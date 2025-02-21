QuotazioniSezioni
Valute / GDYN
GDYN: Grid Dynamics Holdings Inc - Class A

7.53 USD 0.24 (3.09%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio GDYN ha avuto una variazione del -3.09% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 7.51 e ad un massimo di 8.08.

Segui le dinamiche di Grid Dynamics Holdings Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
7.51 8.08
Intervallo Annuale
7.37 25.50
Chiusura Precedente
7.77
Apertura
7.83
Bid
7.53
Ask
7.83
Minimo
7.51
Massimo
8.08
Volume
4.991 K
Variazione giornaliera
-3.09%
Variazione Mensile
-8.06%
Variazione Semestrale
-51.88%
Variazione Annuale
-45.59%
20 settembre, sabato