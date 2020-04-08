MA Speed MT5 r

Indicador Crypto_Forex "MA Speed" para MT5, sem repintura.

VELOCIDADE da Média Móvel - é um indicador de tendência único.

- O cálculo deste indicador baseia-se em equações da física.
- A velocidade é a primeira derivada da média móvel.
- O indicador MA Speed ​​​​mostra a rapidez com que o próprio MA muda de direção.
- Existem muitas oportunidades para atualizar até mesmo as estratégias padrão com o MA Speed. Adequado para SMA, EMA, SMMA e LWMA.
- Recomenda-se a utilização do MA Speed ​​​​em estratégias de tendência, se o valor do indicador for < 0: tendência cai; se o valor do indicador for > 0: a tendência sobe.
- Prazo - qualquer; Par de negociação - qualquer.
- O indicador possui alertas integrados para telemóvel e PC.

Parâmetros (a configuração é muito fácil):
1) Período de velocidade. Os valores recomendados são de 3 a 7. A sensibilidade do indicador aumenta quando o Período de Velocidade é mais curto e vice-versa.
2) Período do MA (será calculada a velocidade deste MA).
3) Método MA: SMA, EMA, SMMA, LWMA.
4) Preço Aplicado MA (7 opções).

Clique aqui para ver robôs e indicadores de negociação de alta qualidade!
É um produto original oferecido apenas neste site MQL5.

