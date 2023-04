Торговые операции на MQL5 - это просто

Почти все трейдеры приходят на рынок для того, чтобы заработать денег, хотя есть и доля тех, кому важен не сам торговый результат, а участие в процессе, драйв. Впрочем, получить удовольствие от процесса можно не только торгуя вручную, но и занимаясь разработкой автоматических торговых систем. Ведь создание торгового робота может быть таким же интересным занятием, как и чтение хорошего детектива.

В процессе разработки торгового алгоритма приходится решать множество технических вопросов, но среди них есть три самых важных, ключевых вопроса:

Что торговать? Когда торговать? Как торговать?



Ответ на первый вопрос необходим для выбора подходящего инструмента, он зависит от многих факторов, в том числе и от принципиальной возможности автоматизации торговой системы для данного рынка. Второй вопрос подразумевает формализацию торговых правил, которые четко указывают моменты и направления для входа в рынок или для закрытия позиций. А третий вопрос на этом фоне совсем простой - как совершать операции покупки и продажи на данном языке программирования?



В этой статье мы рассмотрим каким образом можно реализовать торговые операции в алгоритмической торговле на языке MQL5.







Что предлагает MQL5 для алготрейдинга?

MQL5 является языком программирования торговых стратегий и имеет множество торговых функций для работы с ордерами, позициями и торговыми запросами. Таким образом, создание торговых роботов на MQL5 для алготрейдинга является наименее трудозатратным с точки зрения разработчика.



Средствами MQL5 вы можете создать торговый запрос и отослать его на сервер с помощью функций OrderSend() или OrderSendAsync(), получить результат его выполнения, просмотреть торговую историю, узнать спецификацию контракта для инструмента, обработать торговое событие и запросить еще множество другой необходимой информации.

Кроме того, на языке MQL5 можно писать собственные технические индикаторы и использовать уже встроенные, рисовать на графике любые разметки и построения, создавать собственный пользовательский интерфейс и многое другое. Но это уже другая тема и вы можете посмотреть примеры реализации в многочисленных статьях.



Торговые операции - это просто!

Существует несколько основных типов торговых операций, которые вам могут понадобиться в торговом роботе:

покупка/продажа по текущей цене, установка отложенного ордера на покупку/продажу по некоторому условию, модификация/удаление отложенного ордера, закрытие/наращивание/сокращение/переворот позиции.



Все эти операции реализуются с помощью функции OrderSend(), существует также и асинхронный вариант этой функции - OrderSendAsync(). Всё многообразие торговых операций описывается структурой MqlTradeRequest, содержащей описание торгового запроса. Поэтому единственные трудности с торговыми операциями могут заключаться только в правильном заполнении структуры MqlTradeRequest и обработке результата выполнения запроса.

В соответствии с правилами вашей торговой системы вы можете совершить покупку или продажу по цене рынка (BUY или SELL), а можете поместить отложенный ордер на совершение покупки/продажи на некотором расстоянии от текущей цены рынка:

BUY STOP, SELL STOP - покупка или продажа при пробитии указанного уровня (хуже текущей цены);



BUY LIMIT, SELL LIMIT - покупка или продажа при достижении указанного уровня (лучше текущей цены);

BUY STOP LIMIT, SELL STOP LIMIT - установка ордера BUY LIMIT или SELL LIMIT при достижении указанной цены.



Типы этих стандартных ордеров соответствуют перечислению ENUM_ORDER_TYPE.









Кроме того, вам может понадобиться модифицировать или вовсе удалить отложенный ордер, это также делается с помощью функций OrderSend()/OrderSendAsync(). Изменение открытой позиций тоже не представляет сложности, так как происходит в результате совершения всё тех же торговых операций.

Если вы до этого представляли себе торговые операции как нечто сложное и запутанное, то теперь самое время изменить своё мнение. Мы покажем не только, как легко и просто программировать покупки и продажи в MQL5, но также подскажем, как работать с торговым счетом и свойствами символов. Торговые классы помогут нам.







CAccountInfo для проверки торгового счета

Первым делом при запуске торгового робота в дело необходимо получить информацию о торговом счете, на котором он будет торговать. Так как мы пишем учебный код, то сделаем проверку на тот случай, если вдруг эксперт оказался запущен на реальном счете.

