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Торговые операции на MQL5 - это просто
Почти все трейдеры приходят на рынок для того, чтобы заработать денег, хотя есть и доля тех, кому важен не сам торговый результат, а участие в процессе, драйв. Впрочем, получить удовольствие от процесса можно не только торгуя вручную, но и занимаясь разработкой автоматических торговых систем. Ведь создание торгового робота может быть таким же интересным занятием, как и чтение хорошего детектива.
В процессе разработки торгового алгоритма приходится решать множество технических вопросов, но среди них есть три самых важных, ключевых вопроса:
- Что торговать?
- Когда торговать?
- Как торговать?
Ответ на первый вопрос необходим для выбора подходящего инструмента, он зависит от многих факторов, в том числе и от принципиальной возможности автоматизации торговой системы для данного рынка. Второй вопрос подразумевает формализацию торговых правил, которые четко указывают моменты и направления для входа в рынок или для закрытия позиций. А третий вопрос на этом фоне совсем простой - как совершать операции покупки и продажи на данном языке программирования?
В этой статье мы рассмотрим каким образом можно реализовать торговые операции в алгоритмической торговле на языке MQL5.
Что предлагает MQL5 для алготрейдинга?
MQL5 является языком программирования торговых стратегий и имеет множество торговых функций для работы с ордерами, позициями и торговыми запросами. Таким образом, создание торговых роботов на MQL5 для алготрейдинга является наименее трудозатратным с точки зрения разработчика.
Средствами MQL5 вы можете создать торговый запрос и отослать его на сервер с помощью функций OrderSend() или OrderSendAsync(), получить результат его выполнения, просмотреть торговую историю, узнать спецификацию контракта для инструмента, обработать торговое событие и запросить еще множество другой необходимой информации.
Кроме того, на языке MQL5 можно писать собственные технические индикаторы и использовать уже встроенные, рисовать на графике любые разметки и построения, создавать собственный пользовательский интерфейс и многое другое. Но это уже другая тема и вы можете посмотреть примеры реализации в многочисленных статьях.
Торговые операции - это просто!
Существует несколько основных типов торговых операций, которые вам могут понадобиться в торговом роботе:
- покупка/продажа по текущей цене,
- установка отложенного ордера на покупку/продажу по некоторому условию,
- модификация/удаление отложенного ордера,
- закрытие/наращивание/сокращение/переворот позиции.
Все эти операции реализуются с помощью функции OrderSend(), существует также и асинхронный вариант этой функции - OrderSendAsync(). Всё многообразие торговых операций описывается структурой MqlTradeRequest, содержащей описание торгового запроса. Поэтому единственные трудности с торговыми операциями могут заключаться только в правильном заполнении структуры MqlTradeRequest и обработке результата выполнения запроса.
В соответствии с правилами вашей торговой системы вы можете совершить покупку или продажу по цене рынка (BUY или SELL), а можете поместить отложенный ордер на совершение покупки/продажи на некотором расстоянии от текущей цены рынка:
- BUY STOP, SELL STOP - покупка или продажа при пробитии указанного уровня (хуже текущей цены);
- BUY LIMIT, SELL LIMIT - покупка или продажа при достижении указанного уровня (лучше текущей цены);
- BUY STOP LIMIT, SELL STOP LIMIT - установка ордера BUY LIMIT или SELL LIMIT при достижении указанной цены.
Типы этих стандартных ордеров соответствуют перечислению ENUM_ORDER_TYPE.
Кроме того, вам может понадобиться модифицировать или вовсе удалить отложенный ордер, это также делается с помощью функций OrderSend()/OrderSendAsync(). Изменение открытой позиций тоже не представляет сложности, так как происходит в результате совершения всё тех же торговых операций.
Если вы до этого представляли себе торговые операции как нечто сложное и запутанное, то теперь самое время изменить своё мнение. Мы покажем не только, как легко и просто программировать покупки и продажи в MQL5, но также подскажем, как работать с торговым счетом и свойствами символов. Торговые классы помогут нам.
