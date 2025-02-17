FiyatlarBölümler
Dövizler / CCRD
CCRD: CoreCard Corporation

26.97 USD 0.61 (2.21%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CCRD fiyatı bugün -2.21% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 26.84 ve Yüksek fiyatı olarak 27.50 aralığında işlem gördü.

CoreCard Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Günlük aralık
26.84 27.50
Yıllık aralık
12.12 31.99
Önceki kapanış
27.58
Açılış
27.26
Satış
26.97
Alış
27.27
Düşük
26.84
Yüksek
27.50
Hacim
141
Günlük değişim
-2.21%
Aylık değişim
-1.75%
6 aylık değişim
48.02%
Yıllık değişim
84.60%
21 Eylül, Pazar