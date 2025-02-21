Valute / GDYN
GDYN: Grid Dynamics Holdings Inc - Class A
7.53 USD 0.24 (3.09%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio GDYN ha avuto una variazione del -3.09% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 7.51 e ad un massimo di 8.08.
Segui le dinamiche di Grid Dynamics Holdings Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
GDYN News
- Grid Dynamics launches Temporal Agentic AI Platform for enterprise
- Do Options Traders Know Something About GDYN Stock We Don't?
- Baron Small Cap Fund Q2 2025 Shareholder Letter
- Grid Dynamics: Banking, AI And $325M In Cash Could Double The Stock (NASDAQ:GDYN)
- Grid Dynamics (GDYN) Q2 Revenue Up 22%
- Amazon, UnitedHealth among Friday’s market cap stock movers
- Earnings call transcript: Grid Dynamics beats Q2 2025 expectations
- Grid Dynamics (GDYN) Matches Q2 Earnings Estimates
- Grid Dynamics Q2 2025 slides: revenue grows 21.7% YoY amid AI expansion
- Vertiv Holdings Co. (VRT) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Top 3 Tech Stocks That Are Preparing To Pump In July
- Grid Dynamics to Unveil Robotic Inspection Solution at Automatica 2025
- Grid Dynamics launches warehouse optimization solution using NVIDIA tech
- Grid dynamics COO Yury Gryzlov sells $24,000 in stock
- Grid Dynamics (GDYN) Stock Shows Promise, But Clients May Become Cautious Again
- UnitedHealth, Block slip premarket; Celsius, Grid Dynamics rise
Intervallo Giornaliero
7.51 8.08
Intervallo Annuale
7.37 25.50
- Chiusura Precedente
- 7.77
- Apertura
- 7.83
- Bid
- 7.53
- Ask
- 7.83
- Minimo
- 7.51
- Massimo
- 8.08
- Volume
- 4.991 K
- Variazione giornaliera
- -3.09%
- Variazione Mensile
- -8.06%
- Variazione Semestrale
- -51.88%
- Variazione Annuale
- -45.59%
20 settembre, sabato