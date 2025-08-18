Moedas / ARES
ARES: Ares Management Corporation Class A
178.95 USD 0.34 (0.19%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ARES para hoje mudou para 0.19%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 177.69 e o mais alto foi 182.11.
Veja a dinâmica do par de moedas Ares Management Corporation Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
ARES Notícias
Faixa diária
177.69 182.11
Faixa anual
110.63 200.49
- Fechamento anterior
- 178.61
- Open
- 178.30
- Bid
- 178.95
- Ask
- 179.25
- Low
- 177.69
- High
- 182.11
- Volume
- 2.712 K
- Mudança diária
- 0.19%
- Mudança mensal
- 1.71%
- Mudança de 6 meses
- 21.91%
- Mudança anual
- 14.93%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh