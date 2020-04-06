AI Stochastic

AI Stochastic Pro — A Evolução de um Clássico. Pertence à série de EA AI PRO, o que significa que o código é 100% projetado e escrito por Inteligência Artificial, e está equipado com 24 funções diferentes de gestão de posições de nível institucional. Este é um algoritmo de negociação profissional que transforma o clássico oscilador Estocástico em um poderoso sistema de tendência e contra-tendência graças a um filtro único de Price Action.

Lógica de Negociação e Estratégia: Ao contrário dos robôs padrão que entram cegamente no mercado quando as linhas do Estocástico se cruzam (o que muitas vezes leva a perdas durante tendências fortes), o AI Stochastic Pro usa um sistema de confirmação de sinal de 3 etapas: Busca de Zona: O consultor aguarda o Estocástico entrar na zona de sobrecompra ou sobrevenda (níveis 20/80). Padrão de Velas (Price Action): Após receber um sinal, o robô aguarda o fechamento de uma vela de confirmação da cor necessária (Verde para compras, Vermelha para vendas). Rompimento de Nível (Breakout): Este é o filtro principal. O consultor define um nível virtual na Máxima ou Mínima da vela de sinal. Uma negociação é aberta apenas se o preço romper este nível na direção necessária. Se o preço reverter sem romper o nível, o sinal falso é ignorado.

No amplo arsenal do robô: Filtro de Notícias Inteligente, quatro variantes de SL, três variantes de Trailing SL incluindo o avançado Trailing High/Low, um sistema de Fechamento Parcial também com três variantes diferentes incluindo uma opção única baseada na (contagem do multiplicador de volume), bem como duas variantes de Multiplicador de Volume com configurações flexíveis para o crescimento do depósito. A tecnologia única de confirmação para o sinal principal de abertura de posição via Price Action (Rompimento) filtra o ruído do mercado, abrindo negociações apenas durante o movimento real do preço; também estão disponíveis três variantes de Take Profit incluindo Trailing Profit. O consultor funciona em qualquer timeframe e ativo de negociação no MT5, com quaisquer tipos de contas, qualquer Corretora e Empresas de Financiamento (Prop Trading Firms). O código de máquina impecável elimina erros humanos e emoções. Esta é a escolha para profissionais que precisam da máxima confiabilidade e flexibilidade de configurações. Confie sua negociação à pura inteligência digital.

A ausência do fator humano na criação deste consultor através de IA permitiu reduzir ao máximo o seu preço para os usuários; uma funcionalidade semelhante criada por um programador humano custaria ao comprador não menos de $ 15.000.

A funcionalidade deste consultor é totalmente adequada para Scalpers, Day Traders, Swing Traders e qualquer trader que precise automatizar a execução e a gestão de riscos.

No amplo arsenal do robô:

Filtro de Notícias Inteligente, quatro variantes de Stop Loss (SL), três variantes de Trailing SL (incluindo um avançado Trailing por High/Low), sistema de Fechamento Parcial também com três variantes (incluindo uma opção única baseada no multiplicador de volume), bem como duas variantes de Multiplicador de Volume com configurações flexíveis para acelerar o crescimento do depósito.

Uma tecnologia única de confirmação do sinal básico de entrada, como Price Action (Rompimento), filtra o ruído do mercado abrindo negociações apenas quando há um movimento real do preço. Também possui três variantes de Take Profit, incluindo Trailing Profit.

O consultor funciona em qualquer tempo gráfico (timeframe) e ativo comercial no MT5, com qualquer tipo de conta, qualquer Corretora e Empresas de Prop Trading. O código de máquina impecável exclui erros humanos e emoções. É a escolha de profissionais que precisam de máxima confiabilidade e flexibilidade de configuração.

Confie sua negociação a uma mente digital pura.

 GUIA DETALHADO DO USUÁRIO (AI Bolinger PRO v1.00)

1 ===== PAINEL DE INFORMAÇÕES (DASHBOARD) =====

Configuração do painel de informações visual exibido no gráfico.

Mostra o spread atual, os resultados de negociação por Dia/Semana/Mês/Ano, bem como o lucro flutuante atual e a relação de negociações vencedoras/perdedoras.

Dica: Ao otimizar no Testador de Estratégias (Strategy Tester), o painel funciona em modo visual, mas para obter a velocidade máxima de otimização matemática, ele pode ser desativado ( ShowDashboard = false ).

