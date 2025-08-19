Dövizler / ARES
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
ARES: Ares Management Corporation Class A
183.05 USD 0.31 (0.17%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ARES fiyatı bugün -0.17% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 180.81 ve Yüksek fiyatı olarak 183.85 aralığında işlem gördü.
Ares Management Corporation Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ARES haberleri
- Carlyle Turnaround Halts $1T Merger Talks With Macquarie Group
- Apollo, Atletico Madrid’de çoğunluk hissesi almak için özel görüşmeler yürütüyor
- Apollo in exclusive talks to buy majority stake in Atletico Madrid - report
- Carlyle Group hisseleri Macquarie’nin satın alma görüşmeleri haberiyle yükseldi
- Friday’s Insider Moves: Top Buys and Sells in US Stocks
- Ares Management Yönetim Kurulu Başkanı Ressler 22,9 milyon dolarlık hisse sattı
- Ares Management’ın genel danışmanı 3,75 milyon dolarlık hisse satışı gerçekleştirdi
- Ares management exec. chairman Ressler sells $22.9m in stock
- Ares Management’s general counsel sells $3.75 million in stock
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- Tuesday’s Insider Trades: Key Buys and Sells in US Stocks Revealed
- The Worst Setup For BDCs In Years
- Ares management exec chairman Ressler sells $47.7 million in stock
- Ares Management Corporation (ARES) Presents at Barclays 23rd Annual Global Financial
- Friday’s Insider Trades: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Ares management exec. chairman Ressler sells $82.6 million in stock
- Wall Street's $5M Secret: How the Ultra-Rich Get First Dibs on Private Equity Gold
- Tuesday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Ares Management appoints Anup Agarwal as insurance solutions head
- Citi names Kaustubh Kulkarni co-head of investment banking for Asia Pacific
- Ares management director Ressler sells $49.9m in stock
- Tuesday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Ares management CEO Arougheti sells $51.7 million in shares
- Private Equity Firms’ Stocks Are Struggling, Despite Getting Into 401(k)s
Günlük aralık
180.81 183.85
Yıllık aralık
110.63 200.49
- Önceki kapanış
- 183.36
- Açılış
- 183.77
- Satış
- 183.05
- Alış
- 183.35
- Düşük
- 180.81
- Yüksek
- 183.85
- Hacim
- 3.363 K
- Günlük değişim
- -0.17%
- Aylık değişim
- 4.04%
- 6 aylık değişim
- 24.70%
- Yıllık değişim
- 17.56%
21 Eylül, Pazar