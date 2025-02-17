Valute / CCRD
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
CCRD: CoreCard Corporation
26.97 USD 0.61 (2.21%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CCRD ha avuto una variazione del -2.21% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 26.84 e ad un massimo di 27.50.
Segui le dinamiche di CoreCard Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CCRD News
- DA Davidson conferma il rating Buy sulle azioni di Euronet Worldwide, mantiene target a $130
- DA Davidson reiterates Buy rating on Euronet Worldwide stock, maintains $130 price target
- CoreCard earnings beat by $0.05, revenue topped estimates
- CoreCard Corporation (CCRD) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Society Pass Incorporated (SOPA) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- The Fate of a Little-Known Company Behind Goldman’s Apple Card Is in Limbo
- CoreCard (CCRD) Surges 10.0%: Is This an Indication of Further Gains?
- Euronet Q2 2025 slides: Record revenue and strategic CoreCard acquisition
- SS&C Technologies Stock Earns IBD Rating Upgrade
- DAVE Rallies 133% YTD: Is Acquiring the Stock Now Justified?
- CCRD Stock Soars to 52-Week High, Reaching $25.95 Amid Growth
- Weitz Partners III Opportunity Fund Q4 2024 Commentary (Mutual Fund:WPOPX)
Intervallo Giornaliero
26.84 27.50
Intervallo Annuale
12.12 31.99
- Chiusura Precedente
- 27.58
- Apertura
- 27.26
- Bid
- 26.97
- Ask
- 27.27
- Minimo
- 26.84
- Massimo
- 27.50
- Volume
- 141
- Variazione giornaliera
- -2.21%
- Variazione Mensile
- -1.75%
- Variazione Semestrale
- 48.02%
- Variazione Annuale
- 84.60%
21 settembre, domenica