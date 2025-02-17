Moedas / CCRD
CCRD: CoreCard Corporation
27.53 USD 0.72 (2.69%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CCRD para hoje mudou para 2.69%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 26.75 e o mais alto foi 27.74.
Veja a dinâmica do par de moedas CoreCard Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
CCRD Notícias
Faixa diária
26.75 27.74
Faixa anual
12.12 31.99
- Fechamento anterior
- 26.81
- Open
- 26.77
- Bid
- 27.53
- Ask
- 27.83
- Low
- 26.75
- High
- 27.74
- Volume
- 84
- Mudança diária
- 2.69%
- Mudança mensal
- 0.29%
- Mudança de 6 meses
- 51.10%
- Mudança anual
- 88.43%