CAccountInfo для проверки торгового счета
Первым делом при запуске торгового робота в дело необходимо получить информацию о торговом счете, на котором он будет торговать. Так как мы пишем учебный код, то сделаем проверку на тот случай, если вдруг эксперт оказался запущен на реальном счете.
Для работы со счетом есть класс CAccountInfo, который как раз и разрабатывался для этих целей. Добавим в наш код подключение файла AccountInfo.mqh и объявим переменную этого класса account:
#include <Trade\AccountInfo.mqh> //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //--- объект для работы со счетом CAccountInfo account; //--- получим номер счета, на котором запущен советник long login=account.Login(); Print("Login=",login); //--- выясним тип счета ENUM_ACCOUNT_TRADE_MODE account_type=account.TradeMode(); //--- если счет оказался реальным, прекращаем работу эксперта немедленно! if(account_type==ACCOUNT_TRADE_MODE_REAL) { MessageBox("Работа на реальном счете запрещена, выходим","Эксперт запущен на реальном счете!"); return(-1); } //--- выведем тип счета Print("Тип счета: ",EnumToString(account_type)); //--- выясним, можно ли вообще торговать на данном счете if(account.TradeAllowed()) Print("Торговля на данном счете разрешена"); else Print("Торговля на счете запрещена: возможно, вход был совершен по инвест-паролю"); //--- выясним, разрешено ли торговать на счете с помощью эксперта if(account.TradeExpert()) Print("Автоматическая торговля на счете разрешена"); else Print("Запрещена автоматическая торговля с помощью экспертов и скриптов"); //--- допустимое количество ордеров задано или нет int orders_limit=account.LimitOrders(); if(orders_limit!=0)Print("Максимально допустимое количество действующих отложенных ордеров: ",orders_limit); //--- выведем имя компании и сервера Print(account.Company(),": server ",account.Server()); //--- напоследок выведем баланс и текущую прибыль на счете Print("Balance=",account.Balance()," Profit=",account.Profit()," Equity=",account.Equity()); Print(__FUNCTION__," completed"); //--- return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) { //--- } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert tick function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { //--- }
Как видно из приведенного кода, с помощью переменной account в функции OnInit() можно получить много полезной информации. Вы можете добавить этот код в своего эксперта и вам будет гораздо проще разбирать логи при анализе его работы.
Результат запуска советника на конкурсном счете Automated Trading Championship 2012 показан на картинке.
CSymbolInfo поможет нам получить свойства символа
Информацию о счете мы получили, но для совершения торговых операций нужно знать еще свойства символа, по которому мы собираемся торговать. Для этого предназначен еще один удобный класс CSymbolInfo с большим количеством методов. Мы приведем в примере только небольшую их часть.