Для работы со счетом есть класс CAccountInfo, который как раз и разрабатывался для этих целей. Добавим в наш код подключение файла AccountInfo.mqh и объявим переменную этого класса account:

#include <Trade\AccountInfo.mqh> int OnInit () { CAccountInfo account; long login=account.Login(); Print ( "Login=" ,login); ENUM_ACCOUNT_TRADE_MODE account_type=account.TradeMode(); if (account_type== ACCOUNT_TRADE_MODE_REAL ) { MessageBox ( "Работа на реальном счете запрещена, выходим" , "Эксперт запущен на реальном счете!" ); return (- 1 ); } Print ( "Тип счета: " , EnumToString (account_type)); if (account.TradeAllowed()) Print ( "Торговля на данном счете разрешена" ); else Print ( "Торговля на счете запрещена: возможно, вход был совершен по инвест-паролю" ); if (account.TradeExpert()) Print ( "Автоматическая торговля на счете разрешена" ); else Print ( "Запрещена автоматическая торговля с помощью экспертов и скриптов" ); int orders_limit=account.LimitOrders(); if (orders_limit!= 0 ) Print ( "Максимально допустимое количество действующих отложенных ордеров: " ,orders_limit); Print (account.Company(), ": server " ,account.Server()); Print ( "Balance=" ,account.Balance(), " Profit=" ,account.Profit(), " Equity=" ,account.Equity()); Print ( __FUNCTION__ , " completed" ); return ( 0 ); } void OnDeinit ( const int reason) { } void OnTick () { }

Как видно из приведенного кода, с помощью переменной account в функции OnInit() можно получить много полезной информации. Вы можете добавить этот код в своего эксперта и вам будет гораздо проще разбирать логи при анализе его работы.

Результат запуска советника на конкурсном счете Automated Trading Championship 2012 показан на картинке.









CSymbolInfo поможет нам получить с войства символа

Информацию о счете мы получили, но для совершения торговых операций нужно знать еще свойства символа, по которому мы собираемся торговать. Для этого предназначен еще один удобный класс CSymbolInfo с большим количеством методов. Мы приведем в примере только небольшую их часть.

#include<Trade\SymbolInfo.mqh> int OnInit () { CSymbolInfo symbol_info; symbol_info.Name( _Symbol ); symbol_info.RefreshRates(); Print (symbol_info.Name(), " (" ,symbol_info.Description(), ")" , " Bid=" ,symbol_info.Bid(), " Ask=" ,symbol_info.Ask()); Print ( "StopsLevel=" ,symbol_info.StopsLevel(), " pips, FreezeLevel=" , symbol_info.FreezeLevel(), " pips" ); Print ( "Digits=" ,symbol_info. Digits (), ", Point=" , DoubleToString (symbol_info. Point (),symbol_info. Digits ())); Print ( "SpreadFloat=" ,symbol_info.SpreadFloat(), ", Spread(текущий)=" , symbol_info.Spread(), " pips" ); Print ( "Ограничения на торговые операции: " , EnumToString (symbol_info.TradeMode()), " (" ,symbol_info.TradeModeDescription(), ")" ); Print ( "Режим исполнения сделок: " , EnumToString (symbol_info.TradeExecution()), " (" ,symbol_info.TradeExecutionDescription(), ")" ); Print ( "Вычисление стоимости контракта: " , EnumToString (symbol_info.TradeCalcMode()), " (" ,symbol_info.TradeCalcModeDescription(), ")" ); Print ( "Размер стандартного контракта: " ,symbol_info.ContractSize(), " (" ,symbol_info.CurrencyBase(), ")" ); Print ( "Volume info: LotsMin=" ,symbol_info.LotsMin(), " LotsMax=" ,symbol_info.LotsMax(), " LotsStep=" ,symbol_info.LotsStep()); Print ( __FUNCTION__ , " completed" ); return ( 0 ); } void OnDeinit ( const int reason) { } void OnTick () { }

И на рисунке показаны свойства символа EURUSD на Чемпионате Automated Trading Championship. Таким образом, вы готовы перейти непосредственно к торговле.











