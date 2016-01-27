Handelsoperationen in MQL5 - Nichts leichter als das
Kaum ein Händler dürfte nicht auf dem Markt aktiv sein, um Geld zu verdienen, obwohl ein sich gewisser Teil vielleicht auch an der Teilnahme am Handelsgeschehen selbst erfreut. Aber Freude daran vermittelt nicht nur der manuelle Handel. Die Entwicklung automatischer Handelssysteme kann genauso begeisternd sein. Die Erstellung eines automatischen Expert-Systems für den Handel kann ein ebenso fesselndes Erlebnis sein, wie einen Krimi zu lesen.
Wenn man einen Handelsalgorithmus entwickelt, muss man sich mit der Lösung einer Unmenge technischer Fragen herumschlagen, darunter auch den wichtigsten:
- Was handeln?
- Wann handeln?
- Wie handeln?
Die Antwort auf die erste Frage ist für die Wahl des passenden Finanzinstrumentes unerlässlich. Diese Wahl ist von zahlreichen Faktoren abhängig einschließlich der Möglichkeit der Automatisierung des Handelssystems für den betreffenden Markt. Die zweite Frage bezieht sich auf die Formulierung von Handelsregeln, in denen die Zeitpunkte und Richtungen für den Markteinstieg und das Schließen von Positionen klar und deutlich angegeben werden. Vor diesem Hintergrund lautet die dritte Frage schlicht, wie werden die Kauf- und Verkaufsoperationen in dieser Programmiersprache abgewickelt?
In diesem Beitrag werden wir untersuchen, wie Handelsoperationen im algorithmengestützten Handel mithilfe von MQL5 umgesetzt werden.
Was bringt MQL5 für den algorithmengestützten Handel?
Bei MQL5 handelt es sich um eine Programmiersprache für Handelsstrategien, sie verfügt über zahlreiche Handelsfunktionen für die Arbeit mit Aufträgen, Positionen und Handelsanfragen. Deshalb ist die Erstellung automatischer algorithmengestützter Handelssysteme in MQL5 aus Entwicklersicht weitaus weniger arbeitsaufwendig.
Mit MQL5 können Sie eine Handelsanfrage anlegen und sie mithilfe der Funktionen OrderSend() oder OrderSendAsync() an einen Server übermitteln, das Ergebnis ihrer Verarbeitung empfangen, sich den Handelsverlauf anzeigen lassen, die Vertragsvorgaben für ein Kürzel studieren, ein Handelsereignis verarbeiten und weitere benötigte Informationen beziehen.
Außerdem können Sie in MQL5 eigene technische Indikatoren programmieren und die bereits angelegten verwenden sowie beliebige Markierungen und Objekte in Diagramme einzeichnen, eigene Benutzeroberflächen erstellen u. v. a. m. Aber das ist ein anderes Thema, zu dem zahlreiche Artikel interessante Umsetzungsbeispiele bieten.
Handelsoperationen - ein Kinderspiel!
Es gibt einige grundlegende Arten von Handelsoperationen, die Sie für Ihr automatisches Handelssystem benötigen werden:
- Kaufen/Verkaufen zum aktuellen Kurs;
- Platzieren einer Pending Order für den Kauf/Verkauf unter bestimmten Bedingungen;
- Ändern/Löschen einer Pending Order;
- Schließen/Aufstocken/Herabsetzen/Umkehren einer Position.
Diese Operationen werden alle mithilfe der Funktion OrderSend() ausgeführt. Es gibt auch noch eine asynchrone Variante dieser Funktion, sie heißt OrderSendAsync(). Die gesamte Vielfalt der Handelsoperationen wird von dem Gerüst MqlTradeRequest angegeben, das die Beschreibung der Handelsanfrage enthält. Deshalb können die einzigen Schwierigkeiten mit Handelsoperationen lediglich im richtigen Füllen des MqlTradeRequest-Gerüsts sowie in der Verarbeitung des Ergebnisses der Anfrageausführung bestehen.
Entsprechend den Regeln Ihres Handelssystems können Sie einen Kauf oder Verkauf zum Marktkurs abschließen (BUY oder SELL) oder etwas abseits des aktuellen Marktkurses eine Pending Kauf- bzw. Verkaufsorder platzieren:
- BUY STOP, SELL STOP - Kauf oder Verkauf bei Durchbrechen einer vorgegebenen Grenze (ungünstiger als der aktuelle Kurs);
- BUY STOP, SELL STOP - Kauf oder Verkauf bei Erreichen einer vorgegebenen Grenze (günstiger als der aktuelle Kurs);
- BUY STOP LIMIT, SELL STOP LIMIT - Erteilen BUY LIMIT- oder SELL LIMIT-Auftrags bei Erreichen eines vorgegebenen Kurses.
Die Arten dieser Standardaufträge entsprechen der Aufzählung ENUM_ORDER_TYPE.
Es kann außerdem sein, dass Sie eine Pending Order anpassen oder sogar löschen müssen. Auch das geschieht unter Verwendung der Funktionen OrderSend() oder OrderSendAsync(). Die Anpassung einer eröffneten Position dürfte ebenfalls keine Schwierigkeiten bereiten, da sie infolge der Ausführung derselben Handelsoperationen erfolgt.
Wenn Sie bisher gedacht haben, Handelsoperationen seien kompliziert und verwirrend, ist es jetzt an der Zeit, Ihre Meinung zu ändern. Wir werden nicht nur vorführen, wie schnell und einfach Käufe und Verkäufe in MQL5 zu programmieren sind, sondern Ihnen darüber hinaus auch vormachen, wie man mit einem Handelskonto und den Eigenschaften der Kürzel arbeitet. Dabei helfen uns die Handelsklassen.
CAccountInfo zur Überprüfung Ihres Handelskontos
Vor allem anderen benötigt man beim Starten eines automatischen Handelssystems Informationen über das Handelskonto, auf dem gehandelt wird. Da wir einen Übungscode programmieren, sehen wir eine Prüfung für den Fall vor, dass das Expert-System unvorhergesehen auf einem echten Konto gestartet wird.
