Интервью с Ириной Коробейниковой (irishka.rf)

Редко можно встретить представительниц прекрасного пола среди участников MQL5.community. Уникальный в своем роде случай подсказал идею небольшого интервью. Ведь Ирина Коробейникова (irishka.rf), если подражать герою известной картины Гайдая, - "программист, трейдер и, наконец, просто красавица" из Ижевска. На данный момент она является единственной девушкой, которая принимает активное участие в сервисе "Работа" и входит в Топ разработчиков.





Традиционный вопрос. Ирина, как Вы пришли в трейдинг?



В эту сферу я пришла ровно год назад. Мой отец, трейдер, попросил меня помочь разобраться с одним индикатором. В процессе этой работы я поняла, что без знания языка я в нем не разберусь, поэтому начала изучать программирование, сначала MQL4, потом MQL5.

Сейчас Вы торгуете? Какая была самая запоминающаяся сделка?

Сейчас я торгую вручную, по крайней мере, пытаюсь. Начала совсем недавно, до этого времени занималась только разработкой экспертов. Самая запоминающаяся, конечно же, была без стопа, она долго и упорно шла в минус. Поддерживала ее только слепая надежда. В конце концов сделка закрылась вместе с депозитом.





Что Вам больше всего нравится в торговом бизнесе?

В торговле меня привлекает три вещи: два выходных дня; то, что можно ни от кого не зависеть; и самое главное - возможность приличного заработка, хотя и не сразу, конечно.





На Ваш взгляд, какие самые большие заблуждения имеют начинающие трейдеры о торговле на рынках и о торговых системах?

Скорее всего, это то, что каждый начинающий трейдер надеется, что ему не придется совершать ошибки, и он сразу перейдет к моменту получения прибыли. В конце концов, очень многие терпят здесь поражение. Ну и конечно, многие надеются на систему Мартингейла, что тоже почти всегда приводит к проигрышу.





У Вас много постоянных заказчиков. Почему они выбирают именно вас?

Я и сама думала об этом не один раз. Думаю, все-таки заказчикам легче общаться с девушкой, но это, скорее всего, говорит мое самомнение.





Какой заказ был самым интересным?

Самые интересные заказы для меня были и самыми сложными. Видимо, потому что приходилось постоянно решать новые задачи, связывать их воедино, добавлять, исправлять, искать новые решения. Это способ узнать еще больше в языке программирования. Но самый интересный заказ назвать все-таки не удастся, они все с какой-то точки зрения могут заинтересовать. Но моим любимым делом останется создание индикаторов, из-за своей структуры они всегда меня привлекали.





Случалось ли так, что Вы не могли выполнить заказ, по какой причине это происходило?

Да, и не один раз. Чаще всего из-за моей глупости и неопытности. Я считаю, что это обычная практика. Без ошибок не будет и опыта. В редких случаях заказ не может быть выполнен из-за заказчика. Обычно это ситуации, когда после заключения договора вас просят сделать что-то еще, а потом еще и еще, не относящееся к первоначальному техническому заданию, но при этом за старую плату. Это очень неприятно. Еще бывают случаи, когда заказчику не нравится окончательный вариант. Но дело здесь не в том, что эксперт не соответствует тех. заданию, а в том, что он не оправдал ожиданий заказчика. Какие-то функции просто невозможно переделать и модернизировать, к примеру, скорость тестирования советника, если он очень тяжелый.





Как вы справляетесь с большим количеством заказов? Какой заказ был самым сложным и долгосрочным?

К большому количеству заказов со временем привыкаешь, начинаешь правильно планировать свое время и возможности. Но все равно бывают промашки. Для меня это достаточно сложно.



Самый долгосрочный заказ я все еще реализую. Сложность состоит в том, что постоянно приходится добавлять дополнительные фильтры и обработки, привязывать их к старому материалу, а он уже настолько большой, что иногда путаешься в том, что делаешь.





Что чаще заказывают? Много ли времени ушло на освоение MQL4 и MQL5?

