MA Speed MT5 r

Crypto_Forex 지표 "MA 속도" MT5, 리페인트 없음.





이동 평균 속도 - 고유한 트렌드 지표입니다.





- 이 지표의 계산은 물리학의 방정식을 기반으로 합니다.

- 속도는 이동 평균의 1차 미분입니다.

- MA 속도 지표는 MA 자체가 방향을 얼마나 빨리 바꾸는지 보여줍니다.

- MA 속도로 표준 전략도 업그레이드할 수 있는 기회가 많습니다. SMA, EMA, SMMA 및 LWMA에 적합합니다.

- MA 속도는 트렌드 전략에서 사용하는 것이 좋습니다. 지표 값이 < 0이면 트렌드가 하락하고 지표 값이 > 0이면 트렌드가 상승합니다.

- 시간 프레임 - 모두; 거래 쌍 - 모두.

- 지표에는 모바일 및 PC 알림이 내장되어 있습니다.





매개변수(설정이 매우 쉽습니다):

1) 속도 기간. 권장 값은 3~7입니다. 지표의 민감도는 속도 기간이 낮을 때 증가하고 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.

2) MA 기간(이 MA의 속도가 계산됩니다).

3) MA 방법: SMA, EMA, SMMA, LWMA.

4) MA 적용 가격(7개 옵션).