#include<Trade\SymbolInfo.mqh> //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //--- объект для получения свойств символа CSymbolInfo symbol_info; //--- зададим имя символа, для которого будем получать информацию symbol_info.Name(_Symbol); //--- получим текущие котировки и выведем symbol_info.RefreshRates(); Print(symbol_info.Name()," (",symbol_info.Description(),")", " Bid=",symbol_info.Bid()," Ask=",symbol_info.Ask()); //--- получим значения минимальных отступов для торговых операций Print("StopsLevel=",symbol_info.StopsLevel()," pips, FreezeLevel=", symbol_info.FreezeLevel()," pips"); //--- получим количество знаков после запятой и размер пункта Print("Digits=",symbol_info.Digits(), ", Point=",DoubleToString(symbol_info.Point(),symbol_info.Digits())); //--- информация о спреде Print("SpreadFloat=",symbol_info.SpreadFloat(),", Spread(текущий)=", symbol_info.Spread()," pips"); //--- запросим тип исполнения ордеров, нет ли ограничений Print("Ограничения на торговые операции: ",EnumToString(symbol_info.TradeMode()), " (",symbol_info.TradeModeDescription(),")"); //--- выясним режим заключения сделок Print("Режим исполнения сделок: ",EnumToString(symbol_info.TradeExecution()), " (",symbol_info.TradeExecutionDescription(),")"); //--- выясним способ вычисления стоимости контрактов Print("Вычисление стоимости контракта: ",EnumToString(symbol_info.TradeCalcMode()), " (",symbol_info.TradeCalcModeDescription(),")"); //--- размер контрактов Print("Размер стандартного контракта: ",symbol_info.ContractSize(), " (",symbol_info.CurrencyBase(),")"); //--- минимальный, максимальный размеры объема в торговых операциях Print("Volume info: LotsMin=",symbol_info.LotsMin()," LotsMax=",symbol_info.LotsMax(), " LotsStep=",symbol_info.LotsStep()); //--- Print(__FUNCTION__," completed"); //--- return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) { //--- } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert tick function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { //--- }
И на рисунке показаны свойства символа EURUSD на Чемпионате Automated Trading Championship. Таким образом, вы готовы перейти непосредственно к торговле.
CTrade - удобный класс для торговых операций
Торговля в MQL5 осуществляется всего двумя функциями - OrderSend() и OrderSendAsync(). На самом деле это две разные реализации одной функции. Если OrderSend() отправляет торговый запрос и ждет результата его выполнения, то асинхронная OrderSendAsync() просто выстреливает запрос и позволяет работать программе дальше, не дожидаясь ответа торгового сервера. Таким образом, торговать в MQL5 действительно просто, достаточно использовать только одну функцию для всех торговых операций
Так в чем же тогда состоит вопрос? Обе функции получают в качестве первого параметра структуру MqlTradeRequest, которая содержит более десятка полей. Причем не все поля требуется заполнять обязательно, состав требуемых полей зависит от типа торговой операции. Указание неправильного значения или незаполнение обязательного поля приведет к ошибке и запрос просто не будет отправлен на сервер. При этом 5 из этих полей требуют указания корректного значения из предопределенных перечислений.
Такое большое количество полей продиктовано необходимостью в одном торговом запросе описать множество свойств ордера, которые могут меняться в зависимости от политики исполнения, времени истечения и некоторых других параметров. Но вам необязательно пытаться заучить все эти премудрости, используйте готовый класс CTrade. Вот так примерно может выглядеть использование этого класса в вашем торговом роботе:
#include<Trade\Trade.mqh> //--- объект для проведения торговых операций CTrade trade; //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //--- зададим MagicNumber для идентификации своих ордеров int MagicNumber=123456; trade.SetExpertMagicNumber(MagicNumber); //--- установим допустимое проскальзывание в пунктах при совершении покупки/продажи int deviation=10; trade.SetDeviationInPoints(deviation); //--- режим заполнения ордера, нужно использовать тот режим, который разрешается сервером trade.SetTypeFilling(ORDER_FILLING_RETURN); //--- режим логирования: лучше не вызывать этот метод вообще, класс сам выставит оптимальный режим trade.LogLevel(1); //--- какую функцию использовать для торговли: true - OrderSendAsync(), false - OrderSend() trade.SetAsyncMode(true); //--- return(0); }
Ну а теперь пришло время посмотреть, как CTrade помогает в торговых операциях.
Покупка/продажа по текущей цене
Часто в торговых стратегиях необходимо совершить покупку или продажу по текущей цене прямо сейчас. CTrade знаком с такой ситуацией и просит лишь необходимый объем торговой операции. Все остальные параметры - цену открытия и название символа, уровни Stop Loss и Take Profit, комментарий к ордеру - можно не указывать.
