5. Здесь показан участок графика, когда спред сильно расширяется в ночное время. Видно, что индикатор корректно рассчитывается с учётом спреда.

Рис. 2 - Модифицированный индикатор ZigZag на графике EURMXN с таймфреймом M5.

В следующем разделе рассмотрим класс кода, с помощью методов которого можно получить все необходимые данные для определения текущего поведения цены.





Класс для получения данных индикатора ZigZag

Цена движется хаотично и непредсказуемо. Боковые движения, когда цена часто меняет своё направление, могут резко сменится долгими однонаправленными безоткатными трендами. Нужно постоянно мониторить текущее состояние, но нужны инструменты, которые помогут правильно интерпретировать характер поведения цены. Для этих целей был написан класс кода CZigZagModule, в котором есть все необходимые методы для работы с данными индикатора ZigZag. Далее подробнее рассмотрим, как устроен этот класс.

Так как работать можно будет сразу с несколькими экземплярами класса, например, с данными ZigZag’а с разных таймфреймов, то может понадобится визуализировать полученные сегменты с помощью трендовых линий разных цветов. Поэтому к файлу с классом CZigZagModule подключаем файл ChartObjectsLines.mqh из стандартной библиотеки. Из этого файла нам понадобится класс CChartObjectTrend для работы с трендовыми линиями. Цвет трендовым линиям можно задать публичным методом CZigZagModule::LinesColor(). По умолчанию установлен серый цвет (clrGray).

#include <ChartObjects\ChartObjectsLines.mqh> class CZigZagModule { protected : CChartObjectTrend m_trend_lines[]; color m_lines_color; public : CZigZagModule( void ); ~CZigZagModule( void ); public : void LinesColor( const color clr) { m_lines_color=clr; } }; CZigZagModule::CZigZagModule( void ) : m_lines_color( clrGray ) { } CZigZagModule::~CZigZagModule( void ) { }

Перед тем как получать данные индикатора ZigZag, нужно установить, какое количество экстремумов нужно для работы. Для этого нужно вызвать метод CZigZagModule::CopyExtremums(). Для хранения (1) цен экстремумов, (2) индексов баров экстремумов и (3) их времени баров, а также (4) количество сегментов для построения трендовых линий на графике объявлены отдельные динамические массивы. Их размеры устанавливаются в этом же методе.

Количество сегментов рассчитывается автоматически от количества указанных экстремумов. Например, если передать в метод CZigZagModule::CopyExtremums() значение 1, то будут получены данные одного максимума и одного минимума. В таком случае это всего один сегмент индикатора ZigZag. Если же передать значение больше 1, то количество сегментов всегда будет как количество копируемых экстремумов умноженное на 2 и минус 1. То есть количество сегментов будет всегда нечётным:

По одному экстремуму – 1 сегмент

По два экстремума – 3 сегмента

По три экстремума – 5 сегментов и т.д.

class CZigZagModule { protected : int m_copy_extremums; int m_segments_total; double m_zz_low[]; double m_zz_high[]; int m_zz_low_bar[]; int m_zz_high_bar[]; datetime m_zz_low_time[]; datetime m_zz_high_time[]; }; CZigZagModule::CZigZagModule( void ) : m_copy_extremums( 1 ), m_segments_total( 1 ) { CopyExtremums(m_copy_extremums); } void CZigZagModule::CopyExtremums( const int total) { if (total< 1 ) return ; m_copy_extremums =total; m_segments_total =total* 2 - 1 ; :: ArrayResize (m_zz_low,total); :: ArrayResize (m_zz_high,total); :: ArrayResize (m_zz_low_bar,total); :: ArrayResize (m_zz_high_bar,total); :: ArrayResize (m_zz_low_time,total); :: ArrayResize (m_zz_high_time,total); :: ArrayResize (m_trend_lines,m_segments_total); }

Перед тем как начать работать с данными индикатора ZigZag, нужно поместить их в рассмотренные выше массивы класса, чтобы этим было удобно пользоваться. Понадобятся вспомогательные поля, которые будут использоваться как счётчики экстремумов.

Для получения данных предназначен метод CZigZagModule::GetZigZagData(). В него нужно передавать исходные массивы данных индикатора ZigZag, а также массив времени. Эти исходные данные можно получить с помощью функций CopyBuffer() и CopyTime(). Перед тем как получить из исходных данных нужные значения, обязательно обнуляются все поля и массивы. Затем, в главном цикле метода получаем указанное количество (1) цен экстремумов, (2) индексов баров экстремумов и (3) время экстремумов.

Направление текущего сегмента определяется в конце метода. Здесь, если время максимума текущего сегмента больше, чем время минимума, то значит направление вверх, иначе – вниз.

class CZigZagModule { protected : int m_direction; int m_counter_lows; int m_counter_highs; public : void GetZigZagData( const double &zz_h[], const double &zz_l[], const datetime &time[]); void ZeroZigZagData( void ); }; void CZigZagModule::GetZigZagData( const double &zz_h[], const double &zz_l[], const datetime &time[]) { int h_total =:: ArraySize (zz_h); int l_total =:: ArraySize (zz_l); int total =h_total+l_total; ZeroZigZagData(); for ( int i= 0 ; i<total; i++) { if (m_counter_highs==m_copy_extremums && m_counter_lows==m_copy_extremums) break ; if (i>=h_total || i>=l_total) break ; if (zz_h[i]> 0 && m_counter_highs<m_copy_extremums) { m_zz_high[m_counter_highs] =zz_h[i]; m_zz_high_bar[m_counter_highs] =i; m_zz_high_time[m_counter_highs] =time[i]; m_counter_highs++; } if (zz_l[i]> 0 && m_counter_lows<m_copy_extremums) { m_zz_low[m_counter_lows] =zz_l[i]; m_zz_low_bar[m_counter_lows] =i; m_zz_low_time[m_counter_lows] =time[i]; m_counter_lows++; } } m_direction=(m_zz_high_time[ 0 ]>m_zz_low_time[ 0 ])? 1 : - 1 ; }