2 ===== ESTRATÉGIA (STRATEGY) =====

(Seção Importante)

Esta seção configura a lógica de entrada no mercado. É responsável por configurar o indicador técnico Bollinger Bands (Bandas de Bollinger) e o modo de confirmação de entrada.

1. Bands_Period (Período)

  • O que é: O número de velas usadas para calcular a linha média do indicador.

  • Como funciona:

    • Quanto menor o valor (por exemplo, 10), mais sensível será o indicador às mudanças de preço e as linhas estarão mais próximas do gráfico. Haverá mais sinais, mas podem ser menos precisos.

    • Quanto maior o valor (por exemplo, 50), mais suavizado será o indicador. Haverá menos sinais, mas serão mais significativos.

  • Valor padrão: 20.

2. Bands_Deviation (Desvio)

  • O que é: Coeficiente de desvio padrão que determina a largura do canal (distância das linhas superior e inferior em relação à média).

  • Como funciona:

    • 2.0 — valor padrão. Cobre cerca de 95% do movimento do preço.

    • Aumentar o valor (por exemplo, para 2.5 ou 3.0) alarga o canal. O preço tocará os limites com menos frequência (apenas em movimentos fortes).

    • Diminuir o valor (por exemplo, para 1.5) estreita o canal. Os toques nos limites ocorrerão com mais frequência.

3. Bands_Shift (Deslocamento)

  • O que é: Deslocamento do indicador em relação ao gráfico de preços no tempo.

  • Como funciona:

    • Um valor positivo desloca as linhas do indicador para a direita (para o futuro).

    • Um valor negativo desloca as linhas para a esquerda (para o passado).

    • Na maioria das estratégias, usa-se o valor 0 (sem deslocamento).

4. UseCandleConfirmation (Confirmação por Vela)

  • O que é: Filtro "Price Action" que proíbe entrar no mercado exatamente no momento em que o sinal aparece.

  • Como funciona:

    • false (Desativado): O consultor entra na negociação imediatamente na abertura de uma nova vela se a vela anterior tocou ou cruzou a linha de Bollinger.

    • true (Ativado): O consultor aguarda a confirmação pelo movimento do preço.

      • Ao receber o sinal, o consultor memoriza o extremo (High ou Low) da vela de sinal.

      • A entrada no mercado ocorre apenas quando o preço realmente rompe este extremo na direção desejada.

    • Exemplo: Se for um sinal de compra (preço no limite inferior), o consultor espera até que o preço suba acima da máxima (High) da vela que deu o sinal.

3 ===== INVERSÃO DE SINAL (REVERSE SIGNAL) =====

Inverte a lógica do indicador.

Se estiver ativado ( true ), diante de um sinal de Compra (sobrevenda), o consultor abrirá uma negociação de Venda. É útil em mercados com tendências fortes, onde os osciladores frequentemente dão sinais de reversão falsos.

4 ===== INVERSÃO DE POSIÇÃO (POSITION REVERSAL) =====

Tática de mudança de direção.

Se estiver ativado (true), ao fechar uma posição por Stop Loss, o consultor abrirá instantaneamente uma nova negociação na direção oposta.

Nota: O volume (lote) para esta nova negociação é calculado de acordo com as regras da seção 23 (Multiplicador de Volume).

5 ===== PROTEÇÃO DE NOTÍCIAS (NEWS PROTECTION) =====

Filtro de notícias integrado.

O consultor pausa automaticamente a negociação uma quantidade específica de minutos antes e depois da publicação de notícias econômicas importantes (para as moedas do par ou apenas USD).

Importante: Só funciona em modo tempo real (Live). No Testador de Estratégias, os dados de notícias não estão disponíveis.

6 ===== LIMITES DE LUCRO/PERDA (PROFIT/LOSS LIMITS) =====

Proteção global do depósito.

Permite definir uma meta de lucro ou um limite de perdas (em % do saldo ou em pontos) para todas as posições abertas no total. Ao atingir o limite, todas as negociações são fechadas e o consultor interrompe seu trabalho.

7 ===== TEMPORIZADOR DE OPERAÇÃO (OPERATION TIMER) =====

Filtro de tempo intradiário.

Define horários rígidos de trabalho para o consultor (por exemplo, negociar apenas das 08:00 às 20:00). Fora deste horário, novas negociações não são abertas.

8 ===== STOP LOSS (STOP LOSS) =====

Gestão de riscos para cada negociação.