//--- 1. пример покупки по текущему символу if(!trade.Buy(0.1)) { //--- сообщим о неудаче Print("Метод Buy() потерпел неудачу. Код возврата=",trade.ResultRetcode(), ". Описание кода: ",trade.ResultRetcodeDescription()); } else { Print("Метод Buy() выполнен успешно. Код возврата=",trade.ResultRetcode(), " (",trade.ResultRetcodeDescription(),")"); }
По умолчанию если имя инструмента не указано, CTrade будет использовать имя символа, на графике которого он запущен. Это очень удобно для простых стратегий. Для мультивалютных стратегий вам необходимо каждый раз явно указывать символ, по которому будет проводиться торговая операция.
//--- 2. пример покупки по указанному символу if(!trade.Buy(0.1,"GBPUSD")) { //--- сообщим о неудаче Print("Метод Buy() потерпел неудачу. Код возврата=",trade.ResultRetcode(), ". Описание кода: ",trade.ResultRetcodeDescription()); } else { Print("Метод Buy() выполнен успешно. Код возврата=",trade.ResultRetcode(), " (",trade.ResultRetcodeDescription(),")"); }
Можно указать все параметры ордера: уровни Stop Loss/Take Profit, цена открытия и комментарий.
//--- 3. пример покупки по указанному символу символу с заданными SL и TP double volume=0.1; // укажем объем торговой операции string symbol="GBPUSD"; // укажем символ, на котором проводится операция int digits=(int)SymbolInfoInteger(symbol,SYMBOL_DIGITS); // количество знаков после запятой double point=SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_POINT); // пункт double bid=SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_BID); // текущая цена для закрытия LONG double SL=bid-1000*point; // ненормализованное значение SL SL=NormalizeDouble(SL,digits); // нормализуем Stop Loss double TP=bid+1000*point; // ненормализованное значение TP TP=NormalizeDouble(TP,digits); // нормализуем Take Profit //--- получим текущую цену открытия для LONG позиций double open_price=SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_ASK); string comment=StringFormat("Buy %s %G lots at %s, SL=%s TP=%s", symbol,volume, DoubleToString(open_price,digits), DoubleToString(SL,digits), DoubleToString(TP,digits)); if(!trade.Buy(volume,symbol,open_price,SL,TP,comment)) { //--- сообщим о неудаче Print("Метод Buy() потерпел неудачу. Код возврата=",trade.ResultRetcode(), ". Описание кода: ",trade.ResultRetcodeDescription()); } else { Print("Метод Buy() выполнен успешно. Код возврата=",trade.ResultRetcode(), " (",trade.ResultRetcodeDescription(),")"); }
Напомним, Magic Number и допустимое проскальзывание мы задали при инициализации экземпляра CTrade, поэтому они не требуются. Хотя их тоже можно задавать непосредственно перед каждой торговой операцией, если это необходимо.
Выставление лимитного ордера
Для отправки лимитного ордера используется соответствующий метод класса BuyLimit() или SellLimit(). Для большинства случаев может подойти укороченный вариант, когда указываются только цена открытия и объем. Цена открытия для Buy Limit должна быть ниже текущей цены, а для Sell Limit должна быть выше. То есть эти ордера используются для входа в рынок по лучшей цене, обычно в стратегиях с расчетом на отскок от уровня поддержки. При этом используется тот символ, на котором запущен эксперт:
//--- 1. пример установки отложенного ордера Buy LImit string symbol="GBPUSD"; // укажем символ, на котором выставляется ордер int digits=(int)SymbolInfoInteger(symbol,SYMBOL_DIGITS); // количество знаков после запятой double point=SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_POINT); // пункт double ask=SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_ASK); // текущая цена покупки double price=1000*point; // ненормализованное цена открытия price=NormalizeDouble(price,digits); // нормализуем цену открытия //--- все готово, отправляем на сервер отложенный ордер Buy Limit if(!trade.BuyLimit(0.1,price)) { //--- сообщим о неудаче Print("Метод BuyLimit() потерпел неудачу. Код возврата=",trade.ResultRetcode(), ". Описание кода: ",trade.ResultRetcodeDescription()); } else { Print("Метод BuyLimit() выполнен успешно. Код возврата=",trade.ResultRetcode(), " (",trade.ResultRetcodeDescription(),")"); }
Можно использовать и более подробный вариант с указанием всех параметров: уровни SL/TP, время истечения, название инструмента и комментарий к ордеру.
