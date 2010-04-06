Neon Trade EA MT5

Neon Trade — uma solução de trading ultra-moderna que abre o caminho para a sua liberdade financeira e para o mais alto nível de operação

Procurei criar uma solução comercial única, capaz de atender às necessidades de qualquer trader, independentemente dos seus objetivos ou desafios. A ideia central foi unir o aprendizado de máquina com técnicas avançadas de trading, de forma a extrair o máximo da sua combinação. O sistema é adequado tanto para impulsionar depósitos pequenos em 1–2 meses quanto para investimentos de longo prazo, ao longo de vários anos.

Links que o ajudarão a obter mais informações sobre o produto

Se você deseja:

IMPORTANTE!!! Após a compra do robô, ou se estiver a considerar adquiri-lo, envie-me obrigatoriamente uma mensagem privada para receber consultoria, dicas e os ficheiros .SET de configuração

Modos de utilização do Neon Trade

  • Impulsionar um depósito pequeno a partir de 300 dólares, utilizando técnicas agressivas (para quem considera o risco elevado justificado e necessário, e não teme assumir riscos)
  • Operar a longo prazo, destinado a investidores sérios e experientes que valorizam a segurança do capital e a estabilidade ao longo de períodos muito prolongados.
  • Passar nos desafios de firmas proprietárias (FTMO, Darwinex). Ajudo-o a configurar tudo de acordo com os seus requisitos e explico como minimizar o risco e obter financiamento o mais rapidamente possível.

Vantagens

Versatilidade              Adequado para qualquer objetivo e inclui múltiplas técnicas comerciais auxiliares para resolver cada tarefa específica.
Operação multimoeda
 O sistema foi projetado como uma ferramenta única, indiferente ao instrumento em que opera.
Adaptação dinâmica
 A atualização contínua das configurações através dos meus servidores remotos garante resposta atempada às condições de mercado em mudança.
Computação em nuvem
 Apenas uma pequena percentagem dos cálculos é executada no seu dispositivo; o grosso do trabalho ocorre em servidores potentes.
Facilidade de uso
 Instalação num único gráfico — qualquer um que escolher.
Fiabilidade O robô recupera as suas posições e continua a operar após reinícios do terminal ou outras situações imprevistas. Como opera com base em barras, desconexões breves do equipamento não terão efeito crítico no trading.
Controlo de risco Os riscos são distribuídos automaticamente entre os pares de moedas. O sistema procura manter a percentagem desejada de rentabilidade e recalcula os riscos em tempo real.
Minimização de drawdowns
 Graças ao hedging, o sistema reduz os drawdowns operando em diferentes pares de moedas e timeframes.
Resistência a atrasos
 O robô executa operações quando surge uma nova barra, garantindo eficácia igual tanto em contas demo como em contas reais.
Escalabilidade e extensibilidade
 Graças à sua arquitetura cliente-servidor única, é possível aumentar continuamente a capacidade do aprendizado de máquina e operar praticamente qualquer instrumento com qualidade incomparável.
Flexibilidade Amplas possibilidades de configuração: seleção de pares de moedas, modos de operação e direções de trading (compra/venda).

Recomendações

  • Depósito ideal: a partir de 300 USD (quanto maior o depósito, melhor, embora não seja obrigatório)
  • Tipo de conta: hedging (devido à operação multimoeda simultânea em diferentes timeframes)
  • Corretoras recomendadas: qualquer corretora confiável, por exemplo RoboForex ou IC Markets (escolha aquelas com swaps e spreads mais baixos)
  • Preparação antes do lançamento: envie-me obrigatoriamente uma mensagem privada — ajudá-lo-ei a configurar tudo corretamente de acordo com os seus objetivos para obter os melhores resultados.

Como funciona — em termos simples

Pilar 1: Cálculos em servidores remotos

A principal tarefa de qualquer robô de trading é prever o movimento futuro do preço. A rentabilidade das operações depende diretamente da qualidade dessas previsões. A maioria dos robôs que usam aprendizado de máquina opera com um princípio desatualizado: todos os cálculos ocorrem diretamente no VPS, onde trading e processamento de dados acontecem simultaneamente. Isso gera dois problemas:

  • Limita as capacidades do aprendizado de máquina.
  • Reduz a qualidade do trading devido à carga no VPS.

A minha abordagem é diferente:

  • Todos os cálculos são realizados em servidores potentes e dedicados.
  • O MetaTrader lida apenas com o trading — não com cálculos — pois foi feito exatamente para isso.

O robô periodicamente carrega novas otimizações do servidor e atualiza as configurações “em tempo real”. Essa abordagem oferece duas vantagens fundamentais:

  • Aumento contínuo da capacidade computacional, o que faz com que o robô opere com qualidade cada vez maior.
  • Permite um treinamento multimoeda completo, algo que outros robôs não conseguem realizar devido a limitações técnicas.

Pilar 2: Diversificação

A diversificação é um dos métodos mais eficazes para aumentar a estabilidade do trading. Ela permite:

  • Equilibrar a curva de lucros.
  • Reduzir os drawdowns (quedas máximas da conta).
  • Aumentar com segurança a frequência das operações.

A maioria dos robôs opera com um ou poucos pares de moedas pré-definidos. Essa “diversificação” é mínima e quase não gera efeito prático. Meu robô corrige facilmente esse problema:

  • Opera todos os pares de moedas simultaneamente, maximizando o efeito da diversificação.
  • Distribui automaticamente o volume das operações para que cada par contribua de forma equilibrada.

Isso evita situações em que todo o risco está concentrado em um único instrumento. O sistema de distribuição funciona totalmente de forma automática.

Pilar 3: Trading por portfólio e modos adicionais

Quando distribuímos volumes de trading entre múltiplos pares de moedas e períodos gráficos, surge a possibilidade de aplicar efeitos de portfólio — algo como um “ajuste fino” da estratégia. Isso significa exatamente o seguinte:

  • É possível reforçar o hedge, considerando a composição das moedas nos instrumentos negociados.
  • É possível intensificar a influência de determinadas moedas ou, inversamente, compensá-la.
  • É possível ativar modos de trading adicionais.

Entre esses modos estão:

  • Martingale.
  • Média móvel (averaging).
  • Mantenimento de posições em longo prazo.
  • Trading com swaps positivos.
  • Filtros avançados.

Ao operar com um grande número de pares de moedas simultaneamente, essas abordagens tornam-se muito mais seguras, pois os riscos são distribuídos por todo o portfólio. Todos os modos adicionais estão descritos na documentação disponível. O link para ela encontra-se no início deste documento.