Теперь, когда данные получены, можно рассмотреть другие методы этого класса. Для получения цен экстремумов, индексов баров экстремумов и времени баров, на которых эти экстремумы образовались, достаточно вызвать соответствующий метод (см. листинг кода ниже), указав индекс экстремума. В качестве примера здесь приведён код только одного метода CZigZagModule::LowPrice(), так как все они практически идентичны.

class CZigZagModule { public : double LowPrice( const int index); double HighPrice( const int index); int LowBar( const int index); int HighBar( const int index); datetime LowTime( const int index); datetime HighTime( const int index); }; double CZigZagModule::LowPrice( const int index) { if (index>=:: ArraySize (m_zz_low)) return ( 0.0 ); return (m_zz_low[index]); }

Если необходимо получить размер сегмента, нужно вызвать метод CZigZagModule::SegmentSize(), указав в качестве единственного параметра индекс сегмента. Здесь в зависимости от того, является ли указанный индекс чётным или нечётным числом, соответствующим образом определяются индексы экстремумов, на которых вычисляется размер сегмента. Всё дело в том, что если число индекса чётное, то индексы экстремумов совпадают и их не нужно вычислять в зависимости от направления сегмента.

class CZigZagModule { public : double SegmentSize( const int index); }; double CZigZagModule::SegmentSize( const int index) { if (index>=m_segments_total) return (- 1 ); double size= 0 ; if (index% 2 == 0 ) { int i=index/ 2 ; size=:: fabs (m_zz_high[i]-m_zz_low[i]); } else { int l= 0 ,h= 0 ; if (Direction()> 0 ) { h=(index- 1 )/ 2 + 1 ; l=(index- 1 )/ 2 ; } else { h=(index- 1 )/ 2 ; l=(index- 1 )/ 2 + 1 ; } size=:: fabs (m_zz_high[h]-m_zz_low[l]); } return (size); }

Для получения суммы всех сегментов предназначен метод CZigZagModule::SegmentsSum(). Здесь всё просто, так как проходя в цикле по всем сегментам, вызывается рассмотренный выше метод CZigZagModule::SegmentSize().

class CZigZagModule { public : double SegmentsSum( void ); }; double CZigZagModule::SegmentsSum( void ) { double sum= 0.0 ; for ( int i= 0 ; i<m_segments_total; i++) sum+=SegmentSize(i); return (sum); }

Также может понадобится получить сумму всех сегментов направленных только вверх или только вниз. Ниже для примера показан код для сегментов направленных вверх. Здесь всё зависит от направления текущего сегмента. Если он направлен вверх, то для вычислений используются текущие индексы в цикле. Если же текущее направление вниз, то вычисления нужно начинать с первого индекса со смещением на один элемент назад для максимумов. Для случая, когда нужно получить сумму всех сегментов направленных вниз, используется практически такой же метод, но отличие только в том, что если текущее направление вверх, то смещение делается для минимумов.

class CZigZagModule { public : double SumSegmentsUp( void ); double SumSegmentsDown( void ); }; double CZigZagModule::SumSegmentsUp( void ) { double sum= 0.0 ; for ( int i= 0 ; i<m_copy_extremums; i++) { if (Direction()> 0 ) sum+=:: fabs (m_zz_high[i]-m_zz_low[i]); else { if (i> 0 ) sum+=:: fabs (m_zz_high[i- 1 ]-m_zz_low[i]); } } return (sum); }

Может оказаться полезным иметь возможность получать процентное соотношение сумм однонаправленных сегментов относительно суммы всех сегментов в наборе. Для этих целей используйте методы CZigZagModule::PercentSumSegmentsUp() и CZigZagModule::PercentSumSegmentsDown(). С помощью таких методов открывается возможность получить процентную разницу этих соотношений — метод CZigZagModule::PercentSumSegmentsDifference(), что в свою очередь может сказать, в какую сторону сейчас смещается цена (тренд). Если же разница небольшая, то это будет означать, что цена равномерно колеблется в обе стороны (флэт).

class CZigZagModule { public : double PercentSumSegmentsUp( void ); double PercentSumSegmentsDown( void ); double PercentSumSegmentsDifference( void ); }; double CZigZagModule::PercentSumSegmentsUp( void ) { double sum=SegmentsSum(); if (sum<= 0 ) return ( 0 ); return (SumSegmentsDown()/sum* 100 ); } double CZigZagModule::PercentSumSegmentsDown( void ) { double sum=SegmentsSum(); if (sum<= 0 ) return ( 0 ); return (SumSegmentsUp()/sum* 100 ); } double CZigZagModule::PercentSumSegmentsDifference( void ) { return (:: fabs (PercentSumSegmentsUp()-PercentSumSegmentsDown())); }

Для определения характера поведения цены понадобятся методы для получения длительности как отдельных сегментов, так и всего полученного набора. Метод CZigZagModule::SegmentBars() предназначен для получения количества баров в указанном сегменте. Логика кода этого метода такая же, как и у ранее рассмотренного для получения размера сегмента — метод CZigZagModule::SegmentSize(), поэтому не будем приводить здесь его код.