//--- 2. пример установки отложенного ордера BuyLimit со всеми параметрами double volume=0.1; string symbol="GBPUSD"; // укажем символ, на котором выставляется ордер int digits=(int)SymbolInfoInteger(symbol,SYMBOL_DIGITS); // количество знаков после запятой double point=SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_POINT); // пункт double ask=SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_ASK); // текущая цена покупки double price=1000*point; // ненормализованное цена открытия price=NormalizeDouble(price,digits); // нормализуем цену открытия int SL_pips=300; // Stop Loss в пунктах int TP_pips=500; // Take Profit в пунктах double SL=price-SL_pips*point; // ненормализованное значение SL SL=NormalizeDouble(SL,digits); // нормализуем Stop Loss double TP=price+TP_pips*point; // ненормализованное значение TP TP=NormalizeDouble(TP,digits); // нормализуем Take Profit datetime expiration=TimeTradeServer()+PeriodSeconds(PERIOD_D1); string comment=StringFormat("Buy Limit %s %G lots at %s, SL=%s TP=%s", symbol,volume, DoubleToString(price,digits), DoubleToString(SL,digits), DoubleToString(TP,digits)); //--- все готово, отправляем на сервер отложенный ордер Buy Limit if(!trade.BuyLimit(volume,price,symbol,SL,TP,ORDER_TIME_GTC,expiration,comment)) { //--- сообщим о неудаче Print("Метод BuyLimit() потерпел неудачу. Код возврата=",trade.ResultRetcode(), ". Описание кода: ",trade.ResultRetcodeDescription()); } else { Print("Метод BuyLimit() выполнен успешно. Код возврата=",trade.ResultRetcode(), " (",trade.ResultRetcodeDescription(),")"); }
Ваша задача во втором варианте - правильно указать уровни SL и TP. Не забывайте, что для покупок уровень Take Profit должен быть выше цены открытия, а уровень Stop Loss - ниже цены открытия. Для ордеров Sell Limit всё наоборот. Вы легко можете узнать о своей ошибке при тестировании эксперта на исторических данных, класс CTrade автоматически выводит в таких случаях сообщения (если вы сами не вызывали функцию LogLevel).
Выставление стопового ордера
Для отправки стопового ордера используются аналогичные методы BuyStop() и SellStop(). Цена открытия для Buy Stop должна быть выше текущей цены, а для Sell Stop должна быть ниже. Стоповые ордера используются в стратегиях, которые входят на прорыве некоего уровня сопротивления, а также для ограничения убытков. Простой вариант:
//--- 1. пример установки отложенного ордера Buy Stop string symbol="USDJPY"; // укажем символ, на котором выставляется ордер int digits=(int)SymbolInfoInteger(symbol,SYMBOL_DIGITS); // количество знаков после запятой double point=SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_POINT); // пункт double ask=SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_ASK); // текущая цена покупки double price=1000*point; // ненормализованное цена открытия price=NormalizeDouble(price,digits); // нормализуем цену открытия //--- все готово, отправляем на сервер отложенный ордер Buy Stop if(!trade.BuyStop(0.1,price)) { //--- сообщим о неудаче Print("Метод BuyStop() потерпел неудачу. Код возврата=",trade.ResultRetcode(), ". Описание кода: ",trade.ResultRetcodeDescription()); } else { Print("Метод BuyStop() выполнен успешно. Код возврата=",trade.ResultRetcode(), " (",trade.ResultRetcodeDescription(),")"); }
И более подробный, когда нужно указать максимум параметров для отложенного ордера Buy Stop:
//--- 2. пример установки отложенного ордера Buy Stop со всеми параметрами double volume=0.1; string symbol="USDJPY"; // укажем символ, на котором выставляется ордер int digits=(int)SymbolInfoInteger(symbol,SYMBOL_DIGITS); // количество знаков после запятой double point=SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_POINT); // пункт double ask=SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_ASK); // текущая цена покупки double price=1000*point; // ненормализованное цена открытия price=NormalizeDouble(price,digits); // нормализуем цену открытия int SL_pips=300; // Stop Loss в пунктах int TP_pips=500; // Take Profit в пунктах double SL=price-SL_pips*point; // ненормализованное значение SL SL=NormalizeDouble(SL,digits); // нормализуем Stop Loss double TP=price+TP_pips*point; // ненормализованное значение TP TP=NormalizeDouble(TP,digits); // нормализуем Take Profit datetime expiration=TimeTradeServer()+PeriodSeconds(PERIOD_D1); string comment=StringFormat("Buy Stop %s %G lots at %s, SL=%s TP=%s", symbol,volume, DoubleToString(price,digits), DoubleToString(SL,digits), DoubleToString(TP,digits)); //--- все готово, отправляем на сервер отложенный ордер Buy Stop if(!trade.BuyStop(volume,price,symbol,SL,TP,ORDER_TIME_GTC,expiration,comment)) { //--- сообщим о неудаче Print("Метод BuyStop() потерпел неудачу. Код возврата=",trade.ResultRetcode(), ". Описание кода: ",trade.ResultRetcodeDescription()); } else { Print("Метод BuyStop() выполнен успешно. Код возврата=",trade.ResultRetcode(), " (",trade.ResultRetcodeDescription(),")"); }
Для отправки ордера Sell Stop применяется соответствующий метод класса CTrade, главное - правильно указывать цены.
Работа с позицией
Вы можете вместо использования методов Buy() и Sell() пользоваться методами для открытия позиции. Правда, в этом случае придется указать больше деталей:
//--- количество знаков после запятой int digits=(int)SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_DIGITS); //--- значение пункта double point=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_POINT); //--- получим цену покупки double price=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_ASK); //--- вычислим и нормализуем уровни SL и TP double SL=NormalizeDouble(price-1000*point,digits); double TP=NormalizeDouble(price+1000*point,digits); //--- заполним комментарий string comment="Buy "+_Symbol+" 0.1 at "+DoubleToString(price,digits); //--- все готово, делаем попытку открыть позицию на покупку if(!trade.PositionOpen(_Symbol,ORDER_TYPE_BUY,0.1,price,SL,TP,comment)) { //--- сообщим о неудаче Print("Метод PositionOpen() потерпел неудачу. Код возврата=",trade.ResultRetcode(), ". Описание кода: ",trade.ResultRetcodeDescription()); } else { Print("Метод PositionOpen() выполнен успешно. Код возврата=",trade.ResultRetcode(), " (",trade.ResultRetcodeDescription(),")"); }
Для закрытия позиции достаточно указать имя инструмента, остальное класс CTrade сделает сам.
//--- закрываем позицию по текущему символу if(!trade.PositionClose(_Symbol)) { //--- сообщим о неудаче Print("Метод PositionClose() потерпел неудачу. Код возврата=",trade.ResultRetcode(), ". Описание кода: ",trade.ResultRetcodeDescription()); } else { Print("Метод PositionClose() выполнен успешно. Код возврата=",trade.ResultRetcode(), " (",trade.ResultRetcodeDescription(),")"); }
Для модификации у открытой позиции доступны только уровни Stop Loss и Take Profit. Это делается с помощью метода PositionModify().