Für die Arbeit mit einem Konto gibt es die eigens dazu entwickelte Klasse CAccountInfo. Wir binden in unseren Code zusätzlich die Datei AccountInfo.mqh ein und zeichnen die Variable dieser Klasse als account aus:
#include <Trade\AccountInfo.mqh> //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //--- object for working with the account CAccountInfo account; //--- receiving the account number, the Expert Advisor is launched at long login=account.Login(); Print("Login=",login); //--- clarifying account type ENUM_ACCOUNT_TRADE_MODE account_type=account.TradeMode(); //--- if the account is real, the Expert Advisor is stopped immediately! if(account_type==ACCOUNT_TRADE_MODE_REAL) { MessageBox("Trading on a real account is forbidden, disabling","The Expert Advisor has been launched on a real account!"); return(-1); } //--- displaying the account type Print("Account type: ",EnumToString(account_type)); //--- clarifying if we can trade on this account if(account.TradeAllowed()) Print("Trading on this account is allowed"); else Print("Trading on this account is forbidden: you may have entered using the Investor password"); //--- clarifying if we can use an Expert Advisor on this account if(account.TradeExpert()) Print("Automated trading on this account is allowed"); else Print("Automated trading using Expert Advisors and scripts on this account is forbidden"); //--- clarifying if the permissible number of orders has been set int orders_limit=account.LimitOrders(); if(orders_limit!=0)Print("Maximum permissible amount of active pending orders: ",orders_limit); //--- displaying company and server names Print(account.Company(),": server ",account.Server()); //--- displaying balance and current profit on the account in the end Print("Balance=",account.Balance()," Profit=",account.Profit()," Equity=",account.Equity()); Print(__FUNCTION__," completed"); //--- return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) { //--- } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert tick function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { //--- }
Wie der Code zeigt, können mithilfe der Variablen account in der Funktion OnInit() zahlreiche nützliche Informationen bezogen werden. Sie können Ihrem Expert-System diesen Code hinzufügen, das wird Ihnen die Auswertung der Protokolle bei der Analyse seiner Arbeit erheblich erleichtern.
Die folgende Abbildung zeigt das Ergebnis der Arbeit eines Expert-Systems auf einem Wettbewerbskonto bei der Automated Trading Championship 2012:
CSymbolInfo für Angaben zu dem betreffenden Kürzel
Die Informationen über das Konto haben wir erhalten, aber zur Ausführung von Handelsoperationen fehlen uns noch die Eigenschaften des Kürzels, mit dem wir handeln wollen. Auch dafür gibt es eine geeignete Klasse, nämlich CSymbolInfo, mit einer Vielzahl von Methoden. In unserem Beispiel werden wir nur einen kleinen Teil vorstellen.
#include<Trade\SymbolInfo.mqh> //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //--- object for receiving symbol settings CSymbolInfo symbol_info; //--- set the name for the appropriate symbol symbol_info.Name(_Symbol); //--- receive current rates and display symbol_info.RefreshRates(); Print(symbol_info.Name()," (",symbol_info.Description(),")", " Bid=",symbol_info.Bid()," Ask=",symbol_info.Ask()); //--- receive minimum freeze levels for trade operations Print("StopsLevel=",symbol_info.StopsLevel()," pips, FreezeLevel=", symbol_info.FreezeLevel()," pips"); //--- receive the number of decimal places and point size Print("Digits=",symbol_info.Digits(), ", Point=",DoubleToString(symbol_info.Point(),symbol_info.Digits())); //--- spread info Print("SpreadFloat=",symbol_info.SpreadFloat(),", Spread(current)=", symbol_info.Spread()," pips"); //--- request order execution type for limitations Print("Limitations for trade operations: ",EnumToString(symbol_info.TradeMode()), " (",symbol_info.TradeModeDescription(),")"); //--- clarifying trades execution mode Print("Trades execution mode: ",EnumToString(symbol_info.TradeExecution()), " (",symbol_info.TradeExecutionDescription(),")"); //--- clarifying contracts price calculation method Print("Contract price calculation: ",EnumToString(symbol_info.TradeCalcMode()), " (",symbol_info.TradeCalcModeDescription(),")"); //--- sizes of contracts Print("Standard contract size: ",symbol_info.ContractSize(), " (",symbol_info.CurrencyBase(),")"); //--- minimum and maximum volumes in trade operations Print("Volume info: LotsMin=",symbol_info.LotsMin()," LotsMax=",symbol_info.LotsMax(), " LotsStep=",symbol_info.LotsStep()); //--- Print(__FUNCTION__," completed"); //--- return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) { //--- } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert tick function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { //--- }
Die Abbildung zeigt die Eigenschaften des Kürzels EURUSD in dem Wettbewerb Automated Trading Championship. Somit wären wir bereit, in den Handel einzusteigen.
CTrade - die geeignete Klasse für Handelsoperationen
Der Handel erfolgt in MQL5 lediglich durch zwei Funktionen, OrderSend() und OrderSendAsync(). Eigentlich handelt es sich dabei jedoch nur um zwei unterschiedliche Umsetzungen einer einzigen Funktion. Während OrderSend() eine Handelsanfrage abschickt und auf das Ergebnis von deren Erfüllung wartet, schickt die asynchrone Funktion OrderSendAsync() die Anfrage einfach ab und gestattet dem Programm weiterzuarbeiten, ohne auf eine Antwort des Handelsservers zu warten. Es ist also wirklich einfach, in MQL5 zu handeln, da eine Funktion für alle Handelsoperationen reicht.
Worin besteht dann die Herausforderung? Beide Funktionen erhalten als ersten Parameter das Gerüst MqlTradeRequest mit über zehn Feldern. Dabei müssen nicht unbedingt alle Felder gefüllt werden. Die Auswahl der erforderlichen Felder hängt von der Art der Handelsoperation ab. Die Angabe eines falschen Wertes oder ein freigelassenes Pflichtfeld führt zu einem Fehler, und die Anfrage wird schlicht nicht an den Server verschickt. 5 dieser Felder erfordern die Angabe korrekter Werte aus vorgegebenen Aufzählungen.
