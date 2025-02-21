Moedas / GDYN
GDYN: Grid Dynamics Holdings Inc - Class A
7.63 USD 0.05 (0.66%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do GDYN para hoje mudou para 0.66%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 7.61 e o mais alto foi 7.73.
Veja a dinâmica do par de moedas Grid Dynamics Holdings Inc - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
GDYN Notícias
Faixa diária
7.61 7.73
Faixa anual
7.37 25.50
- Fechamento anterior
- 7.58
- Open
- 7.68
- Bid
- 7.63
- Ask
- 7.93
- Low
- 7.61
- High
- 7.73
- Volume
- 331
- Mudança diária
- 0.66%
- Mudança mensal
- -6.84%
- Mudança de 6 meses
- -51.25%
- Mudança anual
- -44.87%
