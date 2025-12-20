MA Speed MT5 r

Crypto_Forex-Indikator „MA Speed“ für MT5, kein Repaint.

SPEED des gleitenden Durchschnitts – ist ein einzigartiger Trendindikator.

– Die Berechnung dieses Indikators basiert auf Gleichungen aus der Physik.
– Speed ​​ist die 1. Ableitung des gleitenden Durchschnitts.
– Der MA Speed-Indikator zeigt, wie schnell der MA selbst seine Richtung ändert.
– Es gibt viele Möglichkeiten, sogar Standardstrategien mit MA Speed ​​zu verbessern. Geeignet für SMA, EMA, SMMA und LWMA.
– Es wird empfohlen, MA Speed ​​in Trendstrategien zu verwenden, wenn der Indikatorwert < 0 ist: Trend geht nach unten; wenn der Indikatorwert > 0 ist: Trend geht nach oben.
– Zeitrahmen – beliebig; Handelspaar – beliebig.
– Der Indikator verfügt über integrierte Alarme für Mobilgeräte und PCs.

Parameter (Einstellung ist sehr einfach):
1) Geschwindigkeitsperiode. Empfohlene Werte sind 3 bis 7. Die Empfindlichkeit des Indikators nimmt zu, wenn die Geschwindigkeitsperiode niedriger ist und umgekehrt.
2) MA-Periode (Geschwindigkeit dieses MA wird berechnet).
3) MA-Methode: SMA, EMA, SMMA, LWMA.
4) MA-Angewandter Preis (7 Optionen).

