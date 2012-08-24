MetaQuotes ID в мобильном терминале MetaTrader

Телефоны на базе Android и iOS предлагают нам кучу возможностей, о многих из которых мы даже не догадываемся или не пользуемся в полной мере. Одной из таких новинок является технология Push-уведомлений, которая позволяет через Интернет персонально получать сообщения независимо от номера мобильного телефона или оператора сотовой связи. В мобильном терминале MetaTrader уже реализована возможность получать такие сообщения прямо из вашего торгового робота. Для этого достаточно знать идентификатор MetaQuotes ID своего аппарата, и уже более 9 000 000 мобильных терминалов получили его.

Прогресс не стоит на месте, и сейчас уже мало кто помнит пейджинговую связь, а ведь в своё время ею пользовались миллионы людей. Появившиеся вскоре после этого GSM-телефоны принесли нам возможность самим отправлять SMS-сообщения любому абоненту сотовой сети и записали пейджеры в историю.



Можно ли было желать большего? Оказывается - да! Есть возможность быть еще более свободным и пользоваться Push-сообщениями — новым сервисом в современных смартфонах.





Что такое MetaQuotes ID

Технология Push широко используется в мобильных устройствах на базе iOS и OS Android, позволяя их пользователям получать мгновенные уведомления от различных служб в одном и том же месте. Преимуществами Push-уведомлений являются мгновенная скорость доставки, отсутствие необходимости запускать сторонние приложения и держать их запущенными. Также Push-уведомления не теряются при доставке и пользователь никак не зависит от конкретного оператора сотовой связи. Фактически, для работы необходимо лишь само устройство и доступ в Интернет. MetaQuotes ID — это уникальный идентификатор пользователя, позволяющий получать push-уведомления от служб и приложений компании MetaQuotes Software Corp. на мобильное устройство. MetaQuotes ID выделяется для пользователя при установке мобильной версии терминала: MetaTrader 4 для iPhone MetaTrader 5 для iPhone MetaTrader 4 для Android MetaTrader 5 для Android

При этом в каждом случае выделяется отдельный идентификатор, чтобы пользователь не запутался в уведомлениях. После установки приложения ваш личный MetaQuotes ID можно найти в разделе "Сообщения". На скриншоте слева можно увидеть, как это выглядит в MetaTrader 5 для iPhone. В отличие от капризных SMS-сообщений вы никак не привязаны к номеру телефона и такие сообщения абсолютно бесплатны. Вы можете получать практически неограниченное количество сообщений, главное чтобы ваш тарифный план включал в себя доступ к интернету.

Трейдеры и раньше использовали возможности мобильных телефонов для получения сообщений о состоянии торгового счета, появлении торговых сигналов и другой актуальной информации. Для этого обычно использовали отправку из терминала письма на определенный почтовый адрес, с которого уже через платные SMS-шлюзы сообщения доходили до владельца. Но не все операторы сотовой связи предоставляют такую возможность, да и сама схема не была лишена недостатков. С появлением Push-сообщений в мобильных терминалах MetaTrader стало возможным не только торговать повсюду, но и появился еще один удобный канал связи со своим клиентским терминалом, который может выступать в качестве поставщика торговых сигналов и важных уведомлений о состоянии счета. Но компания MetaQuotes Software Corp. пошла еще дальше и интегрировала новые технологии в свои сервисы на MQL5.community.



Как это работает?

Уведомления, которые пользователь может получать при помощи MetaQuotes ID, можно разделить на две группы: уведомления от десктоп-версии клиентского терминала и уведомления от сервисов MQL5.community.

Чтобы подписаться на уведомления клиентского терминала, нужно указать MetaQuotes ID в его настройках. Для получения Push-сообщений от MQL5.community идентификатор указывается в профиле. В обоих случаях при наступлении определенного события уведомления отправляются на мобильное устройство с указанным MetaQuotes ID через специальный сервер. Доставка происходит мгновенно.

Доставка сообщений с клиентского терминала

Главным преимуществом Push-уведомлений, конечно, является возможность моментально реагировать на различные события в торговом терминале. Чтобы получать уведомления из терминала на мобильное устройство, разрешите их и укажите ваш MetaQuotes ID в настройках:

Отправка через MQL5 и MQL4



Самая "вкусная" сторона отсылки уведомлений - это добавление соответствующего функционала в торгового робота. В языках MQL4 и MQL5 предусмотрена специальная функция SendNotification(). Использовать ее достаточно просто:



#property copyright "Copyright 2012, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #property script_show_inputs; input string message= "Enter message text" ; void OnStart () { res= SendNotification (message); if (!res) { Print ( "Sending message failed" ); } else { Print ( "Message sent" ); } }

Данный пример простого скрипта на MQL5 отсылает сообщение на мобильное устройство с MetaQuotes ID, указанным в настройках терминала. Единственный параметр функции SendNotification() - это текст сообщения для отправки, который не должен превышать 255 символов.

Используя эту функцию, вы всегда будет на связи со своим торговым счетом и советником. Предусмотрительные разработчики уже вовсю используют эту возможность в своих продуктах на Маркете для предоставления дополнительного удобного функционала.





Отправка через Алерты



Для работы с Push-уведомлениями необязательно знать MQL4 или MQL5. Вы можете настроить отсылку сообщений через функцию "Алерты" в терминалах MetaTrader 4 и MetaTrader 5:

В качестве действия выберите "Уведомление", а в поле "Источник" укажите текст, который необходимо отправить при наступлении указанного условия.

С данной функцией вы всегда можете быть уверены, что не упустите важный момент.



Интеграция с сервисами MQL5.community

MetaTrader 5 тесно взаимосвязан с MQL5.community, предоставляя трейдерам поистине уникальные возможности. Это прямой доступ к Code Base, Статьям и Маркету, мощная вычислительная сеть MQL5 Cloud Network, версионное хранилище кодов MQL5 Storage и многое другое. Работа в MetaTrader 5 любого пользователя связана с использованием MQL5.community.





События в сообществе



При чем здесь Push-уведомления? Это способ удобно работать с вашим аккаунтом MQL5.community. Указав в профиле свой MetaQuotes ID, вы будете получать уведомления о следующих важных событиях:



Личные сообщения, включая текст самих сообщений

Сообщения переписки между заказчиком и исполнителем в сервисе Фриланс

Изменения статуса ваших публикации в Code Base, Статьях, Маркете и Сигналах

Модераторские комментарии к вашим публикациям в Code Base, Статьях, Маркете и Сигналах

Информационные сообщения об арендованном виртуальном хостинге

Комментарии к темам на форуме и постам в блогах



Анонсы о новых публикациях Code Base и Статьях

Сообщения о новых заказах в сервисе Фриланс

Уведомления о прохождении регистрации в качестве Продавца в Маркете

Зайдите в профиль и укажите MetaQuotes ID:

После этого выберите, уведомления о каких событиях вы хотите получать:





Безопасность вашего MQL5-аккаунта

Чтобы дополнительно защитить свой аккаунт, вы можете включить двухфакторную авторизацию, для которой опять же используются push-уведомления и MetaQuotes ID. При заходе на сайт с неизвестного IP-адреса помимо логина и пароля вам будет необходимо указать специальный одноразовый код, который будет высылаться на ваше мобильное устройство по MetaQuotes ID. Включить опцию "Авторизоваться только с разрешенных статических IP-адресов" в разделе Профиль — Настройки — Безопасность:

Если вы используете статический IP-адрес, укажите его в списке. При заходе с него ввод одноразового кода для входа не потребуется. Во всех остальных случаях на ваш мобильный терминал MetaTrader 4/5 будет отправляться код для входа в аккаунт.







Чаты с коллегами на MQL5.community

В мобильные терминалы MetaTrader 4/5 интегрирован чат, где вы можете общаться с друзьями и коллегами на MQL5.community напрямую с вашего смартфона:





Будьте мобильными с терминалами MetaTrader

Возможность моментально реагировать на изменения на рынке является критически важной для успешного трейдера. В торговых платформах MetaTrader 4 и MetaTrader 5 есть все, для того чтобы всего быть в курсе событий. Мобильные терминалы для наиболее популярных платформ iOS и OS Android доступны всем трейдерам абсолютно бесплатно.



К статье приложены примеры экспертов на MQL5, которые создают на графике поле для ввода сообщения. Поместите их в папку [каталог данных терминала]\MQL5\Experts, скомпилируйте в MetaEditor, а потом запустите на любом графике. Попробуйте отсылать уведомления на свое мобильное устройство и убедитесь в том, как это просто и удобно.



Используйте Push-уведомления, чтобы моментально и безопасно получать информацию. По состоянию на декабрь 2016 г. зарегистрировано уже более 9 000 000 подписчиков с MetaQuotes ID.

