ORB Master
- Experts
- Othmen Mohammadi
- Versão: 4.840
- Atualizado: 21 setembro 2025
- Ativações: 10
ORB Master — o piloto automático que impede as asneiras
Ainda sem consistência? Clicas demais, mexes no stop, mudas de ideia a cada 3 minutos? O ORB Master coloca-te nos trilhos.
Ideia simples: usar um setup claro — Opening Range Breakout — e executá-lo sempre do mesmo jeito, com risco controlado e regras estáveis.
O que faz por ti
-
Quadro visual imediato: deteta a janela ORB, desenha a caixa e espera a rutura.
-
Entrada limpa e repetível: retest ou fecho da vela de rutura.
-
Gestão automática: SL/TP na entrada, Break-Even e Trailing opcionais.
-
Anti overtrading: um trade de cada vez / por dia (se ativares).
-
Sessão organizada: início = ORB, fim = hora definida, linhas de sessão visíveis.
Por que serve para quem falta disciplina
-
Menos decisões, menos erros: mesma rotina sempre.
-
Risco travado: dimensionamento automático e normalizado.
-
Sem “mexer só um pouco no stop”: regras executadas, ponto.
-
Leitura clara: saldo, equity, margem, P/L, spread à vista.
Experiência
-
Live: painel limpo + ORB/Sessão desenhados.
-
Backtests: rápidos — mínimo visual (ORB + sessão) no modo visual; nada no não visual.
-
Conformidade broker/MQL5: tick, níveis de stop/freeze, verificação de margem, validações pré-trade. Robusto.
O que esperar
Não é magia. O ORB Master organiza o teu processo, reduz erros e mantém perdas sob controlo. Objetivo: sair do “feeling” e seguir um plano simples executado com rigor.
Para quem?
-
Traders que querem parar a impulsividade e seguir um plano claro.
-
Iniciantes/intermédios que desejam automatizar a execução de um setup eficaz.
Evita se…
Queres clicar “no instinto” e arrastar stops à mão: não é a ferramenta.
Nota: trading envolve risco. Testa em demo, ajusta o risco ao teu conforto e deixa o EA fazer o que sabe: executar bem um plano simples.
A robot that tested well, I hope it will be as good as it needs to be in the future, I'll keep you updated.