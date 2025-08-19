통화 / ARES
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
ARES: Ares Management Corporation Class A
183.05 USD 0.31 (0.17%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ARES 환율이 오늘 -0.17%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 180.81이고 고가는 183.85이었습니다.
Ares Management Corporation Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ARES News
- Carlyle Turnaround Halts $1T Merger Talks With Macquarie Group
- 아폴로, 아틀레티코 마드리드 지분 인수 협상 중 - 보고서
- Apollo in exclusive talks to buy majority stake in Atletico Madrid - report
- 칼라일 그룹, 맥쿼리 인수 협상 보도에 주가 상승
- Friday’s Insider Moves: Top Buys and Sells in US Stocks
- 아레스 매니지먼트 회장, 268억 원 상당의 주식 매각
- Ares Management 법률 고문, 49억 원 상당의 주식 매도
- Ares management exec. chairman Ressler sells $22.9m in stock
- Ares Management’s general counsel sells $3.75 million in stock
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- Tuesday’s Insider Trades: Key Buys and Sells in US Stocks Revealed
- The Worst Setup For BDCs In Years
- Ares management exec chairman Ressler sells $47.7 million in stock
- Ares Management Corporation (ARES) Presents at Barclays 23rd Annual Global Financial
- Friday’s Insider Trades: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Ares management exec. chairman Ressler sells $82.6 million in stock
- Wall Street's $5M Secret: How the Ultra-Rich Get First Dibs on Private Equity Gold
- Tuesday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Ares Management appoints Anup Agarwal as insurance solutions head
- Citi names Kaustubh Kulkarni co-head of investment banking for Asia Pacific
- Ares management director Ressler sells $49.9m in stock
- Tuesday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Ares management CEO Arougheti sells $51.7 million in shares
- Private Equity Firms’ Stocks Are Struggling, Despite Getting Into 401(k)s
일일 변동 비율
180.81 183.85
년간 변동
110.63 200.49
- 이전 종가
- 183.36
- 시가
- 183.77
- Bid
- 183.05
- Ask
- 183.35
- 저가
- 180.81
- 고가
- 183.85
- 볼륨
- 3.363 K
- 일일 변동
- -0.17%
- 월 변동
- 4.04%
- 6개월 변동
- 24.70%
- 년간 변동율
- 17.56%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K