Для получения общего количество баров в полученном наборе данных используйте метод CZigZagModule::SegmentsTotalBars(). Здесь определяется начальный и конечный индексы баров в наборе и возвращается разница. По такому же принципу работает метод CZigZagModule::SegmentsTotalSeconds(), только здесь возвращается количество секунд в наборе.

class CZigZagModule { public : int SegmentBars( const int index); int SegmentsTotalBars( void ); long SegmentsTotalSeconds( void ); }; int CZigZagModule::SegmentsTotalBars( void ) { int begin = 0 ; int end = 0 ; int l =m_copy_extremums- 1 ; begin =(m_zz_high_bar[l]>m_zz_low_bar[l])? m_zz_high_bar[l] : m_zz_low_bar[l]; end =(m_zz_high_bar[ 0 ]>m_zz_low_bar[ 0 ])? m_zz_low_bar[ 0 ] : m_zz_high_bar[ 0 ]; return (begin-end); } long CZigZagModule::SegmentsTotalSeconds( void ) { datetime begin = NULL ; datetime end = NULL ; int l=m_copy_extremums- 1 ; begin =(m_zz_high_time[l]<m_zz_low_time[l])? m_zz_high_time[l] : m_zz_low_time[l]; end =(m_zz_high_time[ 0 ]<m_zz_low_time[ 0 ])? m_zz_low_time[ 0 ] : m_zz_high_time[ 0 ]; return ( long (end-begin)); }

Часто может быть нужным выяснить размер диапазона, в котором движется цена в наблюдаемом наборе данных. Для этих целей в класс включены методы для получения минимального и максимального экстремумов, а также разницу между ними (ценовой диапазон).

class CZigZagModule { public : double LowMinimum( void ); double HighMaximum( void ); double PriceRange( void ); }; double CZigZagModule::LowMinimum( void ) { return (m_zz_low[:: ArrayMinimum (m_zz_low)]); } double CZigZagModule::HighMaximum( void ) { return (m_zz_high[:: ArrayMaximum (m_zz_high)]); } double CZigZagModule::PriceRange( void ) { return (HighMaximum()-LowMinimum()); }

Ещё один набор методов класса CZigZagModule позволяет получить такие значения, как:

SmallestSegment () – возвращает наименьший размер сегмента в полученных данных.

() – возвращает наименьший размер сегмента в полученных данных. LargestSegment () – возвращает наибольший размер сегмента в полученных данных.

() – возвращает наибольший размер сегмента в полученных данных. LeastNumberOfSegmentBars () – возвращает наименьшее количество баров в сегменте в полученных данных.

() – возвращает наименьшее количество баров в сегменте в полученных данных. MostNumberOfSegmentBars() – возвращает наибольшее количество баров в сегменте в полученных данных.

В классе уже есть методы для получения размеров сегментов и количества баров сегментов по указанному индексу. Поэтому код методов из списка выше будет легко понять. У всех отличие только в вызываемых в них методах, поэтому приведём код только двух — CZigZagModule::SmallestSegmen() и CZigZagModule::MostNumberOfSegmentBars().

class CZigZagModule { public : double SmallestSegment( void ); double LargestSegment( void ); int LeastNumberOfSegmentBars( void ); int MostNumberOfSegmentBars( void ); }; double CZigZagModule::SmallestSegment( void ) { double min_size= 0 ; for ( int i= 0 ; i<m_segments_total; i++) { if (i== 0 ) { min_size=SegmentSize( 0 ); continue ; } double size=SegmentSize(i); min_size=(size<min_size)? size : min_size; } return (min_size); } int CZigZagModule::MostNumberOfSegmentBars( void ) { int max_bars= 0 ; for ( int i= 0 ; i<m_segments_total; i++) { if (i== 0 ) { max_bars=SegmentBars( 0 ); continue ; } int bars=SegmentBars(i); max_bars=(bars>max_bars)? bars : max_bars; } return (max_bars); }

При поиске паттернов может понадобится определять, насколько указанный сегмент отличается по размерам (в процентах) от предыдущего. Для решения таких задач используйте метод CZigZagModule::PercentDeviation().

class CZigZagModule { public : double PercentDeviation( const int index); }; double CZigZagModule::PercentDeviation( const int index) { return (SegmentSize(index)/SegmentSize(index+ 1 )* 100 ); }

Далее рассмотрим как визуализировать полученные данные, а также как использовать класс CZigZagModule в своих проектах.





Визуализация полученного набора данных

Получив хендлы индикатора ZigZag с разных таймфреймов, можно визуализировать сегменты на текущем графике, на который загружен эксперт. Для визуализации будем устанавливать графические объекты типа трендовая линия. Для создания объектов используется приватный метод CZigZagModule::CreateSegment(). В него передаётся индекс сегмента и суффикс (необязательный параметр), с помощью которого будет сформировано уникальное имя графического объекта, чтобы исключить повторения, если нужно отобразить данные индикатора ZigZag с разными параметрами или с разных таймфреймов.

Публичные методы CZigZagModule::ShowSegments() и CZigZagModule::DeleteSegments() позволяют отобразить и удалить графические объекты.

class CZigZagModule { public : void ShowSegments( const string suffix= "" ); void DeleteSegments( void ); private : void CreateSegment( const int segment_index, const string suffix= "" ); }; void CZigZagModule::ShowSegments( const string suffix= "" ) { for ( int i= 0 ; i<m_segments_total; i++) CreateSegment(i,suffix); } void CZigZagModule::DeleteSegments( void ) { for ( int i= 0 ; i<m_segments_total; i++) { string name= "zz_" + string (:: ChartID ())+ "_" + string (i); :: ObjectDelete (:: ChartID (),name); } }

Для быстрого получения базовой информации по полученным данным индикатора в класс добавлены методы для вывода комментариев на график. Для примера ниже приведён код метода краткого вывода информации с рассчитанными данными индикатора.

class CZigZagModule { public : void CommentZigZagData(); void CommentShortZigZagData(); }; void CZigZagModule::CommentShortZigZagData( void ) { string comment= "Current direction : " + string (m_direction)+ "

" + "Copy extremums: " + string (m_copy_extremums)+ "

---

" + "SegmentsTotalBars(): " + string (SegmentsTotalBars())+ "

