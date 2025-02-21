Dövizler / GDYN
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
GDYN: Grid Dynamics Holdings Inc - Class A
7.53 USD 0.24 (3.09%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
GDYN fiyatı bugün -3.09% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 7.51 ve Yüksek fiyatı olarak 8.08 aralığında işlem gördü.
Grid Dynamics Holdings Inc - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GDYN haberleri
- Grid Dynamics launches Temporal Agentic AI Platform for enterprise
- Do Options Traders Know Something About GDYN Stock We Don't?
- Baron Small Cap Fund Q2 2025 Shareholder Letter
- Grid Dynamics: Banking, AI And $325M In Cash Could Double The Stock (NASDAQ:GDYN)
- Grid Dynamics (GDYN) Q2 Revenue Up 22%
- Amazon, UnitedHealth among Friday’s market cap stock movers
- Earnings call transcript: Grid Dynamics beats Q2 2025 expectations
- Grid Dynamics (GDYN) Matches Q2 Earnings Estimates
- Grid Dynamics Q2 2025 slides: revenue grows 21.7% YoY amid AI expansion
- Vertiv Holdings Co. (VRT) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Top 3 Tech Stocks That Are Preparing To Pump In July
- Grid Dynamics to Unveil Robotic Inspection Solution at Automatica 2025
- Grid Dynamics launches warehouse optimization solution using NVIDIA tech
- Grid dynamics COO Yury Gryzlov sells $24,000 in stock
- Grid Dynamics (GDYN) Stock Shows Promise, But Clients May Become Cautious Again
- UnitedHealth, Block slip premarket; Celsius, Grid Dynamics rise
Günlük aralık
7.51 8.08
Yıllık aralık
7.37 25.50
- Önceki kapanış
- 7.77
- Açılış
- 7.83
- Satış
- 7.53
- Alış
- 7.83
- Düşük
- 7.51
- Yüksek
- 8.08
- Hacim
- 4.991 K
- Günlük değişim
- -3.09%
- Aylık değişim
- -8.06%
- 6 aylık değişim
- -51.88%
- Yıllık değişim
- -45.59%
21 Eylül, Pazar