CTrade - удобный класс для торговых операций



Торговля в MQL5 осуществляется всего двумя функциями - OrderSend() и OrderSendAsync(). На самом деле это две разные реализации одной функции. Если OrderSend() отправляет торговый запрос и ждет результата его выполнения, то асинхронная OrderSendAsync() просто выстреливает запрос и позволяет работать программе дальше, не дожидаясь ответа торгового сервера. Таким образом, торговать в MQL5 действительно просто, достаточно использовать только одну функцию для всех торговых операций



Так в чем же тогда состоит вопрос? Обе функции получают в качестве первого параметра структуру MqlTradeRequest, которая содержит более десятка полей. Причем не все поля требуется заполнять обязательно, состав требуемых полей зависит от типа торговой операции. Указание неправильного значения или незаполнение обязательного поля приведет к ошибке и запрос просто не будет отправлен на сервер. При этом 5 из этих полей требуют указания корректного значения из предопределенных перечислений.

Такое большое количество полей продиктовано необходимостью в одном торговом запросе описать множество свойств ордера, которые могут меняться в зависимости от политики исполнения, времени истечения и некоторых других параметров. Но вам необязательно пытаться заучить все эти премудрости, используйте готовый класс CTrade. Вот так примерно может выглядеть использование этого класса в вашем торговом роботе:

#include<Trade\Trade.mqh> CTrade trade; int OnInit () { int MagicNumber= 123456 ; trade.SetExpertMagicNumber(MagicNumber); int deviation= 10 ; trade.SetDeviationInPoints(deviation); trade.SetTypeFilling( ORDER_FILLING_RETURN ); trade.LogLevel( 1 ); trade.SetAsyncMode( true ); return ( 0 ); }

Ну а теперь пришло время посмотреть, как CTrade помогает в торговых операциях.

Покупка/продажа по текущей цене

Часто в торговых стратегиях необходимо совершить покупку или продажу по текущей цене прямо сейчас. CTrade знаком с такой ситуацией и просит лишь необходимый объем торговой операции. Все остальные параметры - цену открытия и название символа, уровни Stop Loss и Take Profit, комментарий к ордеру - можно не указывать.

if (!trade.Buy( 0.1 )) { Print ( "Метод Buy() потерпел неудачу. Код возврата=" ,trade.ResultRetcode(), ". Описание кода: " ,trade.ResultRetcodeDescription()); } else { Print ( "Метод Buy() выполнен успешно. Код возврата=" ,trade.ResultRetcode(), " (" ,trade.ResultRetcodeDescription(), ")" ); }

По умолчанию если имя инструмента не указано, CTrade будет использовать имя символа, на графике которого он запущен. Это очень удобно для простых стратегий. Для мультивалютных стратегий вам необходимо каждый раз явно указывать символ, по которому будет проводиться торговая операция.

if (!trade.Buy( 0.1 , "GBPUSD" )) { Print ( "Метод Buy() потерпел неудачу. Код возврата=" ,trade.ResultRetcode(), ". Описание кода: " ,trade.ResultRetcodeDescription()); } else { Print ( "Метод Buy() выполнен успешно. Код возврата=" ,trade.ResultRetcode(), " (" ,trade.ResultRetcodeDescription(), ")" ); }

Можно указать все параметры ордера: уровни Stop Loss/Take Profit, цена открытия и комментарий.



double volume= 0.1 ; string symbol= "GBPUSD" ; int digits=( int ) SymbolInfoInteger (symbol, SYMBOL_DIGITS ); double point= SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_POINT ); double bid= SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_BID ); double SL=bid- 1000 *point; SL= NormalizeDouble (SL,digits); double TP=bid+ 1000 *point; TP= NormalizeDouble (TP,digits); double open_price= SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_ASK ); string comment= StringFormat ( "Buy %s %G lots at %s, SL=%s TP=%s" , symbol,volume, DoubleToString (open_price,digits), DoubleToString (SL,digits), DoubleToString (TP,digits)); if (!trade.Buy(volume,symbol,open_price,SL,TP,comment)) { Print ( "Метод Buy() потерпел неудачу. Код возврата=" ,trade.ResultRetcode(), ". Описание кода: " ,trade.ResultRetcodeDescription()); } else { Print ( "Метод Buy() выполнен успешно. Код возврата=" ,trade.ResultRetcode(), " (" ,trade.ResultRetcodeDescription(), ")" ); }

Напомним, Magic Number и допустимое проскальзывание мы задали при инициализации экземпляра CTrade, поэтому они не требуются. Хотя их тоже можно задавать непосредственно перед каждой торговой операцией, если это необходимо.



