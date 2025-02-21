Divisas / GDYN
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
GDYN: Grid Dynamics Holdings Inc - Class A
7.58 USD 0.03 (0.39%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de GDYN de hoy ha cambiado un -0.39%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 7.48, mientras que el máximo ha alcanzado 7.81.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Grid Dynamics Holdings Inc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GDYN News
- Grid Dynamics launches Temporal Agentic AI Platform for enterprise
- Do Options Traders Know Something About GDYN Stock We Don't?
- Baron Small Cap Fund Q2 2025 Shareholder Letter
- Grid Dynamics: Banking, AI And $325M In Cash Could Double The Stock (NASDAQ:GDYN)
- Grid Dynamics (GDYN) Q2 Revenue Up 22%
- Amazon, UnitedHealth among Friday’s market cap stock movers
- Earnings call transcript: Grid Dynamics beats Q2 2025 expectations
- Grid Dynamics (GDYN) Matches Q2 Earnings Estimates
- Grid Dynamics Q2 2025 slides: revenue grows 21.7% YoY amid AI expansion
- Vertiv Holdings Co. (VRT) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Top 3 Tech Stocks That Are Preparing To Pump In July
- Grid Dynamics to Unveil Robotic Inspection Solution at Automatica 2025
- Grid Dynamics launches warehouse optimization solution using NVIDIA tech
- Grid dynamics COO Yury Gryzlov sells $24,000 in stock
- Grid Dynamics (GDYN) Stock Shows Promise, But Clients May Become Cautious Again
- UnitedHealth, Block slip premarket; Celsius, Grid Dynamics rise
Rango diario
7.48 7.81
Rango anual
7.37 25.50
- Cierres anteriores
- 7.61
- Open
- 7.59
- Bid
- 7.58
- Ask
- 7.88
- Low
- 7.48
- High
- 7.81
- Volumen
- 1.862 K
- Cambio diario
- -0.39%
- Cambio mensual
- -7.45%
- Cambio a 6 meses
- -51.57%
- Cambio anual
- -45.23%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B