Самые частые заказы, конечно, на языке MQL4. Это, наверное, небольшие советники - сетки с отложенными ордерами, либо советники с двумя-тремя индикаторами. Еще все чаще и чаще поступают заказы на переделку с MQL4 на MQL5.

На освоение самых важных деталей MQL4 ушло около месяца, а все остальное я осваивала по ходу дела. Очень помог Учебник по MQL4. Некоторые детали я все еще не запомнила и часто к нему обращаюсь. С MQL5 все было гораздо проще. Я его как таковой не изучала, просто начала переводить советники по учебнику, и это оказалось намного проще первого опыта.





Чего не хватает сервису "Работа" и как его можно улучшить? Может ли он стать основным источником заработка?

К сайту у меня нет никаких претензий. Мне кажется, это очень удобный и безопасный для обеих сторон сервис. Хотя для привлечения большего количества заказчиков стоило бы добавить несколько платежных систем, к примеру, QIWI и Яндекс Деньги.

Этот сервис может стать основным источником дохода, но смотря для кого. Для меня вполне, но на этом я все же останавливаться не буду. К тому же для меня это только подработка, на основную работу я не стремлюсь.





Для решения спорных вопросов в сервисе "Работа" есть Арбитраж, приходилось ли Вам с ним сталкиваться?



С Арбитражем мне приходилось сталкиваться не раз. Один раз из-за того, что заказчик пропал и нигде не появлялся. Еще один раз из-за слишком долгого выполнения заказа, но это уже была ошибка с моей стороны. Арбитраж всегда объективен. Радует и то, что можно просто озвучить свою просьбу, и она не останется незамеченной.





Языки программирования, трейдинг, индикаторы... Вас не упрекают в занятии "чисто мужским делом"?



Нет, ни разу никто не упрекнул. В основном все относятся к этому спокойно.

Почему сейчас так мало женщин - профессиональных программистов? Изменится ли ситуация в ближайшем будущем?

Для меня вообще никогда не был важен пол разработчика. Кого это интересует, тот этим и занимается. А предсказатель из меня всегда выходил плохой, так что не надо даже пытаться предугадать эту ситуацию.



Остается ли у Вас время на какие-то другие увлечения, на учебу?

Да, конечно. Учусь я вполне неплохо.





Наверное, математика и программирование - ваши любимые предметы? В Вашей школе используются новаторские методики преподавания?

Да, точно. По математике у меня "отлично" с начальных классов. Новаторские методы не используются. Я учусь в небольшой школе. Нововведения до нас еще не дошли, либо мы их не заметили.





Куда планируете поступать после учебы?

Даже не знаю, я планирую доучиться до одиннадцатого класса, поэтому пока всерьез об этом не думала. Мне кажется, у меня на это будет еще много времени.

Почему Вы не активны на форуме?

Я часто читаю форум, но сказать мне особо и нечего, так как я не торговала. Тем более МetaTrader 5 я изучаю совсем недавно. Моей любимой темой видимо так и останется "Интересное и юмор".





Планируете участвовать в Automated Trading Championship 2012?

Нет, в Чемпионате я не буду участвовать, просто потому что у меня нет достойного советника.

Вы видите себя в будущем профессиональным трейдером? Какие есть планы на этот счет?

Я надеюсь стать в будущем хорошим трейдером, но, боюсь, в этой профессии что-либо загадывать просто невозможно. О планах я пока не задумывалась, но надеюсь, у меня будут хорошие отношения с рынком.





Планируете ли Вы связать свое будущее с математикой и программированием?

Если больше ничего не удастся полюбить, то, скорее всего, да.





Как женщина-программист, посоветуйте мужчинам-программистам, что подарить жене на день рождения? Что бы Вы хотели получить?



Это самый сложный вопрос из всех заданных. Думаю, мне еще рано на него отвечать, но в любом случае главное - внимание. Я хотела бы Maserati GranTurismo.





Большое спасибо за интервью, желаю вам творческих успехов!