Выставление лимитного ордера

Для отправки лимитного ордера используется соответствующий метод класса BuyLimit() или SellLimit(). Для большинства случаев может подойти укороченный вариант, когда указываются только цена открытия и объем. Цена открытия для Buy Limit должна быть ниже текущей цены, а для Sell Limit должна быть выше. То есть эти ордера используются для входа в рынок по лучшей цене, обычно в стратегиях с расчетом на отскок от уровня поддержки. При этом используется тот символ, на котором запущен эксперт:

string symbol= "GBPUSD" ; int digits=( int ) SymbolInfoInteger (symbol, SYMBOL_DIGITS ); double point= SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_POINT ); double ask= SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_ASK ); double price= 1000 *point; price= NormalizeDouble (price,digits); if (!trade.BuyLimit( 0.1 ,price)) { Print ( "Метод BuyLimit() потерпел неудачу. Код возврата=" ,trade.ResultRetcode(), ". Описание кода: " ,trade.ResultRetcodeDescription()); } else { Print ( "Метод BuyLimit() выполнен успешно. Код возврата=" ,trade.ResultRetcode(), " (" ,trade.ResultRetcodeDescription(), ")" ); }

Можно использовать и более подробный вариант с указанием всех параметров: уровни SL/TP, время истечения, название инструмента и комментарий к ордеру.



double volume= 0.1 ; string symbol= "GBPUSD" ; int digits=( int ) SymbolInfoInteger (symbol, SYMBOL_DIGITS ); double point= SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_POINT ); double ask= SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_ASK ); double price= 1000 *point; price= NormalizeDouble (price,digits); int SL_pips= 300 ; int TP_pips= 500 ; double SL=price-SL_pips*point; SL= NormalizeDouble (SL,digits); double TP=price+TP_pips*point; TP= NormalizeDouble (TP,digits); datetime expiration= TimeTradeServer ()+ PeriodSeconds ( PERIOD_D1 ); string comment= StringFormat ( "Buy Limit %s %G lots at %s, SL=%s TP=%s" , symbol,volume, DoubleToString (price,digits), DoubleToString (SL,digits), DoubleToString (TP,digits)); if (!trade.BuyLimit(volume,price,symbol,SL,TP, ORDER_TIME_GTC ,expiration,comment)) { Print ( "Метод BuyLimit() потерпел неудачу. Код возврата=" ,trade.ResultRetcode(), ". Описание кода: " ,trade.ResultRetcodeDescription()); } else { Print ( "Метод BuyLimit() выполнен успешно. Код возврата=" ,trade.ResultRetcode(), " (" ,trade.ResultRetcodeDescription(), ")" ); }

Ваша задача во втором варианте - правильно указать уровни SL и TP. Не забывайте, что для покупок уровень Take Profit должен быть выше цены открытия, а уровень Stop Loss - ниже цены открытия. Для ордеров Sell Limit всё наоборот. Вы легко можете узнать о своей ошибке при тестировании эксперта на исторических данных, класс CTrade автоматически выводит в таких случаях сообщения (если вы сами не вызывали функцию LogLevel).



Выставление стопового ордера

Для отправки стопового ордера используются аналогичные методы BuyStop() и SellStop(). Цена открытия для Buy Stop должна быть выше текущей цены, а для Sell Stop должна быть ниже. Стоповые ордера используются в стратегиях, которые входят на прорыве некоего уровня сопротивления, а также для ограничения убытков. Простой вариант:

string symbol= "USDJPY" ; int digits=( int ) SymbolInfoInteger (symbol, SYMBOL_DIGITS ); double point= SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_POINT ); double ask= SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_ASK ); double price= 1000 *point; price= NormalizeDouble (price,digits); if (!trade.BuyStop( 0.1 ,price)) { Print ( "Метод BuyStop() потерпел неудачу. Код возврата=" ,trade.ResultRetcode(), ". Описание кода: " ,trade.ResultRetcodeDescription()); } else { Print ( "Метод BuyStop() выполнен успешно. Код возврата=" ,trade.ResultRetcode(), " (" ,trade.ResultRetcodeDescription(), ")" ); }

