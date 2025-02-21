货币 / GDYN
GDYN: Grid Dynamics Holdings Inc - Class A
7.62 USD 0.01 (0.13%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日GDYN汇率已更改0.13%。当日，交易品种以低点7.59和高点7.80进行交易。
关注Grid Dynamics Holdings Inc - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GDYN新闻
- Grid Dynamics launches Temporal Agentic AI Platform for enterprise
- Do Options Traders Know Something About GDYN Stock We Don't?
- Baron Small Cap Fund Q2 2025 Shareholder Letter
- Grid Dynamics: Banking, AI And $325M In Cash Could Double The Stock (NASDAQ:GDYN)
- Grid Dynamics (GDYN) Q2 Revenue Up 22%
- Amazon, UnitedHealth among Friday’s market cap stock movers
- Earnings call transcript: Grid Dynamics beats Q2 2025 expectations
- Grid Dynamics (GDYN) Matches Q2 Earnings Estimates
- Grid Dynamics Q2 2025 slides: revenue grows 21.7% YoY amid AI expansion
- Vertiv Holdings Co. (VRT) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Top 3 Tech Stocks That Are Preparing To Pump In July
- Grid Dynamics to Unveil Robotic Inspection Solution at Automatica 2025
- Grid Dynamics launches warehouse optimization solution using NVIDIA tech
- Grid dynamics COO Yury Gryzlov sells $24,000 in stock
- Grid Dynamics (GDYN) Stock Shows Promise, But Clients May Become Cautious Again
- UnitedHealth, Block slip premarket; Celsius, Grid Dynamics rise
日范围
7.59 7.80
年范围
7.37 25.50
- 前一天收盘价
- 7.61
- 开盘价
- 7.59
- 卖价
- 7.62
- 买价
- 7.92
- 最低价
- 7.59
- 最高价
- 7.80
- 交易量
- 637
- 日变化
- 0.13%
- 月变化
- -6.96%
- 6个月变化
- -51.31%
- 年变化
- -44.94%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值