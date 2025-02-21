Währungen / GDYN
GDYN: Grid Dynamics Holdings Inc - Class A
7.97 USD 0.20 (2.57%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GDYN hat sich für heute um 2.57% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.68 bis zu einem Hoch von 8.05 gehandelt.
Verfolgen Sie die Grid Dynamics Holdings Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
7.68 8.05
Jahresspanne
7.37 25.50
- Vorheriger Schlusskurs
- 7.77
- Eröffnung
- 7.83
- Bid
- 7.97
- Ask
- 8.27
- Tief
- 7.68
- Hoch
- 8.05
- Volumen
- 814
- Tagesänderung
- 2.57%
- Monatsänderung
- -2.69%
- 6-Monatsänderung
- -49.07%
- Jahresänderung
- -42.41%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K