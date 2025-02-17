Währungen / CCRD
CCRD: CoreCard Corporation
27.58 USD 0.77 (2.87%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CCRD hat sich für heute um 2.87% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 26.75 bis zu einem Hoch von 27.74 gehandelt.
Verfolgen Sie die CoreCard Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
26.75 27.74
Jahresspanne
12.12 31.99
- Vorheriger Schlusskurs
- 26.81
- Eröffnung
- 26.77
- Bid
- 27.58
- Ask
- 27.88
- Tief
- 26.75
- Hoch
- 27.74
- Volumen
- 105
- Tagesänderung
- 2.87%
- Monatsänderung
- 0.47%
- 6-Monatsänderung
- 51.37%
- Jahresänderung
- 88.77%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K