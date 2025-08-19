FiyatlarBölümler
ARES
ARES: Ares Management Corporation Class A

183.05 USD 0.31 (0.17%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ARES fiyatı bugün -0.17% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 180.81 ve Yüksek fiyatı olarak 183.85 aralığında işlem gördü.

Ares Management Corporation Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
180.81 183.85
Yıllık aralık
110.63 200.49
Önceki kapanış
183.36
Açılış
183.77
Satış
183.05
Alış
183.35
Düşük
180.81
Yüksek
183.85
Hacim
3.363 K
Günlük değişim
-0.17%
Aylık değişim
4.04%
6 aylık değişim
24.70%
Yıllık değişim
17.56%
21 Eylül, Pazar