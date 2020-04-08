MA Speed MT5 r
- Индикаторы
- DMITRII GRIDASOV
- Версия: 5.19
- Обновлено: 20 декабря 2025
- Активации: 10
Crypto_Forex Индикатор "MA Speed" для MT5, без перерисовки.
СКОРОСТЬ скользящей средней - уникальный трендовый индикатор.
- Расчет этого индикатора основан на уравнениях из физики.
- Скорость - это первая производная скользящей средней.
- Индикатор MA Speed показывает, как быстро сама MA меняет свое направление.
- Существует множество возможностей для модернизации даже стандартных стратегий с помощью MA Speed. Подходит для SMA, EMA, SMMA и LWMA.
- Рекомендуется использовать MA Speed в трендовых стратегиях, если значение индикатора < 0: тренд идет вниз; если значение индикатора > 0: тренд идет вверх.
- Таймфрейм - любой; Торговая пара - любая.
- Индикатор имеет встроенные оповещения для мобильных устройств и ПК.
Параметры (настраиваются очень просто):
1) Период скорости. Рекомендуемые значения от 3 до 7. Чувствительность индикатора увеличивается, когда период скорости уменьшается, и наоборот.
2) Период MA (скорость этой MA будет рассчитана).
3) Метод MA: SMA, EMA, SMMA, LWMA.
4) Прикладная цена MA (7 вариантов).
Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5.