  • SL_PERCENT: Stop Loss em % do preço de abertura.

  • SL_POINTS: Stop Loss fixo em pontos.

  • SL_ATR: Stop Loss dinâmico baseado na volatilidade do mercado (ATR).

  • SL_HI_LO: Stop Loss inteligente que é colocado no High ou Low da vela fechada anterior.

Níveis de stop da corretora – as distâncias para o SL e TP são verificadas com os requisitos mínimos da corretora e validadas automaticamente.

9 ===== TAKE PROFIT (TAKE PROFIT) =====

Configuração da tomada de lucros.

Pode ser definido em pontos, porcentagem ou como relação Risco:Recompensa (RRR). Por exemplo, se RRR=2.0, o Take Profit será 2 vezes maior que o Stop Loss.

10 ===== TRAILING STOP (TRAILING STOP) =====

Ferramenta poderosa para proteger o lucro obtido movendo automaticamente o nível de Stop Loss seguindo o preço.

  • UseTrailing: Interruptor principal (true/false).

  • Trail_Mode (Modo de Trailing): Seleção do algoritmo de movimento do stop.

Modos disponíveis:

  1. TRAIL_STANDARD (Padrão): Trailing clássico em pontos.

    • Trail_Start: Distância de lucro (em pontos) ao atingir a qual o trailing é ativado.

    • Trail_Step: Passo de movimento. O consultor moverá o Stop Loss cada vez que o preço avançar a quantidade de pontos indicada na direção favorável.

    • Exemplo: Start=50, Step=10. Assim que o lucro for de 50 pontos, o stop será colocado no breakeven (zero a zero). Se o preço avançar mais 10 pontos, o stop se moverá atrás dele.

  2. TRAIL_ATR (Por volatilidade): Modo adaptativo que se ajusta à atividade atual do mercado. A distância do trailing é calculada segundo o indicador ATR (Average True Range).

    • Se a volatilidade for alta — o stop mantém-se mais longe para não ser atingido por "ruído" aleatório.

    • Se a volatilidade for baixa — o stop aproxima-se.

    • Parâmetros: Trail_ATR_Period (período do ATR) e Trail_ATR_Mult (multiplicador do ATR).

  3. TRAIL_HI_LO (Por velas): Modo profissional para negociação de tendências ("Trailing por sombras"). O consultor move o Stop Loss estritamente pelos extremos das velas fechadas:

    • Para compras (Buy): O Stop é colocado abaixo do Low (mínimo) da vela anterior.

    • Para vendas (Sell): O Stop é colocado acima do High (máximo) da vela anterior.

    • Este modo permite manter a posição o maior tempo possível enquanto a tendência conserva sua estrutura (mínimos crescentes ou máximos decrescentes) e sair imediatamente ao romper a tendência.

11 ===== TRAILING PROFIT (TRAILING PROFIT) =====

(Nova função única)

Sistema inteligente de recuperação de perdas através de metas de lucro.

  • Lógica: Se estiver ativado ( UseTrailingProfit = true ), o consultor memoriza a porcentagem de perda das negociações fechadas no negativo.

  • Ao abrir uma NOVA negociação, o consultor aumenta automaticamente seu Take Profit padrão nesta porcentagem de perdas acumulada.

  • Objetivo: Recuperar as perdas passadas e fechar toda a série com lucro líquido em uma única negociação bem-sucedida.

  • Reinicialização: A porcentagem acumulada é reiniciada para 0% em dois casos:

    1. Quando qualquer negociação é fechada com lucro líquido (totalmente).

    2. Quando o consultor é desligado e ligado novamente através do botão no gráfico.

12 ===== FECHAMENTO PARCIAL (PARTIAL CLOSE) =====

(Configuração detalhada de descarga)

Fixação de parte do lucro ("Cofre").

  • UsePartialClose: Interruptor principal da função.

  • Partial_Mode (Opção de divisão):

    • MANUAL (Clássico): O consultor fecha parte da posição quando o preço percorre uma distância fixa ( PartialStart ) em pontos. Se for definido um passo ( Partial_Close_Step > 0 ), continuará fechando partes a cada N pontos.

    • EQUAL PARTS (Partes iguais): O consultor calcula os níveis por conta própria. Ele pega a distância do Preço de Abertura até o Take Profit final e a divide em trechos iguais. A quantidade de trechos é definida em Partial_Parts_Count (por exemplo, 10 partes). O volume também é dividido igualmente.

