Валюты / ARES
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
ARES: Ares Management Corporation Class A
178.61 USD 1.23 (0.68%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ARES за сегодня изменился на -0.68%. При этом минимальная цена на торгах достигала 176.70, а максимальная — 179.93.
Следите за динамикой Ares Management Corporation Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости ARES
- Friday’s Insider Moves: Top Buys and Sells in US Stocks
- Председатель правления Ares Management Ресслер продает акции на $22,9 млн
- Главный юрисконсульт Ares Management продает акции на $3,75 млн
- Ares management exec. chairman Ressler sells $22.9m in stock
- Ares Management’s general counsel sells $3.75 million in stock
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- Tuesday’s Insider Trades: Key Buys and Sells in US Stocks Revealed
- The Worst Setup For BDCs In Years
- Ares management exec chairman Ressler sells $47.7 million in stock
- Ares Management Corporation (ARES) Presents at Barclays 23rd Annual Global Financial
- Friday’s Insider Trades: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Ares management exec. chairman Ressler sells $82.6 million in stock
- Wall Street's $5M Secret: How the Ultra-Rich Get First Dibs on Private Equity Gold
- Tuesday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Ares Management appoints Anup Agarwal as insurance solutions head
- Citi names Kaustubh Kulkarni co-head of investment banking for Asia Pacific
- Ares management director Ressler sells $49.9m in stock
- Tuesday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Ares management CEO Arougheti sells $51.7 million in shares
- Private Equity Firms’ Stocks Are Struggling, Despite Getting Into 401(k)s
- Dun & Bradstreet (DNB) executive chairman sells $22.7 million in stock
- Ares launches Australian infrastructure fund for retail investors
- Earnings call transcript: Ares Management Q2 2025 revenue beats expectations
- TD Cowen selects AMG, CG, MRX as top picks after Q2 earnings review
Дневной диапазон
176.70 179.93
Годовой диапазон
110.63 200.49
- Предыдущее закрытие
- 179.84
- Open
- 179.17
- Bid
- 178.61
- Ask
- 178.91
- Low
- 176.70
- High
- 179.93
- Объем
- 2.125 K
- Дневное изменение
- -0.68%
- Месячное изменение
- 1.52%
- 6-месячное изменение
- 21.68%
- Годовое изменение
- 14.71%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.