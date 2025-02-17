クォートセクション
通貨 / CCRD
CCRD: CoreCard Corporation

27.58 USD 0.77 (2.87%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CCRDの今日の為替レートは、2.87%変化しました。日中、通貨は1あたり26.75の安値と27.74の高値で取引されました。

CoreCard Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
26.75 27.74
1年のレンジ
12.12 31.99
以前の終値
26.81
始値
26.77
買値
27.58
買値
27.88
安値
26.75
高値
27.74
出来高
105
1日の変化
2.87%
1ヶ月の変化
0.47%
6ヶ月の変化
51.37%
1年の変化
88.77%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K