" + "SegmentsTotalSeconds(): " + string (SegmentsTotalSeconds())+ "

" + "SegmentsTotalMinutes(): " + string (SegmentsTotalSeconds()/ 60 )+ "

" + "SegmentsTotalHours(): " + string (SegmentsTotalSeconds()/ 60 / 60 )+ "

" + "SegmentsTotalDays(): " + string (SegmentsTotalSeconds()/ 60 / 60 / 24 )+ "

---

" + "PercentSumUp(): " +:: DoubleToString (SumSegmentsUp()/SegmentsSum()* 100 , 2 )+ "

" + "PercentSumDown(): " +:: DoubleToString (SumSegmentsDown()/SegmentsSum()* 100 , 2 )+ "

" + "PercentDifference(): " +:: DoubleToString (PercentSumSegmentsDifference(), 2 )+ "

---

" + "SmallestSegment(): " +:: DoubleToString (SmallestSegment()/ _Point , 0 )+ "

" + "LargestSegment(): " +:: DoubleToString (LargestSegment()/ _Point , 0 )+ "

" + "LeastNumberOfSegmentBars(): " + string (LeastNumberOfSegmentBars())+ "

" + "MostNumberOfSegmentBars(): " + string (MostNumberOfSegmentBars()); :: Comment (comment); }

Далее создадим приложение, в котором будем получать и визуализировать полученные данные.





Эксперт для теста полученных результатов

Напишем простого тестового эксперта для получения и визуализации данных индикатора ZigZag. Не будем делать дополнительные проверки, чтобы по максимуму упростить код. Для примера достаточно показать сам принцип получения данных, и как это работает.

Подключаем к файлу эксперта файл с классом CZigZagModule и объявляем его экземпляр. Здесь будет два внешних параметра, в которых можно указать сколько экстремумов нужно скопировать и минимальное расстояние для формирования нового сегмента индикатора ZigZag. На глобальном уровне также объявляем динамические массивы для получения исходных данных и переменную для хендла индикатора.

#include <ZigZagModule.mqh> CZigZagModule zz_current; input int CopyExtremum = 3 ; input int MinImpulseSize = 0 ; double l_zz[]; double h_zz[]; datetime t_zz[]; int zz_handle_current= WRONG_VALUE ;

В функции OnInit() (1) получаем хендл индикатора, (2) устанавливаем количество экстремумов для формирования итоговых данных и цвет линий сегментов из полученного набора, (3) массивам для исходных установим обратный порядок индексации.

int OnInit ( void ) { string zz_path= "Custom\\ZigZag\\ExactZZ_Plus.ex5" ; zz_handle_current=:: iCustom ( _Symbol , _Period ,zz_path, 10000 ,MinImpulseSize, true , true ); zz_current.LinesColor( clrRed ); zz_current.CopyExtremums(CopyExtremum); :: ArraySetAsSeries (l_zz, true ); :: ArraySetAsSeries (h_zz, true ); :: ArraySetAsSeries (t_zz, true ); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Теперь в функции OnTick() сначала получаем исходные данные индикатора по его хендлу и время открытия баров. Затем подготавливаем финальные данные вызовом метода CZigZagModule::GetZigZagData(). И наконец, визуализируем сегменты полученных данных индикатора ZigZag и выводим эту информацию в виде комментария на график.

void OnTick ( void ) { int copy_total= 1000 ; :: CopyTime ( _Symbol , _Period , 0 ,copy_total,t_zz); :: CopyBuffer (zz_handle_current, 2 , 0 ,copy_total,h_zz); :: CopyBuffer (zz_handle_current, 3 , 0 ,copy_total,l_zz); zz_current.GetZigZagData(h_zz,l_zz,t_zz); zz_current.ShowSegments(); zz_current.CommentZigZagData(); }

Если запустить этого эксперта в работу в тестере стратегий в режиме визуализации, то увидим следующий результат. В данном случае было получено по 5 экстремумов максимумов и минимумов. В итоге на графике красным цветом было выделено 9 сегментов.

Рис. 3 – Демонстрация в режиме визуализации (один ZigZag).

Если нужно получать данные индикатора ZigZag одновременно с разных таймфреймов, то код тестового эксперта нужно немного дополнить. Рассмотрим пример, когда нужно получить данные с трёх таймфреймов. В этом случае нужно объявить три экземпляра класса CZigZagModule. Первый таймфрейм будет с текущего графика, на котором запущен эксперт, а два других для примера пусть будут M15 и H1.

#include <Addons\Indicators\ZigZag\ZigZagModule.mqh> CZigZagModule zz_current; CZigZagModule zz_m15; CZigZagModule zz_h1;

Для каждого индикатора своя переменная для получения хендла:

int zz_handle_current = WRONG_VALUE ; int zz_handle_m15 = WRONG_VALUE ; int zz_handle_h1 = WRONG_VALUE ;

Далее в функции OnInit() получаем хендлы для каждого индикатора отдельно и устанавливаем цвета и количество экстремумов:

int OnInit ( void ) { string zz_path= "Custom\\ZigZag\\ExactZZ_Plus.ex5" ; zz_handle_current =:: iCustom ( _Symbol , _Period ,zz_path, 10000 ,MinImpulseSize, false , false ); zz_handle_m15 =:: iCustom ( _Symbol , PERIOD_M15 ,zz_path, 10000 ,MinImpulseSize, false , false ); zz_handle_h1 =:: iCustom ( _Symbol , PERIOD_H1 ,zz_path, 10000 ,MinImpulseSize, false , false ); zz_current.LinesColor( clrRed ); zz_m15.LinesColor( clrCornflowerBlue ); zz_h1.LinesColor( clrGreen ); zz_current.CopyExtremums(CopyExtremum); zz_m15.CopyExtremums(CopyExtremum); zz_h1.CopyExtremums(CopyExtremum); :: ArraySetAsSeries (l_zz, true ); :: ArraySetAsSeries (h_zz, true ); :: ArraySetAsSeries (t_zz, true ); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Получение данных осуществляется в функции OnTick(), как было уже показано ранее, но для каждой копии индикатора ZigZag отдельно. Выводить на график можно комментарий только одного какого-то индикатора. В данном случае смотрим краткие данные для индикатора с текущего таймфрейма.

