CCRD: CoreCard Corporation
27.58 USD 0.77 (2.87%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CCRDの今日の為替レートは、2.87%変化しました。日中、通貨は1あたり26.75の安値と27.74の高値で取引されました。
CoreCard Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
CCRD News
- DA Davidsonがユーロネット・ワールドワイドの「買い」評価を維持、目標株価130ドルを据え置き
- DA Davidson reiterates Buy rating on Euronet Worldwide stock, maintains $130 price target
- CoreCard earnings beat by $0.05, revenue topped estimates
- CoreCard Corporation (CCRD) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Society Pass Incorporated (SOPA) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- The Fate of a Little-Known Company Behind Goldman’s Apple Card Is in Limbo
- CoreCard (CCRD) Surges 10.0%: Is This an Indication of Further Gains?
- Euronet Q2 2025 slides: Record revenue and strategic CoreCard acquisition
- SS&C Technologies Stock Earns IBD Rating Upgrade
- DAVE Rallies 133% YTD: Is Acquiring the Stock Now Justified?
- CCRD Stock Soars to 52-Week High, Reaching $25.95 Amid Growth
- Weitz Partners III Opportunity Fund Q4 2024 Commentary (Mutual Fund:WPOPX)
1日のレンジ
26.75 27.74
1年のレンジ
12.12 31.99
- 以前の終値
- 26.81
- 始値
- 26.77
- 買値
- 27.58
- 買値
- 27.88
- 安値
- 26.75
- 高値
- 27.74
- 出来高
- 105
- 1日の変化
- 2.87%
- 1ヶ月の変化
- 0.47%
- 6ヶ月の変化
- 51.37%
- 1年の変化
- 88.77%
