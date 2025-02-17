KurseKategorien
CCRD: CoreCard Corporation

27.58 USD 0.77 (2.87%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CCRD hat sich für heute um 2.87% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 26.75 bis zu einem Hoch von 27.74 gehandelt.

Verfolgen Sie die CoreCard Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
Tagesspanne
26.75 27.74
Jahresspanne
12.12 31.99
Vorheriger Schlusskurs
26.81
Eröffnung
26.77
Bid
27.58
Ask
27.88
Tief
26.75
Hoch
27.74
Volumen
105
Tagesänderung
2.87%
Monatsänderung
0.47%
6-Monatsänderung
51.37%
Jahresänderung
88.77%
