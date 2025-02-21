КотировкиРазделы
Валюты / GDYN
Назад в Рынок акций США

GDYN: Grid Dynamics Holdings Inc - Class A

7.61 USD 0.05 (0.66%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс GDYN за сегодня изменился на 0.66%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.47, а максимальная — 7.66.

Следите за динамикой Grid Dynamics Holdings Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости GDYN

Дневной диапазон
7.47 7.66
Годовой диапазон
7.37 25.50
Предыдущее закрытие
7.56
Open
7.59
Bid
7.61
Ask
7.91
Low
7.47
High
7.66
Объем
1.922 K
Дневное изменение
0.66%
Месячное изменение
-7.08%
6-месячное изменение
-51.37%
Годовое изменение
-45.01%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.