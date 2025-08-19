CotizacionesSecciones
ARES
ARES: Ares Management Corporation Class A

178.95 USD 0.34 (0.19%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de ARES de hoy ha cambiado un 0.19%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 177.69, mientras que el máximo ha alcanzado 182.11.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Ares Management Corporation Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
177.69 182.11
Rango anual
110.63 200.49
Cierres anteriores
178.61
Open
178.30
Bid
178.95
Ask
179.25
Low
177.69
High
182.11
Volumen
2.712 K
Cambio diario
0.19%
Cambio mensual
1.71%
Cambio a 6 meses
21.91%
Cambio anual
14.93%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B