통화 / GDYN
GDYN: Grid Dynamics Holdings Inc - Class A
7.53 USD 0.24 (3.09%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
GDYN 환율이 오늘 -3.09%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 7.51이고 고가는 8.08이었습니다.
Grid Dynamics Holdings Inc - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GDYN News
일일 변동 비율
7.51 8.08
년간 변동
7.37 25.50
- 이전 종가
- 7.77
- 시가
- 7.83
- Bid
- 7.53
- Ask
- 7.83
- 저가
- 7.51
- 고가
- 8.08
- 볼륨
- 4.991 K
- 일일 변동
- -3.09%
- 월 변동
- -8.06%
- 6개월 변동
- -51.88%
- 년간 변동율
- -45.59%
20 9월, 토요일