И более подробный, когда нужно указать максимум параметров для отложенного ордера Buy Stop:



double volume= 0.1 ; string symbol= "USDJPY" ; int digits=( int ) SymbolInfoInteger (symbol, SYMBOL_DIGITS ); double point= SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_POINT ); double ask= SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_ASK ); double price= 1000 *point; price= NormalizeDouble (price,digits); int SL_pips= 300 ; int TP_pips= 500 ; double SL=price-SL_pips*point; SL= NormalizeDouble (SL,digits); double TP=price+TP_pips*point; TP= NormalizeDouble (TP,digits); datetime expiration= TimeTradeServer ()+ PeriodSeconds ( PERIOD_D1 ); string comment= StringFormat ( "Buy Stop %s %G lots at %s, SL=%s TP=%s" , symbol,volume, DoubleToString (price,digits), DoubleToString (SL,digits), DoubleToString (TP,digits)); if (!trade.BuyStop(volume,price,symbol,SL,TP, ORDER_TIME_GTC ,expiration,comment)) { Print ( "Метод BuyStop() потерпел неудачу. Код возврата=" ,trade.ResultRetcode(), ". Описание кода: " ,trade.ResultRetcodeDescription()); } else { Print ( "Метод BuyStop() выполнен успешно. Код возврата=" ,trade.ResultRetcode(), " (" ,trade.ResultRetcodeDescription(), ")" ); }

Для отправки ордера Sell Stop применяется соответствующий метод класса CTrade, главное - правильно указывать цены.



Работа с позицией

Вы можете вместо использования методов Buy() и Sell() пользоваться методами для открытия позиции. Правда, в этом случае придется указать больше деталей:



int digits=( int ) SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_DIGITS ); double point= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_POINT ); double price= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ); double SL= NormalizeDouble (price- 1000 *point,digits); double TP= NormalizeDouble (price+ 1000 *point,digits); string comment= "Buy " + _Symbol + " 0.1 at " + DoubleToString (price,digits); if (!trade.PositionOpen( _Symbol , ORDER_TYPE_BUY , 0.1 ,price,SL,TP,comment)) { Print ( "Метод PositionOpen() потерпел неудачу. Код возврата=" ,trade.ResultRetcode(), ". Описание кода: " ,trade.ResultRetcodeDescription()); } else { Print ( "Метод PositionOpen() выполнен успешно. Код возврата=" ,trade.ResultRetcode(), " (" ,trade.ResultRetcodeDescription(), ")" ); }

Для закрытия позиции достаточно указать имя инструмента, остальное класс CTrade сделает сам.



if (!trade.PositionClose( _Symbol )) { Print ( "Метод PositionClose() потерпел неудачу. Код возврата=" ,trade.ResultRetcode(), ". Описание кода: " ,trade.ResultRetcodeDescription()); } else { Print ( "Метод PositionClose() выполнен успешно. Код возврата=" ,trade.ResultRetcode(), " (" ,trade.ResultRetcodeDescription(), ")" ); }

Для модификации у открытой позиции доступны только уровни Stop Loss и Take Profit. Это делается с помощью метода PositionModify().

int digits=( int ) SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_DIGITS ); double point= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_POINT ); double price= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ); double SL= NormalizeDouble (price- 1000 *point,digits); double TP= NormalizeDouble (price+ 1000 *point,digits); if (!trade.PositionModify( _Symbol ,SL,TP)) { Print ( "Метод PositionModify() потерпел неудачу. Код возврата=" ,trade.ResultRetcode(), ". Описание кода: " ,trade.ResultRetcodeDescription()); } else { Print ( "Метод PositionModify() выполнен успешно. Код возврата=" ,trade.ResultRetcode(), " (" ,trade.ResultRetcodeDescription(), ")" ); }

Модификация и удаление ордера

Для изменения параметров отложенного ордера в классе CTrade предусмотрен метод OrderModify(), которому необходимо передать все требуемые параметры.



