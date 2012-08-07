MetaTrader 5 / Интервью
English
Интервью с Ириной Коробейниковой (irishka.rf)

Интервью с Ириной Коробейниковой (irishka.rf)

MetaTrader 5Интервью |
8 903 77
Aleksey Rodionov
Aleksey Rodionov

Редко можно встретить представительниц прекрасного пола среди участников MQL5.community. Уникальный в своем роде случай подсказал идею небольшого интервью. Ведь Ирина Коробейникова (irishka.rf), если подражать герою известной картины Гайдая, - "программист, трейдер и, наконец, просто красавица" из Ижевска. На данный момент она является единственной девушкой, которая принимает активное участие в сервисе "Работа" и входит в Топ разработчиков.


Традиционный вопрос. Ирина, как Вы пришли в трейдинг?

В эту сферу я пришла ровно год назад. Мой отец, трейдер, попросил меня помочь разобраться с одним индикатором. В процессе этой работы я поняла, что без знания языка я в нем не разберусь, поэтому начала изучать программирование, сначала MQL4, потом MQL5.

Ирина Коробейникова (irishka.rf)

Сейчас Вы торгуете? Какая была самая запоминающаяся сделка?

Сейчас я торгую вручную, по крайней мере, пытаюсь. Начала совсем недавно, до этого времени занималась только разработкой экспертов. Самая запоминающаяся, конечно же, была без стопа, она долго и упорно шла в минус. Поддерживала ее только слепая надежда. В конце концов сделка закрылась вместе с депозитом.


Что Вам больше всего нравится в торговом бизнесе?

В торговле меня привлекает три вещи: два выходных дня; то, что можно ни от кого не зависеть; и самое главное - возможность приличного заработка, хотя и не сразу, конечно.


На Ваш взгляд, какие самые большие заблуждения имеют начинающие трейдеры о торговле на рынках и о торговых системах?

Скорее всего, это то, что каждый начинающий трейдер надеется, что ему не придется совершать ошибки, и он сразу перейдет к моменту получения прибыли. В конце концов, очень многие терпят здесь поражение. Ну и конечно, многие надеются на систему Мартингейла, что тоже почти всегда приводит к проигрышу.


У Вас много постоянных заказчиков. Почему они выбирают именно вас?

Я и сама думала об этом не один раз. Думаю, все-таки заказчикам легче общаться с девушкой, но это, скорее всего, говорит мое самомнение.


Какой заказ был самым интересным?

Самые интересные заказы для меня были и самыми сложными. Видимо, потому что приходилось постоянно решать новые задачи, связывать их воедино, добавлять, исправлять, искать новые решения. Это способ узнать еще больше в языке программирования. Но самый интересный заказ назвать все-таки не удастся, они все с какой-то точки зрения могут заинтересовать. Но моим любимым делом останется создание индикаторов, из-за своей структуры они всегда меня привлекали.


Случалось ли так, что Вы не могли выполнить заказ, по какой причине это происходило?

Да, и не один раз. Чаще всего из-за моей глупости и неопытности. Я считаю, что это обычная практика. Без ошибок не будет и опыта. В редких случаях заказ не может быть выполнен из-за заказчика. Обычно это ситуации, когда после заключения договора вас просят сделать что-то еще, а потом еще и еще, не относящееся к первоначальному техническому заданию, но при этом за старую плату. Это очень неприятно. Еще бывают случаи, когда заказчику не нравится окончательный вариант. Но дело здесь не в том, что эксперт не соответствует тех. заданию, а в том, что он не оправдал ожиданий заказчика. Какие-то функции просто невозможно переделать и модернизировать, к примеру, скорость тестирования советника, если он очень тяжелый.


Как вы справляетесь с большим количеством заказов? Какой заказ был самым сложным и долгосрочным?

К большому количеству заказов со временем привыкаешь, начинаешь правильно планировать свое время и возможности. Но все равно бывают промашки. Для меня это достаточно сложно.

