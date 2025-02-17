货币 / CCRD
CCRD: CoreCard Corporation
26.84 USD 0.09 (0.34%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CCRD汇率已更改0.34%。当日，交易品种以低点26.70和高点27.24进行交易。
关注CoreCard Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
CCRD新闻
- DA Davidson重申Euronet Worldwide股票买入评级，维持130美元目标价
- CoreCard earnings beat by $0.05, revenue topped estimates
- CoreCard Corporation (CCRD) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Society Pass Incorporated (SOPA) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- The Fate of a Little-Known Company Behind Goldman’s Apple Card Is in Limbo
- CoreCard (CCRD) Surges 10.0%: Is This an Indication of Further Gains?
- Euronet Q2 2025 slides: Record revenue and strategic CoreCard acquisition
- SS&C Technologies Stock Earns IBD Rating Upgrade
- DAVE Rallies 133% YTD: Is Acquiring the Stock Now Justified?
- CCRD Stock Soars to 52-Week High, Reaching $25.95 Amid Growth
- Weitz Partners III Opportunity Fund Q4 2024 Commentary (Mutual Fund:WPOPX)
日范围
26.70 27.24
年范围
12.12 31.99
- 前一天收盘价
- 26.75
- 开盘价
- 26.70
- 卖价
- 26.84
- 买价
- 27.14
- 最低价
- 26.70
- 最高价
- 27.24
- 交易量
- 35
- 日变化
- 0.34%
- 月变化
- -2.22%
- 6个月变化
- 47.31%
- 年变化
- 83.71%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值