Diese große Zahl Felder ist durch die Notwendigkeit bedingt, in einer Handelsanfrage zahlreiche Eigenschaften des Auftrags anzugeben. Diese können wiederum je nach Ausführungsweise, Ablaufzeit und anderen Parametern variieren. Aber Sie müssen all diese Feinheiten nicht unbedingt lernen. Verwenden Sie einfach die vorgefertigte Klasse CTrade. In etwa folgendermaßen kann ihre Anwendung in Ihrem automatischen Handelssystem aussehen:
#include<Trade\Trade.mqh> //--- object for performing trade operations CTrade trade; //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //--- set MagicNumber for your orders identification int MagicNumber=123456; trade.SetExpertMagicNumber(MagicNumber); //--- set available slippage in points when buying/selling int deviation=10; trade.SetDeviationInPoints(deviation); //--- order filling mode, the mode allowed by the server should be used trade.SetTypeFilling(ORDER_FILLING_RETURN); //--- logging mode: it would be better not to declare this method at all, the class will set the best mode on its own trade.LogLevel(1); //--- what function is to be used for trading: true - OrderSendAsync(), false - OrderSend() trade.SetAsyncMode(true); //--- return(0); }
Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um zu sehen, wie CTrade Handelsoperationen unterstützt.
Kauf/Verkauf zum aktuellen Kurs
Häufig muss der Kauf oder Verkauf zum aktuellen Kurs in Handelsstrategien umgehend abgeschlossen werden. CTrade ist damit vertraut und fragt lediglich nach dem erforderlichen Umfang der Handelsoperation. Alle übrigen Parameter (der Eröffnungskurs, die Bezeichnung des Kürzels, die Stop Loss- und Take Profit-Grenzen sowie die Kommentare zu dem Auftrag) können weggelassen werden.
//--- 1. example of buying at the current symbol if(!trade.Buy(0.1)) { //--- failure message Print("Buy() method failed. Return code=",trade.ResultRetcode(), ". Code description: ",trade.ResultRetcodeDescription()); } else { Print("Buy() method executed successfully. Return code=",trade.ResultRetcode(), " (",trade.ResultRetcodeDescription(),")"); }
Als Voreinstellung verwendet CTrade die Bezeichnung des Kürzels, in dessen Diagramm sie aufgerufen wird, sofern keine andere Kürzelbezeichnung angegeben ist. Das ist bei einfachen Strategien recht angenehm. Bei Strategien mit mehreren Währungen muss das jeweilige Kürzel, für das die Handelsoperation ausgeführt werden soll, jedes Mal ganz genau angegeben werden.
//--- 2. example of buying at the specified symbol if(!trade.Buy(0.1,"GBPUSD")) { //--- failure message Print("Buy() method failed. Return code=",trade.ResultRetcode(), ". Code description: ",trade.ResultRetcodeDescription()); } else { Print("Buy() method executed successfully. Return code=",trade.ResultRetcode(), " (",trade.ResultRetcodeDescription(),")"); }
Es können alle Auftragsparameter angegeben werden: Die Stop Loss-/Take Profit-Grenze, der Eröffnungskurs und die Kommentare.
//--- 3. example of buying at the specified symbol with specified SL and TP double volume=0.1; // specify a trade operation volume string symbol="GBPUSD"; //specify the symbol, for which the operation is performed int digits=(int)SymbolInfoInteger(symbol,SYMBOL_DIGITS); // number of decimal places double point=SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_POINT); // point double bid=SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_BID); // current price for closing LONG double SL=bid-1000*point; // unnormalized SL value SL=NormalizeDouble(SL,digits); // normalizing Stop Loss double TP=bid+1000*point; // unnormalized TP value TP=NormalizeDouble(TP,digits); // normalizing Take Profit //--- receive the current open price for LONG positions double open_price=SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_ASK); string comment=StringFormat("Buy %s %G lots at %s, SL=%s TP=%s", symbol,volume, DoubleToString(open_price,digits), DoubleToString(SL,digits), DoubleToString(TP,digits)); if(!trade.Buy(volume,symbol,open_price,SL,TP,comment)) { //--- failure message Print("Buy() method failed. Return code=",trade.ResultRetcode(), ". Code description: ",trade.ResultRetcodeDescription()); } else { Print("Buy() method executed successfully. Return code=",trade.ResultRetcode(), " (",trade.ResultRetcodeDescription(),")"); }
Es sei daran erinnert, dass die magische Zahl (Magic Number) und der zulässige Schlupf (Slippage) bei der Bereitstellung der CTrade-Instanz festgelegt worden sind. Deshalb sind sie hier nicht erforderlich. Obwohl sie erforderlichenfalls dennoch unmittelbar vor jeder Handelsoperation angegeben werden können.
Platzieren eines begrenzten Auftrags (Limit Order)
Zur Platzierung eines begrenzten Auftrages werden die entsprechenden Methoden der Klasse BuyLimit() oder SellLimit() verwendet. In der Mehrzahl der Fälle kann die verkürzte Variante ausreichen, in der nur der Eröffnungskurs und der Umfang angegeben werden. Der Eröffnungskurs muss bei einem Buy Limit unter dem aktuellen Kurs liegen, während er bei einem Sell Limit höher sein muss. Das heißt, diese Aufträge werden für einen Markteinstieg zum jeweils besten Kurs für gewöhnlich in mit einem Rückprall von der Unterstützungslinie rechnenden Strategien verwendet. Dabei kommt das Kürzel zum Einsatz, für das das Expert-System gestartet wurde:
//--- 1. example of placing a Buy Limit pending order string symbol="GBPUSD"; // specify the symbol, at which the order is placed int digits=(int)SymbolInfoInteger(symbol,SYMBOL_DIGITS); // number of decimal places double point=SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_POINT); // point double ask=SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_ASK); // current buy price double price=1000*point; // unnormalized open price price=NormalizeDouble(price,digits); // normalizing open price //--- everything is ready, sending a Buy Limit pending order to the server if(!trade.BuyLimit(0.1,price)) { //--- failure message Print("BuyLimit() method failed. Return code=",trade.ResultRetcode(), ". Code description: ",trade.ResultRetcodeDescription()); } else { Print("BuyLimit() method executed successfully. Return code=",trade.ResultRetcode(), " (",trade.ResultRetcodeDescription(),")"); }
Es kann auch die umfassendere Variante verwendet werden, in der alle Parameter anzugeben sind: Die SL-/TP-Grenze, die Ablaufzeit, die Bezeichnung des Kürzels sowie die Kommentare zu dem jeweiligen Auftrag.
