통화 / CCRD
CCRD: CoreCard Corporation
26.97 USD 0.61 (2.21%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CCRD 환율이 오늘 -2.21%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 26.84이고 고가는 27.50이었습니다.
CoreCard Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
CCRD News
일일 변동 비율
26.84 27.50
년간 변동
12.12 31.99
- 이전 종가
- 27.58
- 시가
- 27.26
- Bid
- 26.97
- Ask
- 27.27
- 저가
- 26.84
- 고가
- 27.50
- 볼륨
- 141
- 일일 변동
- -2.21%
- 월 변동
- -1.75%
- 6개월 변동
- 48.02%
- 년간 변동율
- 84.60%
20 9월, 토요일