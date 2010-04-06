MA Speed MT5 r

Crypto_Forex Göstergesi "MA Hızı" MT5 için, Yeniden Boyama Yok.





Hareketli Ortalamanın HIZI - benzersiz bir trend göstergesidir.





- Bu göstergenin hesaplanması fizikteki denklemlere dayanmaktadır.

- Hız, Hareketli Ortalamanın 1. türevidir.

- MA Hızı göstergesi, MA'nın yönünü ne kadar hızlı değiştirdiğini gösterir.

- MA Hızı ile standart stratejileri bile yükseltmek için birçok fırsat vardır. SMA, EMA, SMMA ve LWMA için uygundur.

- Trend stratejilerinde MA Hızı kullanılması önerilir, göstergenin değeri < 0 ise: trend düşer; göstergenin değeri > 0 ise: trend yükselir.

- Zaman dilimi - herhangi biri; İşlem çifti - herhangi biri.

- Göstergede yerleşik Mobil ve PC uyarıları vardır.





Parametreler (kurulumu çok kolaydır):

1) Hız periyodu. Önerilen değerler 3 ila 7'dir. Göstergenin duyarlılığı Hız Periyodu düşük olduğunda artar ve tersi.

2) MA Periyodu (bu MA'nın hızı hesaplanacaktır).

3) MA Yöntemi: SMA, EMA, SMMA, LWMA.

4) MA Uygulanan Fiyat (7 seçenek).





Bu, yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.