//--- 2. example of placing a Buy Limit pending order with all parameters double volume=0.1; string symbol="GBPUSD"; // specify the symbol, at which the order is placed int digits=(int)SymbolInfoInteger(symbol,SYMBOL_DIGITS); // number of decimal places double point=SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_POINT); // point double ask=SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_ASK); // current buy price double price=1000*point; // unnormalized open price price=NormalizeDouble(price,digits); // normalizing open price int SL_pips=300; // Stop Loss in points int TP_pips=500; // Take Profit in points double SL=price-SL_pips*point; // unnormalized SL value SL=NormalizeDouble(SL,digits); // normalizing Stop Loss double TP=price+TP_pips*point; // unnormalized TP value TP=NormalizeDouble(TP,digits); // normalizing Take Profit datetime expiration=TimeTradeServer()+PeriodSeconds(PERIOD_D1); string comment=StringFormat("Buy Limit %s %G lots at %s, SL=%s TP=%s", symbol,volume, DoubleToString(price,digits), DoubleToString(SL,digits), DoubleToString(TP,digits)); //--- everything is ready, sending a Buy Limit pending order to the server if(!trade.BuyLimit(volume,price,symbol,SL,TP,ORDER_TIME_GTC,expiration,comment)) { //--- failure message Print("BuyLimit() method failed. Return code=",trade.ResultRetcode(), ". Code description: ",trade.ResultRetcodeDescription()); } else { Print("BuyLimit() method executed successfully. Return code=",trade.ResultRetcode(), " (",trade.ResultRetcodeDescription(),")"); }
In der zweiten Variante besteht Ihre Aufgabe darin, die SL- und die TP-Grenze richtig anzugeben. Dabei ist nicht zu vergessen, dass die Take Profit-Grenze bei Käufen höher sein muss als der Eröffnungskurs, die Stop Loss-Grenze dagegen niedriger. Bei Sell Limit-Aufträgen verhält es sich genau andersherum. Sie werden etwaige Fehler bei der Überprüfung Ihres Expert-Systems anhand der Verlaufsdaten schnell erkennen. Die Klasse CTrade gibt in einem solchen Fall automatisch eine Fehlermeldung aus (es sei denn, Sie haben selbst die Funktion LogLevel aufgerufen).
Platzieren einer Stop Order
Zum Platzieren einer Stop Order werden die vergleichbaren Methoden BuyStop() bzw. SellStop() verwendet. Der Eröffnungskurs muss bei einem Buy Stop über dem aktuellen Kurs liegen, während er bei einem Sell Stop niedriger sein muss. Stop Orders kommen in Strategien zum Einsatz, die beim Durchbrechen einer bestimmten Widerstandsgrenze einsteigen, sowie zur Begrenzung etwaiger Verluste. Hier ist eine einfache Variante:
//--- 1. example of placing a Buy Stop pending order string symbol="USDJPY"; // specify the symbol, at which the order is placed int digits=(int)SymbolInfoInteger(symbol,SYMBOL_DIGITS); // number of decimal places double point=SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_POINT); // point double ask=SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_ASK); // current buy price double price=1000*point; // unnormalized open price price=NormalizeDouble(price,digits); // normalizing open price //--- everything is ready, sending a Buy Stop pending order to the server if(!trade.BuyStop(0.1,price)) { //--- failure message Print("BuyStop() method failed. Return code=",trade.ResultRetcode(), ". Code description: ",trade.ResultRetcodeDescription()); } else { Print("BuyStop() method executed successfully. Return code=",trade.ResultRetcode(), " (",trade.ResultRetcodeDescription(),")"); }
Und hier eine ausführlichere, bei der das Maximum der Parameter für eine Pending Buy Stop-Order angegeben werden muss:
//--- 2. example of placing a Buy Stop pending order with all parameters double volume=0.1; string symbol="USDJPY"; // specify the symbol, at which the order is placed int digits=(int)SymbolInfoInteger(symbol,SYMBOL_DIGITS); // number of decimal places double point=SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_POINT); // point double ask=SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_ASK); // current buy price double price=1000*point; // unnormalized open price price=NormalizeDouble(price,digits); // normalizing open price int SL_pips=300; // Stop Loss in points int TP_pips=500; // Take Profit in points double SL=price-SL_pips*point; // unnormalized SL value SL=NormalizeDouble(SL,digits); // normalizing Stop Loss double TP=price+TP_pips*point; // unnormalized TP value TP=NormalizeDouble(TP,digits); // normalizing Take Profit datetime expiration=TimeTradeServer()+PeriodSeconds(PERIOD_D1); string comment=StringFormat("Buy Stop %s %G lots at %s, SL=%s TP=%s", symbol,volume, DoubleToString(price,digits), DoubleToString(SL,digits), DoubleToString(TP,digits)); //--- everything is ready, sending a Buy Stop pending order to the server if(!trade.BuyStop(volume,price,symbol,SL,TP,ORDER_TIME_GTC,expiration,comment)) { //--- failure message Print("BuyStop() method failed. Return code=",trade.ResultRetcode(), ". Code description: ",trade.ResultRetcodeDescription()); } else { Print("BuyStop() method executed successfully. Return code=",trade.ResultRetcode(), " (",trade.ResultRetcodeDescription(),")"); }
Für den Versand eines Sell Stop-Auftrages wird die entsprechende Methode der Klasse CTrade angewendet. Hauptsache, die Kurse werden korrekt angegeben.