ulong ticket= 1234556 ; string symbol= "EURUSD" ; int digits=( int ) SymbolInfoInteger (symbol, SYMBOL_DIGITS ); double point= SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_POINT ); double price= SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_ASK ); double SL= NormalizeDouble (price- 1000 *point,digits); double TP= NormalizeDouble (price+ 1000 *point,digits); datetime expiration= TimeTradeServer ()+ PeriodSeconds ( PERIOD_D1 ); if (!trade.OrderModify(ticket,price,SL,TP, ORDER_TIME_GTC ,expiration)) { Print ( "Метод OrderModify() потерпел неудачу. Код возврата=" ,trade.ResultRetcode(), ". Описание кода: " ,trade.ResultRetcodeDescription()); } else { Print ( "Метод OrderModify() выполнен успешно. Код возврата=" ,trade.ResultRetcode(), " (" ,trade.ResultRetcodeDescription(), ")" ); }

Вам необходимо получить тикет ордера, который необходимо изменить, и в зависимости от его типа указать правильные уровни Stop Loss и Take Profit. Кроме того, новая цена открытия должна быть также корректной по отношению к текущей цене.

Для удаления отложенного ордера достаточно знать его тикет:



ulong ticket= 1234556 ; if (!trade.OrderDelete(ticket)) { Print ( "Метод OrderDelete() потерпел неудачу. Код возврата=" ,trade.ResultRetcode(), ". Описание кода: " ,trade.ResultRetcodeDescription()); } else { Print ( "Метод OrderDelete() выполнен успешно. Код возврата=" ,trade.ResultRetcode(), " (" ,trade.ResultRetcodeDescription(), ")" ); }

В классе также есть универсальный метод OrderOpen(), который может выставлять отложенные ордера любого типа. В отличие от специализированных методов BuyLimit, BuyStop, SellLimit и SellStop, он требует указывать больше обязательных параметров. Возможно, кому-то он покажется более удобным.



Что осталось решить

Итак, на два из трех поставленных вопросов ответить уже можно. Вы самостоятельно выбрали финансовый инструмент, на котором будет работать ваша стратегия, а в этой статье мы показали как просто запрограммировать в торговом роботе операции покупки и продажи, а также работу с отложенными ордерами. Но в разделе Торговые классы остались еще несколько полезных удобных помощников для разработчиков на MQL5:



COrderInfo - для работы с ордерами;



CHistoryOrderInfo - для работы с отработанными ордерами, попавшими в историю торговли;



CPositionInfo - для работы с позициями;



CDealInfo - для работы со сделками;

CTerminalInfo - для получения информации о терминале (посмотрите, будет очень интересно).



С помощью этих классов вы можете сосредоточиться только на торговой стороне вашей стратегии, сведя все технические вопросы к минимуму. Кроме того, класс CTrade можно использовать для изучения торговых запросов и со временем вы можете создать на его основе собственные классы, в которых реализуете необходимую вам логику по обработке результатов выполнения торгового запроса.



Остался последний вопрос - как получать торговые сигналы и каким образом запрограммировать это в MQL5. Большинство новичков в алготрейдинге начинают с изучения простых классических торговых систем, например, сигналов на пересечении скользящих средних. Для этого вам потребуется научиться работать с техническими индикаторами - как их создавать и как их использовать в своем торговом роботе.



Рекомендуем прочитать статьи из разделов Индикаторы и Примеры->Индикаторы, начинайте читать с наиболее ранних по дате публикации, это позволит вам продвигаться от простого к сложному. Чтобы сразу получить представление о том, как работать с индикаторами и начать их использовать, смотрите статью MQL5 для "чайников": Получение значений технических индикаторов в своих экспертах.







Делайте сложные вещи простыми



В любом новом деле первые трудности по прошествии небольшого отрезка времени оказываются самыми простыми вопросами, которые вам приходилось и приходится решать. Предложенные в статье способы по разработке торговых роботов на MQL5 предназначены в первую очередь новичкам, хотя многие опытные разработчики также могут найти для себя что-то новое и полезное.

Язык MQL5 предоставляет для алготрейдинга не только неограниченные возможности по программированию торговых стратегий, но и позволяет реализовывать их наиболее простым и быстрым способом. Пользуйтесь торговыми классами из Стандартной библиотеки, а сэкономленное время пусть пригодится вам для более важных вещей, например, для ответа на извечный вопрос трейдера - что такое тренд и как его определить в режиме реального времени.



Поверьте, создать торгового робота на MQL5 гораздо проще, чем выучить иностранный язык или следовать за трендом!