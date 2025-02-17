Валюты / CCRD
CCRD: CoreCard Corporation
26.75 USD 0.14 (0.52%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CCRD за сегодня изменился на -0.52%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.65, а максимальная — 26.93.
Следите за динамикой CoreCard Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости CCRD
- DA Davidson подтверждает рейтинг "Покупать" для акций Euronet Worldwide, сохраняя целевую цену $130
- DA Davidson reiterates Buy rating on Euronet Worldwide stock, maintains $130 price target
- CoreCard earnings beat by $0.05, revenue topped estimates
- CoreCard Corporation (CCRD) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Society Pass Incorporated (SOPA) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- The Fate of a Little-Known Company Behind Goldman’s Apple Card Is in Limbo
- CoreCard (CCRD) Surges 10.0%: Is This an Indication of Further Gains?
- Euronet Q2 2025 slides: Record revenue and strategic CoreCard acquisition
- SS&C Technologies Stock Earns IBD Rating Upgrade
- DAVE Rallies 133% YTD: Is Acquiring the Stock Now Justified?
- CCRD Stock Soars to 52-Week High, Reaching $25.95 Amid Growth
- Weitz Partners III Opportunity Fund Q4 2024 Commentary (Mutual Fund:WPOPX)
Дневной диапазон
26.65 26.93
Годовой диапазон
12.12 31.99
- Предыдущее закрытие
- 26.89
- Open
- 26.65
- Bid
- 26.75
- Ask
- 27.05
- Low
- 26.65
- High
- 26.93
- Объем
- 38
- Дневное изменение
- -0.52%
- Месячное изменение
- -2.55%
- 6-месячное изменение
- 46.82%
- Годовое изменение
- 83.09%