  • Unload Lines (Visualização):

    • O consultor desenha linhas horizontais no gráfico mostrando onde exatamente a posição será descarregada.

    • Função inteligente: Assim que o preço atinge a linha e parte da posição é fechada, esta linha é removida instantaneamente do gráfico para que você veja apenas os objetivos ativos restantes.

  • OPÇÃO ÚNICA (Por quantidade de passos de volume):

    • Como funciona: Este modo não padrão cria automaticamente, sem sua configuração e apenas ao escolher esta opção, uma "rede inteligente" de descarga que depende diretamente de quanto o sistema Martingale (Modo 23) aumentou o volume da negociação atual. Como resultado, quanto mais aumentar o volume da posição, em mais partes será dividida a descarga dessa posição. O consultor divide automaticamente a distância do Preço de Abertura até o Take Profit em partes iguais.

    • Condição principal: O modo funciona apenas com Martingale ativado ( UseMartingale = true ).

13 ===== BREAKEVEN (BREAKEVEN) =====

Mover o Stop Loss para o preço de abertura.

É ativado quando o preço percorre um número determinado de pontos (BE_Start). Fornece proteção contra perdas em caso de reversão do preço.

14 ===== TIPO DE ORDEM (ORDER TYPE) =====

Seleção do método de entrada. Recomenda-se ENTRY_MARKET_ONLY para execução instantânea.

15 ===== CONFIGURAÇÕES PRINCIPAIS (MAIN SETTINGS) =====

Parâmetros básicos: Número Mágico (para que o consultor distinga suas negociações), Filtro de spread (MaxSpread) e Deslizamento (Slippage).

16 ===== GESTÃO DE RISCO (RISK MANAGEMENT) =====

Cálculo do volume inicial da posição (quando não há série de perdas).

  • FixedLot: Negociação com lote constante.

  • UseAutoLot: Cálculo automático do lote como % do saldo.

17 ===== HORAS DE NEGOCIAÇÃO (TRADING HOURS) =====

Filtro de tempo adicional (Hora de início e Hora de fim), se desejar operar apenas sessões específicas (por exemplo, Londres e Nova York).

18 ===== DIREÇÃO DE NEGOCIAÇÃO (TRADE DIRECTION) =====

Permite ao consultor operar apenas em uma direção (Apenas Buy ou Apenas Sell) ou em ambas (Both).

19 ===== LINHAS DE POSIÇÃO (LINE MARKER) =====

Visualização dos níveis de abertura e Take Profit no gráfico com linhas coloridas.

Lógica de limpeza – se a linha for removida, a ordem associada também é removida; se a ordem for executada, a linha correspondente é apagada.

20 ===== HISTÓRICO DE NEGOCIAÇÃO (TRADE MARKERS) =====

Histórico no gráfico. Desenha setas ou marcas onde foram realizadas negociações passadas e etiqueta seu resultado (lucro/perda).

21 ===== SINAIS SONOROS (SOUND SIGNALS) =====

Alertas sonoros ao ligar/desligar o consultor através do botão ou ao realizar operações.

22 ===== DIAS DE NEGOCIAÇÃO (TRADING DAYS) =====

Filtro por dias da semana.

23 ===== MULTIPLICADOR DE VOLUME (VOLUME MULTIPLIER) =====

(Seção muito importante)

Sistema de aumento de lote após perdas (Martingale) para rápida recuperação.

Funciona apenas se o interruptor UseMartingale = true.

Como funciona (Lógica):

Se uma negociação for fechada por Stop Loss (perda), o consultor aumenta o volume da próxima negociação. Se a próxima também for perda — o volume cresce novamente. Assim que qualquer negociação for fechada com lucro (Take Profit), o volume é reiniciado imediatamente para o inicial (da seção 16).

Condição de reinicialização: O ciclo também é reiniciado se você desligar e ligar novamente o consultor através do botão no gráfico.

Na configuração MartingaleMode você escolhe a matemática do aumento:

  • Opção 1: MULTIPLY (Multiplicação)

    • O lote da negociação perdedora anterior é multiplicado pelo número MartingaleValue .

    • Exemplo: Lote inicial 0.1, Valor 2.0.

    • Negociação 1 (0.1 lote) -> Perda.

    • Negociação 2 abre com volume: 0.2 (0.1 * 2). -> Perda.

    • Negociação 3 abre com volume: 0.4 (0.2 * 2).