Mit Positionen arbeiten
Anstelle der Methoden Buy() und Sell() können auch die Methoden zur Eröffnung einer Position verwendet werden, aber dann müssen weitere Angaben gemacht werden:
//--- number of decimal places int digits=(int)SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_DIGITS); //--- point value double point=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_POINT); //--- receiving a buy price double price=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_ASK); //--- calculate and normalize SL and TP levels double SL=NormalizeDouble(price-1000*point,digits); double TP=NormalizeDouble(price+1000*point,digits); //--- filling comments string comment="Buy "+_Symbol+" 0.1 at "+DoubleToString(price,digits); //--- everything is ready, trying to open a buy position if(!trade.PositionOpen(_Symbol,ORDER_TYPE_BUY,0.1,price,SL,TP,comment)) { //--- failure message Print("PositionOpen() method failed. Return code=",trade.ResultRetcode(), ". Code description: ",trade.ResultRetcodeDescription()); } else { Print("PositionOpen() method executed successfully. Return code=",trade.ResultRetcode(), " (",trade.ResultRetcodeDescription(),")"); }
Zum Schließen einer Position reicht die Angabe der Bezeichnung des Kürzels, den Rest erledigt die Klasse CTrade selbst.
//--- closing a position at the current symbol if(!trade.PositionClose(_Symbol)) { //--- failure message Print("PositionClose() method failed. Return code=",trade.ResultRetcode(), ". Code description: ",trade.ResultRetcodeDescription()); } else { Print("PositionClose() method executed successfully. Return code=",trade.ResultRetcode(), " (",trade.ResultRetcodeDescription(),")"); }
Zur Änderung einer eröffneten Position stehen lediglich die Stop Loss- und die Take Profit-Grenze zur Verfügung. Das geschieht mithilfe der Methode PositionModify().
//--- number of decimal places int digits=(int)SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_DIGITS); //--- point value double point=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_POINT); //--- receiving the current Bid price double price=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_BID); //--- calculate and normalize SL and TP levels double SL=NormalizeDouble(price-1000*point,digits); double TP=NormalizeDouble(price+1000*point,digits); //--- everything is ready, trying to modify the buy position if(!trade.PositionModify(_Symbol,SL,TP)) { //--- failure message Print("Метод PositionModify() method failed. Return code=",trade.ResultRetcode(), ". Code description: ",trade.ResultRetcodeDescription()); } else { Print("PositionModify() method executed successfully. Return code=",trade.ResultRetcode(), " (",trade.ResultRetcodeDescription(),")"); }
Änderung oder Löschung eines Auftrags
Für die Änderung der Parameter einer Pending Order ist in der Klasse CTrade die Methode OrderModify() vorgesehen, an die alle erforderlichen Parameter zu übertragen sind.
//--- this is a sample order ticket, it should be received ulong ticket=1234556; //--- this is a sample symbol, it should be received string symbol="EURUSD"; //--- number of decimal places int digits=(int)SymbolInfoInteger(symbol,SYMBOL_DIGITS); //--- point value double point=SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_POINT); //--- receiving a buy price double price=SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_ASK); //--- calculate and normalize SL and TP levels //--- they should be calculated based on the order type double SL=NormalizeDouble(price-1000*point,digits); double TP=NormalizeDouble(price+1000*point,digits); //--- setting one day as a lifetime datetime expiration=TimeTradeServer()+PeriodSeconds(PERIOD_D1); //--- everything is ready, trying to modify the order if(!trade.OrderModify(ticket,price,SL,TP,ORDER_TIME_GTC,expiration)) { //--- failure message Print("OrderModify() method failed. Return code=",trade.ResultRetcode(), ". Code description: ",trade.ResultRetcodeDescription()); } else { Print("OrderModify() method executed successfully. Return code=",trade.ResultRetcode(), " (",trade.ResultRetcodeDescription(),")"); }
Sie benötigen den Auftragszettel (das Ticket) des zu ändernden Auftrags. Je nach Art des Auftrags müssen die richtigen Stop Loss- und Take Profit-Grenzen angegeben. Außerdem muss auch der neue Eröffnungskurs im richtigen Verhältnis zum aktuellen Kurs sein.
Zum Löschen einer Pending Order reicht es aus, seinen Auftragszettel zu kennen:
//--- this is a sample order ticket, it should be received ulong ticket=1234556; //--- everyrging is ready, trying to modify a buy position if(!trade.OrderDelete(ticket)) { //--- failure message Print("OrderDelete() method failed. Return code=",trade.ResultRetcode(), ". Code description: ",trade.ResultRetcodeDescription()); } else { Print("OrderDelete() method executed successfully. Return code=",trade.ResultRetcode(), " (",trade.ResultRetcodeDescription(),")"); }
In der Klasse gibt es auch die universelle Methode OrderOpen(), mit der Pending Orders aller Art platziert werden können. Anders als bei den spezialisierten Methoden BuyLimit, BuyStop, SellLimit und SellStop sind hier mehr Pflichtparameter anzugeben. Vielleicht finden Sie sie ja besser.
Was ist noch zu klären?
So, damit können wir zwei der drei Fragen schon einmal beantworten. Sie haben das Finanzinstrument selbst ausgesucht, an dem Ihre Strategie arbeiten soll, in diesem Beitrag haben wir gezeigt, wie einfach es ist, in einem automatischen Handelssystem Kauf- und Verkaufsoperationen sowie die Verarbeitung von Pending Orders zu programmieren. In dem Abschnitt „Handelsklassen“ befinden sich jedoch noch einige hilfreiche und angenehme Hilfen für MQL5-Entwickler:
- COrderInfo für die Arbeit mit Aufträgen (Orders);
- CHistoryOrderInfo für die Arbeit mit ausgeführten Aufträgen aus dem Handelsverlauf;
- CPositionInfo für die Arbeit mit Positionen;
- CDealInfo für die Arbeit mit Abschlüssen;
- CTerminalInfo zum Abruf von Informationen über die Anwendung (Terminal) (es lohnt sich!).