//--- количество знаков после запятой int digits=(int)SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_DIGITS); //--- значение пункта double point=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_POINT); //--- получим текущую цену Bid double price=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_BID); //--- вычислим и нормализуем уровни SL и TP double SL=NormalizeDouble(price-1000*point,digits); double TP=NormalizeDouble(price+1000*point,digits); //--- все готово, делаем попытку модифицировать позицию на покупку if(!trade.PositionModify(_Symbol,SL,TP)) { //--- сообщим о неудаче Print("Метод PositionModify() потерпел неудачу. Код возврата=",trade.ResultRetcode(), ". Описание кода: ",trade.ResultRetcodeDescription()); } else { Print("Метод PositionModify() выполнен успешно. Код возврата=",trade.ResultRetcode(), " (",trade.ResultRetcodeDescription(),")"); }
Модификация и удаление ордера
Для изменения параметров отложенного ордера в классе CTrade предусмотрен метод OrderModify(), которому необходимо передать все требуемые параметры.
//--- тикет ордера указан только для примера, его нужно получить ulong ticket=1234556; //--- символ также указан для примера, его нужно получить string symbol="EURUSD"; //--- количество знаков после запятой int digits=(int)SymbolInfoInteger(symbol,SYMBOL_DIGITS); //--- значение пункта double point=SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_POINT); //--- получим цену покупки double price=SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_ASK); //--- вычислим и нормализуем уровни SL и TP //--- на самом деле они должны вычисляться в зависимости от типа ордера double SL=NormalizeDouble(price-1000*point,digits); double TP=NormalizeDouble(price+1000*point,digits); //--- зададим срок действия одни сутки datetime expiration=TimeTradeServer()+PeriodSeconds(PERIOD_D1); //--- все готово, делаем попытку модифицировать ордер if(!trade.OrderModify(ticket,price,SL,TP,ORDER_TIME_GTC,expiration)) { //--- сообщим о неудаче Print("Метод OrderModify() потерпел неудачу. Код возврата=",trade.ResultRetcode(), ". Описание кода: ",trade.ResultRetcodeDescription()); } else { Print("Метод OrderModify() выполнен успешно. Код возврата=",trade.ResultRetcode(), " (",trade.ResultRetcodeDescription(),")"); }
Вам необходимо получить тикет ордера, который необходимо изменить, и в зависимости от его типа указать правильные уровни Stop Loss и Take Profit. Кроме того, новая цена открытия должна быть также корректной по отношению к текущей цене.
Для удаления отложенного ордера достаточно знать его тикет:
//--- тикет ордера указан только для примера, его нужно получить ulong ticket=1234556; //--- все готово, делаем попытку модифицировать позицию на покупку if(!trade.OrderDelete(ticket)) { //--- сообщим о неудаче Print("Метод OrderDelete() потерпел неудачу. Код возврата=",trade.ResultRetcode(), ". Описание кода: ",trade.ResultRetcodeDescription()); } else { Print("Метод OrderDelete() выполнен успешно. Код возврата=",trade.ResultRetcode(), " (",trade.ResultRetcodeDescription(),")"); }
В классе также есть универсальный метод OrderOpen(), который может выставлять отложенные ордера любого типа. В отличие от специализированных методов BuyLimit, BuyStop, SellLimit и SellStop, он требует указывать больше обязательных параметров. Возможно, кому-то он покажется более удобным.
Что осталось решить
Итак, на два из трех поставленных вопросов ответить уже можно. Вы самостоятельно выбрали финансовый инструмент, на котором будет работать ваша стратегия, а в этой статье мы показали как просто запрограммировать в торговом роботе операции покупки и продажи, а также работу с отложенными ордерами. Но в разделе Торговые классы остались еще несколько полезных удобных помощников для разработчиков на MQL5:
- COrderInfo - для работы с ордерами;
- CHistoryOrderInfo - для работы с отработанными ордерами, попавшими в историю торговли;
- CPositionInfo - для работы с позициями;
- CDealInfo - для работы со сделками;
- CTerminalInfo - для получения информации о терминале (посмотрите, будет очень интересно).