void OnTick ( void ) { int copy_total= 1000 ; :: CopyTime ( _Symbol , _Period , 0 ,copy_total,t_zz); :: CopyBuffer (zz_handle_current, 2 , 0 ,copy_total,h_zz); :: CopyBuffer (zz_handle_current, 3 , 0 ,copy_total,l_zz); zz_current.GetZigZagData(h_zz,l_zz,t_zz); zz_current.ShowSegments( "_current" ); zz_current.CommentShortZigZagData(); :: CopyTime ( _Symbol , PERIOD_M15 , 0 ,copy_total,t_zz); :: CopyBuffer (zz_handle_m15, 2 , 0 ,copy_total,h_zz); :: CopyBuffer (zz_handle_m15, 3 , 0 ,copy_total,l_zz); zz_m15.GetZigZagData(h_zz,l_zz,t_zz); zz_m15.ShowSegments( "_m15" ); :: CopyTime ( _Symbol , PERIOD_H1 , 0 ,copy_total,t_zz); :: CopyBuffer (zz_handle_h1, 2 , 0 ,copy_total,h_zz); :: CopyBuffer (zz_handle_h1, 3 , 0 ,copy_total,l_zz); zz_h1.GetZigZagData(h_zz,l_zz,t_zz); zz_h1.ShowSegments( "_h1" ); }

Ниже показано как это выглядит:

Рис. 4 – Демонстрация в режиме визуализации (три ZigZag’а).

Можно заметить, что экстремумы индикаторов со старших таймфреймов немного смещены влево. Здесь нет ошибки, просто установка вершин осуществляется по времени открытия баров того таймфрейма, на котором получен хендл.





Продолжаем развивать класс CZigZagModule

Глядя на уже полученные результаты, можно подумать, что всего этого достаточно для полноценной работы с индикатором ZigZag. Но на самом деле это ещё далеко не всё и мы продолжим развивать класс кода CZigZagModule, наполняя его новыми полезными методами.

До этого мы получали данные индикатора ZigZag, начиная от самого последнего сформированного бара и уходя вглубь исторических данных. Но может понадобиться также получить данные в определённом временном диапазон. Для этих целей напишем ещё один метод CZigZagModule::GetZigZagData(), но уже с другим набором параметров. В этой версии исходные данные будем получать внутри метода, поэтому в качестве параметров понадобятся хендл индикатора, символ, таймфрейм и временной диапазон (начальная и конечная даты).

Далее нужно посчитать отдельно количество минимумов и максимумов в полученных данных. Количество экстремумов для дальнейшей работы тогда будет определяться минимальным количеством между этими счётчиками.

В самом конце здесь вызывается одноимённый метод CZigZagModule::GetZigZagData() с другим набором параметров, который рассматривали ранее, когда для получения финальных данных нужно передать в качестве параметров массивы с исходными данными.

class CZigZagModule { private : double m_zz_lows_temp[]; double m_zz_highs_temp[]; datetime m_zz_time_temp[]; public : void GetZigZagData( const int handle, const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES period, const datetime start_time, const datetime stop_time); }; void CZigZagModule::GetZigZagData( const int handle, const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES period, const datetime start_time, const datetime stop_time) { :: CopyTime (symbol,period,start_time,stop_time,m_zz_time_temp); :: CopyBuffer (handle, 2 ,start_time,stop_time,m_zz_highs_temp); :: CopyBuffer (handle, 3 ,start_time,stop_time,m_zz_lows_temp); int lows_counter = 0 ; int highs_counter = 0 ; int h_total=:: ArraySize (m_zz_highs_temp); for ( int i= 0 ; i<h_total; i++) { if (m_zz_highs_temp[i]> 0 ) highs_counter++; } int l_total=:: ArraySize (m_zz_lows_temp); for ( int i= 0 ; i<l_total; i++) { if (m_zz_lows_temp[i]> 0 ) lows_counter++; } int copy_extremums=( int ):: fmin (( double )highs_counter,( double )lows_counter); CopyExtremums(copy_extremums); GetZigZagData(m_zz_highs_temp,m_zz_lows_temp,m_zz_time_temp); }

Для получения времени наименьшего и наибольшего экстремумов в полученном наборе данных используйте методы CZigZagModule::SmallestMinimumTime() и CZigZagModule::LargestMaximumTime().

class CZigZagModule { public : datetime SmallestMinimumTime( void ); datetime LargestMaximumTime( void ); }; datetime CZigZagModule::SmallestMinimumTime( void ) { return (m_zz_low_time[:: ArrayMinimum (m_zz_low)]); } datetime CZigZagModule::LargestMaximumTime( void ) { return (m_zz_high_time[:: ArrayMaximum (m_zz_high)]); }

Также расширим список методов для работы с сегментами ZigZag’а. Может быть удобным получить сразу несколько значений в переменные переданные по ссылкам. В классе есть три подобных метода:

SegmentBars () — возвращает начальный и конечный индексы бара указанного сегмента.

() — возвращает начальный и конечный индексы бара указанного сегмента. SegmentPrices () — возвращает начальную и конечную цены указанного сегмента.

() — возвращает начальную и конечную цены указанного сегмента. SegmentTimes() — возвращает начальное и конечное время указанного сегмента.

