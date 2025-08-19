Divisas / ARES
ARES: Ares Management Corporation Class A
178.95 USD 0.34 (0.19%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ARES de hoy ha cambiado un 0.19%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 177.69, mientras que el máximo ha alcanzado 182.11.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Ares Management Corporation Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
177.69 182.11
Rango anual
110.63 200.49
- Cierres anteriores
- 178.61
- Open
- 178.30
- Bid
- 178.95
- Ask
- 179.25
- Low
- 177.69
- High
- 182.11
- Volumen
- 2.712 K
- Cambio diario
- 0.19%
- Cambio mensual
- 1.71%
- Cambio a 6 meses
- 21.91%
- Cambio anual
- 14.93%