С помощью этих классов вы можете сосредоточиться только на торговой стороне вашей стратегии, сведя все технические вопросы к минимуму. Кроме того, класс CTrade можно использовать для изучения торговых запросов и со временем вы можете создать на его основе собственные классы, в которых реализуете необходимую вам логику по обработке результатов выполнения торгового запроса.
Остался последний вопрос - как получать торговые сигналы и каким образом запрограммировать это в MQL5. Большинство новичков в алготрейдинге начинают с изучения простых классических торговых систем, например, сигналов на пересечении скользящих средних. Для этого вам потребуется научиться работать с техническими индикаторами - как их создавать и как их использовать в своем торговом роботе.
Рекомендуем прочитать статьи из разделов Индикаторы и Примеры->Индикаторы, начинайте читать с наиболее ранних по дате публикации, это позволит вам продвигаться от простого к сложному. Чтобы сразу получить представление о том, как работать с индикаторами и начать их использовать, смотрите статью MQL5 для "чайников": Получение значений технических индикаторов в своих экспертах.
Делайте сложные вещи простыми
В любом новом деле первые трудности по прошествии небольшого отрезка времени оказываются самыми простыми вопросами, которые вам приходилось и приходится решать. Предложенные в статье способы по разработке торговых роботов на MQL5 предназначены в первую очередь новичкам, хотя многие опытные разработчики также могут найти для себя что-то новое и полезное.
Язык MQL5 предоставляет для алготрейдинга не только неограниченные возможности по программированию торговых стратегий, но и позволяет реализовывать их наиболее простым и быстрым способом. Пользуйтесь торговыми классами из Стандартной библиотеки, а сэкономленное время пусть пригодится вам для более важных вещей, например, для ответа на извечный вопрос трейдера - что такое тренд и как его определить в режиме реального времени.
Поверьте, создать торгового робота на MQL5 гораздо проще, чем выучить иностранный язык или следовать за трендом!
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Здравствуйте
На некоторых брокерах (FoxPro например) при попытке открытии позиции ошибка 10030. Описание кода: invalid fill. На других (например Alpari) работает без этих строчек
В блоке инициализации советника писал разные значения в коде:
Не помогает. Как решить проблему? Или это класс CTrade устарел и не соответствует последним обновлениям терминала и надо писать торговые операции по стандартной схеме через структуру?
UPD: Сообщением выше Рашид выложил файл библиотеки, он решил мою проблему. Печаль, что в стандартной библиотеке ошибка. Буду сейчас изучать сравнивать, чтобы понять можно ли без замены библиотеки прямо в советника внести некие изменения, чтобы всё работало
UPD: Сообщением выше Рашид выложил файл библиотеки, он решил мою проблему. Печаль, что в стандартной библиотеке ошибка. Буду сейчас изучать сравнивать, чтобы понять можно ли без замены библиотеки прямо в советника внести некие изменения, чтобы всё работало
Эти правки уже попали в стандартную библиотеку. Решил ответить тем, кто прочитает статью только сейчас.
Всем доброго дня!
Продолжаю изучение языка программирования MQL5. Перерыл почти весь сайт в поисках толковой для меня информации. В основной массе вся информация, найденная на сайте, предназначена для людей, уже имеющих базовое представление о программировании.
И вот! Нашел ещё одну ВЕЛИКОЛЕПНУЮ статью, которая помогла во многом разобраться и доработать свой советник! Жаль что автор не продолжил писать эту серию статей и ограничился только 2012 годом. Но всё-равно, выражаю БОЛЬШОЕ УВАЖЕНИЕ этому человеку и говорю ему такое же БОЛЬШОЕ СПАСИБО от лица всех начинающих!
С уважением, Владимир.
В статье при открытии лимитных и стоповых ордеров везде
Интересно, кто пишет, что статья им помогла так и вставляют код из статьи?