Похожая схема есть уже в других ранее рассмотренных методах, поэтому в качестве примера здесь приведён код только одного из вышеперечисленных.

class CZigZagModule { public : bool SegmentBars( const int index, int &start_bar, int &stop_bar); bool SegmentPrices( const int index, double &start_price, double &stop_price); bool SegmentTimes( const int index, datetime &start_time, datetime &stop_time); }; bool CZigZagModule::SegmentBars( const int index, int &start_bar, int &stop_bar) { if (index>=m_segments_total) return ( false ); if (index% 2 == 0 ) { int i=index/ 2 ; start_bar =(Direction()> 0 )? m_zz_low_bar[i] : m_zz_high_bar[i]; stop_bar =(Direction()> 0 )? m_zz_high_bar[i] : m_zz_low_bar[i]; } else { int l= 0 ,h= 0 ; if (Direction()> 0 ) { h=(index- 1 )/ 2 + 1 ; l=(index- 1 )/ 2 ; start_bar =m_zz_high_bar[h]; stop_bar =m_zz_low_bar[l]; } else { h=(index- 1 )/ 2 ; l=(index- 1 )/ 2 + 1 ; start_bar =m_zz_low_bar[l]; stop_bar =m_zz_high_bar[h]; } } return ( true ); }

Допустим, у нас открыт пятиминутный график (M5) и мы получаем данные с часового таймфрейма (H1). Мы ищем паттерны с часового таймфрейма и нам нужно определить характер поведения цены того или иного сегмента ZigZag с часового таймфрейма на текущем таймфрейме. Другими словами, мы хотим знать, как формировался указанный сегмент на младшем таймфрейме.

Как было показано в предыдущем разделе, экстремумы сегментов со старших таймфреймов отображаются на текущем таймфрейме по времени открытия старших таймфреймов. У нас уже есть метод CZigZagModule::SegmentTimes(), который возвращает время начала и окончания указанного сегмента. Если воспользоваться этим временным диапазоном для получения данных ZigZag с младшего таймфрейма, то мы в большинстве случаев будем получать много лишних сегментов, которые на самом деле относятся к другим сегментам старшего таймфрейма. Для случаев, когда нужна большая точность, напишем ещё один метод CZigZagModule::SegmentTimes(), но с другим набором параметров. Кроме этого, понадобятся несколько приватных вспомогательных методов, для получения (1) исходных данных, а также (2) индексов минимального и максимального значения в переданных массивах.

class CZigZagModule { private : void CopyData( const int handle, const int buffer_index, const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES period, datetime start_time, datetime stop_time, double &zz_array[], datetime &time_array[]); int GetMinValueIndex( double &zz_lows[]); int GetMaxValueIndex( double &zz_highs[]); }; void CZigZagModule::CopyData( const int handle, const int buffer_index, const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES period, datetime start_time, datetime stop_time, double &zz_array[], datetime &time_array[]) { :: CopyBuffer (handle,buffer_index,start_time,stop_time,zz_array); :: CopyTime (symbol,period,start_time,stop_time,time_array); } int CZigZagModule::GetMaxValueIndex( double &zz_highs[]) { int max_index = 0 ; double max_value = 0 ; int total=:: ArraySize (zz_highs); for ( int i= 0 ; i<total; i++) { if (zz_highs[i]> 0 ) { if (zz_highs[i]>max_value) { max_index =i; max_value =zz_highs[i]; } } } return (max_index); } int CZigZagModule::GetMinValueIndex( double &zz_lows[]) { int min_index = 0 ; double min_value = INT_MAX ; int total=:: ArraySize (zz_lows); for ( int i= 0 ; i<total; i++) { if (zz_lows[i]> 0 ) { if (zz_lows[i]<min_value) { min_index =i; min_value =zz_lows[i]; } } } return (min_index); }

Ещё один метод CZigZagModule::SegmentTimes() предназначен для получения начального и конечного времени указанного сегмента с учётом младшего таймфрейма. Здесь требуются некоторые пояснения. В метод передаются следующие параметры:

handle — хендл индикатора ZigZag с младшего таймфрейма.

— хендл индикатора ZigZag с младшего таймфрейма. highs_buffer_index — индекс индикаторного буфера, где содержатся максимальные экстремумы.

— индекс индикаторного буфера, где содержатся максимальные экстремумы. lows_buffer_index — индекс индикаторного буфера, где содержатся минимальные экстремумы.

— индекс индикаторного буфера, где содержатся минимальные экстремумы. symbol — символ младшего таймфрейма.

— символ младшего таймфрейма. period — период старшего таймфрейма.

— период старшего таймфрейма. in_period — период младшего таймфрейма.

— период младшего таймфрейма. index — индекс сегмента старшего таймфрейма.

Возвращаемые значения параметров по ссылке:

start_time — время начала сегмента с учётом младшего таймфрейма.

— время начала сегмента с учётом младшего таймфрейма. stop_time — время окончания сегмента с учётом младшего таймфрейма.

Сначала нужно получить время открытия первого и последнего баров указанного сегмента. Для этого нужно вызвать первый метод CZigZagModule::SegmentTimes(), который рассматривали ранее.

Далее с помощью метода CZigZagModule::CopyData() получаем данные экстремумов и времени баров. В зависимости от того, какое направление имеет сегмент, получаем данные в определённой последовательности. Если направление вверх, то сначала получаем данные минимумов ZigZag’а младшего таймфрейма, которые входят в состав первого бара сегмента на старшем таймфрейме. А затем получаем данные максимумов ZigZag’а младшего таймфрейма, которые входят в состав последнего бара сегмента на старшем таймфрейме. В случае, когда направление сегмента вниз, то последовательность действий обратная. Сначала нужно получить данные максимумов, а затем данные минимумов.

После того, когда исходные данные получены, нужно найти индексы максимального и минимального значений. С помощью этих индексов можно узнать начальное и конечное время исследуемого сегмента на младшем таймфрейме.

class CZigZagModule { public : bool SegmentTimes( const int handle, const int highs_buffer_index, const int lows_buffer_index, const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES period, const ENUM_TIMEFRAMES in_period, const int index, datetime &start_time, datetime &stop_time); }; bool CZigZagModule::SegmentTimes( const int handle, const int highs_buffer_index, const int lows_buffer_index, const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES period, const ENUM_TIMEFRAMES in_period, const int index, datetime &start_time, datetime &stop_time) { datetime l_start_time = NULL ; datetime l_stop_time = NULL ; if (!SegmentTimes(index,l_start_time,l_stop_time)) return ( false ); double zz_lows[]; double zz_highs[]; datetime zz_lows_time[]; datetime zz_highs_time[]; datetime start = NULL ; datetime stop = NULL ; int period_seconds=:: PeriodSeconds (period); if (SegmentDirection(index)> 0 ) { start =l_start_time; stop =l_start_time+period_seconds; CopyData(handle,lows_buffer_index,symbol,in_period,start,stop,zz_lows,zz_lows_time); start =l_stop_time; stop =l_stop_time+period_seconds; CopyData(handle,highs_buffer_index,symbol,in_period,start,stop,zz_highs,zz_highs_time); } else { start =l_start_time; stop =l_start_time+period_seconds; CopyData(handle,highs_buffer_index,symbol,in_period,start,stop,zz_highs,zz_highs_time); start =l_stop_time; stop =l_stop_time+period_seconds; CopyData(handle,lows_buffer_index,symbol,in_period,start,stop,zz_lows,zz_lows_time); } int max_index =GetMaxValueIndex(zz_highs); int min_index =GetMinValueIndex(zz_lows); start_time =(SegmentDirection(index)> 0 )? zz_lows_time[min_index] : zz_highs_time[max_index]; stop_time =(SegmentDirection(index)> 0 )? zz_highs_time[max_index] : zz_lows_time[min_index]; return ( true ); }

Теперь давайте напишем эксперта для тестов. Текущий таймфрейм будет M5. На этот таймфрейм загрузим эксперта в тестере в режиме визуализации. Будем получать данные с часового таймфрейма (H1) и с текущего. Код эксперта похож на тот, который рассматривали ранее, поэтому приведём здесь только содержание функции OnTick().

Сначала получаем данные для часового таймфрейма первым способом и показываем сегменты на графике для наглядности. Далее для примера получим данные ZigZag’а с текущего таймфрейма (M5) на временном промежутке третьего (индекс 2) сегмента ZigZag’а с часового таймфрейма. Для этого сначала получим начало и окончание сегмента с учётом текущего таймфрейма.

Затем получаем данные для текущего таймфрейма используя второй способ и также показываем сегменты на графике для проверки, что всё правильно работает.

void OnTick ( void ) { int copy_total= 1000 ; int h_buff= 2 ,l_buff= 3 ; :: CopyTime ( _Symbol , PERIOD_H1 , 0 ,copy_total,t_zz); :: CopyBuffer (zz_handle_h1,h_buff, 0 ,copy_total,h_zz); :: CopyBuffer (zz_handle_h1,l_buff, 0 ,copy_total,l_zz); zz_h1.GetZigZagData(h_zz,l_zz,t_zz); zz_h1.ShowSegments( "_h1" ); int segment_index = 2 ; int start_bar = 0 ; int stop_bar = 0 ; double start_price = 0.0 ; double stop_price = 0.0 ; datetime start_time = NULL ; datetime stop_time = NULL ; datetime start_time_in = NULL ; datetime stop_time_in = NULL ; zz_h1.SegmentBars(segment_index,start_bar,stop_bar); zz_h1.SegmentPrices(segment_index,start_price,stop_price); zz_h1.SegmentTimes(segment_index,start_time,stop_time); zz_h1.SegmentTimes(zz_handle_current,h_buff,l_buff, _Symbol , PERIOD_H1 , _Period ,segment_index,start_time_in,stop_time_in); zz_current.GetZigZagData(zz_handle_current, _Symbol , _Period ,start_time_in,stop_time_in); zz_current.ShowSegments( "_current" ); string comment= "Current direction : " + string (zz_h1.Direction())+ "

" + "

---

" + "Direction > segment[" + string (segment_index)+ "]: " + string (zz_h1.SegmentDirection(segment_index))+ "

---

" + "Start bar > segment[" + string (segment_index)+ "]: " + string (start_bar)+ "

" + "Stop bar > segment[" + string (segment_index)+ "]: " + string (stop_bar)+ "

---

" + "Start price > segment[" + string (segment_index)+ "]: " +:: DoubleToString (start_price, _Digits )+ "

" + "Stop price > segment[" + string (segment_index)+ "]: " +:: DoubleToString (stop_price, _Digits )+ "

---

" + "Start time > segment[" + string (segment_index)+ "]: " +:: TimeToString (start_time, TIME_DATE | TIME_MINUTES )+ "

" + "Stop time > segment[" + string (segment_index)+ "]: " +:: TimeToString (stop_time, TIME_DATE | TIME_MINUTES )+ "

---

" + "Start time (in tf) > segment[" + string (segment_index)+ "]: " +:: TimeToString (start_time_in, TIME_DATE | TIME_MINUTES )+ "

" + "Stop time (in tf) > segment[" + string (segment_index)+ "]: " +:: TimeToString (stop_time_in, TIME_DATE | TIME_MINUTES )+ "

---

" + "Extremums copy: " + string (zz_current.CopyExtremums())+ "

" + "SmallestMinimumTime(): " + string (zz_current.SmallestMinimumTime())+ "

" + "LargestMaximumTime(): " + string (zz_current.LargestMaximumTime()); :: Comment (comment); }

Вот так это выглядит:

Рис. 5 – Демонстрация получения данных внутри указанного сегмента.