  • Opção 2: ADD (Adição)

    • Ao lote da negociação perdedora anterior simplesmente soma-se o número MartingaleValue (modo mais suave).

    • Exemplo: Lote inicial 0.1, Valor 0.1.

    • Negociação 1 (0.1 lote) -> Perda.

    • Negociação 2 abre com volume: 0.2 (0.1 + 0.1).

Martingale_Max_Steps (Limite de passos):

Configuração de segurança. Define quantas vezes seguidas é permitido ao consultor aumentar o volume.

  • Se for 0: Aumento infinito (Martingale clássico).

  • Se for 5: O volume cresce nas primeiras 5 perdas. A partir da 6ª perda consecutiva, o volume para de crescer e fixa-se no nível do passo 5 até que a série termine em lucro.

Verificação de margem – antes de colocar uma ordem, o consultor verifica automaticamente se há margem livre suficiente; se não, a negociação é ignorada.

24 ===== PIRAMIDAÇÃO (PYRAMIDING) =====

(Tática avançada de lucros)

Método agressivo para aumentar os lucros.

Se a posição entrar em positivo, o consultor pode abrir ordens adicionais na mesma direção.

  • MaxPositions: Quantidade máxima de ordens abertas simultaneamente em uma direção.

  • PyramidStep: Passo (em pontos) após o qual uma nova ordem é aberta.

  • PyramidLotMult: Multiplicador de lote para ordens adicionais. Por exemplo, se for 1.0 — o volume é o mesmo; se for 2.0 — o volume adicional duplica.

IMPORTANTE CONSIDERAR PARA AS CONFIGURAÇÕES:

1) Sobre os Pontos (Points vs Pips)

  • Se a corretora tem 5 dígitos (1.12345), então 1 ponto (Point) = 0.00001.

  • Se a corretora tem 3 dígitos (100.123 — pares com iene), então 1 ponto (Point) = 0.001.

Nuance importante: O consultor percebe as configurações (Stop Loss, Take Profit, Trailing) em Pontos (Points), e não em "Pips antigos".

  • Em uma conta de 5 dígitos, o valor 50 nas configurações será igual a 5 "pips antigos".

  • Em uma conta de 4 dígitos, o valor 50 será igual a 50 "pips antigos".

    Você deve levar isso em consideração ao inserir as configurações.

2) Este consultor funciona com diferentes tipos de contas?

Sim, é universal, mas com uma ressalva sobre Netting.

Análise detalhada por tipos:

  • Hedging (Hedge/Cobertura): Sim, suporte total.

    • O código do consultor (especialmente as funções de Piramidação UsePyramiding e limite de posições MaxPositions ) foi projetado originalmente para hedging, onde é possível abrir várias negociações no mesmo instrumento simultaneamente.

  • Netting (Compensação): Funciona, mas a estratégia mudará.

    • No código há uma verificação: if(AccountInfoInteger(ACCOUNT_MARGIN_MODE) == ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING) . O consultor entenderá que está em netting.

    • Restrição: Em uma conta de netting, você fisicamente não pode ter 3 posições diferentes (como configurado em MaxPositions = 3 ). Ao tentar comprar mais (piramidação), o consultor simplesmente fará um preço médio (aumentará o volume) em uma única posição. O modo "Fechamento Parcial" também funcionará com esta posição total.

  • Raw, Zero, ECN (Contas com comissão): Sim, funciona corretamente.

    • Estas contas distinguem-se porque o spread é estreito, mas cobra-se uma comissão por lote.

    • Nas funções de cálculo de lucro ( CalcProfit , UpdateDashboard , UpdateMartingaleState ), o consultor utiliza a fórmula: DealProfit + DealSwap + DealCommission .

    • Isso significa que ele vê e considera a comissão ao calcular perdas para o martingale ou o trailing profit. Não considerará erroneamente uma operação como lucrativa se o lucro for pequeno mas a comissão for grande.

  • Cent, Micro, Standard, Premium: Sim, funciona.

    • O consultor lê o lote mínimo e o passo de lote das configurações do instrumento ( SYMBOL_VOLUME_MIN , SYMBOL_VOLUME_STEP ).

    • Se for uma conta de centavos com lote 0.1 ou 0.01 — o consultor se ajustará automaticamente e arredondará o volume corretamente graças à função ValidateVolume .

Conclusão: O consultor está tecnicamente pronto para trabalhar em qualquer tipo de conta fornecida pela plataforma MetaTrader.