Самый долгосрочный заказ я все еще реализую. Сложность состоит в том, что постоянно приходится добавлять дополнительные фильтры и обработки, привязывать их к старому материалу, а он уже настолько большой, что иногда путаешься в том, что делаешь.


Что чаще заказывают? Много ли времени ушло на освоение MQL4 и MQL5?

Самые частые заказы, конечно, на языке MQL4. Это, наверное, небольшие советники - сетки с отложенными ордерами, либо советники с двумя-тремя индикаторами. Еще все чаще и чаще поступают заказы на переделку с MQL4 на MQL5.

На освоение самых важных деталей MQL4 ушло около месяца, а все остальное я осваивала по ходу дела. Очень помог Учебник по MQL4. Некоторые детали я все еще не запомнила и часто к нему обращаюсь. С MQL5 все было гораздо проще. Я его как таковой не изучала, просто начала переводить советники по учебнику, и это оказалось намного проще первого опыта.


Чего не хватает сервису "Работа" и как его можно улучшить? Может ли он стать основным источником заработка?

К сайту у меня нет никаких претензий. Мне кажется, это очень удобный и безопасный для обеих сторон сервис. Хотя для привлечения большего количества заказчиков стоило бы добавить несколько платежных систем, к примеру, QIWI и Яндекс Деньги.

Этот сервис может стать основным источником дохода, но смотря для кого. Для меня вполне, но на этом я все же останавливаться не буду. К тому же для меня это только подработка, на основную работу я не стремлюсь.


Для решения спорных вопросов в сервисе "Работа" есть Арбитраж, приходилось ли Вам с ним сталкиваться?

С Арбитражем мне приходилось сталкиваться не раз. Один раз из-за того, что заказчик пропал и нигде не появлялся. Еще один раз из-за слишком долгого выполнения заказа, но это уже была ошибка с моей стороны. Арбитраж всегда объективен. Радует и то, что можно просто озвучить свою просьбу, и она не останется незамеченной.


Языки программирования, трейдинг, индикаторы... Вас не упрекают в занятии "чисто мужским делом"?

Нет, ни разу никто не упрекнул. В основном все относятся к этому спокойно.


Почему сейчас так мало женщин - профессиональных программистов? Изменится ли ситуация в ближайшем будущем?

Для меня вообще никогда не был важен пол разработчика. Кого это интересует, тот этим и занимается. А предсказатель из меня всегда выходил плохой, так что не надо даже пытаться предугадать эту ситуацию.

Ирина Коробейникова (irishka.rf)

Остается ли у Вас время на какие-то другие увлечения, на учебу?

Да, конечно. Учусь я вполне неплохо.


Наверное, математика и программирование - ваши любимые предметы? В Вашей школе используются новаторские методики преподавания?

Да, точно. По математике у меня "отлично" с начальных классов. Новаторские методы не используются. Я учусь в небольшой школе. Нововведения до нас еще не дошли, либо мы их не заметили.


Куда планируете поступать после учебы?

Даже не знаю, я планирую доучиться до одиннадцатого класса, поэтому пока всерьез об этом не думала. Мне кажется, у меня на это будет еще много времени.


Почему Вы не активны на форуме?

Я часто читаю форум, но сказать мне особо и нечего, так как я не торговала. Тем более МetaTrader 5 я изучаю совсем недавно. Моей любимой темой видимо так и останется "Интересное и юмор".


Планируете участвовать в Automated Trading Championship 2012?

Нет, в Чемпионате я не буду участвовать, просто потому что у меня нет достойного советника.


Вы видите себя в будущем профессиональным трейдером? Какие есть планы на этот счет?

Я надеюсь стать в будущем хорошим трейдером, но, боюсь, в этой профессии что-либо загадывать просто невозможно. О планах я пока не задумывалась, но надеюсь, у меня будут хорошие отношения с рынком.


Планируете ли Вы связать свое будущее с математикой и программированием?

Если больше ничего не удастся полюбить, то, скорее всего, да.


Как женщина-программист, посоветуйте мужчинам-программистам, что подарить жене на день рождения? Что бы Вы хотели получить?

