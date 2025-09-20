ORB Master — o piloto automático que impede as asneiras

Ainda sem consistência? Clicas demais, mexes no stop, mudas de ideia a cada 3 minutos? O ORB Master coloca-te nos trilhos.

Ideia simples: usar um setup claro — Opening Range Breakout — e executá-lo sempre do mesmo jeito, com risco controlado e regras estáveis.

O que faz por ti

Quadro visual imediato: deteta a janela ORB, desenha a caixa e espera a rutura.

Entrada limpa e repetível: retest ou fecho da vela de rutura .

Gestão automática: SL/TP na entrada, Break-Even e Trailing opcionais.

Anti overtrading: um trade de cada vez / por dia (se ativares).

Sessão organizada: início = ORB, fim = hora definida, linhas de sessão visíveis.

Por que serve para quem falta disciplina

Menos decisões, menos erros: mesma rotina sempre.

Risco travado: dimensionamento automático e normalizado.

Sem “mexer só um pouco no stop”: regras executadas, ponto.

Leitura clara: saldo, equity, margem, P/L, spread à vista.

Experiência

Live: painel limpo + ORB/Sessão desenhados.

Backtests: rápidos — mínimo visual (ORB + sessão) no modo visual; nada no não visual.

Conformidade broker/MQL5: tick, níveis de stop/freeze, verificação de margem, validações pré-trade. Robusto.

O que esperar

Não é magia. O ORB Master organiza o teu processo, reduz erros e mantém perdas sob controlo. Objetivo: sair do “feeling” e seguir um plano simples executado com rigor.

Para quem?

Traders que querem parar a impulsividade e seguir um plano claro.

Iniciantes/intermédios que desejam automatizar a execução de um setup eficaz.

Evita se…

Queres clicar “no instinto” e arrastar stops à mão: não é a ferramenta.

Nota: trading envolve risco. Testa em demo, ajusta o risco ao teu conforto e deixa o EA fazer o que sabe: executar bem um plano simples.



