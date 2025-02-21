Валюты / GDYN
GDYN: Grid Dynamics Holdings Inc - Class A
7.61 USD 0.05 (0.66%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GDYN за сегодня изменился на 0.66%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.47, а максимальная — 7.66.
Следите за динамикой Grid Dynamics Holdings Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости GDYN
Дневной диапазон
7.47 7.66
Годовой диапазон
7.37 25.50
- Предыдущее закрытие
- 7.56
- Open
- 7.59
- Bid
- 7.61
- Ask
- 7.91
- Low
- 7.47
- High
- 7.66
- Объем
- 1.922 K
- Дневное изменение
- 0.66%
- Месячное изменение
- -7.08%
- 6-месячное изменение
- -51.37%
- Годовое изменение
- -45.01%
