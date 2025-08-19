KurseKategorien
ARES: Ares Management Corporation Class A

183.36 USD 4.41 (2.46%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ARES hat sich für heute um 2.46% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 181.05 bis zu einem Hoch von 185.94 gehandelt.

Verfolgen Sie die Ares Management Corporation Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
181.05 185.94
Jahresspanne
110.63 200.49
Vorheriger Schlusskurs
178.95
Eröffnung
181.06
Bid
183.36
Ask
183.66
Tief
181.05
Hoch
185.94
Volumen
2.249 K
Tagesänderung
2.46%
Monatsänderung
4.22%
6-Monatsänderung
24.91%
Jahresänderung
17.76%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K