Это самый сложный вопрос из всех заданных. Думаю, мне еще рано на него отвечать, но в любом случае главное - внимание. Я хотела бы Maserati GranTurismo.


Большое спасибо за интервью, желаю вам творческих успехов!

Предупреждение: все права на данные материалы принадлежат MetaQuotes Ltd. Полная или частичная перепечатка запрещена.

Данная статья написана пользователем сайта и отражает его личную точку зрения. Компания MetaQuotes Ltd не несет ответственности за достоверность представленной информации, а также за возможные последствия использования описанных решений, стратегий или рекомендаций.

Последние комментарии | Перейти к обсуждению на форуме трейдеров (77)
Marco Lermer
Marco Lermer | 18 дек. 2013 в 23:53

Так что желаю вам и всем всего наилучшего в будущем,


- отличные сделки

- отличного эксперта А.

- отличное чтение

- отличных разработок

- и много других замечательных вещей и хорошего времени.


Так что желаю вам и всем счастливого Рождества и очень хорошего и удачного года.


:-)

Siriluck Treeklangawn
Siriluck Treeklangawn | 14 авг. 2018 в 15:04
คะ
SUPIRAT JAMJAN
SUPIRAT JAMJAN | 6 февр. 2019 в 00:54
Великий
Pit L.
Pit L. | 16 июн. 2019 в 18:30

Einfach toll !!!

Будет здорово, если еще больше людей смогут найти свои увлечения и интересы в этом захватывающем рихтунге.

Viele junge Leute sollten so etwas tun, anstatt Computerspiele zu spielen und ihre Zeit auf Social-Media-Plattformen zu verschwenden.

Огромный респект за то, что вы - подросток и не только!!!

Viel Glück in deiner Zukunft. :)

Keith Watford
Keith Watford | 17 июн. 2019 в 01:54
Peter Lenherr:

Просто замечательно!!!

Было бы хорошо, если бы еще много людей направили свои навыки и интересы в это значимое русло.

Многие молодые люди должны заниматься этим вместо того, чтобы играть в компьютерные игры и тратить время на социальные сети.

Огромное уважение подростку и так держать!!!

Удачи вам в будущем :)

Это англоязычный форум.

Пожалуйста, оставляйте сообщения только на английском языке.

При необходимости используйте инструмент перевода сайта.

Автоматное программирование как новый способ создания автоматических торговых систем Автоматное программирование как новый способ создания автоматических торговых систем
Статья посвящена абсолютно новому направлению в программировании советников, индикаторов, скриптов на MQL4 и MQL5. В будущем данный способ программирования постепенно станет базовым стандартом реализации советников для всех трейдеров. А разработчики языка MQL5 и платформы MetaTrader 5 в будущем смогут в стиле автоматного программирования создать новый язык MQL6 и новую платформу MetaTrader 6.
Быстрое погружение в MQL5 Быстрое погружение в MQL5
Вы решили изучить язык программирования торговых стратегий MQL5, но ничего о нем не знаете? Мы постарались взглянуть на MQL5 и терминал MetaTrader 5 глазами новичка и написали эту небольшую вводную статью. Из неё вы сможете получить краткое представление о возможностях самого языка, а также несколько полезных советов по работе с редактором MetaEditor 5 и самим терминалом.
Торговые операции на MQL5 - это просто Торговые операции на MQL5 - это просто
Почти все трейдеры приходят на рынок для того, чтобы заработать денег, хотя есть и доля тех, кому важен не сам торговый результат, а участие в процессе, драйв. Впрочем, получить удовольствие от процесса можно не только торгуя вручную, но и занимаясь разработкой автоматических торговых систем. Ведь создание торгового робота может быть таким же интересным занятием, как и чтение хорошего детектива.
Как создать торгового робота и не потерять время Как создать торгового робота и не потерять время
Торговля на финансовых рынках сопряжена с множеством рисков, в числе которых самый главный - это риск совершить ошибку при принятии торгового решения. Мечта каждого трейдера – поставить вместо себя торгового робота, автомат, который всегда в отличной форме, не знает усталости и не подвержен людским слабостям: страху, жадности и нетерпению.