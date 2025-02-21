KurseKategorien
GDYN: Grid Dynamics Holdings Inc - Class A

7.97 USD 0.20 (2.57%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von GDYN hat sich für heute um 2.57% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.68 bis zu einem Hoch von 8.05 gehandelt.

Verfolgen Sie die Grid Dynamics Holdings Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
7.68 8.05
Jahresspanne
7.37 25.50
Vorheriger Schlusskurs
7.77
Eröffnung
7.83
Bid
7.97
Ask
8.27
Tief
7.68
Hoch
8.05
Volumen
814
Tagesänderung
2.57%
Monatsänderung
-2.69%
6-Monatsänderung
-49.07%
Jahresänderung
-42.41%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