Далее напишем ещё одного эксперта, в котором будем получать данные сразу с трёх сегментов старшего таймфрейма.

В начале файла нужно теперь объявить четыре экземпляра класса CZigZagModule. Один для старшего таймфрейма (H1) и три для текущего таймфрейма. В данном случае мы проводим тесты на пятиминутном графике.

CZigZagModule zz_h1; CZigZagModule zz_current0; CZigZagModule zz_current1; CZigZagModule zz_current2;

Для лучшей наглядности сегменты младшего таймфрейма внутри сегментов старшего таймфрейма будем отображать разными цветами:

zz_current0.LinesColor( clrRed ); zz_current1.LinesColor( clrLimeGreen ); zz_current2.LinesColor( clrMediumPurple ); zz_h1.LinesColor( clrCornflowerBlue );

В функции OnTick() получаем сначала данные часового таймфрейма, а затем поочерёдно получаем данные с младшего таймфрейма для первого, второго и третьего сегментов. В комментарии на графике выведем информацию по каждой группе полученных сегментов младшего таймфрейма и отдельно для старшего. В данном случае это разница процентных соотношений сумм сегментов. Этот показатель можно получить с помощью метода CZigZagModule::PercentSumSegmentsDifference().

void OnTick ( void ) { int copy_total= 1000 ; int h_buff= 2 ,l_buff= 3 ; :: CopyTime ( _Symbol , PERIOD_H1 , 0 ,copy_total,t_zz); :: CopyBuffer (zz_handle_h1,h_buff, 0 ,copy_total,h_zz); :: CopyBuffer (zz_handle_h1,l_buff, 0 ,copy_total,l_zz); zz_h1.GetZigZagData(h_zz,l_zz,t_zz); zz_h1.ShowSegments( "_h1" ); datetime start_time_in = NULL ; datetime stop_time_in = NULL ; zz_h1.SegmentTimes(zz_handle_current,h_buff,l_buff, _Symbol , PERIOD_H1 , _Period , 0 ,start_time_in,stop_time_in); zz_current0.GetZigZagData(zz_handle_current, _Symbol , _Period ,start_time_in,stop_time_in); zz_current0.ShowSegments( "_current0" ); zz_h1.SegmentTimes(zz_handle_current,h_buff,l_buff, _Symbol , PERIOD_H1 , _Period , 1 ,start_time_in,stop_time_in); zz_current1.GetZigZagData(zz_handle_current, _Symbol , _Period ,start_time_in,stop_time_in); zz_current1.ShowSegments( "_current1" ); zz_h1.SegmentTimes(zz_handle_current,h_buff,l_buff, _Symbol , PERIOD_H1 , _Period , 2 ,start_time_in,stop_time_in); zz_current2.GetZigZagData(zz_handle_current, _Symbol , _Period ,start_time_in,stop_time_in); zz_current2.ShowSegments( "_current2" ); string comment= "H1: " +:: DoubleToString (zz_h1.PercentSumSegmentsDifference(), 2 )+ "

" + "segment[0]: " +:: DoubleToString (zz_current0.PercentSumSegmentsDifference(), 2 )+ "

" + "segment[1]: " +:: DoubleToString (zz_current1.PercentSumSegmentsDifference(), 2 )+ "

" + "segment[2]: " +:: DoubleToString (zz_current2.PercentSumSegmentsDifference(), 2 ); :: Comment (comment); }

Вот как это выглядит на графике:

Рис. 6 – Демонстрация получения данных внутри трёх указанных сегментов.

В итоге такой подход даёт дополнительные возможности при анализе характера поведения цены внутри паттернов. Допустим, определяем паттерн на часовом графике и исследуем, как вела себя цена внутри каждого сегмента. С помощью методов класса CZigZagModule можно получить все свойства экстремумов и сегментов таких как:

Цена, время и номер бара каждого отдельного экстремума.

Размер каждого отдельного сегмента.

Длительность каждого сегмента в барах.

Размер ценового диапазона всего набора полученных сегментов.

Длительность формирования всего набора сегментов (в барах).

Суммы однонаправленных сегментов.

Соотношения сумм разнонаправленных сегментов и т.д.

На основе этого базового набора можно придумать множество своих показателей и построить по ним индикаторы. Какую выгоду из этого можно извлечь покажут тесты. На этом сайте есть ряд статей, которые помогут Вам начать исследования в этом направлении.

Заключение

Очень часто на форумах можно прочитать мнение, что индикатор ZigZag не подходит для формирования сигналов для заключения сделок. Это большое заблуждение. На самом деле ни один другой индикатор не даёт столько информации для определения характера поведения цены. Теперь у Вас есть инструмент, с помощью которого можно очень просто получить все необходимые данные индикатора ZigZag для более подробного анализа.

В следующих частях этой серии статей будет показано, какие можно создать индикаторы с помощью класса CZigZagModule, эксперта для получения статистики с помощью индикатора ZigZag по разным символам, а также экспертов для проверки некоторых торговых стратегий по этому индикатору.

Наименование файла Комментарий MQL5\Indicators\Custom\ZigZag\ExactZZ_Plus.mq5 Модифицированная версия индикатора ZigZag MQL5\Experts\ZigZag\TestZZ_01.mq5 Эксперт для теста одного набора данных MQL5\Experts\ZigZag\TestZZ_02.mq5 Эксперт для теста трёх наборов данных с разных таймфреймов MQL5\Experts\ZigZag\TestZZ_03.mq5 Эксперт для теста получения данных внутри указанного сегмента старшего таймфрейма MQL5\Experts\ZigZag\TestZZ_04.mq5 Эксперт для теста получения данных внутри трёх указанных сегментов старшего таймфрейма



