Währungen / ARES
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
ARES: Ares Management Corporation Class A
183.36 USD 4.41 (2.46%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ARES hat sich für heute um 2.46% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 181.05 bis zu einem Hoch von 185.94 gehandelt.
Verfolgen Sie die Ares Management Corporation Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ARES News
- Medienbericht: Apollo verhandelt exklusiv über Mehrheitsbeteiligung an Atlético Madrid
- Apollo in exclusive talks to buy majority stake in Atletico Madrid - report
- Carlyle-Aktie legt nach Bericht über Übernahmegespräche mit Macquarie zu
- Friday’s Insider Moves: Top Buys and Sells in US Stocks
- Ares Management: Executive Chairman Ressler verkauft Aktien im Wert von 22,9 Mio. US-Dollar
- Ares Management: Chefjuristin verkauft Aktien im Wert von 3,75 Millionen US-Dollar
- Ares management exec. chairman Ressler sells $22.9m in stock
- Ares Management’s general counsel sells $3.75 million in stock
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- Tuesday’s Insider Trades: Key Buys and Sells in US Stocks Revealed
- The Worst Setup For BDCs In Years
- Ares Management: Executive Chairman Ressler verkauft Aktien im Wert von 47,7 Mio. US-Dollar
- Ares management exec chairman Ressler sells $47.7 million in stock
- Ares Management Corporation (ARES) Presents at Barclays 23rd Annual Global Financial
- Friday’s Insider Trades: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Ares management exec. chairman Ressler sells $82.6 million in stock
- Wall Street's $5M Secret: How the Ultra-Rich Get First Dibs on Private Equity Gold
- Tuesday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Ares Management appoints Anup Agarwal as insurance solutions head
- Citi names Kaustubh Kulkarni co-head of investment banking for Asia Pacific
- Ares management director Ressler sells $49.9m in stock
- Tuesday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Ares management CEO Arougheti sells $51.7 million in shares
- Private Equity Firms’ Stocks Are Struggling, Despite Getting Into 401(k)s
Tagesspanne
181.05 185.94
Jahresspanne
110.63 200.49
- Vorheriger Schlusskurs
- 178.95
- Eröffnung
- 181.06
- Bid
- 183.36
- Ask
- 183.66
- Tief
- 181.05
- Hoch
- 185.94
- Volumen
- 2.249 K
- Tagesänderung
- 2.46%
- Monatsänderung
- 4.22%
- 6-Monatsänderung
- 24.91%
- Jahresänderung
- 17.76%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K