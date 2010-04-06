MA Speed MT5 r
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 2.1
- Attivazioni: 10
Indicatore Crypto_Forex "MA Speed" per MT5, senza ridisegno.
VELOCITÀ della media mobile: è un indicatore di tendenza unico.
- Il calcolo di questo indicatore si basa su equazioni della fisica.
- La velocità è la prima derivata della media mobile.
- L'indicatore MA Speed mostra la velocità con cui MA cambia direzione.
- Ci sono molte opportunità per aggiornare anche le strategie standard con MA Speed. Adatto per SMA, EMA, SMMA e LWMA.
- Si consiglia di utilizzare MA Speed nelle strategie di tendenza, se il valore dell'indicatore è < 0: la tendenza scende; se il valore dell'indicatore è > 0: la tendenza sale.
- Intervallo di tempo: qualsiasi; Coppia di trading: qualsiasi.
- L'indicatore ha avvisi integrati per dispositivi mobili e PC.
Parametri (la configurazione è molto semplice):
1) Periodo di velocità. I valori consigliati sono da 3 a 7. La sensibilità dell'indicatore aumenta quando il periodo di velocità è inferiore e viceversa.
2) Periodo di MA (verrà calcolata la velocità di questa MA).
3) Metodo MA: SMA, EMA, SMMA, LWMA.
4) Prezzo applicato MA (7 opzioni).
È un prodotto originale offerto solo su questo sito web MQL5.