Dank dieser Klassen können Sie sich ausschließlich auf die Handelsseite Ihrer Strategie konzentrieren und alle technischen Fragen auf ein Minimum reduzieren. Außerdem kann die Klasse CTrade zur Abwägung von Handelsanfragen benutzt werden. Mit der Zeit werden Sie imstande sein, auf ihrer Grundlage eigene Handelsklassen zu erstellen, in denen Sie Logik umsetzen, die Sie zur Verarbeitung der Ausführungsergebnisse von Handelsanfragen benötigen.
Bleibt die letzte Frage, wie empfängt man Handelssignale, und wie programmiert man das in MQL5. Der Großteil der Neueinsteiger in den algorithmengestützten Handel beginnt mit dem Studium einfacher klassischer Handelssysteme, etwa den Signalen an den Schnittpunkten gleitender Durchschnittswerte. Dazu muss man lernen, mit technischen Indikatoren zu arbeiten, wie man sie in einem automatischen Handelssystem anlegt und nutzt.
Wir empfehlen die Lektüre der Beiträge der Bereiche Indikatoren und Beispiele -> Indikatoren in chronologischer Reihenfolge. So gelangen Sie nach und nach von den einfachen zu den komplexeren. Um sich schnell eine Vorstellung von der Arbeit mit technischen Indikatoren zu verschaffen, lesen Sie MQL5 für Neueinsteiger: Leitfaden zur Verwendung technischer Indikatoren in Expert Advisors.
Komplizierte Dinge einfach machen
Bei allem Neuen erweisen sich die ersten Schwierigkeiten nach kurzer Zeit als die einfachsten Sachen, mit denen man zu tun hat. Die hier vorgestellten Verfahren zur Entwicklung automatischer Handelssysteme in MQL5 richten sich in erster Linie an Neueinsteiger, aber auch erfahrenere Entwickler finden hier möglicherweise etwas Neues und Nützliches.
MQL5 bietet nicht nur unbegrenzte Möglichkeiten für den algorithmengestützten Handel sondern ermöglicht jedem, sie auf höchst einfache und schnelle Weise umzusetzen. Benutzen Sie die Handelsklassen aus der Standardbibliothek, um Zeit für Wichtigeres zu sparen, zum Beispiel, um die Antwort auf die ewige Frage aller Händler zu suchen: Was ist ein Trend, und wie findet man ihn in Echtzeit?
Glauben Sie mir, es ist wesentlich einfacher, in MQL5 ein automatisches Handelssystem zu entwickeln, als eine Fremdsprache zu lernen oder dem Trend zu folgen!
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalartikel: https://www.mql5.com/ru/articles/481
Warnung: Alle Rechte sind von MetaQuotes Ltd. vorbehalten. Kopieren oder Vervielfältigen untersagt.
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Guten Tag an alle!
Ich fahre fort, die Programmiersprache MQL5 zu studieren. Auf der Suche nach Informationen, die für mich nützlich sind, habe ich fast die gesamte Website durchsucht. Die meisten Informationen, die ich auf der Website gefunden habe, sind für Leute gedacht, die bereits ein Grundverständnis für die Programmierung haben.
Und hier! Ich habe einen weiteren GROSSARTIGEN Artikel gefunden, der mir geholfen hat, viele Dinge zu verstehen und meinen EA zu verfeinern! Es ist schade, dass der Autor diese Artikelserie nicht fortgesetzt hat und sich nur auf 2012 beschränkt hat. Aber nichtsdestotrotz drücke ich diesem Mann meinen GROSSEN Respekt aus und sage ihm im Namen aller Anfänger ein GROSSES DANKESCHÖN!
Mit Respekt, Vladimir.
Hallo, Vielen Dank für diesen sehr hilfreichen Beitrag und bitte helfen Sie mir, dieses Problem zu lösen. Ich bin neu im MT5 und lerne gerade, EAs zu erstellen, also habe ich den Beispielcode kopiert, um Ctrade.Buy auszuführen, aber der Backtest ist fehlgeschlagen. Hier sind weitere Informationen:
1) Konto: Es ist ein Live-Konto mit der Basiswährung NZD
2) MetaEditor-Einstellungen für den Backtest:
3) Code: Kopiert von https://www.mql5.com/de/articles/481:
//+------------------------------------------------------------------+
//| demo.mq5 |
//| Copyright 2017, MetaQuotes Software Corp. |
//| https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2017, MetaQuotes Software Corp."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
#include<Trade\Trade.mqh>
//--- object for performing trade operations
CTrade trade;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//--- set MagicNumber for your orders identification
int MagicNumber=123456;
trade.SetExpertMagicNumber(MagicNumber);
//--- set available slippage in points when buying/selling
int deviation=10;
trade.SetDeviationInPoints(deviation);
//--- order execution mode
trade.SetTypeFilling(ORDER_FILLING_RETURN);
