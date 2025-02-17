Dövizler / CCRD
CCRD: CoreCard Corporation
26.97 USD 0.61 (2.21%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CCRD fiyatı bugün -2.21% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 26.84 ve Yüksek fiyatı olarak 27.50 aralığında işlem gördü.
CoreCard Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
CCRD haberleri
- DA Davidson, Euronet Worldwide hissesi için Al notunu yineliyor, 130 dolar hedef fiyatını koruyor
- DA Davidson reiterates Buy rating on Euronet Worldwide stock, maintains $130 price target
- CoreCard earnings beat by $0.05, revenue topped estimates
- CoreCard Corporation (CCRD) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Society Pass Incorporated (SOPA) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- The Fate of a Little-Known Company Behind Goldman’s Apple Card Is in Limbo
- CoreCard (CCRD) Surges 10.0%: Is This an Indication of Further Gains?
- Euronet Q2 2025 slides: Record revenue and strategic CoreCard acquisition
- SS&C Technologies Stock Earns IBD Rating Upgrade
- DAVE Rallies 133% YTD: Is Acquiring the Stock Now Justified?
- CCRD Stock Soars to 52-Week High, Reaching $25.95 Amid Growth
- Weitz Partners III Opportunity Fund Q4 2024 Commentary (Mutual Fund:WPOPX)
Günlük aralık
26.84 27.50
Yıllık aralık
12.12 31.99
- Önceki kapanış
- 27.58
- Açılış
- 27.26
- Satış
- 26.97
- Alış
- 27.27
- Düşük
- 26.84
- Yüksek
- 27.50
- Hacim
- 141
- Günlük değişim
- -2.21%
- Aylık değişim
- -1.75%
- 6 aylık değişim
- 48.02%
- Yıllık değişim
- 84.60%
