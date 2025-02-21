通貨 / GDYN
GDYN: Grid Dynamics Holdings Inc - Class A
7.77 USD 0.19 (2.51%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
GDYNの今日の為替レートは、2.51%変化しました。日中、通貨は1あたり7.61の安値と7.79の高値で取引されました。
Grid Dynamics Holdings Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
GDYN News
1日のレンジ
7.61 7.79
1年のレンジ
7.37 25.50
- 以前の終値
- 7.58
- 始値
- 7.68
- 買値
- 7.77
- 買値
- 8.07
- 安値
- 7.61
- 高値
- 7.79
- 出来高
- 1.983 K
- 1日の変化
- 2.51%
- 1ヶ月の変化
- -5.13%
- 6ヶ月の変化
- -50.35%
- 1年の変化
- -43.86%