//--- logging mode: it would be better not to declare this method at all, the class will set the best mode on its own
trade.LogLevel(1);
//--- what function is to be used for trading: true - OrderSendAsync(), false - OrderSend()
trade.SetAsyncMode(true);
//---
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
{
//---
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
{
BuySample1();
}
//--- Buy sample
//+------------------------------------------------------------------+
//| Buying a specified volume at the current symbol |
//+------------------------------------------------------------------+
void BuySample1()
{
//--- 1. example of buying at the current symbol
if(!trade.Buy(0.1))
{
//--- failure message
Print("Buy() method failed. Return code=",trade.ResultRetcode(),
". Code description: ",trade.ResultRetcodeDescription());
}
else
{
Print("Buy() method executed successfully. Return code=",trade.ResultRetcode(),
" (",trade.ResultRetcodeDescription(),")");
}
//---
}
4) Fehlerprotokoll (Bitte beachten Sie, dass ich nur auf EUR/USD teste):
GJ 0 19:36:44.410 127.0.0.1 Anmeldung (Build 1730)
HH 0 19:36:44.420 Netzwerk 38520 Bytes Kontoinformationen geladen
JO 0 19:36:44.420 Netzwerk 1482 Bytes Testerparameter geladen
QE 0 19:36:44.420 Netzwerk 188 Bytes Eingabeparameter geladen
FR 0 19:36:44.421 Netzwerk 443 Bytes der Symbolliste geladen
IF 0 19:36:44.421 Tester-Experten-Datei hinzugefügt: Experts\demo.ex5. 46684 Bytes geladen
QH 0 19:36:44.433 Tester Ersteinlage 10000.00 NZD, Hebelwirkung 1:100
JN 0 19:36:44.437 Tester erfolgreich initialisiert
ES 0 19:36:44.437 Netzwerk 46 Kb Gesamtinitialisierungsdaten empfangen
PP 0 19:36:44.437 Testgerät Intel Core i7-4510U @ 2.00GHz, 8103 MB
RJ 0 19:36:44.799 Symbole EURUSD: zu synchronisierendes Symbol
HR 0 19:36:44.800 Symbole EURUSD: Symbol synchronisiert, 3624 Bytes an Symbolinformationen erhalten
NJ 0 19:36:44.800 Verlauf EURUSD: Verlaufssynchronisation gestartet
GO 0 19:36:44.856 Historie EURUSD: Laden von 27 Bytes Historiendaten zur Synchronisation in 0:00:00.000
RQ 0 19:36:44.856 Historie EURUSD: Historie synchronisiert von 2012.01.01 bis 2017.11.15
EF 0 19:36:44.993 Historie EURUSD,Daily: Historien-Cache für 1010 Balken zugewiesen und enthält 312 Balken von 2014.01.01 00:00 bis 2014.12.31 00:00
ND 0 19:36:44.993 Historie EURUSD,Täglich: Historie beginnt ab 2014.01.01 00:00
OL 0 19:36:44.996 Tester EURUSD,Daily (HalifaxPlus-Live): jeder Tick wird erzeugt
GN 0 19:36:44.996 Tester EURUSD,Daily: Test von Experts\demo.ex5 von 2015.01.01 00:00 bis 2017.11.15 00:00 gestartet
CK 0 19:36:56.288 Symbole NZDUSD: zu synchronisierendes Symbol
IS 0 19:36:56.288 Symbole NZDUSD: Symbol synchronisiert, 3624 Bytes Symbolinformationen erhalten
JL 0 19:36:56.288 Verlauf NZDUSD: Verlaufssynchronisation gestartet
HJ 0 19:36:56.575 Historie NZDUSD: 14 Kb Historiendaten zum Synchronisieren geladen in 0:00:00.078
LS 0 19:36:56.575 Historie NZDUSD: Historie synchronisiert von 2013.01.01 bis 2017.11.15
CO 0 19:36:56.579 Symbole EURNZD: zu synchronisierendes Symbol
OJ 0 19:36:56.580 Symbols EURNZD: Symbol synchronisiert, 3624 Bytes an Symbolinformationen erhalten
DL 0 19:36:56.580 Verlauf EURNZD: Verlaufssynchronisation gestartet
MK 0 19:36:56.656 Historie EURNZD: Laden von 27 Bytes Historiendaten zur Synchronisation in 0:00:00.000
OD 0 19:36:56.656 Geschichte EURNZD: Geschichte von 2013.01.01 bis 2017.11.15 synchronisiert
IN 0 19:36:56.665 Handel 2015.01.02 03:00:00 Marktkauf 0.10 EURUSD (1.20538 / 1.20549 / 1.20538)
PE 0 19:36:56.665 Handel 2015.01.02 03:00:00 Geschäft #2 Kauf 0.10 EURUSD zu 1.20549 durchgeführt(basierend auf Auftrag #2)
FH 0 19:36:56.666 Trade 2015.01.02 03:00:00 deal ausgeführt [#2 buy 0.10 EURUSD at 1.20549]
OG 0 19:36:56.666 Trade 2015.01.02 03:00:00 Auftrag ausgeführt buy 0.10 at 1.20549 [#2 buy 0.10 EURUSD at 1.20549]
FO 0 19:36:56.670 demo (EURUSD,D1) 2015.01.02 03:00:00 Buy() Methode erfolgreich ausgeführt. Return code=10009 (ausgeführt bei 1.20549)
NM 2 19:37:15.823 Verlauf NZDUSD 2016.09.21 23:01:00: beschädigter Verlauf entdeckt (s:-73370, o:73433, h:+48, l:-123, c:-117 -- tv:63, rv:11250111)
JF 2 19:37:15.823 Verlauf NZDUSD 2016.09.21, fehlerhafter Container gefunden, muss neu synchronisiert werden
LQ 2 19:37:16.106 Tester Historie Fehler 9 in undefinierter Funktion
OH 2 19:37:16.106 Tester stoppt bei 0% des Testintervalls mit Fehler '20 NZDUSD'
Bitte sagen Sie mir, was falsch ist und wie ich das Problem beheben kann?
Hallo, Vielen Dank für diesen sehr hilfreichen Beitrag und bitte helfen Sie mir, dieses Problem zu lösen. Ich bin neu im MT5 und lerne gerade, EAs zu erstellen, also habe ich den Beispielcode kopiert, um Ctrade.Buy auszuführen, aber der Backtest ist fehlgeschlagen. Hier sind weitere Informationen:
1) Konto: Es ist ein Live-Konto mit der Basiswährung NZD
2) MetaEditor-Einstellungen für den Backtest:
3) Code: Kopiert von https://www.mql5.com/de/articles/481:
//+------------------------------------------------------------------+
//| demo.mq5 |
//| Copyright 2017, MetaQuotes Software Corp. |
//| https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2017, MetaQuotes Software Corp."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
#include<Trade\Trade.mqh>
//--- object for performing trade operations
CTrade trade;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//--- set MagicNumber for your orders identification
int MagicNumber=123456;
trade.SetExpertMagicNumber(MagicNumber);
//--- set available slippage in points when buying/selling
int deviation=10;
trade.SetDeviationInPoints(deviation);
//--- order execution mode
trade.SetTypeFilling(ORDER_FILLING_RETURN);
//--- logging mode: it would be better not to declare this method at all, the class will set the best mode on its own
trade.LogLevel(1);
//--- what function is to be used for trading: true - OrderSendAsync(), false - OrderSend()
trade.SetAsyncMode(true);
//---
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
{
//---
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
{
BuySample1();
}
//--- Buy sample
//+------------------------------------------------------------------+
//| Buying a specified volume at the current symbol |
//+------------------------------------------------------------------+
void BuySample1()
{
//--- 1. example of buying at the current symbol
if(!trade.Buy(0.1))
{
//--- failure message
Print("Buy() method failed. Return code=",trade.ResultRetcode(),
". Code description: ",trade.ResultRetcodeDescription());
}
else
{
Print("Buy() method executed successfully. Return code=",trade.ResultRetcode(),
" (",trade.ResultRetcodeDescription(),")");
}
//---
}
4) Fehlerprotokoll (Bitte beachten Sie, dass ich nur auf EUR/USD teste):
GJ 0 19:36:44.410 127.0.0.1 Anmeldung (Build 1730)
HH 0 19:36:44.420 Netzwerk 38520 Bytes Kontoinformationen geladen
JO 0 19:36:44.420 Netzwerk 1482 Bytes Testerparameter geladen
QE 0 19:36:44.420 Netzwerk 188 Bytes Eingabeparameter geladen
FR 0 19:36:44.421 Netzwerk 443 Bytes der Symbolliste geladen
IF 0 19:36:44.421 Tester-Experten-Datei hinzugefügt: Experts\demo.ex5. 46684 Bytes geladen
QH 0 19:36:44.433 Tester Ersteinzahlung 10000.00 NZD, Hebelwirkung 1:100
JN 0 19:36:44.437 Tester erfolgreich initialisiert
ES 0 19:36:44.437 Netzwerk 46 Kb Gesamtinitialisierungsdaten empfangen
PP 0 19:36:44.437 Testgerät Intel Core i7-4510U @ 2.00GHz, 8103 MB
RJ 0 19:36:44.799 Symbole EURUSD: zu synchronisierendes Symbol
HR 0 19:36:44.800 Symbole EURUSD: Symbol synchronisiert, 3624 Bytes an Symbolinformationen erhalten
NJ 0 19:36:44.800 Verlauf EURUSD: Verlaufssynchronisation gestartet
GO 0 19:36:44.856 Historie EURUSD: Laden von 27 Bytes Historiendaten zur Synchronisation in 0:00:00.000
RQ 0 19:36:44.856 Historie EURUSD: Historie synchronisiert von 2012.01.01 bis 2017.11.15
EF 0 19:36:44.993 Historie EURUSD,Daily: Historien-Cache für 1010 Balken zugewiesen und enthält 312 Balken von 2014.01.01 00:00 bis 2014.12.31 00:00
ND 0 19:36:44.993 Historie EURUSD,Täglich: Historie beginnt ab 2014.01.01 00:00
OL 0 19:36:44.996 Tester EURUSD,Daily (HalifaxPlus-Live): jeder Tick wird erzeugt
GN 0 19:36:44.996 Tester EURUSD,Daily: Test von Experts\demo.ex5 von 2015.01.01 00:00 bis 2017.11.15 00:00 gestartet
CK 0 19:36:56.288 Symbole NZDUSD: zu synchronisierendes Symbol
IS 0 19:36:56.288 Symbole NZDUSD: Symbol synchronisiert, 3624 Bytes Symbolinformationen erhalten
JL 0 19:36:56.288 Verlauf NZDUSD: Verlaufssynchronisation gestartet
HJ 0 19:36:56.575 Historie NZDUSD: 14 Kb Historiendaten zum Synchronisieren geladen in 0:00:00.078
LS 0 19:36:56.575 Historie NZDUSD: Historie synchronisiert von 2013.01.01 bis 2017.11.15
CO 0 19:36:56.579 Symbole EURNZD: zu synchronisierendes Symbol
OJ 0 19:36:56.580 Symbols EURNZD: Symbol synchronisiert, 3624 Bytes an Symbolinformationen erhalten
DL 0 19:36:56.580 Verlauf EURNZD: Verlaufssynchronisation gestartet
MK 0 19:36:56.656 Historie EURNZD: Laden von 27 Bytes Historiendaten zur Synchronisation in 0:00:00.000
OD 0 19:36:56.656 Geschichte EURNZD: Geschichte von 2013.01.01 bis 2017.11.15 synchronisiert
IN 0 19:36:56.665 Handel 2015.01.02 03:00:00 Marktkauf 0.10 EURUSD (1.20538 / 1.20549 / 1.20538)
PE 0 19:36:56.665 Handel 2015.01.02 03:00:00 Geschäft #2 Kauf 0.10 EURUSD zu 1.20549 durchgeführt(basierend auf Auftrag #2)
FH 0 19:36:56.666 Trade 2015.01.02 03:00:00 deal ausgeführt [#2 buy 0.10 EURUSD at 1.20549]
OG 0 19:36:56.666 Trade 2015.01.02 03:00:00 Auftrag ausgeführt buy 0.10 at 1.20549 [#2 buy 0.10 EURUSD at 1.20549]
FO 0 19:36:56.670 demo (EURUSD,D1) 2015.01.02 03:00:00 Buy() Methode erfolgreich ausgeführt. Return code=10009 (ausgeführt bei 1.20549)
NM 2 19:37:15.823 Verlauf NZDUSD 2016.09.21 23:01:00: beschädigter Verlauf entdeckt (s:-73370, o:73433, h:+48, l:-123, c:-117 -- tv:63, rv:11250111)
JF 2 19:37:15.823 Verlauf NZDUSD 2016.09.21, fehlerhafter Container gefunden, muss neu synchronisiert werden
LQ 2 19:37:16.106 Tester Historie Fehler 9 in undefinierter Funktion
OH 2 19:37:16.106 Tester stoppt bei 0% des Testintervalls mit Fehler '20 NZDUSD'
Bitte sagen Sie mir, was falsch ist und wie ich das Problem beheben kann?
In dem Artikel bei der Eröffnung Limit und Stop-Aufträge überall
Ich frage mich, ob diejenigen, die schreiben, dass der Artikel half ihnen den Code aus dem Artikel einfügen?